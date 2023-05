Prasówka 21.05.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop na czerwiec 2023. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak 21.04.2023”?

📢 Ogromny szczupak złowiony przez wędkarza pod Krakowem. Oto ryba złapana w Brzegach - zdjęcia Pan Szymon złowił wielką rybę w Brzegach pod Krakowem. Wyciągnął ogromnego szczupaka tam gdzie takie ryby trudno się było spodziewać. Zrobił zdjęcia, filmik i wypuścił z powrotem do wody. Twierdzi, że na taką "niespodziankę" czekał 30 lat! Gratulujemy panie Szymonie. Wędkarz nie chce oczywiście zdradzać, na którym dokładnie zbiorniku złowił szczupaka.

📢 Juwenalia Krakowskie 2023. Na scenie Lady Pank i Nocny Kochanek! Tak bawili się fani w Strefie Plaża! Za nami kolejny dzień Juwenaliów Krakowskich. Tym razem, w Strefie Plaża zagrały zespoły, które poruszają serca, czyli kultowy Lady Pank, Myslovitz oraz rockowy Nocny Kochanek. Wydarzenie przyciągnęło tłumy... nie tylko studentów. Pod sceną pojawili się również starsi fani, chcąc powrócić do swoich studenckich wspomnień choć tą jedną "nocą złotą".

Prasówka 21.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lawina, która zabrała życie. Kacper Tekieli nie wrócił z kolejnego szczytu. Chciał zdobyć wszystkie 82 alpejskie czterotysięczniki Jeden z czołowych polskich wspinaczy i instruktorów wspinaczki sportowej, 38-letni gdańszczanin Kacper Tekieli stracił życie 17 maja 2023 roku w Szwajcarii podczas próby zdobycia wszystkich 82 alpejskich 4-tysięczników. Lawina, która go porwała, była ciosem w serce jego żony, małopolskiej multimedalistki w biegach narciarskich Justyny Kowalczyk-Tekieli. Osierocił niespełna dwuletniego synka Hugo. I zasmucił cały światek ludzi kochających góry i wspinaczkę. - Kacper był perfekcyjny do bólu. Upodobał sobie wspinaczkę solową, szczególnie trudną. Był osobą, która emanowała pozytywną energią i uśmiechem, zarażała innych pozytywnym nastawieniem, co we wspinaniu jest bardzo ważne - mówi nam Jerzy Natkański, dyrektor Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.

📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2022-2023: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w LM grają Grupa Azoty ZAKSA, Jastrzębski Węgiel, Aluron Warta Liga Mistrzów 2022-23 w siatkówce mężczyzn dobiega końca, sprawdź dziś wyniki. W prestiżowych rozgrywkach siatkarzy można oglądać trzy polskie drużyny: debiutanta Aluron CMC Warta Zawiercie (już odpadł) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. W play-off świetnie spisały się dwie ostatnie, awansowało do wielkiego finału. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie: wyniki, terminarz, tabele. 📢 Regionalne zupy, jakich nie znacie! Tak się gotuje w Małopolsce [PRZEPISY] Krakowska zupa kminkowa, parzybroda po mirowsku, prawdziwa góralska kwaśnica, zupa bryndzowa, zupa „rzodkie ziemniaki”, polewka na maślance, białczańska zupa scypa, kluski kudłate z kwaśnicą. Oto zupy, których skosztujesz tylko w Małopolsce! Wiele z nich jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Tak od wieków gotowały tutaj gospodynie, a i teraz te smakowite „polewki” pojawiają się na małopolskich stołach! Zebraliśmy dla Was przepisy na małopolskie zupy, jakich nie znacie! Skusicie się?

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [20.05] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Nawet takie prezenty musisz zgłosić do urzędu skarbowego. Oni muszą zapłacić podatek Prezenty uznawane są za darowiznę, która podlega podatkowi od spadków i darowizn. Prezenty otrzymujemy z różnych okazji: urodzin, ślubu, świąt. To jakie to są prezenty zależy od naszych możliwości finansowych. Jeśli chodzi o darowizny, prezenty od najbliższej rodziny są zwolnione z podatku, jednak trzeba dopełnić formalności. Zobaczcie, które prezenty musimy zgłosić do urzędu skarbowego. 📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Niedawno został ojcem - zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. Sprawdzili to Amerykańscy naukowcy - zobaczcie listę Są wierne, lojalne, zawsze gotowe do zabawy i nie oceniają cię, gdy podjadasz wieczorem jedzenie z lodówki. Nie bez powodu psa uznaje się za najlepszego przyjaciela człowieka. Przyjazne czworonogi oprócz uroku wyróżniają się również nieprzeciętną inteligencją. Niektóre z nich współpracują przy śledztwach, a nawet uczestniczą w akcjach ratowniczych. Zobaczcie w naszej galerii ranking najmądrzejszych psów. Oto, co udało się ustalić amerykańskim naukowcom!

📢 Jeśli masz kłopoty z pamięcią - nie jedz tych produktów. Seniorzy i uczniowie powinni ich unikać Za pamięć odpowiada nasz mózg. Warto pamiętać, że trzeba go ćwiczyć tak samo jak inne mięśnie aby działał jak najdłużej. O tym, że musimy dbać o nasze serce, wątrobę czy nogi nie musimy nikogo przekonywać. Tak samo powinniśmy zadbać o mózg. Na początek warto wprowadzić zdrową dietę, która usprawni działanie mózgu. Przede wszystkim warto wyeliminować z menu produkty zbędne, które pogarszają naszą pamięć. Jakie to produkty? Sprawdźcie.

📢 Tak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". 📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie.

📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki". Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Ten sposób może zdziałać cuda Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule. 📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Na Marszu Równości w Krakowie było 12 tysięcy osób. Roztańczony tłum szedł pod hasłem "Każdy z nas potrzebuje miłości". Zdjęcia Ulicami miasta przeszedł Marsz Równości: po raz trzeci z honorowym patronatem prezydenta Jacka Majchrowskiego, a w tym roku również przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Uczestnicy przyszli z kolorowymi flagami i parasolami, a także transparentami. - Wszyscy potrzebują miłości - mówili na marszu.

📢 Upamiętnili zmarłą Marię Cieślik, nazywaną Aniołem z Jerzmanowic. To była prekursorka działań na rzecz osób niepełnosprawnych Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Jerzmanowicach, ich terapeuci i rodzice oraz samorządowcy - poprzez odsłonięcie tablicy -upamiętnili zmarłą przed niespełna dwoma laty Marię Cieślik. To była niezwykła osoba, która pokazywała niepełnosprawnym, że mają talenty, wielką godność oraz możliwości nauki. Założyła Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. 📢 Nietuzinkowe ciuchy, bibeloty, tajemniczy ogród, strefa relaksu. To wszystko czeka na krakowian przy ulicy Stradomskiej. Zdjęcia Miłośnicy nietuzinkowych ciuchów, bibelotów, gadżetów doczekali się majowej edycji targów vintage i retro Kogel Mogel. Spotkali się w nowym, wyjątkowym miejscu z ogrodem na zapleczu przy ulicy Stradomskiej 11 w Krakowie. Może się ono na stałe wpisać się w rozrywkowo-zakupową mapę miasta. Poza wintydżowymi perełkami na uczestników wydarzenia czeka również strefa relaksu z dobrą muzyką, leżakami, a także winem.

📢 Małopolska. Grad, burze i podtopienia. IMGW wydało ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenie przed gradem oraz gwałtownymi burzami dla południowej części Polski. Wystąpienie zjawisk określa się na 80 proc. IMGW ostrzega także przed gwałtownym wzrostem stanów wody. 📢 Proszowice. Strażacy doczekali się własnego sztandaru Podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Proszowicach tutejsza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała sztandar. Z powodu tego wydarzenia strażackie święto w Proszowicach miało większą rangę niż zwykle.

📢 Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] Iga Świątek 31 maja 2023 roku będzie obchodzić swoje 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Ślub Justyny Kowalczyk i Kacpra Tekieli odbył się w 2020 roku. Termin zmienił się przez pandemię [ZDJĘCIA] Słynna biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk wyszła za mąż za znanego alpinistę Kacpra Tekielego we wrześniu 2020 roku. Na przeszkodzie w zorganizowaniu ślubu i wesela w pierwotnie planowanym terminie stanęła pandemia koronawirusa, dlatego do uroczystości doszło z kilkumiesięcznym opóźnieniem. We wrześniu 2021 roku urodził się ich syn Hugo. 18 maja 2023 roku nadeszła tragiczna wiadomość o śmierci Kacpra Tekieli w szwajcarskich Alpach, która nastąpiła dzień wcześniej, 17 maja. 📢 Kryzys i dziura w budżecie. Miastu brakuje pieniędzy na budowę linii tramwajowych i tras, które mają domknąć III obwodnicę Krakowa Kraków mierzy się z ogromnym zadłużeniem, które na koniec kwietnia wyniosło ponad 2,2 mld zł. Do tego deficyt budżetowy wynosi ponad 1,3 mld zł. Miastu brakuje pieniędzy m.in. na komunikację miejską. I to nie małych, bo mowa o kilkuset milionach złotych. Teraz okazuje się, że gmina nie ma funduszy na realizację ważnych inwestycji transportowych. Chodzi o budowę kolejnych linii tramwajowych (m.in. Cichy Kącik-Azory), a także brakujących elementów III obwodnicy Krakowa, czyli tras: Ciepłowniczej oraz Nowobagrowej.

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Klasztor na Bielanach to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Krakowie. Niedostępny dla kobiet poza 12 dniami w roku. Kiedy mogą wejść? Klasztor kamedułów na Bielanach to jeden z najbardziej malowniczo położonych obiektów w Krakowie. Białe wieże klasztoru góruje nad zalesionymi wzgórzami okalającymi Kraków. U podnóża rozciągają się pola winnicy. Swoją siedzibę ma tu jeden z najbardziej surowych zakonów. Kobiety mają wstęp do klasztoru tylko przez 12 dni w roku. Zobaczcie, jak ta niezwykła budowla prezentuje się z lotu ptaka.

📢 Krakowskie Malediwy. Dwóch mężczyzn pływało pontonem po stawach w Parku Lotników Polskich. O co chodzi? Zdjęcia Dwóch mężczyzn pływało pontonem po stawach w Parku Lotników Polskich. Nie bez powodu. Z pontonu wsypywali do wody preparaty, które poprawiają jakość wody, a konkretnie jej "wartości fizykochemiczne". 📢 Młoda kapusta – przepisy. Co można przygotować z młodej kapusty? TOP 10 przepisów naszych Czytelników Młoda kapusta – przepisy naszych Czytelników. Młodą kapustę przygotowuje się zazwyczaj zasmażaną na maśle z dużą ilością koperku. Do tego młode ziemniaki i pyszny obiad gotowy! Ale z młodej kapusty można przyrządzić też wiele innych ciekawych dań: bigos, sałatkę, krokiety, czy tartę. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Proszowice 15 lat temu. Miejskie targowiska i nie tylko. III część galerii 20.05.2023 Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy prezentację zdjęć, dokumentujących życie Proszowic w 2008 roku. W trzeciej części galerii skupiamy się przede wszystkim na miejskich targowiskach, ale nie tylko. Odwiedzimy też okolice szpitala i kilka innych miejsc.

📢 Myślenice na zdjęciach sprzed lat i z dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto 20.05.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej. 📢 Utrudnienia na drodze powiatowej pod Krakowem. Zmianę organizacji ruchu wymusza budowa węzła S7 Na drodze powiatowej ul. Tadeusza Kościuszki w Zastowie w gminie Kocmyrzów-Luborzyca będą duże utrudnienia, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. To wszystko przez prace związane z wykonaniem docelowego układu drogi powiatowej wymuszonego budową S7, a na niej węzła Raciborowice. 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 20.05.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 20.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Hokej wyniki MŚ Elity 2023, tabela, terminarz. Najlepsze drużyny walczą w mistrzostwach świata w Tampere i Rydze. Kto gra dzisiaj? MŚ Elity w hokeju na lodzie 2023, sprawdź wyniki meczów dzisiaj. Mistrzostwa świata w tym roku zaplanowano na 12-28 maja w Finlandii i na Łotwie. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o hokejowych MŚ: wyniki, terminarz, tabela.

📢 Najlepsze suchary! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najpopularniejsze i najśmieszniejsze suchary Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Toskania niedaleko Krakowa? Oto Ponidzie. Niesamowite krajobrazy, atrakcje i zabytki. To idealne miejsce, by wyjechać na weekend! 20.05 Klimaty włoskiej Toskanii 60 kilometrów od Krakowa? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznej krainy zwanej Ponidzie. Przez wiele lat nieco zapomniana, teraz przeżywa swój renesans. Zdjęcia z tego zakątka Polski obiegają świat, a widokami pofałdowanych pól i zielonych pagórków zachwycają się tysiące osób. Myślicie, że przesadziliśmy z porównaniem Ponidzia do Toskanii lub czeskich Moraw? Obiecujemy Wam, że nie. Zanim wybierzecie się na wycieczkę odkrywać ten region, przeczytajcie i zobaczcie co ma do zaoferowania. Przedstawimy najciekawsze atrakcje, miejsca widokowe i zabytki. Podpowiemy Wam co warto zobaczyć i gdzie zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uzyskają tysiące lajków. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na weekend, Ponidzie to świetny pomysł. Zaczynajmy!

📢 Kraków. W parku przy Karmelickiej ustawiane są pomniki-napisy Postępują prace w powstającym parku przy ul. Karmelickiej w Krakowie. Pojawiają się drzewa, rośliny, alejki i... rzeźby przedstawiające słowa. Zapewne związane z twórczością Wisławy Szymborskiej i określające strefy parku. To właśnie polska noblistka będzie patronką parku. Otwarcie zaplanowano na 2 lipca. 📢 Krakowskie Centrum Muzyki z podziemną salą koncertową. Czy przebije konkurencję z Polski? I co stało się z dużą darowizną od informatyka? W połowie przyszłego roku ma się zakończyć budowa stanu surowego Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Czy będzie mógł konkurować z podobnymi kompleksami muzycznymi, które powstały w ostatnich latach w Polsce? Odpowiedzialna za realizację gminna spółka Agencja Rozwoju Miasta Krakowa przekonuje, że wyróżniającymi się elementami inwestycji będą: schowana pod ziemią sala koncertowa oraz taras z widokiem m.in. na Błonia. Koło KCM powstaje parking za ok. 30 mln zł. Spółka zapewnia, że to właśnie na jego budowę została przeznaczona darowizna w kwocie 10 mln zł od tajemniczego informatyka z Londynu.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 20.05.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Dermatolodzy z Krakowa. Masz problemy ze skórą? Tych specjalistów polecają pacjenci [NAZWISKA, ADRESY] Kiedy nasza skóra zaczyna sprawiać problemy, udajemy się do dermatologa. Po jego pomoc szczególnie chętnie sięgamy latem i wiosną. Z dermatologiem można umówić się prywatnie, albo "na NFZ". Sprawdziliśmy. Którzy dermatolodzy są najlepsi pod Wawelem i cieszą się najlepszą opinią wśród pacjentów. 📢 Poznawali tajemnice Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w czasie Nocy Muzeów Na co dzień wysoki budynek górujący nad ulicą Mogilską nie jest dostępny dla każdego. Trzeba być umówiony, dostać przepustkę, no chyba, że przywiozą cię radiowozem jako podejrzanego. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie w czasie nocy muzeów udostępniła jednak swój teren dla zwiedzających. Wybrał się tam również nasz fotoreporter. 📢 Poszukiwania zaginionej kobiety pod Krakowem. Na pomoc wezwano strażaków z siedmiu jednostek. Udało się odnaleźć seniorkę W piątek, 19 maja 2023 roku zaginęła starsza kobieta z Woli Filipowskiej w gminie Krzeszowice. Wyszła z domu około południa. Przed wieczorem do pomocy w poszukiwaniach zaangażowano strażaków z siedmiu jednostek OSP i PSP. Po kilku godzinach udało się odnaleźć seniorkę.

📢 Kraków. Rozpoczął się Jarmark Rzemiosła na Rynku Głównym Jarmarku Rzemiosła odbędzie się w dniach 19-28 maja na płycie Rynku Głównego. Rzemieślnicy zaprezentują swoje produkty, będzie można też zobaczyć jak one powstają. 📢 Brzydka pogoda nie odstraszyła mieszkańców. Tłumy na Nocy Muzeów w Krakowie Nowe dzieła na Wawelu, tańce w Muzeum Wyspiańskiego, warsztaty, pokazy, prezentacje i zwiedzanie pod osłoną nocy - na takie atrakcje w Krakowie nigdy nie brak chętnych. W tym roku po raz pierwszy z takim rozmachem, jak przed pandemią, w Krakowie odbyła się Noc Muzeów. Kolejki stały jak zawsze, by móc zajrzeć tam, gdzie za dnia często muzealnicy zaglądać nie pozwalają. 📢 Eksponaty z Oleandrów zabezpieczone i policzone. Jaka będzie ich przyszłość? Blisko 200 eksponatów z Muzeum Czynu Niepodległościowego nieco ponad miesiąc temu trafiło do budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Orzeszkowej. Muzealiami zaopiekowali się eksperci z Muzeum Narodowego w Krakowie. - Długa podróż dobiega kresu. Odzyskaliśmy eksponaty i budynek, za co serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Miasto przeżyło swoją gehennę, ale jesteśmy już po wszystkim i teraz szybko będziemy budowali tę instytucję, która od lat jest oczekiwana – mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

📢 Żużel wraca do Krakowa! Na torze Wandy ma się odbyć mecz reprezentacji Polski Na taką informacje kibice żużla w Krakowie czekają od bardzo dawna. Na torze Wandy 14 sierpnia 2023 roku ma zostać rozegrany mecz reprezentacji Polski. Taką informację podała Główna Komisja Sportu Żużlowego w piątkowym (19.05) komunikacie. Jeszcze nie podano, kto będzie rywalem Polaków.

📢 I liga piłkarska: wyniki, tabela, terminarz - wiosna 2023. Kto gra dzisiaj, mecze na żywo Wyniki, tabela, terminarz I ligi piłkarskiej wiosna 2023. W drugiej części sezonu 2022-23 drużyny z Fortuna 1. Ligi mają w planach 16 kolejek. Odbyła się 10-12 lutego, ostatnią zaplanowano. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o rozgrywkach na zapleczu ekstraklasy. Sprawdź, kto gra dzisiaj w I lidze. 📢 Kraków. Budowa linii tramwaju do Górki Narodowej. Otworzą drugą nitkę tunelu na Opolskiej Jak informuje wykonawca budowy linii tramwaju do Górki Narodowej, od 22 maja od godzin wieczornych ruch w ciągu ul. Opolskiej w kierunku do Bronowic zostanie poprowadzony w północnej komorze tunelu drogowego. Tym samym od 22 maja od godzin wieczornych ruch w ciągu ul. Opolskiej będzie się odbywał w tunelu w obu kierunkach.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa rusza 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Nieoczywiste miejsca na majówkę w Małopolsce. TOP 7 bez tłumów, za to z historią. Zobacz! Przed nami maj i wiosna w pełni. Pogoda zachęca do spędzenia miłych chwil na zewnątrz. Gdzie się wybrać, żeby było pięknie, ale bez tłumów? Mamy dla Was podpowiedzi: TOP 7 ładnych miejsc, wartych odwiedzenia. Każdy, kto zdecyduje się je odkryć, nie pożałuje! 📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie takie perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Gmina Myślenice zainwestuje ponad 26 mln zł w szkoły i przedszkola Nie było jeszcze w historii myślenickiego samorządu, aby w jednym czasie w infrastrukturę oświatowa inwestowano tak duże środki. Mowa o 26,7 mln zł, na które opiewa wartość pięciu podpisanych w piątek (19 maja) umów na realizację czternastu różnych zadań w jedenastu rożnych placówkach oświatowych. Inwestycje uda się wykonać dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu, a konkretnie 22,7 mln zł z Polskiego Ładu. Pokryje ono 85 proc. jej wartości. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów.

📢 Chcesz lepiej poznać okolice Krakowa? Wybierz się na wycieczkę z PTTK Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. Uczestnicy wycieczek mają okazję podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. 📢 Jakie są zawody przyszłości? Specjaliści związani ze sztuczną inteligencją poszukiwani na rynku pracy Sztuczna inteligencja (ang. Artifical Intelligence – AI) już wkrótce zacznie przekształcać rynek pracy, przez co niektóre zawody znikną lub zmienią się w wyniku postępującej robotyzacji oraz automatyzacji. Z drugiej strony na rynku pracy pojawią się nowe stanowiska i możliwości, dlatego już teraz warto się na to przygotować. Jakie są zawody przyszłości i ile zarobimy, pracując w branży AI?

📢 Kalina Mała. W niedzielę V Święto Storczyka. Będzie dużo atrakcji W niedzielę (21 maja) na Obszarze Natura 2000 w Kalinie Małej po raz piąty odbędzie się Święto Storczyka. W programie m. in. spacery przyrodnicze z przewodnikiem, wykłady, plener malarski, warsztaty rękodzielnicze dla dzieci oraz całodzienne atrakcje dla całej rodziny.

📢 Propozycje na nadchodzący weekend (19-21 maja) w powiecie proszowickim To będzie bardzo bogaty w wydarzenia weekend w powiecie proszowickim. Będzie się działo od piątku aż do niedzieli. Szczegóły poniżej. 📢 Kraków. Tak po remoncie będzie wyglądała Kossakówka. Efekt zobaczymy za dwa lata, tak prezentuje się na wizualizacjach Od lat przy placu Kossaków straszy ruina willi artystycznej rodziny, za dwa lata będzie wyglądała tak jak na wizualizacjach przygotowanych przez krakowskie Studio Architektoniczne LEM. 📢 Małopolska policja kusi pensją po waloryzacji. Praca w mundurze czeka W bieżącym roku do służby w małopolskiej Policji przyjęto już 106 osób, w tym 27 kobiet. Służba w Policji wymaga zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości, w zamian oferuje stabilność i atrakcyjne warunki pracy. Każdy policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymuje uposażenie w kwocie około 4900 netto dla osoby w wieku do 26 lat (około 5400 zł na etacie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie), a 4400 netto dla osoby w wieku powyżej 26 lat (lecz około 4900 na etacie OPP Kraków), plus dodatek służbowy – na początek około 100 zł (kwoty są szacunkowe), z biegiem czasu do pensji dochodzi tzw. wysługa i inne dodatki.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 19.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Kraków. Wyremontowany Plac Biskupi już zniszczony. ZZM będzie interweniował u konserwatora Zadeptana i zwiędła roślinność, pylące ścieżki i nieczynna fontanna. Tak dziś wygląda Plac Biskupi. Zmiana sposobu zagospodarowania tego terenu poprzez posadzenie większych krzewów jest możliwa - ale jak mówią urzędnicy Zarządu Zieleni Miejskiej - wymaga zgody konserwatora. O zgodę ZZM planuje wystąpić jeszcze w tym roku.

📢 Oświatowe modernizacje w gminie Jerzmanowice Przeginia. Odziały integracyjne ratują szkołę Dużą modernizację budynków oświatowych rozpoczęli samorządowcy z gminy Jerzmanowice-Przeginia. Jedna ze szkół - ta w Sąspowie była na granicy likwidacji, a teraz jest ratowana poprzez organizację oddziałów integracyjnych. Nowe pomieszczenia zyskają także szkoły w Jerzmanowicach oraz w Racławicach. 📢 Krakowskie juwenalia w latach 90-tych. Tak bawili się studenci ćwierć wieku temu! Archiwalne zdjęcia Krakowskie Juwenalia to święto, na które czeka większość żaków. Kilka dni, podczas których studenci przejmują władzę nad miastem. Sięgnęliśmy do archiwum, a tam trafiliśmy na szalone lata 90, a konkretnie 1998 rok. Zobaczcie te niesamowite zdjęcia równo sprzed 25 lat, może nawet się na nich znajdziecie! 📢 Podwójne strażackie święto. Odznaczenia, awanse i nowa jednostka w KSRG Powiatowe Obchody Dnia Strażaka odbyły się w Myślenicach w czwartek (18 maja). W tym roku były okazją nie tylko do wręczenia odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom. Swoje święto miała przy tej okazji jednostka OSP Skomielna Biała z gminy Lubień, która dołączyła do grona jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Poświęcono też nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy KP PSP.

📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Na DK 94 ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym Na drodze krajowej nr 94 w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś samochód ciężarowy z naczepą zderzył się w osobowym. Jedna osoba zginęła - to kierowca osobowego volkswagena. Wypadek miał miejsce w czwartek, 18 maja przed godz. 14. Droga została zablokowana. 3,5 godziny później zorganizowano ruch wahadłowy.

📢 Dobczyce. Nowa nawierzchnia na ważnym skrzyżowaniu. Jeszcze nie ostatnia Po wtorkowych utrudnieniach i kładzeniu do późna warstwy wiążącej nawierzchni na odcinku ulicy Targowej i skrzyżowaniu Targowej z ulicami: Rynek, Podgórska i Rzeźnicza, w środę kierowcy przejeżdżający przez centrum Dobczyc odczuli poprawę. To jeszcze nie koniec prac, bo jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów to w piątek (19 maja) w tym miejscu ma być kładziona ostatnia już warstwa nawierzchni, tzw. ścieralna.

📢 Dziedzictwo odc. 29. Zniszczony prezent i zemsta. Streszczenie odcinka [16.05.23] Ikbal jest wściekła, gdy dowiaduje się, że Seher dostała piękny prezent. Ma dość dziewczyny i chce sprawić jej przykrość. Z kolei Begum po raz kolejny kłamie w sprawie ojca. Przeczytaj poniższe streszczenie 29. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Górskie wędrówki blisko Krakowa? Przewodnicy PTTK z Myślenic polecają Kto lubi górskie wędrówki wcale nie musi jechać daleko od Krakowa. Na weekendowe i nie tylko wycieczki przewodnicy z oddziału PTTK w Myślenicach zapraszają w Beskid Myślenicki. Sezon turystyczny został niedawno uroczyście zainaugurowany przy schronisku PTTK na Kudłaczach. W Beskidzie tym czeka też wiele innych, mniej popularnych a wartych odwiedzenia miejsc. Co ważne, można tu dojechać bez stania w korkach, co docenią szczególnie rodzice małych dzieci.

📢 Potwierdzono ognisko ptasiej grypy w Drogini pod Myślenicami Wyniki badań w referencyjnym laboratorium w Puławach potwierdziły, że dwie rybitwy znalezione w Drogini (gm. Myślenice) na brzegu Zbiornika Dobczyckiego były zakażone wirusem ptasiej grypy H5N1. Służby weterynaryjne już od kilku dni prowadzą perlustrację zarówno brzegów Zbiornika, jak i okolicznych ferm drobiu oraz gospodarstw rolnych hodujących drób.

📢 Najpiękniejsze kundelki na wystawie w Myślenicach. Były wybory psich piękności, zabawa i pomaganie Takich tłumów jak w niedzielę (14 maja) myślenickie Zarabie dawno nie widziało, a już na pewno nie widziano tu jeszcze w jednym czasie tyle czworonogów. Plaża trawiasta nad Rabą zamieniła się w prawdziwy psi wybieg. Frekwencja podczas I Wystawy Psów Nierasowych imienia Psa Bariego była tak duża, że aż zabrakło przygotowanych na tę okazję numerów startowych. Przyjechał także Misiu, psi adopciak z Myślenic, który mieszka w Suwałkach i który stał się inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia.

📢 Miechów. Charytatywna Dycha w ekspresowym tempie Zaledwie 35 minut i 3 sekund potrzebował miechowianin Daniel Kowal na pokonanie tegorocznej Charytatywnej Dychy. To znakomity czas i oczywiście rekord miechowskiej trasy. Wśród kobiet zwyciężyła Ewa Mach. Najważniejsze jest jednak to, że uczestnicy dorocznej akcji sportowo-towarzyskiej przysporzyli środków na działalność Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej. 📢 Proszowice. Wolontariusze posadzili wierzby wzdłuż obwodnicy. Marszałek Łukasz Smółka potwierdził, że droga będzie przedłużona Około stu żywokołów wierzby zostało w piątek posadzonych wzdłuż obwodnicy Proszowic przez wolontariuszy skupionych wokół lokalnego stowarzyszenia hodowców Zielononóżka. W wydarzeniu wziął udział marszałek Łukasz Smółka, który co prawda nie wprost, ale ”między wierzbami” potwierdził, że Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza rozstrzygnąć przetarg na budowę drugiego etapu obejścia miasta. 📢 Krzyszkowice. Strażacy dostali nowy samochód, a do tej pory używany przekazali na Ukrainę Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach (gm. Myślenice) w sobotę (13 maja) miała podwójne święto. Obchody 120-lecia jej istnienia połączono z poświęceniem zakupionego pod koniec 2022 roku nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kiedy fabrycznie nowe renault trafiło do Krzyszkowic to, które służyło tam przez ostatnią dekadę strażacy zdecydowali się przekazać jednemu z miast w Ukrainie.

📢 Niezwykłe odkrycia na Rynku w Słomnikach. Znaleziono grób sprzed 7 tysięcy lat związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej Niezwyczajne odkrycie miało miejsce w Słomnikach podczas prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na Rynku. Znaleziono pochówek szkieletowy, który może pochodzić sprzed 7 tysięcy lat. Zachowało się także wyposażenie grobu - fragmenty bardzo charakterystycznej ceramiki. Są tu i inne znaleziska. 📢 Wybrać pompę ciepła czy kocioł na pelet? Podpowiada ekspert od ekologicznego ogrzewania Pompa ciepła pozwala osiągać niskie rachunki za ogrzewanie, a do tego jest przyjazna środowisku. Ekologicznym rozwiązaniem jest też jednak kocioł na pelet, który kosztuje znacznie mniej. Które z tych urządzeń sprawdzi się lepiej i na co uważać przy wyborze? Czy można liczyć na dofinansowanie? Na te i inne pytania odpowiada ekspert z zakresu OZE.

📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 7.05.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Koński redyk w Regietowie. Sceny jak z westernu! Tabun koni przebiegł przez wieś. Hucuły wróciły z letnich pastwisk Małopolska z redyków słynie, ale takich zwyczajnych, kiedy z hal na zimę wracają całe kierdle owiec. Mamy też jeden wyjątkowy, bo koński. Ponad 100 klaczy ze źrebiętami wróciło dzisiaj z hal Regietowa Wyżnego do stadniny w Regietowie. Tabun koni pędził wąskimi drogami wzbudzając zachwyt licznie zgromadzonych na trasie widzów. Podziwiali nie tylko konie, ale też sprawność jeźdźców, którzy poprowadzili Hucuły.

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Zobacz wnętrza domu mistrzyni olimpijskiej! [zdjęcia] Justyna Kowalczyk jest multimedalistką Igrzysk Olimpijskich. Jest żoną wspinacza i alpinisty Kacpra Tekielego, którego poślubiła w 2020 roku. Niedawno para powitała na świecie synka. Justyna Kowalczyk wraz z mężem mieszka w pięknym góralskim domu. Wystrój jest przytulny i niezwykle tradycyjny. Na uwagę zasługuję piękny salon! Sprawdźcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk. 📢 Stadiony Krakowa. Zobaczcie wszystkie! Które wypiękniały po remontach? [NOWE ZDJĘCIA] Stadiony Krakowa. Wisła, Cracovia, Hutnik, Wawel, Garbarnia, no pewnie jeszcze kilka tak na jednym tchu wymienimy... Ale stadionów i pełnowymiarowych boisk jest w mieście parę razy więcej. Pochylamy się nad nimi ponownie, bo ta piłkarska baza w Krakowie jest remontowana, modernizowana, i coraz lepiej wygląda w klubach osiedlowych. W tej GALERII znajdziecie i takie stadiony, które nowy wygląd zyskały w 2020 roku.

