Prasówka 22.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Sudołek. Pożar kombajnu zbożowego. Operator maszyny poparzony W poniedziałek około godziny 16.45 w Sudołku (gmina Pałecznica) podczas pracy zapalił się kombajn zbożowy. Maszyna uległa częściowemu spaleniu. Poparzeń doznał również jej operator. 📢 Lekkoatletyka. MŚ Budapeszt 2023: starty Polaków dzisiaj, wyniki, program mistrzostw świata dzień po dniu W MŚ w Budapeszcie dzisiaj są starty Polaków, sprawdź program i wyniki. W mistrzostwach świata, zaplanowanych na 19-27 sierpnia 2023 r., nasi zawodnicy codziennie będą rywalizować w eliminacjach i zapewne też w finałach. Tutaj znajdziesz plan minutowy startów na dziś, a także w przejrzystej formie wyniki w dni poprzednich. Z nami nic Ci nie umknie.

Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia [22.08.2023] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Takie pieniądze dostaną seniorzy w 2023 roku. Jarosław Kaczyński ogłasza podwyżkę! [22.08.2023] Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur! 📢 Tak w PRL-u wyglądały kuchnie naszych babć. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt [22.08.2023] Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [22.08.2023] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów. 📢 Zasady urlopów 2024. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [22.08.2023] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak zmieniła się na zdjęciach Elżbieta Czabator [22.08.2023] Oprócz udziału w "Rolniku", można ją było zobaczyć także w innych popularnych produkcjach, takich jak "Jaka to melodia", "Pytanie na śniadanie" czy "Familiada". Mimo że wiele czasu minęło od zakończenia "Rolnika", Elżbieta Czabator nadal aktywnie angażuje się w różne projekty medialne. Dlatego też przygotowaliśmy dla was niezwykłą galerię zdjęć. 📢 Takie kwoty młode pary miały w kopertach weselnych w 2023 roku. Oto ślubne prezenty [22.08.2023] Ślub i wesele to marzenie wielu młodych par. Szczególnie dziewczyny marzą o pięknej sukni i wyjątkowej oprawie tego wyjątkowego dnia. Z weselem wiąże się także temat prezentów ślubnych, w ostatnim czasie są to przede wszystkim pieniądze. Zobaczcie ile pary młode uzbierały w swoich weselnych kopertach w 2023 roku.

📢 Tak wygląda teraz Fabienne Wiśniewska. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny [22.08.2023] Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces. 📢 Kraków. Helikopter policyjny nad miastem. Spokojnie, to tylko ćwiczenia W poniedziałkowe (21 sierpnia) popołudnie u mieszkańców Krakowa pojawił się poważny niepokój. Na Ruczaju ludzie zatrzymywali się na ulicach i wychodzili na balkony, by sprawdzić, co się dzieje. Przyczyną niepokoju był nisko latający policyjny helikopter. Policja wyjaśnia o co chodziło. 📢 Najpiękniejsze wieńce dożynkowe z całej Małopolski. Koła Gospodyń Wiejskich prezentowały prace na dożynkach w Korzennej. Zobacz zdjęcia Wojewódzkie charakter dożynek w Korzennej spowodował, że wśród tysięcy gości nie brakowało przybyszów z innych z gmin z całej Małopolski. Do rywalizacji na najładniejszy wieniec przystąpiło ponad 40 gmin, z których każda reprezentowana była przez delegację wieńcową. Wspaniałe wieńce wykonane przez lokalnych twórców oraz członków KGW można było podziwiać podczas dożynek w Korzennej.

📢 Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości pochwalili się swoją sesją ślubną w plenerze. Słynna para seniorów na niezwykle romantycznych zdjęciach Słynna para seniorów, która zasłynęła z udziału w programie "Sanatorium Miłości" podzieliła się w mediach społecznościowych swoimi zdjęciami z poślubnej sesji w plenerze. Na zdjęciach uchwycono niezwykle sielankowy klimat. Pojawiły się słoneczniki, pola i dużo słońca. Tak Iwona i Gerard upamiętnili na poślubnych zdjęciach w plenerze swój wyjątkowy ślub i wesele, które jeszcze początkiem sierpnia odbyło się na zamku w Niepołomicach. Zobaczcie te pełne słońca ujęcia. 📢 Coraz więcej dzików w Krakowie. Mieszkańcy osiedla Kliny boją się wychodzić z domów Problem z dzikami na Klinach Borkowskich coraz bardziej narasta. Mieszkańcy nie tylko boją się wychodzić z domów, ale również ostrzegają się telefoniczne o tym, gdzie dziki aktualnie są, by inni unikali tego miejsca. Ciężko jednak omijać dużą watahę, która na dobre zadomowiła się w parku im. Maćka i Doroty. - Trzy dorosłe dziki i kilkanaście warchlaków to już norma w naszej dzielnicy. Dziki pojawiają się nawet w południe. Nie możemy wyjść na normalny spacer czy załatwić swoich spraw - mówi pani Agnieszka, mieszkanka osiedla Kliny.

📢 Kraków. Za nami III Nowohuckie Senioralia. Gwiazdą wieczoru była Izabela Trojanowska W sobotę 20 sierpnia na zielonym terenie przed Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie odbyły się III Nowohuckie Senioralia. W programie znalazły się liczne atrakcje: stoiska wystawiennicze, warsztaty, degustacje oraz prelekcje. Wydarzenie rozpoczęło się tańcem - poloneza poprowadził Balet Cracovia Danza. 📢 Miechów. Barwny mural ożywił salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2 Mieszkańcy Miechowa od kilku dni mogą podziwiać mural, który powstał na ścianie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2. Barwny obraz przedstawia osoby uprawiające różne dyscypliny sportu. Powstał przy okazji docieplenia szkolnego kompleksu.

📢 Poznajesz ich? Mieli dopuścić się haniebnego czynu w tramwaju. Szuka ich policja Komisariat Policji V w Krakowie prowadzi postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza w sprawie publicznego znieważenia mężczyzny z powodu jego przynależności narodowej. Trwają poszukiwania agresorów.

📢 W Tatrach niedźwiedź pogonił turystów na szlaku w Dolinie Jaworzynki. Grupa 12 osób uciekała przed misiem W Tatrach niedźwiedź pogonił turystów schodzących szlakiem z Murowańca do Kuźnic. Do nietypowej sytuacji doszło w niedzielę wieczorem w Dolinie Jaworzynki. Młody niedźwiedź wyszedł na szlak turystyczny i kilkaset metrów gonił przerażonych turystów. 📢 Rozpoczęła się budowa obwodnicy Zabierzowa. Potrzebne jest rozpoznanie saperskie W poniedziałek, 21 sierpnia, rozpoczęła się budowa ponad 10-kilometrowej obwodnicy Zabierzowa. Kierowcy z nowej trasy mają skorzystać w wakacje 2027 r. Pierwsze etapy robót dotyczą rozpoznania saperskiego terenu, rozbiórki budynków i przygotowania dróg technologicznych. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze krajowej w Gorlicach. Nie żyje 73-letnia kobieta. Droga relacji Jasło - Nowy Sącz jest zablokowana Do bardzo poważnego wypadku doszło na drodze krajowej nr 28 w Gorlicach, na wysokości sklepu Ścinex. W zderzeniu skody i chevroleta poszkodowane zostały trzy osoby. Jedna po ponad półgodzinnej reanimacji zmarła. Droga jest zablokowana, cały ruch został przekierowany do centrum miasta.

📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to obecnie najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa.

📢 Zagórzany. Tysiące szkolnych przyborów od gości państwa Barczyków Trzeba było sporo czasu, aby podsumować wyniki tegorocznego pikniku charytatywnego w Zagórzanach, chyba jedynej na taką skalę prywatnej imprezy w Polsce. Jej tradycja sięga połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a przerwę była w stanie wymusić tylko pandemia.

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 21.08.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku. 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 21.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 21.08.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Takie emerytury seniorzy otrzymają we wrześniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, wyliczenia dla twojej emerytury Takie emerytury otrzymają seniorzy we wrześniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur we wrześniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na wrzesień 2023.

📢 Piękne zabytki, największa śluza w Polsce. Podczas rejsów Wisłą z Oświęcimia do Krakowa jest co podziwiać. Zobaczcie zdjęcia z Wisły Rejsy Wisłą z Oświęcimia do Krakowa dostarczają mnóstwa wrażeń. Takich widoków, jak z rzeki na zabytki i bogatą przyrodę nie ogląda się na co dzień. Do tego cztery śluzowania, w tym na największej śluzie w Polsce w Borku Szlacheckim czy pokonanie Kanału Łączańskiego to tylko część miejsc, które budzą podziw podczas żeglugi blisko 80-kilometrową trasą. Przejdźcie do galerii i zobaczcie zdjęcia. 📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Horoskop finansowy na sierpień 2023. Oto, co czeka Lwy, Panny i Wagi? 21.08.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse w sierpniu? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 21.08.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 21.08.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się! 📢 MŚ Budapeszt 2023: wyniki, program, starty Polaków w mistrzostwach świata w lekkoatletyce. Kto zdobył dzisiaj medal? Lekkoatletyka - wyniki MŚ Budapeszt 2023. Najważniejsza impreza sezonu w lekkiej atletyce odbędzie się w dniach 19-27 sierpnia. Mistrzostwa świata na Węgrzech są kluczowe także dla naszej reprezentacji. Tu znajdziesz najważniejszej informacje o MŚ: wyniki, starty Polaków, program (terminarz) dzień po dniu. Sprawdź, kto wygrał dzisiaj.

📢 Dziedzictwo odc. 92. Złapanie szpiegów. Streszczenie odcinka [21.08.23] İkbal jest zirytowana, ponieważ nie wie, gdzie jest Yaman wraz z Seher. Mężczyzna tymczasem zauważa, że jest śledzony. A po co Ali odwiedzi Seher? Przeczytaj streszczenie 92. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 93. Zuhal się zakochała. Streszczenie odcinka [22.08.23] Seher nie wytrzymuje i urząda Yamanowi awanturę. Chwilę później zaczyna go przepraszać. Dlaczego? W kim zakochała się Zuhal? Już teraz przeczytaj streszczenie 93. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 94. Sprzeczka o Yusufa. Streszczenie odcinka [23.08.23] Atmosfera między Yamanem a Seher jest napięta. Chwilę później dochodzi do awantury. Chodzi o młodego Yusufa. Co się stanie? Co zauważy Firat? Już teraz przeczytaj streszczenie 94. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 96. Ali oszukuje Kiraz. Streszczenie odcinka [25.08.23] Kiraz próbuje się usamodzielnić. Nie podejrzewa, że Ali ją w międzyczasie oszukuje. Co zrobi mężczyzna? Tymczasem Ozan otrzymuje telefon. Od kogo? Przeczytaj streszczenie 96. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 162. Poczucie wstydu i szczere wyznania. Streszczenie odcinka [25.08.2023] Claudio otrzymuje pomoc i udaje mu się uciec. Tymczasem Rosina zmienia miejsce zamieszkania, a Servando rezygnuje ze swojego źródła dochodu. Z jakiego powodu? Przeczytaj poniższe streszczenie 158. odcinka "Akacjowej 38" 📢 AKACJOWA 38 odcinek 163. Prawda o śmierci dziecka. Streszczenie odcinka [28.08.2023] Rita jest coraz bliższa śmierci. Postanawia wyznać Germanowi prawdę na temat jego córki. Co mu powie? Przeczytaj streszczenie 163. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 164. Czy German pobił Cayetanę? Streszczenie odcinka [29.08.2023] Cayetana od pewnego czasu nie daje znaku życia. Sąsiedzi się o nią martwią. W jakim stanie zastaną ją po wdarciu do mieszkania? Już teraz przeczytaj streszczenie 164. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 286. Identyfikacja zwłok. Streszczenie odcinka [23.08.23] Feride jest w salonie Hasana. Znajduje tam pewien przedmiot. Do kogo należy? Chwilę później pomaga Yildiz. W czym? Koniecznie przeczytaj streszczenie 286. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 288. Podkładanie dowodów. Streszczenie odcinka [25.08.23] Ender jest przekonana, że wie, kto jest mordercą Sahiki. Postanawia wszystkim udowodnić swoją rację. Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 288. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 289. Kolejna ciąża Yildiz. Streszczenie odcinka [28.08.23] Okazuje się, że Zeynep ma sławną koleżankę, która postanowiła ją odwiedzić. Czym się zajmuje? Kto zwróci na nią swoją uwagę? Przeczytaj poniższe streszczenie 289. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Kiedyś broniły miasta, dziś przechodzą metamorfozę. Tak zmieniają się forty Twierdzy Kraków. W jednym będzie muzeum harcerstwa Miasto szuka dzierżawcy fortu Barycz, który powstał w latach 1897-1899 i był częścią umocnień Twierdzy Kraków od strony Wieliczki. Bronił Krakowa w czasie I wojny światowej. Podobnych budowli jest w stolicy Małopolski więcej. Osiemnastoma fortami zarządza miasto, co roku przeprowadzając w nich remonty. Modernizację przeszedł m.in. Fort 52a "Łapianka", gdzie w tym roku w końcu zacznie działać Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Niektóre budowle miasto dzierżawi. Tak jest w przypadku Fortu 50a Lasówka, w którym fundacja Kochambron.pl stworzy muzeum polskiej przestępczości. Ale wcześniej przejdzie remont.

📢 Kluby go-go pod lupą prokuratorów. Już 129 osób usłyszało zarzuty Jednym z badanych przez prokuraturę wątków jest przypadek klienta klubu go-go o nazwie "Gorączka" w Krakowie, któremu personel tego klubu, po doprowadzeniu do nieprzytomności, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie łącznej ponad 190 tysięcy złotych, pozorując przy tym, że realizuje on dobrowolną zapłatę za towary i usługi oferowane w klubie, których wymieniony nie zamawiał, w tym 9 butelek szampana i 419 sztucznych róż. 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 21.08.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Kiedy wypłata 14. emerytury w nowej formule? Minister Marlena Maląg podaje termin W związku zapowiedzianymi przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego zmianami dotyczącymi 14. emerytury przygotowujemy stosowne rozporządzenie, aby Rada Ministrów mogła się nim jak najszybciej zająć – poinformowała w rozmowie z portalem i.pl Marlena Maląg. Minister rodziny i polityki społecznej przekazała też, kiedy seniorzy mogą spodziewać się wypłaty tego świadczenia. 📢 Jaksice. Święto rolników z gminy Miechów. Przybyło 17 delegacji z wieńcami Po dwunastu latach sołectwo Jaksice ponownie gościło rolników na dożynkach gminy Miechów. Zanim jednak ci stawili się na miejscowym boisku, wzięli udział w mszy odprawionej w kościele w sąsiednich Przesławicach. Następnie, mimo lejącego się z nieba żaru, siedemnaście wiejskich delegacji i zaproszeni goście przeszli barwnym korowodem na miejsce święta plonów.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Zobacz najlepsze memy znad polskiego morza! Uśmiejesz się do łez! Nowa edycja na wakacje 2023 Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Idealne na wakacje 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez! 📢 Proszowianka znokautowana przez Świt Krzeszowice na inaugurację okręgówki Fatalnie zaczęli sezon piłkarze Proszowianki. W pierwszym meczu rozgrywek 2023/24 ulegli na własnym boisku Świtowi Krzeszowice 0:3, a wynik spotkania został ustalony już w 17 minucie. Gole dla gości zdobywali Karol Kusiak (dwie) oraz Adam Noworyta.

📢 Memoriał Wagnera 2023. Pełne trybuny kibiców na meczu Polska - Włochy w Krakowie. Znajdźcie się na zdjęciach Memoriał Wagnera 2023 w Krakowie zakończył się w niedzielę (20 sierpnia) meczem Polska - Włochy. Drużyny mogły liczyć na gorący doping kibiców, którzy wypełnili Tauron Arenę Kraków. Zobaczcie, co działo się na trybunach. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Dożynki województwa małopolskiego tym razem w Korzennej. Rozpoczął je tradycyjny korowód. Atrakcje do późnego wieczora Rolnicy z całej Małopolski spotkali się w niedzielę (20 sierpnia) w Korzennej na wojewódzkich dożynkach. Obfitujące w atrakcje wydarzenie rozpoczął tradycyjny korowód, w którym podziwiać można było przystrojone konie, wozy, ciągniki rolnicze, a przede wszystkim wieńce dożynkowe przygotowane przez mieszkańców 16 korzeńskich sołectw. 📢 Czarna seria na A4. Dwa wypadki na trasie Kraków-Rzeszów, kilkukilometrowe korki W wyniku wypadków na A4, na wysokości miejscowości Sanisławice i Damienice (Małopolskie), zablokowane są pasy w kierunku Krakowa i Rzeszowa. Ruch odbywa się pasami awaryjnymi, tworzą się tu kilkukilometrowe korki. Z kolei w Kłaju zablokowany jest jeden pas ruchu - ten zjazdowy na MOP Kłaj, z powodu pożaru samochodu. Ruch w kierunku Bochni odbywa się dwoma pasami.

📢 Memoriał Wagnera 2023. Mecz Polska - Włochy wyłonił zwycięzcę turnieju w Krakowie. Górą nasi rywale Memoriał Wagnera 2023 w siatkówce mężczyzn skończył się dzisiaj (niedziela, 20 sierpnia) meczem Polska - Włochy. W Tauron Arenie Kraków wygrali Włosi, którzy okazali się także najlepsi w całym turnieju. Wyprzedzili Słowenię, naszą drużynę i Francję. Zobaczcie zdjęcia z tego starcia.

📢 Kraków. Samochody okrążyły Przylasek Rusiecki. Tłumy ludzi w wodzie i na plaży Nie tylko Bagry oraz Zakrzówek - kąpielisko w krakowskim Przylasku Rusieckim także cieszy się wielką popularnością w ten słoneczny, upalny weekend. Samochody dosłownie otoczyły to popularne miejsce rekreacji, a ludzie tłumnie oblegają plażę. Wiele osób schładza się w wodzie, która pomaga przetrwać upał. 📢 Tak mieszka Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Luksusowy dom ze szkła z basenem i nieziemski widokiem. Zobacz, jak komfortowo żyje Kinga Rusin Kinga Rusin uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z długoletnim partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Centralnej Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo!

📢 Koniec z poniedziałkowymi przerwami na Zakrzówku. Kąpielisko dostępne codziennie W najbliższy poniedziałek 21 sierpnia inaczej niż dotychczas kąpielisko na Zakrzówku będzie dostępne dla mieszkańców i przyjezdnych. - Tak zostanie do końca trwającego sezonu wakacyjnego - poinformował w mediach społecznościowych dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Piotr Kempf. Do tej pory kąpielisko zamykano w poniedziałki, gdyż tego dnia prowadzono prace konserwacyjne popularnych wśród mieszkańców basenów. 📢 Jarosław Kaczyński ogłosił, że czternasta emerytura w 2023 roku będzie wynosiła 2200 zł emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad 8 mln osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września. Seniorzy z Małopolski przekonują, że świadczenie wprowadzone przez rząd PiS to dla nich spory zastrzyk dodatkowej gotówki, którą mogę przeznaczyć m.in. na zakupy. Tymczasem w niedzielę 20 sierpnia w czasie Dożynek Województwa Łódzkiego w Paradyżu prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że czternasta emerytura w 2023 roku będzie wynosiła 2200 złotych netto. W tej wysokości świadczenie otrzymają emeryci, których emerytura wynosi do 2900 zł.

📢 V liga. Mecz Orzeł Piaski Wielkie - Wieczysta II Kraków skończył się skandalem. Piłkarze w ramach protestu zeszli z boiska W meczu 2. kolejki sezonu 2023-2024 w grupie zachodniej V ligi piłkarskiej: Orzeł Piaski Wielkie - Wieczysta II Kraków doszło do nietypowego zdarzenia. Piłkarze gospodarzy w 65 min zeszli z boiska w geście protestu. 📢 Kibicowski pojedynek na krakowskich derbach Garbarni z Wieczystą Trzecioligowe derby Krakowa, w których zagrały zespoły Garbarni i Wieczystej cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na stadionie pojawili się kibice obu drużyn, którzy przez cały mecz kulturalnie dopingowali swoje zespoły. Nie zabrakło też efektów specjalnych. Przejdź do GALERII, by zobaczyć kibiców, którzy uczestniczyli w tym emocjonującym spotkaniu, zakończonym wygraną Wieczystej 3:2. 📢 Kibice siatkówki na meczu Polska - Francja w Memoriale Wagnera. Znajdźcie się na zdjęciach W swym drugim meczu siatkarskiego Memoriału Wagnera reprezentacja Polski pokonała Francję 3:1. Sobotnie spotkanie (19 sierpnia 2023 r.) na żywo w Tauron Arenie Kraków oglądało aż 15 tysięcy widzów. Zobaczcie, co działo się na trybunach. Byliście na tym wydarzeniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Horoskop dzienny na 20 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 20 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 20.08.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Paznokcie french na LATO 2023: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 20.08 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach. 📢 Plac Wolnica przeszedł zmiany na miarę możliwości. Jak się wam tam teraz podoba? Na placu Wolnica przed ratuszem kazimierskim stanęła instalacja artystyczna, która ma służyć głównie odpoczynkowi oraz rekreacji mieszkańców i turystów. Wcześniej miejscy urzędnicy uspokoili tam ruch samochodów, stawiając m.in. donice z kwiatami w miejscu ronda. Nowe zagospodarowanie wywołało różne komentarze wśród mieszkańców. Jednym się podoba, inni krytykują. Przejdź do GALERII, by zobaczyć porównanie, jak to miejsce wygląda obecnie, a jak tam było przed wprowadzeniem zmian, a także przed laty.

📢 Memoriał Wagnera 2023. Mecz Polska - Francja dostarczył kibicom emocji. Górą Biało-Czerwoni W Memoriale Wagnera 2023 w Krakowie polscy siatkarze w sobotę wygrali z Francją 3:1. To ich pierwsze zwycięstwo w turnieju rozgrywanym w Tauron Arenie. W niedzielę, na zakończenie, zmierzą się z Włochami. 📢 Iwanowice. Wypadek z udziałem koparki. W kabinie było dziecko [AKTUALIZACJA] W sobotę po południu w Iwanowicach Dworskich (powiat krakowski) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem koparki. Mężczyzna kierujący pojazdem spadł z kilkunastometrowej skarpy. W kabinie wiózł ze sobą siedmioletniego syna. Na miejsce został wezwany helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

📢 Wystrój mieszkań w czasach PRL. Te meble znów są modne! Jeszcze kilkanaście lat temu meble z okresu PRL-u wyrzucaliśmy na śmietnik, wywoziliśmy do domku na działce albo wciskaliśmy w kąt garażu czy strychu. Dzisiaj unikatowe fotele, krzesła, stoliki i komody z tamtych czasów stały się obiektem pożądania. Na tej nostalgicznej fali, przypominamy, jak wyglądały wnętrza naszych mieszkań jeszcze kilka dekad temu.

📢 Mecze Polski w ME siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela grupy A, faza pucharowa ME w siatkówce kobiet 2023 Polska zaczęła od meczów w grupie A w Gandawie, sprawdź kiedy i z kom grają dzisiaj Polki. Tutaj znajdziesz wyniki, terminarz, tabelę i składy ze wszystkich spotkań naszych siatkarek na Eurovolley. Mistrzostwa Europy odbywają się w czterech krajach. 📢 Oto Dolina Raby. Tak wygląda nowe kąpielisko pod Krakowem. Piękne molo, plaża, kajaki i park linowy. Już można pływać i wypoczywać! „Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie.

📢 Kosze pełne grzybów! Wysyp prawdziwków w małopolskich lasach. Czytelnicy pokazują swoje zbiory Wszyscy narzekali ostatnio na pogodę, ale była - bardzo liczna! - grupa osób, którą padające deszcze napawały nadzieją. Nadzieją na, ma się rozumieć, udane grzybobranie! I rzeczywiście - w Małopolsce mamy teraz prawdziwy wysyp grzybów, a dowodem są zdjęcia, którymi podzielili się z nami nasi Czytelnicy.

📢 Proszowice. Strażacy weszli przez okno do mieszkania starszej kobiety W sobotę rano proszowiccy strażacy zostali wezwani do otwarcia mieszkania na poddaszu jednego z bloków przy ulicy 3 Maja w Proszowicach. W środku znajdowała się starsza kobieta, która była zamknięta od środka. Przebywający na miejscu syn nie mógł się do niej dostać. Strażacy weszli do mieszkania przez okno. Stwierdzili, że kobieta żyje, choć źle się poczuła i nie była w stanie otworzyć drzwi. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił kobiecie pomocy.

📢 Memoriał Wagnera 2023. Kibice na meczu siatkarzy Polska - Słowenia w Tauron Arenie Kraków. Znajdźcie się na zdjęciach Memoriał Wagnera 2023 w siatkówce mężczyzn rozpoczął się w Krakowie w piątek (18 sierpnia). Polska grała ze Słowenią, a na trybunach Tauron Areny zasiadł niemal komplet widzów. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Proszowice. Budowa nowej biblioteki już skończona. Księgozbiór wróci na wiosnę W Proszowicach zakończyły się prace związane z rewitalizacją i rozbudową Biblioteki Publicznej. Wykonano rewitalizację starej części biblioteki oraz dobudowano nowy pawilon. Ponieważ obiekt nie został jeszcze wyposażony w meble, księgozbiór pojawi się na miejscu prawdopodobnie na wiosnę. Całość prac kosztowała ponad siedem i pół miliona złotych. 📢 MŚ 2023 w lekkoatletyce. Oto piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata w Budapeszcie. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Budapeszcie rozgrywane są w sierpniu 2023 r. W reprezentacji na tę imprezę Polski znalazły się 34 zawodniczki. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji. Nasze lekkoatletki prezentują na Instagramie swoje wysportowane ciała.

📢 Zaproszenie na dożynki gminy Miechów do Jaksic W niedzielę (20 sierpnia) na boisku sportowym w Jaksicach odbędą się dożynki gminy Miechów. Swój udział w wydarzeniu zapowiedziało 17 wiejskich delegacji oraz liczni goście. 📢 Najpiękniejsze lekkoatletki na świecie [ZDJĘCIA] Zachwycają urodą, zgrabną sylwetką i sportowym talentem. Oto najpiękniejsze lekkoatletki na świecie. W sierpniu 2023 r odbywają się w Budapeszcie mistrzostwa świata. Zobacz zdjęcia naszej galerii. 📢 ME siatkarek 2023. Poznaj skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy [ZDJĘCIA] Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozpoczęły się 15 sierpnia. W gronie 32 drużyn jest też oczywiście reprezentacja Polski, która ma walczyć o medale. Na ME rozgrywane w czterech krajach powołanych zostało 14 zawodniczek. Poznaj nasze siatkarki, w galerii zdjęci z Instagrama. 📢 Miechów. Upalne obchody Święta Wojska Polskiego Piękna, słoneczna pogoda i wysoka temperatura towarzyszyły wtorkowym obchodom Święta Wojska Polskiego w Miechowie. PO części oficjalnej odbyły się zawody strzeleckie.

📢 Solcza. Rolnicy z gminy Pałecznica świętowali dożynki obok nowego domu ludowego Położona na obrzeżach województwa małopolskiego mała wieś Solcza gościła w tym roku rolników z gminy Pałecznica na dorocznych dożynkach. Wybór wsi-gospodarza święta plonów nie był przypadkowy. Mieszkańcy Solczy doczekali się bowiem w tym roku swojego domu ludowego, którego bardzo im brakowało. 📢 Dożynki w Opatkowicach. Zamiast dziękować za plony, prosili o dobrą pogodę Już dawno tradycyjne święto plonów nie wzbudzało tylu kontrowersji, co niedzielne dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Choć sama impreza okazała się udana - dopisała pogoda i delegacje z wieńcami - to w wypowiedziach uczestników wielokrotnie wracała kwestia aury, która nie pozwoliła zebrać zbóż zgodnie z planem. Dlatego część rolników w niedzielę świętowała, a część zajęta była żniwami.

📢 Przebieg planowanej obwodnicy Zabierzowa od lat budzi kontrowersje Obwodnica Zabierzowa od lat budzi emocje. Jedni cieszą się z postępów w przygotowywaniu inwestycji. Inni próbują zablokować budowę, a przynajmniej zmienić bieg nowej drogi. Najpierw motyl modraszek krzyżował plany, teraz sprzeciwiają się mieszkańcy Brzezia.

📢 Obwodnica Zabierzowa. Ogłoszono przetarg na projekt nowej drogi krajowej Obwodnica Zabierzowa będzie miała 10,2 km długości. Przetarg na projektowanie ogłoszony został w poniedziałek na Rynku w Zabierzowie. Przygotowaną dokumentację do przetargu zaakceptował i tym samym ogłosił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury oraz Tomasz Pałasiński, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

