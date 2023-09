Prasówka 21.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Małgorzata Niemirska (właściwie Małgorzata Wiśniewska-Niemirska) to urodzona 16 czerwca 1947 roku w Warszawie – polska aktorka filmowa i teatralna, która zdobyła ogromną popularność i rozpoznawalność dzięki swojej - jednej z pierwszych ról - Lidki z serialu "Czterej pancerni i pies", który kręcono w latach 1966-1970. Zobaczcie, jak zmieniła się od tego czasu.

W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

Julia von Stein zasłynęła z udziału w takich programach jak "Królowe życia" oraz "Damy i wieśniaczki". Jej poczynania wielu Polaków, może śledzić na ekranach telewizorów, także dzięki jej udziałowi w programie "Diabelnie boskie". Tam Małopolanka pokazuje swoje życie, w którym na co dzień zajmuje się... projektowaniem trumien oraz makijażem zwłok. Tym jak żyje i mieszka chętnie chwali się na swoich profilach w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami!

W środę, 20 września, z uśmiechami na twarzach uczniowie krakowskich szkół podstawowych w asyście służb uczestniczyli w przemarszu „Pieszo do celu”, którego celem jest popularyzacja bezpiecznych zachowań na drodze oraz promocja ekologicznych środków transportów.

Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tego gatunku. Rysunkowe wersje bohaterów zna każdy, jednak okazuje się, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

Mieszkańcy Nielepic wyszli na drogę krajową nr 79 z transparentem, żeby protestować. W ten sposób w środę, 20 września domagali się poprawy bezpieczeństwa na wyjeździe ze swojej wioski na krajówkę relacjo Kraków - Trzebinia. - Chcemy budowy ronda w miejscu skrzyżowania - domagają się protestujący. Mówią, że z ich wioski nie sposób rano wyjechać, na włączenie się do ruchu na drodze krajowej czekają i tracą czas, bywa, że wymuszają pierwszeństwo, gdy samochody pędzą od strony Krzeszowic do Krakowa.

Kwalifikacje olimpijskie siatkarek w grupie C odbywają się w Łodzi, gospodarzem turnieju jest Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela rozgrywek, które zaplanowano na 16-24 września 2024 r. Stawką jest przepustka na igrzyska olimpijski w przyszłym roku w Paryżu. Sprawdź, kiedy i z kim grają polskie siatkarki.

Jeden pas zakopianki zostanie zamknięty na trasie w kierunku Myślenic. Na utrudnienia kierowcy mogą się natrafią w Gaju od czwartku, 21 września. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że od 7 rano zwężona zostanie jezdnia do jednego, lewego pasa prowadzącego w kierunku Myślenic.

Zachowajcie ostrożność podczas spacerów w Parku Maćka i Doroty w Krakowie, na Klinach. Rodzina dzików zryła tam trawniki i ziemię w rejonie placu zabaw. Aktualnie odpoczywa w cieniu drze. Zarząd Zieleni Miejskiej powiadomił straż miejską by wraz z łowczymi zajęła się sprawą. Problem dzików w Krakowie narasta, dzikie zwierzęta podchodzą coraz bliżej do miejsc uczęszczanych przez mieszkańców.

Weronika Rosati to popularna polska aktorka, która sporo projektów zawodowych realizuje za oceanem. Ostatnio zrobiło się o niej głośno tuż po publikacji w mediach społecznościowych apelu do Piotra Adamczyka, w którym nawiązała do wypadku samochodowego sprzed 10 lat. Auto prowadził aktor, z którym była wtedy związana, a celebrytka była w nim poszkodowana. Po latach aktorka wróciła do tych wydarzeń i rozpętała się medialna burza. Zobacz, jak żyje na co dzień Weronika Rosati i gdzie uwiła rodzinne gniazdko celebrytka.

Niektórzy kibice przecierają oczy ze zdumienia, inni są przekonani, że w piłkarskiej reprezentacji Polski będzie jeszcze weselej. Tak czy inaczej wybór Michała Probierza na selekcjonera kadry opuszczonej przez Fernando Santosa jest dziś z pewnością najmocniej komentowanym tematem w naszym kraju. Jako pierwsi głos zabrali internauci, stąd w sieci wysyp memów poświęconych jednej z najbarwniejszych postaci w polskim futbolu. Przejdź do galerii.

Polityczny Barometr Betfan wskazuje, że w okręgu krakowskim w starciu wyborczych „jedynek” PiS wygra z KO – Małgorzata Wassermann pokona Bartłomieja Sienkiewicza. Z kolei STS wskazuje na totalne zwycięstwo PiS nad Koalicją Obywatelską. Za postawienie złotówki na partię Jarosława Kaczyńskiego wygramy tylko 5 groszy, a gdyby jednak wygrało ugrupowanie Donalda Tuska to aż 7 i pół złotego.

Zapiekanki na obiad – przepisy. Zapiekanki z makaronem i zapiekanki z ziemniakami to pomysł na szybki i smaczny obiad. Wybraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Krakowska zupa kminkowa, parzybroda po mirowsku, prawdziwa góralska kwaśnica, zupa bryndzowa, zupa „rzodkie ziemniaki”, polewka na maślance, białczańska zupa scypa, kluski kudłate z kwaśnicą. Oto zupy, których skosztujesz tylko w Małopolsce! Wiele z nich jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Tak od wieków gotowały tutaj gospodynie, a i teraz te smakowite „polewki” pojawiają się na małopolskich stołach! Zebraliśmy dla Was przepisy na małopolskie zupy, jakich nie znacie! Skusicie się?

Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

Krzysztof Gojdź to znany lekarz medycyny estetycznej, który na co dzień jest bardzo zajętym człowiekiem. Z jego usług korzysta wiele znanych gwiazd. Chirurg celebrytów dużo czasu poświęca pracy za oceanem, ale w Polsce też uwił sobie komfortowe gniazdko. Zobacz, jak Krzysztof Gojdź urządził luksusowy apartament w centrum stolicy.

Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

Mieszkasz w bloku, marzysz o psim przyjacielu ale zastanawiasz się, która rasa będzie najlepsza? Słusznie! Wybór psa to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przedstawiamy top 10 ras psów, które idealnie nadają się do mieszkania w bloku. Te psy nie potrzebują wielkich, otwartych przestrzeni i nie stwarzają problemów. A do tego są piękne i bardzo towarzyskie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj te sympatyczne zwierzaki!

Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia!

Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

Dużo się dzieje na drogach Krakowa. Wrześniowe remonty rozkręcają się, a trwające już od wakacji inwestycje wchodzą w nowe etapy. To wszystko powoduje zmiany w ruchu i utrudnienia dla kierowców. Po zakończeniu budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej rozkręca się budowa tej do Mistrzejowic. Trwają prace na Zwierzynieckiej i Kościuszki, remontowany jest most Dębnicki i oczywiście od długich miesięcy al. 29 Listopada. Jakie zmiany w ruchu?

Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach.

Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu.

Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

