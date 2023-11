Prasówka 21.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 21.11.2023”?

Prasówka 21.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 21.11.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 21.11.23

📢 Horoskop dzienny na 22 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 22 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Znamy nową Miss Universe. Zwyciężczynią 23-latka z Nikaragui. Polka odpadła w pierwszej rundzie Znamy zwyciężczynię Miss Universe 2023. Konkurs piękności odbywający się w San Salwador wygrała reprezentantka Nikaragui Sheynnis Palacios. Kraj ten po raz pierwszy może poszczycić się zwycięstwem w tej prestiżowej imprezie.

Prasówka 21.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek w powiecie wielickim. Potrącenie pieszego na drodze powiatowej. Przejazd został zablokowany W Koźmicach Wielkich w gminie Wieliczka doszło do wypadku w poniedziałek, 20 listopada wieczorem przed godz. 17.40. Na drodze powiatowej potrącony został mężczyzna w wieku około 40 lat. Trafił do szpitala.

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [21.11.23] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Tak wypoczywa Roxie Węgiel. Zobacz gorące zdjęcia z wakacji pięknej 18-latki [21.11.2023 r.] Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka! 📢 Od 29 Listopada, przez Opolską po Aleje Trzech Wieszczów - korkowa masakra. Kraków stoi Poniedziałkowa powtórka z wielkich popołudniowych korków. Stoi cała 29 listopada, stoi Opolska w rejonie skrżyżowania z 29 Listopada, stoi 29 Listopada w rejonie cmentarza Rakowickiego, i tak do Alej Trzech Wieszczów, które stoją również w obu kierunkach. Deszcz, trudne warunki, ale przede wszystkim remonty prowadzone w mieście i związane z nimi utrudnienia wyprowadzą dziś kierowców z równowagi.

📢 Prezydent Jacek Majchrowski nie wystartuje w wyborach. Jest reakcja Prawa i Sprawiedliwości W krakowskim obozie Prawa i Sprawiedliwości ze spokojem przyjęto decyzję prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego o tym, że już nie wystartuje w wyborach na prezydenta miasta, zaplanowanych wiosną 2024 roku. Zapowiadają tam, że niebawem mieszkańcy powinni się dowiedzieć, kto będzie reprezentował tę partię w wyścigu do prezydenckiego fotela.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Łyszkowice. Nie chętnych do kierowania Domem Pomocy Społecznej. Będzie powtórka z konkursu W poniedziałek, 20 listopada, minął termin składnia dokumentów przez kandydatów w konkursie na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach. Procedura nie przyniosła efektu. Niestety nie zgłosiła się żadna osoba chętna do kierowania placówką. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 20.11.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Dachowanie na zakopiance pod Krakowem. Duże utrudnienia w ruchu w kierunku Krakowa W poniedziałek, 20 listopada, wczesnym popołudniem, na drodze krajowej nr 7 w Jaworniku (pow. myślenicki) miał miejsce wpadek. Dachował samochód osobowy, co spowodowało spore utrudnienia w ruchu. Ze wstępnych relacji służb wynika, że nikt nie został poważnie ranny.

📢 Jacek Majchrowski nie będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta w 2024. Urzędnicy zachowują spokój, choć część nie kryje zaskoczenia W poniedziałek, 20 listopada Jacek Majchrowski ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję w nadchodzących wyborach samorządowych. Jak na tę decyzje zapatrują się urzędnicy, w tym wieloletni współpracownicy Prezydenta? Kto nie kryje zdziwienia, a kto wręcz przeciwnie?

📢 Najgorsze filmy Marvela – TOP 7 produkcji, których lepiej nie oglądać. Na podium zupełna nowość, a dwa najgorsze tytuły wiele łączy Filmy superbohaterskie nie zawsze okazują się wielkimi przebojami, a poza licznymi hitami w Filmowym Uniwersum Marvela znajdziemy też niezbyt udane filmy. Oto siedem z nich, których według ocen fanów i widzów lepiej unikać, aby oszczędzić czas. Jakie to produkcje? Sprawdź. 📢 Zarogów. Mołdawianin pomylił drogę publiczną z torem wyścigowym Miechowscy policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę toyoty, który na lokalnej drodze w Zarogowie pędził przez teren zabudowany z prędkością 112 kilometrów na godzinę. Drogowy pirat okazał się obywatelem Mołdawii. Za swój "wyczyn" został ukarany mandatem wysokości 1500 złotych, stracił także prawo jazdy.

📢 Czar dawnych Bronowic - wsi, którą rozsławiło "Wesele" Wyspiańskiego. Tak się tutaj żyło ponad 100 lat temu [ZDJĘCIA] Najsłynniejsze polskie wesele - którego uczestnicy stali się następnie bohaterami dramatu Stanisława Wyspiańskiego - odbyło się 123 lata temu. 20 listopada 1900 roku w kościele Mariackim wzięli ślub poeta Lucjan Rydel i Jadwiga Mikołajczykówna, córka miejscowego gospodarza, po czym odbyła się zabawa weselna w podkrakowskich Bronowicach. Jak wyglądały tamte dawne Bronowice? O tym pozwalają się przekonać archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Prezentujemy je w naszej galerii. 📢 Zamaskowani włamywacze złapani w policyjne kleszcze. Porzucili swoje łupy, kurtkę z biżuterią i pieniędzmi Z łomami, młotkiem i śrubokrętami - tak wyglądał powrót złodziei po włamaniu do jednego z domów w gminie Zielonki. Tymczasem obławę na nich przygotowali policjanci i zatrzymali rabusiów tuż po włamaniu. Jak się okazało, sprawcy mieli kurtę z łupami, którą zdążyli odrzucić, ale policjanci szybko ją znaleźli.

📢 Jaka jest decyzja Łukasza Gibały po rezygnacji Jacka Majchrowskiego z kandydowania na prezydenta Krakowa? Bardzo się cieszę, że urzędujący prezydent podjął decyzję o tym, iż już nie będzie kandydował na kolejną kadencję. Uważam, że ostatnie lata jego rządów były fatalne. Cieszę się więc, że kończy się era Jacka Majchrowskiego w Krakowie - komentuje Łukasz Gibała, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. 📢 Oto 15 największych wsi w Małopolsce! W niektórych mieszka więcej ludzi niż w... miastach! 20.11.2023 Która wieś w Małopolsce uznawana jest za największą pod względem liczby ludności? Na to pytanie odpowie wam utworzony przez nas ranking wiejskich miejscowości. Wiele z nich mogłoby już pretendować do miana miasta, za które uznawane są miejscowości, w których mieszkają ponad 2 tysiące osób, a dwie trzecie ludności są zatrudnione poza rolnictwem. Tymczasem największa wieś w naszym zestawieniu ma ponad 8 tysięcy mieszkańców i wcale jej się nie spieszy, aby uzyskać status miejski!

📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 20.11.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich. 📢 To już 21 lat! Tak wyglądał Kraków, gdy prezydent Jacek Majchrowski wygrywał pierwsze wybory. Nie do poznania! 21 lat temu prof. Jacek Majchrowski wygrał swoje pierwsze wybory w Krakowie. 10 listopada 2002 roku pokonał Józefa Lassotę w drugiej turze wyborów (w pierwszej bez powodzenia startowali również m.in. Zbigniew Ziobro czy Jan Rokita). Dwie dekady temu, gdy zostawał prezydentem, Kraków był zupełnie innym miastem. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak wyglądało wtedy miasto! Kończy się bowiem epoka! Dziś prof. Majchrowski ogłosił, że nie będzie ponownie ubiegał się o fotel prezydenta Krakowa.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023. 📢 Robert Górski z kabaretu "Moralnego Niepokoju" - Tak mieszka i żyje na co dzień. Piękny dom na Mazurach Robert Górski to jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Od lat bawi do łez milionów Polaków przed telewizorami. Okazuje się, że komik jest bardzo rodzinny. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami, jak spędza czas z żoną i z dziećmi. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Niedzielna gala zakończyła obchody stulecia Biblioteki Publicznej w Miechowie Warsztaty, sadzenie drzew, wieczór poezji, a na koniec gala z nagrodami dla laureatów konkursów i bibliotekarzy oraz podziękowaniami dla byłych i obecnych pracowników książnicy-jubilatki. Do tego mnóstwo wspomnień, które padały zarówno ze sceny jak i z przygotowanego materiału filmowego. Tak w największym skrócie wyglądały trzydniowe obchody stulecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie. 📢 Jacek Majchrowski wskazał, kto powinien go zastąpić. "Słowa prezydenta są dla mnie zaskoczeniem" Po 21 latach prezydentury Jacek Majchrowski ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Wskazał też, kto jego zdaniem powinien zostać nowym prezydentem Krakowa. - Kandydatem, którego mogę państwu rekomendować, jest mój zastępca Andrzej Kulig - powiedział Majchrowski. - Słowa prezydenta są dla mnie zaskoczeniem - skomentował na gorąco pierwszy zastępca prezydenta Krakowa.

📢 Tak dzisiaj wygląda Iza Małysz. Żona popularnego skoczka imponuje urodą. Zobacz, jak się prezentowała kiedyś, a jak dzisiaj Iza Małysz to żona jednego z największych sław polskiego sportu, czyli Adama Małysza. Kobieta, która kiedyś stała w cieniu swojego męża postawiła z niego wyjść. Od czasu kiedy wzięła udział w popularnym programie „Taniec z gwiazdami”, cieszy się zainteresowaniem mediów podwójnie. Zobacz, jak dzisiaj wygląda. 📢 Aż trudno uwierzyć! Zobacz największe fuszerki budowlane w domach i mieszkaniach. Zobacz te pomysły "fachowców" Fuszerki budowlane - spotkał się z nimi każdy, kto choć raz chciał wynająć lub kupić dom czy mieszkanie, albo jedynie wyremontować dotychczasowe lokum. Nie jest tajemnicą, że znalezienie fachowca, który odnowi wnętrza zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jest niezwykle trudne. Oglądając naszą galerię trudno uwierzyć, że ktoś wpadł na takie rozwiązania!

📢 Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił kluczową decyzję dotyczącą startu w przyszłorocznych wyborach Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski na specjalnie zwołanej konferencji - która rozpoczęła się w południe - ogłosił swoją decyzję dotyczącą planów na przyszłości. Nie będzie ponownie kandydował na prezydenta miasta w zaplanowanych na wiosnę przyszłego roku wyborach samorządowych. 📢 Kraków. Zmiany w komunikacji. Remont na rondzie Czyżyńskim, powrót przystanku pod Jubilatem, wzmocnienia w Andrzejki Od 25 listopada 2023 r. (sobota) od ok. 6:00 do 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) do ok. 4:30 prowadzone będą prace związane z wymianą zwrotnicy wjazdowej na Rondo Czyżyńskie od strony al. Pokoju. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajów na odcinku Dąbie – Rondo Czyżyńskie. 📢 Widowiskowa inwestycja na zakopiance w Gaju. Wymusza zmiany organizacji ruchu Trwa budowa węzła drogowego na zakopiance w Gaju w gminie Mogilany. Obecnie są montowane ogromne elementy wiaduktu nad drogą krajową, co wymusza zmiany organizacji ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od wtorku, 21 listopada, zapowiada kolejną zmianę organizacji ruchu w okolicy budowanego wiaduktu. Pojazdy jadące w stronę Krakowa zostaną skierowane na przeciwny pas.

📢 Bajeczne wakacje Igi Świątek. Malediwy, Karaiby, Kalifornia - obejrzyj zdjęcia i filmy z egzotycznych podróży polskiej gwiazdy tenisa Iga Świątek spędza wakacje w nieco innym terminie niż większość z nas. Tenisistka kończy sezon w listopadzie i wtedy wybiera się tam, gdzie o tej porze roku znajdzie słońce i błękit morza. Nie inaczej jest w tym roku, gdy raszynianka po powrocie na pozycję numer 1 rankingu WTA zdecydowała się wyjechać na Malediwy. Zasłużyła i to jak! W galerii znajdziecie najnowsze zdjęcia z jej ostatniego bajecznego urlopu, a także fotki i filmy z wcześniejszych wypraw. Wśród nich są podróże w najbardziej egzotyczne zakątki świata. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Armagedon na al. 29 Listopada bliski końca. Znamy termin otwarcia drogi po przebudowie. Zobacz postępy prac ZDJĘCIA Przebudowa al. 29 Listopada jest na ukończeniu. Prowadzone tam prace wciąż jednak powodują utrudnienia. Niedługo rozbudowana droga zostanie oddana do użytku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac.

📢 Kraków. Ciało młodej kobiety ujawnione w mieszkaniu przy ulicy Bytomskiej. Doszło do zabójstwa? W sobotę przed godz. 20 w mieszkaniu przy ulicy Bytomskiej w Krakowie ujawniono ciało młodej kobiety. Prawdopodobnie doszło do jej zabójstwa. Sąsiedzi są w szoku. Twierdzą, że o tragedii dowiedzieli się z mediów. - Nawet nie wiedziałam, że do tego mieszkania ktoś się wprowadził - mówi jedna z mieszkanek bloku przy ul. Bytomskiej w Krakowie. 📢 Krakowska okręgówka. Proszowianka wygrywa w nocnym meczu z Orłem Bębło W rozegranym w niedzielę o godzinie 20 zaległym meczu I grupy krakowskiej okręgówki Orzeł Bębło uległ Proszowiance 1:4 (1:1). Spotkanie zostało rozegrane na boisku Hutnika ze sztuczną nawierzchnią, gdyż obiekt Orła w listopadzie nie nadaje się do gry. Zespół z Proszowic dzięki wygranej awansował na 4. miejsce w tabeli, a jeżeli wygra jeszcze zaległe spotkanie ze MKS Skała, zakończy rundę jesienną na podium.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Dziedzictwo odc. 157. Yaman widzi Seher w sukni ślubnej. Jak zareaguje na ten widok? Streszczenie odcinka [21.11.23] Seher przymierza suknię ślubną. W pewnym momencie zauważa ją Selim i Yaman. Jak zareagują na jej widok? Przed czym kiraz powstrzyma Alego? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 157. odcinka 'Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 158. Zuhal okrada Seher. Przelewa sporo pieniędzy. Streszczenie odcinka [22.11.23] Już coraz bliżej ślubu Seher i Yamana. Zuhal i Ikbal nie chcą do niego dopuścić. Co wymyślą tym razem? Czemu Zuhal okradnie Seher? Przeczytaj streszczenie 158. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 236. Przykre nieporozumienie damsko-męskie. Streszczenie odcinka [21.11.2023] Casilda powoli zaczyna wpadać w paranoję. Co tym razem wymyśli? Czemu Paciencia przeżyje rozczarowanie? Już teraz przeczytaj streszczenie 236. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 237. Dziwne zachowanie Justa. Co mu dolega? Streszczenie odcinka [22.11.2023] Cayetana jest zdezorientowana, gdy słyszy, co dzieje się z Justem. Czy od razu postanowi mu pomóc? Co wydarzy się w 237. odcinku "Akacjowej 38"? Przeczytaj streszzcenie. 📢 Kraków na skraju bankructwa? Prezydent Jacek Majchrowski uspokaja Przy okazji prezentacji projektu budżetu na przyszły rok krakowscy radni zaczęli alarmować, że Kraków jest tak zadłużony, iż stoi na skraju bankructwa. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski odpowiada, że kredyty zaciągane są na zadania, dzięki którym miasto może się rozwijać. Podkreśla, że zadłużenie jest kontrolowane i nie przekracza granicy bezpieczeństwa.

📢 Paznokcie french: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 20.11 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach. 📢 Paznokcie na święta: czerwone, zielone, z brokatem. Inspiracje i wzory modnych paznokci świątecznych 20.11.2023 Stylizacja paznokci na święta to doskonały sposób na dodanie nutki magii do naszego wyglądu. Czerwień i zieleń to kolory, które najbardziej kojarzą się z Bożym Narodzeniem. Jednak nie oznacza to, że nie można eksperymentować z innymi barwami. Pastelowe odcienie, takie jak delikatny róż czy błękit, mogą nadawać naszym paznokciom subtelny i elegancki wygląd. Najpopularniejsze wzory paznokci na święta to renifery, gwiazdki, choinki czy kolorowe cukierki. Odrobina brokatu czy drobnych kryształków również dodadzą paznokciom elegancji i efektu świątecznego błysku. Zobacz 25 inspiracji modnych paznokci na święta.

📢 Dworzec PKP Kraków Płaszów: Wielka przebudowa, ruch niewielki. Pasażerowie oczekują udogodnień ZDJĘCIA Dworzec PKP Kraków Płaszów po przebudowie rozrósł się i wypiękniał. Nie jest jednak oblegany przez pasażerów. Osoby korzystające z tej stacji zwracają uwagę, że nowy peron nie jest skomunikowany z przystankiem tramwajowym, na którym nie ma też wyświetlaczy z informacją o kursach pociągów. W PKP wyjaśniają, że to wiążę się z kosztami, ale w przyszłości funkcjonalność dworca może zostać poprawiona.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 20.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Upiorny zajazd w Wielkopolsce wciąż straszy. W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Oto mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie?

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Przypominamy o zmianach w ruchu na północy Krakowa. Przesunięcie terminu na al. 29 Listopada Przypominamy kierowcom, że w sobotę wprowadzono zmiany w ruchu na północy Krakowa, w rejonie ronda Polsadu czyli w związku z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Jest więcej ograniczeń w tej części Krakowa. Zmiany czekają nas też w rejonie al. 29 Listopada. Na skrzyżowaniu z Kuźnicy Kołłątajowskiej termin ich wprowadzenia przesunięto z 21 listopada na 24 listopada. Ale już 21 listopada zmiany dotkną samej przebudowywanej arterii. Urzędnicy równocześnie zapewniają, że odkrycie archeologiczne nie wydłuży prac na ulicy Zwierzynieckiej. 📢 Czeskie MEMY. Można się popłakać ze śmiechu! Zobaczcie najlepsze Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Strefy Czystego Transportu w Krakowie jeszcze nie ma, a już działa? Właściciele diesli, mimo obniżonej ceny, nie mogą sprzedać aut Odkąd Kraków ogłosił, że od 1 lipca 2024 roku wprowadza Strefę Czystego Transportu, w świecie motoryzacji zawrzało. Jej obowiązywanie oznacza bowiem, konieczność wymiany setek tysięcy aut na nowe. I jak się okazuje część kierowców już wciela to działanie w życie, chociaż z różnym efektem. Pod górkę mają m.in. kierowcy aut z dieslem, o czym wspomina choćby Tymon Grabowski, prowadzący autoblog na portalu Spider's Web. Jego znajomy od 2 miesięcy nie może sprzedać diesla w Krakowie, nawet mimo obniżania ceny.

📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Dziś prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ogłosi, czy znów wystartuje w wyborach. Dwóch kandydatów już podjęło decyzję W poniedziałek, 20 listopada, w samo południe prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ma ogłosić, czy będzie kandydować na kolejną, już szóstą kadencję. Jeżeli się zdecyduje, to będzie musiał rywalizować z Aleksandrem Miszalskim, który w sobotę, 18 listopada, został ogłoszony oficjalnym kandydatem Platformy Obywatelskiej. Wcześniej swój udział w wyborach potwierdził rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur. O pomoc w decyzji, czy kandydować do wyborców zwrócił się lider najnowszego sondażu Łukasz Gibała.

📢 Czas Pomarańczowej Wstążki w Wieliczce, to czas ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Zabawy, konkursy, warsztaty na finał kampanii Jak przeciwdziałać przemocy wobec dzieci i krzywdzeniu najmłodszych. Jak przeciwstawiać się agresji? Gdzie szukać pomocy? Na te pytania odpowiadają organizatorzy listopadowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2023 w Wieliczce, czyli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przez 19 dni listopada w całej gminie trwał "pomarańczowy czas" zrzesza się wielu instytucji i organizacji edukacyjnych, pomocowych, wychowawczych oraz służb, żeby słuchać, działać, reagować i ukierunkowywać się na przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Na koniec w niedzielę, 19 listopada odbył się Festiwal Rodzinny i podsumowanie akcji. 📢 Tragedia w Krakowie. Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny. Na miejscu pracuje prokurator Wieczorem, w niedzielę 19 listopada z Wisły na odcinku pomiędzy Salwatorem a Jubilatem, wyłowiono zwłoki mężczyzny. Na miejscu pracuje policja oraz prokurator.

📢 Trudne warunki drogowe na pograniczu Małopolski i Świętokrzyskiego Bardzo trudne warunki panują w niedzielne popołudnie w północnej Małopolsce. Z powodu opadów mokrego śniegu doszło do kilku zdarzeń drogowych.

📢 Pożar domu w powiecie krakowskim. Zaalarmowano sześć jednostek straży pożarnych W Muniakowicach w gminie Słomniki w niedzielę, 19 listopada wybuch pożar w domu prywatnym. Było po godz. 17, gdy służby zostały zaalarmowane, że pali się budynek mieszkalny. Ogień objął poddasze i jedno pomieszczenie w niższej kondygnacji. Gdy dojechały służby ratownicze, to pożar był już dosyć mocno rozwinięty. 📢 Czołowe zderzenie dwóch samochodów pod Krakowem. Są osoby poszkodowane W Czernichowie w powiecie krakowskim doszło w niedzielę, 19 listopada do wypadku. Na ul. Podgórki - prowadzącej z Czernichowa w kierunku Kłokoczyna i Przegini Narodowej zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. Są osoby poszkodowane. Na drodze były spore utrudnienia w ruchu. Na miejsce wezwano służby ratownicze: OSP Czernichów, OSP Kłokoczyn, OP Przeginia Narodowa, pogotowie ratunkowe i policję.

📢 Tu była skocznia narciarska w Krakowie! Zobaczcie, co z niej zostało Kraków. Na stromym zboczu Sikornika, wśród drzew, z dala od głównych ścieżek, stoi sobie murek z kamieni. Przynajmniej murek przypomina. Wysoki na niecałe półtora metra, szeroki na pięć-sześć. Odsłonięty z jednej strony, z drugiej przylepiony do zbocza. Zbocza, na którym rozpędzali się skoczkowie. No bo ten murek to próg skoczni narciarskiej, która istniała tu w XX wieku. 📢 W budżecie Krakowa nie uwzględniono podwyżek dla nauczycieli i wyższej kwoty wolnej od podatku. "To na razie opowieści" Wśród przedwyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej była m.in. podwyżka dla nauczycieli o 30 procent i podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Obu tych kwestii nie uwzględniono w projekcie przyszłorocznego budżetu Krakowa. Prezydent Jacek Majchrowski wyjaśnia, że nie można ująć w dokumentach czegoś, co nadal jest na etapie zapowiedzi.

📢 Oto najpiękniejsze pałace i pałacyki w Krakowie! Zobacz, gdzie się znajdują. Pełna lista Czy wiedzieliście, że Kraków śmiało można nazwać miastem pałaców? Jest ich niemal 60 w całym mieście! Większość z nich to zabytki, a niektóre to wyjątkowe perły architektury. Specjalnie dla was przygotowaliśmy listę najpiękniejszych tego typu budowli w Krakowie. Zobaczcie, gdzie się znajdują! 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Krakowskie królestwo staroci nie tylko pod Halą Targową. Giełda przy Balickiej też jest kultowa! Bywalcy niedzielnej giełdy staroci pod Halą Targową na Grzegórzkach znają również inne miejsce, gdzie można wybierać pośród najrozmaitszych przedmiotów "z duszą": starej biżuterii, porcelany, sztućców, mebli - "antyków", medali i odznaczeń z przeszłości, leciwych radioodbiorników i telewizorów czy pamiątek z PRL-u. Takie przedmioty można znaleźć u stałych wystawców, jak też okazjonalnych uczestników Giełdy Staroci przy ul. Balickiej 56. W ten weekend ruszyła tam także sezonowa giełda narciarska. 📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie radzi? [19.11.2023] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak żyje i mieszka na co dzień Natalia Kaczmarek, królowa biegów. jaka jest prywatnie? Dużo podróżuje i lubi pozować przed obiektywem Natalia Kaczmarek jaka jest prywatnie? Niedawno ustanowiła najlepszy wynik w biegu na 500 metrów w historii polskiej lekkoatletyki. Została także wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Lubi pozować przed obiektywem! Tak żyje i mieszka na co dzień piękna Natalia Kaczmarek, królowa polskich biegów. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich - tak wygląda. Ich drewniany pałac na Mazurach To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem.

📢 Sara z "Rolnik szuka żony 10" jakiej nie znacie! To ją wybrał Artur z Mazowsza. Oto zdjęcia pięknej warszawianki Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Kraków ma nową atrakcję turystyczną. To zegar słoneczny, który działa również w nocy! Czy zegar słoneczny potrafi wskazywać godziny również w nocy? Oczywiście, tak. A jeśli ktoś nie wierzy zawsze może wybrać się do Krakowa, by sprawdzić jak działa to cudo. Niezwykłe dzieło sztuki zegarmistrzowskiej, pięknie podświetlone i wyglądające jak UFO, odnajdzie u stóp Wawelu, na placu Wielkiej Armii Napoleona. Jego odsłonięcie odbyło się 18 listopada tuż po godz. 17! I tak oto Kraków zyskał nową atrakcję turystyczną.

📢 MEMY na Międzynarodowy Dzień Mężczyzny 2023. TOP 60 najlepszych śmiesznych obrazków w sieci. Internauci są w formie [10.03.2023] W piątek 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. W związku z tym nie mogło zabraknąć zabawnych żartów i memów. Tego święta nie można przegapić. Zobaczcie TOP 60 najśmieszniejszych memów na Dzień Mężczyzny 2023. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Wielkie usuwanie wraków w Nowej Hucie. Akcja straży miejskiej na osiedlach W ostatnich dniach Nowohucianie odzyskali kilka miejsc parkingowych. Usunięte przez strażników miejskich pojazdy nieużytkowane trafiły na parking miejski. Wraki stoją w cały mieście, rdzewieją, niszczeją, porasta je trawa i mech. Często stanowią też zagrożenie dla ruchu czy bawiących się w pobliżu dzieci. Ponadto zajmują miejsca postojowe, o które kierowcy codziennie muszą toczyć walkę w zatłoczonym i zakorkowanym Krakowie. 📢 Te psy są idealne do mieszkania w bloku. TOP 10 ras psów, które nie stwarzają kłopotów, są przyjacielskie i lubią towarzystwo! Mieszkasz w bloku, marzysz o psim przyjacielu ale zastanawiasz się, która rasa będzie najlepsza? Słusznie! Wybór psa to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przedstawiamy top 10 ras psów, które idealnie nadają się do mieszkania w bloku. Te psy nie potrzebują wielkich, otwartych przestrzeni i nie stwarzają problemów. A do tego są piękne i bardzo towarzyskie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj sympatyczne zwierzaki!

📢 Sylwester pod Tatrami. Zobaczcie, ile trzeba zapłacić za noclegi w tym roku. Przejrzeliśmy ceny najbardziej luksusowych obiektów Powitać Nowy Rok pod Tatrami to marzenie wielu turystów. To jednak luksus nie dla każdego. W tym roku za trzy noclegi na przełomie 2023 i 2024 roku w Zakopanem trzeba wydać nawet 12 tys. zł. To stawki maksymalne, jakie żądają niektóre obiekty za pokój dla dwóch osób. Postanowiliśmy sprawdzić najdroższe oferty pobytów sylwestrowych w górach. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 234. German zostaje uwolniony. Streszczenie odcinka [18.11.2023] Okazuje się, że German żyje. Komu i w jaki sposób uda się go uwolnić? Z kolei Cayetana traci zaufanie do jednej osoby. Do kogo? Już teraz przeczytaj streszczenie 234. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Ogołocili podkrakowską wieś z kilkuset drzew. Wycięli nawet ponad 300-letnie dęby i klony Około 600 drzew poszło pod topór w gminie Mogilany przy okazji rozbudowy drogi powiatowej przez Gaj, Lusinę i Libertów. Inwestor Zarząd Dróg Powiatowych pozwolił sobie na wycinkę, którą mieszkańcy i obrońców przyrody nazywają rzezią. Nie pomogły interwencje, spotkania, negocjacje, prośmy, argumenty. Inwestorzy jak zaplanowali, tak zrobili. Obiecali mieszkańcom przeanalizowanie, czy konieczna jest wycinka wszystkiego, co pierwotnie zaplanowano, a potem jak najszybciej przystąpili do cięcia.

📢 Proszowice. Najlepsze recytatorki przyjechały z Koszyc i Radziemic Uczniowie z całego powiatu proszowickiego już po raz 27. rywalizowali w konkursie recytatorskim im. Ludwika Hieronima Morstina. W piątek (17 listopada) najlepsi uczestnicy eliminacji gminnych przyjechali do Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, aby walczyć o powiatowe laury. 📢 Miechów. Uczniowie zmierzyli się z wiedzą historyczną. Sprawdź, kto dostał nagrodę Znamy wyniki X. edycji międzyszkolnego konkursu wiedzy historycznej „Ziemia Miechowska w walce o Wolność” organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Miechowie. W kategorii szkół ponadpodstawowych wygrał licealista Andrzej Madejski. Wśród uczniów szkół podstawowych najlepsza była Emilia Zagajewska z SP w Pojałowicach. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 232. Manuela ucieka pod osłoną nocy. Streszczenie odcinka [16.11.2023] Leonor, w tajemnicy przed wszystkimi, zabiera małą Innocencię. Tymczasem Manuela także znika. Kto jej w tym pomoże? Przeczytaj streszczenie 232. odcinka serialu "Akacjowa 38" już teraz.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 233. Czy Celia zdradzi męża? Streszczenie odcinka [17.11.2023] Celia będzie miała trudny orzech do zgryzienia. Ktoś postawi ją w bardzo niekomfortowej sytuacji. Z kolei życie Justa jest zagrożone. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 232. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Rozpoczynają pszczelą edukację. Proszowice liderem Jak długo żyją pszczoły, co to jest podkurzacz, do czego służy dłutko pasieczne. To tylko część z wielu informacji, jakie usłyszeli w piątek najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach podczas małopolskiej inauguracji programu Akademia Pszczoły Bohatera. Program będzie realizowany w piętnastu szkołach województwa. Jego celem jest podnoszenie wiedzy na temat znaczenia pszczół ich ochrony. 📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy.

📢 Tak dawniej jeździło się na nartach w Krakowie. Zimowe centrum przy Kopcu Kościuszki. Wyciąg na Sikorniku, dwie skocznie. Archiwalne zdjęcia Dla starszych mieszkańców Krakowa to odległe wspomnienie, dla młodszych – coś trudnego do wyobrażenia. Na narty pod Kopiec Kościuszki i okolice? Tak, kiedyś na Sikorniku był nawet wyciąg narciarski. Z oświetleniem! Na nartach jeżdżono tu już przed wojną, a narciarze pojawiali się tu jeszcze w latach 80. XX wieku. Okolice Kopca to w ogóle było przez lata krakowskie centrum sportów zimowych, znajdowała się tu nawet całkiem spora skocznia narciarska. W zimie – tłumy! Narciarze i dzieci z sankami. Na archiwalnych zdjęciach trudno poznać to miejsce. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

ZOBACZ KONIECZNIE Chcesz zaoszczędzić? Wyjmij te urządzenia z gniazdka

Wieliczka Pomarańczowa Wstążka