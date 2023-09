Prasówka 20.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [19.09]”?

Prasówka 20.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [19.09] Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Lidka z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak wygląda obecnie Małgorzata Niemirska Małgorzata Niemirska (właściwie Małgorzata Wiśniewska-Niemirska) to urodzona 16 czerwca 1947 roku w Warszawie – polska aktorka filmowa i teatralna, która zdobyła ogromną popularność i rozpoznawalność dzięki swojej - jednej z pierwszych ról - Lidki z serialu "Czterej pancerni i pies", który kręcono w latach 1966-1970. Zobaczcie, jak zmieniła się od tego czasu.

📢 Rezydencja Wojciecha Modesta Amaro - tak wygląda. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą.

Prasówka 20.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Narzędzie dla przyszłego emeryta. Tak można obliczyć planowaną podwyżkę emerytury lub renty Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur? 📢 Czternasta emerytura - oto nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia [20.09.2023 r.] Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Kraków przed II wojną światową. Tak żyli krakowianie, zanim na świecie rozpętało się piekło [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] 19.09.2023 Kraków przed II wojną światową był głównie miastem kupieckim i inteligenckim. "Kupieckość" miasta dobrze odzwierciedlały tłumy na targach odbywających się przed Sukiennicami, które można zaobserwować na zdjęciach z tamtego okresu. Między straganami, które aż uginały się od produktów spacerowały piękne panie i eleganccy panowie. 📢 Nad tymi miastami w Małopolsce ciąży klątwa rozwodów! Tu małżeństwa rozpadają się najczęściej 19.09.2023 W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają.

📢 Proszowice. Mieszkańcy skarżą się na smród z oczyszczalni ścieków. Nie można otworzyć okna Mieszkańcy wschodniej części Proszowic skarżą się, że przez fetor, wydobywający się ze zlokalizowanej w tym rejonie oczyszczalni ścieków, nie mogą normalnie żyć. Z udzielanych przez gminę wyjaśnień wynika, że smród jest efektem z jednej strony nadmiernej ilości ścieków dowożonych beczkowozami, a z drugiej kilkudniowej akcji wywozu osadów z oczyszczalni. 📢 W małopolskich rzekach coraz większy poziom wody. Rudawa blisko stanu alarmowego Ulewy w wielu miejscach Małopolski spowodowały wezbranie wód w rzekach i potokach. Najtrudniejsza jest sytuacja na rzece Rudawie w okolicy Balic pod Krakowem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że od godz. 14 przewiduje się, że woda przekroczy stan alarmowy. Na innych rzekach w regionie są wprowadzone stany ostrzegawcze.

📢 Najmodniejsze jesienne dekoracje z wrzosów. Zdjęcia wyjątkowych ozdób na taras i balkon. Zobacz, jak pięknie ozdobić salon i sypialnię Dekoracyjne wrzosy w pięknych kolorach, które pojawiają się w ogrodach, sklepach i kwiaciarniach jesienią, mogą stanowić niezwykłą ozdobę tarasu, balkonu i domowego wnętrza. Zobacz, jak modnie udekorować dom wrzosami za grosze i zrobić błyskawiczną jesienną metamorfozę na czasie. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny, żeby tworzyły niepowtarzalny klimat. Polecamy piękne jesienne dekoracje. 📢 Wmurowano akt erekcyjny Krakowskiego Centrum Muzyki. Jest szansa na pierwszy koncert pod koniec 2025 roku We wtorek, 19 września, odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Wydarzenie zorganizowano na terenie, jaki powstaje obok trwającej budowy nowej sali koncertowej. Ze względu na padający deszcz skorzystano też z gotowego już parkingu na 195 samochodów, który jest częścią muzycznego kompleksu przy ul. Piastowskiej.

📢 To wydarzy się w drugiej połowie września w serialu Zakazany owoc. Wielka intryga, zawał i rozwód "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Widzowie z dużym zainteresowaniem śledzą losy bohaterów produkcji znad Bosforu. Wiemy już, co wydarzy się w drugiej połowie września w popularnym serialu. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które będzie można oglądać od 18 września. 📢 Przyjazny klimat najpiękniejszej krainy. Juromania 2023 zakończona, wrażenia zostają na zawsze To było święto w klimacie Jury. Tajemnicze zamki, podziemne korytarze, nocne wizyty w jaskiniach, a do tego pokazy walecznych rycerzy, tańce uroczych dam i całe średniowieczne obozowiska. Nie obyło się bez smakowitych dań staropolskiej kuchni, zapachu ziół i przypraw. To wszystko i wiele więcej podziwiali i smakowali uczestnicy Juromanii, bo w trzeci weekend września tradycyjnie odbywało się Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Mieszkańcy tego terenu i turyści przybywający tłumnie z całego kraju i zagranicy mogli spędzić czas w tej najpiękniejszej krainie ciągnącej się przez Małopolskę i Śląsk. Wielu już wie, że chce tu wracać.

📢 Przetwory, których nie może zabraknąć w twojej spiżarni. Smakują jak u babci! [PRZEPISY] Domowe ogórki kiszone, papryka marynowana, przecier pomidorowy. Tych domowych przetworów nie może zabraknąć w żadnej spiżarni. Zobacz, jakie jeszcze przetwory warto przygotować na zimę. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Smakują jak u babci! Smakują latem... 📢 Dobre wieści w sprawie remontu dworu Badenich w Wadowie. Jest szansa, że budowa będzie realizowana w latach 2024-2026 Adaptacja i modernizacja zabytkowego dworu w Wadowie to zadanie, które Zarząd Zieleni Miejskiej planuje w tym roku zgłosić do wprowadzenia na listę rankingową inwestycji. Budowa byłaby wówczas realizowana w latach 2024–2026. Po przeprowadzeniu prac budynek będzie pełnił funkcję domu kultury, którego zarządcą będzie Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta. Będzie także się w nim mieścić filia Biblioteki Kraków oraz pomieszczenia przeznaczone dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wadowa. Mieszkańcy dzielnicy XVII od lat starają się o remont Dworu Badenich, dlatego też wzięli sprawy w swoje ręce i zgłosili do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa zadanie pn. "Niechże się każdy dowie, że zbieramy fundusze na remont Dworu w Wadowie".

📢 Zofia i Nikodem najpopularniejszymi imionami w I połowie 2023 roku. Kto jeszcze w pierwszej dziesiątce? Znany jest już najnowszy ranking imion nadawanych dzieciom w Polsce, obejmujący I połowę 2023 roku. Jak się okazuje, prym wiodą obecnie Zofia i Nikodem. Nowa lista imion nadawanych dzieciom w naszym kraju zostały została opracowana na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy 10 najpopularniejszych w pierwszym półroczu tego roku imion męskich, a także pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek. A jakie imiona są teraz najrzadsze? To też sprawdziliśmy. 📢 Kraków. Sprawca tragicznego wypadku przy moście Dębnickim jechał z prędkością 162 km/h. Rejestratory nie odnotowały prób hamowania Biegli sądowi ustalili, że żółte auto osobowe, które prowadził Patryk P. jechało z zawrotną prędkością - jak na warunki miejskie - 162 km/h. Maksymalna prędkość, z jaką można poruszać się po Alei Trzech Wieszczów w miejscu, w którym doszło wypadku to 40 km/h. Do tragedii doszło w nocy z 14 na 15 lipca. W wypadku zginęły cztery osoby.

📢 Rosjanie trafili w fabrykę nowosądeckiego Fakro we Lwowie. Milionowe straty. „Wszystko zniszczone” W wyniku porannego ataku dronów Shahed Federacji Rosyjskiej na Lwów ucierpiał zakład produkcyjny nowosądeckiej firmy znajdujący się w tym mieście. Szczęśliwie nikt z pracowników znajdujących się na miejscu nie został ranny, ale straty materialne sięgną milionów złotych. 📢 Powiat miechowski. Coraz trudniejsza sytuacja po porannych ulewach Po ulewnym deszczu, który od kilku godzin pada na terenie powiatu miechowskiego, coraz trudniejsza robi się sytuacjach na terenach narażonych na podtopienia i powodzie błyskawiczne. Najgorzej przed południem wyglądała sytuacja na terenie gminy Gołcza.

📢 Miechów. Nowy blok mieszkalny ma powstać do końca przyszłego roku. Jest przetarg Spółka SIM Małopolska ogłosiła pierwszy w województwie przetarg na budowę bloku wielorodzinnego. Budynek ma powstać do końca 2024 roku na terenie osiedla Parkowego w Miechowie. Będzie się w nim znajdowało 79 mieszkań. Ich lokatorzy zostali już wyłonieni. Firmy zainteresowane budową bloku powinny złożyć swoje oferty do 2 października.

📢 Sycące dania z boczkiem na przekąskę, obiad i kolację. Sprawdź 9 pomysłów na smakowite mięso. Oto sposoby nie tylko na okrasę Dobrze przyrządzony boczek to składnik, który potrafi dodać smaku nawet prostym daniom. Jest też popularnym produktem w wielu kuchniach świata. Przyjrzeliśmy się najpopularniejszym zastosowaniom boczku oraz zebraliśmy przepisy na potrawy korzystające z aromatycznego boczku. 📢 Zalane ulice w Krakowie, podtopione posesje pod miastem, rozlewiska na drogach. Pogoda daje we wtorek w kość Ulewy we wtorkowy poranek powodują utrudnienia na drogach w Krakowie i okolicy. Pierwsze informacje pojawiały się o zalanej drodze w Sieciechowicach w gminie Iwanowice, a Rudawie w gminie Zabierzów już około godz. 8 zalewało posesje. Niezbędna była interwencja strażaków i pompowanie wody. W samym Krakowie zalało m.in. ul. Pomorską i drogę pod wiaduktem na Prądnickiej.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarek: wyniki, terminarz, tabele. Polska walczy o przepustkę na turniej siatkówki IO Paryż 2024 Kwalifikacje olimpijskie w siatkówce kobiet ruszyły, sprawdź wyniki, terminarz i tabele. W dniach 16-24 września 24 zespoły siatkarek, podzielone na trzy grupy, powalczą o przepustki na przyszłorocznego igrzyska w Paryżu. Oto plan i wyniki meczów dzisiaj. 📢 „Znachor” obsada po latach. Tak dziś wyglądają aktorzy, którzy zagrali w kultowym filmie Jerzego Hoffmana „Znachor” to niekwestionowany hit filmowy, który cieszy się wśród widzów szczególną popularnością. W dziele Jerzego Hoffmana wystąpiła cała plejada gwiazd, które do dziś cieszą się ogromną popularnością. Jak bardzo zmienili się bohaterowie „Znachora” od 1982 roku? Sprawdźcie!

📢 Trudne warunki na drogach i A4 w Krakowie i okolicy. Ulewy, dużo wypadków i kolizji Silny deszcz powoduje utrudnienia na drogach w Krakowie i tuż za miastem. W powiecie myślenickim potęgowały się problemy, zaczęło się w od potrącenia pieszego na zakopiance. Kolejne potrącenie było w powiecie krakowskim. W Krzyszkowicach doszło do zderzenia dwóch pojazdów, potem doszło do dwóch kolejnych wypadków na zakopiance w Głogoczowie. Utrudnienia były na pasie w kierunku Krakowa. Blokował się wjazd do Krakowa.

📢 Rasy psów idealne do mieszkania w bloku. TOP 10 ras psów, które nie stwarzają kłopotów i są towarzyskie 19.09.2023 Mieszkasz w bloku, marzysz o psim przyjacielu ale zastanawiasz się, która rasa będzie najlepsza? Słusznie! Wybór psa to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przedstawiamy top 10 ras psów, które idealnie nadają się do mieszkania w bloku. Te psy nie potrzebują wielkich, otwartych przestrzeni i nie stwarzają problemów. A do tego są piękne i bardzo towarzyskie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj te sympatyczne zwierzaki! 📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Nie uwierzysz w to, co zobaczysz Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Horoskop dzienny na 22 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 22 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 21 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 21 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 19.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 19.09.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 19. Ferit szantażuje Seyran. Streszczenie odcinka [21.09.23] Fuat jest pod wrażeniem umiejętności Suny. Tymczasem miedzy Seyran a Feritem dochodzi do sprzeczki. Co się stanie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 19. odcinka serialu "Złoty chłopak"

📢 Dziedzictwo odc. 117. Nagła zmiana planów Yamana. Streszczenie odcinka [25.09.23] Yaman, Seher oraz Yusuf mają wspólnie spędzić popołudnie. Mężczyzna zmienia jednak plany. Czy ma to coś wspólnego z Seher? Kogo będą szukać Kiraz wraz z Alim? Przeczytaj streszczenie 117. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 114. Wymierzanie sprawiedliwości. Streszczenie odcinka [20.09.23] Yaman postanawia oschle traktować Seher i Yusufa. Z jakiego powodu? Ali ma z kolei gości. Jednym z nich jest przyjaciółka Kiraz. Co wzbudzi podejrzenia dziewczyny? Przeczytaj streszczenie 114. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 185. Kaucja za Germana. Streszczenie odcinka [22.09.2023] Servando pragnie, aby wioska, w której się wychowywał w końcu znalazła się na mapach. Tymczasem Manuela postanawia prosić Justa o przysługę. Jaką? Już teraz przeczytaj streszczenie 185. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Dania mączne: kopytka, pyzy, knedle, proziaki, pierogi. TOP 10 dań naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania mączne - przepisy. Przepisy na dania mączne naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 sprawdzonych receptur na kopytka, racuchy, pyzy, proziaki czy pierogi.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 19.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata: Miejsce dla samochodów jest poza ścisłym centrum miasta Trzeba odróżnić bardzo wąskie, partykularne podejście ekologiczne od patrzenia całościowego na miasto. Jestem zwolennikiem rozwiązań mocno zrównoważonych - mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata, który podczas niedawnej konferencji Krynica Forum 2023 uczestniczył w debacie poświęconej rozwoju infrastruktury w naszym kraju. 📢 Kraków. To chyba najbardziej wypasione kwatery dla studentów. Tuż przy Błoniach Studenci stanowią już ok. 20 proc. mieszkańców Krakowa, dlatego śmiało można nazwać go największym ośrodkiem akademickim w kraju. Co roku, na przełomie września i października, wyzwaniem dla miasta staje się zakwaterowanie tak dużej liczby żaków. Jakich mieszkań szukają studenci i co znajdą w ofercie Krakowa? Akademiki, kawalerki, pokoje, a nowością są lokale w abonamencie. I to tuż przy krakowskich Błoniach. Superlokalizacja, wysoki standard i.... ta cena.

📢 "Mistrzowie" parkowania w Krakowie. Robią, co chcą, ale straż miejska ich tropi Parkowanie na zakazie, na pasach dla pieszych, przed bramą wyjazdową, na trawniku, na całym chodniku, parkowanie gdzie się da. Tak zostawiają swoje auta "mistrzowie parkowania" w Krakowie. Tropi ich straż miejska, bo stwarzają niebezpieczeństwo, bo utrudniają ruch inny kierowcom, a także pieszym. Bywa też, że źle zaparkowane auto tamuje ruch tramwajów i paraliżuje komunikację miejską w Krakowie. Zobaczcie przykłady z ostatniego czasu.

📢 Wynagrodzenia nauczycieli - rok szkolny 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli.

📢 Kraków. Będzie protest podczas premiery filmu Agnieszki Holland „Zielona granica” Na 21 września, na godz. 18.15, zaplanowana jest w Kinie pod Baranami krakowska prapremiera wzbudzającego w Polsce wielkie emocje filmu Agnieszki Holland „Zielona granica”. Już wiadomo, że wydarzeniu będą towarzyszyć protesty - pierwszy zapowiedziały już krakowskie struktury Młodzieży Wszechpolskiej. 📢 Państwowa Straż Pożarna w Wieliczce ma nową komendę. Jest połączona z siedzibą pogotowia Kompleks obiektów związanych z bezpieczeństwem powstaje w Wieliczce przy ul. Powstania Styczniowego. W poniedziałek, 18 września otwarto tam siedzibę Komendy Powiatowej PSP. Imponującego, nowoczesnego budynku doczekali się strażacy. Strażnica ma ok. 2,2 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Obiekt powstał tuż obok nowej siedziby pogotowia, z która jest połączony przewiązką. To nie wszystko, bo w tej lokalizacji ma powstać również nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

📢 Juromania 2023. Inscenizacje walk rycerskich na zamku w Korzkwi. Tajemnicze strachy i wspomnienie dawnej właścicielki Od roznoszącego się zapachu ziół u podnóża zamku w Korzkwi zaczęła się tutaj Juromania, która w tym roku odbywała się pod hasłem "Jura w klimacie". Na prelekcjach i warsztatach przekonywali, że zioła są dobre na wszystko. Spacerując po Korzkwi i zwiedzając zamek można było znaleźć ślady dawnej właścicielki Eleonory Wodzickiej. A na łące przed twierdzą swoje obozowisko rozłożyli rycerze. Organizowali walki, pojedynki, pokazy broni, a do tego gotowali staropolskie potrawy w kociołkach i zachęcali do zabawy.

📢 Miasto Kraków sprzedaje kolejne mieszkania. Tym razem nieduże, w centrum i Starym Podgórzu Krakowski magistrat znów szuka chętnych na zakup mieszkań należących do gminy. Tym razem miasto wystawiło na przetarg nieduże lokale, o powierzchni od niespełna 26 do ponad 36 metrów kwadratowych. Najmniejsze z oferowanych mieszkań - w oficynie kamienicy przy ul. Węgierskiej 10, z pomieszczeniem wc położonym poza obrysem lokalu - ma cenę wywoławczą 260 tys. 950 złotych. Licytowane będą też mieszkania w sercu miasta: w sąsiedztwie parku Strzeleckiego, nieopodal dworca. Przetargi odbędą się 19 października.

📢 Na rozbudowę Kocmyrzowskiej mieszkańcy czekali lata. Kumulacja prac budowlanych sparaliżuje wschodnią część Krakowa? Na wtorek zaplanowany jest początek prac w związku z długo oczekiwaną rozbudową ul. Kocmyrzowskiej. Przez pierwsze dwa tygodnie będzie realizowana wycinka kilkuset drzew. Początkowo, poza ograniczeniem prędkości do 40 km/h, dużych utrudnień w ruchu nie będzie. - Prace wejdą w bardziej zaawansowany etap dopiero po 1 listopada - mówi Jan Machowski, z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Prace mają potrwać około 20 miesięcy. Dla mieszkańców Wzgórz Krzesławickich i okolic oznacza to niestety komunikacyjny paraliż, ponieważ rozbudowa ulicy oznacza kumulację prac budowlanych w tej dzielnicy. 📢 Kozłów. Uczestnicy powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych uczcili ofiary tragedii w Żukowie drużyn, reprezentujących wszystkie gminy powiatu miechowskiego, wystartowało w XII. Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się na boisku przy Szkole Podstawowej w Kozłowie. Wśród kobiet wygrała drużyna z Bukowskiej Woli. Wśród mężczyzn najlepsza była OSP z Podlesic.

📢 Zaginęła Sylwia Krupińska, mieszkanka gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Od piątku nie kontaktuje się z rodziną 27-letnia Sylwia Krupińska z Woli Luborzyckiej w gminie Kocmyrzów-Luborzyca zaginęła w piątek, 15 września 2023 roku. Zaginiona kobieta ostatni raz widziana była w piątek około godziny 17.15. Wówczas wyszła z miejsca zamieszkania w Woli Luborzyckiej . Poszukuje jej rodzina i policja.

📢 Nowa sala sportowa przy zabytkowym budynku krzeszowickiego ogólniaka. Nowoczesny budynek kosztował ponad 10 mln zł Na nową salę sportową uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach czekali dziesięciolecia. W poniedziałek, 18 września budynek otwarto salę z miejscami dla widowni na balkonie. Obiekt wybudowało Starostwo Powiatowe w Krakowie, które prowadzi tę szkołę. Prace projektowo-budowlane rozpoczęły się w lipcu 2021 roku. Potem podczas wykopów pod fundamenty prace nieco wstrzymało znalezisko archeologiczne, którym okazały się pozostałości po dawnych budynkach uzdrowiskowych. Po zweryfikowaniu, zabezpieczeniu i częściowo zasypaniu tego znaleziska budowę hali dokończono i oddano do użytku uczniom.

📢 Konkurs Najlepszy Sołtys Małopolski. Włodzimierz Wiśniewski z nagrodą marszałka Podczas finału tegorocznej edycji konkursu Najlepszy Sołtys Małopolski nagrodą specjalną marszałka województwa małopolskiego został wyróżniony Włodzimierz Wiśniewski z Piotrkowic Wielkich w gminie Koniusza. Spośród wszystkich kandydatów nominowanych w konkursie, Włodzimierz Wiśniewski może się poszczycić najdłuższym stażem. 📢 Te triki w systemie Android musisz znać. 5 funkcji, które pozwolą ci korzystać z telefonu w zupełnie nowy sposób Android to najpopularniejszy system operacyjny na świecie. Przeznaczony jest głównie na urządzenia mobilne, takie jam smartfony czy tablety. Jego funkcjonalność jest stale poszerzana, jednak niektóre z dostępnych, bardzo przydatnych funkcji są ukryte głęboko w oprogramowaniu. Przez to wiele osób zupełnie nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia. Zobacz najbardziej przydatne triki w systemie Android i sprawdź, czy wcześniej je znałeś.

📢 Ceny paliw poniżej 6 zł? Już niedługo na polskich stacjach! Sprawdzamy, jak długo to jeszcze potrwa Za nami kolejny tydzień z obniżkami cen paliw. Nie dość, że ceny nie zbliżają się już do 7 zł, to coraz częściej mówimy o kwotach z „piątką” z przodu. Czy cena paliwa poniżej 6 zł jest realna? Z czego wynikają te obniżki? Kiedy ceny benzyny i diesla ponownie pójdą w górę?

📢 Paweł Sanakiewicz spoczął na Cmentarzu Rakowickim. Krakowskiego aktora Teatru Bagatela pożegnała rodzina i wielbiciele W poniedziałek, 18 września, przed południem rodzina, przyjaciele i miłośnicy talentu Pawła Sanakiewicza pożegnali aktora na Cmentarzu Rakowickim, gdzie został pochowany. Wybitny aktor Teatru Bagatela i mistrz dubbingu zmarł w piątek, 8 września. Miał 68 lat. 📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach.

📢 Blok-gigant przy Dworcu Głównym w Krakowie budzi kontrowersje. Budowa zgodna z prawem, ale czy z rozsądkiem i standardami urbanistycznymi? Doczekaliśmy się odpowiedzi od urzędników miejskich w sprawie kaskadowego apartamentowca, który rośnie przy ulicy Wita Stwosza, na przeciwko Dworca Głównego. Ta budowa budzi w Krakowie spore emocje. Blok jest znacznie wyższy niż okoliczna zabudowa, a nawet osiedle, którego ma być częścią, a wizualnie przytłoczył i zasłonił cały kwartał. Urzędnicy miejscy opisują historię wydawania zgód na jego budowę. Wszystko zgodnie z przepisami, ale przed wprowadzeniem planu miejscowego, który zabroniłby takiej zabudowy. Jak to w Krakowie bywa. W opowieści urzędników budowlę sięgającą ponad 43 metrów nazywa się... "akcentem urbanistycznym".

📢 Horoskop dzienny na 1 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 1 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Śmierć na Sokolicy w Dolinie Będkowskiej. W wypadku na skałkach zginął wspinający się mężczyzna Do tragicznego zdarzenia doszło w Dolinie Będkowskiej w niedzielę, 17 września w godzinach wieczornych. Było około 19.20, gdy powiadomiono ratowników o groźnym wypadku na skałach. Spadł wspinający się, około 50-letni mężczyzna. Poniósł śmierć. 📢 VI Bieg Proszowicki im. Jana Marynowskiego. Wygrała, bo obiecała to dzieciom Michał Suchan został pierwszym zawodnikiem, który dwukrotnie wygrał Bieg Proszowicki na głównym dystansie 10 kilometrów. Wśród pań najlepsza była Monika Stasik z Górki Stogniowskiej, która po minięciu linii mety powiedziała, że obiecała to swoim dzieciom. W rywalizacji na 5 kilometrów zwyciężyli Piotr Kilian i Magdalena Łącka. W zorganizowanym po raz pierwszy biegu dzieci najlepsi byli Kornelia Kromka i Filip Broziński. 📢 W tych dresach damskich będziesz wyglądała elegancko, stylowo i modnie. Zobacz ulubione modele Magdy Gessler i Agaty Młynarskiej Dresy damskie to ubranie, które jest modne i stylowe. Nosić je można nie tylko po domu, ale także jest to rewelacyjna stylówka na spacer, spotkanie ze znajomymi, a nawet do knajpy. Zobacz, jakie modele sprawdzą się dla dojrzałych kobiet i w jakie dresy noszą gwiazdy – Młynarska, Gessler, Kasprzyk.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Wybierz przepis dla siebie!

📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu.

📢 Piękna Małopolska. Tutaj nie można się nudzić na weekend. Zobacz nasze podpowiedzi Powoli się żegnamy z latem, ale przed nami kolejny weekend! To może być wytchnienie od codziennej rutyny, więcej: to może być przygoda życia! Małopolska skrywa wiele miejsc do odkrycia, o których mało kto wie, a są nie tylko ciekawe, ale bardzo fotogeniczne. Przekonajcie się sami. Ruszajcie z nami na szlak! 📢 Wyniki i tabela grupy B kwalifikacji olimpijskich w siatkówce kobiet Grupa B kwalifikacji siatkarek do igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024 swoje mecze rozgrywa w Tokio. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Elżbieta Czabator - metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak zmieniła się na zdjęciach Oprócz udziału w "Rolniku", można ją było zobaczyć także w innych popularnych produkcjach, takich jak "Jaka to melodia", "Pytanie na śniadanie" czy "Familiada". Mimo że wiele czasu minęło od zakończenia "Rolnika", Elżbieta Czabator nadal aktywnie angażuje się w różne projekty medialne. Dlatego też przygotowaliśmy dla was niezwykłą galerię zdjęć.

📢 Futbol amerykański. Juniorzy Kraków Kings rozpoczęli sezon udanym meczem z Tychy Falcons. Zobacz zdjęcia W swoim pierwszym meczu nowego sezonu PLFJ drużyna futbolu amerykańskiego Kraków Kings wygrała w niedzielę (17 września 2023 r.) u siebie (na stadionie Nadwiślanu) z Tychy Falcons 55:0. Zobaczcie, co działo na boisku i trybunach. Zdjęcia - w galerii. 📢 Niezwykła Dolina Mnikowska z iglicami i malowidłem skalnym. Turystów wita bijącym źródłem potoku Sanka. Zobacz jak pięknie Na rozległej polanie we wsi Mników (która ma 700-letnią historię) zaczyna się Dolina Mnikowska. Wejście do doliny jest jakby przez wrota skalne, bo takie wrażenie sprawiają skały z bardzo stromymi ścianami. Latem, w dni upalne to miejsce pozwala na odpoczynek, ochłodę, spokój i wyciszenie nad brzegami potoku Sanka. Koniecznie zobacz, mamy zdjęcia.

📢 Kraków. Odpust w mogilskim sanktuarium Krzyża Świętego W Opactwie Cystersów w krakowskiej Mogile, w tutejszym sanktuarium Krzyża Świętego, trwa główny dzień odpustu. O godzinie 11 wierni zgromadzili się na mszy św. - sumie odpustowej - przy ołtarzu polowym w ogrodzie klasztornym. W Mogile nie zabrakło też tradycyjnych kramów odpustowych. Uroczystości odpustowe ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego potrwają w mogilskim sanktuarium jeszcze do 21 września. Warto wiedzieć, że w tym czasie, przy okazji nawiedzania sanktuarium, można też zwiedzić zabytkowy drewniany kościół św. Bartłomieja Apostoła - w godz. 9-18. 📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarek: kiedy i z kim grają Polki? Terminarz, wyniki i tabela grupy C w Łodzi Kwalifikacje olimpijskie siatkarek w grupie C odbywają się w Łodzi, gospodarzem turnieju jest Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela rozgrywek, które zaplanowano na 16-24 września 2024 r. Stawką jest przepustka na igrzyska olimpijski w przyszłym roku w Paryżu. Sprawdź, kiedy i z kim grają polskie siatkarki.

📢 Grupa A kwalifikacji olimpijskich w siatkówce kobiet w Ningbo: terminarz i wyniki Jeden z turniejów kwalifikacyjnych siatkarek do igrzysk olimpijskich 2024 odbywa się w Chinach. Oto program i wyniki zawodów w Ningbo 16-24 września. 📢 Proszowice. Ochotnicy z Klimontowa nie do pokonania w ratowniczych mistrzostwach Drużyna reprezentująca Ochotniczą Straż Pożarną w Klimontowie po raz czwarty z rzędu wygrała powiatowe mistrzostwa jednostek OSP w ratownictwie. Druga lokata przypadła druhom z Kościelca. Na trzecim miejscu skończyli zawody strażacy z Czuszowa. Startowało 14 drużyn. 📢 Wielkie wpadki budowlańców. Bubel, fuszerki i wstyd. Zobacz największe pomyłki fachowców polskiego internetu! Miał być szybki remont, a skończyło się na wielkiej wpadce, bublu i wstydzie. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, którzy mówili, że wszystko będzie dobrze. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne.

📢 Iga Świątek - kiedy mecz? Gdzie oglądać Świątek? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Tokio 2023 Iga Świątek rozgrywa kolejny świetny sezon. Rok 2023 jest dla Polki równie udany jak poprzednie, dlatego warto bardzo uważnie śledzić terminarz jej startów. Kiedy gra Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? W tym materiale zamieszczamy kalendarz wszystkich występów tenisistki, podajemy dni i godziny jej pojedynków oraz transmisje i wyniki online. Najbliższe spotkanie Iga Świątek rozegra w turnieju WTA 500 w Japonii. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek w Tokio. 📢 Juromania 2023. Zamek w Pieskowej Skale w staropolskim klimacie, w towarzystwie strojnych szlachciców, tańczących dam Jura w klimacie - to hasło tegorocznej Juromanii, czyli święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W Pieskowej Skale na dziedzińcu zamku i w jego murach można było usłyszeć opowieści i legendy o szlacheckich zwyczajach ich herbach. Podziwiać tańczące damy, walczących szlachciców. A do tego były degustacja staropolskich potraw, a z nimi historyjek o wznoszonych toastach i pojedynkach.

📢 Koronawirus, grypa, RSV i inne. Tych 7 wirusów jest w obiegu. Poznaj ich objawy i chroń swoje zdrowie Przeziębienia, grypy i inne choroby to zmora okresów przejściowych i chłodnych, mokrych dni. Już teraz obserwujemy wzrost zakażeń. Katar, kaszel czy gorączka to częste symptomy, jakie występują w przypadku wielu z nich. Jak rozpoznać wirusa po objawach? Oto 7 popularnych wirusów, o których warto wiedzieć. 📢 Małopolski Motoweek pod Krakowem. Akrobatyczna jazda na motocyklach, pokazy driftu, pojazdy retro, limuzyny, auta wojskowe i strażackie Dym i warkot silników, jazda w kontrolowanym poślizgu, czyli drift w Słomnikach, a tuż potem pokazy akrobacji na motocyklu i quadach, wystawy dostojnych samochodów amerykańskich, auta retro, małe fiaty, wozy wojskowe. To niecodzienne widowisko III Małopolski Motoweek odbyło się w niedzielę, 10 września na placu targowym w Słomnikach. Tłumy widzów przyciągały pokazy i wyczyny kierowców, a do tego warsztaty, konkursy, symulacje dachowania i moc atrakcji dla dzieci.

📢 ME siatkarek 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polki w mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet? Mecze dzisiaj Mistrzostwa Europy 2023 w siatkówce kobiet ruszyły 15 sierpnia, sprawdź dzisiaj wyniki meczów, terminarz, z kim gra Polska. Najlepszą drużynę kontynentu poznamy 3 września, a w walce o medale powinni się liczyć także nasze siatkarki. 📢 Dożynki powiatu krakowskiego w gminie Skawina. Rolnicy dziękowali za plony, władze i goście za chleb i pracę rolników Pyszny chleb z tegorocznych zbiorów pokroili Wojciech Pałka, starosta krakowski i Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny - gospodarze tegorocznych dożynek powiatu krakowskiego i gminy Skawina. Święto plonów podkrakowskich rolników odbyło się w Rzozowie w gminie Skawina. Okazałe, piękne, misternie wykonane wieńce przygotowali reprezentanci 10 gmin, którzy ośpiewali potem gospodarzy i gości dożynkowych.

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

