Prasówka 21.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Halny na Podhalu. Silny wiatr przewracał drzewa w Zakopanem. Ostrzeżenie IMGW dla południa Polski obowiązuje do soboty”?

Prasówka 21.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Halny na Podhalu. Silny wiatr przewracał drzewa w Zakopanem. Ostrzeżenie IMGW dla południa Polski obowiązuje do soboty W piątek (20 października) południowa część Małopolski - zgodnie z zapowiedziami meteorologów - odczuwa działanie silnego wiatru. W Tatrach huraganowy wiatr wieje coraz bardziej, a strażacy w Zakopanem odnotowują coraz więcej interwencji. Stacja IMGW na Kasprowym Wierchu odnotowała porywy wiatru o prędkości 140 km/h. Drzewo przewróciło się m.in. na szyny kolejki na Gubałówkę.

📢 Zanim Zakopane stało się miastem. Nie uwierzysz, jak wyglądało przed ponad 100 laty! I ten widok z Gubałówki... 90 lat temu - 18 października 1933 roku - Zakopane uzyskało prawa miejskie. A jak to miejsce wyglądało pod koniec XIX i na początku XX wieku? Zaświadczają o tym wykonane wtedy fotografie. Zakopane, do którego prowadzi bita droga (bez korków) i Krupówki bez tłumu turystów - trudno to sobie wyobrazić, ale za to można zobaczyć. Takie zdjęcia ma w swoich zbiorach Muzeum Etnograficzne w Krakowie, a my prezentujemy ich wybór.

📢 Oto najdłuższe bloki w Krakowie. Mrówkowiec rekordzista ma ponad 260 metrów. Zobacz ranking W Krakowie bloków nie brakuje, jednakże naszemu rekordziście daleko do gdańskiego falowca - najdłuższego bloku w Polsce. W tym mierzącym 860 metrów długości budynku mieści się aż 1793 mieszkań. Natomiast krakowski najdłuższy blok mierzy 266 metrów długości i mieści około 460 mieszkań. Przejdź do galerii i sprawdź, które krakowskie bloki można nazwać "tasiemcami".

Prasówka 21.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka - tak mieszkają i żyją na co dzień. Ogromna posiadłość u stóp gór [21.10.2023 r.] Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są dowodem na to, że nawet w show-biznesie można zbudować trwały związek. Modelka i muzyk od 2014 roku są parą, a w 2018 roku powiedzieli sobie sakramentalne tak. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Para posiada ekskluzywną posiadłość w Tatrach. Zobacz, jak tam wygląda w środku!

📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat [21.10.2023 r.] Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński. 📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [21.10.2023 r.] Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać.

📢 Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły [21.10.2023 r.] Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy.

📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [21.10.2023 r.] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej. 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [21.10.2023] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Oto wyliczenia netto płacy minimalnej [21.10.2023] W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej!

📢 Modne fryzury na jesień 2023 - zdjęcia i inspiracje. Mamy najmodniejsze uczesania dla kobiet [21.10.2023 r.] Fryzur może poprawić lub zepsuć nam samopoczucie. Szczególnie kobiety przykładają wagę do wyglądu swoich włosów. Dobrze obcięte włosy będą z nami współpracować, gorzej jeśli sami nie wiemy czego chcemy. Przy doborze fryzury warto wziąć pod uwagę naturę włosów. Zobaczcie, jakie fryzury kobiety będą wybierać jesienią 2023. Oto najmodniejsze uczesania.

📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają gwiazdy programu. Zobaczcie ich piękny dom [21.10.2023 r.] Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony". 📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów [21.10.2023 r.] Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

📢 Obowiązkowe wyposażenie auta. Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane [21.10.2023 r.] Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Oto paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci [21.10.2023 r.] Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Andrzeja Precigsa - Zdjęcia. Znane osobistości pożegnały aktora z serialu "M jak Miłość". Studiował w Łodzi Pogrzeb Andrzeja Cezarego Precigsa - zobacz zdjęcia - kliknij w galerię... We wtorek 5 września 2023 roku odbył się pogrzeb aktora Andrzeja Precigsa.

📢 PTTK zaprasza na ostatnie już w tym sezonie wycieczki krajoznawcze po okolicach Krakowa Dobiega końca 51. sezon akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”, którą organizuje Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK. Przed nami już ostatnie w tym roku wycieczki oraz impreza z okazji zakończenia tegorocznej akcji – spotkanie przy „Brandysówce”. 📢 Nowe połączenie PKP Intercity z Warszawy przez Kraków i Oświęcim do Monachium. Części składu pojadą także do Pragi i Budapesztu. Zdjęcia Nowe międzynarodowe połączenie uruchamia od 10 grudnia PKP Intercity. Nocny pociąg będzie jeździł z Warszawy do Monachium, zatrzymując się po drodze m.in. na stacjach w Krakowie i Oświęcimiu. Ponadto części składu będą jechać do Pragi i Budapesztu.

📢 Defilada kawalerii na Rynku Głównym w Krakowie i rewia na Błoniach Od soboty, 14 października na krakowskich Błoniach stoi największe w Polsce kawaleryjskie obozowisko: 200 koni i kawalerzyści w wiernie odwzorowanym umundurowaniu. Do tego polowe namioty, lekcje żywej historii, wystawy i spektakularne pokazy. Tak przedstawi się Wielka Rewia Kawalerii z finałem w postaci defilad, szarż i dźwięków wojskowych orkiestr. A ten już 22 października! 📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Ile zarabiają absolwenci krakowskich uczelni tuż po studiach? Nowa analiza Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu Znamy najnowsze analizy mówiące o zarobkach osób tuż po studiach w różnych regionach kraju. Jeśli chodzi o Kraków - nie powiało optymizmem. Świeżo upieczeni absolwenci krakowskich uczelni mogli liczyć w 2021 roku na wynagrodzenie w wysokości 4 052 zł brutto. W porównaniu do wcześniejszego roku był to spadek o 87 złotych. Do tego zarobki absolwentów z Krakowa były zaledwie o niecałe dwa złote wyższe od zarobków absolwentów z Lublina, który znalazł się na... samym końcu rankingu. 📢 Proszowice. Od stycznia podatki w górę. Koniec ulgi dla właścicieli mieszkań Proszowiccy radni przyjęli w piątek uchwały o wysokości podatków od nieruchomości oraz środków transportowych. W obu przypadkach od 1 stycznia 2024 roku stawki wzrosną o 15 procent. Znika też ulga podatkowa od powierzchni mieszkalnych. Od stycznia każdy właściciel zapłaci z tego powodu 92 grosze od każdego posiadanego metra kwadratowego.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Zabójstwo 6-letniego chłopca w Gdyni: Trwa obława na sprawcę. Policja publikuje wizerunek W jednym z mieszkań na Karwinach w Gdyni znaleziono ciało 6-letniego chłopca. Na miejscu zbrodni czynności prowadzą policjanci i prokuratorzy. Trwa obława na sprawcę. Pomorska policja już opublikowała wizerunek poszukiwanego mężczyzny. Z nieoficjalnych ustaleń mediów wynika, że chodzi o ojca dziecka. 📢 Propozycje na nadchodzący weekend (21, 22 października) w Proszowicach Na najbliższy weekend (21, 22 października) mamy cztery propozycje spędzenia wolnego czasu. Jest coś dla dzieci, kibiców, strażaków oraz kobiet. Szczegóły poniżej.

📢 Horoskop dzienny na 21 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 21 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 20 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 20 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 43. Pelin chce zakończyć związek z Feritem. Streszczenie odcinka [25.10.23] Halis czuje się już lepiej, więc niedługo będzie mógł wyjść ze szpitala. Ferit z kolei próbuje skontaktować się z Pelin. Czy uda im się porozmawiać? Przeczytaj streszczenie 43. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 139. Yaman chce wyjechać z Seher za granicę. Streszczenie odcinka [25.10.23] Ikbal próbuje pokłócić Seher i Yamana. Nie wszystko idzie jednak po jej myśli. Seher natomiast jest wystraszona wizją utraty praw do Yusufa. Z czego wynika jej strach? Koniecznie przeczytaj streszczenie 139. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 213. Sfałszowane dokumenty przeciwko Germanowi. Streszczenie odcinka [25.10.2023] Manuela zeznaje na rozprawie Germana. Zdecyduje się powiedzieć prawdę, czy skłamie zastraszona przez Justa? Już teraz przeczytaj streszczenie 213. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 212. Szczere wyznanie Manueli. Potwierdziła uczucia do Germana. Streszczenie odcinka [24.10.2023] Prawnik rozmawia z Cayetaną i lekko nią manipuluje. Tymczasem Manuela szczerze odpowiada na pytania sądu. Co wyjawi? Już teraz przeczytaj streszczenie 212. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Paznokcie french: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 20.10 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach.

📢 Małopolscy policjanci rywalizowali o tytuł najlepszego funkcjonariusza dyżurnego Zakończył się turniej o miano najlepszego dyżurnego województwa małopolskiego. Finał konkursu pierwszego stopnia, w którym wzięło udział 22 dyżurnych, przeprowadzony został w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wcześniej na szczeblu powiatowym przeprowadzone zostały eliminacje, które wyłoniły najlepszego dyżurnego z poszczególnych komend miejskich, powiatowych, komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji garnizonu małopolskiego.

📢 Kraków. Korekty tras i rozkładów linii aglomeracyjnych 209, 228, 258 – rozkłady jazdy tych linii zostaną zmienione od jutra, 21 października. Ponadto powrócą one na swoje stałe trasy na terenie gmin Liszki i Zabierzów. Z powodu remontu zmiany dotkną też linii 277. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 20.10.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 20.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 W ten weekend święto alei Róż w Nowej Hucie. Jakie atrakcje? W niedzielę, 22 października, w godz. 11.00-15.00 Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida zaprasza mieszkańców i mieszkanki Krakowa do wspólnego celebrowania święta alei Róż. Nie tak dawno zrewitalizowanej. Będzie to inauguracja wydarzenie, które ma na stałe wpisać się w program kulturalny w Nowej Hucie.

📢 Kraków. Stacja Kraków Płaszów w końcu w pełni gotowa po remoncie i z przejściem podziemnym Zakończył się ostatni etap prac przy przejściu podziemnym na stacji Kraków Płaszów. Podróżni korzystają już z całego powiększonego tunelu i nowej klatki schodowej, która prowadzi w kierunku ul. Prokocimskiej. Dzięki windom stacja dostępna jest dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć takie wyjątkowe numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 20.10.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia! Koniecznie zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Cowboy copper, shaggy bob i inne 20.10. W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 20.10.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Strażnicy miejscy zyskali nowe uprawnienia. Za co mogą teraz wlepić mandat? Od dziś, 20 października 2023 roku, w życie weszły nowe przepisy dotyczące gminnych straży miejskich. Strażnicy w Krakowie i całej Małopolsce zyskali tym samym dodatkowe uprawnienia i lista wykroczeń, za które mogą wlepić mandat wydłużyła się. Mieszkańcy mogą być przez nich karani np. za jazdę rowerem czy hulajnogą elektryczną po chodniku lub przejściu dla pieszych.

📢 Małe, historyczne sklepiki znikają z przestrzeni Krakowa. Radny chce je włączyć do programu wsparcia dla branż chronionych W Krakowie coraz trudniej znaleźć człowieka, który naprawi nam buty, wszyje zamek do kurtki lub zwęzi spodnie. Problem zanikania rzemieślników jest aktualnie bardzo widoczny i z biegiem lat znacząco się nasila. Ale nie tylko ich. Znikają również małe, osiedlowe sklepiki wypierane przez duże markety. Zaradzić temu chce radny Łukasz Gibała, który mówi o konieczności włączenia ich do programu wsparcia dla branż chronionych i zanikających. Działa on w Krakowie od ponad 10 lat i chroni 48 branż. 📢 Ireneusz Raś: To nie były wybory o stołki, tylko o ład. Będę walczyć o metro dla Krakowa Wyborcy zdecydowali, że chcą zmiany. Bez wątpienia powstanie nowy, koalicyjny rząd - mówi Ireneusz Raś, który już po raz szósty dostał się do Sejmu jako poseł z Krakowa. Będzie jednym z trzech przedstawicieli w parlamencie Centrum dla Polski, które wchodzi w skład Koalicji Polskiej z udziałem PSL. Kandydował z drugiego miejsca na liście Trzeciej Drogi w okręgu obejmującym Kraków i uzyskał ponad 27,5 tys. głosów.

📢 Nowa hala sportowa w Krakowie. Na jubileusz 65-lecia IX LO 19 października, przy okazji jubileuszu 65-lecia szkoły, otwarta została nowa hala sportowa przy IX Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Wróblewskiego. Przekazania już 14. tego typu obiektu wybudowanego w ramach prowadzonego przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie programu „Pędem do hali” dokonał zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig. 📢 Czaple Małe. Pożar domu jednorodzinnego. Strażacy w akcji W czwartek wieczorem doszło do pożaru w kotłowni budynku jednorodzinnego w miejscowości Czaple Małe w gminie Gołcza. Jak informuje Portal998-Małopolska w pożarze nikt nie ucierpiał. Na miejscu działają strażacy z PSP w Miechowie oraz ochotnicy z Uliny Wielkiej oraz Czapel Wielkich. Ruch na sąsiedniej drodze odbywa się wahadłowo. 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów. 📢 Groby znanych osób, wybitnych twórców, zasłużonych mieszkańców na cmentarzach: Rakowickim, Salwatorskim, Podgórskim Nowym i Starym Nekropolie takie jak cmentarz Rakowicki, Salwatorski czy Stary Cmentarz Podgórski są miejscem pochówku zarówno zwykłych obywateli Krakowa, jak i tych zasłużonych i sławnych: artystów, naukowców, przedstawicieli znanych rodów, działaczy niepodległościowych i społecznych, uczestników obu wojen światowych czy np. architektów, którzy odcisnęli piętno na przestrzeni miasta. Przed dniem Wszystkich Świętych pomagamy odnaleźć groby osób znanych, które miały wpływ na historię Krakowa i Polski.

📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej 780 pod Krakowem. Zderzyły się trzy pojazdy, są duże utrudnienia W czwartek, 19 października po południu doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 780 w Przegini Duchownej w gminie Czernichów. Na pasie drogi w kierunku Krakowa zderzyły się trzy samochody: dwa osobowe i dostawczy. Pojazdy zostały uszkodzone, są duże wycieki, występują duże utrudnienia w ruchu. 📢 Wisła Kraków. Oto oficjalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Resovią Po dwóch tygodniach przerwy wraca I liga. Wisła Kraków znów zagra na swoim stadionie. W piątek o godz. 20.30 podejmie Resovię. Sytuacja kadrowa krakowskiej drużyny jest dobra. Grać nie może tylko trzech piłkarzy. Michał Żyro przechodzi wciąż rehabilitację po zabiegu kolana. Problemy z mięśniem dwugłowym miał Igor Łasicki i trenował ostatnio indywidualnie. Z kolei David Junca ostatni już mecz pauzuje za czerwoną kartkę. Podajemy oficjalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z zespołem z Rzeszowa.

📢 Ruszyła budowa Designer Outlet Kraków w Czyżynach. Obiekt ma być gotowy wiosną 2025 roku Budowa Designer Outlet Kraków ruszyła z pełna mocą. Nowoczesne centrum outletowe z ponad 100 sklepami znanych marek modowych i lifestylowych zostanie otwarte wiosną 2025. Jeszcze wbiciem pierwszej łopaty na budowie deweloper obiektu, krakowska firma KG Group gruntownie przebudowała układ komunikacyjny w obrębie ulicy Nowohuckiej. 📢 Szef MON Mariusz Błaszczak z wizytą u żołnierzy Wojsk Specjalnych w Krakowie. Po raz trzeci w historii uzyskali bardzo ważny certyfikat W czwartek, 19 października, minister MON Mariusz Błaszczak odwiedził Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie, gdzie końca dobiega ćwiczenie certyfikujące polskie Wojska Specjalne do Sił Odpowiedzi NATO w 2024 roku.

📢 Kościelec. To nie składowisko wraków, tu szkolą się strażacy W Małopolsce do tramwaju można wsiąść tylko w Krakowie. Prawda czy fałsz? Okazuje się, że fałsz, bo to samo zrobić również w podproszowickim Kościelcu. Co prawda ten tramwaj nigdzie już nie pojedzie, ale jest. Podobnie jak autobusy miejskie, wagony kolejowe, a nawet śmigłowiec. Wszystko to są elementy wyposażenia poligonu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! 19.10.2023 Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu! 📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 19.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home.

📢 Oszuści uwzięli się na mieszkańców z powiatu krakowskiego. Kobieta straciła 300 tys. zł, dzień wcześniej ofiarą przestępstwa padła seniorka Dwa razy w tym tygodniu oszuści wyłudzili pieniądze od mieszkanek powiatu krakowskiego. Atakują metodami „na wnuczka”, „na wypadek”, „na funkcjonariusza CBŚP”, a mieszkańcy dają się nabrać. W środę, 18 października 58-letnia mieszkanka powiatu straciła 300 tys. zł. Dzień wcześniej seniorka z gminy Świątniki Górne straciła 80 tys. i złota biżuterię.

📢 Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie podpisał umowę z Mobilisem. Będą nowe linie autobusowe Firma Mobilis nadal będzie świadczyć autobusowe usługi przewozowe w Krakowie. W czwartek Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie podpisał z nią nową 10-letnią umowę. Według dyrektora ZTP, nowa umowa pozwoli na zlikwidowanie białych plam transportowych, czyli miejsc, gdzie nie dociera krakowska komunikacja miejska. Planowane są więc uruchomienia nowych linii, w tym m.in. łączącej Mydlniki z Salwatorem przez Wolę Justowską.

📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

Inwestycje PKL w Krynicy-Zdroju za miliony. Nowa trasa narciarska i kolejka, która przewiezie 2400 osób na godzinę na Jaworzynie Krynickiej W sezonie zimowym 2023/2024 na fanów białego szaleństwa czeka wiele udogodnień i nowych atrakcji w ośrodku narciarskim na Jaworzynie Krynickiej. PKL inwestuje kilkaset milionów w rozbudowę tego miejsca. W okresie świąteczno-noworocznym dostępna będzie już nowa trasa i szybka kolejka czteroosobowa.

📢 Fabienne Wiśniewska - tak teraz wygląda. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny [zdjęcia] Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces.

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

Na kolejnych kartach zebraliśmy przepisy! Wybierz coś dla siebie.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 Zakopane świętuje jubileusz 90-lecia nadania praw miejskich. Przy okazji wzbogaciło się o nowego Honorowego Obywatela 90-lecie nadania praw miejskich dla Zakopanego było okazją do podziękowań, docenienia i oddania honorów osobom zasłużonym dla miasta. Uroczysta sesja Rady Miasta Zakopane z okazji jubileuszu odbyła się w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Była pełna podniosłych i wzruszających momentów. Przyznano wówczas wyjątkowe odznaczenia - Medale 90-lecia nadania praw miejskich Miastu Zakopane, a także Medale za Długoletnią Służbę oraz tytuł Honorowego Obywatela.

📢 Wisła Kraków przeniesie bazę treningową do Zabierzowa? W środę spotkanie w tej sprawie Informowaliśmy już, że skomplikowały się rozmowy w sprawie wykupu przez Wisłę Kraków terenu w Myślenicach, na którym stoi baza treningowa. Wiele wskazuje na to, że „Biała Gwiazda” może za kilka miesięcy opuścić definitywnie ten ośrodek. Krakowski klub już rozpoczyna zresztą rozmowy w innym miejscu.

📢 Miechów. Burmistrz i dyrektorzy wyróżnili nauczycieli z okazji ich święta Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej nauczyciele szkół i przedszkoli samorządowych z gminy Miechów otrzymali nagrody przyznane przez burmistrza Dariusza Marczewskiego oraz dyrektorów placówek oświatowych. Grupa pedagogów otrzymała również nominacje na stopień nauczyciela mianowanego. 📢 Miechów. Nie żyje radny Tomasz Bujak. Jeszcze we wtorek głosował na sesji... W środę po południu w wieku 55 lat zmarł nagle Tomasz Bujak, wieloletni członek Rady Miejskiej w Miechowie. W przeszłości był kierownikiem miechowskiego Schroniska im. św. Bata Alberta. Radny Bujak jeszcze we wtorek brał udział w sesji Rady Miejskiej.

📢 To najbardziej znana polska wieś? Sułoszowa zasłynęła w Europie i świecie. Teraz dostała tytuł "Miejsce z klimatem". Zobaczcie zdjęcia Pola jak wstążki zielone, żółte, brązowe i domy wzdłuż jednej ulicy ciągnącej się kilometrami. To widok Sułoszowej, niezwyczajnie malowniczej wioski. Pamiętacie? Ta wioska zasłynęła po raz pierwszy przed kilku laty (w 2021 roku) w internecie jako zjawiskowa. Ten jej urok potwierdził niedawno wojewódzki konkurs „Turystyczne Skarby Małopolski”. W V edycji prestiżowego konkursu, prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Małopolską Organizację Turystyczną - Sułoszowa wygrała w kategorii "Miejsce z klimatem". Gmina promuje tutejszy wspaniały Zamek w Pieskowej Skale i urokliwe skały w Dolinie Prądnika, szlaki turystyczne. 📢 Kraków. Inflacja nie ominęła studentów. Już 1350 zł za akademik, kawalerka nawet 21 proc. droższa niż rok temu RAPORT Rosnące ceny nieruchomości uderzają też w studentów. We Wrocławiu stawki za miejsce w akademiku sięgają już 1350 zł, a sam czynsz za kawalerkę w Warszawie to ponad 3200 zł. To więcej nawet o 600 zł niż jeszcze rok temu. Droższe w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim są także mieszkania kilkupokojowe, które studenci chętnie wynajmują. A jak jest w Krakowie?

Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie.

📢 Wójt Gołczy wyróżnił dyrektorów i nauczycieli z okazji ich święta Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt gminy Gołcza Lesław Blacha wyróżnił dyrektorów i nauczycieli tamtejszych szkół. Przyznane nagrody maja być wyrazem uznania i podziękowaniem za pracę na rzecz rozwoju lokalnej oświaty. 📢 Powiat miechowski. O dwóch milionach złotych decydowały pojedyncze głosy wyborców Niedzielne wybory parlamentarne w powiecie miechowskim, podobnie jak w całym kraju, były rekordowe pod względem frekwencji. Do urn wybrało się 26509 osób na 37909 uprawnionych do głosowania. Dało to wynik 69,93 procent. Największy odsetek wyborców głosował w gminie Gołcza, ale decydowały o tym ułamki procenta. Frekwencyjne rekordy padły w obwodowych komisjach wyborczych na terenie gmin Miechów i Książ Wielki.

📢 Tak dostaniesz projekt domu bez pozwolenia (do 70 mkw). Za ile go zbudujesz? Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Wybory 2023. W powiecie myślenickim zdecydowanie wygrał PiS. Jeden mieszkaniec został wybrany do parlamentu Mieszkańcy powiatu myślenickiego wybierali spośród 110 kandydatów w okręgu wyborczym nr 12 obejmującym powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki. Mandatów do obsadzenia w Sejmie jest 8. Natomiast do Senatu wyborcy głosowali w okręgu nr 30 obejmującym te same powiatu co do Sejmu. Wybierali 1 senatora spośród pięciu kandydatów. 📢 Zupa krem to pomysł na sycący obiad. Zobacz, jakie gęste zupy warto przygotować. Najlepsze przepisy Kolorowe, smaczne, zdrowe, a do tego sycące. Niewątpliwie zupa krem to same zalety. Można ją zrobić z selera, brokułów, buraków, pora, pomidorów… Ograniczają nas właściwie tylko nasze upodobania. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na kremowe zupy. 📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 15.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy.

📢 Miechów. Starosta i dyrektorzy nagrodzili nauczycieli Z okazji sobotniego Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Miechowie już w piątek grupa nauczycieli została uhonorowana nagrodami starosty oraz nagrodami dyrektorów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach, Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 📢 Premier Morawiecki w Czaplach Wielkich na finiszu kampanii wyborczej W piątek po południu premier Mateusz Morawiecki pojawił się na krótko w Czaplach Wielkich (gmina Gołcza). Podczas kilkuminutowego wystąpienia zachęcał do udziału w niedzielnych wyborach i poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Premierowi towarzyszyli kandydaci na posłów z okręgu krakowskim, w tym „jedynka” na liście PiS Małgorzata Wasserman. 📢 Juromania 2023. Zamek w Pieskowej Skale w staropolskim klimacie, w towarzystwie strojnych szlachciców, tańczących dam Jura w klimacie - to hasło tegorocznej Juromanii, czyli święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W Pieskowej Skale na dziedzińcu zamku i w jego murach można było usłyszeć opowieści i legendy o szlacheckich zwyczajach ich herbach. Podziwiać tańczące damy, walczących szlachciców. A do tego były degustacja staropolskich potraw, a z nimi historyjek o wznoszonych toastach i pojedynkach.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Polskie sportsmenki, które rozebrały się dla Playboya i CKM-u! (ZDJĘCIA) Playboy i CKM z końcem roku 2019 zniknęły z polskiego rynku. W grudniu 2019 roku ukazały się ich ostatnie numery. Od kiedy były w sprzedaży na ich łamach mogliśmy oglądać sesje zdjęciowe kilku znanych, polskich sportsmenek. Anna Werblińska (Barańska), Milena Sadurek (Radecka), Marta Domachowska nago w Playboy'u czy Sylwia Gruchała w CKM-ie. Ich zdjęcia zawsze wzbudzały wśród kibiców wiele dyskusji. Przypominamy te bardziej i mniej znane sportsmenki, które zdecydowały się pozować w magazynach dla panów.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

