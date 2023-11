Prasówka 20.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czeskie MEMY. Można się popłakać ze śmiechu! Zobaczcie najlepsze”?

📢 Tragedia w Krakowie. Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny. Na miejscu pracuje prokurator Wieczorem, w niedzielę 19 listopada z Wisły na odcinku pomiędzy Salwatorem a Jubilatem, wyłowiono zwłoki mężczyzny. Na miejscu pracuje policja oraz prokurator.

📢 Trudne warunki drogowe na pograniczu Małopolski i Świętokrzyskiego Bardzo trudne warunki panują w niedzielne popołudnie w północnej Małopolsce. Z powodu opadów mokrego śniegu doszło do kilku zdarzeń drogowych.

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [20.11.2023 r.] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia! 📢 Tak wypoczywa Roxie Węgiel. Zobacz gorące zdjęcia z wakacji pięknej 18-latki [20.11.2023] Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka!

📢 Pożar domu w powiecie krakowskim. Zaalarmowano sześć jednostek straży pożarnych W Muniakowicach w gminie Słomniki w niedzielę, 19 listopada wybuch pożar w domu prywatnym. Było po godz. 17, gdy służby zostały zaalarmowane, że pali się budynek mieszkalny. Ogień objął poddasze i jedno pomieszczenie w niższej kondygnacji. Gdy dojechały służby ratownicze, to pożar był już dosyć mocno rozwinięty. 📢 Bajkowa zima na Przehybie. To istna dzika kraina śniegu z widokiem na Tatry. Śniegu nie brakuje także w Beskidzie Wyspowym Zima zawitał w Beskidach Sądeckim i Wyspowym. Bajkowo jest na Przehybie. Niesamowite widoki na Tatry można podziwiać z punktu widokowego przy schronisku. Także zimowe krajobrazy można podziwiać w górnych partiach na terenach Limanowszczyzny. Panują tam istnie zimowe warunki i wszystko na to wskazuje, że zostanie tam na dłużej.

📢 Czołowe zderzenie dwóch samochodów pod Krakowem. Są osoby poszkodowane W Czernichowie w powiecie krakowskim doszło w niedzielę, 19 listopada do wypadku. Na ul. Podgórki - prowadzącej z Czernichowa w kierunku Kłokoczyna i Przegini Narodowej zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. Są osoby poszkodowane. Na drodze były spore utrudnienia w ruchu. Na miejsce wezwano służby ratownicze: OSP Czernichów, OSP Kłokoczyn, OP Przeginia Narodowa, pogotowie ratunkowe i policję. 📢 Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają gwiazdy programu. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony". 📢 Tu była skocznia narciarska w Krakowie! Zobaczcie, co z niej zostało Kraków. Na stromym zboczu Sikornika, wśród drzew, z dala od głównych ścieżek, stoi sobie murek z kamieni. Przynajmniej murek przypomina. Wysoki na niecałe półtora metra, szeroki na pięć-sześć. Odsłonięty z jednej strony, z drugiej przylepiony do zbocza. Zbocza, na którym rozpędzali się skoczkowie. No bo ten murek to próg skoczni narciarskiej, która istniała tu w XX wieku.

📢 W budżecie Krakowa nie uwzględniono podwyżek dla nauczycieli i wyższej kwoty wolnej od podatku. "To na razie opowieści" Wśród przedwyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej była m.in. podwyżka dla nauczycieli o 30 procent i podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Obu tych kwestii nie uwzględniono w projekcie przyszłorocznego budżetu Krakowa. Prezydent Jacek Majchrowski wyjaśnia, że nie można ująć w dokumentach czegoś, co nadal jest na etapie zapowiedzi. 📢 Muzea to nuda? Nie w Krakowie! Od rana tłumy zwiedzających na 18. Dniu Otwartym Krakowskich Muzeów, tłok w Narodowym Pogoda nie sprzyjała, ale 18. edycja Dnia Otwartego Krakowskich Muzeów znów okazała się sukcesem. W niedzielę krakowianie nie zawiedli. Może nie było kolejek wychodzących daleko poza muzealne budynki, ale zainteresowanie było bardzo duże. Choćby w Muzeum Narodowym do kas trzeba było czekać w długim ogonku. Było warto - muzealnicy zadbali, by nie było nudy.

📢 Oto najpiękniejsze pałace i pałacyki w Krakowie! Zobacz, gdzie się znajdują. Pełna lista Czy wiedzieliście, że Kraków śmiało można nazwać miastem pałaców? Jest ich niemal 60 w całym mieście! Większość z nich to zabytki, a niektóre to wyjątkowe perły architektury. Specjalnie dla was przygotowaliśmy listę najpiękniejszych tego typu budowli w Krakowie. Zobaczcie, gdzie się znajdują! 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Z krecikiem nie wygrasz... Najlepsze memy po meczu Polska - Czechy. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził... 18.11.2023 Polscy piłkarze po remisie z Czechami 1:1 stracili szansę na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy 2024. Teraz pozostaje się łudzić, że będzie lepiej w wiosennych barażach, ale żeby pojechać do Niemiec, trzeba będzie wygrać dwa mecze i to wcale nie ze słabszymi drużynami niż te, które okazały się od nas lepsze w fazie grupowej. Może się na przykład okazać, że będziemy musieli zmierzyć się z Chorwacją. Internauci byli chyba na to przygotowani, ale i tak wyżywają się na Biało-Czerwonych. Przejdź do galerii. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 236. Przykre nieporozumienie damsko-męskie. Streszczenie odcinka [21.11.2023] Casilda powoli zaczyna wpadać w paranoję. Co tym razem wymyśli? Czemu Paciencia przeżyje rozczarowanie? Już teraz przeczytaj streszczenie 236. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 235. Córeczka Manueli nie żyje. Streszczenie odcinka [20.11.2023] German w końcu może odetchnąć z ulgą. Dzięki pomocy przyjaciół udaje mu się wrócić do domu. Tymczasem Juliana spędza czas z Susaną. Dlaczego nie świętują ze wszystkimi? Przeczytaj streszczenie 235. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Horoskop dzienny na 20 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 20 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Oto 15 największych wsi w Małopolsce! W niektórych mieszka więcej ludzi niż w... miastach! Która wieś w Małopolsce uznawana jest za największą pod względem liczby ludności? Na to pytanie odpowie wam utworzony przez nas ranking wiejskich miejscowości. Wiele z nich mogłoby już pretendować do miana miasta, za które uznawane są miejscowości, w których mieszkają ponad 2 tysiące osób, a dwie trzecie ludności są zatrudnione poza rolnictwem. Tymczasem największa wieś w naszym zestawieniu ma ponad 8 tysięcy mieszkańców i wcale jej się nie spieszy, aby uzyskać status miejski!

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 19.11.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Krakowskie królestwo staroci nie tylko pod Halą Targową. Giełda przy Balickiej też jest kultowa! Bywalcy niedzielnej giełdy staroci pod Halą Targową na Grzegórzkach znają również inne miejsce, gdzie można wybierać pośród najrozmaitszych przedmiotów "z duszą": starej biżuterii, porcelany, sztućców, mebli - "antyków", medali i odznaczeń z przeszłości, leciwych radioodbiorników i telewizorów czy pamiątek z PRL-u. Takie przedmioty można znaleźć u stałych wystawców, jak też okazjonalnych uczestników Giełdy Staroci przy ul. Balickiej 56. W ten weekend ruszyła tam także sezonowa giełda narciarska.

📢 Nie żyje Szymon Urbańczyk, były zawodnik Unii Oświęcim, a ostatnio sędzia hokejowy. Miał 33 lata Śmierć wyrwała z szeregów hokejowego środowiska w Oświęcimiu Szymona Urbańczyka. Miał 33 lata. Ostatnio był czynnym sędzią. 📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie radzi? [19.11.2023] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak żyje i mieszka na co dzień Natalia Kaczmarek, królowa biegów. jaka jest prywatnie? Dużo podróżuje i lubi pozować przed obiektywem Natalia Kaczmarek jaka jest prywatnie? Niedawno ustanowiła najlepszy wynik w biegu na 500 metrów w historii polskiej lekkoatletyki. Została także wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Lubi pozować przed obiektywem! Tak żyje i mieszka na co dzień piękna Natalia Kaczmarek, królowa polskich biegów. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich - tak wygląda. Ich drewniany pałac na Mazurach To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Horoskop dzienny na 19 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 19 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Budowy trasy S7 Widoma - Kraków pilnuje... rozbójnik. A jak tam postęp prac? Nierówny Rozbójnik z ekipy Janosika pojawił się w Zastowie. Z wiaduktu nad torami kolejowymi – którym przechodzi powstający odcinek trasy S7 Widoma-Kraków spogląda na postępujące prace i pilnuje robotników by się nie obijali. Wiadukt ma 77 metrów długości. Trasa biegnie nim prawie 15 metrów nad linią kolejową do Warszawy. Skoro rozbójnik pilnuje, to jak postępują prace? Można powiedzieć... nierówno. Od strony Widomej wykonanie robót budowlanych szacuje się na 64 proc., ale na odcinku od strony Krakowa, na terenie miasta to na razie 36 proc. planowanych prac do wykonania. 📢 Kraków rezerwuje ponad 90 mln zł na remonty torowisk tramwajowych w 2024 roku. Gdzie planowane są prace? Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przedstawił niedawno projekt budżetu Krakowa na 2024 rok. Na inwestycje zaplanowano ok. 850 mln zł. Ponad 91,5 mln zł z tej kwoty ma zostać przeznaczone na remonty torowisk tramwajowych. Gdzie zostaną przeprowadzone prace? Jeżeli pasażerowie liczą na nie w nowych lokalizacjach, to mogą być mocno rozczarowani.

📢 Niezwykły koncert Björk w Krakowie. Fani islandzkiej artystki tłumnie przybyli do Tauron Areny Kraków Fani islandzkiej artystki Björk dopisali. Przybyli tłumnie do Tauron Areny Kraków w sobotę na jej koncert. Już przed otwarciem bram hali o godz. 18 wielu z nich kręciło się w okolicy, nie mogąc doczekać się spotkania z jedną z najoryginalniejszych wokalistek naszych czasów. 📢 Kraków. Niezwykła instalacja pod Wawelem. Na placu Wielkiej Armii Napoleona stanął zegar słoneczny, który odmierza czas również w nocy Fundacja Ideanova rozpisała międzynarodowy konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na wizję oraz projekt zegara słonecznego. Autorem pomysłu, który najbardziej spodobał się jury, został Aleksander Rokosz, młody polski designer. W sobotę, 18 listopada stanął on na placu Wielkiej Armii Napoleona pod Wawelem.

📢 Sara z "Rolnik szuka żony 10" jakiej nie znacie! To ją wybrał Artur z Mazowsza. Oto zdjęcia pięknej warszawianki Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia.

📢 Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich 2023. Mnóstwo atrakcji dla zwiedzających: warsztaty, spacery, oprowadzania z przewodnikiem. Sprawdź program Warsztaty, spacery, spotkania i oprowadzania z przewodnikiem, a także - rzecz jasna - zwiedzanie wystaw i niedostępnych na co dzień zakamarków muzeów - wszystko to z okazji 18. edycji Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich. Poza krakowskimi muzeami w inicjatywę włączają się instytucje z Niepołomic i Wieliczki.

📢 Najlepsi wspinacze z całej Polski zjechali na zawody w boulderingu do Krakowa. Mistrzostwa Polski w Bronowicach W sobotę, 18 listopada, na ścianach Centrum Wspinaczkowego BRONX Bouldering w krakowskich Bronowicach (ul. Ojcowska 166A), rozegrane zostały zawody wspinaczkowe, których stawką są tytuły mistrzów Polski seniorów w boulderingu (jednej z trzech subdyscyplin wspinania sportowego). Wśród kobiet złoto wywalczyła Barbara Wójcik, srebrny medal przypadł Mai Oleksy a brąz dla Bianki Janeckiej. Wśród mężczyzn złoto zdobył Kamil Ferenc, srebro dla Piotra Niźnika, a brązowy medal wywalczył Jakub Ziętek.

📢 Wisła Kraków. Mocny wpis prezesa „Białej Gwiazdy” po derbach juniorów. Duże kontrowersje W sobotę w derbach Krakowa w Centralnej Lidze Juniorów U-19 Cracovia pokonała Wisłę 5:0. Wieczorem dogrywkę do tego spotkania dopisał prezes i większościowy właściciel klubu z ul. Reymonta Jarosław Królewski, który w mocnym wpisie na portalu X (dawniej Twitter) odniósł się do największej kontrowersji tego spotkania, czyli podyktowania rzutu karnego dla Cracovii, po którym objęła ona prowadzenie 1:0. 📢 Utrudnienia na A4. Na pasie w kierunku Katowic utknął wielki pojazd ciężarowy Na autostradzie A4 w okolicy stopnia wodnego doszło do awarii samochodu ciężarowego o dużych gabarytach. Pojazd utknął i czeka na pomoc drogową. Zdarzenie ma miejsce na pasie w kierunku Katowic. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Występują duże utrudnienia w ruchu.

📢 Pożar domu w Ojcowie. Zapaliło się od kominka, spłonęła ściana działowa W sobotę, 18 listopada po godz. 17 w domu mieszkalnym w Ojcowie w gminie Skała wybuchł pożar. Jak podają służby ratownicze zapaliło się od kominka. Na miejsce zadysponowano ochotnicze straże pożarne: trzy zastępy ze Skały i jeden zastęp z Woli Kalinowskiej.

📢 Koniec 500 plus? Zobacz komu w 2024 roku nie będzie należało się to świadczenie. Wielu będzie zaskoczonych! 500 plus należy się na każde dziecko? Nie do końca - zobacz komu w przyszłym roku zostanie odebrane prawo do tego świadczenia (nawet jeśli zostanie zwaloryzowane do 800 zł). Przypominamy również najważniejsze terminy i zasady związane z przyznawaniem tych środków. Kliknij w zdjęcie i zobacz koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus w przyszłym roku.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Kraków ma nową atrakcję turystyczną. To zegar słoneczny, który działa również w nocy! Czy zegar słoneczny potrafi wskazywać godziny również w nocy? Oczywiście, tak. A jeśli ktoś nie wierzy zawsze może wybrać się do Krakowa, by sprawdzić jak działa to cudo. Niezwykłe dzieło sztuki zegarmistrzowskiej, pięknie podświetlone i wyglądające jak UFO, odnajdzie u stóp Wawelu, na placu Wielkiej Armii Napoleona. Jego odsłonięcie odbyło się 18 listopada tuż po godz. 17! I tak oto Kraków zyskał nową atrakcję turystyczną.

📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

📢 Poznali się w Krynicy-Zdrój. Tak wyglądała wtedy Patrycja Tuchlińska zanim poznała miliardera Józefa Wojciechowskiego Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego właściciela m.in. Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju chętnie dzieli się z internautami urywkami ze swojego barwnego życia. To w tym luksusowym obiekcie para poznała się w 2018 roku. Od tego czasu są nierozłączni. Jak wyglądała modelka, kiedy brała udział w konkursie miss? Zobacz zdjęcia sprzed kilku lat. 📢 Poseł Aleksander Miszalski kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Krakowa w wyborach samorządowych 2024 Poseł Aleksander Miszalski jest kandydatem Platformy Obywatelskiej w nadchodzących wyborach prezydenckich w Krakowie, które odbędą się w 2024 roku. Tak zdecydował zarząd PO. To druga potwierdzona kandydatura. Wcześniej gotowość do startu ogłosił rektor UEK Stanisław Mazur. 📢 Kiermasz Jesienny z happeningiem "Zamień lajka na uścisk dłoni" pod Krakowem. Targ to przestrzeń do spotkań Kiermasz Jesienny zorganizowany został w ramach Wielkowiejskiego Targu w Szycach przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś. Była też okazja do zaprezentowania się Młodzieżowej Rady Gminy. Młodzi ludzie poprzez widowisko opowiedzieli o swoich problemach, wykluczeniach oraz wyższości realnych spotkań nad kontaktami poprzez internet i portale społecznościowe.

📢 Wieczysta Kraków. Kibice na meczu ze Starem. Pogoda dla najwierniejszych fanów. Zobaczcie zdjęcia Wieczysta Kraków - Star Starachowice. Pogoda nie zachęcała do przyjścia na stadion, no i odbiło się to na frekwencji na trybunach. Na spędzenie dwóch godzin w temperaturze dwóch-trzech stopni zdecydowało się 400, może 500 osób. Wśród nich byli sympatycy Stara, niewielu, siedzieli na głównej trybunie, niedaleko grupy dopingującej Wieczystą. Ta ostatnia była tym razem dosć aktywna, i bardzo zadowolona wydarzeniami na boisku. Bo to generalnie był porządny mecz, a gospodarze wygrali go wysoko, 5:1. ZOBACZCIE ZDJĘCIA KIBICÓW.

📢 Taka będzie waloryzacja emerytur. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Osadzanie chochoła w Bronowicach. Te krakowskie tradycje przywołują klimat "Wesela"! Jedyny taki dzień w roku 20 listopada 1900 roku w kościele Mariackim odbył się ślub Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, a później wesele w Bronowicach, które opisał w "Weselu" Stanisław Wyspiański. Dziś wydarzenia, które zainspirowały dramatopisarza, odtwarzają mieszkańcy i przyjaciele dzielnicy VI. 📢 Dwa wypadki na zakopiance w powiecie myślenickim. Były utrudnienia na pasie w kierunku Krakowa Na zakopiance w powiecie myślenickim doszło do dwóch zdarzeń drogowych w sobotę, 18 listopada przed południem. Oba miały miejsce na pasie w kierunku Krakowa. Pierwsze było w Stróży, gdzie na jezdni została rozlana plama, która strażacy neutralizowali. Drugi to zderzenie samochodów w Jaworniku. Na miejsce wezwano wszystkie służby. W obu przypadkach występowały utrudnienia na drodze krajowej nr 7.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Muniaczakowice. Nocna kolizja. Kierowca nietrzeźwy W sobotę około godziny 3 nad ranem doszło do kolizji w Muniaczkowicach (gmina Koniusza). Kierowca toyoty stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Przy okazji uszkodził znak drogowy i mostek. Jak się okazało było to 22-letni mieszkaniec powiatu proszowickiego, u którego badanie pokazało obecność 1,5 promila alkoholu we krwi. Kierowcy nic się nie stało.

📢 Wybory 2024. Kto będzie nowym prezydentem Krakowa? Najnowszy sondaż 15 października przy okazji wyborów parlamentarnych odbyło się największe badanie opinii publicznej w Krakowie w tej kadencji samorządu! Instytut Badań Samorządowych na zlecenie Big Data 4 Leaders przeprowadził na próbie 2000 mieszkańców Krakowa sondaż metodą wywiadów bezpośrednich exit poll. Z badania wynika, że gdyby wybory odbyły się w październiku 2023 roku wygrałby je lider Krakowa dla Mieszkańców - Łukasz Gibała. W wyborach mógłby liczyć na poparcie 30,19%. Drugie miejsce zajęłaby kandydatka PiS - Małgorzata Wassermann z wynikiem 19,54%. W badaniu uwzględniono też kandydata, który właśnie ogłosił start w wyborach - rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Stanisława Mazura. 📢 Wielkie usuwanie wraków w Nowej Hucie. Akcja straży miejskiej na osiedlach W ostatnich dniach Nowohucianie odzyskali kilka miejsc parkingowych. Usunięte przez strażników miejskich pojazdy nieużytkowane trafiły na parking miejski. Wraki stoją w cały mieście, rdzewieją, niszczeją, porasta je trawa i mech. Często stanowią też zagrożenie dla ruchu czy bawiących się w pobliżu dzieci. Ponadto zajmują miejsca postojowe, o które kierowcy codziennie muszą toczyć walkę w zatłoczonym i zakorkowanym Krakowie.

📢 Zima w górach. Zakopane i Krynica Zdrój zasypane śniegiem. Biało na tatrzańskich szlakach, Jaworzynie Krynickiej i Słotwinach Tak jak zapowiadali meteorolodzy zima przyszła do Małopolski. W Krynicy Zdroju od piątku sypie tam śnieg, ale utrzymuje się jak na razie tylko w górnych partiach. Biało jest na Jaworzynie Krynickiej, co nie przeszkadza ciężkiemu sprżętowi wykonywać prac związanych z rozbudową tras narciarskich. Coraz więcej śniegu jest też na Słotwinach Arenie, biało robi się na Górze Parkowej, gdzie działa już Park Światła. Na drogach panują dobre warunki. Gorzej wyglądają na Podhalu, gdzie śnieg sypie nie tylko w górach, ale białe jest całe Zakopane.

📢 Te psy są idealne do mieszkania w bloku. TOP 10 ras psów, które nie stwarzają kłopotów, są przyjacielskie i lubią towarzystwo! Mieszkasz w bloku, marzysz o psim przyjacielu ale zastanawiasz się, która rasa będzie najlepsza? Słusznie! Wybór psa to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przedstawiamy top 10 ras psów, które idealnie nadają się do mieszkania w bloku. Te psy nie potrzebują wielkich, otwartych przestrzeni i nie stwarzają problemów. A do tego są piękne i bardzo towarzyskie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj sympatyczne zwierzaki!

📢 Sylwester pod Tatrami. Zobaczcie, ile trzeba zapłacić za noclegi w tym roku. Przejrzeliśmy ceny najbardziej luksusowych obiektów Powitać Nowy Rok pod Tatrami to marzenie wielu turystów. To jednak luksus nie dla każdego. W tym roku za trzy noclegi na przełomie 2023 i 2024 roku w Zakopanem trzeba wydać nawet 12 tys. zł. To stawki maksymalne, jakie żądają niektóre obiekty za pokój dla dwóch osób. Postanowiliśmy sprawdzić najdroższe oferty pobytów sylwestrowych w górach. 📢 Polska niemoc, czeski film i i Gang Albanii. Memy po meczu Polska - Czechy. Polacy przegrali łatwą grupę eliminacyjną do Euro 2024 [MEMY] Po losowaniu piłkarscy eksperci twierdzili, że z tak łatwej grupy nie da się nie awansować do Mistrzostw Europy. Ale Polska pokazała, że potrafi przegrać z każdym. Nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Z Czechami w dwóch meczach Polacy ugrali zaledwie 1 punkcik. Ostatnią szansą są baraże, ale Polska w 2023 roku w meczu o punkty potrafiła wygrać tylko z amatorami z Wysp Owczych!

📢 UFO nad Krakowem? Dwa dziwne światła tańczyły na niebie nad Grzegórzkami. Wiemy, co to było Na tańczące światła nad chmurami w czwartkowy wieczór nad krakowskim Grzegórzkami zwróciło uwagę wiele osób. Czytelnik przysłał nam nawet film, na którym widać dwa jasne punkty "latające" nad aleją Pokoju, mniej więcej w rejonie Błękitka i sąsiadującego z nim niedawno wybudowanego biurowca. Czy to rzeczywiście była gratka dla poszukiwaczy zjawisk paranormalnych, UFO i sprawa dla Archiwum X? Czy jednak łatwo wytłumaczalne zjawisko? Przy pomocy naszych Czytelników rozwikłaliśmy tę zagadkę. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 234. German zostaje uwolniony. Streszczenie odcinka [18.11.2023] Okazuje się, że German żyje. Komu i w jaki sposób uda się go uwolnić? Z kolei Cayetana traci zaufanie do jednej osoby. Do kogo? Już teraz przeczytaj streszczenie 234. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Oto horoskop finansowy na jesień 18.11.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Bardzo tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Ich cena nie przekracza 200 tysięcy złotych! Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie!

📢 Ogołocili podkrakowską wieś z kilkuset drzew. Wycięli nawet ponad 300-letnie dęby i klony Około 600 drzew poszło pod topór w gminie Mogilany przy okazji rozbudowy drogi powiatowej przez Gaj, Lusinę i Libertów. Inwestor Zarząd Dróg Powiatowych pozwolił sobie na wycinkę, którą mieszkańcy i obrońców przyrody nazywają rzezią. Nie pomogły interwencje, spotkania, negocjacje, prośmy, argumenty. Inwestorzy jak zaplanowali, tak zrobili. Obiecali mieszkańcom przeanalizowanie, czy konieczna jest wycinka wszystkiego, co pierwotnie zaplanowano, a potem jak najszybciej przystąpili do cięcia.

📢 Trasa Wolbromska ma zmniejszyć korki na północy Krakowa. Wiemy, kiedy zostanie otwarta ZDJĘCIA Trasa Wolbromska ma poprawić wyjazd z Krakowa na północ i odciążyć istniejące drogi na granicy z gminą Zielonki. Nowa droga ma niedługo zostać udostępniona kierowcom. 📢 MEMY o meczu Polska - Czechy. Drogi pamiętniczku, nie uwierzysz, co się wydarzyło [GALERIA] Mecz Polska - Czechy wywołał nieprawdopodobną dawkę emocji, tym bardziej że liczyliśmy się jeszcze w walce o bezpośredni awans na Euro 2024. Niestety, nie udało się. Internauci reagowali i na bieżąco, i na wesoło na to, co obejrzeli. Oto najlepsze memy. 📢 Proszowice. Najlepsze recytatorki przyjechały z Koszyc i Radziemic Uczniowie z całego powiatu proszowickiego już po raz 27. rywalizowali w konkursie recytatorskim im. Ludwika Hieronima Morstina. W piątek (17 listopada) najlepsi uczestnicy eliminacji gminnych przyjechali do Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, aby walczyć o powiatowe laury.

📢 Miechów. Uczniowie zmierzyli się z wiedzą historyczną. Sprawdź, kto dostał nagrodę Znamy wyniki X. edycji międzyszkolnego konkursu wiedzy historycznej „Ziemia Miechowska w walce o Wolność” organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Miechowie. W kategorii szkół ponadpodstawowych wygrał licealista Andrzej Madejski. Wśród uczniów szkół podstawowych najlepsza była Emilia Zagajewska z SP w Pojałowicach.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 232. Manuela ucieka pod osłoną nocy. Streszczenie odcinka [16.11.2023] Leonor, w tajemnicy przed wszystkimi, zabiera małą Innocencię. Tymczasem Manuela także znika. Kto jej w tym pomoże? Przeczytaj streszczenie 232. odcinka serialu "Akacjowa 38" już teraz. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 233. Czy Celia zdradzi męża? Streszczenie odcinka [17.11.2023] Celia będzie miała trudny orzech do zgryzienia. Ktoś postawi ją w bardzo niekomfortowej sytuacji. Z kolei życie Justa jest zagrożone. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 232. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 231. Casilda niespodziewanie rzuca pracę. Streszczenie odcinka [15.11.2023] Casilda, ku zaskoczeniu wszystkich, postanowiła porzucić pracę. Co ją do tego skłoniło? Co dokładnie wydarzy się w 231. odcinku serialu "Akacjowa 38"? Przeczytaj streszczenie. 📢 Wybierz się na spacer z PTTK, by zdobyć Odznakę Przyjaciela Krakowa Koło Grodzkie PTTK w Krakowie rozpoczęło już 52. sezon akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. W jego ramach przygotowano około stu tras wycieczkowych, a także ciekawe prelekcje. Już w ten weekend będzie można np. wybrać się na spacer szlakiem Stanisława Wyspiańskiego, poznać historię i zabytki Kleparza albo dowiedzieć się więcej o ciemnej stronie kobiet Krakowa. 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 17.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku. 📢 10 najpiękniejszych widoków w polskich górach – ranking. Te miejsca w Tatrach, Karkonoszach i Beskidach wprost zapierają dech! Powstał nowy ranking najpiękniejszych widoków w polskich górach. Internauci wskazali 10 miejsc, w których natura oszołamia i wzrusza, a panoramy to prawdziwa uczta dla oczu. Ranking obejmuje wszystkie polskie pasma górskie. Przekonajcie się, które zakątki zostały uznane za najpiękniejsze w Tatrach, Karkonoszach czy Beskidach. Zgadzacie się z wynikami?

📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 16.11.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich. 📢 Potrącenie osoby pieszej pod Krakowem. Wypadek okazał się śmiertelny Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 14 listopada wieczorem w Cianowicach w gminie Skała. Na drodze lokalnej, na ul. Smardzowickiej potrącona została osoba piesza. To kobieta. Na pomoc poszkodowanej wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6. Jednak podczas reanimacji ratownikom nie udało się uratować kobiety.

📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Kto mieszka w Krakowie ten w cyrku się nie śmieje! Oto największe krakowskie absurdy. To naprawdę się zdarzyło! Kraków pełen jest absurdów, nierzadko utrudniających życie mieszkańcom, nierzadko również zaskakujących i szokujących. W niektóre rzeczy aż trudno uwierzyć - przecież mamy XXI wiek! Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie sami! 📢 Uczcili niepodległość wspominając walki powstańców pod Krakowem. Widowisko teatralne w Skale Obóz powstańczy w Ojcowie, zaciągający się młodzi ludzie do walk z Moskalami, a także życie w zaborach: rosyjskim i austriackim, bitwy i potyczki ochotników w czasie powstania styczniowego. To sceny z widowiska teatralnego przedstawionego przez młodzież i ich nauczycieli z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Wydarzenie było okazją do świętowania niepodległości, a jednocześnie 160. rocznicy powstania styczniowego w Dolinie Prądnika.

📢 Radziemice. Patron szkoły, Edward Kleszczyński, trafił na sztandar Szkoła Podstawowa w Radziemicach ma od soboty swój sztandar. Na jego rewersie znalazła się podobizna Edwarda Kleszczyńskiego, który od siedemnastu lat jest patronem placówki. Uroczystość poświęcenia szkolnego symbolu zbiegła się ze 105. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, o którą patron szkoły walczył w dwóch wojnach światowych. 📢 Niepodległościowa Jedenastka. Bieg po najpiękniejszej trasie podkrakowskiej Doliny Prądnika i Ojcowskiego Parku Narodowego Biegacze uczestniczący w Niepodległościowej Jedenastce, jak co roku, wyruszyli w trasę 11 listopada o godz. 11. To była już XII edycja Biegu Niepodległościowego w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś. Wystartowało 440 zawodników. Nim zawodnicy wyruszyli to wraz z kibicami odśpiewali wspólnie hymn, który był początkiem tych sportowo-rekreacyjnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Przygotowano biegi dla dorosłych i dla dzieci.

📢 Wronin. Średniowieczne cmentarzysko tuż pod domem. Właściciele o niczym nie wiedzieli Kilkadziesiąt średniowiecznych grobów zostało odkrytych na terenie prywatnej posesji we Wroninie (gmina Koniusza). Cmentarzysko, pochodzące prawdopodobnie z XI wieku, od kilku dni badają archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 📢 Dolina Kluczwody z czarującym, wijącym się potokiem, uroczymi jaskiniami. Zaglądnij do Wierzchowia, to piękne miejsce na spacer Niezwyczajnie klucząca rzeczka w Dolinie Kluczwody, a na niej dwie kaskady i historyczne miejsce - granica zaborów. Tablica na potoku wskazuje, że tu w Wierzchowiu w gminie Wielka Wieś przebiegała granica między państwami zaborczymi: carską Rosją i austriackim imperium. A opodal są dwie ciekawe jaskinie. Jesienią wijący się potok, opadające do widy liście i kolorowe alejki w dolinie trzeba koniecznie zobaczyć.

📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. Oto finalistki, które zawalczą o koronę w konkursie piękności. Wśród nich Małopolanki! Znamy już zwyciężczynie półfinału Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek. Do finału zakwalifikowało się 38 kobiet, które już niebawem zawalczą o koronę najpiękniejszej. Konkurencja była spora bo w samych konkursach regionalnych wzięło udział ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tys. Zobaczcie finalistki. Wśród nich także reprezentantki Małopolski.

📢 Grupa A. Wyniki eliminacji Euro 2024, terminarz, tabela W grupie A eliminacji mistrzostw Europy 2024 w piłce nożnej faworytem są Hiszpanie. Tutaj znajdziesz wszystkie wyniki, terminarz meczów, tabelę. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Tak dawniej jeździło się na nartach w Krakowie. Zimowe centrum przy Kopcu Kościuszki. Wyciąg na Sikorniku, dwie skocznie. Archiwalne zdjęcia Dla starszych mieszkańców Krakowa to odległe wspomnienie, dla młodszych – coś trudnego do wyobrażenia. Na narty pod Kopiec Kościuszki i okolice? Tak, kiedyś na Sikorniku był nawet wyciąg narciarski. Z oświetleniem! Na nartach jeżdżono tu już przed wojną, a narciarze pojawiali się tu jeszcze w latach 80. XX wieku. Okolice Kopca to w ogóle było przez lata krakowskie centrum sportów zimowych, znajdowała się tu nawet całkiem spora skocznia narciarska. W zimie – tłumy! Narciarze i dzieci z sankami. Na archiwalnych zdjęciach trudno poznać to miejsce. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów. 📢 Czołowy krakowski polityk, Aleksander Miszalski, stanął na ślubnym kobiercu [ZDJĘCIA] Aleksander Miszalski, szef Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, wziął ślub. Jego wybranką jest Pani Anna. Ślub odbył się w kościele św. Anny w Krakowie.

