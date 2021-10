Prasówka 2.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Ogromne utrudnienia na A4. Za węzłem Brzesko, w Wierzchosławicach, na jezdni w kierunku Rzeszowa, doszło do zderzenia pięciu pojazdów. 16-latek i niemowlę trafili do szpitala. Droga była całkowicie zablokowana. O godz. 21 ruch zaczął odbywać się jednym pasem.

17 września 2021 roku wykonawca złożył do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ostatnie zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektów związanych z realizowanym odcinkiem trasy S7. Łącznie złożonych zostało 28 zawiadomień. Z 13-kilometrowego odcinka od węzła Widoma do węzła Szczepanowice kierowcy skorzystają w październiku. Przejdź do galerii i zobacz najnowsze zdjęcia lotnicze z budowy ważnej trasy.