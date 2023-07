Prasówka 22.07.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mandaty grozy na polskich plażach. Za te wykroczenia zapłacisz srogą karę. Sprawdź, czego nie można robić na plaży w trakcie wakacji 2023”?

Prasówka 22.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mandaty grozy na polskich plażach. Za te wykroczenia zapłacisz srogą karę. Sprawdź, czego nie można robić na plaży w trakcie wakacji 2023 Mandaty grozy na polskich plażach? Jak najbardziej. Nie tylko słynne paragony z restauracji i barów straszą kwotami. Jeśli nie będziemy przestrzegać prawa, wakacje będą nas sporo kosztować, a przyjemność z plażowania zamieni się w finansowy koszmar. To efekt wysokich mandatów karnych, które nałoży na nas policja lub straż miejska. Za pojedyncze wykroczenie mandat może wynieść nawet 5000 zł! Przejdź do galerii zdjęć i sprawdź, za jakie zachowanie możesz otrzymać karę i jaka jest jej wysokość. Pamiętaj, tego na plaży nie możesz robić!

📢 Tak było na koncercie Stinga w Krakowie! Jedna z największych gwiazd popu zachwyciła fanów W czwartek 20 lipca w krakowskiej Tauron Arenie scenę i swoich fanów oczarował Sting - jedna z największych gwiazd popu i rocka. Usłyszeliśmy najpopularniejsze przeboje z jego kariery, a fani licznie zgromadzeni pod sceną mogli oddać się muzycznym romantycznym, i pełnym emocji brzmieniom przy takich hitach, jak: "Message In The Bottle", "Walking On The Moon", "Roxanne". Tak ikona lat 70. i 80. poruszyła Krakowem. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 22.07.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

Prasówka 22.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Edycja wakacje 2023 [22.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Te balkony to hit! Tak samozwańczy dizajnerzy "ozdabiają" osiedla. Zobacz najśmieszniejsze memy. Uśmiejesz się do łez Zaczęły się wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi czasem ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [22.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Najśmieszniejsze memy o turystach w Tatrach. Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Tutaj w wakacje dzieją się cuda! [22.07] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Pogrzeb 24-letniego Patryka P. Zginął w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie W piątek, 21 lipca, na krakowskim cmentarzu Grębałów odbył się pogrzeb 24-letniego Patryka P., który zginął podczas głośnego wypadku, do którego doszło w nocy z 14 na 15 lipca przy moście Dębnickim. To on kierował autem. Żegnali go bliscy i znajomi.

📢 Koty to władcy naszych domów. Najlepsze memy o kotach. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 I liga. Ogromne emocje i zwroty akcji w meczu Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Czerwona kartka, VAR, zmarnowany karny W meczu 1. kolejki piłkarskiej Fortuna 1. Ligi, rozegranym w piątek 21 lipca 2023, Bruk-Bet Termalica Nieciecza zremisowała na wyjeździe z Arką Gdynia. Spotkanie miało niesamowity przebieg, obie strony mogły przechylić szalę na swoją korzyść. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki [22.07.2023] Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Gdzie na jagodzianki w Krakowie. Oto propozycje naszych czytelników. Tu kupisz pyszną jagodziankę Sezon na jagodzianki oficjalnie został rozpoczęty. Dlatego, postanowiliśmy zapytać użytkowników Facebooka, gdzie w Krakowie warto zjeść jagodziankę. Propozycji było wiele, jednakże kilka miejsc zdecydowanie wyszło na prowadzenie. Na podstawie prywatnych opinii naszych czytelników, możemy stwierdzić, gdzie w Krakowie serwują jagodzianki obok których nie sposób przejść obojętnie! Sprawdźcie! 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 Powstanie obwodnica Zielonek. Podpisano umowę w sprawie inwestycji W piątek, 21 lipca w siedzibie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, w obecności wicemarszałka Łukasza Smółki podpisał kontrakt na dofinansowanie budowy II etapu obwodnicy Zielonek.

📢 W Krakowie będzie nowy uniwersytet. Akademia Ignatianum wkrótce zmieni nazwę 30 września Akademia Ignatianum w Krakowie zmieni nazwę na Uniwersytet Ignatianum. - Stało się to możliwe dzięki rozwojowi uczelni i spełnieniu przez nią ustawowych przesłanek - twierdzą władze Akademii. 📢 Ogórek będzie siódmy raz królował na swoim festiwalu w Proszowicach W niedzielę 23 lipca gmina Proszowic siódmy raz zorganizuje Festiwal „Święto ogórka”, który będzie obfitował w wiele atrakcji dla dzieci, jak ścianka wspinaczkowa i malowanie twarzy. Dorośli będą mieć okazję np. lecieć balonem na uwięzi (19-21). . W programie m.in. konkursy wiedzy o ogórkach oraz na najsmaczniejszą potrawę z tego warzywa. Będą stoiska z lokalnymi produktami, rękodziełem artystycznym i warsztaty kulinarne. 📢 Kryzys w komunikacji miejskiej. Brakuje 340 mln złotych. A kto będzie woził pasażerów po Krakowie? Jest problem, bo nie ma chętnych Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ma problem z wyłonieniem firmy, która obsłuży blisko 30 linii autobusowych. Miejska jednostka musiała ogłosić drugi przetarg, bo do pierwszego postępowania nikt się nie zgłosił. Tymczasem przedstawiciele ZTP informują, że na komunikację miejską w budżecie gminy brakuje obecnie 340 mln złotych. Zapewniają, że na razie jednak żadne cięcia w rozkładach jazdy nie są planowane.

📢 Nowe wyceny piłkarzy Cracovii. Sprawdź, jaka jest aktualna wartość zawodników i całej drużyny "Pasów" w ekstraklasie Wprawdzie latem 2023 roku nie było wielu transferów w zespole Cracovii, ale to nie znaczy, że nic się nie zmieniło. Po pierwsze kilku znaczących graczy odeszło, a po drugie dołączyło wielu młodych zawodników. Co więcej, wyceny tych, którzy pozostali w drużynie Jacka Zielińskiego także się częściowo różnią od wartości, jaką mieli ci piłkarze wiosną i zimą tego roku. Dlatego warto sprawdzić, jaką obecnie wycenę proponuje dla nich portal transfermarkt.

📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe zdjęcia, poniżej link do galerii.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity. 📢 Wiemy, z jaką prędkością pijany Patryk P. jechał tuż przed tragicznym wypadkiem. Prędkość obliczono dzięki monitoringowi Z analizy monitoringu wynika, że żółte renault megane ostatnie pół kilometra przed wypadkiem pokonało w 12 sekund. - Z tego łatwo można obliczyć, że średnia prędkość auta wynosiła 150 km/h. Wiemy, że po przejechaniu przez torowisko na ul. Piłsudskiego samochód przyśpieszył. Oznacza to, że w pewnym momencie prędkość pojazdu była wyższa - mówi prok. Rafał Babiński, szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie, który prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w pobliżu mostu Dębnickiego.

📢 Policjanci w każdym tygodniu przeprowadzają akcję "Nielegalne wyścigi". A w Krakowie funkcjonuje legalny tor do szybkiej jazdy autami Nocne wyścigi na krakowskich ulicach to zmora tego miasta. Kierowcy sprawdzają swoje zdolności, a także możliwości sportowych samochodów w centrum Krakowa, jak również na jego obrzeżach. Anna Wolak-Gromala z Zespołu Prasowego KMP w Krakowie tłumaczy, że w trakcie jednej interwencji w sprawie tzw. "nielegalnych wyścigów" funkcjonariusze ujawniają nawet 30-40 pojazdów. Częściej jednak są to kilkuosobowe grupy. Policjanci przypominają, że w Krakowie nie odbywają się żadne imprezy czy zawody tego typu oraz, że na terenie miasta funkcjonuje legalny tor do jazdy na ul. Rzepakowej.

📢 Powstanie obwodnica Zabierzowa z tunelem i czterema mostami. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach rządowego programu W połowie 2027 roku ma zostać oddana do użytku obwodnica Zabierzowa. Na tę inwestycję mieszkańcy tej gminy czekali od wielu lat. W piątek (21 lipca) w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowę na budowę nowej drogi o długości ponad 10 km, która połączy okolice węzła Modlniczka i Rudawy. Na trasie powstanie m.in. ok. 300-metrowy tunel.

📢 Kraków. Pod kolejowymi estakadami zaczęli robić park. Do efektu z wizualizacji daleka droga W ostatnim czasie rozpoczęły się prace związane z budową Parku Kolejowego pod estakadami w Krakowie, przy ulicy Blich. Pierwszym krokiem są roboty ziemne takie jak przyłącza wodno-kanalizacyjne, czy instalacje elektryczne pod przyszłe oświetlenie. Pierwszy etap prac został zaplanowany do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków w kwocie ponad 3 mln zł. To o wiele za mało niż trzeba będzie wydać, by park wyglądał jak na wizualizacjach. Do tego byliśmy na miejscu, i prace faktycznie prowadzone są na razie w wąskim zakresie, bo robotników nie widać, a pod estakadami parkują samochody. Zapewne z czasem się to zmieni... 📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz ze Stalą Mielec w piłkarskiej ekstraklasie 22.07.2023 Piłkarze Cracovii rozpoczynają sezon 2023/2024 w ekstraklasie meczem ze Stalą Mielec. W wyjazdowej potyczce drużyna Jacka Zielińskiego nie zaprezentuje się w optymalnym zestawieniu, gdyż kilku zawodników wciąż leczy mniejsze i większe urazy. Kto wystąpi w zespole "Pasów" w sobotnim spotkaniu, które rozpocznie się w Mielcu o godzinie 15? Poniżej prezentujemy sylwetki piłkarzy, którzy naszym zdaniem są najbliżej składu wyjściowego. Oto przypuszczalna pierwsza jedenastka Cracovii na inaugurację sezonu 22 lipca.

📢 Budowa drogi ekspresowej S1. Widoki podczas jazdy nową drogą w okolicach Oświęcimia i przez Beskidy będą przepiękne Kierowcy, którzy będą kiedyś jechać ekspresową S1 będą musieli wyjątkowo mocno skupiać się na jeździe, bo kusić będą ich widoki. S1 budowana jest w "pięknych okolicznościach przyrody". W okolicach Oświęcimia przebiegać będzie wzdłuż olbrzymich stawów, a raz to jeden z nich nawet przetnie groblą. Za to w Beskidach, w okolicach Węgierskiej Górki, jezdnia wznosić będzie się nawet 31 metrów nad poziomem gruntu! Tam pojedziemy estakadą. 📢 Czy bilety MPK w Krakowie są drogie? Porównaliśmy ceny z innymi miastami! W naszym materiale zestawiliśmy ze sobą 12 największych polskich miast. Zobaczcie, w których miejscowościach bilety komunikacyjne są najdroższe, a w których ceny to istne marzenie…

📢 Wypadek na S7 w kierunku Zakopanego. Występują spore utrudnienia w ruchu Na S7 w miejscowości Lubień w kierunku Zakopanego doszło do niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia drogowego. Na miejscu działają już służby z OSP Lubień , JRG Myślenice, ZRM i Policja. Występują spore utrudnienia w ruchu - poinformował portal Małopolska Alarmowo na swoim profilu w mediach społecznościowych. 📢 Metamorfozy stadionu Wisły Kraków. Zobacz, jak zmieniał się obiekt przy Reymonta ZDJĘCIA Stadion Miejski im. Henryka Reymana przechodzi kolejną metamorfozę. Tym razem, z uwagi na Igrzyska Europejskie 2023, zmieniono elewację, a teraz następuje wymiana murawy. W przeszłości obiekt przy Reymonta w Krakowie przechodził mnóstwo większych i mniejszych modernizacji, a ostatnie zabiegi to lifting za - bagatela - ponad 100 mln zł służący poprawie wyglądu i zmniejszeniu kosztów utrzymania. Obejrzyjcie na zdjęciach, jak ewoluował stadion użytkowany przez Wisłę i jak prezentuje się obecnie, gdy prowadzone są prace związane z boiskiem.

📢 Pomysł na obiad. Zapiekanki: z ziemniakami i makaronem – najlepsze przepisy naszych Czytelników [PRZEPISY] Zapiekanki na obiad – przepisy. Zapiekanki z makaronem i zapiekanki z ziemniakami to pomysł na szybki i smaczny obiad. Wybraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Potrawy z makaronem. Zobacz TOP 10 przepisów na pyszne dania z makaronem naszych Czytelników. Pokochasz je! Potrawy z makaronem – przepisy. Makaron a la carbonara, prosty makaron z warzywami, tagliatelle z łososiem, muszle makaronowe ze szpinakiem, a nawet makaron po chińsku! To tylko niektóre pomysły naszych Czytelników na potrawy z makaronem. Świderki, spaghetti, rurki, lazania… makaronów na sklepowych półkach jest całe mnóstwo. Co z nich zrobić? Zobaczcie najlepsze pomysły na potrawy z makaronem naszych Czytelników. Są wśród nich potrawy proste i pyszne oraz efektowne, których smak zaskoczy wszystkich! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Kraków. Urokliwy park w Bronowicach zyskał już toaletę. Trwają prace przy pomostach Dzieje się w Parku rzecznym Tetmajera w Krakowie. W urokliwym zakątku Bronowic pojawiła się już toaleta i rozpoczęły się prace nad pomostami. Docelowo zamontowane zostaną jeszcze elementy małej architektury: stoły do piknikowania, ławki, kosze na śmieci. Nie zabraknie również elementów zabawowych dla najmłodszych oraz streetworkoutu czy flowparku. 📢 Nowe wyceny piłkarzy Wisły Kraków. Sprawdź, ile jest warta drużyna "Białej Gwiazdy" po letnich transferach 2023 Lato 2023 roku w Wiśle Kraków obfitowało w liczne zmiany kadrowe. W tym zestawieniu możecie sprawdzić, jaką obecnie wartość rynkową mają dawni i nowi piłkarze "Białej Gwizdy" oraz jak długo obowiązują ich kontrakty. Na końcu podajemy wycenę szerokiej kadry Wisły, do której zaliczyliśmy 30 zawodników. Może się zdarzyć, że niektórzy z nich jeszcze odejdą albo zostaną przesunięci do drużyny rezerw, która będzie występować w IV lidze. Niewykluczone są też transfery, dlatego lista jest na bieżąco aktualizowana.

📢 Budowa Krakowskiego Centrum Muzyki idzie zgodnie z planem. Parking będzie gotowy już w sierpniu Biuro spółki Agencji Rozwoju Miasta Krakowa zapewnia, że prace związane z budową Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym Kąciku idą zgodnie z planem. Już w sierpniu br. mają się zakończyć wszystkie roboty związane z parkingiem, który docelowo pomieści 195 samochodów. Z kolei na budowie centrum już widać pierwsze stropy nad poziomem minus 1. Wykonawca do połowy przyszłego roku musi zdążyć ze stanem surowym zamkniętym dachem, elewacją z białego kamienia i zagospodarowania terenu Krakowskiego Centrum Muzyki. Przetarg na drugi etap prac zostanie ogłoszony jeszcze w 2023 roku.

📢 Dania ze szkolnej stołówki. Koszmar czy miłe wspomnienie z dzieciństwa? Tak gotowano w PRL Zupa mleczna, makaron z serem, ryż z jabłkami, pampuchy… Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie jadł nigdy obiadów w szkolnej stołówce. Dla jednych – koszmarne wspomnienie (ta paskudna wątróbka!), dla innych – sentymentalna podróż w czasie (ach te pampuchy!). Co najczęściej podawano w szkolnych stołówkach w czasach słusznie minionych? Pamiętacie jeszcze kotlety z mortadeli, zielony szpinak jak krowi placek, czy w końcu – zupy owocowe? Obrzydlistwo czy rarytas?

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Dziedzictwo odc. 76. Yaman kolejny raz więzi Seher. Streszczenie odcinka [21.07.23] Yaman dowiaduje się, że Seher zyskała prawdo do opieki nad Yusufem. Mężczyzna wpada w szał i więzi Seher. Co jeszcze zrobi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 76. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 138. "Cudowna" woda z gór. Streszczenie odcinka [21.07.2023] W mieście pojawia się oszust. Tymczasem German udaje się na policję. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 138. odcinka "Akacjowej 38", aby poznać szczegóły.

📢 Zakazany owoc odc. 264. Intrygi Sahiki i zauroczenie. Streszczenie odcinka [21.07.23] Sahika myśli, że nie ma dla niej miejsca w towarzystwie i czuje się zaniedbana przez innych. Tymczasem Ender jest w szoku. Z jakiego powodu? Przeczytaj poniższe streszczenie 264. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 21.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 21.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Przetwory, których nie może zabraknąć w twojej spiżarni. Smakują jak u babci! [PRZEPISY] Domowe ogórki kiszone, papryka marynowana, przecier pomidorowy. Tych domowych przetworów nie może zabraknąć w żadnej spiżarni. Zobacz, jakie jeszcze przetwory warto przygotować na zimę. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Smakują jak u babci! Smakują latem...

📢 Tak się piło w PRL! Z sokiem lub bez, czyli o ulicznych saturatorach słów klika Kilka szklanek, wózek na kółkach z parasolem lub bez, butla ze sprężonym gazem i sok lub dwa do wyboru. Czasami łańcuch z kłódką. Tak się piło w PRL! Smak wody sodowej z saturatora wspominamy z sentymentem do dziś. Nazywa była złośliwie gruźliczanką. Bo kto to widział, żeby szklankę po kliencie przepłukiwać byle jak w zimnej wodzie! Ale i tak do saturatorów ustawiały się kolejki.

📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników. 📢 Kraków. Przy Węgierskiej w miejscu wyburzonych budynków powstał parking Nie ma już zabudowań zajazdu "Pod Kotwicą" w Krakowie. Zabytek został zrównany z ziemią, a w jego miejscu pojawił się parking, oczywiście z niebieską budką pana parkingowego. O ten teren i jego przyszłość długo toczyła się walka między właścicielem działek a konserwatorem zabytków. Nie udało się uratować dawnej zabudowy Podgórza. 📢 Przetwory z ogórków na zimę. TOP 10 przetworów z ogórków gruntowych naszych Czytelników [PRZEPISY] Ogórki na zimę. Pracy z tymi przetworami nie za dużo, a możemy cieszyć się smakiem lata przez cały rok. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 sprawdzonych przepisów na przetwory z ogórków naszych Czytelników. Znajdziecie tam nie tylko receptury na kiszone ogórki, ale także na sałatki na zimę, ogórki z kurkumą czy „ogóreczki do wódeczki”, czyli na ostro. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać! 📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: kwadratowe i migdałki. Neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 21.07 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji.

📢 Horoskop miłosny na wakacje 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź [21.07.2023] Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje! 📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 21.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej. 📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto 21.07.2023 Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki?

📢 Rząd przeznaczył 50 mln zł na 50-metrowy basen olimpijski w Krakowie. Do 2026 roku mają też powstać kolejne miejskie pływalnie Kraków otrzymał rządową dotację na budowę kompleksu basenów przy Technikum Łączności w Krakowie przy ul. Monte Cassino. Jeżeli miasto znajdzie środki własne, to będzie mogła się rozpocząć budowa. Są już natomiast zarezerwowane pieniądze na budowę krytej pływalni KS Clepardia przy ul. Mackiewicza. Zewnętrzny basen ma natomiast powstać w sąsiedztwie krytego obiektu przy ul. Eisenberga. Plan jest taki, by wszystkie nowe przedsięwzięcia zostały zrealizowane w ciągu trzech lat, do 2026 roku.

📢 Koszykówka. Ewelina Kobryn prowadzi w Krakowie Camp dla swoich następców Od kilku dni w Krakowie trwa Camp Eweliny Kobryn. Była koszykarka Wisły Kraków, a także mistrzyni WNBA zorganizowała zgrupowanie dla około 120 młodych adeptów koszykówki, w którzy w dwóch turach trenują pod okiem fachowców.

📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Górnikiem Łęczna Wisła Kraków zainauguruje sezon 2023/2024 meczem z Górnikiem Łęczna. Początek tego spotkania zaplanowano na sobotę na godz. 17.30. Dla krakowian będzie to kolejna w krótkim czasie wyprawa do Łęcznej, bowiem grali tam w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu zasadniczego. Wygrali 3:0, ale teraz do gry przystąpią zmienione po przerwie letniej ekipy. W przypadku Wisły wytypowanie wyjściowego składu z dużą dozą prawdopodobieństwa nie jest jakimś karkołomnym zadaniem. Wystarczyło śledzić sparingi drużyny Radosława Sobolewskiego w okresie przygotowawczym. Prezentujemy zatem wyjściową jedenastkę, jaka powinna rozpocząć sezon w barwach Wisły. 📢 Tragedia na placu budowy wieży widokowej na Malniku w Muszynie. Nie żyje 73-letni operator żurawia Na placu budowy wieży widokowej na górze Malnik w Muszynie w czwartek, 20 lipca, około godz. 18.40 doszło do śmierci 73-letniego operatora żurawia. Mężczyzna w pewnym momencie zasłabł i stracił przytomność. Na pomoc ruszyli inni pracownicy przebywający na placu budowy, ale 73-latek zmarł.

📢 Wisła Kraków. Jakub Błaszczykowski w barwach „Białej Gwiazdy”. To była długa historia [ZDJĘCIA] Jakub Błaszczykowski w czwartek 20 lipca ogłosił oficjalnie zakończenie kariery piłkarskiej. Ta na zawodowym poziomie trwała ponad osiemnaście lat, a zaczęła się w Wiśle Kraków zimą 2005 roku. W naszym archiwum odszukaliśmy zdjęcia z tego pierwszego okresu gry dla „Białej Gwiazdy” Błaszczykowskiego. Przypominamy jednak również w galerii te z nieco późniejszych czasów.

📢 Szokujące ustalenia w sprawie wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. Kierujący autem Patryk P. był pijany, miał aż 2,3 promila Jak donosi "Fakt", Patryk P., który zginął wraz z trzema innymi mężczyznami w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie, prowadził samochód pod wpływem alkoholu. We krwi denata miało się znaleźć 2,3 promila alkoholu. Pod wpływem byli również dwaj inni pasażerowie - Michał G. i Aleksander T.

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn ruszyła 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy po turnieju finałowym w Gdańsku zaplanowanym na 17-22 lipca. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium. 📢 Pamiętasz stylowe łazienki z PRL-u? Sprawdź, czy kojarzysz sprzęty i kosmetyki z lat 60., 70., i 80. Wnętrza w stylu PRL znowu są na czasie W czasach PRL-u wnętrza łazienek wyglądały bardzo skromnie, bo w sklepach brakowało towarów, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie. Wybór akcesoriów i armatury był mocno ograniczony, dlatego większość łazienek Polaków była do siebie łudząco podobna. Zobacz, jakie sprzęty królowały w łazienkach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te kultowe gadżety i kosmetyki z PRL-u.

📢 Lawenda – najmodniejsza dekoracja na lato. Zobacz, jak pięknie i niedrogo możesz ozdobić dom. Co można zrobić z aromatycznych kwiatów? Lawenda to przepiękna i niezwykle aromatyczna roślina, która kojarzy się z Prowansją. Jej nietuzinkowe walory i wyjątkowa barwa sprawia, że wielu z nas sadzi ją w ogrodzie i na balkonach. Podpowiadamy, jak pomysłowo ozdobić wnętrza i taras za pomocą subtelnych gałązek lawendy o niezwykłym zapachu. To wyjątkowy pomysł na tanią i efektowną dekorację w letnim klimacie. Zobacz, jak wykorzystać lawendę w modnej aranżacji wnętrz.

📢 Sprawa Joanny z Krakowa. Nagranie z numeru 112 ujawnione przez policję Głównym powodem działania policji było zgłoszenie dotyczące podejrzenia dokonania próby samobójczej – oświadczył w czwartek komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Podczas briefingu dotyczącego sprawy pani Joanny z Krakowa ujawniono nagrania z numeru alarmowego 112.

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 20.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku. 📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Pobiednickie Biegi startują 10. raz pod Krakowem. Impreza sportowo-rekreacyjna z akcją charytatywną Biegi, zabawy, gry, konkursu i charytatywna zbiórka - to impreza sportowo-rekreacyjna Pobiednickie Biegi 2023, która odbędzie się dziesiąty raz. Jak zwykle będzie półmaraton i biegi na dwóch krótszych dystansach oraz piknik ekologiczny. Tradycyjnie przygotowano także akcję charytatywną ze zbiórką pieniędzy dla młodej kobiety na operację i rehabilitację. Zobaczcie zdjęcia z poprzednich edycji. 📢 Ten drewniany, ekologiczny, obsypany nagrodami dom stoi na krakowskiej Olszy Architekci z Polski z prestiżową nagrodą European Property Awards 2023 za projekt drewnianego i ekologicznego domu, położonego na krakowskiej Olszy. Decyzję o jej wręczeniu podjęło ponad 80 międzynarodowych ekspertów. Projekt już wcześniej został obsypany nagrodami przez polskie środowisko architektoniczne. Jego autorem jest pracownia Studio4SPACE, którą zarządza architekt Bartosz Dendura.

📢 Susza pustoszy pola na północy kraju, a omija Małopolskę. Pod Krakowem zbierają zboża, kukurydzę i warzywa Rolnicy spod Krakowa są już po żniwach zbóż ozimych. Teraz zbierają kukurydzę i na plony nie narzekają. Wiedzą, że drastyczna sytuacja jest na północy Polski, gdzie zboża są zasuszone, brak wody pustoszy pola. - My zgrzeszylibyśmy twierdząc, że mamy w Małopolsce suszę - mówi Marek Boligłowa, rolnik z powiatu miechowskiego. 📢 Pogrzeb Michała i Aleksandra. Ofiary tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie spoczęły na cmentarzu w Wieliczce W środę 19 lipca, odbył się pogrzeb dwóch młodych mężczyzn, którzy zginęli w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim, do którego doszło z piątku na sobotę w Krakowie. 23-letni Aleksander i 24-letni Michał spoczęli na cmentarzu w Wieliczce.

📢 Siatkarska Liga Narodów: bilety na finały VNL 2023 w Gdańsku dostępne będą do 11 maja. Gdzie i jak kupić? Bilety na finałowy turniej siatkarskiej Ligi Narodów 2023 w sprzedaży będą dostępne od 11 maja 2023. Najlepsze drużyny prestiżowych rozgrywek poznamy w Gdańsku, tam w Ergo Arenie rozegranych zostanie 8 ostatnich meczów VNL (Volleyball Nations League) w dniach 19-23 lipca. Gdzie i jak kupić wejściówki? Nabywać je można będzie w serwisie ebilet.pl 📢 Znamy wyniki I etapu rekrutacji na studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Najwięcej chętnych na weterynarię Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opublikował wyniki I etapu rekrutacji na studia. Do 21 lipca br. trwa składanie dokumentów na URK. W pierwszej turze rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, na liście najpopularniejszych kierunków znalazły się: weterynaria, etologia i psychologia zwierząt, architektura krajobrazu i dietetyka. Łącznie na studia I stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie zarejestrowało się 6025 kandydatów (stan na 12 lipca) na oferowanych 2285 miejsc, czyli ogółem było 2,64 rejestracji na miejsce.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 19.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 AKACJOWA 38 odcinek 137. Ogromna inwestycja w nieruchomość. Streszczenie odcinka [20.07.2023] Servando jest smutny, ponieważ jego plany dotyczące wyścigów nie dochodzą do skutku. Dlaczego? Z kolei Fabiana czuje się coraz gorzej. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 137. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Zakazany owoc odc. 263. Wierutne kłamstwa. Streszczenie odcinka [20.07.23] Haluk ma dość intryg i milczenia. Postanawia porozmawiać z Alim. Tymczasem Feride nadal pragnie zemsty. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 263. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach zebraliśmy przepisy! Wybierz coś dla siebie. 📢 Wesele w Bramie Krakowskiej w Ojcowskim Parku Narodowym. Prezentowali zwyczaje, przyśpiewki i smakołyki Wesele w Ojcowie tym razem nie jako balet, ale widowisko przywołujące najpiękniejsze obyczaje weselne zorganizowano w Ojcowie. Jak przystało na dawne wesele Państwo Młodzi, drużbowie i goście oraz obsługa weselna byli w krakowskich strojach, jeździli ozdobionymi wozami. Wykonawcy prezentowali obrzędy, przyśpiewki, tańce i smakołyki z dawnych lat. Przypominali jak dawniej wyglądało wesele wiejskie.

📢 Część północnej obwodnicy będzie gotowa we wrześniu, ale nie pojedziemy odcinkiem Węgrzce-Batowice z powodu dróg w Krakowie Trwa budowa Północnej Obwodnicy Krakowa. We wrześniu ma być gotowy odcinek od węzła Batowice do węzła Węgrzce. Zapadła jednak decyzja, że nie zostanie udostępniony, ponieważ dużego ruchu samochodowego nie będą mogły przejąć już korkujące się ulice w Nowej Hucie. Trzeba będzie poczekać do września 2024 roku, na kiedy zaplanowano zakończenie całej inwestycji. W poniedziałek (17 lipca) budowa północnej obwodnicy była natomiast miejscem ćwiczeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 📢 Nowa siedziba pogotowia ratunkowego w Wieliczce jest otwarta. Lepsze warunki dla ratowników i szybsza pomoc Dwie karetki pogotowia będą garażowały w nowej siedzibie pogotowia ratunkowego w Wieliczce. W poniedziałek, 17 lipca oficjalnie otwarto placówkę, która powstała przy ul. Powstania Styczniowego 6A niedaleko skrzyżowania z drogą krajową nr 94. Budowa z komplikacjami trwała od stycznia 2021 roku. Jest to wspólna inwestycja województwa małopolskiego, powiatu wielickiego i Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Obiekt kosztował prawie 7,4 mln zł.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 17.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Kraków. Mnóstwo zniczy w rejonie mostu Dębnickiego. Tam doszło do tragicznego wypadku W rejonie mostu Dębnickiego, czyli w miejscu, w którym w nocy z piątku na sobotę doszło do tragicznego wypadku samochodowego - w którym zginęło czterech młodych mężczyzn - kolejne osoby zapalają znicze.

📢 Pasjonaci Gratów zaprosili na rajd klasyków w Proszowicach. To była lekcja historii z zabytkowymi samochodami oraz motocyklami Rajd Klasyków w Proszowicach został zorganizowany szósty raz. Na plac targowy EkRol zajechały piękne, zabytkowe samochody oraz motocykle. Organizatorami są Pasjonaci Gratów Proszowice. To nieformalna grupa miłośników dawnej motoryzacji, która spotyka się na rajdzie turystyczno-krajoznawczym dla pojazdów wyprodukowanych do 1991 roku. 📢 Prace przy budowie nowej zakopianki idą pełną parą. Zobaczcie, jak to wygląda na odcinku Rdzawka - Nowy Targ. Nowe zdjęcia Nowa zakopianka na odcinku Rdzawka - Nowy Targ rośnie w oczach. Roboty przy budowie nowej drogi krajowej idą pełna parą. Właśnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała najnowsze zdjęcia z placu budowy. Tym razem z gruntu można zobaczyć, jak pną się w górę wiadukty i węzły drogowe. Nowa trasa coraz bliżej.

📢 Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem w Myślenicach. Zespoły z całego świata opanowały miasto Całe miasto opanowały zespoły z różnych krajów świata. Myślenice przez 10 dni żyją kulturą ludową z różnych kontynentów. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem zorganizowano po raz dziewiąty. Widzowie podziwiają i dają się porwać pięknej muzyce i ekspresji tancerzy z: Meksyku, Panamy, Peru, USA, Kenii, Korei, Chorwacji, Estonii, Węgier i Polski. Występują na Rynku i wielu obiektach w Myślenicach.

📢 Zalana Wieliczka. Po gwałtownych ulewach wszystko pływa w centrum miasta Zalane ulice w centrum Wieliczki. Potoki płyną drogami. Przejść nie sposób, woda w niektórych miejscach sięga prawie do kolan. Tylko niektórzy kierowcy samochodów decydują się na przejazd. Mieszkańcy komentują, że jak zwykle przy ulewach woda topi centrum. Na ul. Szpunara została zalana apteka. Tam zaczęły się interwencje strażaków. Potem dramatycznie zrobiło się w Niepołomicach, gdzie piorun strzelił w dom.

📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum. 📢 Kraków. Zabudowa zajazdu "Pod Kotwicą" zniknęła z Podgórza. Zabytki łatwiej burzyć niż ratować Zabytek przegrał. Zabudowania zajadu "Pod Kotwicą" zniknęły z rejonu Podgórza pod naporem dźwigów i buldożerów. Już dwa lata temu trwał spór konserwatora i dewelopera o to miejsce - ratować czy burzyć. Tak, zabudowa zajazdu była w opłakanym stanie, ale czy to oznacza, że zabytek, świadek historii, choć zaniedbany jest automatycznie skazany na likwidację? W Krakowie raczej tak. Ratowanie zabytków kosztuje, utrudnia budowę apartamentowców, trzeba dbać o procedury, o sam zabytek też, poddawać kontroli. Łatwiej jest wyburzyć i postawić coś nowego, gdzie można wynająć powierzchnie biurowe czy sprzedać drogo mieszkania. Szkoda.

📢 Goście weselni na ślubie Mateusza Bieńka. Szampańska zabawa siatkarzy kadry. Piękne kreacje na czerwonym dywanie [ZDJĘCIA, WIDEO] Mateusz Bieniek na ślubnym kobiercu. Ślub Mateusza Bieńka i pięknej kielczanki Marty zgromadził wiele osobistości świata sportu. W uroczystości w Bazylice Katedralnej w Kielcach wzięli udział znani siatkarze, między innymi Bartosz Kurek, Piotr Nowakowski, Aleksander Śliwka, Paweł Zatorski, Fabian Drzyzga, Dawid Konarski, Artur Szalpuk, Damian Wojtaszek, Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Łomacz i Kacper Piechocki oraz luksemburski siatkarz polskiego pochodzenia Kamil Rychlicki. A później trwała szampańska zabawa do samego rana. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia młodej pary i gości weselnych. Uwaga - jest też na wideo pierwszy taniec nowożeńców! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Z każdego kąta wyłaziła jędza Rewolucja w karczmie "U Jędzy" nie powiodła się. Sylwia Peretti-Sikorska i Bogusław Sikorski chcą jeszcze ratować swój biznes, ale wspominają też o sprzedaży lokalu. Założyli restaurację na obrzeżach Krakowa. Wymarzyli sobie góralską chatę, a w niej polskie jedzenie. Kupili garaż z dobudówką przy ul. Wodnej w Płaszowie i zorganizowali karczmę.

