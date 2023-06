Prasówka 22.06.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom”?

Prasówka 22.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami.

📢 Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie rozpoczęte! Ceremonia otwarcia na stadionie Wisły: relacja minuta po minucie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. Ceremonia otwarcia tej wielkiej imprezy sportowej odbywa się w środę 21 czerwca na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana. Tak jak zwykle w przypadku tego typu wydarzeń, zaplanowano przemówienia oficjeli, ale nie oszukujmy się - publiczność na trybunach i telewizyjno-streamingowa czekała na sportowców oraz artystów. Muzycznie ceremonię rozkręcili m.in. Roxie Węgiel i Kalush Orchestra. Efekty specjalne, występy taneczne - to też już zobaczyliśmy. Tutaj relacjonujemy wydarzenie prosto ze stadionu Wisły. - Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 uważam za otwarte! - ogłosił o godz. 23.07 prezydent RP Andrzej Duda.

📢 Najlepsze memy po meczu Mołdawia - Polska: Katastrofa Biało-Czerwonych po przerwie Do tej pory najgorszym występem Polaków w meczu z Mołdawią był remis kadry Waldemara Fornalika w 2013 roku w Kiszyniowie 1:1. Trener Fernando Santos przebił jednak ten "wyczyn" i po raz pierwszy w historii Biało-Czerwoni przegrali z Mołdawianami plasującymi się w rankingu FIFA na 171 miejscu, choć I połowa zupełnie nie wskazywała na naszą porażkę. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Mołdawia - Polska.

Prasówka 22.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Anna Czartoryska z Michałem Niemczyckim. Zobacz wyjątkowy dom polskich milionerów. Jak żyją arystokraci z czwórką dzieci Tak mieszka Anna Czartoryska-Niemczycka z Michałem Niemczycki. Milionerzy żyją na co dzień w przestronny domu za miastem. Nieruchomość arystokratów nie przypomina jednak luksusowego pałacu, co wiele osób może zdziwić. Zobacz, gdzie mieszkają jedni z najbogatszych Polaków. Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu piosenkarki. Przekonaj się, jak żyją na co dzień polscy milionerzy.

📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon. 📢 Kraków. Protest mieszkańców w czasie ceremonii otwarcia igrzysk europejskich Mieszkańcy Prądnika Czerwonego zorganizowali protest przeciwko wycince 1059 drzew pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic. Protest odbył się przed Stadionem Miejskim im. Henryka Reymana, w środę 21 czerwca o godzinie 20.00. Przyszło kilkadziesiąt osób. A to właśnie na stadionie gdzie swoje mecze zwykle rozgrywa Wisła Kraków odbywała się w tym samym czasie ceremonia otwarcia igrzysk europejskich, na którą przyszło sporo widzów. Mijali transparenty pikietujących napisane po angielsku. Porządku pilnowała policja.

📢 Horoskop miłosny na lato 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje! 📢 Takich rzeczy na stadionie Wisły Kraków jeszcze nie było. Boisko zniknęło, obiekt gotowy na ceremonię otwarcia igrzysk europejskich To co działo się na Stadionie Miejskim im. H. Reymana w ostatnich dniach owiane było wielką tajemnicą. Wewnątrz trwały przygotowania do ceremonii otwarcia III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. O godz. 18.30 otwarto drzwi. To co można zobaczyć przechodzi wszelkie wyobrażenia. Piłkarski obiekt zmienił się w ogromną arenę ze sceną gotową na niecodzienny spektakl. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak prezentuje się stadion Wisły tuż przed rozpoczęciem historycznej uroczystości.

📢 BMX Freestyle. Salta na rowerach, loty nad skateparkiem, czyli igrzyska w Krzeszowicach rozpoczęte Ludzie latający na rowerach, salta i fikołki w powietrzu z rowerem trzymanym tylko nogami. Zawodnicy i ich pokazy nad skateparkiem. Tak zaczęło się szaleństwo rowerowe w Krzeszowicach. W pierwszym dniu Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska w Krzeszowicach rozgrywano zawody w kolarstwie BMX Feestyle. Zdawało się, że trików nie będzie końca, ale po występach kobiet zabawę popsuła pogoda. Po rozgrzewce mężczyzn zaczął padać deszcz i zawody przerwano do odwołania. 📢 Duże zmiany w Krakowie. Zarząd Transportu Publicznego przejmuje Punkty Sprzedaży Biletów i uruchamia dodatkowe kontrole biletów Pierwszy dzień lipca przyniesie duże zmiany. Na początku przyszłego miesiąca Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP) przejmie dotychczas zarządzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Punkty Sprzedaży Biletów i przekształci je w Punkty Obsługi Pasażerów. To jednak nie wszystko. ZTP uruchomi również uzupełniającą kontrolę biletów w pojazdach MPK w Krakowie. W związku z nowymi obowiązkami, poszukiwani są również pracownicy.

📢 Wakacje tylko 30 minut od Krakowa. Greckie plaże, chorwackie wody i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [21.06.2023] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023. 📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 22 do 26 czerwca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 22.06.23 Dostawcy energii elektrycznej zapowiedzieli przerwy w dostawach prądu w Krakowie i w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Tutaj znajdziesz informację o przerwach od środy 21 czerwca do poniedziałku 26 czerwca. Do wyłączenia prądu może dojść również z powodu awarii, o czym zakład energetyczny informuje na bieżąco. Sprawdź, czy tam, gdzie mieszkasz, również powinieneś przygotować się na przerwę w dostawie prądu, która może potrwać kilka godzin.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Małżeństwo z Warszawy odnalezione w Pradze. Znaleźli je warszawscy policjanci Stołeczni policjanci odnaleźli poszukiwane od dłuższego czasu małżeństwo z warszawskiego Mokotowa, które w maju nagle wyjechało, pozostawiając bez opieki niepełnoletnich synów. Aneta i Adam Jagłowie zostali znalezienie w Pradze, stolicy Czech. 📢 Konkurs „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023” rozstrzygnięty! Nagradzamy firmy i szkoły Dziś w trakcie prestiżowej gali uhonorowaliśmy laureatów II edycji ekokonkursu „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023”. Co zrobić, by zminimalizować degradację środowiska naturalnego, ale jednocześnie rozwijać firmę? Oni to nie tylko wiedzą, ale już stosują.

📢 Pogrzeb Barbary Borys-Damięckiej. Grzegorz Damięcki pożegnał ukochaną mamę 21 czerwca 2023 roku odbył się pogrzeb Barbary Borys-Damięckiej. Znana reżyserka telewizyjna i teatralna, a także senatorka, spoczęła w grobie na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Ukochaną mamę pożegnał syn, aktor Grzegorz Damięcki. 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!



📢 Duże zmiany na Kazimierzu. Na placu Wolnica zmniejszy się ruch samochodów, miejsce zyskają piesi i rowerzyści Od 28 czerwca zmienia się organizacja ruchu na Kazimierzu, na skrzyżowaniu u zbiegu ulic Bocheńskiej, Bonifraterskiej, Mostowej i placu Wolnica. Kierowcy nie przejadą już prosto z placu Wolnica w ulicę Mostową. Ubędzie samochodów, a więcej miejsca zyskają piesi i rowerzyści, dla których ta możliwość przemieszczania się zostanie nadal zachowana. Na samym skrzyżowaniu powstanie zielona "wyspa". Zmian w tym miejscu będzie więcej, sam plac Wolnica czeka w tym roku prawdziwa metamorfoza.

📢 Polska - Mołdawia 2:3. Przegraliśmy z jedną z najsłabszych drużyn na świecie! Tak kibice śmieją się z piłkarzy [MEMY] Była 1/8 finału Mistrzostw Świata, ale teraz miała być lepsza gra reprezentacji, więc PZPN zatrudnił trenera Fernando Santosa. Po kolejnej porażce Santos szczerze wyznał, że nie wie, co się stało. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice.

📢 Oto najzabawniejsze memy o Krakowie. Dowiesz się z nich więcej o mieście królów niż z encyklopedii! Kraków to piękne, ale jednocześnie bardzo specyficzne miasto. Z jednej strony zachwyca, z drugiej wieloma rzeczami irytuje. Doskonale krakowskie realia obrazują... przygotowane przez internautów MEMY. Można dowiedzieć się z nich więcej o klimacie panującym pod Wawelem niż encyklopedii. Zobaczcie sami! 📢 Kraków z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. Niezwykłe archiwalne zdjęcia Krakowa 21.06.2023 Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości. 📢 Zabójstwo przy ul. Sławkowskiej w Krakowie. Podejrzany 35-latek może trafić do zakładu psychiatrycznego Biegli, którzy przeprowadzili obserwację sądowo-psychiatryczną uznali, że Dawid Ż, podejrzany o zabójstwo mężczyzny w lokalu przy ul. Sławkowskiej, w momencie dokonania tego czynu był niepoczytalny. – Zachodzą podstawy do zastosowania wobec podejrzanego środka w postaci umieszczenia go w szpitalu psychiatrycznym – mówi Janusz Hnatko, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

📢 Park Młynówka Królewska w Krakowie. Zakwitły róże i zrobiło się klimatycznie. Mamy zdjęcia Kraków posiada swój kącik czytelniczy, który na wszystkich miłośników klimatycznych miejsc, czeka w Parku Młynówka Królewska. Teraz jest tam wyjątkowo magicznie. Zakwitły róże i zrobiło się zielono. Można odetchnąć i odpocząć z dobrą książką. Lubicie takie miejsca?

📢 Zakrzówek będzie hitem lata 2023 w Krakowie! Od kamieniołomu do luksusowego kąpieliska. Tak zmieniało się to miejsce 21.06.2023 Park Zakrzówek to dawny krakowski kamieniołom, przekształcony w zbiornik z krystalicznie czystą wodą, dysponujący absolutnie unikalnymi walorami krajobrazowymi, który od 1 czerwca 2023 roku został udostępniony mieszkańcom Krakowa i turystom. Już teraz wiadomo, że po oficjalnym otwarciu pięciu nowo wybudowanych basenów będzie to hit lata 2023! Jakie będą godziny otwarcia? Czy wstęp jest darmowy, czy płatny? Gdzie zaparkować? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym materiale!

📢 Ta plaża w Krakowie przed wojną tętniła życiem. Teraz jej już nie ma... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia w kolorze! 21.06.2023 Krakowianie przed wojną uwielbiali wypoczywać w ciepłe dni nad Wisłą. Do momentu uregulowania rzeki w centrum Krakowa jej brzegi były bogate w przestronne plaże, które były oblegane przez plażowiczów. Zobacz zdjęcia z kolekcji Narodowego Archiwum Cyfrowego pokolorowane za pomocą sztucznej inteligencji! 📢 Oto Kraków na kolorowych zdjęciach sprzed 50 lat! Co za magia 21.06.2023 Kraków w latach 70. był miastem zaczarowanym. Miał swój charakterystyczny artystyczno-intelektualny klimat, którego nieodłączną częścią były barwne postacie. Ludzie niespiesznie przemieszczali się płytą Rynku Głównego, w eleganckich ubraniach załatwiali sprawunki. Końcem lat 70. na ulicach pojawiały się samochody przydające wówczas prestiżu - Syrena i Fiat 126p. Zobaczcie wyjątkowe, pokolorowane dzięki sztucznej inteligencji fotografie, aby wczuć się w klimat tamtego Krakowa.

📢 WADY I ZALETY wszystkich znaków zodiaku. Kto jest inteligentny, ale pyszałkowaty, a kto porywczy, ale szczery? HOROSKOP 21.06.2023 Horoskop może podpowiedzieć wiele na temat wad i zalet danych znaków zodiaku. Warto wiedzieć, co w sobie pielęgnować, a nad czym pracować. Na przykład świadomość swojej porywczości może uchronić przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, pyszałek natomiast może przegapić wielką szansę na rozwój, chwaląc się wszystkim jeszcze niepewnym awansem. Wiesz, co jest Twoją największą zaletą? Jesteś świadom swoich wad? Przejdź do galerii i sprawdź HOROSKOP!

📢 Zmarł zasłużony krakowski strażnik miejski "Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas na zawsze Nasz Przyjaciel Robert Skowronek, strażnik miejski z oddziału III Nowa Huta" - napisała w mediach społecznościowych krakowska straż miejska. 📢 Na Rynku Głównym w Krakowie stanęły trybuny. Salon miasta zamienia się w stadion Trwają intensywne prace, które zamienią Rynek Główny w Krakowie w... stadion. Wszystko na igrzyska europejskiej. Pod Wieżą Ratuszową mamy już trybuny z niebieskimi krzesełkami. Przed nim pojawiają się place do gry. Na czas imprezy Rynek Główny straci swój zabytkowy charakter, ale później wszystko wróci do normy. Również słynna skarbonka, została chwilowo zdemontowała, bo przeszkadzała w instalacji sportowej infrastruktury. Ostała się natomiast "głowa Mitoraja", ale schowana za zapleczem z kontenerów.

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium. 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Horoskop dzienny na 21 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 21 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 22 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 22 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie!

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 21.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 21.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 21.06.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 21.06 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 IMGW ostrzega przed burzami z gradem i ulewami w Małopolsce. Prognoza pogody 21.06.2023 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę 21 czerwca ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem i silnymi ulewami, które mogą pojawić się w całej Małopolsce w najbliższych godzinach. Jednocześnie do piątku obowiązuje ostrzeżenie przed upałami. Temperatura powietrza może sięgać nawet 31 stopni C.

📢 Okolice Zalewu Nowohuckiego zamieniły się w arenę zmagań triathlonistów. Sportowcy będą biegali, jeździli na rowerze i pływali 27 czerwca w Nowej Hucie rozpocznie się rywalizacja triathlonistów. Na ulicy Bulwarowej powstała już trybuna dla widowni, a na wysokości Zalewu Nowohuckiego asfalt został wyłożony podkładami. To właśnie tutaj będzie można podziwiać zmagania triathlonistów, którzy będą biegali, jeździli na rowerach i pływali. 📢 Basen Wandzianka w Krakowie został ponownie otwarty. Przyniesie prawdziwą ulgę w upały Od 19 czerwca 2023 krakowianie mogą korzystać z odkrytego basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji KS Wanda przy ul. Bulwarowej. Kąpielisko otwarte jest od 10-18. Cena za wejście różni się od pory dnia.

📢 Krakowskie Bagry piękne, ale też bardzo tajemnicze! Tego nie wiecie o tym popularnym kąpielisku Już jutro oficjalnie na nowy sezon uruchomione zostanie kąpielisko nad zalewem Bagry (od tego momentu nad bezpieczeństwem użytkowników będą czuwać wykwalifikowani ratownicy). To zdecydowanie jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Szczególnie w weekendy nad ten zalew przychodzą tłumy. Ale to jednocześnie miejsce pełne tajemnic. Czy wiecie np. ile metrów głębokości mają Bagry? I w jakich okolicznościach powstały? A skąd wziął się tutaj krokodyl szuwarowy? Sprawdźcie w naszej galerii.

📢 Tajemniczy pomór kotów w całej Polsce. Weterynarze szukają przyczyny Z całej Polski dochodzą sygnały o zgonach kotów. Informują o tym schroniska dla zwierząt, weterynarze, czy prywatni właściciele w sieci. Podejrzenie pada na ptasią grypę, ale nie jest to pewne. Weterynarze z całej Polski dzielą się informacjami, badają przypadki i szukają przyczyny zgonów kotów. W sieci można przeczytać dramatyczne wpisy właścicieli. 📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Tragiczny wypadek na obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Trzy osoby nie żyją po zderzeniu samochodu osobowego i busa Tragiczny bilans wypadku, który wydarzył się w środę nad ranem (21 czerwca) na obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, w ciągu Drogi Krajowej nr 73. W wypadku samochodu osobowego i dostawczego busa zginęły trzy osoby, a dwie zostały poważnie ranne. 📢 MEMY o meczu Mołdawia - Polska. No i wakacje! Santos: W co ja się wpakowałem [GALERIA] Polska przegrała. Polska przegrała mecz z Mołdawią. Polska przegrała mecz z Mołdawią, chociaż prowadziła 2:0. Polska przegrała mecz z Mołdawią, chociaż prowadziła 2:0, a rywal zajmuje 171. miejsce w rankingu FIFA. Co za wstyd! - Będzie grillowanie, ale zasłużyliśmy na to - przyznał szczerze Jan Bednarek. A internauci ruszyli z grillowaniem. Zobaczcie najlepsze memy po największej kompromitacji od lat.

📢 Wstydźcie się! Polska przegrała z Mołdawią 2:3, choć prowadziła 2:0 w meczu eliminacji Euro 2024. W tabeli za nami tylko Wyspy Owcze Wstyd, żenada, kompromitacja! Reprezentacja Polski w Kiszyniowie przegrała mecz z Mołdawią 2:3, chociaż prowadziła z nią już 2:0! Po przerwie podopieczni Fernando Santosa kompletnie oddali inicjatywę i zasłużenie dostali lekcję futbolu. Tego wstydu długo z siebie nie zmyją. To druga porażka w eliminacjach do Euro 2024 - brzemienna w skutkach. Polska straciła przez nią drugie miejsce na rzecz Albanii. Nasza kadra spadła na czwarte, przedostatnie miejsce grupy E... 📢 Greckie media: ręce Anastazji zamordowanej na Kos były skute kajdankami. Zabójstwa dokonano w opuszczonym domu Greckie media dotarły do nowych ustaleń w sprawie odnalezienia ciała Anastazji. Według ich źródła, ręce zamordowanej Polki były skute kajdankami, a przy zwłokach została również odnaleziona torba. Jeśli te informacje okażą się prawdziwe, przedstawią zbrodnię na Polce w jeszcze bardziej brutalnym świetle.

📢 Osiem wieków parafii w Wawrzeńczycach. Msza pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, jarmark i widowiska historyczne Parafia w Wawrzeńczycach obchodzi jubileusz 800-lecia. To całoroczne obchody i wiele wydarzeń przypominających dzieje tutejszego kościoła powstałego w 1223 r. z fundacji biskupa Iwona Odrowąża. Główne uroczystości zorganizowano z udziałem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Przygotowano jarmark "Jak drzewiej bywało" i widowiska historyczne z udziałem rekonstruktorów. 📢 Pożegnanie księdza prof. Michała Drożdża, dziekana UPJPII. "Człowiek, z sercem na dłoni" We wtorek, 20 czerwca w kolegiacie św. Anny w Krakowie odbyła się msza pożegnalna ks. prof. Michała Drożdża, wieloletniego dziekana Uniwersytetu Papieskiego, pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza. Duchownego żegnały tłumy, w tym rodzina, przyjaciele, władze, studenci i absolwenci uczelni. Pogrzeb ks. Michała Drożdża odbędzie się w środę, 21 czerwca na cmentarzu parafialnym w Żeleźnikowej Wielkiej.

📢 Adam Mickiewicz na czas wakacji wybrał się z Rynku Głównego do Gdyni? Pomnik Adama Mickiewicza, jeden z najbardziej znanych i charakterystycznych elementów krakowskiego Rynku Głównego, ulubione miejsce spotkań krakowian i turystów, wśród masztów? Tak, tak, to nie żart. Słynnego „Adasia” można od 20 czerwca zobaczyć przy alei Jana Pawła II w rejonie gdyńskiego Mola Południowego! Wieszcz wybrał wakacje nad morzem? 📢 Proszowice. Towarzystwo Turystyki Regionalnej ma 15 lat Tysiące przejechanych kilometrów, dziesiątki odwiedzonych miejsc, zorganizowanych spotkań i koncertów, setki spławionych Szreniawą wianków. Towarzystwo Turystyki Regionalnej Proszowice to jedna z najaktywniejszych lokalnych organizacji. W tym roku obchodzi piętnastolecie swojej działalności. 📢 Gigantyczne upały w całej Polsce. Zobacz najśmieszniejsze MEMY o wysokich temperaturach! Temperatura w Polsce w wielu miejscach przekracza 30 stopni Celsjusza. I choć długo czekaliśmy na poprawę pogody, teraz - jak to zwykle bywa - mamy już dość upałów. Internauci radzą sobie z problemem gorąca na swój własny sposób i robią memy. Specjalnie dla Was zebraliśmy najlepsze i najśmieszniejsze obrazki o upałach! Zobaczcie!

📢 Proszowice. Teofila Pawłowska, jedna z najstarszych Polek spoczęła na cmentarzu Na cmentarzu w Proszowicach została w poniedziałek (19 czerwca) pochowana Teofila Pawłowska, najstarsza mieszkanka miasta i jedna z najstarszych Polek. W chwili śmierci, do której doszło 15 czerwca w proszowickim szpitalu, miała dokładnie 106 lat, osiem miesięcy i jeden dzień. W kraju żyło tylko 19 starszych od niej osób. Spoczęła w starej części cmentarza. 📢 Horoskop dzienny na 20 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 20 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 57. Podsłuchana rozmowa i zamienione leki. Streszczenie odcinka [26.06.23] Ikbal nadal chce sprawić, aby Yusuf czuł się zdezorientowany i zagubiony. Z kolei Ali podsłuchuje rozmowę Begum z Kiraz. Czego się dowie? Już teraz przeczytaj streszczenie 57. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awans. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje. 📢 Wielkie show w Skale. Pół tysiąca tańczących muzyków i zjawiskowych mażoretek na międzynarodowym festiwalu orkiestr dętych Rzesza muzyków, paradne musztry, koncerty orkiestr, tańczący instrumentaliści, pokazy mażoretek, musztra paradna - to było wielkie show w Skale podczas XX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale. Na dwudniowe święto stawiło się kilkanaście orkiestr i zespołów. Jak wyliczali organizatorzy, to pół tysiąca muzyków, którzy na koniec dali wspólny koncert.

📢 Krowy z Wrocimowic na gigancie. Uciekinierki wróciły do zagrody. Sceny jak z westernu! Poszukiwane od czwartku cztery krowy, które uciekły z gospodarstwa we Wrocimowicach (gmina Radzimice), w poniedziałkowe popołudnie wróciły do zagrody. Zwierzęta udało się odnaleźć dzięki użyciu drona z kamerą termowizyjną. 📢 Kamienica przy św. Jana 12 do końca 2025 roku będzie wyremontowana. Wsparcie SKOZK - 4,4 mln zł Łącznie 4,4 mln zł przekaże do 2025 roku Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK) na dokończenie generalnego remontu kamienicy przy ul. św. Jana 12, należącej do Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Remont tego zabytku trwa już od kilku lat. Dzięki tym pracom m.in. odsłonięto i poddano konserwacji dekorację malarską z przełomu XVIII i XIX wieku w salach na pierwszym piętrze. Z kolei przed kilkoma dniami - jak donosi SKOZK - odkryto jeszcze starsze, bo sięgające być może XVII wieku malowidła ścienne na II piętrze.

📢 Dwie akcje strażackie w Skawinie. Pożar transformatora i zadymienie w sklepie. Wezwano liczne jednostki OSP W ciągu godziny strażacy ze wszystkich jednostek w Skawinie - państwowej i ochotniczych byli wzywani dwa razy na akcje ratownicze. Najpierw po godz. 17 wybuchł pożar transformatora na ul. Korabnickiej. Część osiedla w mieście nie miała prądu. Drugie zdarzenie miało miejsce w sklepie przy ul. Wspólnej, gdzie wezwano strażaków do zadymienia w pomieszczeniach biurowych sklepu. 📢 Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic i kolejny protest przeciw wycince drzew. Ma odbyć się tuż przed ceremonią otwarcia igrzysk Mieszkańcy planują kolejny już protest w sprawie wycinki drzew, związaną z budową linii tramwajowej na Mistrzejowice. O planowanym proteście poinformował Marcin Borek - Radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony, w opublikowanym w mediach społecznościowych poście. Jak zapowiedział radny protest ma odbyć się tuż przed ceremonią otarcia igrzysk.

📢 Dni Miechowa. Agnieszka Chylińska w koszulce Pogoni! Od czwartku do niedzieli trwały tegoroczne Dni Miechowa. Zaczęło się od spotkania autorskiego w Bibliotece Publicznej z Nathalie K. Flower. Skończyło na koncercie Agnieszki Chylińskiej i pokazie laserów. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity. 📢 Najmodniejsze sukienki na lato? Wybierz te z motywem kwiatowym. Zobacz, na jakie kreacje postawiły polskie gwiazdy Sukienki można nosić o każdej porze roku, ale szczególnie modne są one wiosną i latem. Zastanawiasz się, co będzie modne w tym sezonie? My już wiemy, a to dzięki aktorkom, które pokazały się w przepięknych kreacjach z typowo wiosenno-letnim motywem. Kwiaty rządzą. Zobacz, stylizacje pięknych kobiet polskiego show-biznesu m.in.: Gruszki, Kożuchowskiej i Żmudy-Trzebiatowskiej.

📢 Proszowice. Śladami Stańczyka dojechali do Niepołomic Zamek w Niepołomicach, Czarny Staw w Puszczy Niepołomickiej to tylko niektóre miejsca, które odwiedzili uczestnicy tegorocznej edycji Rowerowego Rajdu Stańczyka. W nagrodę za aktywnie spędzony czas otrzymali efektowne pamiątkowe medale. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Bad Homburg 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA 250 w Bad Homburg.

📢 Dni Proszowic 2023. Tłumy na Sławomirze i niespodzianka z Ostrowa Tak, jak można było się spodziewać, niedzielny koncert Sławomira zgromadził pod sceną tegorocznych Dni Proszowic tłumy ludzi spragnionych lekkiej, tanecznej muzyki. Piosenkarz i muzyk, występując wspólnie z żoną Kajrą i zespołem, nie zawiódł jej oczekiwań, wykonując swoje najbardziej przebojowe piosenki. 📢 Zobacz, jak wyglądają najdroższe apartamenty w Polsce. Co za luksus! Nie zgadniesz, ile kosztują Najdroższe apartamenty na sprzedaż w Polsce! Przedstawiamy najpiękniejsze apartamenty i penthouse, za które trzeba zapłacić krocie. Ten luksus robi piorunujące wrażenie. Znajdziemy tam prywatne baseny, sauny, nowoczesne wnętrza, tarasy na dachu i piękne widoki z okna. Oto aktualne oferty drogich apartamentów na sprzedaż z czerwca 2023 roku. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia przepięknych mieszkań oraz ceny, które trzeba za nie zapłacić.

📢 Dni Proszowic 2023. Sobota pełna tańca i muzyki. Znakomity Zimen Do późnego sobotniego wieczoru trwały sobotnie wydarzenia, odbywające się w ramach tegorocznych Dni Proszowic. W pierwszej części na scenie dominowała młodzież. Im później, tym więcej było „dorosłych” wykonawców. Zwieńczeniem pierwszego dnia był koncert Jacka Mejera, czyli rapera Mezo. 📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Dni Gminy Zabierzów z Senioraliami i mnóstwem koncertów. Rynek zamienił się w scenę muzyczna Muzyka, tańce i podróże z historią - to tegoroczne Dni Gminy Zabierzów. Właściwie zaplanowano je na sobotę i niedzielę, 17 i 18 czerwca, ale wszystko to poprzedziły piątkowe Senioralia, czyli występy i zabawy seniorów.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy.

📢 Kraków już czeka na uczestników igrzysk europejskich i kibiców. Zobacz, jak prezentują się obiekty sportowe Pozostał już niecały tydzień do rozpoczęcia III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Wielkie otwarcie imprezy zaplanowano na środę 21 czerwca. Na stadionie Wisły prowadzone są prace związane z przygotowaniem obiektu na to widowisko, podczas którego zaprezentują się sportowcy z całej Europy i gwiazdy muzyki. Na uczestników igrzysk czekają odnowione obiekty sportowe. Niektóre z nich powstały na czas imprezy. Niemal wszystko jest już gotowe. Pozostało jeszcze ustawienie boisk i trybun do padla i teqballa na Rynku Głównym. W czwartek, 15 czerwca, swoje harce zakończył na nim Lajkonik i teraz w ekspresowym tempie ma zostać rozłożona infrastruktura niezbędna do sportowej rywalizacji. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak prezentują się obiekty sportowe przygotowane na igrzyska.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 15.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 800 lat parafii w Wawrzeńczycach. Tu powstał jeden z pierwszych kościołów pod Krakowem Osiem wieków istnieje parafia w Wawrzeńczycach. Mieszkańcy i duchowni tego regionu obchodzą w tym roku wielki jubileusz. Zwracają uwagę na podkrakowską perełkę - na kościół św. Mari Magdaleny w Wawrzeńczycach, ufundowany przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża.

📢 Memy po meczu Czechy - Polska: Santos jak Mickiewicz, ma już swoje Dziady. Nie ma premii, nie ma gry! [26.03] Polscy kibice wychodzący ze stadionu Fortuna Arena w Pradze, gdzie kadra Fernando Santosa przegrała z Czechami 1:3 w eliminacjach Euro 2024, nie mieli wesołych min. Niektórzy skandowali znane hasło: "Polacy nic się nie stało”. Internauci byli mniej wyrozumiali dla piłkarzy reprezentacji, komentując ich występ memami. "Nie ma premii, nie ma gry!". Obejrzyjcie je w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Proszowice. Obchody Nocy Świętojańskiej z Towarzystwem Turystyki [DUŻO ZDJĘĆ] Przez wiele godzin trwały w piątek obchody Nocy Świętojańskiej zorganizowane przez Towarzystwo Turystyki Regionalnej Proszowice

