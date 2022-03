Prasówka 21.03.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojna. Rosja atakuje Ukrainę - trwa inwazja [RELACJA NA ŻYWO]”?

Prasówka 21.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojna. Rosja atakuje Ukrainę - trwa inwazja [RELACJA NA ŻYWO] Trwa 26. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy ostrzega: jeśli jakiekolwiek próby negocjacyjne z Rosją zakończą się niepowodzeniem, może to oznaczać, że walka między dwoma krajami doprowadzi do „trzeciej wojny światowej”.

📢 Ponad trzy tysiące osób w 18. Krakowskim Półmaratonie Marzanny i 7. Krakowskim Biegu z Dystansem „Dla małych serc" [ZDJĘCIA] Ponad 3 tys. osób wzięło udział w 18. Krakowskim Półmaratonie Marzanny i 7. Krakowskim Biegu z Dystansem „Dla małych serc", które odbyły się na krakowskich Błoniach i Bulwarach Wiślanych. Dochód z imprezy, zorganizowanej przez Fundację Vena-Sport i Krakowski Klub Biegacza Dystans, przeznaczony był, jak co roku, na pomoc podopiecznym Fundacji Schola Cordis Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej profesora Janusza Skalskiego.

📢 Jedzenie, które pomaga schudnąć! Te produkty to prawdziwi pogromcy kalorii! Co jeść żeby schudnąć? Masz je w swojej kuchni! 20.03.2022 Chcesz schudnąć, ale nie wiesz co powinnaś jeść, a jakich produktów unikać? Sprawdź pogromców tłuszczu. Spożywając te produkty zrzucisz zbędne kilogramy. Zobacz, co jeść na diecie.

Prasówka 21.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 13. emerytura - stawki brutto i netto. Tyle pieniędzy wypłaci ZUS. Ile seniorzy dostaną "na rękę"? [21.03.2022 r.] emerytura - stawki brutto i netto. W tym roku emeryci ponownie mogą liczyć na zastrzyk dodatkowej gotówki. Wiosną 2022 roku wypłacona im zostanie trzynasta emerytura. Wiemy, kiedy pieniądze trafią do wszystkich seniorów. Poznaj zasady i szczegóły, dotyczące trzynastej emerytury w 2022 roku.

📢 Oto mężczyźni idealni. Panowie o tych znakach zodiaku i imionach są najwierniejsi [lista - 21.03.2022 r.] Dla niektórych wierność to świętość. Czy możliwe, że wypływ na to mają gwiazdy lub nasze imiona? Czy imiona i znaki zodiaku mogą determinować naszą skłonność do dotrzymywania wierności partnerowi? Wiele osób wierzy, że tak. Którzy panowie cenią sobie stałość w uczuciach? Sprawdźcie. 📢 Kraków. Na lądowisku Szpitala Uniwersyteckiego wylądował śmigłowiec z rannymi obywatelami Ukrainy. "Rany postrzałowe i złamania kończyn" W niedzielę, 20 marca tuż po godzinie 19 na lądowisko Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie doleciał wojskowy śmigłowiec medyczny. "Wspólnie z ukraińskimi lekarzami oraz CZK Wojewody Lubelskiego koordynowaliśmy działania związane z przekazaniem rannych obywateli Ukrainy" - poinformował w mediach społecznościowych wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 📢 To są objawy nadmiaru soli w organizmie. Zobacz niebezpieczne skutki. To się dzieje z organizmem, gdy używasz za dużo soli Faktem jest, że większość ludzi spożywa zbyt dużo soli. Zobacz, jakie mogą być skutki nadmiaru soli w diecie. Niestety większość ludzi spożywa zbyt dużo soli wraz z codzienną dietą. Ludzie spożywają około 9–12 gramów soli dziennie. Jest to dwa razy więcej niż zalecany maksymalny poziom spożycia. Sprawdź, jak reaguje organizm i co się może stać gdy jesz za dużo soli. Nadużywanie może doprowadzić do poważnych dolegliwości.

📢 Tego nie jedz na kolacje. Przez te produkty nie zaśniesz. Czego nie należy jeść przed pójściem spać? Czego nie jeść na kolację, aby mieć dobry sen? Wiele produktów ma duży wpływ na organizm i jego higienę snu. Niektóre z nich powodują problemy z zaśnięciem. Zobacz, co się dzieje z organizmem. Co jeść na kolację, aby uniknąć problemów?

📢 Trzynasta emerytura 2022 - nowa tabela wypłat. Ile dostaniesz na konto? [21.03.2022 r.] Za kilka tygodni na kontach emerytów pojawi się trzynasta emerytura. Kiedy dokładnie spodziewać się przelewu i ile wyniesie trzynasta emerytura netto w 2022 roku? Najważniejsze informacje na temat "trzynastki" zamieszczamy w tym artykule. Dowiecie się również z niego co z "czternastką". W galerii zamieszczamy też wyliczenia marcowej waloryzacji - ile wynosi emerytura po podwyżce? Sprawdź!

📢 Skoki narciarskie - klasyfikacja Pucharu Świata 2021-2022. Kto liderem? Miejsca Polaków, tabela, wyniki konkursów [20.03] Klasyfikacja Puchar Świata 2021-22 w skokach narciarskich. Kto prowadzi indywidualnie i w tabeli Pucharu Narodów? Które miejsca zajmują Polacy? Kto wygrał? Sprawdź wyniki. Do rankingu zaliczane są wyniki PŚ rozpoczętego w listopadzie 2021 r. Aktualizacja: po niedzielnym konkursie PŚ w Obertsdorfie 20.03. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Indian Wells 20.03 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka występuje w turnieju w Indian Wells. W rok 2022 Iga Świątek wkroczyła z nowym trenerem Tomaszem Wiktorowskim i idzie jej świetnie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo Indian Wells.

📢 Iga Świątek - kiedy gra? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Indian Wells 20.03 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? Jaki jest wynik jej meczu? W tym miejscu dowiesz się, jak wygląda kalendarz startów polskiej tenisistki: kiedy gra, z kim, gdzie oglądać mecz. Śledź relacje na żywo meczów Świątek i sprawdzaj wyniki jej występów na kortach. Tenis na żywo. Terminarz meczów i plany startowe Igi Świątek. Czas na turniej w Indian Wells.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Indian Wells. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 20.03 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, zwyciężczyni Roland Garros, ma nowe cele w sezonie 2022. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w Indian Wells (USA).

📢 Horoskop na kwiecień 2022 dla wszystkich znaków zodiaku. Kto będzie miał szczęście do pieniędzy, a kto do miłości? Horoskop miesięczny na kwiecień 2022. Komu początek wiosny przyniosą szczęście, a kto będzie musiał uważać na stosunki w pracy? Panna, koziorożec, baran, wodnik - czy znajdą w końcu miłość? A co czeka lwy, raki, bliźnięta i wagi? Dla jednych będzie to miesiąc pełen sukcesów i świętowania, a dla drugich pasmo porażek oraz zmierzenia się z ukrywanymi do tej pory strachami. Przejdź do galerii i sprawdź horoskop miesięczny na wrzesień dla WSZYSTKICH ZNAKÓW ZODIAKU. 📢 Małopolsce przybędzie nowe miasto? Lanckorona chce odzyskać dawny status. Już raz mieszkańcy zablokowali ten pomysł W powiecie wadowickim są teraz trzy miejscowości z prawami miejskimi: Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska oraz Andrychów. Czy dołączy do nich Lanckorona? Wraca pomysł nadania jej praw miejskich. Pięć lat temu się to nie udało, bo ludzie protestowali. Czy teraz sytuacja się powtórzy?

📢 Kraków. Coraz więcej osób zgłasza się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojna na Ukrainie sprawiła, że zainteresowanie służbą ogromnie wzrosło W ostatni piątek szkolenie w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczęło 150 osób. Wśród nich kobiety. Rekruterzy przyznają, że zainteresowanie służbą w terytorialsach bardzo wzrosło w ostatnich tygodniach. Wojna za naszą wschodnią granicą sprawiła, że "telefony dzwonią praktycznie o każdej porze dnia i nocy". Będą powstawać nowe bataliony. 📢 Kraków. Zdjęcia lotnicze sprzed 30 lat, a na nich cyrk na Błoniach, Stadion Cracovii, kopalnia piasku. Zobacz archiwalne zdjęcia Prezentowane zdjęcia lotnicze Krakowa wykonano w latach 90. XX wieku i pochodzą z zasobów archiwum fotograficznego Lecha Zielaskowskiego. Uwieczniono na nich m.in.: cyrk na Błoniach, Stadion Cracovii czy kopalnię piasku. Wyrusz w niezwykłą podróż w czasie, przeglądając archiwalne zdjęcia lotnicze Krakowa.

📢 Skoki na żywo Oberstdorf 2022. Wyniki i program Pucharu Świata w lotach narciarskich [transmisja stream online] 20.03 Skoki narciarskie WYNIKI NA ŻYWO. Najlepsi zawodnicy przenoszą się do Oberstdorfu, gdzie od piątku do niedzieli (18-20.03.2020) rozgrywane będą zawodnicy Pucharu Świata w lotach. Na „mamuciej” skoczni zaprezentuje się sześciu Polaków. Oto najważniejsze informacje o PŚ w Oberstdorfie 2022: program, wyniki live, plan transmisji stream online. 📢 Skoki dzisiaj WYNIKI NA ŻYWO. Konkurs Pucharu Świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie [LIVE ONLINE] 20.03 Skoki narciarskie dzisiaj WYNIKI. W niedzielę 20.03.22 w Oberstdorfie kwalifikacje i konkurs Pucharu Świata na mamuciej skoczni, sprawdź wyniki na żywo. Do zawodów przystąpi sześciu Polaków. 📢 Koniec 3. sezonu "Zniewolonej". Znamy szczegóły kontynuacji produkcji. W jedną z głównych ról wcieli się znany polski aktor 20.03.22 Serial "Zniewolona" gości na antenie Telewizji Polskiej od 2019 roku. W tym czasie pokochały go miliony Polaków, co sprawiło, że premiera drugiej serii odbyła się w naszym kraju wcześniej niż na Ukrainie. Dodatkowo fabułę postanowiono zaadaptować do wersji powieściowej. Najnowszy sezon, tak jak wcześniejsze dwa, obfitował w zaskakujące zwroty akcji oraz zmiany - nie tylko w życiu Katii, lecz także w obsadzie. Niestety wielkimi krokami zbliżamy się do ostatniego odcinka serialu. Kiedy zostanie wyemitowany? Co wiemy na temat kontynuacji? Odpowiadamy.

📢 Serial PRZYSIĘGA. Najnowsza galeria zdjęć z serialu. Zemsta, kompromitacja, operacja i ślub [ZDJĘCIA] 20.03.22 W serialu "Przysięga" akcja nie zwalnia. W ostatnich odcinkach wydarzyło się naprawdę dużo - Oya odkryła tajemnicę Tulay, Kemal chciał pozbyć się Merta, Cavidan mieszała w życiu swojego syna, Narin przeszła operację, a Emir ogłosił, że bierze ślub z Gülperi. Pamiętasz te sceny? Jeśli chcesz je sobie jeszcze raz przypomnieć, przejdź do galerii zdjęć już teraz.

📢 Gmina Zabierzów przygotowuje nowe plany zagospodarowania przestrzennego. Będą nowe tereny budowlane W gminie Zabierzów trwają prace przy przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego. A wraz z tym przede wszystkim zmiany terenów rolnych na budowlane. Obecnie procedura jest wdrożona do sporządzenia planów dla 11 wiosek tej gminy. W tej chwili wyłożony jest plan zagospodarowania dla Karniowic, ale to jedno z wielu realizowanych zadań.

📢 Ibrahim Çelikkol, czyli serialowy Mehdi z "Miłości i przeznaczenia", był modelem. Zobacz prywatne zdjęcia aktora wprost z Instagrama Ibrahim Celikkol to turecki aktor, który wciela się w rolę Mehdiego w serialu "Miłość i przeznaczenie". Urodził się 14 lutego 1982 roku w İzmicie w północno-zachodniej Turcji. Przed rozpoczęciem kariery aktorskiej (2007) spełniał się jako model i podróżował po całej Europie. W młodości był również reprezentantem Turcji w koszykówce. Przystojny i uzdolniony mężczyzna bez wątpienia jest powodem, dla którego filmy i seriale, w których występuje, cieszą się taką popularnością. W galerii przedstawiamy najlepsze zdjęcia Ibrahima Celikkola, którymi chwali się na Instagramie. 📢 Ekstraklasa piłkarska 2022: wyniki na żywo, tabela, terminarz meczów - wiosna 2021-22 [20.03] Ekstraklasa wyniki na żywo. Druga część rozgrywek piłkarskich sezonu 2021-22 na najwyższym szczeblu w Polsce rozpoczęła się 4 lutego 2022 r. Łącznie drużyny rozegrają 15 kolejek, zmagania zakończyć się mają 22 maja. Oto najważniejsze informacje o ekstraklasie 2022: wyniki, terminarz, tabela.

📢 Małopolska. Oferty pracy 2022 ROLNICTWO, OGRODNICTWO: zbiory, pielęgnacja roślin, w gospodarstwach. Ile można zarobić? [OFERTY, STAWKI] W Małopolsce poszukiwani są ludzie do pracy w rolnictwie i ogrodnictwie: np. przy zbiorach, pielęgnacji roślin czy hodowli zwierząt. Nierzadko gwarantowane są umowy o pracę, a stawki za pełny etat zaczynają się od 3010 zł brutto. Zobacz nasz przegląd ofert pracy 2022 z Małopolski.

📢 Kraków. Cracow Fashion Week 2022. Oto najlepsze kolekcje dyplomowe studentów SAPU [ZDJĘCIA] Artur Ryba i jego kolekcja "Metamorphozis" inspirowana niedoskonałością ciała i jego przemijaniem, pokazane poprzez dekonstrukcję ubioru to zdaniem jury najlepsza tegoroczna kolekcja dyplomowa Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU. 📢 Okolice Krakowa. Najciekawsze propozycje na krótkie wycieczki za miasto. Co warto zobaczyć? TOP 16 miejsc Mieszkasz w Krakowie lub odwiedziłeś miasto królów i znasz już niemal każdy zakątek? Widziałeś Wawel, Sukiennice, Smoka Wawelskiego i przeszedłeś się Rynkiem Podziemnym? Zwiedziłeś Kazimierz i Podgórze? Myślisz, że nic Cię już nie zaskoczy? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie kilka propozycji. W galerii przedstawiamy najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć w okolicach Krakowa. Dojedziesz do nich nawet w niecałą godzinę!

📢 10 lat, a inny świat. Tak w 2012 roku wyglądał Kraków 10 lat temu Kraków wyglądał inaczej niż obecnie. W mieście nie było jeszcze wielu obiektów, inny był system komunikacji, ubiory, pojazdy, atmosfera w mieście. To był rok piłkarskiego Euro 2012, które ominęło stolicę Małopolski, ale miasto gościło trzy reprezentacje: Anglii, Holandii i Włoch. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak stolica Małopolski prezentowała się przed dekadą i ocenić, jak duże zaszły tu zmiany. 📢 Kraków. Pływające baseny na Zakrzówku. Kąpielisko będzie gotowe jeszcze w tym roku. Nowe zdjęcia Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na powstanie parku Zakrzówek, szczególnie po sporach o przyszłość tego terenu, które trwały długie lata. Teraz prace nad parkiem i kąpieliskiem są już prowadzone i zaawansowane. Powstają alejki, nowe budynki, zejścia do wody, a w ramach inwestycji przebudowywana jest też ulica Wyłom. Jednak najbardziej uwagę przykuwają wybudowane na wodzie drewniane pomosty, które docelowo utworzą pięć pływających basenów. Wśród mieszkańców wzbudzają mieszane uczucia. Zobaczcie nowe zdjęcia z budowy. Jakie jest Wasze zdanie?

📢 To Kraków, a nie planeta Tatooine. Dwa słońca nad miastem. Niezwykłe zjawisko optyczne można było zaobserwować w piątek o świcie ZDJĘCIA Nie umiem sobie wytłumaczyć tego zjawiska, a nie jest to efekt „halo”, o którym jest wiele w internecie - napisała do nas pani Hania, która w piątek zaobserwowała nad Krakowem niezwykły wschód słońca. Zdjęcia w załączniku rzeczywiście przykuwały uwagę, bo były na nich... dwie pomarańczowe tarcze. Spokojnie jednak, nic się w naszym Układzie Słonecznym nie zmieniło, a Kraków nie został przeniesiony na znaną z "Gwiezdnych wojen" planetę Tatooine. Najprawdopodobniej nasza czytelniczka miała szczęście zobaczyć urzekające zjawisko optyczne. 📢 Kraków. Opuszczony areszt śledczy w Podgórzu. Co dziś tam jest? Kraty, strach i mrok. Ale to się zmieni. Zobaczcie zdjęcia To w tych murach powstał słynny więzienny protestsong "Czarny chleb i czarna kawa", to tutaj w czasie niemieckiej okupacji torturowano Polaków działających w ruchu oporu. Co dziś można zobaczyć w opuszczonych celach i pomieszczeniach dawnego Aresztu Śledczego w krakowskim Podgórzu? Obiekt został zamknięty 31 marca 2018 r., teraz stoi pusty i jest w gestii Instytutu Pamięci Narodowej, który chce tutaj stworzyć dla siebie - pod ścisłym konserwatora zabytków - nowoczesne biura. Dotąd było to bardzo mroczne miejsce - zobaczcie zdjęcia z opuszczonych wnętrz! Ciarki przechodzą.

📢 Tak wyglądała Krakowska Fabryka Cukrów i Czekolady. Tutaj sto lat temu powstał znany do dziś batonik. "Król czekolady" wymyślił go z miłości Adama Piaseckiego nazywano, nie tylko w Krakowie, "królem czekolady". To on założył w 1910 roku Krakowską Fabrykę Cukrów i Czekolady, która dała początek historii działającej do dziś firmy "Wawel". Na archiwalnych zdjęciach - naprawdę niesamowitych - z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego można zobaczyć, jak na początku XX wieku wyglądała u nas produkcja słodkości. 📢 Oto oficjalny skład Cracovii na mecz z Piastem Gliwice Ogromne kłopoty kadrowe miała Cracovia ma przed niedzielnym meczem z Piastem Gliwice (początek o godz. 15). Zespół dziesiątkują choroby. Nie będzie na ławce także trenera Jacka Zielińskiego, który ma covid. Oto skład "Pasów" na to spotkanie. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Horoskop dzienny 2022 skorpion, strzelec, koziorożec. Horoskop na poniedziałek, 21 marca. Sprawdź, co się dzisiaj wydarzy 21.03.2022 Horoskop dzienny 2022 na poniedziałek, 21 marca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka! 📢 Kraków. Kot uchodźców, który zaginął na dworcu i odnalazł po czterech dniach, jest już u właścicieli. Filmowa historia Przygody tego kota to materiał na familijny film, prawdziwy wyciskacz łez, na szczęście z happy endem. Do Krakowa przyjechał 11 marca razem ze swoimi opiekunami - uchodźcami z Charkowa. Tutaj zgubił się na Dworcu Głównym na długie cztery dni, a kiedy w końcu się odnalazł, okazało się, że jego właściciele przebywają już w Niemczech. Jednak w sobotę przyjechała po niego ich córka i kot-uchodźca wyruszył w drogę do swojej rodziny oraz nowego domu niedaleko Heidelbergu. Sprawę szczegółowo opisało zaangażowane w nią od początku Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt.

📢 Kraków. Groźny pożar na osiedlu w Nowej Hucie. Jedna osoba poszkodowana. Zdjęcia z akcji gaśniczej Kraków. Groźny pożar na nowohuckim osiedlu Na Stoku. Po godz. 19 doszło do pożaru na parterze czteropiętrowego bloku. Jedna osoba została poszkodowana. W akcji gaśniczej uczestniczyło sześć jednostek straży pożarnej. 📢 Wyniki LOTTO, LOTTO Plus 19.03.22. Aktualne wyniki Losowania LOTTO, Lotto Plus, LOTTO, MultiMulti KUMULACJA LOTTO 19 marca 2022 Wyniki LOTTO 19.03.22: 2, 26, 27, 29, 41, 46. Zaraz po wieczornym losowaniu Lotto szukajcie wyników w serwisie www.dziennikpolski24.pl. Sprawdź aktualne wyniki losowania Lotto! Sprawdź, czy padła główna wygrana w Lotto! [WYNIKI LOTTO, LOSOWANIE LOTTO 19 MARCA 2022]. Gry Lotto są najpopularniejszą grą losową w Polsce. 📢 Gmina Iwanowice. Budowa S7 wymusi nową organizację ruchu na drodze powiatowej Budowa drogi ekspresowej S7 przynosi sporo utrudnień. Wykonawca zadania spółka Gulermak na odcinku Widoma - Węzeł Kraków Nowa Huta zapowiada kolejne zmiany organizacji ruchu. Tym razem od 23 marca 2022 od godz. 10 wprowadza nowy etap tymczasowej organizacji ruchu dla drogi powiatowej (nr 2148K) w Zalesiu w gminie Iwanowice.

📢 KSW 68 na żywo: karta walk, wyniki gali MMA 19 marca. Parnasse i Rutkowski walczyli o pas. Gdzie oglądać? Transmisja stream online PPV KSW 68 NA ŻYWO. Gala największej polskiej federacji MMA odbędzie się 19 marca 2022 r. (sobota) w Radomiu (godz. 19). Znana jest pełna karta walk, gwoździem programu było starcie, którego stawką był tytuł mistrzowski w kategorii piórkowej: Salahdine Parnasse - Daniel Rutkowski, Francuz obronił tytuł. Tu znajdziesz najważniejsze informacje o KSW 68: kto walczy (karta walk), wyniki, gdzie oglądać na żywo, będzie transmisja live stream online PPV.

📢 Kraków. Tak powstawały linie tramwajowe w centrum miasta [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Historia tramwajów w Krakowie sięga roku 1882, gdy na ulice miasta wyjechały tramwaje konne. Wraz z początkiem XX wieku w Krakowie rozpoczęły kursy pierwsze tramwaje elektryczne. W kolejnych latach sieć torów tramwajowych była rozbudowywana. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia z budowy linii tramwajowej na ulicach Lubicz, Rakowickiej i Mogilskiej. Zdjęcia pochodzące ze zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie wykonano w latach 1934 i na przestrzeni lat 1950-52.

📢 Skoki wyniki dzisiaj. Piotr Żyła blisko podium PŚ w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Wygrał Stefan Kraft [19.03] Skoki narciarskie WYNIKI. Konkurs Pucharu Świata w lotach wygrał dzisiaj (sobota, 19.03) Stefan Kraft. Dobrze spisał się Piotr Żyła, który zajął 5. miejsce. Wyniki Polaków generalnie były niezłe, aż pięciu naszych skoczków zdobyło punkty PŚ. 📢 Małopolskie. Wyjątkowe i bardzo tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż! [CENY, ZDJĘCIA] 19.03.2022 Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie! 📢 Wieczysta - Garbarnia II. Kibice na stadionie Wieczystej. Dawno ich tu nie było [ZDJĘCIA] Wieczysta - Garbarnia II. Sobota, 19 marca - tego dnia odbył się pierwszy mecz na stadionie Wieczystej w 2022 roku. Z trybuny oglądało go około 350 osób. Publiczność zobaczyła po sześć bramek w obu połowach i zwycięstwo gospodarzy 11:1. ZDJĘCIA KIBICÓW >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 .Piękna Demet Özdemir z "Miłości i przeznaczenia" wciela się w rolę Zejnep. Zobacz jej najlepsze zdjęcia z Instagrama 19.03.22 W serialu "Miłość i przeznaczenie" nie brakuje pięknych kobiet. Jedną z nich jest 30-letnia Demet Özdemir, która wciela się w rolę głównej bohaterki Zejnep. Pod koniec lat 90. przeprowadziła się do Stambułu wraz z matką i rodzeństwem. Na ekranach po raz pierwszy pojawiła się w 2013 roku - od tej pory zagrała w licznych filmach i serialach. Dodatkowo niedawno podzieliła się w mediach informacją, że przyjęła oświadczyny tureckiego muzyka Oğuzhana Koça. Demet Özdemir na co dzień lubi chwalić się swoimi zdjęciami w mediach społecznościowych, w tym na Instagramie, na którym jej profil śledzi prawie 15 milionów osób! Przejdź do galerii i zobacz najlepsze zdjęcia aktorki.

📢 Galeria zdjęć z serialu MIŁOŚĆ I PRZEZNACZENIE. Zwroty akcji, intrygi i kłamstwa z ostatnich odcinków [ZDJĘCIA] 19.03.22 "Miłość i przeznaczenie" to serial, który jest emitowany w Polsce od grudnia 2021 roku. W tym czasie pokochały go miliony widzów, którzy codziennie czekają na kolejną porcję wrażeń, intryg, kłamstw oraz zaskakujących zwrotów akcji. W ostatnich odcinkach Zejnep znalazła pobitego Mehdiego, Cemile i Nuh wzięli ślub, a Benal postanowiła zmienić swoje życie. To nie wszystko. Zapraszamy do galerii zdjęć, aby przypomnieć sobie najważniejsze sceny. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze, śmieszne oraz oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych [19.03.2022] Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2022. Inspiracje wprost z wybiegów mody i Instagrama. Wzory i zdjęcia 18.03.22 Wraz z nadejściem wiosny w modzie następuje zmiana trendów. Dotyczy ona nie tylko ubrań, lecz także fryzur. Największą inspiracją na nadchodzący sezon bez wątpienia są zdjęcia influencerek z Instagrama oraz najnowsze pokazy mody odbywające się w Nowym Jorku, Paryżu czy Mediolanie. Na ich podstawie można wywnioskować, jakie cięcia, kolory i upięcia będą królować w najbliższych miesiącach. Poniżej przedstawiamy absolutne hity na wiosnę 2022. 📢 Horoskop miłosny na 2022 rok dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, czy w nadchodzącym roku będziesz miał szczęście w miłości 19.03.22 Mijający rok był niezwykle korzystny dla miłości i zawierania związków. Dobra passa będzie trwać. Wszystko wskazuje na to, że w 2022 roku pary, które są razem przetrwają, a single mogą z nadzieją patrzeć w przyszłość. Jak dokładnie przedstawia się horoskop miłosny na nowy rok dla wszystkich znaków zodiaku? Kto znajdzie miłość, a kto będzie miał nieco mniej szczęścia? Sprawdź. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wieliczka. Ostatni koń opuścił kopalnię dwie dekady temu. Górnicy żegnali Baśkę pozdrowieniem „Szczęść Boże” [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Mija 20 lat od momentu, gdy ostatni koń - klacz o imieniu Baśka – pracujący w wielickiej Kopalni Soli wyjechał na powierzchnię. Stało się to nocą 14 marca 2002 roku. Tym samym zakończyła się długa epoka - trwająca około pięć stuleci - zatrudniania koni w żupach krakowskich, bo bocheński Kuba już znacznie wcześniej - ponad 50 lat temu - opuścił wyrobiska tamtejszej saliny. Wielicka Baśka była także ostatnim koniem zatrudnionym w całym polskim górnictwie. 📢 Międzynarodowa giełda biżuterii i minerałów w Krakowie. Zobacz ogromny meteoryt i skamieniałości z Sahary Chcesz zobaczyć meteoryt ważący aż 98 kg albo skamieniałości z Sahary sprzed 60 milionów lat? Te i inne niesamowite okazy są prezentowane na 52. Międzynarodowej Wystawie i Giełdzie Biżuterii i Minerałów w Krakowie.

📢 Wielkanoc 2022. Kiedy rozpoczynają się święta wielkanocne w 2022 roku? [DATA] Wielkanoc to najważniejsze święto dla wszystkich chrześcijan. W tym czasie dzielą się oni z innymi miłością i radością ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wiele osób zastanawia się, kiedy dokładnie wypadają święta wielkanocne 2022. Odpowiadamy. 📢 Halowe MŚ 2022. Piękne polskie lekkoatletki na mistrzostwa świata w Belgradzie [ZDJĘCIA] Lekkoatletyczne Halowe Mistrzostwa Świata w Belgradzie zaplanowano na 18-20 marca 2022. W imprezie startują również nasze reprezentantki. Poznaj piękne polskie lekkoatletki, które można oglądać podczas HMŚ. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Mieszkania w Krakowie w cenie złota. Wszystkie udostępnione lub wynajęte. Miasto nie jest w stanie pomieścić tylu uchodźców. A to początek Znalezienie mieszkania do wynajęcia w Krakowie graniczy z cudem. Jeśli jakieś się pojawia, znika w godzinę. Stawki oszalały: przeciętny wzrost w ciągu trzech tygodni przekroczył właśnie 25 procent, zaś w lepszych lokalizacjach - 50 proc. Trzypokojowy lokal przy Grzegórzeckiej można było mieć pod koniec lutego za 3 tys. zł miesięcznie, a 15 marca już za 5 tys. zł. Ceny kawalerek się podwoiły. Eksperci ostrzegają, że ów dramat zmienia się właśnie w katastrofę: dziesiątki tysięcy uchodźców przygarniętych tymczasowo pod dachy życzliwych krakowian nie chce być ciężarem i próbuje wynająć cokolwiek w mieście, w którym dosłownie wszystko jest już zajęte. A pod Wawel ciągną kolejne dziesiątki tysięcy Ukraińców.

📢 Z Doliny Będkowskiej codziennie wyjeżdża tysiąc obiadów dla uchodźców. Gotują je w gospodarstwie rybackim Jeszcze nie świta, a Bartłomiej Szczoczarz już wstaje, żeby rozpocząć pracę. Jego Gospodarstwo Rybackie Dolina Będkowska zamieniło się w wielką kuchnię dla uchodźców z Ukrainy. 1000 porcji posiłków przygotowuje ze swoimi pracownikami i wolontariuszami. Karmi ukraińskie matki z dziećmi w Krakowie i wielu miejscach powiatu krakowskiego, a do tego wozi tysiące porcji zupy na granicę. I tak codziennie, niestrudzenie. Angażuje się bez reszty i na koniec dnia dziękuje tym, którzy mu pomagają, sponsorują, służą swoją pracą, a on pisze na facebooku: Nieustająco sprawiacie, że wierzę w dobro ludzkie i Wasze wielkie SERDUCHA. 📢 „Sieprawianie” ocalają od zapomnienia: gwarę, obrzędy, zwyczaje Kiedy spotyka się grupa prawdziwych pasjonatów pewne jest, że ze wspólnych działań będą czerpać radość. I zawsze znajdą czas na spotkanie, choćby w środku tygodnia wieczorem. Nawet jeśli są całym dniu pracy. Tak też jest w przypadku Grupy Folklorystycznej Sieprawianie.

📢 Gülperi z serialu "Przysięga" skradła serce Emira. Zobacz, jak wygląda na co dzień [ZDJĘCIA Z INSTAGRAMA] 18.03.22 Od niedawna w serialu "Przysięga" oglądać możemy nową postać, a mianowicie Gülperi. W jej rolę wciela się aktorka tureckiego pochodzenia - Setenay Suer. Na swoim koncie ma już występ w kilku serialach oraz jednym filmie fabularnym. Co jeszcze o niej wiemy? Jak wygląda na co dzień? 📢 Koniec serialu "Zniewolona". Najlepsze zdjęcia z 3. sezonu przypominające o najważniejszych wydarzeniach 18.03.22 W połowie marca zobaczymy ostatni odcinek 3. sezonu "Zniewolonej". Mimo że ruszyły prace nad kontynuacją serialu, w której wystąpi polski aktor Mikołaj Roznerski, nie wiadomo, kiedy zobaczymy nowe odcinki w Telewizji Polskiej. Aby przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia mijającej serii, wybraliśmy dla Was najlepsze zdjęcia. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Miłość i przeznaczenie odc. 77. Mehdi trafia na policję. Streszczenie odcinka [24.03.2022] Mehdi niespodziewanie trafia na komisariat policji. Kto na niego doniósł? Gdzie tym razem podzieje się Zejnep? Koniecznie przeczytaj streszczenie 77. odcinka Miłości i przeznaczenia, aby poznać szczegóły! 📢 PRZYSIĘGA odc. 608. Kolejna rodzinna intryga. Streszczenie odcinka [28.03.22] Powoli zbliża się czas rodzinnej kolacji. Czy Gulperi zgodzi się wziąć w niej udział? Z kolei Mert postanawia dać siostrze drugą szansę. Co na to Meltem? Koniecznie przeczytaj streszczenie 608. odcinka Przysięgi! 📢 PRZYSIĘGA odc. 609. Levent chce poderwać Gulperi. Streszczenie odcinka [29.03.22] Mert lekko zniechęcony zgadza się spotkać ze swoją siostrą. O mało nie dochodzi do tragicznego wypadku. Tymczasem Gulperi zaczyna się podobać Leventowi. Co z tego wyniknie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 609. odcinka Przysięgi!

📢 Kraków. Protest pod GDDKiA przeciwko jednemu z wariantów drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice W środę, 16 marca przed budynkiem GDDKiA w Krakowie zgromadziła się liczna grupa mieszkańców Wieliczki i okolicznych miejscowości, by zaprotestować przeciwko korytarzowi nr 6 dla drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice, zwanej również "nową zakopianką". W petycji, którą zgromadzeni złożyli dziś do GDDKiA, pojawiają się argumenty mówiące o tym, m.in że przebieg korytarza 6 koliduje ze strefą buforową Kopalni Wieliczka i stwarza w jej obrębie zagrożenie hydrogeologiczne, niesie zagrożenie dla rezerwatu przyrody jakim są Groty Kryształowe czy stwarza konieczność wyburzeń na północy i na południowym-wschodzie Wieliczki, gdzie trasa ta miałaby przebiegać naziemnie, a nie w tunelu. Pod petycją podpisało się ponad 3500 mieszkańców. 📢 Tak mieszka i bawi się Iga Świątek. Do domu w Raszynie zagląda bardzo rzadko ZDJĘCIA Iga Świątek pojawia się w swoim domu bardzo rzadko. Niemal cały rok spędza poza granicami Polski, podróżując z turnieju na turniej. Nic dziwnego, że większość zdjęć, jakie zamieszcza w mediach społecznościowych, pochodzi spoza rodzinnego Raszyna. Część z nich to fotki z wakacji, które 20-letnia tenisistka spędza po sezonie. Tak jak jesienią ubiegłego roku, gdy odpoczywała w Kalifornii i francuskim Annecy. Obejrzyjcie zdjęcia Igi Świątek w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Do Zabierzowa docierają pojazdy z darami dla Ukrainy z Dormagen z Niemiec Tiry i samochody dostawcze z darami dla Ukrainy z żywnością, środkami higienicznymi i medycznymi przyjechały do gminy Zabierzów już dwukrotnie z Niemiec z Dormagen, a wcześniej z Austrii. To za sprawą Krakowskiego Bractwa Kurkowego docierają tu zachodnie dary. Część z nich zostaje, żeby obdzielić uchodźców w Polsce, część jest dostarczana na Ukrainę.

📢 Kraków. Przy ul. Nowohuckiej powstaje ogromny kompleks handlowy. Widać już gdzie będą hale [ZDJĘCIA Z DRONA] Przy ul. Nowohuckiej, w sąsiedztwie hali Expo widać już zarys dwóch ogromnych hal. Na 15 hektarach terenu powstaną dwa parki handlowe Atut o łącznej powierzchni ok. 23 tys. metrów kw. Otwarcie parków przy ul. Nowohuckiej zaplanowano na koniec 2022 roku. Zobaczcie, jak budowa wygląda z lotu ptaka.

📢 Kraków. Kąpielisko na Zakrzówku zmieniło się całkowicie. Czy na lepsze? Prace powoli dobiegają końca [ZDJĘCIA Z DRONA] Budowa kąpieliska na Zakrzówku wzbudza w Krakowie duże kontrowersje. Prace toczą się jednak bez zwłoki. Zamontowano już pierwszą platformę, która po zakończeniu budowy będzie funkcjonowała jako pływający basen. Powstaje też budynek, który będzie zapleczem kąpieliska. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień tego roku. Sami zobaczcie kolejny etap zamieniania Zakrzówka w miejsce rekreacji i rozrywki. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Licytacje komornicze. Mieszkania i domy z Krakowa i Małopolski nawet za połowę ceny [OFERTY MARZEC 2022] 3.03.22 LICYTACJE MIESZKAŃ I DOMÓW W WOJ. MAŁOPOLSKIM, które odbędą się w marcu 2022 r. Tanie mieszkania i domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup mieszkania w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza wynosi nawet połowę ich realnej wartości! Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w lutym w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Takie urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu. Ile prądu zużywa pralka, ładowarka czy lodówka? Rachunki za prąd w 2022 roku wzrastają. Wiele milionów Polaków stara się oszczędzać prąd, bo wysokość rachunków może naprawdę zaskoczyć. Warto wiedzieć, które urządzenia w naszych domach zużywają najwięcej energii, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Co zużywa najwięcej energii w domu? Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej. Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd.

📢 Droga S7 Kraków - Myślenice. Poznaliśmy sześć możliwych wariantów przebiegu nowej trasy [MAPY] Po spotkaniu samorządowców z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą i inżynierami GDDKIA, którzy opracowali Studium Korytarzowe dla odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice, wiadomo już, że korytarzy, którymi może biec ten jest sześć. Najkrótszy ma 23,6 km, a najdłuższy 29,1 km.

📢 Australian Open 2022. Najgorętsze, najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Australian Open 2022 rozgrywany jest w dniach 17-30 stycznia. Na kortach w Melbourne oglądać można będzie zjawiskowe tenisistki, które na Instagramie prezentują swoje wdzięki i wysportowane. Zobacz najpiękniejsze i najgorętszy tenisistki wielkoszlemowego turnieju. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Park Zakrzówek. Co zostało do zrobienia, jak zmieniły się terminy i koszty [ZDJĘCIA] Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na powstanie Parku Zakrzówek, szczególnie po sporach o przyszłość tego terenu, które trwały długie lata. Teraz prace nad parkiem i kąpieliskiem są już prowadzone i zaawansowane, ale co jakiś czas zaliczają poślizg. Umowy z wykonawcami są aneksowane, terminy zakończenia inwestycji przesuwane, a koszty rosną. Zapytaliśmy Zarząd Zieleni Miejskiej, który nadzoruje inwestycję o aktualny stan prac i poniżej jego odpowiedzi, a do tego prezentujemy najnowsze zdjęcia z Zakrzówka.

📢 Skoki narciarskie. Piękne WAGs (żony i partnerki) najlepszych zawodników świata [ZDJĘCIA] Sezon 2021-22 w skokach narciarskich nabiera rozpędu. Zawodnicy mogą liczyć na wsparcie pięknych żon i partnerek życiowych. Poznaj WAGs (ang. wives & girlfriends) czołowych zawodników świata, nie tylko Polaków. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najpiękniejsze lekkoatletki na świecie, cz. II. Ich uroda przyciąga fanów na trybuny i przed telewizory [ZDJĘCIA] Dlaczego zawody lekkoatletyczne są tak popularne wśród męskiej części publiczności? Przedstawiamy kolejnych kilkanaście odpowiedzi na to pytanie. Oto druga część naszej galerii najpiękniejszych lekkoatletek świata. Powrotu do startówktórych z nich nie możecie się doczekać najbardziej? [i]Uruchom i przeglądaj galerię klikając ikonę "NASTĘPNE >", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu[/i]

📢 Najpiękniejsze lekkoatletki na świecie. Są ozdobą każdych zawodów [ZDJĘCIA] Na bieżniach, skoczniach i rzutniach nigdy nie brakowało pięknych kobiet. Oto nasza lista najseksowniejszych obecnie lekkoatletek. Za którymi tęskniliście najbardziej po zakończeniu sezonu? [i]Uruchom i przeglądaj galerię klikając ikonę "NASTĘPNE >", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu[/i] 📢 Nielepice to jedna z 10 najpiękniejszych wiosek w Małopolsce. Zadbana, czysta, z parkiem, mostkiem i skałkami Przełazek nad oczkiem wodnym, park poświęcony rotmistrzowi Pileckiemu, skały z krzyżem i widokiem na piękną okolicę, a do tego stadnina koni huculskich i schrony wojenne, w których można uczyć się historii. To Nielepice - niewielka wioska w gminie Zabierzów, która leży na stromym zboczu Garbu Tenczyńskiego. W tym roku została wyróżniona jako jedna z dziesięciu najpiękniejszych w województwie - jest laureatem konkursu "Małopolska Wieś 2021".

📢 Wojsko pozbywa się sprzętu rolniczego. Do kupienia w atrakcyjnych cenach ciągniki, przyczepy, kosiarki Agencja Mienia Wojskowego urządza kolejną wyprzedaż sprzętu, z którego korzystali żołnierze. Wśród ofert, które zainteresują rolników, jest wiele. 📢 Przepowiednia z Małopolski, która w większości się spełniła. Jaką wizję snuje przed Polską? Na kartach historii świata można było usłyszeć o wielu tajemniczych przepowiedniach czy proroctwach, które najczęściej dotyczyły jakichś apokaliptycznych wydarzeń (najczęściej daty końca świata). Któż z nas nie słyszał o przepowiedniach królowej Saby, Nostradamusa, czy Baby Wangi. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że w Tęgoborzy - niewielkiej wsi w gminie Łososina Dolna – również powstało proroctwo dotyczące Polski i Europy, które w większości się sprawdziło. Co się w nim znajdywało? Przejdźcie do galerii i przekonajcie się!

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018. 📢 Dawid z blaszką Rafał - imię wywodzące się od hebrajskiego "Rafael", tłumaczone jako "Bóg uzdrowi". Idealnie pasuje do Rafała Brzoski, 34-letniego absolwenta krakowskiej Akademii Ekonomicznej z - uwaga! - 13-letnim stażem w biznesie i dorobkiem wycenionym przez Forbesa na 207 mln zł.

