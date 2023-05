Prasówka 20.05.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać [20.05.2023 r.]”?

Prasówka 20.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać [20.05.2023 r.] Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie.

📢 Horoskop na czerwiec 2023. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta 20.04.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 20.04.2023.

📢 Brzydka pogoda nie odstraszyła mieszkańców. Tłumy na Nocy Muzeów w Krakowie Nowe dzieła na Wawelu, tańce w Muzeum Wyspiańskiego, warsztaty, pokazy, prezentacje i zwiedzanie pod osłoną nocy - na takie atrakcje w Krakowie nigdy nie brak chętnych. W tym roku po raz pierwszy z takim rozmachem, jak przed pandemią, w Krakowie odbyła się Noc Muzeów. Kolejki stały jak zawsze, by móc zajrzeć tam, gdzie za dnia często muzealnicy zaglądać nie pozwalają.

📢 Mamy horoskop na weekend 19-21 maja 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [20.05.2023 r.] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 19-21 maja 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Nawet takie prezenty musisz zgłosić do urzędu skarbowego. Oni muszą zapłacić podatek [20.05.2023 r.] Prezenty uznawane są za darowiznę, która podlega podatkowi od spadków i darowizn. Prezenty otrzymujemy z różnych okazji: urodzin, ślubu, świąt. To jakie to są prezenty zależy od naszych możliwości finansowych. Jeśli chodzi o darowizny, prezenty od najbliższej rodziny są zwolnione z podatku, jednak trzeba dopełnić formalności. Zobaczcie, które prezenty musimy zgłosić do urzędu skarbowego. 📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Niedawno został ojcem - zdjęcia [20.05.2023 r.] Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Teresa Werner wygląda jak bogini. Piosenkarka kusi urodą i rozpala zmysły [zdjęcia - 20.05.2023 r.] Teresa Werner jest absolutną gwiazdą polskiej sceny muzyki rozrywkowej. Piosenkarka ma na swoim koncie wiele szlagierów, których słuchają miliony Polaków. 65-letnia artystka oprócz talentu wokalnego może pochwalić się nienaganną sylwetką. Teresa Werner jest w świetnej formie i wciąż zachwyca urodą swoich fanów. Zobacz, jak na co dzień wygląda królowa śląskich szlagierów!

📢 Jeśli masz kłopoty z pamięcią - nie jedz tych produktów. Seniorzy i uczniowie powinni ich unikać [20.05.2023 r.] Za pamięć odpowiada nasz mózg. Warto pamiętać, że trzeba go ćwiczyć tak samo jak inne mięśnie aby działał jak najdłużej. O tym, że musimy dbać o nasze serce, wątrobę czy nogi nie musimy nikogo przekonywać. Tak samo powinniśmy zadbać o mózg. Na początek warto wprowadzić zdrową dietę, która usprawni działanie mózgu. Przede wszystkim warto wyeliminować z menu produkty zbędne, które pogarszają naszą pamięć. Jakie to produkty? Sprawdźcie.

📢 Tak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia [20.05.2023 r.] "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". 📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność [20.05.2023 r.] Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki [20.05.2023 r.] Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki". Oto prywatne zdjęcia gwiazdy [20.05.2023 r.] Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe. 📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Ten sposób może zdziałać cuda [20.05.2023 r.] Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule.

📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. Sprawdzili to Amerykańscy naukowcy - zobaczcie listę [20.05.2023 r.] Są wierne, lojalne, zawsze gotowe do zabawy i nie oceniają cię, gdy podjadasz wieczorem jedzenie z lodówki. Nie bez powodu psa uznaje się za najlepszego przyjaciela człowieka. Przyjazne czworonogi oprócz uroku wyróżniają się również nieprzeciętną inteligencją. Niektóre z nich współpracują przy śledztwach, a nawet uczestniczą w akcjach ratowniczych. Zobaczcie w naszej galerii ranking najmądrzejszych psów. Oto, co udało się ustalić amerykańskim naukowcom! 📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [20.05.2023 r.] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [20.05.2023 r.] Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 101. Czy Pablo będzie z Anitą? Streszczenie odcinka [30.05.2023] Pablo spotyka się z Anitą. Czy młodzi będą ze sobą? Z kolei don Justo zaczyna przypominać sobie niektóre fakty. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 101. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 103. Tajemniczy adorator. Streszczenie odcinka [01.06.2023] Susana jest zbulwersowana pomysłami Donii Consuelo, a jednocześnie zazdrosna o syna. Z jakiego powodu? Czym zajmie się Leonor? Już teraz przeczytaj streszczenie 103. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 106. Skandal na całą dzielnicę. Streszczenie odcinka [06.06.2023] Consuelo po raz kolejny wywołuje skandal. Tym razem mówią o tym dosłownie wszyscy. Co zrobiła? Z kolei w kawiarni dochodzi do tragedii. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 106. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Żużel wraca do Krakowa! Na torze Wandy ma się odbyć mecz reprezentacji Polski Na taką informacje kibice żużla w Krakowie czekają od bardzo dawna. Na torze Wandy 14 sierpnia 2023 roku ma zostać rozegrany mecz reprezentacji Polski. Taką informację podała Główna Komisja Sportu Żużlowego w piątkowym (19.05) komunikacie. Jeszcze nie podano, kto będzie rywalem Polaków.

📢 Młoda kapusta – przepisy. Co można przygotować z młodej kapusty? TOP 10 przepisów naszych Czytelników Młoda kapusta – przepisy naszych Czytelników. Młodą kapustę przygotowuje się zazwyczaj zasmażaną na maśle z dużą ilością koperku. Do tego młode ziemniaki i pyszny obiad gotowy! Ale z młodej kapusty można przyrządzić też wiele innych ciekawych dań: bigos, sałatkę, krokiety, czy tartę. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 Kraków. Budowa linii tramwaju do Górki Narodowej. Otworzą drugą nitkę tunelu na Opolskiej Jak informuje wykonawca budowy linii tramwaju do Górki Narodowej, od 22 maja od godzin wieczornych ruch w ciągu ul. Opolskiej w kierunku do Bronowic zostanie poprowadzony w północnej komorze tunelu drogowego. Tym samym od 22 maja od godzin wieczornych ruch w ciągu ul. Opolskiej będzie się odbywał w tunelu w obu kierunkach.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Dziwne znaki przy drzwiach? W ten sposób złodzieje oznaczają mieszkania. Takie były na klatkach schodowych w Krakowie. Zobacz! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki! 📢 Nieoczywiste miejsca na majówkę w Małopolsce. TOP 7 bez tłumów, za to z historią. Zobacz! Przed nami maj i wiosna w pełni. Pogoda zachęca do spędzenia miłych chwil na zewnątrz. Gdzie się wybrać, żeby było pięknie, ale bez tłumów? Mamy dla Was podpowiedzi: TOP 7 ładnych miejsc, wartych odwiedzenia. Każdy, kto zdecyduje się je odkryć, nie pożałuje!

📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie takie perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Kraków. 66-latek potrącił kobietę w ciąży i uciekł z miejsca zdarzenia. W trakcie zatrzymania był pod wpływem amfetaminy W czwartek 18 maja policjanci zatrzymali mężczyznę, który dzień wcześniej na przejściu dla pieszych na ul. Bartla w Krakowie potrącił kobietę w ciąży, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając jej pomocy. 📢 Brutalne zabójstwo i oskórowanie studentki. Sędzia ponad 8 miesięcy sporządza pisemne uzasadnienie wyroku dożywocia na Roberta J. Do 15 września 2023 roku ma być gotowe uzasadnienie nieprawomocnego wyroku krakowskiego sądu, zgodnie z którym Robert J. został skazany na dożywocie za brutalne zabójstwo i oskórowanie studentki UJ Katarzyny Z. Przygotowanie takiego dokumentu trwa już ponad osiem miesięcy, a tymczasem sędzia referent "ze względu na skomplikowany charakter sprawy" poprosił o jeszcze więcej czasu. Robert J. już od sześciu lat jest w areszcie, a jego obrońca nie może złożyć apelacji, dopóki nie będzie gotowe pisemne uzasadnienie.

📢 10 najtańszych miast Europy na weekend: nowy ranking. Polskie miasto na podium; zwycięzca zaskakuje. Gdzie najtaniej na wycieczkę latem? Które miasto Europy jest najtańsze na weekendową wycieczkę latem 2023? Powstał nowy ranking, w którym porównano ceny noclegów, wyżywienia i atrakcji w 35 miastach. W pierwszej dziesiątce są dwa ośrodki z Polski, ale miasto, które zajęło pierwsze miejsce, to zupełne zaskoczenie. Nie chodzi wcale o jakąś zapadniętą mieścinę, ale jedną z najwspanialszych wakacyjnych stolic. Sami sprawdźcie – zapraszamy do galerii.

📢 Kraków. Tycjan w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu. Pierwszy pokaz w Noc Muzeów W piątek, 19 maja, na Zamku Królewskim na Wawelu otwarta została wystawa dzieł, które w ostatnim czasie wzbogaciły kolekcję muzeum. Zaprezentowany został także odzyskany obraz, który z wawelskiej kolekcji zaginął podczas II wojny światowej. - Zbiory zamku królewskiego na Wawelu wzbogacają się dziś o kilka kolejnych arcydzieł. Obrazy Tycjana, Jana Brueghela, Parisa Bordona, Françoisa de Troya to kilka najważniejszych zakupów z ostatniego czasu. Dzięki dotacjom udzielanym przez resort kultury, a także dzięki wsparciu darczyńców kolekcje polskich muzeów powiększyły się w ostatnich latach o wiele cennych obiektów, z których mogłyby być dumne największe instytucje muzealne świata – mówił Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

📢 24-letni Dominik z Krakowa nadal poszukiwany. Nowe informacje o zaginionym Nadal poszukiwany jest młody mężczyzna, który 14 maja wyszedł z miejsca zamieszkania przy ul. Radzikowskiego w Krakowie i ślad po nim zaginął. 24-latek Dominik Samek wychodząc z mieszkania, oznajmił swojemu współlokatorowi, że udaje się do swojej dziewczyny na ul. Borsuczą. Na miejsce spotkania nie dotarł, nadal też nie wrócił do miejsca zamieszkania ani nie skontaktował się z bliskimi czy znajomymi. Teraz małopolska Policja podała dodatkowe informacje - dotyczące tego, w co zaginiony był ubrany. 📢 Soda jest tania i kupisz ją w sklepie spożywczym. Zwalczy mszyce, mrówki i chwasty. Polecamy łatwe przepisy na opryski z sody Soda oczyszczona ma wiele pożytecznych właściwości, a przy tym jest tania i łatwo ją kupić. Przydaje się m.in. do domowych wypieków, ale jest bardzo przydatna także w ogrodzie. Łatwy do przygotowania oprysk z sody pomoże pozbyć się m.in. mszyc, mączlików i mączniaka. Sam proszek – usunie mrówki i chwasty, sprawi też, że kwiaty w wazonach będą trwalsze. Sprawdź przepis na oprysk z sody i zobacz, jak jeszcze stosować ten produkt w ogrodzie. Radzimy też, na co koniecznie zwrócić uwagę, żeby nie zaszkodzić roślinom.

📢 Juwenalia Krakowskie 2023. Korowód przebierańców przeszedł ulicami miasta. Studenci zawładnęli Krakowem! Przyśpiewki, twórcze kostiumy i szerokie uśmiechy na twarzach - na to wydarzenie, czekaliśmy cały rok! Tradycji stało się za dość i w piątek, 19 maja, barwny korowód juwenaliowy przeszedł ulicami miasta, gromadząc tłumy studentów, przebranych w... naprawdę niecodzienne kostiumy! 📢 Propozycje na nadchodzący weekend (19-21 maja) w powiecie proszowickim To będzie bardzo bogaty w wydarzenia weekend w powiecie proszowickim. Będzie się działo od piątku aż do niedzieli. Szczegóły poniżej. 📢 Myślenice kiedyś i dziś. Mamy zdjęcia sprzed lat i z dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto 19.05.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej.

📢 Gülperi z serialu "Przysięga" skradła serce Emira. Zobacz, jak Gülperi wygląda na co dzień [ZDJĘCIA Z INSTAGRAMA] 19.05.2023 W serialu "Przysięga" oglądać możemy nową postać, a mianowicie Gülperi. W jej rolę wciela się aktorka tureckiego pochodzenia - Setenay Suer. Na swoim koncie ma już występ w kilku serialach oraz jednym filmie fabularnym. Co jeszcze o niej wiemy? Jak wygląda na co dzień? 📢 Proszowice 15 lat temu. Miejskie targowiska i nie tylko. III część galerii 19.05.2023 Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy prezentację zdjęć, dokumentujących życie Proszowic w 2008 roku. W trzeciej części galerii skupiamy się przede wszystkim na miejskich targowiskach, ale nie tylko. Odwiedzimy też okolice szpitala i kilka innych miejsc.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 19 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek 19.05.23 Horoskop dzienny na piątek 19 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 24 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa Horoskop dzienny na środę 24 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 36. Poszukiwania policjanta. Streszczenie odcinka [25.05.23] Alemu nadal nie udaje się wydostać z magazynu. Policja zaczyna go szukać. Czego na komisariacie dowie się Begum? Tymczasem Zuhal chce pomóc Yamanowi. W jaki sposób? Już teraz przeczytaj streszczenie 36. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 35. Spotkanie w dzieciństwie. Streszczenie odcinka [24.05.23] Okazuje się, że Kiraz i Ali spotkali się już wiele lat temu. Co się wówczas wydarzy? Z kolei Yaman znowu jest wściekły na Seher. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 35. odcinka "Dziedzictwa", aby dowiedzieć się więcej.

📢 Ślub Justyny Kowalczyk i Kacpra Tekieli odbył się w 2020 roku. Termin zmienił się przez pandemię [ZDJĘCIA] Słynna biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk wyszła za mąż za znanego alpinistę Kacpra Tekielego we wrześniu 2020 roku. Na przeszkodzie w zorganizowaniu ślubu i wesela w pierwotnie planowanym terminie stanęła pandemia koronawirusa, dlatego do uroczystości doszło z kilkumiesięcznym opóźnieniem. We wrześniu 2021 roku urodził się ich syn Hugo. 18 maja 2023 roku nadeszła tragiczna wiadomość o śmierci Kacpra Tekieli w szwajcarskich Alpach, która nastąpiła dzień wcześniej, 17 maja. 📢 Dziedzictwo odc. 33. Yaman jest zazdrosny o Seher. Streszczenie odcinka [22.05.23] Rozpoczyna się przyjęcie urodzinowe Yusufa, na które Seher się spóźnia. Yaman jest wściekły, jednak złość szybko mija. Z jakiego powodu? Czy Kiraz będzie mieć kłopoty w związku z pobiciem nieznajomego? Już teraz przeczytaj streszczenie 33. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Kraków. Tak po remoncie będzie wyglądała Kossakówka. Efekt zobaczymy za dwa lata, tak prezentuje się na wizualizacjach Od lat przy placu Kossaków straszy ruina willi artystycznej rodziny, za dwa lata będzie wyglądała tak jak na wizualizacjach przygotowanych przez krakowskie Studio Architektoniczne LEM.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 97. Krewni na Kubie. Streszczenie odcinka [24.05.2023] Manueli udaje się znaleźć i rozpocząć pracę. Co na to Cayetana? Czy Felipe w końcu udobrucha swoją żonę? Koniecznie przeczytaj streszczenie 97. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 94. Justo wszystkich okłamuje. Streszczenie odcinka [19.05.2023] Justo widzi Manuelę, która porwała dziecko. Czy zgodzi się na jej plan? jak zareaguje? Już teraz przeczytaj streszczenie 94. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Małopolska policja kusi pensją po waloryzacji. Praca w mundurze czeka W bieżącym roku do służby w małopolskiej Policji przyjęto już 106 osób, w tym 27 kobiet. Służba w Policji wymaga zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości, w zamian oferuje stabilność i atrakcyjne warunki pracy. Każdy policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymuje uposażenie w kwocie około 4900 netto dla osoby w wieku do 26 lat (około 5400 zł na etacie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie), a 4400 netto dla osoby w wieku powyżej 26 lat (lecz około 4900 na etacie OPP Kraków), plus dodatek służbowy – na początek około 100 zł (kwoty są szacunkowe), z biegiem czasu do pensji dochodzi tzw. wysługa i inne dodatki.

📢 Zakazany owoc odc. 222. Halit i Yildiz znów razem? Streszczenie odcinka [23.05.23] Wszyscy starają się, aby Halit nie dowiedział się, że Zehra zaczęła pić. Tymczasem u mężczyzny wiele się dzieje. Czy znów będzie z Yildiz? Koniecznie przeczytaj streszczenie 222. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 19.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Ceny owoców i warzyw na placach targowych w Krakowie. Czereśnie, borówki, papryka, szparagi - to luksus Na obu placach targowych Krakowa, w tym kleparzach, Starym i Nowym, pojawia się coraz więcej owoców i warzyw. Poza roślinami całorocznymi, widać już liczne produkty sezonowe. A jak wyglądają ich ceny? Najbardziej ceni się czereśnia, borówka, szparagi i papryka. Tanieje truskawka. Jednakże ceny w dobie inflacji mogą przyprawić o zawrót głowy.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 19.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Hokej wyniki MŚ Elity 2023, tabela, terminarz. Najlepsze drużyny walczą w mistrzostwach świata w Tampere i Rydze. Kto gra dzisiaj? MŚ Elity w hokeju na lodzie 2023, sprawdź wyniki meczów dzisiaj. Mistrzostwa świata w tym roku zaplanowano na 12-28 maja w Finlandii i na Łotwie. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o hokejowych MŚ: wyniki, terminarz, tabela.

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje paznokci do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Ogromna ryba złowiona przez wędkarza pod Krakowem. Oto szczupak złapany w Brzegach Pan Szymon złowił wielką rybę w Brzegach pod Krakowem. Wyciągnął ogromnego szczupaka tam gdzie takie ryby trudno się było spodziewać. Zrobił zdjęcia, filmik i wypuścił z powrotem do wody. Twierdzi, że na taką "niespodziankę" czekał 30 lat! Gratulujemy panie Szymonie. Wędkarz nie chce oczywiście zdradzać, na którym dokładnie zbiorniku złowił szczupaka.

📢 Rząd planuje rozbudowę lotniska w Balicach. Wojsko tego potrzebuje Rząd zamierza rozbudować lotnisko w podkrakowskich Balicach. Argumentowane jest to zapewnieniem większego placu do startów i lądowań, szczególnie samolotów wojskowych, dla których potrzeby lotów są coraz większe w związku z wojną w Ukrainie. O planach poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 📢 Najbardziej szalone przebrania w korowodzie juwenaliowym z ostatnich 10 lat! Studenci w Krakowie mają fantazję! Tradycyjnie w piątek, 19 maja o godz. 10.00 z ulicy Reymonta wyruszy studencki korowód. Pomysłowość żaków nie zna granic. W latach ubiegłych spotkaliśmy... czołgi, smerfetki, zakonnice, księży, myszki, rycerzy, chodzące kwiaty w doniczkach, księżniczki, wesołe pszczółki i wiele, wiele innych barwnych postaci. Ciekawe czym studenci zaskoczą nas w tym roku? Zobacz ich kolorowe, fantastyczne przebrania z lat ubiegłych.

📢 Babcine przepisy. TOP 12 dań z dzieciństwa, do których warto powrócić [PRZEPISY] Większość z nas z sentymentem wspomina ulubione dania przygotowywane przez nasze mamy i babcie. Smak świeżo wypieczonej drożdżówki popijanej mlekiem lub kakao dla wielu stanowi jedno z najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! Wróćmy czasami do smaków dzieciństwa i przygotujmy te pyszności w domu! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Zobaczcie przepisy na pyszne zupy, drugie dania i desery.

📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

📢 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia Dokładnie o godzinie 10.07 drugiego czerwca 1979 roku samolot z papieżem wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Kilka godzin później na placu Zwycięstwa padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Powróćmy wspomnieniami do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. 📢 88. rocznica pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak Kraków żegnał wodza narodu 18 maja 1935 roku trumna z ciałem marszałka Józefa Piłsudskiego spoczęła w krypcie świętego Leonarda na Wawelu w Krakowie, a cały kraj pogrążył się w żałobie. Wodza narodu żegnało ok. 250 tysięcy osób, a sam przejazd konduktu pogrzebowego na Wawel trwał 4,5 godziny. Pogrzeb wodza był jedynym takim wydarzeniem w historii naszego kraju, a kult Piłsudskiego był wówczas silny jak nigdy dotąd.

📢 Kraków. To już dziesiąte pobicie kontrolera biletów w ciągu pół roku Nie ma miesiąca by nie pojawiły się doniesienia o agresji pasażerów względem kontrolerów biletów. Firma ich zatrudniająca nagłaśnia takie sprawy i zdarza się, że oferuje nagrody za pomoc w złapaniu agresorów. MPK i służby mundurowe organizują akcje dla bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej, ale sytuacja co jakiś czas i tak się powtarza.

📢 Kraków. Buspas na Kamieńskiego już działa. A ten na Opolskiej pozostanie Na odcinku ul. Kamieńskiego w Krakowie, od zjazdu z estakady na aleję Powstańców Śląskich został wyznaczony 400-metrowy buspas – tak aby płynnie dojechać do ronda Matecznego. Równocześnie drogowcy zapowiadają, że buspas działający dziś na przebudowywanej ulicy Opolskiej w związku z budową linii tramwaju do Górki Narodowej pozostanie. 📢 Oświatowe modernizacje w gminie Jerzmanowice Przeginia. Odziały integracyjne ratują szkołę Dużą modernizację budynków oświatowych rozpoczęli samorządowcy z gminy Jerzmanowice-Przeginia. Jedna ze szkół - ta w Sąspowie była na granicy likwidacji, a teraz jest ratowana poprzez organizację oddziałów integracyjnych. Nowe pomieszczenia zyskają także szkoły w Jerzmanowicach oraz w Racławicach.

📢 Pomysł na obiad: wytrawna tarta. Zobacz TOP 10 przepisów na pyszną tartę [PRZEPISY] Tarta przepis. Tarta to rodzaj ciasta wypełnionego farszem. Tartę można przygotować zarówno na słono, jak i na słodko. Tarta jest jedną z popularniejszych potraw kuchni francuskiej. Teraz z powodzeniem możecie przygotować pyszna tartę w domu. Proponujemy tarty w wersji wytrawnej. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy.

📢 Podwójne strażackie święto. Odznaczenia, awanse i nowa jednostka w KSRG Powiatowe Obchody Dnia Strażaka odbyły się w Myślenicach w czwartek (18 maja). W tym roku były okazją nie tylko do wręczenia odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom. Swoje święto miała przy tej okazji jednostka OSP Skomielna Biała z gminy Lubień, która dołączyła do grona jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Poświęcono też nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy KP PSP.

📢 Nowe fakty ws. śmierci Kacpra Tekielego: To Justyna Kowalczyk zaalarmowała o jego zaginięciu. Próbowali go ratować O zaginięciu Kacpra Tekielego poinformowała jego żona, Justyna Kowalczyk-Tekieli – wynika z najnowszych ustaleń. Media informują też o akcji ratunkowej i odnalezieniu ciała alpinisty. 📢 Kolej zmienia Kraków. Coraz bliżej do oddania gigantycznej inwestycji w centrum miasta. Zobaczcie zdjęcia W czerwcu ma zostać oddana do użytku dodatkowa para torów dla pociągów w Krakowie, co zrewolucjonizuje możliwości połączeń kolejowych w regionie. W czwartek, 18 maja, odbył się przejazd techniczny po nowych torach z Dworca Głównego PKP na mosty kolejowe, jakie w ramach gigantycznej inwestycji powstały nad Wisłą. Uczestniczył w nim minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

📢 W Prokocimiu rusza wielka inwestycja. Wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę Kampusu Medycznego. Premier na uroczystości W Prokocimiu rusza kolejna - wielka inwestycja. W czwartek, 18 maja premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę budynku badawczego kampusu medycznego Kraków-Prokocim. - Minęło wiele lat, a ta słynna Alma Mater - perła w koronie wśród polskich uczelni - nadal rozwija medycynę i ważne dziedziny wiedzy. Łączy w sobie to, co ważne dla postępu nauki. Po kilkuset latach UJ jest cały czas tą polską wizytówką na cały świat i łączy w sobie tradycję z nowoczesnością - mówił premier. Modernizacja i rozbudowa Kampusu Medycznego będzie miała kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości i efektywności kształcenia oraz implementowania do gospodarki najnowszych rozwiązań w zakresie nauk medycznych.

📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Na DK 94 ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym Na drodze krajowej nr 94 w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś samochód ciężarowy z naczepą zderzył się w osobowym. Jedna osoba zginęła - to kierowca osobowego volkswagena. Wypadek miał miejsce w czwartek, 18 maja przed godz. 14. Droga została zablokowana. 3,5 godziny później zorganizowano ruch wahadłowy.

📢 Kraków. Z Miasteczka Studenckiego AGH znika ważny element. To tu był kiedyś słynny klub "Świniarnia" "Nadeszła wiekopomna chwila… Legendarny Lewiatan/Unimarket/stołówka... znika z krajobrazu Miasteczko Studenckie AGH" - informuje w mediach społecznościowych Akademia Górniczo-Hutnicza. Rozpoczęła się rozbiórka tego budynku, który powstał w latach 70. minionego wieku. Pierwotnie była tam stołówka. W latach 90. obiekt został natomiast przekształcony na pawilon handlowy.

📢 Zupa krem to pomysł na sycący obiad. Zobacz, jakie gęste zupy warto przygotować. Najlepsze przepisy Kolorowe, smaczne, zdrowe, a do tego sycące. Niewątpliwie zupa krem to same zalety. Można ją zrobić z selera, brokułów, buraków, pora, pomidorów… Ograniczają nas właściwie tylko nasze upodobania. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na kremowe zupy. 📢 Regionalne zupy, jakich nie znacie! Tak się gotuje w Małopolsce [PRZEPISY] Krakowska zupa kminkowa, parzybroda po mirowsku, prawdziwa góralska kwaśnica, zupa bryndzowa, zupa „rzodkie ziemniaki”, polewka na maślance, białczańska zupa scypa, kluski kudłate z kwaśnicą. Oto zupy, których skosztujesz tylko w Małopolsce! Wiele z nich jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Tak od wieków gotowały tutaj gospodynie, a i teraz te smakowite „polewki” pojawiają się na małopolskich stołach! Zebraliśmy dla Was przepisy na małopolskie zupy, jakich nie znacie! Skusicie się?

📢 Pod Krakowem będą zatrudniać 2,5 tys. osób i produkować 300 ciężarówek dziennie Otwarto kolejne hale kompleksu MAN w Niepołomicach. Po rozbudowie małopolski zakład będzie zatrudniał 2,5 tys. osób i ma produkować aż 300 ciężarówek dziennie. Firma Man zainwestowała prawie 200 milionów euro w rozbudowę fabryki w Niepołomicach. 📢 Dobczyce. Nowa nawierzchnia na ważnym skrzyżowaniu. Jeszcze nie ostatnia Po wtorkowych utrudnieniach i kładzeniu do późna warstwy wiążącej nawierzchni na odcinku ulicy Targowej i skrzyżowaniu Targowej z ulicami: Rynek, Podgórska i Rzeźnicza, w środę kierowcy przejeżdżający przez centrum Dobczyc odczuli poprawę. To jeszcze nie koniec prac, bo jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów to w piątek (19 maja) w tym miejscu ma być kładziona ostatnia już warstwa nawierzchni, tzw. ścieralna.

📢 Wisła Kraków z 2011 roku. To byli ostatni mistrzowie Polski. Co robią dzisiaj? 15 maja 2011 roku, po zwycięskim 1:0 meczu z Cracovią, Wisła Kraków zapewniła sobie 13. w historii klubu tytuł mistrza Polski. Jak się miało okazać - do tej pory ostatni. Sprawdziliśmy, co teraz, po 12 latach, robią ludzie z ekipy, która w sezonie 2010/2011 pracowała na to mistrzostwo. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Nowa radna Rady Miejskiej w Myślenicach i nowy przewodniczący Rady W składzie Rady Miejskiej miasta i gminy Myślenice oraz w prezydium Rady zaszły zmiany. Mandat po zmarłym na początku maja radnym Wacławie Szczotkowskim objęła Katarzyna Stopka, która w wyborach w 2018 roku startowała z tej samej co Wacław Szczotkowski listy tj. listy nr 10 (KW Prawi i Sprawiedliwość) w okręgu nr 2 obejmującym sołectwa: Bęczarka, Bysina, Głogoczów, Jasienica, Jawornik. Uzyskała w nich czwartą najwyższy liczbę głosów po Wacławie Szczotkowskim, Czesławie Wierzbie i Bogusławie Stankiewiczu, którzy wtedy weszli do Rady. 📢 Dziedzictwo odc. 29. Zniszczony prezent i zemsta. Streszczenie odcinka [16.05.23] Ikbal jest wściekła, gdy dowiaduje się, że Seher dostała piękny prezent. Ma dość dziewczyny i chce sprawić jej przykrość. Z kolei Begum po raz kolejny kłamie w sprawie ojca. Przeczytaj poniższe streszczenie 29. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Tak budowano hotel Forum. Jeden z najsłynniejszych hoteli w Krakowie! Zazdrościła nam go cała Polska 16.05.2023 Najsłynniejszy krakowski hotel budowano aż 11 lat. Budowa obiektu rozpoczęła się w 1978 roku. Oficjalnie Hotel Forum został otwarty w 1989 roku. W owych czasach był jednym z najnowocześniejszych budynków w Krakowie. Zobacz archiwalne zdjęcia z budowy hotelu.

📢 Potwierdzono ognisko ptasiej grypy w Drogini pod Myślenicami Wyniki badań w referencyjnym laboratorium w Puławach potwierdziły, że dwie rybitwy znalezione w Drogini (gm. Myślenice) na brzegu Zbiornika Dobczyckiego były zakażone wirusem ptasiej grypy H5N1. Służby weterynaryjne już od kilku dni prowadzą perlustrację zarówno brzegów Zbiornika, jak i okolicznych ferm drobiu oraz gospodarstw rolnych hodujących drób. 📢 Toskania niedaleko Krakowa? Oto Ponidzie. Niesamowite krajobrazy, atrakcje i zabytki. To idealne miejsce, by wyjechać na weekend! 16.05 Klimaty włoskiej Toskanii 60 kilometrów od Krakowa? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznej krainy zwanej Ponidzie. Przez wiele lat nieco zapomniana, teraz przeżywa swój renesans. Zdjęcia z tego zakątka Polski obiegają świat, a widokami pofałdowanych pól i zielonych pagórków zachwycają się tysiące osób. Myślicie, że przesadziliśmy z porównaniem Ponidzia do Toskanii lub czeskich Moraw? Obiecujemy Wam, że nie. Zanim wybierzecie się na wycieczkę odkrywać ten region, przeczytajcie i zobaczcie co ma do zaoferowania. Przedstawimy najciekawsze atrakcje, miejsca widokowe i zabytki. Podpowiemy Wam co warto zobaczyć i gdzie zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uzyskają tysiące lajków. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na weekend, Ponidzie to świetny pomysł. Zaczynajmy!

📢 Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy Tysiące ludzi wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu… 📢 Najpiękniejsze kundelki na wystawie w Myślenicach. Były wybory psich piękności, zabawa i pomaganie Takich tłumów jak w niedzielę (14 maja) myślenickie Zarabie dawno nie widziało, a już na pewno nie widziano tu jeszcze w jednym czasie tyle czworonogów. Plaża trawiasta nad Rabą zamieniła się w prawdziwy psi wybieg. Frekwencja podczas I Wystawy Psów Nierasowych imienia Psa Bariego była tak duża, że aż zabrakło przygotowanych na tę okazję numerów startowych. Przyjechał także Misiu, psi adopciak z Myślenic, który mieszka w Suwałkach i który stał się inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia.

📢 Proszowice. Wolontariusze posadzili wierzby wzdłuż obwodnicy. Marszałek Łukasz Smółka potwierdził, że droga będzie przedłużona Około stu żywokołów wierzby zostało w piątek posadzonych wzdłuż obwodnicy Proszowic przez wolontariuszy skupionych wokół lokalnego stowarzyszenia hodowców Zielononóżka. W wydarzeniu wziął udział marszałek Łukasz Smółka, który co prawda nie wprost, ale ”między wierzbami” potwierdził, że Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza rozstrzygnąć przetarg na budowę drugiego etapu obejścia miasta. 📢 Krzyszkowice. Strażacy dostali nowy samochód, a do tej pory używany przekazali na Ukrainę Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach (gm. Myślenice) w sobotę (13 maja) miała podwójne święto. Obchody 120-lecia jej istnienia połączono z poświęceniem zakupionego pod koniec 2022 roku nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kiedy fabrycznie nowe renault trafiło do Krzyszkowic to, które służyło tam przez ostatnią dekadę strażacy zdecydowali się przekazać jednemu z miast w Ukrainie.

📢 Córki znanych sportowców robią karierę w modelingu, show-biznesie i sporcie ZDJĘCIA Córki znanych sportowców. Zobacz w naszej GALERII, kto skorzystał na znanym nazwisku ojca, a kto przebił go popularnością i osiągnięciami. Czy wiesz, że jedna z córek mistrza olimpijskiego ma prawie 300 mln obserwatorów na Instagramie? 📢 Niezwykłe odkrycia na Rynku w Słomnikach. Znaleziono grób sprzed 7 tysięcy lat związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej Niezwyczajne odkrycie miało miejsce w Słomnikach podczas prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na Rynku. Znaleziono pochówek szkieletowy, który może pochodzić sprzed 7 tysięcy lat. Zachowało się także wyposażenie grobu - fragmenty bardzo charakterystycznej ceramiki. Są tu i inne znaleziska. 📢 Wybrać pompę ciepła czy kocioł na pelet? Podpowiada ekspert od ekologicznego ogrzewania Pompa ciepła pozwala osiągać niskie rachunki za ogrzewanie, a do tego jest przyjazna środowisku. Ekologicznym rozwiązaniem jest też jednak kocioł na pelet, który kosztuje znacznie mniej. Które z tych urządzeń sprawdzi się lepiej i na co uważać przy wyborze? Czy można liczyć na dofinansowanie? Na te i inne pytania odpowiada ekspert z zakresu OZE.

📢 Proszowice. Trasa rowerowa EuroVelo 11 nabiera kształtów Zimowa aura w tym roku jest dość kapryśna, ale mimo wszystko możliwe jest prowadzenie prac budowlanych. Widać to na przykładzie powstającego na terenie gminy Proszowice odcinka trasy rowerowej EuroVelo 11. Być może już wczesną wiosną na jej części uda się ułożyć nawierzchnię asfaltową. 📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Zobacz wnętrza domu mistrzyni olimpijskiej! [zdjęcia] Justyna Kowalczyk jest multimedalistką Igrzysk Olimpijskich. Jest żoną wspinacza i alpinisty Kacpra Tekielego, którego poślubiła w 2020 roku. Niedawno para powitała na świecie synka. Justyna Kowalczyk wraz z mężem mieszka w pięknym góralskim domu. Wystrój jest przytulny i niezwykle tradycyjny. Na uwagę zasługuję piękny salon! Sprawdźcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk. 📢 MEMY z czerwonej strefy. Rządowa strategia walki z koronawirusem i nowe obostrzenia na celowniku internautów Cała Polska w czerwonej strefie. Coraz więcej zachorowań, coraz więcej obostrzeń i coraz więcej wątpliwości dotyczących rządowej strategii walki z koronawirusem. Służba zdrowia na łopatkach, niewydolny Sanepid, szpital na Stadionie Narodowym. Chaotyczne decyzje dotyczące szkół. Zamknięte siłownie, ale otwarte kościoły. Internauci krytycznie oceniają pomysły i starania rządu w zwalczaniu pandemii, za to zawsze z ciętym humorem i ironią. Zobacz najzabawniejsze MEMY z ostatnich dni.

📢 Karnawał w Rio 2017 [ZDJĘCIA] Nagie ciała, samba i seks. Piękne tancerki na ulicach Rio de Janeiro Karnawał w Rio 2017 trwa! W brazylijskiej metropolii rozpoczęła się najgorętsza zabawa karnawałowa na świecie. Do środy na ulicach miasta królować będzie samba. Zobaczcie zdjęcia z karnawału w Rio de Janeiro 2017!

