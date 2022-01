Prasówka 21.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Termy Gorce w Porębie Wielkiej już otwarte! Nowa atrakcja w Małopolsce, pierwsza taka na Limanowszczyźnie [ZDJĘCIA] 20.01.”?

Prasówka 21.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Termy Gorce w Porębie Wielkiej już otwarte! Nowa atrakcja w Małopolsce, pierwsza taka na Limanowszczyźnie [ZDJĘCIA] 20.01. W końcu udało się uruchomić Centrum Rekreacji i Balneologii, które działa pod nazwą Termy Gorce. Kompleks uzdrowiskowo-rekreacyjny oferuje wiele atrakcji dla mieszkańców i turystów, stawiając na cenne złoża wód termalnych znajdujące się dwa kilometry pod ziemią. Działa w zgodzie z naturą i znajduje się w pobliżu Gorczańskiego Parku Narodowego.

📢 GIF: Nowa lista wycofanych leków z aptek w całej Polsce. Najnowsze rozporządzenie zakazanych leków. Sprawdź wykaz Najnowsza lista wycofanych leków z aptek w całej Polsce. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju, gdyż znaleziono w ich składzie lub etykietach nieprawidłowości. Warto zapoznać się z powodami dla których te leki zostały wycofane z aptek, i sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Leków z tej listy lepiej nie zażywać. Przypominamy również, że leków nie należy wyrzucać do śmieci. Najlepiej odnieść je do najbliższej apteki. W przypadku wątpliwości do do serii oraz nazwy leków radzimy skonsultować się z lekarzem.

📢 GIS wycofuje produkty ze sklepów w całej Polsce Te rzeczy mogą być toksyczne, natychmiast je wyrzuć! Ostrzeżenia - NOWA LISTA Wycofane produkty przez GIS w całej Polsce z popularnych sklepów takich jak Biedronka i Lidl, ale także z tych mniej popularnych. Sprawdź listę wycofanych produktów wycofanych we wrześniu 2021 oraz poprzednich miesiącach przez GIS. Sprawdź które serie produktów zostały w trybie pilnym wycofane z obrotu. Warto sprawdzić, czy nie macie ich w swojej kuchni. Najnowsze ostrzeżenia GIS dotyczą m.in. suplementy diety i napoje zanieczyszczone tlenkiem etylenu. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które są wycofywane ze sprzedaży 19 STYCZNIA 2022

Prasówka 21.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nawet te rzeczy możesz odliczyć od podatku w 2022 roku. Zobacz ile możesz zyskać! [lista - 21.01.2022] Początek roku to dla wielu z nas moment na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Mamy na to czas do końca kwietnia. Jednak jeśli możemy dostać jakieś pieniądze, zwykle nie zwlekamy! Dlatego przygotowaliśmy dla Was rodzaje ulg podatkowych, z których możemy skorzystać przy rozliczeniu za 2021 roku. To ważne informacje dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego i nie tylko. Sprawdźcie, żeby nie stracić!