Prasówka 2.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.10.

Prasówka 2.10: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Rodzinny piknik z legendarna marką ściągnął tłumy krakowian 1 października hangar Czyżyny wypełniły auta marki Porsche. Zaprezentowanych zostało ponad dwadzieścia samochodów, o których opowiadali ich właściciele i pasjonaci tematu. Na rodzinny piknik z legendarna marką zaprosiło Muzeum Inżynierii i Techniki z okazji swoich 25 urodzin.

📢 Falniów. Czołowe zderzenie na DW783. Kierująca zasłabła? Trwa fatalna seria zdarzeń na drodze wojewódzkiej nr 783 w Falniowie koło Miechowa. Dzisiaj około godziny 17 doszło tam do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jak podaje Miechów 112 - Portal Ratowniczy kobieta prowadząca jeden z samochodów zasłabła za kierownicą i zjechała na przeciwległy pas ruchu. Uczestnicy zdarzenia opuścili samochody o własnych siłach. Utrudnienia na drodze trwały około dwóch godzin.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle dostaną emeryci - stawki Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Praktyczny kalkulator dla emerytów. Zobacz, jak można obliczyć planowaną podwyżkę emerytury lub renty Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego.

📢 Tak strażacy sprawdzali swoje umiejętności podczas zawodów "Krakowski Najtwardszy Strażak". Pokazy odbyły się pod Galerią Krakowską Przez dwa dni na placu obok Galerii Krakowskiej odbywały się niezwykle widowiskowe zawody, czyli "Krakowski Najtwardszy Strażak". Strażacy OSP i PSP rywalizowali ze sobą na specjalnie przygotowanym torze, w którym mieli okazję sprawdzić się, ale też zaprezentować swoje umiejętności sprawnościowe i ratowniczo-gaśnicze. Działo się! Zobaczcie sami. 📢 Kazimierz Kmiecik: Dziękuję kibicom. Jestem wzruszony i wierny Wiśle, nie opuszczę jej Podczas meczu Wisły Kraków z Wisłą Płock kibice "Białej Gwiazdy" przygotowali specjalną oprawę, poprzez którą uhonorowali legendę krakowskiego klubu Kazimierza Kmiecika, który niedawno obchodził 72. urodziny. Były znakomity piłkarz Wisły i reprezentacji Polski, od lat będący w sztabie trenerskim zespołu "Białej Gwiazdy" po meczu bardzo dziękował kibicom, nie krył radości i wzruszenia. Niezadowolony był tylko z wyniku (0:0), ale podkreślał, że z klubem trzeba być na dobre i złe. Miał nadzieję, że wkrótce powrócą lepsze czasy.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” po meczu z Wisłą Płock Piłkarze Wisły Kraków znów nie byli w stanie wygrać na swoim stadionie. Tym razem zremisowali z Wisłą Płock 0:0. „Biała Gwiazda” posiadała inicjatywę przez zdecydowaną większość meczu, ale grała nieskutecznie. To też musi znaleźć odzwierciedlenie w naszych ocenach, które prezentujemy. 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 01.10.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie [01.10] Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir. 📢 TOP 15 miejsc na październikowy wypad w Małopolsce bez tłumów. Te miejsca zwiedzisz bez turystów wokół. Te miejsca są niesamowite Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w październiku. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety podróżowania w październiku. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie w październiku wybrać się na wypad.

📢 12 Dzień św. Franciszka w Krakowie. Krakowianie zgromadzili się pod Kurią na rodzinnym pikniku W niedzielę, 1 października, przy Bazylice św. Franciszka w Krakowie odbył się piknik rodzinny pod hasłem "Rodzina to pełnia". Mimo chłodu i słabej pogody krakowianie dopisali. 📢 Ulicami Krakowa przeszedł "Marsz dla lepszej Polski". Wyszli, aby wspierać "Marsz Miliona Serc" W pierwszą niedzielę października na ulice Krakowa tłumnie wyszli mieszkańcy. Marsz "Dla lepszej Polski", w którym wzięli udział obywatele i obywatelki ma na celu wesprzeć "Marsz Miliona Serc", który organizowany jest w tym samym czasie w Warszawie. W Krakowie organizatorem manifestacji jest Komitet Obrony Demokracji, który do uczestnictwa zaprosił wszystkie prodemokratyczne partie.

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Uniwersytet Jagielloński zainaugurował nowy 660. rok akademicki. Mocne wystąpienie rektora UJ: "Należy zawołać o opamiętanie" W niedzielę (1 października), najstarsza polska alma mater - Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki 2023/2024. Uroczystość zainaugurowała msza św. w Kolegiacie św. Anny, a następnie tradycyjny orszak profesorów przeszedł ulicami Krakowa do Auditorium Maximum UJ, gdzie odbyły się główne uroczystości. 📢 Wisła Kraków ze wsparciem dla profesora Janusza Filipiaka W sobotę do szpitala trafił profesor Janusz Filipiak. Prezes Cracovii jest w ciężkim stanie. Ze słowami wsparcia dla sąsiada zza miedzy wyszła Wisła Kraków. Najpierw w swoich mediach społecznościowych, a następnie przed meczem z Wisłą Płock. 📢 Skoki narciarskie wyniki na żywo - Grand Prix w Hinzenbach. Dzisiaj w konkursie Polacy walczą o podium. Transmisja stream online Dzisiaj drugi konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Hinzenbach, sprawdź wyniki na żywo. W rywalizacji w niedzielę (1 października) udział biorą także reprezentanci Polski, który mogą włączyć się do walki o podium. Zawody można oglądać na żywo w telewizji, będzie transmisja stream online.

📢 Atak maczetą w Skawinie. Młody mężczyzna w stanie krytycznym w szpitalu Tragiczne wydarzenie miało miejsce w sobotę, 30 września, ok. godz. 22.00, kiedy dwóch młodych mężczyzn dokonało ataku na 32-latka przy ul. Kraszewskiego w Skawinie, niedaleko Krakowa.

📢 Kibice Ruchu Chorzów na meczu z Puszczą. Na stadionie Cracovii wypełnili sektor dla gości. Zdjęcia Wśród 2785 widzów meczu Puszcza Niepołomice - Ruch Chorzów, rozgrywanego na stadionie Cracovii, kibice "Niebieskich" stanowili naprawdę liczną grupę. Po przyjeździe do Krakowa, ostatnią część drogi na stadion pokonali spacerem przez Błonia, pod eskortą policjantów, licznie zaangażowanych w zabezpieczenie tego meczu. Podczas przejścia kibiców Ruchu, zamknięta dla ruchu samochodowego była Aleja Focha. Goście wypełnili przeznaczony dla nich sektor. Pojawiły się symbole przypominające o tym, że grupa z Chorzowa sympatyzuje też z Wisłą Kraków. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kraków. Dwa filmy tłumaczą dlaczego wprowadzono zakaz wędkowania i połowu ryb na Zakrzówku W sieci pojawiły się filmy, które mogą tłumaczyć konieczność wprowadzenia zakazu połowu ryb na Zakrzówku. Na jednym widzimy okazałego suma wypoczywającego na dnie. Na drugim wyłowioną przez płetwonurka głowę suma, która zapewne została odcięta po tym jak pozostała część ryby stała się produktem na obiad. 📢 Tatrzańskie Szczyrbskie Jezioro zachwyca. Klimat jak w słynnych Dolomitach lub Alpach! Łódki, góry i woda – to HIT tegorocznej jesieni 1.10 Klimat Dolomitów tylko 50 kilometrów od granicy z Polską? Jak najbardziej. Wszystko za sprawą Szczyrsbkiego Jeziora w słowackich Tatrach Wysokich, które jesienią wygląda wręcz obłędnie. Góry, łódki i spokojna tafla wody. Tu można poczuć się jak na słynnym jeziorze Lago Di Braies we włoskich Dolomitach, uznawanego za perłę Południowego Tyrolu. Idealne miejsce na jesienne wycieczki!

📢 Tak mieszka Anna Król z "Sanatorium miłości". Kobieta z gór, która kocha modę, sport, przetwory i rodzinne Rytro 1.10 Anna Król z Rytra wzięła udział w trzecim sezonie programu "Sanatorium miłości" i szybko zyskała sympatię widzów i znalazła tam miłość. Sądeczanka to kobieta z gór, która nigdy się nie poddaje i umie zawalczyć o swoje szczęście. Uczestniczka programu TVP uwielbia modę, sprzedaje ubrania w sieci. Dużą przyjemność sprawiają jej spacery i podróże. Jest też doskonałą kucharką, a szczególnie miłośniczką natury i przetworów.

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 01.10.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 01.10.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 01.10.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Paznokcie na JESIEŃ 2023: czerwone, bordowe, czarne, zielone. Wzory i pomysły na jesienne paznokcie. Zobacz inspiracje! Szukasz pomysłu na wyjątkowe jesienne paznokcie? W tym sezonie modne będą eleganckie stylizacje. Postaw na chłodną czerwień, czerń, zieleń, bordo lub na odcienie brązu od bardzo jasnych po te bardzo ciemne. Przygotowaliśmy ponad 25 inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Nie uwierzysz! [1.10.2023] Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Horoskop dzienny na 4 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 4 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (1.10.2023) Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia!

📢 Horoskop dzienny na 3 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 3 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 2 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 2 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 1 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 1 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 193. Wypłynięcie w rejs. Streszczenie odcinka [02.10.2023] Menuela okłamuje samą siebie i swoją matkę. Tymczasem Juliana postanawia wyjechać. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 193. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Emerytury w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, wyliczenia! Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023.

📢 Zakazany owoc odc. 322. Ender oświadcza się Kai. Streszczenie odcinka [12.10.23] Dochodzi do nietypowej sytuacji - Ender postanawia oświadczyć się Kai. Tymczasem sama wpada potem w pułapkę. O co chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 322. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 „Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata”. Religijno-patriotyczne widowisko na Wawelu Dziedziniec Arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie stał się wyjątkową sceną artystyczną. W 45. rocznicę powołania na Stolicę Piotrową polskiego papieża, z inicjatywy wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, odbył się koncert „Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata”. Spektakl był także hołdem złożonym żołnierzom walczącym o wolną Polskę.

📢 Najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 1.10.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 1.10.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy. 📢 Koszmarny wypadek pod Nowym Targiem. Auta w strzępach Orawka, powiat nowotarski, DK7. Wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Na miejscu pracowały wszystkie służby oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Droga była całkowicie zablokowana. Siła zderzenia była ta silna, że jeden z samochodów rozpadł się na pół. 📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy: wyniki, tabele, terminarz. Dzisiaj mecze turniejów siatkówki mężczyzn. Polacy walczą o Paryż Czas na kwalifikacje olimpijskie w siatkówce mężczyzn, sprawdź wyniki i tabele. Turnieje siatkarzy o miejsce na igrzyskach w Paryżu odbędą się w dniach 30 września - 8 października 2023 r. w trzech miastach. 24 zespoły walczy o tylko 6 przepustek. Oto wyniki wszystkich meczów dzisiaj.

📢 Przegląd prasy (1.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grzybobranie 2023. Uwaga! To najbardziej trujące grzyby w Polsce. Sprawdź, które z nich nigdy nie powinny znaleźć się w twoim koszyku”? 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z ŁKS-em w Łodzi Cracovia pokonała ŁKS 2:0 w meczu 10. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. "Pasy" zagrały nieźle i w pełni kontrolowały grę. Oceniamy piłkarzy w skali 1 - 10. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kobiecy golf wciąż zadziwia: najpiękniejsza sportsmenka świata ma konkurentkę Bri Teresi, zwolenniczkę Trumpa, która sprzeciwia się LGBT Bri Teresi, zdeklarowana zwolenniczka byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, ogłosiła niedawno, że rezygnuje z pracy modelki w firmie produkującej bieliznę „Honey Birdette” w związku z wykorzystywaniem przez tę markę osoby transpłciowej do promowania damskiej bielizny.

📢 Wyścig Tomasza Marczyńskiego w Puszczy Niepołomickiej. Kolarze amatorzy nie przestraszyli się deszczu. Zdjęcia Już po raz szósty doszło do wyścigu w Puszczy Niepołomickiej, którego patronem był Tomasz Marczyński. Fatalna pogoda - opady deszczu - zresztą, który to już raz podczas tego wyścigu (?!) nie odstraszyły śmiałków i grono kolarzy amatorów pomknęło trasą po Puszczy Niepołomickiej, sprzed zamku. 📢 Szklana. Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 776. Dwie osoby poszkodowane Na drodze wojewódzkiej nr 776 w Szklanej doszło do wypadku z udziałem czterech samochodów. Dwie osoby zostały zostały przewiezione do szpitala. Odcinek drogi między Posądzą a Proszowicami był zablokowany do godziny 18.

📢 W Galerii Krakowskiej na fanów motoryzacji czeka niespodzianka. Skoda pokazała swoje najznakomitsze modele z początków XX wieku Škoda… wjeżdża na salony, a dokładniej pod dach Galerii Krakowskiej. Kultowe modele tej czeskiej marki – sportowe, zabytkowe (z okazałych linii Tudor oraz Laurin&Klement) oraz współczesne można zobaczyć na wyjątkowej ekspozycji „Škoda: skarby czeskiej legendy motoryzacji”, na którą Galeria Krakowska zaprasza od 28 września do 14 października.

📢 Mami, wodzi, straszy. Coś powoduje, że ludzie znikają. Niebezpieczne i mrożące w żyłach zjawiska w Tarach Tatry to piękne góry, jednak kryją wiele tajemnic. Niektóre dotyczą niewyjaśnionych zjawisk przyrodniczych, inne właśnie niecodziennych zaginięć, czy zgonów wędrowców. Niektóre brzmią niewiarygodnie. Co może wystraszyć turystów w Tatrach? Zobaczcie najdziwniejsze zjawiska w najwyższych górach w Polsce. 📢 Dzień Chłopaka 2023. Najlepsze MEMY, które rozbawią Cię do łez. Tak Internauci żartują ze święta 30.09.23 Dzień Chłopaka jest obchodzony w Polsce 30 września. Z tej okazji powstało mnóstwo zabawnych memów i obrazków. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze z nich. Niektóre rozbawią Cię do łez 📢 Jest szansa na nowe bilety tramwajowe i autobusowe w Krakowie. To byłaby rewolucja Pasażerowie w Krakowie od lat upominają się o to, by była możliwość korzystania z biletów w komunikacji miejskiej, które pozwolą płacić za przejechany dystans, a nie również czas spędzany w korkach. W magistracie przyznają, że pracują nad przygotowaniem do wprowadzenia biletu przystankowego. Przydałby się m.in. na nowej tramwajowej trasie do Górki Narodowej (patrz WIDEO).

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy, grupa C. Kiedy i z kim grają dzisiaj Polacy? Wyniki, terminarz i tabela turnieju siatkówki w Xi'an Kwalifikacje olimpijskie w grupie C, z udziałem naszych siatkarzy, odbędą się w w Xi'an. W dniach 30 września - 8 października 2023 r. Polacy rozegrają 7 meczów. Sprawdź ich wyniki, kiedy i z kim grają, które miejsce zajmują w tabeli. 📢 Proszowice. Wyborcze banery kandydata PiS zrywał… działacz PiS? Zbliżające się wybory powodują, że polityczne walki uliczne na plakaty i banery coraz bardziej się zaostrzają. I o ile do tego, że zwolennicy partii X zrywają plakaty kandydatów partii Y (albo na odwrót) już wszyscy zdążyli się przyzwyczaić, to - jak się okazuje - do podobnych incydentów może dochodzić nawet wśród przedstawicieli tych samych komitetów. W tym wypadku Prawa i Sprawiedliwości.

📢 Pożar zabrał dom mieszkańcowi gminy Myślenice. Ludzie chcą pomóc w odbudowie. Strażacy organizują zbiórkę pieniędzy To był dramatyczny pożar, w którym zginęła lokatorka budynku, a właściciel domu stracił cały dobytek. Jak pisaliśmy do nieszczęścia doszło w sobotę, 16 września 2023 r. w Głogoczowie w gminie Myślenice. Teraz mieszkańcy wioski w odbudowie domu chcą wesprzeć pogorzelców, a właściwie jednego, bo został tylko ponad 70-letni mężczyzna. Ruszyła zbiórka pod hasłem "Pomoc dla pana Janka". Organizują ją i promują strażacy z OSP Głogoczów, którzy podczas pożaru byli pierwsi na miejscu i pierwsi dostrzegli ogrom nieszczęścia. 📢 Dramatyczna śmierć dziecka w zbiorniku z wodą pod Krakowem. Śledztwo prokuratury na terenie przedszkola w Zabierzowie Wielka żałoba panuje w Zabierzowie po tragicznej śmierci dziecka w prywatnym przedszkolu. Czteroletni chłopiec wpadł do zbiornika z wodą, który był na terenie placu zabaw, między urządzeniami dla najmłodszych. Sprawa przyniosła wiele wątpliwości, pytań o istnienie zbiornika i jego zabezpieczenie.

📢 Miechów, Proszowice. Na drogach powiatowych ma być bezpieczniej Siedem zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa, ma zostać w ciągu najbliższych miesięcy zrealizowanych na drogach powiatów proszowickiego i miechowskiego z udziałem środków Funduszu Rozwoju Dróg. W tym tygodniu wojewoda małopolski ogłosił, na które zadania powiaty otrzymają dotacje. 📢 Szpital uniwersytecki z przychodnią powstaną w Wieliczce. Działkę pod budowę obiektu przekazały władze samorządowe Plany budowy szpitala uniwersyteckiego w Wieliczce zaczynają się konkretyzować. Pod budowę obiektu samorząd wielicki przekazał działkę dla Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czwartek, 28 września 2023 roku został podpisany stosowny akt notarialny dotyczący przekazania gruntu przy ul. Jedynaka. Powstanie na nim szpital uniwersytecki wraz z przychodnią i centrum dydaktycznym dla studentów.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 25. Samobójstwo Suny. Streszczenie odcinka [29.09.23] Seyran jest wściekła na Sunę, która pocałowała jej męża. Ojciec dziewczyny postanawia zrobić z tym porządek. W jaki sposób? Przeczytaj streszczenie 25. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie. Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sprawdź! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki! 📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać! 📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 Grupa B kwalifikacji olimpijskich. Siatkarze powalczą o awans w Tokio Turniej grupy B kwalifikacji olimpijskich siatkarzy rozegrany zostanie w dniach 30 września - 8 października w Tokio. 📢 Grupa A kwalifikacji olimpijskich siatkarzy w Rio de Janeiro: terminarz i wyniki Mecze grupy A w kwalifikacjach olimpijskich w siatkówce mężczyzn odbędą się w Rio de Janeiro w dniach 30 września - 8 października. Sprawdź wyniki, program i tabelę.

📢 Kraków. Uniwersytet Jagielloński w niedzielę po raz 660. zainauguruje rok akademicki W niedzielę 1 października w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się uroczysta inauguracja 660. roku akademickiego w tej najstarszej polskiej uczelni. Zgodnie z tradycją ulicami Krakowa przejdzie orszak profesorów - wyruszy z Collegium Maius, najstarszego budynku uniwersyteckiego, by dotrzeć na ul. Krupniczą. Tu, w auli Auditorium Maximum UJ, odbędzie się immatrykulacja studentów. Na progu nowego roku akademickiego UJ poinformował w czwartek o wynikach tegorocznej rekrutacji na studia i o planach uczelni na najbliższy rok.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 28.09.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Sławomir Peszko prywatnie. Tak żyje trener Wieczystej Kraków i włodarz Clout MMA! Żona, dzieci, Lewandowscy Sławomir Peszko to jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy. Podczas swojej sportowej kariery grał w zagranicznych oraz polskich klubach. Ostatnio zadebiutował w roli trenera tymczasowego w klubie Wieczysta Kraków. Jest też jednym z włodarzy federacji freakfightowej Clout MMA, a tym samym, prężnie działa w świecie internetu. Jaki jednak prywatnie jest Sławomir Peszko? Jak wygląda jego życie poza boiskiem i oktagonem? Zobaczcie sami.

📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza. 📢 Studencki Kraków. Jeśli jesteś studentem w mieście, musisz znać te miejsca! TOP 10 miejsc dla studentów Zbliża się październik, co oznacza, że do Krakowa tłumnie zaczęli zjeżdzać się studenci. Pierwszy miesiąc nauki na uniwersytecie, w szczególności dla przyjezdnych studentów pierwszego roku, może być bardzo stresujący. Chcąc umilić wam te pierwsze tygodnie w nowym mieście, prezentujemy zestawienie 10 ciekawych miejsc na mapie Krakowa, które musicie odwiedzić chociaż raz podczas nadchodzących lat nauki!

📢 Kraków. Kładą tory tramwajowe na terenie budowy węzła Grębałów na Wzgórzach Krzesławickich Podróżowanie tramwajem ze Wzgórz Krzesławickiej jest mocno utrudnione od wakacji. W związku z budową trasy S7 przebudowywana jest również trasa tramwajowa wraz z pętlą. Aktualnie tory układane są wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej w kierunku przystanku "Darwina". Urzędnicy planują, że w listopadzie właśnie do tego przystanku wrócą kursy tramwajów. 📢 Zagorzyce. Sala gimnastyczna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym już otwarta Zakończyła się budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zagorzycach koło Miechowa. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło dokładnie cztery lata po tym, gdy uczniowie ośrodka otrzymali do dyspozycji nowe boisko. Teraz doczekali się kolejnego obiektu sportowego.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarek: wyniki, terminarz, tabele. Polska wywalczyła przepustkę na turniej siatkówki IO Paryż 2024 Kwalifikacje olimpijskie w siatkówce kobiet zakończyły się, sprawdź wyniki, terminarz i tabele. W dniach 16-24 września 24 zespoły siatkarek, podzielone na trzy grupy, walczyły o przepustki na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Oto wyniki wszystkich meczów.

📢 Miechów. Małopolscy terytorialsi przysięgali w strugach deszczu Na boisku przy miechowskim Liceum Ogólnokształcącym złożyli przysięgę żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 5 Batalionu Dowodzenia z podkrakowskiej Rząski. Ponad 160 żołnierzy wypowiedziało słowa roty w strugach deszczu, który towarzyszył uroczystości. Po jej zakończeniu był czas na piknik i spotkanie z licznie przybyłymi do Miechowa rodzinami żołnierzy. 📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają gwiazdy programu. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Miłosny horoskop 2023. Dla singli i dla osób w związkach. Sprawdź, co czeka Twój znak zodiaku w miłości! 15.02 Horoskop miłosny na Walentynki 2023. W 2023 roku, którego patronem jest Mars, planety sprzyjają spontanicznemu i romantycznemu podejściu do miłości, a także zmianom. Nowe związki czy małżeństwa zawarte w 2023 będą pełne żaru i pasji, w starszych relacjach też pojawi się ogień uczuć. Jaki jest walenynkowy horoskop dla Twojego znaku zodiaku? Sprawdź w galerii.

📢 Szklana. Zderzenie na drodze wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice [NOWE INFORMACJE] We wtorek przed godziną 15 na drodze wojewódzkiej nr 776 w Szklanej koło Proszowic doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. Zderzyły się samochód osobowy z dostawczym. Dwie osoby - kierowca i pasażer - są poszkodowane. Droga była zablokowana.

