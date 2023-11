Prasówka 2.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zarobki w wojsku w 2023 roku - wyliczenia wypłat żołnierzy. Mamy stawki od szeregowego do generała [2.11.2023]”?

Prasówka 2.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zarobki w wojsku w 2023 roku - wyliczenia wypłat żołnierzy. Mamy stawki od szeregowego do generała [2.11.2023] Wynagrodzenie w polskim wojsku dzieli się na kilka części. Zasadnicza płaca zależy od stopnia, jaki posiada dana osoba. Do tego dochodzą różne dodatki i świadczenia, jakie można otrzymać. Zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

📢 Tak wygląda chiński czosnek. W ten sposób można odróżnić chiński czosnek od polskiego [2.11.2023] Jak rozróżnić czosnek polski i czosnek chiński? W sklepie łatwo się pomylić i zamiast polskiego czosnku wybrać czosnek z Chin. Warto wiedzieć, jak wygląda polski czosnek, gdyż jest bardziej ekologiczny i ma zdecydowanie więcej dobroczynnych właściwości, niż czosnek importowany. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów, by odróżnić czosnek polski od chińskiego. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu [2.11.2023] Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom".

Prasówka 2.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [2.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [2.11.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [2.11.2023] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

📢 Proszowice. Zobacz nocne zdjęcia cmentarza w dniu Wszystkich Świętych. Zwłaszcza jeden przykuwał uwagę W ten jeden w roku wieczór, rozświetlone tysiącami lampek i zniczy, cmentarze mają niepowtarzalny urok. W tym roku dodawały go jeszcze księżycowa noc i bezwietrzna pogoda. Nic dziwnego, że na proszowickiej nekropolii spacerowiczów i osoby odwiedzające groby bliskich można było spotkać jeszcze po godzinie 21. Niektórzy śpiewali pieśni patriotyczne przy mogile żołnierzy poległych w bitwie pod Proszowicami. Inni podziwiali pomniki odrestaurowane staraniem Komitetu Odnowy Zabytkowych Grobów. Największe wrażenie robił jednak grób, w którym został pochowany zmarły w kwietniu sześcioletni Antoś. Obok miejsca pochówku, które oprócz lampek zdobiły pluszowe zabawki, nie sposób było przejść obojętnie... 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Wyliczenia podwyżek - tak może urosnąć Twoja emerytura [2.11.2023 r.] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Góralskie nekropolie wieczorową porą. Łuny świateł rozświetlają noc u stóp Giewontu Dzień Wszystkich Świętych to czas, gdy odwiedzamy groby naszych bliskich. Zapalny znicze, modlimy się. Wiele osób wybiera się na cmentarze także wieczorową porą. Po zmroku nekropolie pod Giewontem wyglądają wyjątkowo pięknie. Rozjaśnione przez łunę światła, a w tle góruje Giewont. 📢 Cmentarze powiatu myślenickiego nocą. Mieszkańcy cały czas są obecni przy grobach swoich bliskich W noc 1 listopada odwiedzamy również kilka cmentarzy powiatu myślenickiego. Wśród blasku świec i trzasku ognia po cmentarzach wiosek i mniejszych miasteczek niosą się modlitwy osób odwiedzającym groby swoich bliskich. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza w Wiśniowej, Raciechowicach i Dobczycach. 📢 Na cmentarzach w gminie Skawina ludzie byli hojni. Wiedzą, że zabytkowe nagrobki piszą naszą historię W środę w dzień Wszystkich Świętych na pięciu cmentarzach w gminie Skawina tradycyjnie kwestowano na rzecz odnowienia zabytkowych nagrobków. W czwartek organizatorzy podliczą datki, ale podkreślali, że odwiedzający groby byli jak zawsze hojni (galeria).

📢 Taka będzie emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Wygrane w grach Lotto, które nie zostały odebrane. Po te pieniądze nikt się nie zgłosił Wygrana w grach Lotto to marzenie wszystkich graczy. Wygrywając w grach Totalizatora Sportowego można zostać Lottomilionerem i całkowicie odmienić swoje życie. W Eurojackpot do wygrania bywa nawet 500 mln złotych! Jak się okazuje nie każdy zwycięzca odebrał wygraną. Zobaczcie, jakie wygrane nie trafiły do posiadacza kuponu? Sprawdzamy.

📢 Tak jest w ogrodzie u Kamila Stocha. Skoczek uwielbia pielęgnować ogród i spędzać tam wolny czas! Kamil Stoch ceni sobie spokój, ciszę i piękne krajobrazy. Skoczek kilka lat temu zdecydował osiedlić się wraz z żoną Ewą w miejscowości Ząb, w której dorastał. Wieś ta jest jedną z najwyżej położonych w Polsce. Piękne krajobrazy zachęcają do wypoczynku i aktywności na zewnątrz. To właśnie ogród przy posesji jest azylem i oczkiem w głowie skoczka. Stoch chętnie zajmuje się jego pielęgnacją. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tej nocy mrok nie spowija mogił naszych bliskich. Tysiące zniczy rozświetla krakowskie cmentarze Uroczystość Wszystkich Świętych to czas głębokiej zadumy i refleksji nad swoim życiem, a także ogromnej tęsknoty za osobami, których groby odwiedzamy w tym dniu. W późnych godzinach wieczornych 1 listopada na cmentarzach oświetlonych blaskiem tysiąca świec, wyjątkowo mocno odczuwamy te emocje. Ta niesamowita atmosfera dotyka nas właśnie w tę noc, gdy nie pozwalamy by ciemność zapanowała nad mogiłami naszych bliskich. Zobaczcie jak pięknie wyglądają krakowskie cmentarze dzisiejszego wieczoru.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 01.11.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Nie uwierzysz w to co zobaczysz! 1.11 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Meksyk Cancun 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Chinach. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA Finals w Cancun (Meksyk). 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Cancun WTA Finals 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Meksyku? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA Finals na kortach w Cancun.

📢 To prawdziwy sprawdzian dla komunikacji miejskiej. Wzdłuż krakowskich cmentarzy cały czas przejeżdżają sznury autobusów Mieszkańcy Krakowa posłuchali rad i zaleceń Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie i wybierają dzisiaj podróżowanie po stolicy Małopolski komunikacją miejską. 1 listopada w Krakowie to prawdziwy test dla miejskiego transportu publicznego. Autobusy miejskie jeżdżą z rekordową częstotliwością, a cmentarne parkingi zamieniają się w tymczasowe dworce autobusowe. Przystanki znajdujące się w pobliżu cmentarzy pękają w szwach, a na pobliskich ulicach cały czas widać sznury przejeżdżających autobusów. 📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu.

📢 Miechów. Po procesji poświęcili kolejny odnowiony zabytkowy grób Z okazji dnia Wszystkich Świętych alejkami miechowskiego cmentarza przeszła tradycyjna procesja, w czasie której modlono się za zmarłych. Po jej zakończeniu miechowski proboszcz ks. Franciszek Siarek poświęcił odnowiony staraniem Stowarzyszenia Miłośników Odnowy Zabytków w Miechowie pomnik nagrobny Jadwigi Fochtman. 📢 Największe krakowskie cmentarze z lotu ptaka. Dziesiątki osób odwiedza groby swoich bliskich. Zobaczcie jak wygląda cmentarz Batowice Spoglądamy na największe krakowskie cmentarze z lotu ptaka. Ogromna liczba mieszkańców odwiedza groby swoich bliskich. Przy bramach prowadzących do nekropolii cały czas gromadzi się coraz więcej osób. Wzdłuż ulic przy cmentarzach widać sznury autobusów komunikacji miejskiej. Zobaczcie jak aktualnie wygląda cmentarz Batowice okiem drona.

📢 Wisła Kraków pamięta o swoich zmarłych sportowcach, trenerach, działaczach W Wiśle Kraków przywiązują dużą wagę do dnia Wszystkich Świętych. Co roku klub z ul. Reymonta upamiętnia swoich byłych zawodników, trenerów, działaczy, którzy już odeszli. Również w tym roku Wisła z prezesem Jarosławem Królewskim na czele delegacji odwiedziła groby wiślaków.

📢 Jedzenie na cmentarzach. Kiedyś tylko obwarzanki, dziś budki z fastfoodami Jednym się to podoba, innych zniesmacza "jak można jeść pod cmentarzem?". Kiedyś ograniczało się to do małych stoisk z obwarzankami, bywała też wata cukrowa. I oczywiście miodek turecki, ale to tradycja. Teraz na cmentarzach stoisk z jedzeniem, fastfoodami, jest dużo więcej. Szczególnie widać to na cmentarzu Podgórskim, ale również na Rakowickim. Cóż, ludzie szukają zarobku w trudnych czasach, a zgłodnieć można wszędzie. 📢 Wszystkich Świętych na podkrakowskich cmentarzach, ciekawe groby, gdzie spoczęli znani ludzie Cmentarze w podkrakowskich gminach to ciekawe miejsca. W Rudawie jest jeden z najstarszych wiejskich cmentarzy w Małopolsce. Powstał tuż po założeniu cmentarza Rakowickiego w Krakowie. W Krzeszowicach na cmentarz góruje kaplica gen Józefa Chłopickiego. Wiele nekropolii ma miejsca pochówku bohaterów wojennych i Krzyże Katyński, które mają uczcić zamordowanych w miejscach zagłady.

📢 Widokowa ścieżka rowerowa powstanie wokół kamieniołomu pod Krakowem. To miejsce na wygasłym wulkanie z historią. Mamy zdjęcia wyrobiska Wybudują szlak pieszo-rowerowy wokół nieczynnego kamieniołomu w Miękini w gminie Krzeszowice. To będzie nie tylko trasa po pięknym widokowo terenie ze sporym stawem, ale także miejsce edukacyjne z trasą geologiczną. Całość powstaje tu na wygasłym wulkanie. Są nie tylko pomysły budowy szlaku dla pieszych i rowerzystów, ale jest także podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 130. rocznica śmierci Jana Matejki. Jeden z najwybitniejszych polskich malarzy był honorowym obywatelem miasta Krakowa 1 listopada to wyjątkowa data również dla świata kultury. Mianowicie przed 130 laty zmarł Jan Matejko, najwybitniejszy malarz doby historyzmu, miłośnik zabytków i kolekcjoner, dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych, honorowy obywatel Krakowa. Z tej okazji na Jego grobie w alei głównej cmentarza Rakowickiego zapłonie znicz od władz miasta Krakowa. Tymczasem do Parku wokół Dworku Matejki w Krzesławicach zawitała piękna - złota jesień. Warto się tam wybrać by powspominać twórczość wielkiego artysty. 📢 Pożar w Domu Doktora w Zakopanem. Bezcenne dzieła sztuki ratowali mieszkańcy Gęste kłęby dymu spowiły wczoraj wieczorem zabytkowe wnętrza Galerii Doktora przy ulicy Witkiewicza w Zakopanem. Ewakuacja i zabezpieczenie bezcennych dzieł sztuki trwała do późnych godzin nocnych. Uczestniczyli w nim konserwatorzy zabytków, sąsiedzi, bliscy właścicielki, wiceburmistrz miasta, a dyrektor Muzeum Tatrzańskiego osobiście wynosił z tlącego się budynku obrazy autorstwa Witkiewicza.

📢 Mieszkańcy ruszyli na krakowskie cmentarze. Pod nekropoliami pojawią się tłumy. MPK zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej Mieszkańcy Krakowa jak również przyjezdni goście tłumnie ruszyli by odwiedzić groby bliskich zmarłych. Na ulicach miasta, szczególnie w pobliżu cmentarzy zaczynają się pojawiać tłumy. Komunikacja miejska również powoli się zapełnia. Przy stoiskach z kwiatami i zniczami obok krakowskich cmentarzy zaczynają ustawiać się kolejki. MPK S.A. w Krakowie zachęca by korzystać z miejskiej komunikacji. 📢 To najmłodszy cmentarz w Krakowie. Swego czasu była o niego batalia Cmentarz w Podgórkach Tynieckich. To najmłodszy duży cmentarz w Krakowie. Powstawał w atmosferze protestów okolicznych mieszkańców, a jego budowę badała też prokuratura. Działa jednak od lat wraz z krematorium. Jak się zmienił przez ten czas? Nasz fotoreporter wybrał się tam w okresie Świąt Wszystkich Świętych. Zobaczcie zdjęcia.

📢 WTA Finals 2023 Cancun: wyniki, terminarz. Kiedy Iga Świątek gra mecz w turnieju w Meksyku? Czas na WTA Finals 2023, sprawdź wyniki i terminarz turnieju w Cancun. Kiedy i z kim gra mecz Iga Świątek? Polka walczy o zwycięstwo w turnieju kończącym tenisowy sezon kobiet. Na kogo trafiła w fazie grupowej? 📢 Córka prof. Filipiaka szefem Comarchu przez kolejne dwa miesiące. Kim jest dr Anna Pruska "Rada Nadzorcza Comarch S.A. postanowiła o dalszym delegowaniu członka Rady Nadzorczej dr Anny Pruskiej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Comarch S.A. Delegowanie następuje na okres dwóch miesięcy począwszy od dnia upływu poprzedniego okresu delegacji, tj. na okres od dnia 3 listopada 2023 roku do dnia 2 stycznia 2024 roku.” - taką informację przesłała spółka Comarch do mediów. Oznacza to, ze córka przebywającego w szpitalu prod. Janusza Filipiaka będzie rządzić na razie jedną z najbardziej znanych firm w Krakowie.

📢 Poważny wypadek w Krakowie na Alejach Trzech Wieszczów. Są ranni Kraków, skrzyżowanie ul. Krowoderskiej z Aleją Juliusza Słowackiego w kierunku Kleparza - doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują służby ratunkowe,występują utrudnienia w ruchu. 📢 Tu spoczywają Wisława Szymborska, Czesław Miłosz i Jan Matejko. Groby zasłużonych Polaków na krakowskich cmentarzach Wisława Szymborska, Jan Matejko, Czesław Miłosz czy Sławomir Mrożek - to jedni z wielu słynnych Polaków, których mogiły znajdują się na krakowskich cmentarzach. Nadchodząca uroczystość Wszystkich Świętych stwarza idealną okazję ku temu, by zatrzymać się przy grobach zasłużonych rodaków i oddać im cześć poprzez modlitwę lub ciepłą myśl. 📢 Bójka na masce auta i ziemi. Puściły nerwy. Skutki wielkich korków w Krakowie. Jest film Radny miejski Łukasz Wantuch opublikował w sieci filmik, który pokazuje jak kierowcom w Krakowie, podczas ulewy i wielkich korków mogą puścić nerwy. Na nagraniu widzimy dwóch mężczyzn bijących się ze sobą, najpierw na masce samochodu, a później na ziemi. Od jakiegoś czasu z powodu licznych remontów ulic w Krakowie mamy drogowy armagedon, a pogoda nie pomaga.

📢 Kraków. Groby wybitnych Polaków, królów, twórców, bohaterów - na Wawelu, w Krypcie na Skałce i Panteonie Narodowym W podziemiach katedry na Wawelu w okazałych, misternie zdobionych sarkofagach spoczywają królowie, są tu groby wieszczów i bohaterów narodowych. Krypta bazyliki na Skałce jest miejscem pochówku wielkich Polaków, zasłużonych dla kultury, nauki i sztuki. Również w podziemiach kościoła św. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej, w Panteonie Narodowym, pochowani są wybitni artyści i uczeni. Gdzie można zapalić znicz Stanisławowi Wyspiańskiemu, a gdzie wspomnieć Sławomira Mrożka lub polskich matematyków, którzy złamali szyfr Enigmy? Podpowiadamy na kolejnych slajdach w naszej galerii.

📢 Nowy grobowiec rodziny Koral - twórców „lodowego imperium” tonie w kwiatach. Zaprojektował go sam Józef Koral Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Śniadeckich w Nowym Sączu znajduje się jeden grobowiec rodzinny, który zdecydowanie rzuca się w oczy. Jest większy, dużo bardziej okazały i bez wątpienia zwraca uwagę. Napis na nim informuje że, to grobowiec rodziny Koralów - właścicieli znanej firmy zajmującej się produkcją słynnych lodów „Koral”. Został wybudowany rok temu. Przed tegoroczną uroczystością Wszystkich Świętych tonie w kwiatach. Na Grobowcu pojawiła się również nowa złota tabliczka „zaprojektował Józef Koral”. Wiadomo już według czyjego pomysłu został wybudowany.

📢 Kraków. Na ulicę Blich wrócił asfalt i miejsca postojowe. Teraz czas na park kolejowy Tak wygląda nowa ul. Blich. Pojawił się asfalt i zatoki postojowe. Teraz uwaga wykonawców skupi się na przygotowaniu terenów rekreacyjnych pod estakadą kolejową. Ma tam powstać park kolejowy przy współpracy miasta i PKP PLK. Podobną sytuację mamy tez na ulicy Halickiej gdzie powiększano nasyp kolejowy prowadzony do nowego mostu na Wiśle. 📢 Zabytki wielickiego cmentarza trzeba ratować. Pomoże w tym kwesta w dniu Wszystkich Świętych. Zobacz nekropolię na zdjęciach 150 wolontariuszy będzie kwestowało na wielickim cmentarzu podczas planowanej 18. zbiórki datków na ratowanie zabytkowych nagrobków. W środę, 1 listopada 2023 r. - jak zwykle - organizuje Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce powołany przez Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki. Kwesta potrwa od godz. 8 do 16.

Zebrane fundusze pozwolą na ratowanie kolejnych zabytkowych nagrobków na wielickiej nekropolii.

📢 Miechów. Harcerze pamiętają o bohaterach spoczywających na cmentarzu Przed jutrzejszym dniem Wszystkich Świętych harcerze z miechowskiej Drużyny Wędrowniczej „3 DSH” przeprowadzili doroczną akcję porządkowania miejsc pamięci położonych na terenie gminy. Odwiedzili groby żołnierzy, ofiar niemieckiej okupacji oraz miejsca pochówku instruktorów i harcerzy.

📢 1300 zł dla każdego w Polsce? Bezwarunkowy dochód podstawowy to świadczenie bez warunków i dochodów. Od kiedy w naszym kraju? Jeden stały zasiłek zamiast wielu? Świadczenie bez warunków zamiast kryterium w dodatkach do emerytury i 500 plus? Pilotażowy program zakłada wypłatę 1300 zł dla każdego obywatela. To sprawdza się już w Europie, a teraz ma szansę zawitać do Polski. Bezwarunkowy dochód podstawowy. Czy jest naprawdę pozbawiony warunków, na jak długo, kiedy i gdzie ma szansę wejść w życie w naszym kraju?

📢 Jan Nowicki, Stanisław Radwan, Maciej Moszew. W ostatnim roku krakowska kultura straciła ich na zawsze W ostatnich dwunastu miesiącach na zawsze pożegnaliśmy wiele wybitnych osobistości życia kultury, nie tylko Krakowa - nazwiska, które na stałe wpisały się w światową kulturę, znani i lubiani aktorzy, pisarze, piosenkarze. Przypominamy sylwetki tych, którzy odeszli w 2023 roku i w ostatnim miesiącu ubiegłego roku. 📢 Kultowe perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Zapachy dla kobiet na jesień i zimę Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat.

📢 Horoskop na zimę 2023/2024. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP na zimę 2023/2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy się zimą u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Wróźka Expiria ma dla nas przepowiednie. 📢 Wyrok dla burmistrza Niepołomic i jego zastępcy. Sprawa dotyczy budowy szkoły i ciągnie się od grudnia 2019 roku Za winnych przekroczenia uprawnień podczas przetargu na budowę Szkoły Podstawowej w Niepołomicach zostali uznani Roman Ptak, burmistrz Niepołomic oraz Adam Twardowski, zastępca burmistrza. To wyrok Sądu Rejonowego w Wieliczce. Obaj nieprawomocnie skazani zapowiadają apelację i podkreślają, że czują się niewinni. Pozostają na swoich stanowiskach. A wokół tej nowoczesnej szkoły kontrowersji było sporo np. zagrażające bezpieczeństwu stropy, które wymusiły wyprowadzkę dzieci i naprawienie konstrukcji.

📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Ostatnie pożegnanie Wandy Półtawskiej w Krakowie. Spoczęła na cmentarzu Salwatorskim Mszą żałobną w bazylice Mariackiej, we wtorek 31 października, Kraków pożegnał Wandę Półtawską. O godz. 12.30 rozpoczęła się modlitwa różańcowa w intencji Zmarłej. Homilię podczas mszy św. wygłosił kard. Stanisław Dziwisz. Po mszy pogrzebowej ciało Wandy Półtawskiej spoczęło na cmentarzu Salwatorskim. Uroczystości miały charakter państwowy i odbywały się z ceremoniałem wojskowym. W uroczystościach pogrzebowych wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Duda, marszałek województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Tłumy zebrane w bazylice Mariackiej żegnały Wandę Półtawską gromkimi brawami.

📢 Regionalne zupy, jakich nie znacie! Tak się gotuje w Małopolsce [PRZEPISY] Krakowska zupa kminkowa, parzybroda po mirowsku, prawdziwa góralska kwaśnica, zupa bryndzowa, zupa „rzodkie ziemniaki”, polewka na maślance, białczańska zupa scypa, kluski kudłate z kwaśnicą. Oto zupy, których skosztujesz tylko w Małopolsce! Wiele z nich jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Tak od wieków gotowały tutaj gospodynie, a i teraz te smakowite „polewki” pojawiają się na małopolskich stołach! Zebraliśmy dla Was przepisy na małopolskie zupy, jakich nie znacie! Skusicie się? 📢 Powiat proszowicki. Oni odeszli w ciągu ostatniego roku Jak co roku przy okazji dnia Wszystkich Świętych przypominamy osoby, które zmarły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Dużego uszczerbku doznało w tym okresie zwłaszcza lokalne środowisko nauczycielskie. Odeszły też dwie stulatki, najstarsze mieszkanki swoich gmin. Pełną listę można zobaczyć w załączonej galerii.

📢 Kraków. Zapomniany, niesamowity cmentarz. Tu rośnie las krzyży niechcianych [ZDJĘCIA] Na peryferiach Krakowa leży niegdyś podkrakowska wieś, a dziś jest to osiedle - Górka Kościelicka (dzielnica XVIII Nowa Huta). Do miasta została przyłączona w 1973 roku. Na niewielkim wzniesieniu znajduje się późnogotycka drewniana świątynia pw. Wszystkich Świętych, fundacji Barbary Morsztynowej, niegdyś właścicielki Kościelnik.

Przy kościele stoi murowana dzwonnica z 1823 roku, fundacji hr. Józefa Wodzickiego. Tuż obok świątyni znajduje się cmentarz... cmentarz dla niechcianych krzyży. 📢 Kraków. Zostawiła po sobie straszny bałagan w tramwaju MPK. Posprzątał motorniczy MPK w Krakowie opublikowało zdjęcia bałaganu w tramwaju. Zdjęcia zrobił motorniczy po jednym z kursów na linii nr 10 w ubiegły piątek. Po wyjściu z wagonu, m.in. mamy z dzieckiem, zostało mnóstwo śmieci. Motorniczy sam wszystko posprzątał w przerwie między kursami i tramwaj mógł spokojnie przewozić kolejnych pasażerów. "Nas tylko zastanawia, czy naprawdę tak trudno jest wysiadając z tramwaju zabrać ze sobą śmieci i wyrzucić do kosza?" - pisze MPK na Facebooku.

📢 Iga Świątek i inne piękności tenisa na gali WTA Finals 2023 w Cancun GALERIA Zdjęcia mówią same za siebie. Podczas gali towarzyszącej turniejowi WTA Finals w Cancun najlepsze tenisistki świata zaprezentowały się w strojach wieczorowych. W galerii prezentujemy najlepsze ujęcia z uroczystego przyjęcia zorganizowanego na cześć Igi Świątek i pozostałych zawodniczek, które rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym turnieju na kortach w Meksyku. Obejrzyj zdjęcia, przesuwając je w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Proszowice. Konflikt międzynarodowy. Poszło o kobietę? Trzech Gruzinów może trafić do więzienia za pobicie Ukraińca. Pokrzywdzony przypuszcza, że mogli działać na zlecenie. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 218. Manuela z premedytacją usypia Justa. Streszczenie odcinka [31.10.2023] Manuela chce zrobić coś, na co Justo z pewnością by się nie zgodził. Postanawia więc go uśpić. O co dokładnie chodzi? Kto pomaga Germanowi w wyjściu z więzienia? Przeczytaj streszczenie 218. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Nocny wypadek na drodze krajowej nr 94 w Targowisku. Zderzenie samochodów ciężarowego z osobowym Nocą z poniedziałku na wtorek (30 na 31 października) doszło do wypadku w Targowisku w gminie Kłaj. Na skrzyżowaniu dróg krajowej nr 94 i wojewódzkiej nr 963 zderzyły się dwa samochody ciężarowy z osobowym. Z pierwszych relacji służby wynikało, że nie ma osób poszkodowanych. Wylane płyny spowodowały duże utrudnienia w ruchu. Droga krajowa była zablokowana. 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Polska Rzeczpospolita grzybowa. Sznury grzybów w koszykach i na... Rynku Głównym w Krakowie, zobacz Czasy się zmieniają, ale amatorów zbierania grzybów nie brakuje. Tak teraz, jak i kiedyś, jedni zbierają dla siebie i dla przyjemności, inni - na sprzedaż, by podratować rodzinny budżet. Jak kiedyś wyglądała sprzedaż grzybów, możecie się przekonać, przeglądając zdjęcia z archiwum. Nierzadkim widokiem są przydrożne stoiska na wsiach, ale tu możecie zobaczyć sznury grzybów na Rynku Głównym w Krakowie! 📢 Północna Obwodnica Krakowa. Nowe zdjęcia, coraz więcej asfaltu, ale kiedy pojedziemy? Tunele 88 proc., mosty 92 proc., konstrukcje oporowe 94 proc. - nieźle, szkoda jednak, że drogi to 61 proc. Tak prezentuje się dziś stan realizacji prac na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Roboty postępują, pojawiają się kolejne warstwy asfaltu, ale są też miejsca, gdzie grunt jest dopiero utwardzany. Zobaczcie postęp prac na najnowszych zdjęcia z końcówki października 2023.

📢 Potrąceni matka i dwuletnie dziecko. Film mrożący krew opublikowali policjanci z Wieliczki, wózek z dzieckiem obrócił się nad przejściem Przerażające zdarzenie miało miejsce w centrum Wieliczki na ul. Mickiewicza. Na oznakowanym przejściu dla pieszych potracona została matka i jej malutkie dziecko w wózku. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 30 października, około godz. 13. Potrącona została 40- letnia kobieta i jej dwuletnie dziecko. Cudem dziecko i matka nie doznali poważnych obrażeń. 📢 Proszowice. Kwestowali na cmentarzu, aby ratować zabytkowe groby. W środę ciąg dalszy W niedzielę odbywała się pierwsza część tegorocznej kwesty na ratowanie zabytków proszowickiego cmentarza. Do puszek wolontariuszy trafiło ponad cztery tysiące złotych. Organizatorzy kwesty liczą jednak, że to tylko dobry początek. Zasadniczą część zbiórki zaplanowano na środę, 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych.

📢 Jakie są ceny zniczy w Biedronce? Sprawdzamy oferty sieci na ostatniej prostej. Nie brakuje promocji 2+2 Gratis! Na kilka dni przed 1 listopada Polacy wybierają się do sklepów, aby kupić znicze na Wszystkich Świętych 2023. Gdzie szukać najkorzystniejszych ofert? Okazuje się, że w sklepach nie brakuje promocji na znicze, a ich ceny zniczy w Biedronce i innych marketach ustawicznie spadają. 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 30.10.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku. 📢 Tak Wszystkich Świętych obchodzono niemal 100 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia! Obchody święta Wszystkich Świętych sięgają swoją historią niemal do IV wieku. Początkowo był to dzień wspomnienia męczenników, z czasem jednak zmieniał swoją formę. Dzisiaj święto Wszystkich Świętych kojarzy się przede wszystkim z tłumami wiernych, którzy odwiedzają groby swoich bliskich modląc się za ich dusze. Jak niemal 100 lat temu obchodzono to święto? Czy coś się zmieniło? Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Oto dziecko Friza i Wersow, youtuberów z Krakowa. Mała Maja ma życie jak z bajki. Tak żyje szczęśliwa rodzina! Kilka miesięcy temu, świat internetu obiegła wiadomość o narodzinach najmłodszej polskiej influencerki. Mowa o małej Mai - córki pary youtuberów z Krakowa. Córka Friza i Wersow we wrześniu skończyła 3 miesiące, a była już w tylu pięknych miejscach! Rodzice nieźle ją rozpieszczają. Zobaczcie sami. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Kraków. Groby znanych osób na cmentarzach Rakowickim i Salwatorskim Czy wiemy, gdzie w Krakowie możemy zapalić znicz na grobie autora "Bajek robotów" i "Opowieści o pilocie Pirxie"? Gdzie spoczywa nasza poetka-noblistka? A gdzie znajdziemy mogiły artystów związanych z Piwnicą pod Baranami? Czy trafilibyśmy przed grobowiec Jana Matejki? Pomagamy odnaleźć groby znanych osób na dwóch krakowskich nekropoliach.

📢 Taki był dawny Gdów. Archiwalne zdjęcia: mieszkańców gminy, ważnych wydarzeń, miejsc, budynków [27.07.2021] Przez dwie dekady za komuny, 22 lipca, w ówczesne Święto Odrodzenia Polski, odbywał się w Gdowie mecz Kawalerowie – Żonaci. To tylko jedno z wielu wydarzeń sprzed lat, udokumentowanych na zdjęciach, zgromadzonych w ramach akcji „Podziel się historią”. 📢 Cracovia. Tak przez lata zmieniały się koszulki piłkarzy "Pasów" ZDJĘCIA Biało-czerwone pionowe pasy, cztery białe, trzy czerwone, na przemian. Takie są historyczne barwy Cracovii umieszczane na koszulkach piłkarskich. Nie zawsze jednak piłkarze popularnych "Pasów" grywali i grają w pasach - występują też na niebiesko i czarno. Koszulki piłkarskie przez lata bardzo się zmieniały. Właściwie na każdy sezon obowiązuje nowy model. Warto zobaczyć, jak przez lata zmieniały się te stroje.

📢 Dziedzice pierwszych polskich kapitalistów przejmują imperia Firmą trzeba zarządzać jak armią, ale tak, jakby znajdowała się w stanie wojny - uważa Janusz Filipiak, twórca Comarchu. Na Zachodzie mówią, że pierwsze pokolenie firmę buduje, drugie utrzymuje, trzecie trwoni majątek. U nas drugie pokolenie nie ma wyjścia: rozwinie firmy lub zginie.

