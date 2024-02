Prasówka 22.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago!”?

📢 Wczasy pod gruszą w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniemy na urlop - mamy wyliczenia [22.02.2024] Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku.

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskakująca! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

Kraków znów sprzedaje swoje mieszkania. Szykują się też przetargi na XIX-wieczne domy Krakowski magistrat od początku tego roku powiadomił już o kilku należących do gminy mieszkaniach, które wkrótce mają pójść pod młotek. W najbliższych miesiącach miasto zamierza też szukać chętnego na kamienicę nieopodal Wawelu, a na drugą połowę roku zapowiada przetargi na działkę przy ul. Dekerta 4 z XIX-wiecznymi budynkami jednorodzinnymi czy nieruchomość przy ul. Czarnowiejskiej, na której stoją budynki z ok. 1879 roku.

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. [22.02.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia [22.02.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [22.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Kraków. Aleksander Miszalski interweniuje ws. budowy ulicy 8 Pułku Ułanów. Miasto wydłuża przetarg Poseł Aleksander Miszalski poddaje w wątpliwość konieczność budowy IV etapu ul. 8 Pułku Ułanów. "Czy wypuszczenie ruchu z Trasy Łagiewnickiej na już zakorkowaną w godzinach szczytu Kapelankę, Rondo Grunwaldzkie, Most Zwierzyniecki czy Brożka ma sens?" pyta. O zaniechanie inwestycji od lat walczą też mieszkańcy Ruczaju, którzy obawiają się nadmiernego wzmożenia ruchu samochodowego w tym rejonie i zabetonowania ostatnich skrawków zieleni. Miasto tymczasem przedłuża postępowanie przetargowe ws. wykonawcy do końca lutego.

📢 Nie żyje Tomasz Komenda. Niesłusznie skazany w więzieniu spędził 18 lat Nie żyje Tomasz Komenda. Mężczyzna zmarł w wieku 46 lat. Spędził on w więzieniu 18 za zbrodnie, których nie popełnił. Na wolność wyszedł w 2018 roku,

📢 Kraków. Na terenie Nowej Huty ma powstać park rzeczny o powierzchni ponad 100 ha. Koszt jego budowy szacuje się na ok. 68 mln złotych W Krakowie ma powstać nowy park rzeczny - Park Przylasek Rusiecki. Ma on objąć swoim zasięgiem teren o powierzchni ponad 100 hektarów, w tym w większości obszar istniejących 14 zbiorników wodnych. Ingerencja w przyrodę ma być minimalna, choć w parku nie braknie ścieżek (w tym edukacyjnych) czy małej architektury. Koszty inwestycji szacuje się na ok. 68 mln złotych. 📢 Kraków. Bilety odcinkowe na komunikację miejską stają się realne. Jest projekt uchwały w tej sprawie. Jakie ceny? Prezydent Krakowa przekazał pod obrady rady miasta projekt uchwały o wprowadzeniu nowego rodzaju biletu - biletu odcinkowego na komunikację miejską. To może zrewolucjonizować podróże tramwajami i autobusami w Krakowie. 8 zł na jednym tramwajem lub autobusem lub 22 zł za całą dobę z dowolną liczbą przesiadek. By uchwała weszła w życie muszą ją przegłosować krakowscy radni. Zobaczcie zasady biletu odcinkowego w Krakowie.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Kraków w latach 90. XX wieku. 25 niezwykłych zdjęć. Takie było nasze miasto, tacy byliśmy, zobacz Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

Kraków. Przebudowa Zwierzynieckiej i Kościuszki. Odwiedzamy plac budowy w centrum miasta. Widać już pierwsze elementy torowiska Z powodu przebudowy ulicy Kościuszki odpust Emaus zostanie przeniesiony w okolice Błoń, tego nie unikniemy, ale drogowcy spieszą się na tej inwestycji by spełnić inne obietnice. W marcu ma być już udostępnione skrzyżowanie z Królowej Jadwigi, w maju ciężar robót ma się przenieść na drugą połowę tarczy skrzyżowania Kościuszki i Zwierzynieckiej z Alejami Trzech Wieszczów, natomiast w sierpniu 2024 r. – powinno nastąpić zakończenie inwestycji, czyli 12 miesięcy od daty przekazania placu budowy. Jaki jest aktualny stan prac? Zobaczcie na zdjęciach z drona. Widać pierwsze odcinki nowego torowiska. Jego wymiana była głównym powodem remontu. 📢 Rozpoczyna się kolejny etap budowy obwodnicy Niepołomic. Nowa droga poprawi dojazd do Krakowa W najbliższych miesiącach będą prowadzone prace związane z budową kolejnego etapu obwodnicy Niepołomic. To bardzo ważna arteria w naszym regionie, która połączy Niepołomicką Strefę Inwestycyjną z siecią dróg międzynarodowych, usprawni ruch w aglomeracji krakowskiej i poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Całkowita wartość tego projektu to przeszło 54,5 mln zł.

📢 Zaskakujące oświadczenie krakowskiego aktora. Jerzy Stuhr ogłosił, że kończy z występami na scenie i wykładami dla studentów Jerzy Stuhr ogłosił we wtorek w Warszawie, że już nie wyjdzie na scenę i jest "za stary na działalność pedagogiczną". Czy to oznacza koniec kariery krakowskiego aktora?

📢 Mamy nową listę najbardziej toksycznych owoców i warzyw. One są szczególnie niebezpieczne Owoce i warzywa, chociaż bogate w cenne witaminy i minerały, mogą niestety zawierać także niebezpieczne pestycydy. Raport opublikowany przez Environmental Working Group (EWG) wskazuje na listę produktów, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Sprawdźmy, jakie owoce i warzywa znalazły się na szczycie listy toksycznych produktów spożywczych. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść jabłek. Im mogą zaszkodzić Jabłka to zdecydowanie najlepszy całoroczny polski owoc, po który sięgamy chętnie. Jabłka to witaminowe bomby, które mają bardzo dużo właściwości odżywczych i zdrowotnych. Świętnie wpływają na układ pokarmowy. Dostępnych jest tyle odmian jabłek, dlatego bez problemu każdy znajdzie odpowiednie jabłko dla siebie. Niestety, są osoby, które muszą unikać tych owoców. Zobaczcie, kto nie może jeść jabłek.

📢 Jest nowy zastępca komendanta policji w Miechowie Nowym zastępcą komendanta powiatowego policji w Miechowie został kom. Jerzy Wilk. Zastąpił na tym stanowisku Piotra Galickiego, który kilka dni temu przeszedł na emeryturę. 📢 Most Grunwaldzki w Krakowie do wyburzenia! "Śmierć techniczna". Potrzebna jest nowa przeprawa przez Wisłę Most Grunwaldzki jest już w takim stanie, że władze Krakowa nie widzą innej możliwości jak tylko jego wyburzenie i budowa nowej przeprawy przez Wisłę. O tym, jak miałaby wyglądać nowy obiekt, zadecydowałby konkurs architektoniczny. 📢 Jedna z najpopularniejszych kawiarni Krakowa wkrótce wróci do życia. Pawilon przy Bunkrze Sztuki rośnie w oczach, jest już dach Krakowianie odliczają już czas do otwarcia nowej Bunkier Cafe, szalenie popularnej kawiarni znajdujące się tuż przy Bunkrze Sztuki. Dobre informacje: dach już jest! Konstrukcja rośnie w oczach, docelowo ma to być przeszklony pawilon z widokiem na Planty. Kiedy otwarcie?

Z historii Niegardowa. Jak proboszcz chciał wywieźć organy... Włamania do kościołów nie są czymś szczególnie rzadkim. Znajdujące się w ich wnętrzu przedmioty liturgiczne i dzieła sztuki kuszą złodziei, którym co jakiś czas udaje się coś zrabować. Ale żeby kraść kościelne organy, to raczej rzadkie zdarzenie. Zwłaszcza, gdy próbuje to zrobić… proboszcz. A taka właśnie historia wydarzyła się przed laty w Niegardowie. 📢 Grali w Cracovii i Piaście Gliwice, co teraz robią? W piątek o godz. 18 Cracovia zagra z Piastem w Gliwicach w ramach 22. kolejki ekstraklasy. Nie było zbyt wielu piłkarzy i trenerów, którzy reprezentowali oba kluby, ale jednak kilku pracowało (pracuje) na sławę obu. Prezentujemy ich w GALERII.

Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Piotr Kempf zostawia Kraków i idzie do Lasów Państwowych. "Upartyjnienie instytucji? Można by tak mówić, gdybym został dyrektorem szpitala" Zmiana na stanowisku dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie wzbudza wiele emocji. Piotr Kempf, który dotychczas był dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, teraz będzie kierował krakowskimi Lasami Państwowymi. - To że politycy zajmują stanowiska kierownicze w instytucjach państwowych to nie jest coś co nie powinno się zdarzać. Nie powinno się zdarzać jedynie wtedy, gdy te osoby nie mają żadnego doświadczenia – mówi w rozmowie z nami Piotr Kempf.

📢 Jadowniki. Ciało kobiety znalezione w rzece. To zaginiona 70-latka W środę, 21 lutego, w Jadownikach w gminie Brzesko znaleziono ludzkie zwłoki. Znajdowały się one w korycie rzeki Uszwica. Na miejsce przybyła policja pod nadzorem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.

📢 W Miechowie będą nowe miejsca parkingowe. Architekci już nad tym pracują Miechów, jak większość polskich miast, boryka się z problemem braku wystarczającej ilości miejsc postojowych. Aby temu zaradzić gmina zawarła niedawno umowy z firmami, które opracują koncepcje budowy nowych parkingów w sąsiedztwie dworca kolejowego, na placu Breitenwalda oraz w ramach planowanej przebudowy miejskiego amfiteatru. Zanim pomysły zostaną skierowane do realizacji, zostaną poddane konsultacjom społecznym. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 21.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Z tych miejsc w Małopolsce możemy być dumni. Są na liście Pomników Historii. Ostatnio do zacnego grona dołączyło Opactwo Cystersów w Mogile Minął rok odkąd Nowa Huta została ogłoszona Pomnikiem Historii. To jedna z form ochrony zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Dotychczas w Małopolsce doczekaliśmy się czternastu Pomników Historii - obiektów, z których możemy być dumni. W Krakowie poza Nową Hutą są to: Stare Miasto, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Kopiec Kościuszki, a od września ubiegłego roku również Opactwo Cystersów w Mogile. Wszystkie Pomniki z Małopolski zobaczycie w naszej galerii. 📢 Kraków. Teren między Kinem Kijów a hotelem Cracovia ma się zmienić w oazę z palmami i kopcami [WIZUALIZACJE] Wróciła dyskusja o przyszłości dawnego hotelu Craovia i terenu wokół niego. Ustalono, że ma w nim funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu, ale w czasie trwającej kampanii wyborczej pojawiła się też inna opcja. Według Andrzeja Kuliga, kandydata do fotela prezydenckiego, Cracovia to idealna miejsce dla Centrum Literatury i Języka Planeta Lem. To miało się znaleźć w składzie Solnym, ale nie chcą stamtąd wyprowadzać się obecni artyści. My przypominamy inny pomysł, który pojawił się rok temu, na zagospodarowanie terenu kina Kijów, Cracovii i stadionu Cracovii.

📢 Najmodniejsze fryzury z krakowskich salonów 2024. Inspiracje i wzory na luty 2024. Tak się teraz czesze w Krakowie 21.02.2024 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się! 📢 Krakowskie autobusy zatrzymają się na dodatkowych przystankach Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. - Na czas występowania utrudnień linie przyspieszone nr 501, 502 i 511 będą zatrzymywać się częściej w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów i ronda Młyńskiego. Zmiany zaczną obowiązywać od poniedziałku, 26 lutego - informują urzędnicy miejscy.

📢 W Zakopanem zima przywitała się z wiosną. Spadł śnieg i na Gubałówce przysypał... sztuczne krokusy Zima zaspała i próbuje się obudzić na Podhalu. Niespodziewanie spadł śnieg, którego tak brakowało przez ostatnie tygodnie. Tymczasem ferie zimowe zbliżają się ku końcowi, a górale tego sezonu turystycznego raczej nie uznają za najlepszy w ostatnich latach. Zobaczcie piękne zdjęcia z ośnieżonej Gubałówki, Tatr gdzie wrócił biały puch i samego Zakopanego. I kierowcy - uważajcie na drogach! 📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Krakowem. Wystepują utrudnienia w ruchu Autostrada A4, kierunek Katowice (zjazd z zakopianki) - doszło do zderzenia dwóch samochodów. Są osoby ranne. Na miejscu pracują służby ratunkowe, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Aktywiści z Krakowa chcą dymisji Piotra Kempfa i Wojciecha Kozaka z nowych posad. "Miało być transparentnie i bez partyjniactwa" Po pojawieniu się informacji o nowo powołanych dyrektorach regionalnych oddziałów Lasów Państwowych i Wód Polskich długo nie trzeba było czekać na odzew miejskich aktywistów z Krakowa. - Miało być transparentnie i bez partyjniactwa, tymczasem znów mamy rozdawanie stanowisk po partyjnym przydziale. Dwie kluczowe dla przyrody dyrektorskie posady wylądowały w rękach czynnych polityków PSL - piszą w petycji pn. "NIE dla partyjniactwa, TAK dla ochrony przyrody" przedstawiciele Akcji Ratunkowej dla Krakowa jednocześnie domagając się odwołania z funkcji nowych dyrektorów.

📢 Tak dawniej spędzano ferie w Zakopanem. Ale wtedy były zimy! Archiwalne zdjęcia Śnieg, mróz, białe Tatry i mnóstwo atrakcji. Dawniej Zakopane zimą zamieniało się w tętniące życiem miasteczko dla narciarzy. Ci szusowali po Tatrach, po stokach, ale i wędrowali na nartach po mieście. Górale zaś wozili turystów saniami po mieście. Organizowano wyścigi samochodowe, wyścigi konne, czy lodowisko na Równi Krupowej. Zobaczcie zimowe Zakopane z dawnych lat na zdjęciach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zapraszamy do galerii!

📢 Kraków tnie na potęgę. Wielka wycinka drzew na al. 29 Listopada. W sieci oburzenie, urzędnicy z ZDMK się tłumaczą Kolejna, wzbudzająca duże kontrowersje, wycinka w Krakowie. "Były sobie drzewa na al. 29 Listopada. O ironio, pod Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Rolniczego. Jeśli to są prace, żeby poszerzyć przestrzeń pod ścieżkę rowerową, to jako zapalony rowerzysta pytam: dlaczego?! Dlaczego każde działanie musi się skończyć wycinką do zera i wylaniem betonu/asfaltu. Czym będziemy oddychać?!" - napisał jeden z internautów. Takich komentarzy jest o wiele więcej. 📢 Strefa zero w Krakowie? Łukasz Kmita, kandydat PiS na prezydenta, proponuje darmową komunikację w centrum miasta Były wojewoda małopolski Łukasz Kmita potwierdził w rozmowie z nami, że będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa. Kampanię rozpocznie w przyszłym tygodniu. Już teraz przedstawia pierwsze swoje pomysły dotyczące transportu pod Wawelem.

📢 Moje miasto. Grzegórzki areną dla scen dantejskich? „A jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski, nie wiadomo co się tam dzieje. Firany się u mnie bujają, żyrandol się trzęsie” – relacjonowała kobieta dla kroniki filmowej sprzed lat. Ten przejmujący opis Taco Hemingway wykorzystał do jednego ze swoich utworów, opowiadających o wizycie w nocnym klubie. Jest obawa, że niedługo podobne narzekania usłyszymy od mieszkańców Grzegórzek. W ostatnich dniach nad tą dzielnicą zawisły chmury przerażenia, bowiem dawna chłodnia Hali Targowej zamienia się w imprezowy konglomerat.

Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 21.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci.

📢 Kraków. Transporter zostawiony w windzie, a w nim porzucony kot, pieniądze i kartka z informacją "Nie każdy kot będzie dziś obchodził swoje święto w domu, z ukochanym człowiekiem" - poinformowało na swoim profilu w mediach społecznościowych KTOZ i podzieliło się smutną informacją o znalezionym kocie, którego ktoś zostawił w transporterze w windzie. Obok znajdowała się gotówka i karteczka z krótką informacją. 📢 Groźny wypadek na zakopiance. Zderzenie w Jaworniku pod Myślenicami. Są poszkodowani Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło po godz. 18 na DK7 w Jaworniku, przy skręcie na Sułkowice (powiat myślenicki). Wypadek miał miejsce na jezdni w kierunku Zakopanego. - Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby. Występują spore utrudnienia w ruchu. Zalecamy zachowanie ostrożności! - apeluje portal Małopolska Alarmowo.

📢 Kraków. Relikty XIX-wiecznego fortu na rondzie Mogilskim w opłakanym stanie. Zamiast ozdoby tego miejsca - zapuszczona ruina Relikty XIX-wiecznego fortu na rondzie Mogilskim wyglądają rozpaczliwie. Zabytkowe mury popadają w coraz większą ruinę. Daszki, które mają je zabezpieczać, są już od dłuższego czasu podziurawione, z pozrywaną papą. Do tego bazgroły na murach, rozrzucone cegły i elementy zabezpieczeń, śmieci. Pozostałości bastionu "Lubicz" na rondzie w centrum Krakowa miały się doczekać w końcu konserwacji i nowych zadaszeń, co zapowiadano w 2022 roku. Nic z tego. Zarząd Dróg Miasta Krakowa starał się o pieniądze na remont, ale jak dotąd bez efektu. 📢 Poważny wypadek w Trojanowicach. Droga zablokowana w obu kierunkach. Autobusy kursują objazdem Groźny wypadek w Trojanowicach koło podkrakowskich Zielonek. Po godz. 17 w centrum miejscowości zderzyły się dwa samochody osobowe, jest dwoje rannych. Siła zderzenia była tak duża, że jeden z pojazdów wypadł z jezdni i znalazł się na prywatnej posesji.

📢 Pożar w Rybnej. Ogień pojawił się w budynku dawnej mleczarni Płonie budynek dawnej mleczarni podkrakowskiej Rybnej (gmina Czernichów, powiat krakowski). Ogień, w obiekcie pochodzącym z 1905 roku, w ostatnich latach zrujnowanym i mającym status pustostanu, dostrzeżono ok. godz. 17. - Trwa akcja gaśnicza, na miejscu pracują zastępy straży pożarnej, brak informacji o osobach poszkodowanych – podaje Patrol988 – Małopolska. 📢 Znany krakowski urzędnik zmienia pracę. Piotr Kempf nowym szefem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Piotr Kempf, w ostatnich latach (od 2015 roku) dyrektor krakowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej, został powołany na szefa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Stanowisko obejmie od środy 21 lutego.

📢 Nowy parking park and ride w Woli Filipowskiej. Teren jest, zaczynają przygotowywać dokumentację i starania o dotację Nowy parking typu park and ride ma powstać w Woli Filipowskiej w gminie Krzeszowice. Burmistrz Wacław Gregorczyk podpisał umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego tego parkingu. O teren gmina zadbała już wcześniej i ma 40 arów przeznaczone pod parking w okolicy linii kolejowej i przystanku PKP w Woli Filipowskiej. Docelowo będzie tutaj około 50 miejsc parkingowych.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Masowe zwolnienia w Aptiv Services Poland w Krakowie. W ciągu kilku minut pracę straciło 200 osób Do masowych zwolnień pracowników miało dojść w firmie technologicznej Aptiv Services Poland w Krakowie. Zatrudnienie straciło ok. 200 osób. Większość z nich dowiedziała się o zwolnieniu drogą mailową, a pracownikom obecnym w siedzibie spółki dano kilkadziesiąt minut na spakowanie swoich rzeczy i opuszczenie budynku. O kontrowersyjnej sytuacji poinformowali posłowie Lewicy Razem: Daria Gosek-Popiołek, Adrian Zandberg i Maciej Konieczny, którzy zawiadomili o sprawie także Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie.

Ćwierć tysiąca uczestników konkursu literackiego w Charsznicy Organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy Konkurs Literacki "Piękno Spadających Liści" cieszy się coraz większą popularnością. Do tegorocznej, trzeciej edycji, swoje prace nadesłało prawie 250 osób. Komisja konkursowa właśnie ogłosiła wyniki.

📢 Miechów. Protest rolników. Największe problemy były w rejonie Książa Wielkiego Protest rolników w Miechowie dobiega końca. Liczba ciągników, którymi przyjechali uczestnicy w samym Miechowie jest szacowana na ponad pół tysiąca. Do tego należy jeszcze doliczyć grupę, która zebrała się w Książu Wielkim. I to właśnie tam utrudnienia w ruchu były największe. 📢 Strajk rolników w Krakowie i Małopolsce. Utrudnienia na drogach we wtorek 20.02.2024 Protest rolników 20.02.2024: przez Kraków i Małopolskę znów przetoczyła się kawalkada ciągników i maszyn rolniczych. Rolniczy strajk przeciw napływowi zboża z Ukrainy i unijnemu "Zielonemu Ładowi" nie traci na sile, wtorkowy protest miał większy zasięg niż ten z 9 lutego. 📢 Gołcza. Trzech kandydatów na wójta gminy. Kto wygra? Coraz mniej niewiadomych pozostaje przed zaplanowanymi na kwiecień wyborami samorządowymi. Wszystko wskazuje na to, że w gminie Gołcza o stanowisko wójta będzie się ubiegało trzech kandydatów. Wyzwanie urzędującemu wójtowi postanowiło rzucić dwóch radnych.

📢 Miliony na budowę nowych tężni solankowych w Małopolsce. Gminy i powiaty mają jeszcze kilka dni, by złożyć wnioski Małopolskie gminy i powiaty znów mają szansę powalczyć o dodatkowe środki na budowę tężni solankowych. W ramach zadania pn. "Małopolskie tężnie solankowe" w bieżącym roku przeznaczono na ten cel 3 mln zł. Nabór wniosków trwa do piątku, 23 lutego 2024r. Gminy i powiaty województwa małopolskiego mogą otrzymać dofinansowanie na budowę ogólnodostępnych tężni solankowych, jednak pod warunkiem, że ich realizacja zakończy się nie później niż 31 grudnia br. W ubiegłym roku z dofinansowania skorzystało 13 samorządów lokalnych.

📢 Krakowskie uczelnie mają nowych profesorów belwederskich, w tym Uniwersytet Jagielloński - trzech Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W tym gronie znalazło się m.in. troje przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego - informuje uczelnia. Trzej nowi profesorowie w UJ reprezentują nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki ścisłe i przyrodnicze.

📢 Zarząd Proszowianki w komplecie złożył rezygnację. Nowe władze w marcu Podczas poniedziałkowego walnego zebrania członków Miejskiego Klubu Sportowego Proszowianka prezes klubu Marek Miller oraz osoby wchodzące w skład zarządu złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. Stało się to na rok przed upływem czteroletniej kadencji. Wybór nowych władz Proszowianki zaplanowano na 23 marca. 📢 Zmarł ks. prałat Andrzej Waksmański, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Krakowie W wieku 82 lat zmarł 18 lutego (w nocy z soboty na niedzielę) ks. prałat Andrzej Waksmański, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Krakowie, a wcześniej budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz parafii św. Stanisława w Andrychowie. Pogrzeb duchownego odbędzie się w czwartek, 22 lutego. 📢 Motorniczowie i kierowcy MPK mogą poprawić komunikację. Potrzebny jest do tego system Wprowadzenie elektronicznego systemu lub procedury zgłoszeniowej dla kierowców i motorniczych MPK w celu umożliwienia im zgłaszania propozycji usprawnień w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej - taką propozycję złożył radny Łukasz Gibała, lider klubu Kraków dla Mieszkańców w Radzie Miasta Krakowa.

📢 Regionalne zupy, jakich nie znacie! Tak się gotuje w Małopolsce [PRZEPISY] Krakowska zupa kminkowa, parzybroda po mirowsku, prawdziwa góralska kwaśnica, zupa bryndzowa, zupa „rzodkie ziemniaki”, polewka na maślance, białczańska zupa scypa, kluski kudłate z kwaśnicą. Oto zupy, których skosztujesz tylko w Małopolsce! Wiele z nich jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Tak od wieków gotowały tutaj gospodynie, a i teraz te smakowite „polewki” pojawiają się na małopolskich stołach! Zebraliśmy dla Was przepisy na małopolskie zupy, jakich nie znacie! Skusicie się?

📢 Pobiegli i pomaszerowali z Ojcowa do Miechowa szlakiem powstańców styczniowych Prawie 50 osób zdało egzamin z wytrzymałości i kultywowania patriotycznych tradycji, pokonując trasę z Ojcowa do Miechowa dla upamiętnienia 161. rocznicy bitwy miechowskiej. Był to już XIV Marsz Szlakiem Powstańców zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy. 📢 Ta biżuteria damska postarza. Seniorko, unikaj jej jak ognia. Zobacz, jakie błyskotki wizualnie dodadzą ci lat Okazuje się, że biżuteria damska może postarzać kobiecy wizerunek. Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że mogą dodać ci lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki. 📢 Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński buduje w Krakowie apartamentowiec obok Ogrodu Botanicznego Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, biznesmen oraz jeden z najbardziej znanych polskich arystokratów, szykuje nową inwestycję w centrum Krakowa. Prezes Fundacji Książąt Lubomirskich i Grupy Landeskrone działającej na rynku nieruchomości ogłosił kolejny etap prac nad luksusowym apartamentowcem o nazwie Villa Botanica w pobliżu Ogrodu Botanicznego. Przedsięwzięcie przyspiesza po nawiązaniu współpracy z nowym partnerem.

📢 Burmistrz Proszowic podsumowuje swoją drugą kadencję. Inwestycje i problemy Ponad 120 milionów wydanych na zadania inwestycyjne. Około 40 kilometrów przebudowanych dróg i ulic, 17 kilometrów przebudowanych lub zbudowanych od podstaw odcinków wodociągów i kanalizacji, rewitalizacja miasta, modernizacja stacji uzdatniania wody. To ta dobra strona medalu zaprezentowana przez burmistrza Grzegorza Cichego podczas niedzielnego podsumowania kadencji. Z drugiej strony bolączki w postaci zanieczyszczonego powietrza, przepełnionych busów do Krakowa, czy wysokiego zadłużenia budżetu, skutkującego rosnącymi kosztami jego obsługi. 📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 18.02.2024 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa.

📢 Studniówki 2024. Bal maturalny miechowskiego „mechanika”, czyli ta ostatnia studniówka… Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, czyli popularnego „mechanika”, bawili się w sobotę na balu studniówkowym w czuszowskim Gościńcu. Aby móc balować w okresie wielkiego postu, wystarali się nawet o dyspensę u biskupa kieleckiego. Biskup postawił jednak warunek… 📢 Białka Tatrzańska to od kilku lat hit ferii zimowych. Podhalańska wieś zamieniła się w centrum turystyczne. Za co pokochali ją goście? Białka Tatrzańska już od kilku lat przeżywa prawdziwe oblężenie turystów. Mogłoby się wydawać, że to nic dziwnego bo Podhale to jedno z tych miejsc, które podczas ferii zimowych cieszy się ogromną popularnością. Co jednak sprawiło, że to właśnie Białkę turyści wybierają na swoje miejsce zimowego wypoczynku? Z pewnością popularność przyniosły jej nowoczesne kompleksy narciarskie, czy popularne baseny termalne. To co także przyciąga turystów to niezwykły górski klimat i widoki, które zdecydowanie zapadają w pamięci.

📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny. 📢 Horoskop miesięczny na marzec 2024. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew HOROSKOP na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czego można się spodziewać w pracy, w związkach i relacjach z przyjaciółmi? Czy ten miesiąc będzie dla nas dobry finansowo? Wróźka Expiria zebrała najważniejsze informacje w jednym miejscu.

📢 Odwołane koncerty. Te zagraniczne gwiazdy zrezygnowały z koncertów w Krakowie! Dlaczego? Justin Bieber, Ariana Grande, Celine Dion Ostatnie miesiące były dla miłośników muzyki niezwykle intensywnie. W Krakowie wystąpiło wiele zagranicznych gwiazd, które przyciągnęły masę wiernych fanów. Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich fandomów miniony rok był łaskawy. Niektórzy artyści, pomimo uprzednich planów, nie zdecydowali się na koncert w naszym mieście, niekiedy rezygnując z występu w ostatnim momencie. Zobacz, które gwiazdy NIE WYSTĄPIŁY w Krakowie!

📢 Kraków. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Skomplikowane drążenie tunelu. Powstaje podziemny labirynt Zakończył się siódmy miesiąc prac na budowie nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. W styczniu wykonawca inwestycji koncentrował się na budowie podziemnej stacji „Rondo Polsadu” oraz przebudowie kanału Sudołu Dominikańskiego. Budowa tunelu to jedno z największych wyzwań inżynieryjnych tego projektu. Jednym z kluczowych aspektów jest wykorzystanie technologii BIM. 📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. Maturzyści na swój wielki bal wybrali Kasztel Kajasówkę Uczniowie trzech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach rozpoczęli swój pierwszy, wielki bal w sobotę, 27 stycznia 2024 roku. Poloneza odtańczyli dokładnie sto dni przed maturą. Na niezapomnianą zabawę przed jednym z najważniejszych egzaminów w życiu przyjechali do Kasztelu Kajasówka w Rybnej w powiecie krakowskim. Była okazja nie tylko do zabawy, ale także do podziękowań swoim nauczycielom i rodzicom.

📢 Nowoczesna rehabilitacja pod Krakowem. W Krzeszowicach oddali małopolski szpital po modernizacji z basenem, gabinetami i salą do terapii Nowy budynek Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego powstał w Krzeszowicach. To w ramach gruntownej modernizacji dotychczasowego ośrodka. Obiekt rehabilitacyjny działa tu od około 200 lat, początkowo jako uzdrowisko, obecnie szpital. Teraz część obiektów szpitalnych z lat 60. i 70. XX w. została wyburzona i zamieniona na nowoczesne centrum. Powstały dwie części nowego obiektu z komfortowymi gabinetami, salą rehabilitacyjną, basenem, holem i wieloma urządzeniami. Oficjalnie oddano go do użytku w piątek, 12 stycznia 2024 roku. To największy szpital rehabilitacyjny w województwie.

📢 Krakowskie mosty przed wojną [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Jak wyglądały mosty w przedwojennym Krakowie? Jak były budowane? Zapraszamy do galerii przedstawiające konstrukcje w trakcie budowy i tuż po ich zbudowaniu. Który z nich najbardziej Wam się podoba? 📢 Lidia Walczyk. Trenerska legenda Sylwetka. Lidia Walczyk rzucała daleko oszczepem i celnie piłką. Większe sukcesy odniosła jednak jako szczypiornistka. Od czterech dekad zajmuje się pracą szkoleniową na parkiecie