Prasówka 19.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Wisła Kraków przegrywa z Odrą Opole. Kibice głośno domagają się dymisji Radosława Sobolewskiego Gwizdy, głośne okrzyki „pajace” do piłkarzy Wisły Kraków i domaganie się zwolnienia trenera Radosława Sobolewskiego – takie obrazki mieliśmy po zakończeniu meczu z Odrą Opole, który „Biała Gwiazda” przegrała na swoim stadionie 1:3. Fani są wściekli po takim początku sezonu, jaki prezentują wiślacy.

📢 Miechów. Chcą prawie 30 milionów na budowę hali sportowej Gmina Miechów złożyła trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach kolejnej edycji programu Polski Ład. Największy z nich opiewa na kwotę prawie 30 milionów złotych, która miałaby zostać przeznaczona na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1.

📢 Premier Mateusz Morawiecki w Gorlicach. Spotkanie z mieszkańcami miasta i regionu to oficjalny początek kampanii wyborczej PiS Gorlice stały się pierwszym punktem na mapie trasy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj nasze miasto odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Spotkał się z mieszkańcami regionu. Mówił o zbliżających się wyborach, o październikowym referendum, przyszłości kraju i regionu, przyszłości Gorlickiego. 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia [19.08.2023] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Duża kasa za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Memoriał Wagnera 2023. Wynik meczu Polska - Słowenia jest niespodzianką. W Krakowie lepsi okazali się goście Memoriał Wagnera 2023 rozpoczął się meczem Polska - Słowenia, oto wynik i relacja. Piątkowe spotkanie w Tauron Arenie Kraków rozgrywane było przy niemal pełnych trybunach, a zakończyło się zwycięstwem niżej notowanej Słowenii w trzech setach. 📢 Palce diabła pod Krakowem. Niezwykły i rzadko spotykany grzyb znaleziony w Lesie Bronaczowa. Okratek australijski wygląda jak ośmiornica! Sierpień to doskonały miesiąc dla grzybiarzy. Choć internet zalewają zdjęcia pięknych borowików, okazałych kozaków i apetycznych maślaków, czasem można spotkać niezwykle rzadkie okazy. Takim jest okratek australijski, zwany palcami diabła, na który natrafił nasz czytelnik - pan Wojtek. Ten wyjątkowy grzyb wygląda groźnie i przypomina leśną ośmiornicę. Wydziela przy tym nieprzyjemny zapach, ale jest zupełnie nieszkodliwy.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie. 10.08.2023 📢 Proszowice. Budowa nowej biblioteki już skończona. Księgozbiór wróci na wiosnę W Proszowicach zakończyły się prace związane z rewitalizacją i rozbudową Biblioteki Publicznej. Wykonano rewitalizację starej części biblioteki oraz dobudowano nowy pawilon. Ponieważ obiekt nie został jeszcze wyposażony w meble, księgozbiór pojawi się na miejscu prawdopodobnie na wiosnę. Całość prac kosztowała ponad siedem i pół miliona złotych.

📢 Kraków. Ważna zmiana w sprawie kąpieliska na Zakrzówku. Teraz będzie czynne codziennie Do końca trwającego sezonu wakacyjnego całe kąpielisko na terenie parku Zakrzówek będzie czynne we wszystkie dni tygodnia - poinformował dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Piotr Kempf. Dotychczas zamykano je w poniedziałki, bo tego dnia prowadzono prace konserwacyjne popularnych wśród mieszkańców basenów. 📢 Ola ma szansę usłyszeć rodziców i cały świat. Jest głucha, ale operacja może to zmienić. Trzeba 1,4 mln zł Mała dziewczynka Ola Dzwonek z Krzeszowic nie słyszy. Mama mówi do niej, jak bardzo ją kocha, a dziecko patrzy bystrym wzrokiem, potem błądzi oczami, przygląda się ustom. Nie słyszy. Urodziła się z zarośniętymi kanałami słuchowymi, małżowiny uszne ma niewykształcone. Ta wada dotyczy obu uszek, dlatego dziewczynka nie słyszy nic. Ma szansę na zmianę, ale to wymaga trzech operacji w Stanach Zjednoczonych. Ich koszt oszacowano na około 1,4 mln zł. Rodzice Anna i Damian Dzwonkowie, szukają możliwości zdobycia pieniędzy, zbierają je wszędzie: na kiermaszach, piknikach, na licytacjach internetowych. Proszą, błagają o pomoc.

📢 Pod koniec sierpnia rozpocznie się remont kolejnych szlaków w Tatrach Wysokich Pod koniec sierpnia Tatrzański Park Narodowy planuje przeprowadzić prace remontowe na dwóch szlakach w Tatrach Wysokich – z Czarnego Stawu Gąsienicowego na Skrajny Granat, a także między Zadnim Granatem a Skrajnym Granatem. 📢 W 77. rocznicę rozbicia więzienia św. Michała w Krakowie pożegnano Irenę Odrzywołek W 77. rocznicę rozbicia więzienia św. Michała w Krakowie, 18 sierpnia 2023 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe Ireny Odrzywołek – strażniczki więziennej, która współpracowała z podziemiem niepodległościowym, skazanej i zgładzonej przez komunistów. Jej szczątki odnaleziono podczas prac ekshumacyjnych IPN w 2019 roku. 📢 Memoriał Wagnera 2023. Wyniki i terminarz siatkarskiego turnieju w Krakowie Memoriał Wagnera w 2023 r. odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia, sprawdź wyniki i terminarz prestiżowego turnieju towarzyskiego w Krakowie. Dla uczestników zawodów siatkarzy w Tauron Arenie będzie to ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy.

📢 MŚ 2023 w lekkoatletyce. Oto piękne rezprezentantki Polski na mistrzostwa świata w Budapeszcie. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Budapeszcie rozgrywane są w sierpniu 2023 r. W reprezentacji na tę imprezę Polski znalazły się 34 zawodniczki. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji. Nasze lekkoatletki prezentują na Instagramie swoje wysportowane ciała. 📢 Skażenie wody w zalewie Kryspinów. Zarządca popularnego kąpieliska mówi o dramatycznej pomyłce. Bakterii coli w wodzie nigdy nie było? Doszło do dramatycznej pomyłki. Wiemy już na pewno, że próbek wody nie pobrano na strzeżonym kąpielisku. Możliwe, że zostały pobrane w innej części zalewu, którą nie zarządzamy. Wyjaśniamy, kto i gdzie popełnił błąd - powiedział nam Artur Gołda, prezes spółki Likom, która zarządza strzeżonym kąpieliskiem Kryspinów w podkrakowskim Budzyniu. Przypomnijmy, że kilka dni temu zostało tymczasowo zamknięte przez sanepid, bo badania wykazały, że w wodzie są bakterie coli. Mimo zakazu kąpieli ludzie w niej pływali.

📢 Kraków. Piekło zamarzło! Będzie wymiana (nie)ruchomych schodów przy Małopolskim Dworcu Autobusowym. Nie działają prawie 5 lat Ruchome schody przy Małopolskim Dworcu Autobusowym nie działają już blisko 5 lat. Miały zostać naprawione, ale tak się nie stało. W związku z niedotrzymaniem obietnicy przez władze miasta dziennikarze portalu Krowoderska.pl nadali schodom imię prof. Jacka Majchrowskiego. Odpowiedź urzędników była bardzo szybka: już dzień później, w piątek 18 sierpnia ogłosili, że uzyskali projekt oraz wszelkie niezbędne zgody, umożliwiające ich wymianę na nowe. Dzięki temu turyści oraz mieszkańcy nie będą już musieli dźwigać walizek wspinając się po sąsiednich, tradycyjnych schodach, prowadzących na górną płytę dworca. 📢 Zaproszenie na dożynki gminy Miechów do Jaksic W niedzielę (20 sierpnia) na boisku sportowym w Jaksicach odbędą się dożynki gminy Miechów. Swój udział w wydarzeniu zapowiedziało 17 wiejskich delegacji oraz liczni goście.

📢 Wielka przebudowa krakowskiej Bonarki. Inwestycja ma się zakończyć w 2025 roku W 2025 r. ma się zakończyć trwająca od kilku lat przebudowa Bonarki. Dzięki inwestycji centrum handlowe ma się stać bardziej nowoczesne. W ramach dotychczasowych prac przebudowano pasaże, zwiększając przestrzeń na sklepy. Na początku 2024 roku planowane jest rozpoczęcie modernizacji części restauracyjnej. 📢 Krakowskie MPK ma bardzo ważną informację dla kierowców. Nigdy tego nie róbcie MPK w Krakowie ma bardzo ważną informację dla kierowców. Apeluje, by nie robili jednej, szczególnie niebezpiecznej rzeczy. O co chodzi? Przeczytajcie poniżej. 📢 Proszowianka przed startem okręgówki. Mają swój cel, ale nie chcą o nim głośno mówić W nadchodzący weekend rozpoczyna rozgrywki I grupa krakowskiej klasy okręgowej, w której rywalizuje Proszowianka. W swoim pierwszym meczu podopieczni Mariusza Bieniasa zmierzą się w niedzielę o godz. 16 na własnym boisku ze Świtem Krzeszowice. W ekipie z Proszowic doszło latem do kilku zmian.

📢 ME siatkarek 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polki w mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet? Mecze dzisiaj Mistrzostwa Europy 2023 w siatkówce kobiet ruszyły 15 sierpnia, sprawdź dzisiaj wyniki meczów, terminarz, z kim gra Polska. Najlepszą drużynę kontynentu poznamy 3 września, a w walce o medale powinni się liczyć także nasze siatkarki. 📢 Książ Wielki. Kompletnie pijany kierowca staranował radiowóz Sceny niczym z kina akcji rozegrały się w środowy poranek w Książu Wielkim. Pijany kierowca peugeota nie tylko nie zatrzymał się do kontroli drogowej, ale też uciekał przed policjantami, a na końcu staranował radiowóz. Za całokształt grozi mu do pięciu lat odsiadki. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 18.08.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Dzięki rządowemu wsparciu w Krakowie powstanie nowy obiekt piłkarski z oświetleniem Ponad 5 mln zł wyniesie koszt inwestycji, dzięki której sekcja piłki nożnej WLKS Krakus Swoszowice, zyska komfortowe warunki do dalszego rozwoju. W ramach planowanych prac, które wykonane zostaną głównie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, na terenie zarządzanym przez klub ze Swoszowic (ul. Moszyńskiego 9) powstanie pełnowymiarowe boisko z naturalną trawą (100 m x 64 m) oraz boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią (60 m x 25 m). Obiekt zyska profesjonalny drenaż, system nawadniania oraz nowoczesne oświetlenie.

📢 Wisła Kraków. Oto oficjalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Odrą Opole Trener Wisły Kraków Radosław Sobolewski ma dobrą sytuację kadrową przed meczem z Odrą Opole, który rozpocznie się w piątek o godz. 20.30. Grać nie mogą jedynie kontuzjowani Mateusz Młyński i Michał Żyro. Szkoleniowiec „Białej Gwiazdy” zapowiedział już jednak, że po słabym spotkaniu z GKS-em Tychy będą zmiany w wyjściowej jedenastce i one rzeczywiście są. Prezentujemy oficjalny skład Wisły na mecz z Odrą Opole. 📢 Nowoczesny dworzec autobusowy powstaje w Miechowie. Będzie taras na dachu i fotowoltaika Trwa budowa dworca autobusowego w Miechowie. Zagospodarowany będzie także teren wokół obiektu. Inwestycja ma poprawić komfort podróżowania, dać lepszy dostęp do komunikacji i miejsc parkingowych. To rewitalizacja przestrzeni publicznej, ale i ważna wizytówka miasta. Stąd będzie można jechać do sąsiednich gmin, powiatów oraz województw. Dworzec ma być gotowy latem 2024 roku.

📢 Kraków. Trwają prace konserwatorskie w bazylice franciszkanów. Dzięki nim cenne malowidła odzyskają dawny blask. Zdjęcia Trwają prace konserwatorskie, związane z kompleksowym odnowieniem wnętrza bazyliki franciszkanów w Krakowie. Obecnie konserwatorzy dzieł sztuki skupiają się m.in. na przywracaniu dawnego blasku obrazowi "Niebiańska chwała św. Franciszka", który znajduje się we wnęce ściany północnej świątyni. Przekonują, że nim przystąpili do jego konserwacji, był bardzo zabrudzony. Aktualny etap prac ma się zakończyć w tym roku. 📢 Najpiękniejsze lekkoatletki na świecie [ZDJĘCIA] Zachwycają urodą, zgrabną sylwetką i sportowym talentem. Oto najpiękniejsze lekkoatletki na świecie. W sierpniu 2023 r odbywają się w Budapeszcie mistrzostwa świata. Zobacz zdjęcia naszej galerii. 📢 MŚ Budapeszt 2023: wyniki, program, starty Polaków w mistrzostwach świata w lekkoatletyce. Kto zdobył dzisiaj medal? Lekkoatletyka - wyniki MŚ Budapeszt 2023. Najważniejsza impreza sezonu w lekkiej atletyce odbędzie się w dniach 19-27 sierpnia. Mistrzostwa świata na Węgrzech są kluczowe także dla naszej reprezentacji. Tu znajdziesz najważniejszej informacje o MŚ: wyniki, starty Polaków, program (terminarz) dzień po dniu. Sprawdź, kto wygrał dzisiaj.

📢 Memoriał Wagnera 2023 wzbudził ogromne zainteresowanie. Biletów na mecze siatkarzy w Krakowie już nie ma Od piątku do niedzieli (18-20 sierpnia 2023 r.) w Krakowie odbywać się będzie się siatkarski Memoriał Wagnera. W Tauron Arenie zaprezentują się cztery mocne drużyny, w tym oczywiście Polska. Zainteresowanie jest tak ogromne, że bilety na wszystkie dni zostały wyprzedzane! 📢 Wybory parlamentarne 2023. W Krakowie Platforma stawia na znane nazwiska w wyborach do Senatu. A kto wystartuje z PSL? Opozycja idzie do wyborów parlamentarnych w ramach tzw. paktu senackiego. Właśnie poznaliśmy kandydatów do Senatu z Małopolski. Platforma Obywatelska postawiła na sprawdzone nazwiska: o senacką reelekcję powalczą Bogdan Klich oraz Jerzy Fedorowicz. Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiło m.in. burmistrza Kęt Krzysztofa Klęczara oraz rolnika z podsądeckiej Moszczenicy Niżnej Stanisława Pasonia.

📢 Wkrótce otwarcie nowego odcinka trasy S7 z Krakowa do Warszawy. Na to czekali kierowcy Trwają ostatnie prace na nowym, prawie 19-kilometrowym fragmencie trasy S7: od granicy województw świętokrzyskiego oraz małopolskiego do węzła Miechów. Droga ma zostać udostępniona kierowcom już za kilka tygodni: w połowie września. Po oddaniu nowego odcinka S7 to na węźle Miechów będzie kończyć się droga ekspresowa prowadząca z Małopolski do Warszawy. Tak będzie do chwili oddania planowanego na sierpień 2024 roku kolejnego odcinka trasy S7 o długości 5,3 km - pomiędzy Miechowem a Szczepanowicami. 📢 Przesławice. Wypadek z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Trafił do szpitala W środę późnym wieczorem doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 775 w Przesławicach (między Proszowicami a Słomnikami). Kierowca samochodu osobowego potrącił rowerzystę. Jak się okazało, ten ostatni znajdował się pod wpływem alkoholu.

📢 Tak mieszka Dorota Szelągowska. Wyjątkowe siedlisko w malowniczej okolicy. Zobacz, jak się urządziła na wsi córka Katarzyny Grocholi Dorota Szelągowska uwielbia spędzać wolne chwile w swoim malowniczym siedlisku nad jeziorem. Córka pisarki Katarzyny Grocholi jakiś czas temu stała się właścicielką wyjątkowej posiadłości, która została zbudowana ok. 80 lat temu. Prowadząca „Totalne remonty Szelągowskiej” tutaj najlepiej ładuje akumulatory z dala od pracy, problemów i miejskiego zgiełku. Koniecznie zobacz, jak wygląda wyjątkowy dom Doroty Szelągowskiej w sercu Warmii. 📢 Tak znikał stary świat pod wodami Jeziora Czorsztyńskiego. Tych miejsc już nie ma. 25 lat temu zalana została Dolina Dunajca W 1997 roku, czyli 25 lat temu zakończono budowę zapory niedzickiej. Zalana została Dolina Dunajca i tym samym pod wodą zniknęły m.in. stare Maniowy i stary Czorsztyn. Zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu (Jezioro Czorsztyńskie) budowany był w latach 1970–1997, ale wysiedlenia zaczęły się już w latach 60. 25 lat temu zniknął stary świat, który już nie wróci, i który możemy podziwiać tylko na zdjęciach. Zobacz na archiwalnych fotografiach, jak kiedyś wyglądał stary Czorsztyn oraz jak postępowała budowa zapory.

📢 Od dziś zapisy na rowery w Krakowie! "Można wziąć do domu nawet na trzy miesiące" Dziś w samo południe została uruchomiona strona internetowa nowego systemu rowerów miejskich. Pod adresem lajkbike.ztp.krakow.pl można zapisać się na wypożyczenie jednośladu. 📢 Hebdów. Pożar domu mieszkalnego. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR W środę około 19.15 wybuchł pożar parterowego domu jednorodzinnego w Hebdowie (gmina Nowe Brzesko). W wyniku zdarzenia poparzeń doznał mieszkaniec budynku, około 60-letni mężczyzna. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ogień został już ugaszony przez strażaków. 📢 Tłok w Tatrach. Na szczycie Giewontu zabrakło miejsca dla ludzi. Tworzyła się kolejka do zejścia W Tatrach sierpniowe oblężenie. Piękna pogoda zachęciła tysiące turystów do wyruszenia na szlaki. Oblężony był Giewont. W południe ludzi było tak dużo, że nie mieścili się na kopule szczytowej. Ustawiła się nawet kolejka nie tylko po to, by wejść, ale i by zejść.

📢 Miechów. Upalne obchody Święta Wojska Polskiego Piękna, słoneczna pogoda i wysoka temperatura towarzyszyły wtorkowym obchodom Święta Wojska Polskiego w Miechowie. PO części oficjalnej odbyły się zawody strzeleckie. 📢 Solcza. Rolnicy z gminy Pałecznica świętowali dożynki obok nowego domu ludowego Położona na obrzeżach województwa małopolskiego mała wieś Solcza gościła w tym roku rolników z gminy Pałecznica na dorocznych dożynkach. Wybór wsi-gospodarza święta plonów nie był przypadkowy. Mieszkańcy Solczy doczekali się bowiem w tym roku swojego domu ludowego, którego bardzo im brakowało. 📢 Te miejsca z listy UNESCO znajdują się w Małopolsce! Każdy musi je zobaczyć chociaż raz w życiu Znalezienie się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie lada wyróżnienie. Małopolska może pochwalić się sporą ilością takich miejsc. Okazuje się nawet, że nasze województwo plasuje się na najwyższej pozycji co do ilości zabytków, które znalazły się na liście UNESCO w całej Polsce. Specjalnie dla was wybraliśmy trzy miejsca, które według nas każdy, nie tylko Małopolanin, powinien zobaczyć chociaż raz w życiu. Dodatkowo przedstawiamy kilka ciekawostek na temat każdego z nich.

📢 Kosze pełne grzybów! Wysyp prawdziwków w małopolskich lasach. Czytelnicy pokazują swoje zbiory Wszyscy narzekali ostatnio na pogodę, ale była - bardzo liczna! - grupa osób, którą padające deszcze napawały nadzieją. Nadzieją na, ma się rozumieć, udane grzybobranie! I rzeczywiście - w Małopolsce mamy teraz prawdziwy wysyp grzybów, a dowodem są zdjęcia, którymi podzielili się z nami nasi Czytelnicy. 📢 Oto Dolina Raby. Tak wygląda nowe kąpielisko pod Krakowem. Piękne molo, plaża, kajaki i park linowy. Już można pływać i wypoczywać! „Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie.

📢 Krzeszowickie Palce Lizać na miejskim Rynku, czyli wielkie gotowanie na osiem garów oraz patelnię samorządową Dwie kuchnie polowe i wielka patelnia - taki sprzęt stanął na Rynku w Krzeszowicach. Tak wyglądała kulinarna rywalizacja podczas Dni Krzeszowic. Kucharze zaoferowali cztery dania, w tym dwie zupy. Swoje kulinarne wariacje zaproponowali także przedstawiciele władz gminy - burmistrz i radny. Do tego desery dołożyły panie z kół gospodyń wiejskich - przyjechały ze słodkimi babeczkami.

