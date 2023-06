Prasówka 21.06.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy po meczu Mołdawia - Polska: Katastrofa Biało-Czerwonych po przerwie”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy po meczu Mołdawia - Polska: Katastrofa Biało-Czerwonych po przerwie Do tej pory najgorszym występem Polaków w meczu z Mołdawią był remis kadry Waldemara Fornalika w 2013 roku w Kiszyniowie 1:1. Trener Fernando Santos przebił jednak ten "wyczyn" i po raz pierwszy w historii Biało-Czerwoni przegrali z Mołdawianami plasującymi się w rankingu FIFA na 171 miejscu, choć I połowa zupełnie nie wskazywała na naszą porażkę. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Mołdawia - Polska.

📢 Wstydźcie się! Polska przegrała z Mołdawią 2:3, choć prowadziła 2:0 w meczu eliminacji Euro 2024. W tabeli za nami tylko Wyspy Owcze Wstyd, żenada, kompromitacja! Reprezentacja Polski w Kiszyniowie przegrała mecz z Mołdawią 2:3, chociaż prowadziła z nią już 2:0! Po przerwie podopieczni Fernando Santosa kompletnie oddali inicjatywę i zasłużenie dostali lekcję futbolu. Tego wstydu długo z siebie nie zmyją. To druga porażka w eliminacjach do Euro 2024 - brzemienna w skutkach. Polska straciła przez nią drugie miejsce na rzecz Albanii. Nasza kadra spadła na czwarte, przedostatnie miejsce grupy E...

📢 Horoskop dzienny na 22 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 22 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami.

📢 Puszcza Niepołomice. Pierwsze mecze w ekstraklasie prawdopodobnie na stadionie Cracovii Ekstraklasowe mecze w sezonie 2023/2024, wiele na to wskazuje, będą obywały się w Niepołomicach. Ale zanim do tego dojdzie, Puszcza swoje pierwsze mecze na tym szczeblu prawdopodobnie rozegra na stadionie... Cracovii. 📢 Okolice Zalewu Nowohuckiego zamieniły się w arenę zmagań triathlonistów. Sportowcy będą biegali, jeździli na rowerze i pływali 27 czerwca w Nowej Hucie rozpocznie się rywalizacja triathlonistów. Na ulicy Bulwarowej powstała już trybuna dla widowni, a na wysokości Zalewu Nowohuckiego asfalt został wyłożony podkładami. To właśnie tutaj będzie można podziwiać zmagania triathlonistów, którzy będą biegali, jeździli na rowerach i pływali. 📢 Wysokie temperatury oznaczają szereg wybrzuszeń torowisk w Krakowie. Jednego dnia doszło już do dwóch takich zdarzeń Fala upałów w Krakowie rozpoczęła się na dobre, a miasto najwyraźniej idzie na niechlubny rekord. Tylko we wtorek, 20 czerwca przed godziną 15. w Krakowie doszło do dwóch wybrzuszeń szyn. Mieszkańcy miasta dobrze już wiedzą, że wysoka temperatura w tym wypadku łączy się z poważnymi utrudnieniami w związku z podróżowaniem tramwajami. Pozostaje jedynie nadzieja, że wybrzuszona szyna nie stanie się symbolem zbliżających się Igrzysk Europejskich w Krakowie, ponieważ problem dobrze znany krakowianom może się okazać niemałym zdziwieniem dla odwiedzających nas gości.

📢 Osiem wieków parafii w Wawrzeńczycach. Msza pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, jarmark i widowiska historyczne Parafia w Wawrzeńczycach obchodzi jubileusz 800-lecia. To całoroczne obchody i wiele wydarzeń przypominających dzieje tutejszego kościoła powstałego w 1223 r. z fundacji biskupa Iwona Odrowąża. Główne uroczystości zorganizowano z udziałem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Przygotowano jarmark "Jak drzewiej bywało" i widowiska historyczne z udziałem rekonstruktorów.

📢 Garbarnia Kraków podjęła ważną decyzję. Drużyna ostatecznie przystąpi do rozgrywek III ligi Kibicom Garbarni Kraków spadł kamień z serca. Klub we wtorek (20 czerwca 2023 r.) poinformował, że w następnym sezonie grać będzie w III lidze piłkarskiej. A rozważano - ze względów finansowych - rezygnację i występy na niższym szczeblu. Podano też, kto poprowadzi drużynę, trenerem został Marcin Pluta. 📢 Pożegnanie księdza prof. Michała Drożdża, dziekana UPJPII. "Człowiek, z sercem na dłoni" We wtorek, 20 czerwca w kolegiacie św. Anny w Krakowie odbyła się msza pożegnalna ks. prof. Michała Drożdża, wieloletniego dziekana Uniwersytetu Papieskiego, pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza. Duchownego żegnały tłumy, w tym rodzina, przyjaciele, władze, studenci i absolwenci uczelni. Pogrzeb ks. Michała Drożdża odbędzie się w środę, 21 czerwca na cmentarzu parafialnym w Żeleźnikowej Wielkiej.

📢 Adam Mickiewicz na czas wakacji wybrał się z Rynku Głównego do Gdyni? Pomnik Adama Mickiewicza, jeden z najbardziej znanych i charakterystycznych elementów krakowskiego Rynku Głównego, ulubione miejsce spotkań krakowian i turystów, wśród masztów? Tak, tak, to nie żart. Słynnego „Adasia” można od 20 czerwca zobaczyć przy alei Jana Pawła II w rejonie gdyńskiego Mola Południowego! Wieszcz wybrał wakacje nad morzem? 📢 Horoskop miłosny na lato 2023! Między tymi znakami zodiaków może pojawić się iskra, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje!

📢 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z całego powiatu rywalizowały na boisku w Pcimiu. Strażacki narybek w doskonałej formie W Pcimiu odbyły się XIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Do rywalizacji przystąpiło ich w sumie dziewiętnaście. Dwie jednostki mogą się pochwalić dwiema drużynami na podium, bo zarówno w klasyfikacji drużyn chłopięcych, jak i dziewczęcych. 📢 Proszowice. Towarzystwo Turystyki Regionalnej ma 15 lat Tysiące przejechanych kilometrów, dziesiątki odwiedzonych miejsc, zorganizowanych spotkań i koncertów, setki spławionych Szreniawą wianków. Towarzystwo Turystyki Regionalnej Proszowice to jedna z najaktywniejszych lokalnych organizacji. W tym roku obchodzi piętnastolecie swojej działalności. 📢 Mapa wojny. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Gdzie toczą się walki? Mija dziś 482. dzień od wypowiedzenia przez Rosję pełnowymiarowej wojny naszym wschodnim sąsiadom. Zeszłej nocy Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak powietrzno-rakietowy na Ukrainę. Z wojskowych informacji przekazanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że minionej doby obie strony konfliktu poniosły ciężkie straty na froncie.

📢 Gigantyczne upały w całej Polsce. Zobacz najśmieszniejsze MEMY o wysokich temperaturach! Temperatura w Polsce w wielu miejscach przekracza 30 stopni Celsjusza. I choć długo czekaliśmy na poprawę pogody, teraz - jak to zwykle bywa - mamy już dość upałów. Internauci radzą sobie z problemem gorąca na swój własny sposób i robią memy. Specjalnie dla Was zebraliśmy najlepsze i najśmieszniejsze obrazki o upałach! Zobaczcie! 📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie!

📢 Wieczysta Kraków. Drugi transfer przed nowym sezonem. Piłkarz grał w ekstraklasie Wieczysta Kraków. Dawid Pakulski, były zawodnik Zagłębia Lubin, został nowym graczem krakowskiego klubu. Podpisał kontrakt na dwa lata, z opcją przedłużenia na kolejny sezon. Jest drugim piłkarzem pozyskanym przez Wieczystą w letnim okienku transferowym 2023. 📢 Tomografia i rezonans w Małopolsce. Czas oczekiwania szokuje, szczególnie w Krakowie Onkofundacja Alivia codziennie sprawdza długość kolejek do badań diagnostycznych w blisko 900 placówkach medycznych w Polsce. Nowe dane z portalu Onkoskaner.pl pokazują, że na tomografię komputerową w trybie zwykłym czeka się w województwie małopolskim średnio 81 dni. Najdłuższa kolejka jest w Krakowie i sięga aż 284 dni, a najkrótsza w Zakopanem - 7 dni. Czas oczekiwania w trybie pilnym w woj. małopolskim skraca się średnio do 47 dni. Jak wypadamy na tle innych województw?

📢 Duże zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie na czas wakacji. Cięcia wybranych linii. W dni wolne będą kursowały co 30 minut Nadchodzące wakacje wiążą się ze zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie. Mieszkańcy, ale też turyści muszą przygotować się na znaczące zmiany. Wybrane linie w dni wolne mają kursować co 30 minut. Zarząd Transportu Publicznego zapowiada także powrót linii sezonowych, które zawiozą pasażerów m.in. do zoo, nad Bagry, do Kryspinowa czy Przylasku Rusieckiego. Sprawdźcie zapowiadane zmiany. 📢 Proszowice. Teofila Pawłowska, jedna z najstarszych Polek spoczęła na cmentarzu Na cmentarzu w Proszowicach została w poniedziałek (19 czerwca) pochowana Teofila Pawłowska, najstarsza mieszkanka miasta i jedna z najstarszych Polek. W chwili śmierci, do której doszło 15 czerwca w proszowickim szpitalu, miała dokładnie 106 lat, osiem miesięcy i jeden dzień. W kraju żyło tylko 19 starszych od niej osób. Spoczęła w starej części cmentarza.

📢 Horoskop dzienny na 21 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 21 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Dziedzictwo odc. 53. Szantażowanie popełnieniem samobójstwa. Streszczenie odcinka [20.06.23] Ali oraz Kiraz jadą odebrać Osmana. Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste. Co wydarzy się po drodze? Z kolei Zuhal chce skompromitować Seher. Co zrobi? Przeczytaj streszczenie 53. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 54. Ali czuje się oszukany. Streszczenie odcinka [21.06.23] Ali dowiaduje się, że jego przyszła teściowa jest cała i zdrowa. Mężczyzna czuje się oszukany i jest zły na narzeczoną. Tymczasem Seher rozmawia z Selimem. O co go poprosi? Przeczytaj streszczenie 54. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 55. Yusyf musi zniknąć. Streszczenie odcinka [22.06.23] Ali jest wściekły na Begum. Tymczasem Ikbal uświadamia sobie, dlaczego Yaman zbliża się do Seher. Jak postanowi temu zaradzić? Koniecznie przeczytaj streszczenie 55. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 59. Begum wpada w szał. Streszczenie odcinka [28.06.23] To już koniec. Ali postanawia oznajmić Begum, że muszą się rozstać. Jak ona na to zareaguje? Co w międzyczasie będzie chciał zrobić Osman? Przeczytaj poniższe streszczenie 59. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 60. Begum atakuje Kiraz. Streszczenie odcinka [29.06.23] Ikbal ma nadzieję, że uda jej się pozbyć Seher i Yusufa z domu. Z kolei Begum napada na Kiraz. Kobieta zostaje ranna. Co dokładnie się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 60. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 61. Osman umiera w szpitalu. Streszczenie odcinka [30.06.23] Po ataku Begum Osman trafia do szpitala. Mężczyzna jest w stanie krytycznym. Tymczasem do rezydencji Yamana dociera opieka społeczna. Czy zabiorą Yusufa? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 61. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 115. Szczere wyznanie Manueli. Streszczenie odcinka [20.06.2023] Manuela wie już, że nie może dłużej skrywać swojego sekretu. Czy wyjawi go Germanowi? A może zrobi to ktoś inny? Przeczytaj streszczenie 115. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 118. Leonor czuje się zaniedbana. Streszczenie odcinka [23.06.2023] Udaje się doprowadzić remont kawiarni do końca. Manuela jest z tego powodu niezwykle szczęśliwa. Ponadto German postanawia złożyć jej obietnicę. Jaką? Już teraz przeczytaj streszczenie 118. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Fani zespołu Kiss opanowali Kraków i Tauron Arenę. Koncert przyciągnął tłumy Kosmiczne buty na wysokim obcasie, srebrzyste zbroje, gitary o dziwnych kształtach, ale przede wszystkim znany na całym świecie makijaż muzyków. To symbole zespołu Kiss, który po raz kolejny odwiedza Kraków i daje koncert w Tauron Arenie. To kolejny hit po koncertach Deep Purple i Iron Maiden. Krakowianie i turyści, fani Kiss, tłumnie przybyli na elektryzującą i wybuchową zabawę.

📢 Zakazany owoc odc. 242. Wyjazd do Ameryki. Streszczenie odcinka [21.06.23] Lila jest wściekła na Yigita i postanawia zrobić mu na złość. Z kolei Sahika wpada na plan kolejnej intrygi. Co zrobi tym razem? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 242. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 248. Próba skompromitowania Yildiz. Streszczenie odcinka [29.06.23] Sahika powoli zaczyna szykować się do ślubu Yildiz. Co dla niej przygotuje? Tymczasem Ender i Caner coś knują. Co takiego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 248. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 20.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 20.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Tak zmienia się Rynek Główny na Igrzyska Europejskie w Krakowie. Połowa zajęta. Trwa montaż boisk i trybun Prace wre na całej długości płyty Rynku Głównego od strony ul. Szewskiej. Budowa przykuwa uwagę przechodniów, bo takich konstrukcji tu jeszcze nie było. Ale też nie było tu nigdy igrzysk europejskich i zawodów w padlu oraz teqballu. Właśnie trwa budowa trybun i boisk, na których będą rozgrywane w Krakowie zawody IE 2023 w tych mało znanych dyscyplinach sportowych. 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awans. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Zderzenie trzech aut na A4 w rejonie Krakowa. Był potężny korek pod Wieliczką Na odcinku autostrady A4 między węzłami Kraków Wieliczka - Kraków Południe, kierunek Katowice, doszło do poważnego wypadku, zderzenia trzech pojazdów osobowych. Jedna osoba została ranna. Pojazdy blokowały lewy oraz środkowy pas jezdni. Kierowcom został tylko pas prawy. Tworzy się ogromny korek.

📢 Nietypowy początek lata w Kryspinowie. Kąpielisko otwarte, ale z powodu igrzysk europejskich są duże ograniczenia Zalew Kryspinów na czas Igrzysk Europejskich stanie się areną zawodów kajakarskich. Okazuje się, jednak, że plażowicze wciąż mogą korzystać z akwenu, który tylko w części zostanie zajęty przez sportowców. Psia Plaża oraz teren za nią jest cały czas dla otwarty dla miłośników pływania i opalania. Sprawdźcie, jakie zmiany obowiązują w organizacji ruchu.

📢 Wielkie show w Skale. Pół tysiąca tańczących muzyków i zjawiskowych mażoretek na międzynarodowym festiwalu orkiestr dętych Rzesza muzyków, paradne musztry, koncerty orkiestr, tańczący instrumentaliści, pokazy mażoretek, musztra paradna - to było wielkie show w Skale podczas XX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale. Na dwudniowe święto stawiło się kilkanaście orkiestr i zespołów. Jak wyliczali organizatorzy, to pół tysiąca muzyków, którzy na koniec dali wspólny koncert. 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 20.06.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 20.06 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium.

📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 20.06.2023 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji. 📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa postępuje. Będą zmiany w ruchu od 21 czerwca W środę (21 czerwca) o 8:00 wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ul. Na Zielonki w Krakowie. Związana jest z budową Północnej Obwodnicy Krakowa. Jezdnia zostanie zwężona i zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. W czasie największego natężenia ruchu, od 6:00 do 18:00, ruch samochodów będzie sterowany ręcznie.

📢 Wakacje zaledwie 30 minut od Krakowa. Greckie plaże, chorwackie wody i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [20.06.2023] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Konkurs „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023” rozstrzygnięty! Nagradzamy firmy i szkoły Dziś w trakcie prestiżowej gali uhonorowaliśmy laureatów II edycji ekokonkursu „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023”. Co zrobić, by zminimalizować degradację środowiska naturalnego, ale jednocześnie rozwijać firmę? Oni to nie tylko wiedzą, ale już stosują. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Clepardia, Cracovia, Wisła. Odkryte baseny to było kiedyś centrum wakacyjnego życia w Krakowie. Z wielu ostał się jeden. Archiwalne zdjęcia Jedni chodzili na Clepardię, inni woleli Wisłę, jeszcze inni – Cracovię. A niektórzy bywali wszędzie. Dużą popularnością cieszyły się też Polfa, ale już mało kto pamięta, że uprzywilejowani mogli się też wybrać się na Wawel. Nie, to nie jest mapa sportowych rozgrywek, lecz miejsca, gdzie chodziło się kiedyś w Krakowie na odkryty basen. Po tamtych czasach zostało już jednak tylko wspomnienie. Bywaliście? Pływaliście? Pamiętacie tamte baseny? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Potrącił motocyklistę w centrum Krakowa i uciekł. Utrudnienia na rondzie Grunwadzkim Kraków. Rondo Grunwaldzkie, zjazd z górnego poziomu w kierunku ronda Matecznego było w nocy zablokowane - kierujący samochodem osobowym wjechał w motocyklistę po czym oddalił się z miejsca zdarzenia, kierujący jednośladem znajduje się pod opieką ratowników medycznych. Na miejscu straż pożarna oraz policja, linie autobusowe kierowane w kierunku ul. Konopnickiej przez tunel. Bez obsługi przystanku - Rondo Grunwaldzkie Górna, górny poziom - ruch z Monte Cassino po most Grunwaldzki.

📢 Krowy z Wrocimowic na gigancie. Uciekinierki wróciły do zagrody. Sceny jak z westernu! Poszukiwane od czwartku cztery krowy, które uciekły z gospodarstwa we Wrocimowicach (gmina Radzimice), w poniedziałkowe popołudnie wróciły do zagrody. Zwierzęta udało się odnaleźć dzięki użyciu drona z kamerą termowizyjną. 📢 Sportowcy ślubowali w Krakowie przed startem w Igrzyskach Europejskich 2023. Prezes PKOl Radosław Piesiewicz: Rozwiążcie worek z medalami W krakowskim Muzeum Lotnictwa pierwsza grupa sportowców złożyła ślubowanie przed rozpoczynającymi się w środę Igrzyskami Europejskimi 2023. Poniedziałkowa uroczystość zgromadziła ponad 100 zawodniczek i zawodników wraz ze sztabami szkoleniowymi. Tekst ślubowania wręczali sportowcom oraz ich trenerom prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz i prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz. Następnie zawodniczki i zawodnicy kolejno składali na fladze igrzysk swoje podpisy. 📢 Dwie akcje strażackie w Skawinie. Pożar transformatora i zadymienie w sklepie. Wezwano liczne jednostki OSP W ciągu godziny strażacy ze wszystkich jednostek w Skawinie - państwowej i ochotniczych byli wzywani dwa razy na akcje ratownicze. Najpierw po godz. 17 wybuchł pożar transformatora na ul. Korabnickiej. Część osiedla w mieście nie miała prądu. Drugie zdarzenie miało miejsce w sklepie przy ul. Wspólnej, gdzie wezwano strażaków do zadymienia w pomieszczeniach biurowych sklepu.

📢 Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic i kolejny protest przeciw wycince drzew. Ma odbyć się tuż przed ceremonią otwarcia igrzysk Mieszkańcy planują kolejny już protest w sprawie wycinki drzew, związaną z budową linii tramwajowej na Mistrzejowice. O planowanym proteście poinformował Marcin Borek - Radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony, w opublikowanym w mediach społecznościowych poście. Jak zapowiedział radny protest ma odbyć się tuż przed ceremonią otarcia igrzysk. 📢 Dni Miechowa. Agnieszka Chylińska w koszulce Pogoni! Od czwartku do niedzieli trwały tegoroczne Dni Miechowa. Zaczęło się od spotkania autorskiego w Bibliotece Publicznej z Nathalie K. Flower. Skończyło na koncercie Agnieszki Chylińskiej i pokazie laserów. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity.

📢 Partner Anastazji w trybie pilnym wezwany na policję. Funkcjonariusze mają wątpliwości po zbadaniu telefonu Anastazja Rubińska została odnaleziona martwa w niedzielę wieczorem, a policja cały czas bada wszystkie możliwe opcje, by ustalić przebieg zdarzeń. Obecnie, w trybie pilnym, na policję został wezwany jej partner. Ma to związek z analizą jej telefonu komórkowego. 📢 Budowa nowego terminala cargo na krakowskim lotnisku. Kamień węgielny wmurowany Nowy terminal cargo powstaje w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice. W poniedziałek, 19 czerwca, odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę obiektu. Terminal zostanie wybudowany około 1 km od istniejącego obecnego. Koszt inwestycji wyniesie 91 mln 938 tys. zł. Realizacja ma trwać prawie dwa lata.

📢 Nocny pościg w centrum Krakowa. Mężczyzna nagrywał części intymne kobiety W nocy z niedzieli na poniedziałek w samym centrum Krakowa miała miejsce nietypowa sytuacja. - Około 1:30 w nocy patrolując Planty, na wysokości Bramy Floriańskiej zauważyliśmy uciekającego mężczyznę, za którym biegnie dziewczyna. Gdy podjechaliśmy bliżej, roztrzęsiona kobieta przekazała nam, że goni go, gdyż ten, naruszył nietykalność cielesną jej koleżanki - informuje Straż Miejska.

📢 Przy Mackiewicza w Krakowie ma powstać kompleks basenów. Zobaczcie wizualizacje Do tegorocznego budżetu miasta udało się wprowadzić ważna dla północy Krakowa inwestycję. Chodzi o budowę nie tyle basenu, co całego kompleksu sportowego przy ul. Mackiewicza. Realizacja zadania planowana jest w latach 2023- 2026, czyli szybko się tam nie wykąpiemy, ale ważne, że coś drgnęło w sprawie. Bo przecież chodzi o dawne obiekty Clepardii, gdzie kiedyś przychodziło tłumy, ale niestety basen został zamknięty. Inwestycję nadzoruje Zarząd Infrastruktur Sportowej. 📢 Proszowice. Śladami Stańczyka dojechali do Niepołomic Zamek w Niepołomicach, Czarny Staw w Puszczy Niepołomickiej to tylko niektóre miejsca, które odwiedzili uczestnicy tegorocznej edycji Rowerowego Rajdu Stańczyka. W nagrodę za aktywnie spędzony czas otrzymali efektowne pamiątkowe medale. 📢 Dwa wypadki na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Kierowca zasnął, są poszkodowani Do dwóch wypadków doszło na drodze krajowej nr 94 w poniedziałek około południa. Najpierw trzy samochody zderzyły się w Gotkowicach w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Niedługo później na tej samej drodze w Wielkiej Wsi doszło do drugiego wypadku. Tym razem zderzyły się dwa samochody, są dwie osoby ranne.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato. Cięcia, które sprawią, że będziesz wyglądała kobieco, stylowo i młodo. Zobacz uczesania, które są modne Krótkie fryzury to jedne z najpopularniejszych fryzur. Te uczesania mają swoje zwolenniczki, jak i przeciwniczki. Bez względu, do której grupy należysz, zobacz cięcia, w których będzie ci wygodnie, a przy okazji będziesz prezentować się zjawiskowo.

📢 Wypadek na zakopiance w Mogilanach. Zderzenie trzech samochodów Na zakopiance w Mogilanach doszło do zderzenia trzech pojazdów. Wypadek miał miejsce w poniedziałek, 19 czerwca około godz. 11.20. Jeden pas ruchu w kierunku Zakopanego został zablokowany, kierowcy natrafiają na duże utrudnienia. 📢 Dni Proszowic 2023. Tłumy na Sławomirze i niespodzianka z Ostrowa Tak, jak można było się spodziewać, niedzielny koncert Sławomira zgromadził pod sceną tegorocznych Dni Proszowic tłumy ludzi spragnionych lekkiej, tanecznej muzyki. Piosenkarz i muzyk, występując wspólnie z żoną Kajrą i zespołem, nie zawiódł jej oczekiwań, wykonując swoje najbardziej przebojowe piosenki.

📢 Co oni zrobili?! Oto krakowscy mistrzowie parkowania Krakowska straż miejska notorycznie interweniuje w sprawie kierowców, którzy nieprawidłowo parkują swoje samochody. Niektórzy posiadacze aut w stolicy Małopolski przechodzą jednak sami siebie. A kolekcja zdjęć dokumentujących ich wyczyny ciągle rośnie! Trudno uwierzyć w to, że wpadli na pomysł, by w taki sposób zaparkować pojazd! Zaparkować chociażby bezpośrednio na przejściu dla pieszych? Dla nich to żaden problem. A to dopiero początek. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz prawdziwych mistrzów parkowania. 📢 Relikwie krwi św. Jana Pawła II w Bukowinie Tatrzańskiej. Wprowadził je kard. Stanisław Dziwisz Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej otrzymała relikwie krwi św. Jana Pawła II. – Zostaje tu między wami. Wiedzcie, że on was kochał i na pewno dziś też kocha – mówił kard. Stanisław Dziwisz, który dokonał wprowadzenia relikwii.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 123. Manuela odtrąca Germana. Streszczenie odcinka [30.06.2023] Felipe w końcu zbiera się w sobie i zaczyna opiekować się Adrianą. Tymczasem Servando wyłącza prąd w domu. Dlaczego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 123. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Wiśniowa. Wmurowano akt erekcyjny pod budowę hospicjum stacjonarnego W Wiśniowej wmurowano akt erekcyjny pod budowę hospicjum stacjonarnego, pierwszego takiego nie tylko w powiecie myślenickim, a nawet na obszarze większym, bo obejmującym kilka powiatów. Z inicjatywą jego budowy wyszła Beskidzka Fundacja Hospicyjna. Ona także zbiera fundusze na ten cel i apeluje o pomoc do ludzi dobrej woli. Fundacja powstała przy Hospicjum Domowym Królowej Apostołów, które działa w Wiśniowej już od 2009 roku. 📢 Dni Proszowic 2023. Sobota pełna tańca i muzyki. Znakomity Zimen Do późnego sobotniego wieczoru trwały sobotnie wydarzenia, odbywające się w ramach tegorocznych Dni Proszowic. W pierwszej części na scenie dominowała młodzież. Im później, tym więcej było „dorosłych” wykonawców. Zwieńczeniem pierwszego dnia był koncert Jacka Mejera, czyli rapera Mezo.

📢 Jarmark Świętojański 2023 w Krakowie. Pod Wawelem na Bulwarze Czerwieńskim można znaleźć różne skarby. Zobaczcie zdjęcia Na Bulwarze Czerwieńskim trwa Jarmark Świętojański. Wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin odbywa się w dniach od 16 do 25 czerwca. Na licznych straganach można znaleźć niezwykłe rękodzieła, biżuterie, pluszaki oraz coś smacznego do zjedzenia. Jeśli jeszcze nie byliście na jarmarku zobaczcie na zdjęciach naszego fotoreportera, co można tam znaleźć. 📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Dni Gminy Zabierzów z Senioraliami i mnóstwem koncertów. Rynek zamienił się w scenę muzyczna Muzyka, tańce i podróże z historią - to tegoroczne Dni Gminy Zabierzów. Właściwie zaplanowano je na sobotę i niedzielę, 17 i 18 czerwca, ale wszystko to poprzedziły piątkowe Senioralia, czyli występy i zabawy seniorów. 📢 XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale. Widowisko, tłumy widzów i wielkie święto miasta Wspaniałe widowisko muzyczne z udziałem Małej Armii Janosika mogli podziwiać mieszkańcy Skały i okolicznych wiosek, powiatu krakowskiego i goście z całej Małopolski. Ucztę muzyczną przygotowano na XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale. 📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Jazdowiczki. Nocny wypadek pod Proszowicami. Jest ofiara śmiertelna W nocy z piątku na sobotę doszło do śmiertelnego wypadku drogowego w Jazdowiczkach koło Proszowic. Kierujący samochodem osobowym młody mężczyzna wjechał w betonowy mostek i poniósł śmierć. Droga wojewódzka nr 775 przez kilka godzin była zablokowana. 📢 Miechów. Statuetki Macieja Miechowity rozdane W Miechowie po raz ósmy zostały rozdane statuetki Macieja Miechowity dla osób, instytucji i firm, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju i promocji regionu. Nie brakło również nagrody specjalnej. Sprawdź, kto został wyróżniony tym razem Nagrodą Burmistrza Miechowa?

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [17.06] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy. 📢 Łaganów. Poranne lądowanie samochodu w potoku [NOWE INFORMACJE] W sobotę rano kierowca samochodu osobowego, jadący drogą powiatową z Proszowic do Wawrzeńczyc, w Łaganowie stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do potoku Jakubowicki. Kierującemu nic poważnego się nie stało. Został ukarany mandatem. 📢 Hebdów. Wypadek na drodze krajowej. Poszkodowany kierowca W piątkowe popołudnie na drodze krajowej nr 79 w Hebdowie doszło do wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że na skutek zderzenia dwóch pojazdów poszkodowany został kierujący osobowym oplem. Został przewieziony do szpitala.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 15.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Dilerzy i handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? LISTY GOŃCZE 15.06.2023 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku.

📢 Wieże i punkty widokowe w Małopolsce, z których można podziwiać Tatry oraz piękne krajobrazy. To trzeba zobaczyć nie tylko na zdjęciach Beskid Sądecki jest piękny o każdej porze roku. Wieże i punkty widokowe wyrastają jak grzyby po deszczu i są turystycznymi hitami. Radziejowa, Eliaszówka, platforma widokowa na Jaworzynie Krynickiej, wieża widokowa w Krynicy, zamek w Rytrze, to tylko kilka z wartych odwiedzenia miejsc widokowych. Można z nich podziwiać np. panoramy Tatr. Warto przekonać się na własne oczy! Zobacz nasze propozycje.

📢 Upały w Polsce. Memy! Internauci śmieją się z wysokich temperatur. Upały w krzywym zwierciadle [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI] Upały w Polsce nie ustają. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki. Internauci jak zwykle komentują wysokie temperatury i przedstawiają je w krzywym zwierciadle. Upał w Polsce dokucza wszystkim. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY]

📢 Nie żyje Jan Kosmowski, znany krakowski przedsiębiorca branży samochodowej, działacz społeczny W poniedziałek 6 stycznia w Krakowie zmarł po długiej chorobie, dzielnie walcząc z niedomaganiami, Jan Kosmowski, znany krakowski przedsiębiorca, aktywny działacz samorządu gospodarczego Krakowa. Urodził się w Zakopanem, ale czuł się bardzo mocno związany z Krakowem. 📢 Proszowice. Obchody Nocy Świętojańskiej z Towarzystwem Turystyki [DUŻO ZDJĘĆ] Przez wiele godzin trwały w piątek obchody Nocy Świętojańskiej zorganizowane przez Towarzystwo Turystyki Regionalnej Proszowice

