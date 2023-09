Prasówka 2.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom”?

Prasówka 2.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Mecze Polaków na siatkarskich ME 2023. Wyniki i tabela grupy C. Kiedy i z kim gra dzisiaj Polska? W mistrzostwach Europy siatkarzy 2023 Polacy grają w grupie C, są kandydatami do awansu do fazy pucharowej i późniejszej walki o medale. W pierwszej fazie rywale Polski to: Czechy, Holandia, Macedonia Północna, Dania i Czarnogóra. Tutaj znajdziesz wyniki i tabelę, terminarz i składy z meczów Polaków na Eurovolley 2023.

Prasówka 2.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku!

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Kraków. Trasa Wolbromska w budowie. Coraz więcej asfaltu, jezdni. Koniec w tym roku. Nowe zdjęcia Roboty przy budowie Trasy Wolbromskiej - zachodniej obwodnicy Zielonek - są coraz bardziej zaawansowane. Wykonawca układa kolejne masy bitumiczne zarówno na trasie głównej, jak i na rondzie oraz ulicy łączącej arterię z ul. Glogera. Powstają chodniki i droga rowerowa, której długość wyniesie blisko 2 km. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na ten rok. 📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Góralska para chwali się zdjęciami swojego nowego drewnianego domu Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox.

📢 Piotrkowice Małe. Dyrektor szkoły zapewnia: na poniedziałek będziemy gotowi W przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego na terenie Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych ciągle trwają prace, związane z modernizacją otoczenia szkoły jak i gruntownego remontu i przebudowy samego budynku. Mimo to dyrektor placówki zapewnia, że w poniedziałek (4 września) nauka rozpocznie się normalnie. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 FAME MMA 19 na żywo: karta walk, wyniki gali w Krakowie. Tańcula - Ferrari LIVE. Gdzie oglądać dzisiaj? Transmisja stream online Gala FAME MMA 19 na żywo odbędzie się w sobotę, 2 września 2023 r. w Krakowie. Jak wygląda dzisiaj karta walka, kto walczy w Tauron Arenie, jakie wyniki? Gwoździem programu walk celebrytów jest starcie Arkadiusz Tańcula - Amadeusz "Ferrari” Roślik. Zobacz w galerii zdjęcia uczestników, link poniżej. 📢 Sylwia Peretti - tak mieszka. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji.

📢 Tak wyglądają postacie z książek Wiedźmin oczami SI — pasują do wizerunków z serialu i gier? Sprawdźcie sami Za pomocą sztucznej inteligencji sprawdziliśmy, jak według SI wyglądają bohaterowie Wiedźmina na podstawie opisów z książek Andrzeja Sapkowskiego. Czy okazały się podobne do tego, jak przedstawiono je w grach i serialu Netflix? Sprawdźcie sami, bo efekt jest całkiem ciekawy, ale momentami też zaskakujący. 📢 Seniorzy opanowali Kraków. Na uczestników międzynarodowych Senioraliów czeka mnóstwo atrakcji W tym roku już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora organizuje Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, które odbywają się 1 września. Wydarzenie to ma na celu kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie ich poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, związanej z bezpieczeństwem oraz prozdrowotnej osób powyżej 60 roku życia.

📢 Droga DK 47 na Zakopane przyblokowana przez... siłujących się z autokarem Nietypowa sytuacja na DK 47 w Rdzawce, w kierunku na Zakopane. Autokar znalazł się na poboczu i ugrzązł. Pasażerowie wzieli sprawy w swoje ręce. Trwa wypchanie autokaru. Ruch odbywa się wahadłowo w kierunku Zakopanego. Zalecamy zachować ostrożność! 📢 Powiat proszowicki. Propozycje na pierwszy wrześniowy weekend. W niedzielę Małopolski Festiwal Smaku Niby już rok szkolny, ale w praktyce jeszcze wakacje. Uczniowie już w blokach startowych, ale można się jeszcze nacieszyć dobrą pogodą i ostatnimi dniami wolnymi od nauki. Jak spędzić nadchodzący weekend w powiecie proszowickim? Możliwości jest sporo. 📢 Agnieszka Radwańska jako piękna modelka i komentatorka meczów Igi Świątek ZDJĘCIA Agnieszka Radwańska bardzo udanie odnajduje się po zakończeniu kariery na korcie. Była tenisistka spełnia się w roli matki, ale nie rezygnuje z innych aktywności. Chętnie np. bierze udział w sesjach fotograficznych, o czym można przekonać się oglądając jej zdjęcia w mediach społecznościowych. Została także przy tenisie, kibicując Idze Świątek i komentując jej mecze w roli eksperta. Na początku roku poleciała także do Australii wraz z mężem Dawidem Celtem, by prowadzić polską ekipę w zawodach drużynowych. Zobaczcie w GALERII zdjęcia krakowianki. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Głośne śluby w show-biznesie i sporcie. Robert i Anna Lewandowscy odnowili przysięgę. Goście na weselach celebrytów i sportowców ZDJĘCIA Celebryci i sportowcy chętnie chwalą się zdjęciami ze ślubów i wesel w mediach społecznościowych. Są tacy, którzy zapraszają licznych gości, inni wolą kameralne klimaty. Robert i Anna Lewandowscy w dziesiątą rocznicę ślubu odnowili przysięgę małżeńską. Z tej okazji zorganizowali wielkie przyjęcie, lecz nie w Polsce, jak w 2013 roku, ale tym razem we włoskiej Toskanii. Wśród gości byli koledzy polskiego piłkarza z Barcelony i reprezentacji Polski oraz rodzina i przyjaciele. Obejrzyjcie zdjęcia ze ślubów i wesel znanych postaci show biznesu.

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Dziś mecz Iga Świątek - Kaja Juvan w trzeciej rundzie turnieju US Open. Transmisja w TV i internecie Los sprawił, że przeciwniczką Igi Świątek w trzeciej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju US Open będzie Słowenka Kaja Juvan. Obydwie zawodniczki nie ukrywają, iż są dobrymi przyjaciółkami, na korcie z pewnością jednak nie będzie żadnych sentymentow. 📢 Obiad bez mięsa. TOP 15 pomysłów na jarskie dania obiadowe naszych Czytelników [PRZEPISY] Obiad bez mięsa – przepisy. Nie zawsze mamy ochotę na zestaw – mięso, ziemniaki, surówka. Co można przygotować na obiad bez mięsa? Proste łazanki z kapustą i pieczarkami, cynamonowe naleśniki z jabłkami, knedle serowe, kluski kładzione z jabłkiem, gruszką i cynamonem, spaghetti z warzywami w sosie śmietanowo-serowym, bataty zapiekane z boczniakami i serem żółtym, trójkąciki z ciasta francuskiego z fetą i szpinakiem – to tylko niektóre z propozycji naszych Czytelników na pyszny obiad bez mięsa.

📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 1.09.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] US Open 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Nowym Jorku. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej US Open.

📢 Gdzie na urlop? Gdzie na weekend? Nasza piękna Małopolska na wyciągnięcie ręki Z roku na rok przybywa turystów, którzy poszukują ciekawych wrażeń i nowych inspiracji: wyróżniających się, nieopatrzonych miejsc. Oryginalnych, szczycących się dobrą kuchnią i kontynuujących lokalne tradycje. Mamy dla Was podpowiedzi, bo w naszym regionie znajdziemy wiele takich miejsc. 📢 Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie. Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sprawdź! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki! 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Seniorzy będą podróżować taniej pociągami 17 sierpnia br. PKP Intercity uruchomiło specjalną promocję, dzięki której osoby po 60 roku życia mogą podróżować jeszcze taniej. Zniżka na Bilet Seniora wzrosła z 30 do 35%. Zakupić z nią można zarówno bilet jednorazowy, jak i odcinkowy. Rusza także nowa odsłona kampanii „Dbamy o dobre relacje”, która potrwa równolegle z ofertą do 30 września 📢 Natalia Kaczmarek prywatnie. Tak na co dzień żyje i mieszka piękna i szczęśliwa gwiazda polskich biegów! ZDJĘCIA [1.09.2023] Natalia Kaczmarek jest na ustach całej Polski. Właśnie została wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Tak żyje i mieszka piękna Natalia Kaczmarek. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Po weekendzie oddadzą kierowcom nowy odcinek S7 Moczydło-Miechów. Duże zmiany w ruchu W przyszłym tygodniu GDDKiA odda kierowcom do użytku nowy odcinek drogi ekspresowej S7 z Moczydła do Miechowa. Uruchomienie nowej trasy będzie się wiązało z zamknięciem wjazdu z DK7 na S7 w Moczydle. Przejazd między obiema „siódemkami”, starą i nową, będzie możliwy w Miechowie poprzez DW783. To jeden z trzech budowanych odcinków na północ od Krakowa. 📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego!

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 4. Brak zgody na ślub. Streszczenie odcinka [31.08.23] Orhan jest przekonany, że chce poślubić Seyran. Dziewczyna ma jednak obaw. Dlaczego nie chce poślubić bogatego chłopaka? O kogo będzie zazdrosna Pelin? Już teraz przeczytaj streszczenie 4. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Horoskop dzienny na 3 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 3 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Dziedzictwo odc. 111. Wyznanie uczuć. Streszczenie odcinka [15.09.23] Yaman oswaja się ze swoimi uczuciami. Zuhal jest wściekła i chce pozbyć się Seher. Nie wszystko pójdzie jednak zgodnie z jej myślą. Co się stanie? Przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 1.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 1.09.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 1.09.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Zakazany owoc odc. 293. Uprzykrzanie życia. Streszczenie odcinka [01.09.23] Sahika nie zgadza się na rozwód. Tymczasem Caner i Ender zamieszkują razem. Na co liczą? Przeczytaj streszczenie 293. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 299. Kto zabił Mahmuta? Streszczenie odcinka [11.09.23] Rodzina słyszy nowe wieści na temat śmierci Mahmuta. Tymczasem Yildiz porzuca Cagataya. A co zrobi Hasan? Przeczytaj poniższe streszczenie 299. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 294. Zdjęcie z pocałunkiem. Streszczenie odcinka [04.09.23] Feride pragnie upokorzyć Yildiz. W jaki sposób? Tymczasem Cagatay otrzymuje tajemnicze zdjęcie. Co na nim widnieje? Przeczytaj streszczenie 294. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 295. Szantaż i wyłudzenie pieniędzy. Streszczenie odcinka [05.09.23] Cagatay otrzymuje kolejne pogróżki. Co tym razem się w nich znajdzie? Tymczasem u Hasana pojawiają się reporterzy. Czego chcą? Koniecznie przeczytaj streszczenie 295. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 298. Przyłapanie na zdradzie. Streszczenie odcinka [08.09.23] Sahika próbuje przyzwyczaić się do towarzystwa dzieci. Tymczasem Yildiz jest wściekła. Z jakiego powodu? Już teraz przeczytaj streszczenie 298. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 300. Wyprowadzka Yildiz. Streszczenie odcinka [12.09.23] Sahika nadal pragnie zbliżyć się do Hasana. Nie jest to jednak takie proste. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 300. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 302. Pięć lat później... Streszczenie odcinka [14.09.23] Akcja serialu toczy się pięć lat później. Co dzieje się u Yildiz i Hasana? Kto został małżeństwem, a kto stracił cały majątek? Już teraz przeczytaj streszczenie 302. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 303. Nagły wyjazd i przemiana. Streszczenie odcinka [15.09.23] Hasan Ali nie może znieść tego, jak zachował się Cagatay. Postanawia z nim poważnie porozmawiać. Z kolei kilku bohaterów znacznie zmieniło swój wygląd i zachowanie. Co jeszcze wyjdzie na jaw? Przeczytaj streszczenie 303. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 304. Rozstanie po latach. Streszczenie odcinka [18.09.23] Emir podrósł i zdobył nowych kolegów. Co zrobi za ich namową? Kto się z kim rozstanie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 304. odcinka "Zakazanego owocu", aby dowiedzieć się więcej.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 1.09.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 1.09.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 1.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Najbardziej kolizyjne i wypadkowe miasta Polski. Jak w rankingu wypadł Kraków? W ubiegłym roku w Krakowie doszło do 9361 kolizji i wypadków. Oznacza to, że na 1000 mieszkańców tego miasta przypadło 11,7 zdarzenia drogowego. Najczęstszą ich przyczyną było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Kraków – podobnie jak Wałbrzych i Tarnowskie Góry – wypadł przeciętnie na tle całej Polski. Wymienione miasta zajęły wspólnie 44. miejsce w zestawieniu 84 miast. Wyższy współczynnik wypadków i kolizji na 1000 mieszkańców odnotowano choćby w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku, Rzeszowie i Katowicach.

📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

📢 Ceny mieszkań w Krakowie. Tak drogo nie było nigdy Kraków to jeden z największych i najdroższych rynków mieszkaniowych w Polsce. Obecnie za metr kwadratowy nowego mieszkania w stolicy Małopolski płaci się ponad 14 tysięcy złotych. Stawki w ciągu roku wzrosły aż o 20 procent. Równolegle zmniejsza się liczba nowych mieszkań w ofercie, a popyt rośnie. Analizę przygotował analityk regionalnych rynków nieruchomości - Marcin Moneta związany z serwisem rynekpierwotny.pl

📢 Regionalne zupy, jakich nie znacie! Tak się gotuje w Małopolsce [PRZEPISY] Krakowska zupa kminkowa, parzybroda po mirowsku, prawdziwa góralska kwaśnica, zupa bryndzowa, zupa „rzodkie ziemniaki”, polewka na maślance, białczańska zupa scypa, kluski kudłate z kwaśnicą. Oto zupy, których skosztujesz tylko w Małopolsce! Wiele z nich jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Tak od wieków gotowały tutaj gospodynie, a i teraz te smakowite „polewki” pojawiają się na małopolskich stołach! Zebraliśmy dla Was przepisy na małopolskie zupy, jakich nie znacie! Skusicie się? 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Polska - Czechy na żywo, wynik. Kto wygrał dzisiaj mecz ME siatkarzy? Transmisja stream online Mecz Polska - Czechy w ME siatkarzy 2023 już dzisiaj na żywo, sprawdź wynik. Grę w mistrzostwach Europy w siatkówce nasza reprezentacja zacznie w czwartek, 31 sierpnia. Polacy są faworytami tego starcia. Gdzie oglądać? Będzie transmisja stream online.

📢 Karambol na zakopiance pod Myślenicami. Zderzenie pięciu samochodów Jawornik, zakopianka w kierunku na Krakowa, za zjazdem na Sułkowice - kolizja 5 samochodów, brak osób poszkodowanych. Służby na miejscu, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Janowiczki. Panorama Racławicka symbolicznie wróciła do domu. Kopia oficjalnie otwarta W czwartek w Janowiczkach, na miejscu bitwy pod Racławicami, oficjalnie otwarto ekspozycję, prezentującą kopię słynnej Panoramy Racławickiej. Nowa atrakcja ma przyciągnąć na bitewne pola turystów i zwiedzających.

📢 Na Hali Gąsienicowej różowo. Ale w Tatrach już pojawiają się jesienne kolory [ZDJĘCIA] W Tatrach nadal czuć lato - szczególnie, gdy nad górami króluje piękne słońce. Jednak w najwyższe góry w Polsce powoli wkracza jesień. Widać to głównie w kolorach Tatr Zachodnich. Te robią się powoli brązowe. 📢 Krakowskie schronisko dla bezdomnych zwierząt przepełnione. Potrzebna pilna pomoc! Okres wakacyjny okazał się szczególnie trudny dla krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Placówka zmaga się ze zbyt dużym obłożeniem i brakuje miejsca dla ciągle przybywających czworonogów. 📢 Opatkowice. Wypadek młodego kierowcy na DW776. Wiózł trójkę pasażerów Do groźnego wypadku doszło w środę późnym wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 776 w Opatkowicach koło Proszowic. Prowadzone przez młodego kierowcę bmw wypadło z drogi i rozbiło się na ogrodzeniach dwóch posesji. W wyniku zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala.

📢 Zakazany owoc odc. 301. Konflikt z mafią. Streszczenie odcinka [13.09.23] Cansu postanawia szczerze porozmawiać z Yildiz, a Sahika chce zaaranżować jej spotkanie z byłym. A kto zamieszka u Hasana? Koniecznie przeczytaj streszczenie 301. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Charsznica. Przeżyli razem ponad pół wieku. Zostali odznaczeni Prawie 40 par z pięćdziesięcioletnim – i dłuższym – stażem małżeńskim świętowało wyjątkowy jubileusz w sali bankietowej remizy OSP w Charsznicy. Z okazji złotych godów odebrali medale za długoletnie pożycie przyznane przez Prezydenta RP. 📢 Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach - tak mieszkają. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon.

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV US Open 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w US Open? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach w Nowym Jorku.

📢 Powiat miechowski. Chińczycy sondują możliwości inwestowania w ksiąskim parku technologicznym Delegacja Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej „SinoCham” przebywała w środę powiecie miechowskim. Goście odwiedzili m. in. powstającą w gminie Książ Wielki strefę przemysłową (park technologiczny) oraz sam Miechów. 📢 Rudy, "zardzewiały" Lidl otwarty na Woli Justowskiej w Krakowie Lidl Polska rozwija sieć sklepów w Polsce, tym razem w Krakowie. W czwartek, 31 sierpnia, otworzył kolejny sklep, przy ul. Chełmskiej 14 w rejonie Woli Justowskiej. Otwarcie nastąpiło o godzinie 6:00. Planowano je już kilka tygodni temu, ale nastąpiło dziś. Ciekawić może nietypowa konstrukcja obiektu i to z czego jest wykonany. 📢 Puchar Polski Kraków. Garbarnia wysoko wygrała z Tramwajem W meczu IV rundy Pucharu Polski w Podokręgu Kraków Garbarnia wygrała na boisku Tramwaju 6:0 i awansowała do kolejnej rundy. Mecz obył się w środę, 30 sierpnia.

📢 Nad tymi miastami w Małopolsce ciąży klątwa rozwodów! Tu małżeństwa rozpadają się najczęściej 30.08.2023 W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają. 📢 Co pyli we wrześniu. Kalendarz pyleń na wrzesień. Sprawdź co teraz pyli Mogłoby się wydawać, że najgorszy czas dla alergików wraz z kończącym się latem także dobiega końca. To niestety dość złudna wizja. Wrzesień to także ten miesiąc w roku, który dla alergików wiąże się z nie lada wyzwaniem. Chociaż znaczna część roślin przestaje już pylić, ich miejsce zastępują inne. Sprawdź kalendarz pyleń i dowiedz się, co pyli we wrześniu.

📢 Tak mieszka Marzena Rogalska. Zobacz wyjątkowy dom dziennikarki. Różowe SPA, granatowa kuchnia i modna tapeta – oto zdjęcia Marzena Rogalska to lubiana dziennikarka radiowa i telewizyjna oraz autorka książek. Prezenterka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie można zobaczyć kadry z jej przytulnego mieszkania. Zobacz, jak żyje na co dzień Marzena Rogalska i jak stylowo urządziła mieszkanie w sercu miasta. 📢 Proszowice. Cmentarz żydowski oznaczony jako pierwszy w Małopolsce Na bramie cmentarza żydowskiego w Proszowicach pojawiła się we wtorek tablica w kształcie macewy. To efekt prowadzonej od kilku lat akcji oznaczania cmentarzy żydowskich na terenie Polski. Proszowice są pierwszym miejscem w województwie, które zostało w ten sposób uhonorowane. Okazją do prezentacji tablicy była przypadająca 29 sierpnia 81. rocznica deportacji tutejszych Żydów z miasta.

📢 Przybysławice. Dożynki powiatu miechowskiego. Wójt tańczył macarenę Rolnicy z powiatu miechowskiego zbierali w tym roku zboże z pól w scenerii nieomal tropikalnej i takie też okoliczności towarzyszyły również powiatowym dożynkom. Boisko w Przybysławicach, gdzie uczestnicy wydarzenia zebrali się, by podziękować za plony, przez cały dzień tonęło w sierpniowym słońcu. 📢 TOP 18 najbardziej oryginalnych nazw miejscowości w Małopolsce zachodniej. Możecie je spotkać podczas wakacyjnych podróży. Zdjęcia i opisy Podczas wakacyjnych podróży można natknąć się na wiele zaskakujących nazw miejscowości także w Małopolsce zachodniej. Jamnik, Pazurek, Kogutek czy Brody to niektóre z nich. Budzą zaciekawienie i uśmiech, tych którzy spotykają się z nimi po raz pierwszy. Warto je odwiedzić, bo często kryją się za nimi także ciekawe historie. Przejdź do galerii i zobacz listę z opisami najbardziej oryginalnych nazw miejscowości w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim.

📢 Kowalczyk, Kubacki, Lewandowski. Głośne (i sekretne) śluby sławnych polskich sportowców [GALERIA, WIDEO] Wiosna i lato to tradycyjnie najlepszy moment na ślub. Wielu sportowców właśnie w tym okresie decyduje się wstąpić w związek małżeński. Tak było ze ślubami skoczków narciarskich Macieja Kota i Dawida Kubackiego oraz piłkarzy reprezentacji Polski - Krzysztofa Piątka i Macieja Rybusa. Swoje rocznice ślubów efektownie celebrują też Robert i Anna Lewandowscy, Wojciech i Marina Szczęsny, czy Łukasz i Anna Fabiańscy. Ale są i tacy, którzy wybierają na swoją ceremonię życia jesień lub zimę... W tej galerii znajdziecie zdjęcia wielu wspaniałych sportowców i ich partnerów lub partnerek: biegaczki Justyny Kowalczyk, kolarza Rafała Majki, siatkarzy Łukasza Wlazłego, Bartosza Kurka, Piotra Nowakowskiego, Mateusza Bieńka, tenisistki Agnieszki Radwańskiej,, a także córki Adama Małysza - Karoliny, której mąż uprawia sport motocyklowy. Niektórzy są w związku małżeńskim już od ponad dekady. Sprawdź, jak prezentowali się w tych pięknych dniach i jak przez lata zmieniała się ślubna moda.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 Natalia Fitnesska. Dziewczyna Arkadiusza Tańculi jest gwiazdą Instagrama [ZDJĘCIA] Natalia, na Instagramie używająca profilu @natalia.fitnesska, jest dziewczyną Arkadiusza Tańculi - aktora i trenera personalnego, który był jedną z gwiazd gali FAME MMA 10. Wielkie emocje wzbudzała jego walka z Mateuszem Murańskim, jednak na brak popularności nie narzeka też piękna partnerka Arka. Jej profil na Instagramie śledzi aż 179 tysięcy obserwujących (Tańculi - 285 tys.). Poznajcie Natalię, która w związku z Arkiem już od ponad sześciu lat. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kraków. Tragiczny wypadek na ul. Armii Krajowej [ZDJĘCIA] Około godz. 18.20 na ul. Armii Krajowej, w rejonie wjazdu na ulice Balicką i Bronowicką miał miejsce groźny w skutkach wypadek. Doszło do niego na pasie w kierunku centrum. Chwilę po zdarzeniu na miejscu była karetka pogotowia i straż pożarna. Pojawiali się także funkcjonariusze policji oraz biegły sądowy.

