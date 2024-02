Prasówka 20.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kandydat z PiS na prezydenta Krakowa w końcu wybrany. Są nieoficjalne informacje”?

Prasówka 20.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Kandydat z PiS na prezydenta Krakowa w końcu wybrany. Są nieoficjalne informacje Były wojewoda małopolski, a obecnie poseł Łukasz Kmita ma być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa - dowiadujemy się nieoficjalnie w poniedziałek (19 lutego). Wkrótce ma się pojawić komunikat w tej sprawie.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. To już pewne - takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [20.02.2024] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [20.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

Prasówka 20.02: pozostałe wydarzenia 📢 Wczasy pod gruszą w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniemy na urlop - mamy wyliczenia [20.02.2024] Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia [20.02.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Mamy nową listę najbardziej toksycznych owoców i warzyw. One są szczególnie niebezpieczne [20.02.2024] Owoce i warzywa, chociaż bogate w cenne witaminy i minerały, mogą niestety zawierać także niebezpieczne pestycydy. Raport opublikowany przez Environmental Working Group (EWG) wskazuje na listę produktów, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Sprawdźmy, jakie owoce i warzywa znalazły się na szczycie listy toksycznych produktów spożywczych. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść jabłek. Im mogą zaszkodzić [20.02.2024] Jabłka to zdecydowanie najlepszy całoroczny polski owoc, po który sięgamy chętnie. Jabłka to witaminowe bomby, które mają bardzo dużo właściwości odżywczych i zdrowotnych. Świętnie wpływają na układ pokarmowy. Dostępnych jest tyle odmian jabłek, dlatego bez problemu każdy znajdzie odpowiednie jabłko dla siebie. Niestety, są osoby, które muszą unikać tych owoców. Zobaczcie, kto nie może jeść jabłek.

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. [20.02.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Projekt pociągu Kraków – Niepołomice. Mieszkańcy nie dają zgody na wprowadzenie linii kolejowej do centrum miasta Niepołomice chcą korekt w planowanym korytarzu dla linii kolejowej, która ma być budowana w ramach programu „Kolej+”, a jeśli to nie nastąpi, mieszkańcy są gotowi zaostrzyć protest i nadać mu nowe formy, łącznie z organizacją blokady dróg. Chodzi o zmianę lokalizacji ostatniego odcinka trasy i końcowej stacji PKP, które zaproponowano w rejonie Niepołomic, gdzie nie ma miejsca na taką infrastrukturę. Jednocześnie postępują prace projektowe związane z kolejową inwestycją, a zdaniem projektantów - „nie można umieścić stacji PKP poza centrum miasta”.

📢 Znów protesty rolników przetoczą się przez drogi Krakowa i Małopolski. Znana jest trasa przejazdu i miejsca zbiórek ciągników Rolnicy znów przejadą przez Małopolskę i wjadą do Krakowa. Może to spowodować duże utrudnienia w ruchu, choć ostatni protest nie zamienił stolicy regionu w totalnie zakorkowane miasto. Pomaga czas ferii kiedy w mieście jest trochę mniej samochodów. Warto jednak wziąć pod uwagę trasy przejazdu sznurów ciągników i starać się je ominąć. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma oryginalny i nietuzinkowy styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Jak się nie wywrócis, to się nie naucys! Oto królowie i królowe stoków. Zobacz najśmieszniejsze memy o narciarzach. Uśmiejesz się do łez Narciarze na stoku to królowie życia. Stosują rewolucyjne mocowania nart, szusują w awangardowych strojach i za nic mają ograniczenia. Zresztą, wcale nie chodzi o zjeżdżanie na nartach, tylko o dobry lans! Szykują się do jazdy niczym pantera do skoku i to dosłownie. Czy strój w panterkę w tym pomoże? Zobacz najlepsze memy o narciarzach. Uśmiejesz się do łez! 📢 Groźny wypadek w Wojniczu koło Tarnowa. Samochód potrącił cztery osoby. Trwa akcja ratunkowa na ulicy Jagiellońskiej Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zostało potrąconych przez samochód w poniedziałek (19 lutego) w Wojniczu koło Tarnowa. Na miejscu zdarzenia pracują strażacy, policja, a także Zespoły Ratownictwa Medycznego, które zajmują się rannymi.

📢 Wybory samorządowe 2024: Na listach kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Małopolskiego wiele znanych nazwisk Jak poinformowali w sobotę, 17 lutego dziennikarze rmf24.pl - Zarząd Wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listy kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego. O głosy wyborców w wyborach samorządowych 2024 powalczą między innymi: obecny przewodniczący Sejmiku Jan Tadeusz Duda, wicemarszałkowie województwa małopolskiego: Łukasz Smółka i Józef Gawron, a także odwołana w ostatnim czasie z funkcji małopolskiego kuratora oświaty Barbara Nowak. Na listach pojawiają się również nazwiska byłych wicewojewodów województwa małopolskiego: Mateusza Małodzińskiego i Ryszarda Pagacza, a także prezesa Kopalni Soli Wieliczka - Pawła Nowaka. Łącznie do zdobycia w całej Małopolsce jest 39 mandatów. 📢 Pobiegli i pomaszerowali z Ojcowa do Miechowa szlakiem powstańców styczniowych Prawie 50 osób zdało egzamin z wytrzymałości i kultywowania patriotycznych tradycji, pokonując trasę z Ojcowa do Miechowa dla upamiętnienia 161. rocznicy bitwy miechowskiej. Był to już XIV Marsz Szlakiem Powstańców zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy.

📢 Ta biżuteria damska postarza. Seniorko, unikaj jej jak ognia. Zobacz, jakie błyskotki wizualnie dodadzą ci lat Okazuje się, że biżuteria damska może postarzać kobiecy wizerunek. Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że mogą dodać ci lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki. 📢 Koniec z pieczywem! Te produkty zastąpią chleb, a waga spadnie błyskawicznie. Zobacz najlepsze zamienniki na diecie keto i wielu innych Jedna prosta zmiana, a takie korzyści! Żeby poczuć się lżej i szybko chudnąć, wystarczy ograniczyć węglowodany. Dotyczy to zwłaszcza takich produktów, jak chleb i bułki. Nie trzeba nawet stosować diety keto czy paleo! Dieta bez pieczywa nie musi być przy tym smutna. Aby nie rezygnować z ulubionych posiłków, wybieraj zamienniki mącznych wypieków. Te produkty to najlepsze opcje zamiast chleba.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom z ogrodem Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński buduje w Krakowie apartamentowiec obok Ogrodu Botanicznego Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, biznesmen oraz jeden z najbardziej znanych polskich arystokratów, szykuje nową inwestycję w centrum Krakowa. Prezes Fundacji Książąt Lubomirskich i Grupy Landeskrone działającej na rynku nieruchomości ogłosił kolejny etap prac nad luksusowym apartamentowcem o nazwie Villa Botanica w pobliżu Ogrodu Botanicznego. Przedsięwzięcie przyspiesza po nawiązaniu współpracy z nowym partnerem.

📢 Wnioski po meczu Cracovii w Lubinie. Musi być bardziej konkretna Cracovia zremisowała z Zagłębiem w Lubinie 1:1. Jeden punkt to zysk, czy strata "Pasów". W ekipie z Krakowa twierdzą, że mają duży niedosyt. Co wiemy o Cracovii po tym meczu. Wnioski prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Miechów. We wtorek kolejny protest rolników. Będą utrudnienia Na wtorek (20 lutego br.) rolnicy z całej Polski zapowiadają kolejne protesty. Jeden z nich został zaplanowany w Miechowie i najbliższej okolicy i jest to już trzecia tego typu akcja w ciągu niespełna miesiąca. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, jaka będzie liczba protestujących. 📢 Kobieta, która zatruła się mięsem zakupionym na targowisku w Nowej Dębie, przebywa w krakowskim szpitalu Kobieta, która w sobotę, 17 lutego zatruła się zjedzonym mięsem, które kupiła na jednym z targowisk w Nowej Dębie na Podkarpaciu przebywa w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Jak informuje szpital, 66-latka przebywa na Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji, jej stan jest stabilny i nie ma zagrożenia życia. Szpital podaje również, że kobieta może już za 2 dni zostanie wypisana do domu.

📢 Burmistrz Proszowic podsumowuje swoją drugą kadencję. Inwestycje i problemy Ponad 120 milionów wydanych na zadania inwestycyjne. Około 40 kilometrów przebudowanych dróg i ulic, 17 kilometrów przebudowanych lub zbudowanych od podstaw odcinków wodociągów i kanalizacji, rewitalizacja miasta, modernizacja stacji uzdatniania wody. To ta dobra strona medalu zaprezentowana przez burmistrza Grzegorza Cichego podczas niedzielnego podsumowania kadencji. Z drugiej strony bolączki w postaci zanieczyszczonego powietrza, przepełnionych busów do Krakowa, czy wysokiego zadłużenia budżetu, skutkującego rosnącymi kosztami jego obsługi.

📢 Magdalena M. przed Sądem Rejonowym w Gorlicach. 24-latka która przyznała się, że zabiła swoją babcię spędzi trzy miesiące w areszcie W Sądzie Rejonowym w Gorlicach zakończyło się posiedzenie aresztowe. Sąd rozpatrzył wniosek tutejszej prokuratury o areszt tymczasowy dla podejrzanej Magdaleny M., która przyznała się, że zabiła swoją 94-letnią babcię. Do rodzinnej tragedii doszło w miniony sobotę 17 lutego w Bieczu w powiecie gorlickim.

📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy". Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra" to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.



📢 Kto pokieruje krakowskimi szpitalami? Już niedługo poznamy nazwiska dyrektorów szpitali: im. Żeromskiego i im. Narutowicza w Krakowie Niedługo poznamy nazwiska nowych dyrektorów krakowskich szpitali. Kto pokieruje Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie oraz Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie? Komisja konkursowa zbierze się w poniedziałek, 26 lutego, by wyłonić nowych dyrektorów. Do konkursów w obu szpitalach zgłosiło się łącznie pięciu kandydatów.

📢 Śmiertelny wypadek w powiecie myślenickim. Kierowca, młody człowiek, wypadł z pojazdu Groźny wypadek w gminie Tokarnia. Późnym wieczorem w niedzielę, 18 lutego doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Skomielnej Czarnej. Na drodze powiatowej prowadzącej z Tokarni w kierunku Bogdanówki zginął 18-letni człowiek, kierowca osobowej skody. Było około godz. 22.30, gdy służby zostały powiadomione o wypadku. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 19.02.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Zabójcy baterii w twoim telefonie. Te 7 aplikacji błyskawicznie wyczerpują energię smartfonu. Korzystasz z nich? Na rynku znaleźć można obecnie setki rodzajów telefonów. Prześcigają się one w ilości i jakości nowoczesnych funkcji, czego skutkiem jest montowanie w nich coraz pojemniejszych baterii. Instalujemy jednak na swoich urządzeniach coraz więcej apek, które w mgnieniu oka opróżniają ogniwa z energii. Zobacz 7 aplikacji, które bardzo szybko wyczerpują baterię w telefonie.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 19.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 79 w Rudawie. Zderzenie dwóch samochodów, jedna osoba poszkodowana W poniedziałek, 19 lutego 2024 r. na drodze krajowej nr 79 w Rudawie w gminie Zabierzów miał miejsce wypadek. Jak podaje portal Patrol998-Małopolska - zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Zaopiekowali się nią przybyli na miejsce ratownicy medyczni. 📢 Spotkanie z Beatą Szydło w Wolbromiu. Na niewielkiej sali niewiele osób i politycy Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło, była premier, a obecnie europosłanka przyjechała 18 lutego 2024 roku do Wolbromia. Została przyjęta na niewielkiej sali Domu Kultury. Tłumów nie było, a wśród gości pojawili się znani w regionie członkowie Prawa i Sprawiedliwości: poseł Andrzej Adamczyk, Iwona Gibas - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Piotr Gamrot, radny Powiatu Olkuskiego.

📢 Likwidacja zakazu handlu coraz bliżej. Jest zapowiedź. Co to oznacza dla pracowników? Od kiedy zrobisz zakupy w każdą niedzielę w roku? Z informacji, do których dotarł serwis MondayNews, wynika, że Koalicja Obywatelska zniesie zakaz handlu w niedziele. Jednocześnie każdy pracownik ma mieć zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu oraz podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne. – Polacy są coraz mocniej podzieleni w kwestii zakazu handlu w niedziele – zauważa Robert Biegaj, ekspert rynku retailowego. Kiedy nowe przepisy miałyby wejść w życie? 📢 Kraków. Praca wre na Dolnych Młynów. W planach hotel, apartamenty, restauracje. Zdjęcia z drona i wizualizacje wnętrz Dawna Fabryka Cygar i Wyrobów Tytoniowych, czy też prościej - zakłady tytoniowe. Później wielki, głośny kompleksy knajp. Po tym już nie ma śladu. Teraz przy Dolnych Młynów w Krakowie toczy się wielka inwestycja, powstaje kompleks apartamentowo-usługowy z gastronomią i hotelem pięciogwiazdkowym. Do końca lutego 2024 zostanie zrealizowana ściana szczelinowa, która jest jednym z elementów do wykonania dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego. Zostały wykonane zabezpieczenia fundamentów budynków zabytkowych. Zgodnie z założeniami całość inwestor Noho Investment planuje zakończyć w 2026 roku. Zobaczcie zdjęcia z drona i wizualizacje wnętrz.

📢 Tramwajem na lotnisko w Balicach? Miasto nie zamierza dublować kolei W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja krakowian co do pomysłu budowy linii tramwajowej z Krakowa na lotnisko w Balicach, co miałoby wpłynąć na zmniejszenie ruchu samochodowego. Władze miasta nie planują takiego połączenia, tłumacząc, że do portu lotniczego można dojechać pociągiem. 📢 Kraków. Rozpoczęła się budowa Ogrodu Krakowianek przy Alejach Trzech Wieszczów Przy ul. Prądnickiej w rejonie Nowego Kleparza nieopodal fortu powstanie wyjątkowa przestrzeń upamiętniająca nadanie praw wyborczych kobietom. To Ogród Krakowianek. Co prawa w tym rejonie Krakowa istnieje enklawa zieleni, ale to raczej zielona trasa tranzytowa dla pieszych niż miejsce rekreacji i wypoczynku. Ma się to zmienić.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 19.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 19.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Parkingi, boisko i tarasy przy stadionie Wisły. Muszą jednak znaleźć się pieniądze Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie złożył wniosek do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa o wydanie decyzji pozwolenia na budowę parkingu podziemnego z częścią naziemną, dwóch garaży nadziemnych oraz budynku związanego z medialną obsługą imprez przy stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, na którym swoje mecze rozgrywają piłkarze Wisły Kraków. Ponadto inwestycja zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z trybuną oraz stref ogólnodostępnych dla mieszkańców w formie placów i tarasów.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 19.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” ze Stalą Rzeszów Wisła Kraków od zwycięstwa 2:1 ze Stalą w Rzeszowie rozpoczęła ligowe granie w 2024 roku. „Biała Gwiazda” była jednak w tym wyjazdowym spotkaniu daleka od doskonałości, a wygrana była po prostu szczęśliwa. Obok mankamentów, które z całą pewności grze Wisły w tym spotkaniu były, trzeba jednak zwrócić również uwagę na pozytywy. A wszystko to składa się na pomeczowe wnioski, które prezentujemy.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz ze Stalą Rzeszów Udanie, bo od wygranej 2:1 ze Stalą Rzeszów rozpoczęła ligową wiosnę Wisła Kraków. Nie oznacza to, że wyjazdowe spotkanie było w wykonaniu „Białej Gwiazdy” jakieś świetne. Raczej więcej w nim było mankamentów, na które trudno nie zwrócić uwagi przy ocenie zawodników. Prezentujemy oceny wiślaków za pierwszy w 2024 roku oficjalny mecz. 📢 Legia - Puszcza. Kibice z Niepołomic na meczu w Warszawie. "Dokładnie 251 żubrów na sektorze gości!" Zdjęcia Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice. To był trzeci w historii mecz obu drużyn, pierwszy rozegrany w Warszawie. W niedzielę 18 lutego 2024 na stadionie przy ul. Łazienowskiej zjawiło się ponad 250 sympatyków niepołomickiej drużyny. - Chcę podziękować naszym kibicom, którzy mieli przyjemność dzisiaj oglądać nasze zmagania, dopingować nas - trener Tomasz Tułacz od tej kwestii zaczął swoją wypowiedź na konferencji prasowej po meczu zakończonym remisem 1:1.

📢 Horoskop dzienny na 21 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 21 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 20 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 20 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Zakrzówek przyciąga nie tylko latem. Krakowianie wybrali się tam w słoneczną niedzielę. Niektórzy weszli do wody W niedzielę (18 lutego) słoneczna pogoda zachęcała do spacerów. Wielu krakowian wybrało się nad Zakrzówek. Można tam w ciszy, spokoju, w otoczeniu przyrody odetchnąć od codziennego zgiełku. Niektórzy wypatrują już jednak sezonu letniego, kiedy znów będzie można korzystać z kąpieliska na Zakrzówku. Niektórzy już jednak teraz postanowili wejść do wody. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wyglądał Zakrzówek w tę niedzielę.

📢 Tak mieszkają Sławomir i Kajra. Na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mają piękny dom, w którym wychowują syna! Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny pyton”? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a kilka dni temu zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film". Słynni muzycy na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mogą pochwalić się pięknym domem, w którym wychowują syna. Czuć u nich "pinondz"? Jacy są prywatnie? Czy lubią lans? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Poświęcenie dzwonu św. Jana Pawła II na Ruczaju w Krakowie. Już rozległy się pierwsze jego dźwięki w budowanym kościele Imię moje św. Jan Paweł II - taki napis widnieje na dzwonie do nowego krakowskiego kościoła pw. św. Jana Pawła II na Ruczaju. W niedzielę, 18 lutego 2024 roku ten nowy instrument, stojący tymczasowo wewnątrz budowanego kościoła poświęcił metropolita krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski. Wówczas w południe dzwon zabrzmiał po raz pierwszy, ale nie jeden raz. 📢 Tłumy turystów na Kalatówkach i w kolejce na Kasprowy. W Tatrach już prawie wiosna! W niedzielne popołudnie tłumy turystów zebrały się na Kalatówkach. Z kolei do kas na Kasprowy Wierch ustawiają się kolejki. Choć trwają ferie zimowe, aura zrobiła się bardziej... wiosenna. Jest słonecznie i topnieje śnieg. Kiedy pojawiają się krokusy?

📢 Tłumy przybyły do hali Cracovii zobaczyć egzotyczne zwierzęta i rośliny z całego świata W niedzielę (18 lutego) w hali 100-lecia Cracovii przy al. Focha odbywa się kolejna edycja największego w Małopolsce eventu terrarystyczno-botanicznego - Terra Animals. 📢 Biecz. Wnuczka przyznała się, że zabiła swoją 94-letnią babcię. Prokurator wnioskuje o areszt tymczasowy dla 24-latki Liczne rany kłute miała 94-letnia mieszkanka Biecza, która wczoraj (17 lutego) zginęła najpewniej z rąk swojej wnuczki. 24-letnia mieszkanka powiatu jasielskiego zatrzymana i podejrzana o popełnienie zbrodni, dzisiaj została przesłuchana i usłyszała prokuratorskie zarzuty. Grozi jej nawet dożywocie. Jutro Sąd Rejonowy w Gorlicach zdecyduje o zasądzeniu aresztu tymczasowego, o który wnioskuje prokuratura. 📢 Kandydat na prezydenta: Hala Targowa jak w Barcelonie albo Monachium, a nie klub nocny na Grzegórzkach Poseł Aleksander Miszalski, kandydat PO na prezydenta Krakowa, zabrał głos w sprawie utworzenia klubu nocnego na terenie Hali Targowej na Grzegórzkach. Zaznaczył, że jak będzie rządził miastem, to powstanie tam hala targowa z prawdziwego zdarzenia jak w innych znanych metropoliach europejskich, a nie będzie miejsca dla działalności, która może generować hałas i powodować obawy mieszkańców o zakłócanie spokoju.

📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 18.02.2024 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa. 📢 GIF podjął decyzję o wycofaniu tych leków z aptek! Zobacz pełną i aktualną listę! 18.02.2024 Lek na nadciśnienie, preparat do leczenia niewydolności serca, czy popularny lek na gorączkę dla dzieci - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek również w aptekach w Małopolsce i Krakowie. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. To leki wycofane lub wstrzymane w obrocie. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć.

📢 To najsłynniejszy sklep w Krakowie. Stoi w mieście od lat! Jaka jest historia DH Jubilat? 18.02.2024 Dom Handlowy Jubilat został oddany do użytku w 1969 roku. Modernistyczny budynek stanął u zbiegu al. Trzech Wieszczów i ul. Zwierzynieckiej. Od momentu otwarcia przez niemal trzy dekady był największym domem towarowym w Krakowie. Wiele osób wciąż zachwyca się wyjątkową architekturą tego budynku, która od otwarcia właściwie się nie zmieniła. 📢 Zakopane. Tak wyglądało w latach 70. Poznajesz te miejsca? 18.02.2024 Piękne hotele, wąskie uliczki, przepełnione pensjonaty. Zakopane od zawsze miało swój wyjątkowy urok. Zobacz zdjęcia wykonane między 1970-1975 rokiem przez słynną fotograf Grażynę Rutowską.

📢 Zastępca komendanta miechowskiej policji przeszedł na emeryturę Policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Miechowie pożegnali zastępcę komendanta powiatowego policji w Miechowie mł. insp. Piotra Galickiego, który po 32 latach służby przeszedł na emeryturę.

📢 Freestyle Heroes. Brawurowe popisy na motocyklach, quadach, rowerach i hulajnogach w Tauron Arenie Kraków To była dawka naprawdę mocnych wrażeń. W sobotę w Tauron Arenie zaprezentowali się śmiałkowie, którzy z motocyklowych, quadowych i rowerowych skoków na rampach uczynili prawdziwą sztukę. Sześć tysięcy osób wstrzymywało oddech, gdy zawodnicy popisywali się ewolucjami i trikami wybijając się wysoko nad ziemię. Były też efektowne pokazy świateł i ognia, a wszystko to przy dźwiękach głośnej muzyki. 📢 Studniówki 2024. Bal maturalny miechowskiego „mechanika”, czyli ta ostatnia studniówka… Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, czyli popularnego „mechanika”, bawili się w sobotę na balu studniówkowym w czuszowskim Gościńcu. Aby móc balować w okresie wielkiego postu, wystarali się nawet o dyspensę u biskupa kieleckiego. Biskup postawił jednak warunek…

📢 Białka Tatrzańska to od kilku lat hit ferii zimowych. Podhalańska wieś zamieniła się w centrum turystyczne. Za co pokochali ją goście? Białka Tatrzańska już od kilku lat przeżywa prawdziwe oblężenie turystów. Mogłoby się wydawać, że to nic dziwnego bo Podhale to jedno z tych miejsc, które podczas ferii zimowych cieszy się ogromną popularnością. Co jednak sprawiło, że to właśnie Białkę turyści wybierają na swoje miejsce zimowego wypoczynku? Z pewnością popularność przyniosły jej nowoczesne kompleksy narciarskie, czy popularne baseny termalne. To co także przyciąga turystów to niezwykły górski klimat i widoki, które zdecydowanie zapadają w pamięci.

📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 18.02.2024 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 AKACJOWA 38 odcinek 309. Fabiana była nianią Teresy. Na jaw wychodzą fakty z przeszłości. Streszczenie odcinka [19.02.2024] Podczas wizyty królowa widzi się z Cayetaną, która nie ma ostatnio najlepszej sławy. Teresa nadal próbuje odkryć swoją przeszłość. Zagadki powoli się rozwiązują. Już teraz przeczytaj streszczenie 309. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Dziedzictwo odc. 219. Kiraz czeka na ślub. Jest zachwycona wizją poślubienia Alego. Streszczenie odcinka [20.02.24] Kiraz nie może doczekać się chwili, kiedy Ali się jej oświadczy. Jest niezwykle podekscytowana. A czy Seher wybaczy Yamanowi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 219. odcinka 'Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 218. Zuhal poprzysięga zemstę na siostrze. Streszczenie odcinka [19.02.24] Kiraz jest przekonana, że Ali jej nie chce. Tymczasem Seher wciąż ma pretensje do Yamana, a Zuhal jest wściekła na Ikbal. Czym zdenerwuje ją siostra? Przeczytaj streszczenie 218. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Horoskop dzienny na 19 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 19 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dominika Ostałowska świętuje urodziny. Gwiazda przeszła spektakularną metamorfozę wizerunku. Sprawdź, jak się zmieniała Dominika Ostałowska to znana aktorka, która w show-biznesie jest już kilkanaście lat. Najbardziej znana jest z serialu telewizyjnego „M jak miłość”, w którym wciela się postać Marty Mostowiak. Gwiazda przez całą karierę aktorską przechodziła kilka metamorfoz – dotyczyły one nie tylko koloru włosów, ale także sylwetki. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat Dominika Ostałowska. 📢 Władze Krakowa planują linię tramwajową z Ruczaju do granic ze Skawiną. Jest już przetarg na koncepcję Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ul. Bunscha i budowy ul. Humboldta, budowy linii tramwajowej, rozbudowy ul. Skotnickiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ). Oferty przyjmowane będą do 22 marca 2024 roku.

📢 Na Ruczaju powstaje nowe miejsce na gastronomicznej mapie Krakowa! 6 restauracji, ogromna powierzchnia Na terenie centrum handlowego Atut Ruczaj 2 przy ulicy Bunsha 19 na Ruczaju, powstaje nowe miejsce na gastronomicznej mapie Krakowa. Inwestor zapowiada, że jeszcze przed wakacjami otworzy się tam aż 6 lokali gastronomicznych z kuchniami świata: w tym kawiarnia serwująca śniadania i bar. 📢 Mieszkańcy podpisują petycję i walczą o park rzeczny Dłubni W internecie trwa akcja zbierania podpisów pod petycją do prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa w sprawie przyspieszenia prac związanych z tworzeniem parku rzecznego Dłubni. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak prezentują się tereny nad Dłubnią w Krakowie.

📢 Obchody 161. rocznicy bitwy miechowskiej. Przyjechał prawnuk powstańca W Miechowie odbyły się w sobotę uroczyste obchody 161. rocznicy bitwy miechowskiej, stoczonej podczas powstania styczniowego. Po mszy odprawionej w kościele pw. św. Barbary uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów obok mogiły powstańców na miejscowym cmentarzu, a następnie pod pomnikiem z Orłem na miechowskim Rynku. Podczas spotkania w Muzeum Ziemi Miechowskiej zostali uhonorowani laureaci konkursów poświęconych bitwie miechowskiej. Jednym z uczestników wydarzenia był Maciej Zieliński z Wrocławia, prawnuk Antoniego Zielińskiego, powstańca walczącego w Miechowie w 1863 roku. Wkrótce więcej informacji.

📢 Horoskop miesięczny na marzec 2024. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew HOROSKOP na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czego można się spodziewać w pracy, w związkach i relacjach z przyjaciółmi? Czy ten miesiąc będzie dla nas dobry finansowo? Wróźka Expiria zebrała najważniejsze informacje w jednym miejscu. 📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może być spora! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa. Prace postępują, powoli, ale na wiosnę przyspieszą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najświeższe zdjęcia z placu budowy Północnej Obwodnicy Krakowa. Widać, że na inwestycję zawitały już pierwsze objawy wiosny. Budowa skończona jest w prawie 87 procentach. Nie ma już śniegu, nie ma już błota. Sucho, więc prace powinny przyspieszyć. Północna Obwodnica Krakowa ma zostać oddana do użytku w tym roku.

📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Są osoby poszkodowane. Wezwano pogotowie lotnicze W Kryspinowie w gminie Liszki doszło do wypadku w piątek, 16 lutego 2024 r. Na wysokości stacji paliw Shell zderzyły się dwa samochody. Są osoby poszkodowane. Na pomoc wezwano służby ratunkowe: Pogotowie, straż pożarną i policję. Na miejscu lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowie Ratunkowe. 📢 Z Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie spadł gzyms. Powstało gruzowisko przed wejściem do zabytkowego budynku Kupa gruzu przed wejściem do zabytkowego XIX-wiecznego Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie w gminie Skawina. Nocą z 15 na 16 lutego od budynku oderwał się dekoracyjny gzyms z piaskowca. Odpadł na długości niemal całej ściany północnej. To mogło być bardzo niebezpiecznie, bo z obiektu korzysta wielu mieszkańców. Organizowane są tutaj zajęcia dla dzieci, spotkania seniorów, wystawy oraz koncerty. W piątek, 16 lutego, ulica Szkolna, przy której stoi dwór została zamknięta. Po ocenie sytuacji inspektor nadzoru zamknął budynek.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Zabrzmi dzwon o imieniu św. Jan Paweł II. Zawiśnie na wieży nowego kościoła na Ruczaju w Krakowie Na wieży kościoła św. Jana Pawła II na Ruczaju w Krakowie zawiśnie dzwon. Świątynia jest w trakcie budowy, a ważnym krokiem inwestycji będzie obecnie zamontowanie dzwonu. Ten instrument o wadze jednej tony jest już gotowy. Zostanie uroczyście poświęcony w niedzielę, 18 lutego 2024 roku po mszy św. o godzinie 10.30 przez ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz, jak zmieniło się miasto. Część I galerii Piętnaście lat to nie wieczność, ale jak się okazuje w historii miasteczka może oznaczać spore zmiany. Na załączonych fotografiach przypominamy jak wyglądały Proszowice w 2008 roku. To pierwsza część galerii, obejmująca Rynek oraz ulice do niego przyległe. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowych na Zielonym Wzgórzu. W tym roku szkolne mury opuści rocznik złożony z 69 absolwentów trzech klas technikum. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach Sceneria dawnych zabudowań dworskich i pięknie prezentujący się młodzi ludzie - to studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie. Tegoroczni maturzyści tej szkoły powiatowej bawili się na swoim niezapomnianym balu w sobotę, 10 lutego 2024 roku. Miejscem balu był usytuowany w parku Dwór w Tomaszowicach. Tutaj bawiło się kilkaset maturzystów, osób im towarzyszących. Gościli także nauczyciele i przedstawiciele rodziców organizujących studniówkę.

