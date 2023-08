Prasówka 21.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia”?

Prasówka 21.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 21.08.23

📢 Tak wygląda teraz Fabienne Wiśniewska. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces.

📢 Tak w PRL-u wyglądały kuchnie naszych babć. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

Prasówka 21.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów - uwaga aktualizacje wyliczeń podamy w poniedziałek około południa.

📢 Zasady urlopów 2024. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Takie kwoty młode pary miały w kopertach weselnych w 2023 roku. Oto ślubne prezenty Ślub i wesele to marzenie wielu młodych par. Szczególnie dziewczyny marzą o pięknej sukni i wyjątkowej oprawie tego wyjątkowego dnia. Z weselem wiąże się także temat prezentów ślubnych, w ostatnim czasie są to przede wszystkim pieniądze. Zobaczcie ile pary młode uzbierały w swoich weselnych kopertach w 2023 roku.

📢 Metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak zmieniła się na zdjęciach Elżbieta Czabator Oprócz udziału w "Rolniku", można ją było zobaczyć także w innych popularnych produkcjach, takich jak "Jaka to melodia", "Pytanie na śniadanie" czy "Familiada". Mimo że wiele czasu minęło od zakończenia "Rolnika", Elżbieta Czabator nadal aktywnie angażuje się w różne projekty medialne. Dlatego też przygotowaliśmy dla was niezwykłą galerię zdjęć. 📢 Jaksice. Święto rolników z gminy Miechów. Przybyło 17 delegacji z wieńcami Po dwunastu latach sołectwo Jaksice ponownie gościło rolników na dożynkach gminy Miechów. Zanim jednak ci stawili się na miejscowym boisku, wzięli udział w mszy odprawionej w kościele w sąsiednich Przesławicach. Następnie, mimo lejącego się z nieba żaru, siedemnaście wiejskich delegacji i zaproszeni goście przeszli barwnym korowodem na miejsce święta plonów.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Zobacz najlepsze memy znad polskiego morza! Uśmiejesz się do łez! Nowa edycja na wakacje 2023 Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Idealne na wakacje 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez! 📢 Proszowianka znokautowana przez Świt Krzeszowice na inaugurację okręgówki Fatalnie zaczęli sezon piłkarze Proszowianki. W pierwszym meczu rozgrywek 2023/24 ulegli na własnym boisku Świtowi Krzeszowice 0:3, a wynik spotkania został ustalony już w 17 minucie. Gole dla gości zdobywali Karol Kusiak (dwie) oraz Adam Noworyta.

📢 Memoriał Wagnera 2023. Pełne trybuny kibiców na meczu Polska - Włochy w Krakowie. Znajdźcie się na zdjęciach Memoriał Wagnera 2023 w Krakowie zakończył się w niedzielę (20 sierpnia) meczem Polska - Włochy. Drużyny mogły liczyć na gorący doping kibiców, którzy wypełnili Tauron Arenę Kraków. Zobaczcie, co działo się na trybunach. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Dożynki województwa małopolskiego tym razem w Korzennej. Rozpoczął je tradycyjny korowód. Atrakcje do późnego wieczora Rolnicy z całej Małopolski spotkali się w niedzielę (20 sierpnia) w Korzennej na wojewódzkich dożynkach. Obfitujące w atrakcje wydarzenie rozpoczął tradycyjny korowód, w którym podziwiać można było przystrojone konie, wozy, ciągniki rolnicze, a przede wszystkim wieńce dożynkowe przygotowane przez mieszkańców 16 korzeńskich sołectw.

📢 Czarna seria na A4. Dwa wypadki na trasie Kraków-Rzeszów, kilkukilometrowe korki W wyniku wypadków na A4, na wysokości miejscowości Sanisławice i Damienice (Małopolskie), zablokowane są pasy w kierunku Krakowa i Rzeszowa. Ruch odbywa się pasami awaryjnymi, tworzą się tu kilkukilometrowe korki. Z kolei w Kłaju zablokowany jest jeden pas ruchu - ten zjazdowy na MOP Kłaj, z powodu pożaru samochodu. Ruch w kierunku Bochni odbywa się dwoma pasami.

📢 Memoriał Wagnera 2023. Mecz Polska - Włochy wyłonił zwycięzcę turnieju w Krakowie. Górą nasi rywale Memoriał Wagnera 2023 w siatkówce mężczyzn skończył się dzisiaj (niedziela, 20 sierpnia) meczem Polska - Włochy. W Tauron Arenie Kraków wygrali Włosi, którzy okazali się także najlepsi w całym turnieju. Wyprzedzili Słowenię, naszą drużynę i Francję. Zobaczcie zdjęcia z tego starcia. 📢 Kraków. Samochody okrążyły Przylasek Rusiecki. Tłumy ludzi w wodzie i na plaży Nie tylko Bagry oraz Zakrzówek - kąpielisko w krakowskim Przylasku Rusieckim także cieszy się wielką popularnością w ten słoneczny, upalny weekend. Samochody dosłownie otoczyły to popularne miejsce rekreacji, a ludzie tłumnie oblegają plażę. Wiele osób schładza się w wodzie, która pomaga przetrwać upał. 📢 Memorial Wagnera 2023. Francja pokonała Słowenię. Taki wynik daje szansę Polakom na wygranie turnieju w Krakowie Zwycięzcę Memoriału Wagnera 2023 poznamy dopiero po ostatnim meczu turnieju w Krakowie. W pierwszym niedzielnym spotkaniu Francja pokonała liderującą w tabeli Słowenią (3:1), co otwiera szansę przed Polską i Włochami, które zmierzą się w ostatnim starciu w niedzielę, 20 sierpnia.

📢 Festiwal Folkloru w Zakopanem. Po Krupówkach przeszedł korowód górali ze świata Żywiołowi Turcy, roztańczeni Macedończycy, czy barwi Meksykanie. Do tego zespoły z Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Włoch, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji. Ponadto cztery zespoły z Polski – z Mszalnicy, Łodygowic, Piwnicznej-Zdroju i z Zakopanego. To 16 zespołów, które będzie można zobaczyć na 54. Międzynarodowy Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.

📢 Jarosław Kaczyński ogłosił, że czternasta emerytura w 2023 roku będzie wynosiła 2200 zł emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad 8 mln osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września. Seniorzy z Małopolski przekonują, że świadczenie wprowadzone przez rząd PiS to dla nich spory zastrzyk dodatkowej gotówki, którą mogę przeznaczyć m.in. na zakupy. Tymczasem w niedzielę 20 sierpnia w czasie Dożynek Województwa Łódzkiego w Paradyżu prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że czternasta emerytura w 2023 roku będzie wynosiła 2200 złotych netto. W tej wysokości świadczenie otrzymają emeryci, których emerytura wynosi do 2900 zł.

📢 Horoskop dzienny na 29 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 29 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 31 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 31 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 V liga. Mecz Orzeł Piaski Wielkie - Wieczysta II Kraków skończył się skandalem. Piłkarze w ramach protestu zeszli z boiska W meczu 2. kolejki sezonu 2023-2024 w grupie zachodniej V ligi piłkarskiej: Orzeł Piaski Wielkie - Wieczysta II Kraków doszło do nietypowego zdarzenia. Piłkarze gospodarzy w 65 min zeszli z boiska w geście protestu.

📢 Kibicowski pojedynek na krakowskich derbach Garbarni z Wieczystą Trzecioligowe derby Krakowa, w których zagrały zespoły Garbarni i Wieczystej cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na stadionie pojawili się kibice obu drużyn, którzy przez cały mecz kulturalnie dopingowali swoje zespoły. Nie zabrakło też efektów specjalnych. Przejdź do GALERII, by zobaczyć kibiców, którzy uczestniczyli w tym emocjonującym spotkaniu, zakończonym wygraną Wieczystej 3:2. 📢 Kibice siatkówki na meczu Polska - Francja w Memoriale Wagnera. Znajdźcie się na zdjęciach W swym drugim meczu siatkarskiego Memoriału Wagnera reprezentacja Polski pokonała Francję 3:1. Sobotnie spotkanie (19 sierpnia 2023 r.) na żywo w Tauron Arenie Kraków oglądało aż 15 tysięcy widzów. Zobaczcie, co działo się na trybunach. Byliście na tym wydarzeniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Piastem Gliwice W meczu 5. kolejki piłkarskiej ekstraklasy w poniedziałek o godz. 19 Cracovia podejmuje Piasta Gliwice. Na jaki skład zdecyduje się trener Jacek Zieliński? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 20.08.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 20.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 20.08.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku. 📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 20.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 20.08.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Horoskop dzienny na 20 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 20 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Lekkoatletyka. MŚ Budapeszt 2023: starty Polaków dzisiaj, wyniki, program mistrzostw świata dzień po dniu W MŚ w Budapeszcie dzisiaj są starty Polaków, sprawdź program i wyniki. W mistrzostwach świata, zaplanowanych na 19-27 sierpnia 2023 r., nasi zawodnicy codziennie będą rywalizować w eliminacjach i zapewne też w finałach. Tutaj znajdziesz plan minutowy startów na dziś, a także w przejrzystej formie wyniki w dni poprzednich. Z nami nic Ci nie umknie.

📢 Zakazany owoc odc. 289. Kolejna ciąża Yildiz. Streszczenie odcinka [28.08.23] Okazuje się, że Zeynep ma sławną koleżankę, która postanowiła ją odwiedzić. Czym się zajmuje? Kto zwróci na nią swoją uwagę? Przeczytaj poniższe streszczenie 289. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 284. Co jest prawdą? Streszczenie odcinka [21.08.23] Mahmut pada ofirą perfidnych kłamstw. Chłopak jest zdezorientowany. Tymczasem Cansu wdraża w życie swój plan. Koniecznie przeczytaj streszczenie 284. odcinka "Zakazanego owocu, aby dowiedzieć się więcej. 📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 20.08.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Paznokcie french na LATO 2023: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 20.08 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 20.08.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Plac Wolnica przeszedł zmiany na miarę możliwości. Jak się wam tam teraz podoba? Na placu Wolnica przed ratuszem kazimierskim stanęła instalacja artystyczna, która ma służyć głównie odpoczynkowi oraz rekreacji mieszkańców i turystów. Wcześniej miejscy urzędnicy uspokoili tam ruch samochodów, stawiając m.in. donice z kwiatami w miejscu ronda. Nowe zagospodarowanie wywołało różne komentarze wśród mieszkańców. Jednym się podoba, inni krytykują. Przejdź do GALERII, by zobaczyć porównanie, jak to miejsce wygląda obecnie, a jak tam było przed wprowadzeniem zmian, a także przed laty.

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 20.08.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Piękne zabytki, największa śluza w Polsce. Podczas rejsów Wisłą z Oświęcimia do Krakowa jest co podziwiać. Zobaczcie zdjęcia Rejsy Wisłą z Oświęcimia do Krakowa dostarczają mnóstwa wrażeń. Takich widoków, jak z rzeki na zabytki i bogatą przyrodę nie ogląda się na co dzień. Do tego cztery śluzowania, w tym na największej śluzie w Polsce w Borku Szlacheckim czy pokonanie Kanału Łączańskiego to tylko część miejsc, które budzą podziw podczas żeglugi blisko 80-kilometrową trasą. Przejdźcie do galerii i zobaczcie zdjęcia. 📢 Iwanowice. Wypadek z udziałem koparki. W kabinie było dziecko [AKTUALIZACJA] W sobotę po południu w Iwanowicach Dworskich (powiat krakowski) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem koparki. Mężczyzna kierujący pojazdem spadł z kilkunastometrowej skarpy. W kabinie wiózł ze sobą siedmioletniego syna. Na miejsce został wezwany helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

📢 Potężne nawałnice przeszły nad Podhalem. Zalane drogi, połamane drzewa Nawalne deszcze, które w sobotę po południu przeszły nad Podhalem, spowodowały zalanie lokalnych dróg. Strażacy w wielu miejscach wypompowują wodę z zalanych posesji i udrażniają przepusty. 📢 Bardzo gorące trzecioligowe derby Krakowa. Garbarnia zacięcie walczyła z Wieczystą Wielkie emocje towarzyszyły derbom Krakowa pomiędzy Garbarnią i Wieczystą. Przy wypełnionych trybunach i głośnym dopingu dla obu zespołów rozegrano prestiżowy mecz, w którym walka była do samego końca. Żółto-czarni już po niespełna kwadransie prowadzili 2:0, dzięki rzutom karnym wykorzystanym przez Denysa Faworowa. Ten zawodnik jeszcze przed przerwą podwyższył na 3:0. Wydawało się, że jest po meczu, ale druga połowa należała do gospodarzy z Ludwinowa.

📢 Wystrój mieszkań w czasach PRL. Te meble znów są modne! Jeszcze kilkanaście lat temu meble z okresu PRL-u wyrzucaliśmy na śmietnik, wywoziliśmy do domku na działce albo wciskaliśmy w kąt garażu czy strychu. Dzisiaj unikatowe fotele, krzesła, stoliki i komody z tamtych czasów stały się obiektem pożądania. Na tej nostalgicznej fali, przypominamy, jak wyglądały wnętrza naszych mieszkań jeszcze kilka dekad temu.

📢 Takie emerytury seniorzy otrzymają we wrześniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, wyliczenia dla twojej emerytury Takie emerytury otrzymają seniorzy we wrześniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur we wrześniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na wrzesień 2023. 📢 Ćwierć wieku temu w Krakowie otwarta została pierwsza IKEA. Pamiętacie, jak robiło się zakupy pod koniec lat 90.? Archiwalne zdjęcia 25 lat temu w Krakowie pojawił się sklep Ikea. Gdy w 1998 roku w wakacje otwierano sklep tej sieci, mało kto wiedział, co to jest szwedzki design. Ciekawość była tak ogromna, że pierwsi klienci pojawili się już 3 dni przed otwarciem. Rozbili namioty i nocowali przed sklepem. Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Mecze Polski w ME siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela grupy A, faza pucharowa ME w siatkówce kobiet 2023 Polska zaczęła od meczów w grupie A w Gandawie, sprawdź kiedy i z kom grają dzisiaj Polki. Tutaj znajdziesz wyniki, terminarz, tabelę i składy ze wszystkich spotkań naszych siatkarek na Eurovolley. Mistrzostwa Europy odbywają się w czterech krajach.

📢 Wielki plan dla zieleni miał chronić przyrodę w Krakowie, ale został storpedowany przez inwestorów. Miasto dostało za niego... nagrodę Miasto zostało nagrodzone za plan miejscowy, który miał chronić przed zabudową zieleń, rozproszoną po całym Krakowie. Został jednak storpedowany m.in. przez prywatnych inwestorów, którym pokrzyżował plany inwestycyjne. W efekcie sąd administracyjny unieważnił część dokumentu i zabudowa grozi np. Zakrzówkowi. 📢 Oto Dolina Raby. Tak wygląda nowe kąpielisko pod Krakowem. Piękne molo, plaża, kajaki i park linowy. Już można pływać i wypoczywać! „Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie.

📢 Kosze pełne grzybów! Wysyp prawdziwków w małopolskich lasach. Czytelnicy pokazują swoje zbiory Wszyscy narzekali ostatnio na pogodę, ale była - bardzo liczna! - grupa osób, którą padające deszcze napawały nadzieją. Nadzieją na, ma się rozumieć, udane grzybobranie! I rzeczywiście - w Małopolsce mamy teraz prawdziwy wysyp grzybów, a dowodem są zdjęcia, którymi podzielili się z nami nasi Czytelnicy. 📢 Proszowice. Strażacy weszli przez okno do mieszkania starszej kobiety W sobotę rano proszowiccy strażacy zostali wezwani do otwarcia mieszkania na poddaszu jednego z bloków przy ulicy 3 Maja w Proszowicach. W środku znajdowała się starsza kobieta, która była zamknięta od środka. Przebywający na miejscu syn nie mógł się do niej dostać. Strażacy weszli do mieszkania przez okno. Stwierdzili, że kobieta żyje, choć źle się poczuła i nie była w stanie otworzyć drzwi. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił kobiecie pomocy.

📢 Winnica Gródek w Zbyszycach to sądecka Toskania. Lokalne trunki i fantastyczne widoki na Jezioro Rożnowskie doceniają znane osoby Gmina Gródek nad Dunajcem jest coraz bardziej popularna. W promocji tej przepięknie położonej okolicy nad Jeziorem Rożnowskim przysłużyły się luksusowe hotele, wodne atrakcje, ale także niezwykle malownicze miejsce, w którym uprawia się winogrona. Winnica Gródek w Zbyszycach nazywana jest sądecką Toskania, a wytwarzane tam wino doceniło już wiele osób. To także miejsce chętnie wybierane przez pary młode na sesję ślubną. Winnica jest popularna wśród celebrytów i znanych osób. Ostatnio odwiedził ją m.in. były prezydent Aleksander Kwaśniewski wraz z żoną, dziennikarka Dorota Wellman czy sądecka aktorka Katarzyna Ucherska. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po porażce „Białej Gwiazdy” z Odrą Opole Druga porażka z rzędu, cierpliwość kibiców, która już praktycznie się wyczerpała. Tak wygląda obraz Wisły Kraków po meczu z Odrą Opole, przegranym w piątkowy wieczór na stadionie przy ul. Reymonta przez „Białą Gwiazdę” 1:3. Czas na pomeczowe wnioski.

📢 Miechów. Chcą prawie 30 milionów na budowę hali sportowej Gmina Miechów złożyła trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach kolejnej edycji programu Polski Ład. Największy z nich opiewa na kwotę prawie 30 milionów złotych, która miałaby zostać przeznaczona na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. 📢 Memoriał Wagnera 2023. Kibice na meczu siatkarzy Polska - Słowenia w Tauron Arenie Kraków. Znajdźcie się na zdjęciach Memoriał Wagnera 2023 w siatkówce mężczyzn rozpoczął się w Krakowie w piątek (18 sierpnia). Polska grała ze Słowenią, a na trybunach Tauron Areny zasiadł niemal komplet widzów. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Proszowice. Budowa nowej biblioteki już skończona. Księgozbiór wróci na wiosnę W Proszowicach zakończyły się prace związane z rewitalizacją i rozbudową Biblioteki Publicznej. Wykonano rewitalizację starej części biblioteki oraz dobudowano nowy pawilon. Ponieważ obiekt nie został jeszcze wyposażony w meble, księgozbiór pojawi się na miejscu prawdopodobnie na wiosnę. Całość prac kosztowała ponad siedem i pół miliona złotych.

📢 Memoriał Wagnera 2023. Wyniki i terminarz siatkarskiego turnieju w Krakowie Memoriał Wagnera w 2023 r. odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia, sprawdź wyniki i terminarz prestiżowego turnieju towarzyskiego w Krakowie. Dla uczestników zawodów siatkarzy w Tauron Arenie będzie to ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy. 📢 MŚ 2023 w lekkoatletyce. Oto piękne rezprezentantki Polski na mistrzostwa świata w Budapeszcie. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Budapeszcie rozgrywane są w sierpniu 2023 r. W reprezentacji na tę imprezę Polski znalazły się 34 zawodniczki. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji. Nasze lekkoatletki prezentują na Instagramie swoje wysportowane ciała. 📢 Zaproszenie na dożynki gminy Miechów do Jaksic W niedzielę (20 sierpnia) na boisku sportowym w Jaksicach odbędą się dożynki gminy Miechów. Swój udział w wydarzeniu zapowiedziało 17 wiejskich delegacji oraz liczni goście.

📢 Małopolskie Święto Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. To dziękczynienie dla rolników i okazja do promocji przysmaków regionalnych Producenci warzyw z całego regionu spotkają się na dorocznej imprezie XIII Małopolskim Święcie Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Będzie okazja podziękować wszystkim rolnikom za trud uprawy warzyw i szczególnie nagrodzić liderów w tej dziedzinie. W trakcie imprezy zaplanowano degustacje tradycyjnych przysmaków, z których słynie region. Święto odbędzie się 3 września 2023 r. na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim. Od rana będą prezentacje firm, a oficjalne rozpoczęcie od mszy św. o godz. 13.

📢 Najpiękniejsze lekkoatletki na świecie [ZDJĘCIA] Zachwycają urodą, zgrabną sylwetką i sportowym talentem. Oto najpiękniejsze lekkoatletki na świecie. W sierpniu 2023 r odbywają się w Budapeszcie mistrzostwa świata. Zobacz zdjęcia naszej galerii. 📢 ME siatkarek 2023. Poznaj skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy [ZDJĘCIA] Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozpoczęły się 15 sierpnia. W gronie 32 drużyn jest też oczywiście reprezentacja Polski, która ma walczyć o medale. Na ME rozgrywane w czterech krajach powołanych zostało 14 zawodniczek. Poznaj nasze siatkarki, w galerii zdjęci z Instagrama.

📢 Miechów. Upalne obchody Święta Wojska Polskiego Piękna, słoneczna pogoda i wysoka temperatura towarzyszyły wtorkowym obchodom Święta Wojska Polskiego w Miechowie. PO części oficjalnej odbyły się zawody strzeleckie. 📢 Solcza. Rolnicy z gminy Pałecznica świętowali dożynki obok nowego domu ludowego Położona na obrzeżach województwa małopolskiego mała wieś Solcza gościła w tym roku rolników z gminy Pałecznica na dorocznych dożynkach. Wybór wsi-gospodarza święta plonów nie był przypadkowy. Mieszkańcy Solczy doczekali się bowiem w tym roku swojego domu ludowego, którego bardzo im brakowało. 📢 Dożynki w Opatkowicach. Zamiast dziękować za plony, prosili o dobrą pogodę Już dawno tradycyjne święto plonów nie wzbudzało tylu kontrowersji, co niedzielne dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Choć sama impreza okazała się udana - dopisała pogoda i delegacje z wieńcami - to w wypowiedziach uczestników wielokrotnie wracała kwestia aury, która nie pozwoliła zebrać zbóż zgodnie z planem. Dlatego część rolników w niedzielę świętowała, a część zajęta była żniwami.

📢 Piotrkowice Małe. Po wakacjach uczniowie wrócą do odmienionej szkoły. Firmy chcą zdążyć przed pierwszym dzwonkiem Pracownicy firm, prowadzących modernizację Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, nie mają wakacji. Przerwę od nauki szkolnej wykorzystują, by zrobić jak najwięcej przed powrotem uczniów. Według zapowiedzi na 1 września mają się zakończyć wszystkie prace, których prowadzenie może utrudnić normalną naukę.

📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia. 📢 Miasta rozwodników. W tych małopolskich miejscowościach małżeństwa rozpadają się najczęściej W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają.

📢 Niezwykłe klatki schodowe w Krakowie. Są długie, zakręcone i zachwycają swoim pięknem. Tu schody pną się i hipnotyzują Niektóre stare kamienice, kryją w sobie wiele wyjątkowych i pięknych skarbów. Zachwycające ściany, zdobienia, ale i klatki chodowe przyciągają miłośników oryginalnych wnętrz, a także cieszą oko odwiedzających. Te najstarsze - często odnowione i odświeżone można znaleźć w rejonie Starego Miasta oraz Kazimierza, ale nie tylko. Są one szczególnie cenne, ponieważ nowe budownictwo znacznie odbiega od dawnych standardów, dlatego wiele z nich można traktować jako prawdziwe dzieła sztuki. Zobaczcie sami. 📢 Święto czosnku. Niebywałe warzywo, promocja kulinarnych tradycji i ludowej kultury na skalę Małopolski Zjechali do Prandocina w gminie Słomniki producenci czosnku, chwalili się najdorodniejszymi główkami, a wytrawni kucharze i kucharki z dwóch gmin dali popisy swoich umiejętności. Aż trudno uwierzyć co można zrobić z czosnku. Od dań mięsnych, rybnych, warzywnych, poprzez pierogi, sosy po desery, nawet czekoladki - wszystko z czosnkiem. Bo w Prandocinie odbywało się XIII Małopolskie Święto Czosnku. To produkt regionalny, który jest dumą dwóch gmin Słomniki w powiecie krakowskim i Radziemice w powiecie proszowickim.

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym! 📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia na boiskach w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe fotki, poniżej link do galerii ze zdjęciami

📢 MŚ siatkarek 2022. Poznaj piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet w 2022 r. odbywają się we wrześniu w Polsce i Holandii, w turnieju MŚ udział bierze także oczywiście nasza reprezentacja siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na ten turniej - kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Bezpłatny ośrodek rekreacji z plażami pod Krakowem pełen ludzi. Dolina Raby się rozkręca! 24.07.2022 Dwie piaszczyste plaże, miasteczko rowerowe, boiska do gry w siatkówkę, park linowy, plenerowa siłownia, ścianki wspinaczkowe, możliwość pływanie kajakiem, łódką i rowerem wodnym, dwa place zabaw, park edukacyjny - takie m.in. atrakcje czekają na odwiedzających nowy Ośrodek Rekreacyjny „Dolina Raby” na granicy Kłaja i Targowiska. To pierwsze w powiecie wielickim gminne centrum wypoczynkowe. Nadrabska enklawa powstała z pomocą dotacji unijnej, co oznacza, że wstęp na teren obiektu, a także większość atrakcji są bezpłatne.

📢 Dolina Raby. Oto nowe miejsce wypoczynku w Małopolsce. Gmina Kłaj otwiera bezpłatny ośrodek rekreacyjny ZDJĘCIA „Dolina Raby” - tak nazwano centrum wypoczynkowe stworzone w dawnej nadrabskiej żwirowni w gminie Kłaj w powiecie wielickim. Gminny ośrodek rekreacyjno-sportowy - wybudowany za ponad 4 mln zł, z pomocą dotacji unijnej - zostanie otwarty w środę (15 czerwca) w samo południe. W tym dniu wszystkie atrakcje będą za darmo, a na co dzień – prawie wszystkie. 📢 Reprezentacja Polski siatkarek 2022. Oto zawodniczki powołane do składu kadry na Ligę Narodów [ZDJĘCIA] Kadra reprezentacji Polski w siatkówce kobiet na sezon 2022 liczy 24 zawodniczki. Nowy trener Stefano Lavarini powołał je na turnieju Ligi Narodów. Poznaj polskie siatkarki, kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów. 📢 Pożar w Dębicy na Podkarpaciu. Pali się fabryka farb i lakierów Pożar fabryki farb i lakierów w Dębicy na Podkarpaciu - informuje radio RMF FM. Pali się hala produkcyjna i zbiorniki z substancjami chemicznymi.

Oto najlepsze miasta do życia w Polsce