Prasówka 2.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najładniejsze perfumy damskie RANKING 2024. Top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Idealne na prezent dla kobiety 1.03.2024”?

Prasówka 2.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najładniejsze perfumy damskie RANKING 2024. Top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Idealne na prezent dla kobiety 1.03.2024 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

📢 Kibice Cracovii na meczu z Wartą. Patriotyczna oprawa. Zdjęcia Kibice Cracovii oglądali mecz Cracovii z Wartą. Z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych przygotowano specjalną oprawę. Odśpiewano hymn narodowy. Było odświętnie, tylko do podniosłego nastroju nie dołączyli piłkarze, przegrywając i robiąc tym samym spory zawód fanom. Prezentujemy zdjęcia w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [2.03.2024 r.] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

Prasówka 2.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zwrot podatku 2024. Tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku [2.03.2024 r.] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [2.03.2024 r.] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [2.03.2024 r.] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Skoki narciarskie - wyniki PŚ. Dzisiaj w Lahti Aleksander Zniszczoł był wysoko, pozostali nasi zawodnicy bez punktów Skoki dzisiaj w Pucharze Świata w Lahti przyniosły ciekawe wyniki. W piątkowym konkursie na skoczni Salpausselka (1 marca 2024 r.) nie zabrakło sensacyjnych rozstrzygnięć (zwyciężył Lovro Kos). Z piątki startujących Polaków najlepsze skoki oddał Aleksander Zniszczoł, który jako jedyny z naszej ekipy zdobył punkty do klasyfikacji łącznej (8. miejsce). W sobotę zawody drużynowe, a w niedzielę drugi konkurs indywidualny. 📢 Rzezawa. Śmiertelny wypadek na torach. Wstrzymany ruch pociągów W piątek, 1 marca, w gminie Rzezawa (pow. bocheński) doszło do dramatycznego wypadku. Ofiarą był 35-letni mężczyzna. Ruch pociągów utrudniony, zorganizowana została komunikacja zastępcza 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Proszowice. Wojciech Skucha kandydatem do sejmiku z listy KO Koalicja Obywatelska opublikowała dzisiaj oficjalne listy kandydatów do małopolskiego Sejmiku w nadchodzących wyborach samorządowych. Na 3. miejscu listy w okręgu, obejmującym powiaty proszowicki, krakowski i wielicki, znalazł się dr n. med. Wojciech Skucha, ordynator Oddziału Pulmonologii proszowickiego szpitala. 📢 Najlepsze czeskie MEMY. Poczucie humoru Czesi mają w genach! Zobaczcie W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najśmieszniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Poważny wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Samochód wjechał w pieszych [ZDJĘCIA] Masowy wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Kierowca wjechał w pieszych, odjechał i rozbił się przy hotelu Dana.

📢 Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Abp Jędraszewski na Wawelu: "Ich przelana krew jest jednym wielkim wołaniem o wierność" Ppłk Łukasz Ciepliński i jego towarzysze broni zamordowani 73 lata temu nie ustali do końca w miłości do Boga i do ojczyzny. Dla nas dzisiaj ich przelana krew jest jednym wielkim wołaniem o wierność - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w piątek w czasie mszy św. w katedrze na Wawelu. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 📢 Skoki na żywo: Puchar Świata w Lahti. Kwalifikacje i trzy konkursy PŚ w Finlandii 1-3 marca 2024. Jakie dzisiaj wyniki Polaków? W PŚ w Lahti skoki na żywo będą przez trzy dni - od 1 do 3 marca 2024 roku. Na skoczni Salapusselka zaplanowane zostały aż trzy konkursy: dwa indywidualne (w tym zaległy) i jeden drużynowy. Jakie są dzisiaj wyniki Polaków w Pucharze Świata? Sprawdź relację live, skok po skoku.

📢 Dodatkowe 22 miliony dotacji na komunikację publiczną w Małopolsce. Pojadą nowe autobusy Blisko 22 mln zł otrzymał samorząd województwa małopolskiego na uruchomienie dodatkowych autobusów w ramach Małopolskich Linii Dowozowych. To kolejna dotacja z Funduszu Autobusowego na rozwój regionalnej komunikacji, po prawie 50 mln zł, przyznanych Małopolsce z tej puli na przełomie 2023 i 2024 roku. Umowę o przekazaniu dodatkowych pieniędzy na transport podpisano w piątek (1 marca) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. 📢 Pomysł na obiad. Zobacz przepisy na pyszne obiady na marzec 2024. Obiady tanie i szybkie Co na obiad? Jeżeli nie masz pomysłu na obiad – zebraliśmy dla Was 15 przepisów na obiady, które zawsze warto przygotować. Francuska zupa cebulowa, pizza z patelni, szybkie chili con carne z nachosami, pierogi ziemniaczane, lekkie dania z makaronem – to tylko niektóre propozycje na obiady!

📢 W Krakowie uczczono Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Główne uroczystości odbyły się w parku im. Henryka Jordana Krakowskie uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się o godz. 9 mszą świętą w katedrze na Wawelu. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli do parku Jordana. Tam, w Galerii Wielkich Polaków, o godz. 11 odbyła się dalsza część uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej. Odczytany został Apel Pamięci i oddana została salwa honorowa. 📢 Kraków. Poważny wypadek na Złocieniu. Przystanek autobusowy, na którym stali ludzie - skasowany Kraków, ulica Złocieniowa, okolice skrzyżowania z Sucharskiego. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego jeden pojazd uderzył w wiatę przystankową. Jedna osoba poszkodowana. Na miejscu pracują służby, droga na czas prowadzonych działań została zablokowana.

📢 Wybrano nowych dyrektorów szpitali w Krakowie: im. Narutowicza i im. Żeromskiego. Mariola Marchewka i Lech Kucharski pokierują placówkami Kandydatury nowych dyrektorów dwóch krakowskich szpitali zostały zaakceptowane - poinformował nas krakowski magistrat. Szpitalem Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie pokieruje Mariola Marchewka, wieloletni pracownik Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Z kolei dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie został dotychczas pełniący obowiązki dyrektora - Lech Kucharski. Wybór dokonany przez komisję konkursową został zaakceptowany przez prezydenta Miasta Krakowa.

📢 Horoskop dzienny na 3 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 3 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Wisła Kraków. Znany rywal „Białej Gwiazdy” w półfinale Pucharu Polski W środę były wielkie emocje na stadionie przy ul. Reymonta w czasie meczu Wisły Kraków z Widzewem Łódź w ćwierćfinale Pucharu Polski. „Biała Gwiazda” wygrała po dogrywce 2:1, a w piątek poznała rywala w półfinale. 📢 Książnice Wielkie. Kolejna szkoła dostała defibrylator Do Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich (gmina Koszyce) trafił defibrylator zewnętrzny AED. Wraz z przekazaniem urządzenia odbyło się szkolenie dla uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy dowiedzieli się, w jaki sposób korzystać z defibrylatora.

📢 Tak mieszka Rafał Maserak. Zobacz, jak wygląda dom jurora „Tańca z gwiazdami” Rafał Maserak wraca do „Tańca z gwiazdami”. Tym razem znanego tancerza i choreografa zobaczymy w zupełnie nowej roli. Rafał Maserak wystąpi jako juror wiosennej edycji tanecznego show Polsatu. Zobacz, jak na co dzień mieszka Rafał Maserak z prawniczką, ukochanym synkiem Leo i psiakiem.

📢 Ten koszmarny widok od ponad 10 lat wita wjeżdżających do Krakowa. Ruina dawnego hotelu już ponad 10 lat tonie w śmieciach Już ponad 10 lat hałda śmieci zalega na terenie byłego hotelu przy ul. Ujastek Mogilski. W ubiegłym roku wybuchł tam pożar. Czarny dym z palących się opon widoczny był z daleka. W sprawie uprzątnięcia dzikiego wysypiska śmieci i szkieletora po dawnej stacji benzynowej interweniował radny Michał Drewnicki. Udało się wtedy uzyskać informacje, że na koszt właściciela teren zostanie oczyszczony, a budynek rozebrany. Do dziś jednak jednak nikt nie zrobił tam porządku.

📢 Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski o zarzutach: "To nie była tylko moja decyzja. Prokuratura wtrąca się w życie polityczne" Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w piątek (1 marca) zorganizował briefing prasowy, podczas którego odniósł się do przedstawionych mu prokuratorskich zarzutów dotyczących miejskiej dotacji na prace konserwatorskie w siedzibie firmy, zarządzanej przez syna byłej wiceprezydent Krakowa Elżbiety K., która wcześniej też usłyszała zarzuty w związku z postępowaniem w sprawie nieprawidłowości w krakowskim urzędzie. Prezydent tłumaczył, że decyzję wydała Rada Miasta Krakowa, która przyjęła przygotowaną przez niego uchwałę w sprawie miejskich dotacji, zaopiniowaną wcześniej przez specjalną komisję, prawników, finansistów i pracowników urzędu. - Nikt się nie odwołał. Nie widzę bym nie dopełnił obowiązków - komentuje Jacek Majchrowski. 📢 Skoki narciarskie. W programie PŚ w Lahti są trzy konkursy. Kiedy i gdzie oglądać na żywo 1-3 marca 2024? Puchar Świata w skokach narciarskich przenosi się do Lahti. Program jest napięty, na skoczni Salpausselka rozegrane tam zostaną w dniach 1-3 marca 2024 roku trzy konkursy PŚ, w tym jeden zaległy (ze stycznia ze Szczyrku). Kiedy i gdzie oglądać skoki na żywo?

📢 Spektakularny awans Bogusława Cupiała na liście 100 najbogatszych Polaków Forbesa. Tak urósł majątek byłego właściciela Wisły Kraków Michał Sołowow (przedsiębiorca, inwestor i kierowca rajdowy) obronił swoją pozycję numer jeden na Liście Najbogatszych Polaków 2024 "Forbes". Uwagę w zestawieniu zwraca jednak spektakularny awans - do pierwszej dziesiątki - byłego właściciela Wisły Kraków Bogusława Cupiała. Biznesmen z Myślenic, właściciel Tele-Foniki, jest zarazem wg tego rankingu najbogatszym człowiekiem w Małopolsce. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon wiosna 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Wodospad, który zachwycił Justina Biebera, pastelowy pałac, cuda UNESCO Europa jest niezwykle różnorodna i nie starczyłoby życia, bo obejrzeć jej wszystkie cuda. By ułatwić wam podjęcie decyzji, gdzie wybrać się na wycieczkę w weekend lub urlop, przygotowaliśmy listę 23 najpiękniejszych miejsc w Europie, od wysp Morza Śródziemnego po islandzkie lodowce, od zachwycających wodospadów Chorwacji po unikatowe zabytki Francji. Przekonajcie się, które cuda Europy najbardziej warto zobaczyć. 📢 Reprezentantki Polski na Halowe MŚ w Glasgow. Zachwycają urodą, wdziękiem i wysportowanymi ciałami. Zobacz zdjęcia Halowe mistrzostwa świata zaplanowano na 1-3 marca 2024 roku w Glasgow. W czempionacie wystąpią także reprezentantki Polski. Zobacz polskie lekkoatletki, na Instagramie prezentują swoje wysportowane ciała. Zobacz, komu będzie można kibicować w najbliższy weekend - zdjęcia w galerii.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 327. Cayetana myśli o samobójstwie. Streszczenie odcinka [11.03.2024] Cayetana ma dość - postanawia popełnić samobójstwo. Fabiana zaś jest rozżalona i chce wyjechać. A kto dostanie anonim z pogróżkami? Przeczytaj streszczenie 327. odcinka "Akacjowej 38" już teraz. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 325. Fabiana jest matką Cayetany. Streszczenie odcinka [08.03.2024] Na jaw wychodzi, kto tak naprawdę jest matką Cayetany. Czy ta będzie w stanie zaakceptować ten fakt? Jak wygląda sytuacja między inspektorem Mauro a Teresą? Przeczytaj poniższe streszczenie 325. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 323. Służące zostają zwolnione. Streszczenie odcinka [06.03.2024] Tak jak zostało powiedziane, służące tracą swoją pracę. Nie wiedzą, co teraz począć. Czy Leonor postanowi coś zrobić z tym faktem? Już teraz przeczytaj streszczenie 323. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 420. Dogan wychodzi na wolność i od razu grozi Yildiz. Streszczenie odcinka [05.03.24] Altay i Kumru spędzają ze sobą coraz więcej czasu. W międzyczasie Dogan wychodzi na wolność. Co zrobi po wyjściu z więzienia? Już teraz przeczytaj streszczenie 420. odcinka "zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 419. Próba zeswatania Canera z Kumru. Streszczenie odcinka [04.03.24] Yildiz wciąż walczy z uciążliwą lokatorką. Pragnie się jej jak najszybciej pozbyć. Tymczasem Kumru poznaje przystojnego mężczyznę. A kto będzie chciał ją zeswatać? Przeczytaj streszczenie 419. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 418. Dwa lata później... Jak toczy się nowa akcja serialu? Streszczenie odcinka [01.03.24] W ostatnim odcinku doszło do wypadku. Akcja serialu przyspiesza i przeskakuje o dwa lata do przodu. Jak potoczyły się losy głównych bohaterów? Co dzieje się u Canera, Yildiz i Dogana? Przeczytaj streszczenie 418. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 1.03.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Dwaj Ukraińcy oszukali mieszkankę gminy Proszowice. Wpadli w Krakowie Mieszkanka gminy Proszowice padła ofiarą oszustwa. Na szczęście szybko zorientowała się, że została oszukana i policjantom udało się zatrzymać sprawców. Okazali się nimi dwaj młodzi Ukraińcy, zamieszkali aktualnie w Krakowie. 📢 Halowe MŚ Glasgow 2024 w lekkoatletyce. Wyniki i program mistrzostw świata, starty Polaków dzisiaj Lekkoatletyka - wyniki HMŚ Glasgow 2024. Halowe Mistrzostwa Świata rozegrane zostaną od piątku do niedzieli 1-3 marca. W programie imprezy w Szkocji jest 26 konkurencji, w stawce są też reprezentanci Polski. Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje o Halowych MŚ w lekkiej atletyce: wyniki dzisiaj, terminarz dzień po dniu, starty Polaków.

📢 Kraków. Mieszkańcy Wzgórz Krzesławickich od wielu miesięcy żyją na wielkim placu budowy. Co ustalono na wizji lokalnej? Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej i budowa węzła S7 coraz bardziej daje się we znaki mieszkańcom Wzgórz Krzesławickich. Przejścia dla pieszych wzdłuż budowy są prowizoryczne i piesi często muszą schodzić na ruchliwą ulicę. Jeden z chodników zamienił się w miejsce alkoholowych spotkań. W sprawie poprawy warunków dla pieszych interweniował radny miejski Łukasz Sęk. Za jego namową Zarząd Inwestycji Miejskich z wykonawcą prac spółką Gulermak i GDDKiA zorganizowali wizję lokalną, podczas której wskazano problemy, które trzeba rozwiązać.

📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 1.03.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni!

📢 Oto prawdziwi Janusze Budownictwa! Te memy nigdy nie przestaną śmieszyć! Prawdziwe perełki wśród fuszerek Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. One nigdy nie przestaną śmieszyć i szokować! Można je oglądać w nieskończoność. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach zebraliśmy przepisy! Wybierz coś dla siebie.

📢 Kraków. (Nie)ruchome schody to pikuś. Te nieczynne od lat windy przy ul. Lubomirskiego zamieniły się w miejską szklarnię Czytelnik zwrócił nam uwagę, że nie tylko słynnych, bo niedziałających od lat, "ruchomych" schodów powinien wstydzić się Kraków w rejonie dworca autobusowego. Całkiem niedaleko, przy skrzyżowaniu ul. Lubomirskiego i Rakowickiej, przy przejściu podziemnym, mamy inny powód "do dumy". Szyby wind, które zamieniły się w "miejską szklarnię". Nie działają już tak długo, że zakwitło w nich życie i rozwinął się ekosystem. Rośliny pną się po szklanych ścianach i wyglądają jak z horroru. 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Łukasz Gibała: Chcę rządzić Krakowem wspólnie z mieszkańcami. Pierwszą symboliczną decyzją będzie likwidacja parkingu przed magistratem DEBATA PREZYDENCKA. - Jestem jedynym kandydatem na prezydenta Krakowa z szansami na wygraną, który w żaden sposób nie jest związany z obecnymi władzami miasta. Jestem jedynym kandydatem silnej, realnej zmiany - przekonuje Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, przedsiębiorca, Radny Miasta Krakowa, lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 1.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Pociągiem z Krakowa na plaże Chorwacji. Jest propozycja nowego połączenia kolejowego Komisja Główna Rady Miasta Krakowa przygotowała projekt rezolucji do Ministra Infrastruktury i do PKP Intercity w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji. 📢 Tysiące pustych mieszkań w Krakowie. Miasto ma na nie pomysł i wynajem lokali dla osób, których na to nie stać W Krakowie ok. 60 tys. mieszkań, które mogłyby zostać przeznaczone na wynajem, jest niezamieszkałych. Prezydent Krakowa przygotował projekt uchwały w sprawie utworzenia Społecznej Agencji Najmu. Nowy podmiot miałby prowadzić działalność polegającą na dzierżawie lokali mieszkalnych od ich właścicieli oraz wynajmowaniu ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę, których dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Program w szczególności ma być kierowany do prywatnych właścicieli, którzy nie wynajmują mieszkań ze względu na obawy związane np. z zachowaniem lokatorów (dewastację, problemy z eksmisją).

📢 Kraków blisko finalizacji wykupu terenów "Krakowianki" w Borku Fałęckim. Powstaną tam nowe baseny Miasto przygotowuje się do budowy kompleksu basenów w Borku Fałęckim. Dotychczas problemem wstrzymującym inwestycję był brak dostępu do terenów. Jest jednak możliwy przełom w tej sprawie. 📢 "Pół Krakowa było na planie". Kulisy powstawania "Listy Schindlera" Harrison Ford odmówił zagrania Oskara Schindlera, a Stevena Spielberga musiał na duchu podnosić Robin Williams. W kamieniołomie Liban zbudowano replikę obozu w Płaszowie. Na planie pojawiło się 20 tys. statystów. Tak w 1993 roku kręcono w Krakowie "Listę Schindlera". 📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Niewdzięczna rola kata zdrajców. Jan Kowalkowski „Halszka” wykonał ok. 30 wyroków śmierci. Demony wojny prześladowały go do śmierci Wyrazista, pociągła twarz, regularne rysy, chorobliwie błyszczące oczy i stanowczy głos. Czasami wydawało się, że ma w sobie coś demonicznego. Zwłaszcza gdy mówił o zabijaniu. Jan Kowalkowski pozostawił ponad 200 stron wspomnień. Zebrane wspomnienia zatytułowano „Likwidacja zdrajców Narodu Polskiego w Krakowie”. Na ponad 200 stronach maszynopisu zapisana jest historia człowieka, który razem ze swoim zespołem zajmował się likwidacją kolaborantów i zdrajców. 📢 Plebiscyt Sportowy 2023. Laureaci odebrali nagrody podczas uroczystej gali w Krakowie [ZDJĘCIA] Laureaci Plebiscytu Sportowego za rok 2023 odebrali w czwartek 29 lutego 2024 roku swoje trofea. Uroczystość odbyła się w krakowskiej siedzibie Narodowego Banku Polskiego podczas gali 10 Asów Małopolski. Wcześniej sportowcy z całego regionu oklaskiwali medalistki i medalistów mistrzostw świata oraz innych wielkich imprez, którzy zostali uhonorowani przez kapitułę redakcji "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej", a także gościa honorowego Roberta Korzeniowskiego, czterokrotnego mistrza olimpijskiego i trzykrotnego mistrza świata. Obejrzyjcie zdjęcia z gali w naszej galerii.

📢 Mistrz świata Oskar Kwiatkowski na czele 10 Asów Małopolski. Trenerem Roku Tomasz Tułacz, Odkryciem Jakub Krzyżanowski [GALA PLEBISCYTU] W trzydziestej drugiej, wyjątkowej edycji 10 Asów Małopolski, zwycięzcą plebiscytu został mistrz świata w snowboardzie Oskar Kwiatkowski. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w czwartek 29 lutego w Krakowie, poznaliśmy także laureatów w trzech innych prestiżowych kategoriach. Odkryciem Roku został piłkarz Wisły Kraków Jakub Krzyżanowski, Trenerem Roku Tomasz Tułacz z Puszczy Niepołomice, a tytuł Asa Honorowego redakcja „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” przyznała Rudolfowi Rohaczkowi, trenerowi od dwudziestu lat prowadzącemu z sukcesami hokejową drużynę Comarch Cracovii. W trakcie uroczystości nagrodziliśmy także zawodniczki, zawodników i trenerów w plebiscycie Sportowiec Małopolski 2023.

📢 Kraków. Wcisną wielkie osiedle i biurowce w sercu miasta. Między cmentarzem, Muzeum AK i Uniwersytetem Ekonomicznym "Echo Investment i Archicom zrealizują wielofunkcyjny projekt przy ulicy Wita Stwosza w krakowskiej dzielnicy Stare Miasto. W miejscu dawnych magazynów zaopatrzenia Twierdzy Kraków powstanie pięć czteropiętrowych budynków" - czytamy w komunikacie dewloperów. To teren tuż obok Muzeum Armii Krajowej, przy ruchliwej ulicy Wita Stwosza i na razie spokojniejszej Rakowickiej. Ten teren w ostatnich latach zabudowuje się na potęgę, a symbolem tego jest wielki kaskadowy apartamentowiec naprzeciw Dworca Głównego, który jest już na ukończeniu. Czy centrum Krakowa to wytrzyma i okoliczne ulice? Jak zwykle... "się zobaczy".

📢 Proszowice. Komitet KPR Razem jako pierwszy odkrywa powiatowe karty Jeszcze kilka dni pozostało komitetom wyborczym do rejestracji swoich list kandydatów. Niektóre z nich decydują się już jednak na odkrywanie kart. Lokalny komitet KPR Razem zamierza m. in. wystawić listy we wszystkich czterech okręgach do Rady Powiatu. 📢 Kultowe miejsce Krakowa znowu otwarte. Bunkier Sztuki zaprosił na pierwszą wystawę Prezentowym pakietem nazywa Maria Anna Potocka otwarcie Bunkra Sztuki. - Wyremontowany budynek to prezent dla turystów i mieszkańców: mamy galerię, a wystawa to prezent dla krakowskich muzeów – mówi. 29 lutego Bunkier Sztuki zaprosił na pierwszą wystawę po remoncie. To dar Teresy i Andrzeja Starmachów dla Muzeum Fotografii i MOCAK-u. Ekspozycja „Daj mi wszystko” potrwa 1 września. 📢 Oto uczestniczy 6 sezonu "Sanatorium Miłości". W nowej edycji kultowego programu wystąpią mieszkańcy Krakowa Końcem ubiegłego roku, w Krynicy-Zdroju, zakończyły się zdjęcia do najnowszej - już szóstej - edycji „Sanatorium miłości”. Bijący rekordy popularności program, za każdym razem przyciąga tłumy miłośników. Tym razem na ekranach będziemy mieli okazję oglądać między innymi miłosne zmagania mieszkańców Krakowa. Kto wystąpi w nowym sezonie "Sanatorium miłości"? Oto uczestnicy! Poznajcie ich!

📢 Wiosenny horoskop miłosny 2024. Horoskop na wiosnę dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop miłosny na wiosnę 2024. Po intensywnych zimowych miesiącach, nadchodzące tygodnie prezentują się zgoła optymistycznie. Szczęściem w miłości będzie cieszyć się większość znaków zodiaku, choć niestety nie wszystkie. Będzie namiętnie, romantycznie i burzliwie! Zobacz, co czeka twoje życie uczuciowe w najbliższych miesiącach. Sprawdź nasz wiosenny horoskop 2024. 📢 Ozdoby wielkanocne z jajek – galeria zdjęć. Piękne dekoracje domu na Wielkanoc. Wyjątkowe pomysły na wielkanocne stroiki i świąteczne ozdoby Ozdoby wielkanocne pięknie udekorują dom na święta. Nie powinno wśród nich zabraknąć jajek, które są istotnym elementem dekorowania wnętrz na Wielkanoc. W naszej galerii inspiracji podsuwamy najlepsze pomysły na wielkonocne ozdoby na czasie. Zobacz, jak wykorzystać jajka i stworzyć z nich niezwykłe modne dekoracje na Wielkanoc 2024.

📢 TOP 15 miejsc na marcowy wypad bez tłumów. Te miejsca w Małopolsce zwiedzisz bez turystów wokół. Propozycje na wiosenny spacer Rezygnacja z urlopu w takich miejscach w Małopolsce jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn przez tłumy turystów to znany powód. Co prawda zimowy sezon dobiega końca, ale za to wiosenna pogoda zachęca do spacerów i pieszych wycieczek. Gdzie zatem udać się, aby ominąć tłumy turystów? Oto TOP 15 naszych propozycji. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę w marcu. 📢 Anna Samek chce pokonać mężczyzn i zostać burmistrzem Nowego Brzeska Wśród kandydatów na stanowiska wójtów i burmistrzów w powiecie proszowickim pojawiła się pierwsza kobieta. Anna Samek z Rudna Dolnego zamierza ubiegać się o funkcję burmistrza Nowego Brzeska. W tym tygodniu ogłosiła to już oficjalnie.

📢 Mieszkanie w Krakowie z gminnego przetargu. Za takie kwoty kupuje się teraz lokale od miasta 65-metrowe mieszkanie na os. 2 Pułku Lotniczego zostało wylicytowane za ponad 700 tys. zł, a ponad 100-metrowy lokal na krakowskim Kazimierzu został sprzedany za ponad 1,7 mln złotych. Krakowski magistrat poinformował właśnie o wynikach przeprowadzonych 15 lutego przetargów na sprzedaż gminnych nieruchomości w Krakowie. Nie na wszystkie oferowane przez miasto mieszkania znaleźli się kupcy. 📢 Kiedyś nadawano tu listy, dziś Pocztę Główną przejęła kultura Gmach Poczty Głównej w Krakowie, w oczekiwaniu na remont, po raz kolejny otwiera swoje podwoje dla kultury. W najbliższych tygodniach gościć będzie tu audiowizualna wystawa Alka Janickiego i przyjaciół. „POSTMAN” to artystyczne podsumowanie dwóch lat wspierania Ukrainy przez artystę. 📢 Zakazany owoc odc. 422. Podstęp przeciwko Yildiz. Streszczenie odcinka [07.03.24] Już niedługo Yildiz może mieć kłopoty. Kto zacznie przeciwko niej spiskować? Kto będzie chciał zbliżyć się do brata Handan? Koniecznie przeczytaj streszczenie 422. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Oto oficjalny skład Cracovii na mecz z Wartą Poznań W ramach 23.kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia w piątek o godz. 18 zagra z Wartą Poznań. Trener Jacek Zieliński nie ma kłopotów kadrowych. Na jaki skład się zdecydował? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Finał Pucharu Polski siatkarzy 2024: wyniki i terminarz turnieju siatkówki w Tauron Arenie Kraków Zdobywcę Pucharu Polski siatkarzy w 2024 roku poznamy po finałowym turnieju w Krakowie, sprawdź wyniki i terminarz. W Tauron Arenie przez dwa dni (2-3 marca) walczyć będą cztery najlepsze drużyny tych rozgrywek. Na sobotę zaplanowano spotkania półfinałowe, a wielki finał siatkarskiego PP odbędzie się w niedzielę.

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Tak na co dzień mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Oto dom popularnej pary seniorów Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". 📢 Inez Ciałowicz z Krakowa I wicemiss Polska Miss 2024 robi karierę w internecie. Małopolanka wzięła udział w teledysku Pablo Tybori Inez Ciałowicz jeszcze w ubiegłym roku wzięła udział w konkursie piękności Polska Miss 2023, w którym stanęła na podium i zdobyła koronę oraz tytuł I Wicemiss Polska 2023. Krakowianka nie zrezygnowała ze swojej szansy i postanowiła wykorzystać swoje pięć minut. Wicemiss nieustannie bierze udział w sesjach zdjęciowych, a ostatnio wystąpiła także w teledysku. Zobaczcie sami!

📢 Kraków sprzedał auta, które zholowano z ulic miasta. Było sporo chętnych i ostre podbijanie cen Na przykład taka Kia Ceed wyceniania na 1,9 tys. zł poszła za ponad 8 tys. zł. Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozstrzygnął przetarg na sprzedaż pojazdów, które przepadły na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. To 22 samochody, które zostały zholowane z krakowskich ulic. Nie miały właścicieli, stanowiły zagrożenie, łamały przepisy o ruchu drogowym. Wśród nich były - perełki jak strażacki żuk, amerykański SUV Cadillac czy sportowe Coupé BMW. Złożono aż 275 ofert! O Fiata Punto walczyło 20 chętnych - cena z 4,2 tys. zł poszybowała do ponad 7 tys. Wysłużony FSO Lublin wart był 1500 zł, a sprzedano go za ponad 10 tys.! Za ile poszedł Cadillac czy BMW? Sprawdźcie!

📢 "Schron przeciwczasowy". Słynna powieść na deskach Starego Teatru Pytania o pamięć, jej działanie, przerażenie wywołane utratą czy nostalgia. - Czym może być użycie przeszłości i nostalgii jako narzędzia politycznej manipulacji i tworzenia świata na sprawdzony wzór z przeszłości, który dla zwykłych zjadaczy chleba okazuje się najgorszym wyborem? - zastanawia się Marcin Wierzchowski w swoim spektaklu "Schron przeciwczasowy". Premiera na Scenie Kameralnej Starego Teatru 1 marca. 📢 Gmina Kozłów. Rozpoczął się remont drogi powiatowej. Koniec już w kwietniu? W poniedziałek rozpoczęły się prace remontowe na liczącym blisko trzy kilometry odcinku drogi powiatowej w Kępiu i Przysiece. Plan zakłada, że roboty potrwają do sierpnia, ale dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie Krzysztof Szarek liczy, że uda się je zakończyć wcześniej. 📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci.

📢 Tak mieszkają Friz i Wersow w swoim podkrakowskim domu! Zobaczcie zdjęcia wnętrz 28.02.2024 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Najlepsze sałatki z jajkami na Wielkanoc. Idealne do chleba lub ziemniaków. Wybieraj spośród 5 sprawdzonych przystawek Wielkanoc nieodłącznie wiąże się z domowymi sałatkami z użyciem jajek. Jednak trzeba podjąć decyzję, jakie przekąski najbardziej przypadną do gustu domownikom i gościom. Zebraliśmy 5 niezawodnych sałatek z jajkami, które uświetnią śniadanie wielkanocne.

📢 Kraków. Rośnie pawilon dla szympansów i makaków w krakowskim zoo. Koszt inwestycji to ok. 19 mln zł Rośnie nowy dom dla małp i nowa atrakcja dla odwiedzających krakowskie zoo. Trwa tutaj budowa pawilonu dla szympansów i makaków japońskich. Obecnie - jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie - kończą się prace przy realizacji żelbetowej konstrukcji obiektu. 📢 Masowe zwolnienia w globalnej firmie w Krakowie. Redukcja zatrudnienia może objąć kolejnych ok. 150 pracowników Do masowych zwolnień pracowników firmy technologicznej Aptiv Services Poland w Krakowie doszło w ubiegłym tygodniu (19 lutego). Pracę straciło wtedy ponad 200 osób, a dane z Grodzkiego Urzędu Pracy wskazują, że to nie koniec wypowiedzeń dla osób zatrudnionych w krakowskim oddziale firmy, zajmującej się innowacyjnymi rozwiązaniami w motoryzacji. Z kolei Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zapowiada kontrolę w spółce Aptiv.

📢 Kraków oferuje mieszkania do wynajęcia. Właśnie można je oglądać. Wszystkie wymagają remontu Mieszczą się w budynkach przy ul. Długiej, Parkowej, Płaszowskiej czy Zakopiańskiej. Najmniejsze ma 22, a największe 72 metry kwadratowe. To mieszkania, które można wynająć w efekcie najnowszego przetargu Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Oferowane lokale można oglądać w określonych terminach jeszcze w lutym oraz na początku marca. Uwaga: potencjalni najemcy muszą się liczyć z koniecznością przeprowadzenia niemałych remontów.

📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Studniówka 2024. Uczniowie XLII LO w Krakowie bawili się w Fortach Kleparz - w klimatycznych przestrzeniach dawnych fortyfikacji 170 osób, w tym stu tegorocznych maturzystów XLII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Krakowie bawiło się w sobotę (27 stycznia) na studniówce w Fortach Kleparz przy ul. Kamiennej. Te klimatyczne przestrzenie XIX-wiecznych fortyfikacji po raz pierwszy wybrano na miejsce przedmaturalnego balu licealistów z XLII LO, na co dzień uczących się w zabytkowym gmachu szkoły przy ul. Studenckiej 13. Studniówka rozpoczęła się o godz. 19, a zaplanowana była do piątej rano. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.