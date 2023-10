Prasówka 22.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka - tak mieszkają i żyją na co dzień. Ogromna posiadłość u stóp gór [22.10.2023]”?

Prasówka 22.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka - tak mieszkają i żyją na co dzień. Ogromna posiadłość u stóp gór [22.10.2023] Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są dowodem na to, że nawet w show-biznesie można zbudować trwały związek. Modelka i muzyk od 2014 roku są parą, a w 2018 roku powiedzieli sobie sakramentalne tak. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Para posiada ekskluzywną posiadłość w Tatrach. Zobacz, jak tam wygląda w środku!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 22.10.23

📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [22.10.2023] Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać.

📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [22.10.2023] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej.

Prasówka 22.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci [22.10.2023] Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Święto Stroju Krakowskiego w Zielonkach. Setki ludzi w spódnicach kwiaciastych, gorsetach, sukmanach i pasiastych spodniach 400 osób w strojach ludowych przybyło w sobotni wieczór, 21 października do hali widowiskowo-sportowej w Zielonkach. Tu obchodzono Święto Stroju Krakowskiego, które w tej gminie ma już swoją drugą edycję. Zainicjował je Mariusz Zieliński, kustosz Izby Regionalnej w Zielonkach i dyrektor tutejszej Gminnej Biblioteki Publicznej. A celem jest lepsze chronienie stroju i propagowanie go wśród całej społeczności. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Puszczą Niepołomice Zespół Cracovii w meczu z Puszczą Niepołomice nie miał wyraźnego bohatera. Podopieczni trenera Jacka Zielińskiego zremisowali 1:1. Oceniamy ich w skali 1 - 10. Zobaczcie noty w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Wypadek pod Krakowem. Samochód dachował i koziołkował, wcześniej zderzył się z innym pojazdem W sobotnie popołudnie (21 października 2023) w Świątnikach Górnych doszło do groźnego wypadku. Było około godz. 16.30 gdy na drodze w okolicy cmentarza zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z samochodów koziołkował. Dwie osoby zostały ranne. Na miejscu działały wszystkie służby. Były duże utrudnienia na drodze.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 215. Leonor chce zostać wyzwoloną kobietą. Streszczenie odcinka [27.10.2023] Justo przestaje opiekować się Inocencią. Kto teraz zaopiekuje się dziewczynką? Z kolei Leonor ma agentkę. Jakie jest jej zadanie? Przeczytaj streszczenie 215. odcinka serialu "Akacjowa 38". 📢 "Jerzy Trela - tak to czuję". Stary Teatr zaprasza na wystawę o legendzie polskiego teatru Portrety sceniczne jednego z największych aktorów polskiego teatru złożyły się na wystawę ""Jerzy Trela - tak to czuję". Ekspozycja potrwa od 21 października do 26 listopada w budynku Starego Teatru.

📢 Modne fryzury na jesień 2023 - zdjęcia i inspiracje. Mamy najmodniejsze uczesania dla kobiet [22.10.2023] Fryzur może poprawić lub zepsuć nam samopoczucie. Szczególnie kobiety przykładają wagę do wyglądu swoich włosów. Dobrze obcięte włosy będą z nami współpracować, gorzej jeśli sami nie wiemy czego chcemy. Przy doborze fryzury warto wziąć pod uwagę naturę włosów. Zobaczcie, jakie fryzury kobiety będą wybierać jesienią 2023. Oto najmodniejsze uczesania.

📢 Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły [22.10.2023] Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy. 📢 Takie są pomysły na modny przedpokój. Zobacz najnowsze inspiracje i zdjęcia [22.10.2023] Szukasz inspiracji na stylowy, modny i praktyczny przedpokój? Zobacz zdjęcia od internautów - zadbali o ściany, meble i dodatki. 📢 Weekend Japoński po raz pierwszy w Krakowie. Święto fanów kuchni i kultury Kraju Kwitnącej Wiśni Do Krakowa zawitało wydarzenie, które od kilku lat regularnie odbywa się w Warszawie i przyciąga tłumy zainteresowanych: to Weekend Japoński. To okazja m.in., aby skosztować japońskich przysmaków - placków okonomiyaki, streetfoodowych ciasteczek w kształcie rybek taiyaki, słynnego makaronu ramen, deserków Mochi czy ryżowych kanapek onigiri przygotowywanych przez pasjonatów gastronomii japońskiej z całej Polski. Można poznać japońską technikę cięcia warzyw - katsuramuki, a na warsztatach furoshiki - sposoby na eleganckie i ekologiczne pakowanie przedmiotów w tradycyjne chusty.

📢 Horoskop dzienny na 24 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 24 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Kiedyś kultowa restauracja, dzisiaj zajazd-widmo. W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie?

📢 Targi designu i wszystkiego dla domu. Najnowsze trendy można poznać w ten weekend w Krakowie Wnętrzarskie Targi HOME DESIGN trwają w ten weekend (21 i 22 października) w TAURON Arenie Kraków. To okazja, by poznać najnowsze trendy w designie, proponowane przez liderów branży oraz firmy, które dopiero zaczynają zdobywać swoją pozycję na rynku. Imprezami współtowarzyszącymi temu wydarzeniu są: Międzynarodowe Targi Budownictwa, Nieruchomości i Aranżacji InterDOM Kraków 2023 oraz Targi Nieruchomości & Budowa Domu. 📢 Oto najdłuższe bloki w Krakowie. Mrówkowiec rekordzista ma ponad 260 metrów. Zobacz ranking W Krakowie bloków nie brakuje, jednakże naszemu rekordziście daleko do gdańskiego falowca - najdłuższego bloku w Polsce. W tym mierzącym 860 metrów długości budynku mieści się aż 1793 mieszkań. Natomiast krakowski najdłuższy blok mierzy 266 metrów długości i mieści około 460 mieszkań. Przejdź do galerii i sprawdź, które krakowskie bloki można nazwać "tasiemcami".

📢 Doping jak za dawnych lat. Kibice Cracovii w oldschoolowym stylu. Zdjęcia W meczu Puszczy Niepołomice z Cracovią, który odbywał się na boisku "Pasów" kibice Cracovii szczelnie wypełnili sektor D, czyli ten za bramką od strony ul. Kałuży. Reklamowano to spotkanie jako "oldschoolowy mecz" jeśli chodzi o doping. Rzeczywiście biało-czerwoni kibice śpiewali głównie przyśpiewki z lat 90-tych. Doping był naprawdę gorący. 📢 Puszcza Niepołomice - Cracovia. Wynik 1:1 nie mówi wszystkiego. Szalony pościg "Pasów", trzy nieuznane gole! W meczu 12. kolejki ekstraklasy Puszcza Niepołomice podejmowała Cracovię na stadionie... Cracovii. Padł remis 1:1 po szalonym meczu. w końcówce Cracovia zdobyła jeszcze dwa gole, ale zostały one odwołane przez VAR. Wcześniej przy stanie 1:0 gola zdobyła też Puszcza, ale był spalony. 📢 Kraków. Targ Pietruszkowy w Podgórzu znów przyciągnął miłośników zdrowej żywności W sobotę (21 października) w Podgórzu odbył się kolejny - bardzo popularny wśród miłośników zdrowej i ekologicznej żywności - Targ Pietruszkowy. Na odwiedzających i kupujących czekały nie tylko świeże warzywa i owoce. Na tym odbywającym się w soboty od godz. 8 do 13 targu krakowianie mogą robić zakupy bezpośrednio u rolników przyjeżdżających z okolic Krakowa. Słynie on z ekologicznych produktów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, co działo się tym razem na Targu Pietruszkowym.

📢 Noc spadających gwiazd oraz widowiskowy przelot satelitów Starlink. Fascynujące zjawiska dziś na małopolskim niebie! Dzisiejszej nocy (21 października) szykuje się wielka gratka dla wszystkich fanów kosmosu i obserwacji nieba. Do podziwiania będą aż dwa wyjątkowe zjawiska. Jednym z nich jest noc spadających gwiazd z widocznym rojem meteorów Orionidy, a nieco wcześniej, bo już od godzin wieczornych nad Krakowem i Małopolską pojawi się kosmiczny pociąg, czyli przelot 21 satelitów Starlink, należących do Elona Muska. Sprawdziliśmy, kiedy patrzeć w niebo, aby obejrzeć kosmiczne spektakle.

📢 Warsztaty na Targu Pietruszkowych w Krakowie: jak upiec własny chleb i nie marnować żywności W sobotę na Targu Pietruszkowym przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie można było wziąć udział w warsztatach plenerowych "Sami chleb pieczemy, ideę Zero Waste stosujemy!". Oprócz pieczenie własnego chleba z wykorzystaniem naturalnych składników można było też poznać pomysły na kreatywne wykorzystanie chleba w różnych przepisach kulinarnych oraz dowiedzieć się, jak przechowywać żywność, by minimalizować ilość odpadów i zachować świeżość produktów.

📢 Odnowią zabytkowe organy w jednej z najstarszej parafii pod Krakowem. Instrument służy od połowy XIX wieku Niezwykle miejsce kościół św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy to jedna z najstarszych świątyń pod Krakowem. Pochodzi z XVI wieku. Ma zabytkowe XIX-wieczne organy, które będą remontowane. Gmina pozyskała na to pieniądze ponad 366 tys. zł . Remont ma objąć instrument organowy i szafę organową w tym kościele. Prace potrwają rok. 📢 Zanim Zakopane stało się miastem. Nie do wiary, jak wyglądało przed ponad 100 laty! I ten widok z Gubałówki... 90 lat temu - 18 października 1933 roku - Zakopane uzyskało prawa miejskie. A jak to miejsce wyglądało pod koniec XIX i na początku XX wieku? Zaświadczają o tym wykonane wtedy fotografie. Zakopane, do którego prowadzi bita droga (bez korków) i Krupówki bez tłumu turystów - trudno to sobie wyobrazić, ale za to można zobaczyć. Takie zdjęcia ma w swoich zbiorach Muzeum Etnograficzne w Krakowie, a my prezentujemy ich wybór.

📢 II liga. Hutnik Kraków wygrał u siebie z Olimpią Elbląg. Nieskuteczność mogła być kosztowna W 14. kolejce II ligi Hutnik Kraków w meczu rozegranym 21 października wygrał u siebie z Olimpią Elbląg. Zobaczcie, co działo sie na trybunach i na boisku. Zdjęcia - w galerii.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [21.10.2023] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 Huczne urodziny w Krakowie. Teatr im. Słowackiego świętuje 130-lecie istnienia 130 lat temu, 21 października 1893 roku rozpoczął działalność Teatr im. Słowackiego - wówczas Teatr Miejski. W samo południe architekt Jan Zawiejski wręczył klucze prezydentowi miasta, ten z kolei przekazał je pierwszemu dyrektorowi- Tadeuszowi Pawlikowskiemu. Po 130 latach Teatr Słowackiego zaprosił krakowian na jubileusz.

📢 Wieczysta Kraków - Podhale Nowy Targ. Męki faworyta. Gra w dziesiątkę, zmarnowany karny. Zdjęcia Wieczysta Kraków - Podhale Nowy Targ 1:0 w meczu 13. kolejki III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 21 października. Drużyna Sławomira Peszki do tego zwycięstwa dojechała po dużych wertepach, grając od 21 minuty w dziesiątkę. Zwycięskiego gola zdobył Manuel Torres, który potem nie wykorzystał rzutu karnego. Wieczysta utrzymała prowadzenie w tabeli, ma 26 punktów. Podhale ma 9 pkt. 📢 Oto dziecko Friza i Wersow, youtuberów z Krakowa. Mała Maja ma życie jak z bajki. Tak żyje szczęśliwa rodzina! Kilka miesięcy temu, świat internetu obiegła wiadomość o narodzinach najmłodszej polskiej influencerki. Mowa o małej Mai - córki pary youtuberów z Krakowa. Córka Friza i Wersow we wrześniu skończyła 3 miesiące, a była już w tylu pięknych miejscach! Rodzice nieźle ją rozpieszczają. Zobaczcie sami.

📢 Sławomir Zapała i "Kajra" tak mieszkają. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir. 📢 Duże zmiany w ruchu w Krakowie. Budowa tramwaju do Mistrzejowic ruszyła na dobre. Poblokowane Lublańska, Młyńska, Bora-Komorowskiego. Od dziś, 21 października mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu w związku z budową nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Zamknięcia oraz zwężenia jezdni będą dotyczyły głównie ulic Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora-Komorowskiego oraz – najwcześniej od połowy listopada – Meissnera. To potężne utrudnienia dla kierowców na północy Krakowa. Zmiany wchodzą w życie mimo problemu na budowie, który zgłosił wykonawca prac.

📢 Horoskop dzienny na 23 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 23 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 22 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 22 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Krakowskie królestwo kwiatów przy ul. Balickiej. Na giełdzie już czas stroików i kwiatów na Wszystkich Świętych Miłośnikom kwiatów i właścicielom ogródków działkowych czy ogrodów przydomowych tego miejsca nie trzeba przedstawiać. Natomiast przed nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych warto o nim przypomnieć, bo to właśnie tu można wybierać z morza kwiatów, a także kupić rozmaite znicze. Wyzwanie może stanowić dla niektórych pora funkcjonowania giełdy, która budzi się i zapełnia jeszcze w nocy, a działa do godziny ósmej rano (w soboty; w tygodniu dłużej). Odwiedziliśmy giełdę kwiatową przy ul. Balickiej w sobotę (21 października). Co można było znaleźć na stoiskach sprzedających - pokazują zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Zobacz najlepsze memy znad polskiego morza. Pękniesz ze śmiechu! Edycja z sezonu 2023 [21.11] Zakończyły się wakacje, ale pamięć o inwazji prawdziwych Januszy na plaże pozostaje. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza, edycja z sezonu 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez! 📢 Horoskop dzienny na 21 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 21 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 210. Nieoczekiwane zeznania. Streszczenie odcinka [21.10.2023] Proces przebiega zupełnie inaczej niż spodziewał się German. Kto będzie zeznawał na jego niekorzyść? Już teraz przeczytaj streszczenie 210. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Nocny wypadek w powiecie myślenickim. Zderzenie dwóch samochodów osobowych na drodze lokalnej Nocą z piątku na sobotę, 20 na 21 października doszło do wypadku w Lubniu w powiecie myślenickim. W rejonie kościoła zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden został mocno uszkodzony. Służby nie podały informacji o poszkodowanych. 📢 Wypadek i pożar samochodu pod Miechowem. W środku jechały cztery nastolatki W piątek przed północą doszło do wypadku drogowego w miejscowości Podmiejska Wola. W wyniku uderzenia w przydrożny przepust zapalił się samochód osobowy. Pojazdem podróżowały cztery młode dziewczyny. Wszystkie trafiły do szpitala. 📢 Spotkanie w plenerze dla samotnych, ubogich, chorych w gminie Krzeszowice. Zwiedzili Muzeum Agatów i zamek Tenczyn Podopieczni Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej z Krzeszowic, osoby starsze, samotne, ubogie uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym. IZPM zorganizował je przy wsparciu partnerów i sponsorów. Przygotował imprezę na pod 90 osób w Muzeum Agatów w Rudnie. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie zamku Tenczyn. Udało się dzięki wsparciu finansowemu w postaci grantu uzyskanemu w konkursie „Dobry Sąsiad”, który kolejny raz ogłosiła Kopalnia Wapienia w Czatkowicach.

📢 Wszystkich Świętych w Krakowie. 1 listopada już blisko. Znicze, wiązanki, kwiaty - ceny 2023 na cmentarzach Rakowice, Batowice, Podgórski Zbliża się święto Wszystkich Świętych, niewiele dni zostało do 1 listopada. Część mieszkańców już teraz wybiera się na groby by je przygotować. Przybywa też handlarzy zniczami i wiązankami przy cmentarzach w Krakowie. Wybraliśmy się na cmentarze Podgórski, Rakowicki i cmentarz Batowicki by sprawdzić ceny wiązanek i zniczy. Rosną wraz z wielkością towaru i wszystko wskazuje na to, że produkty również dotknęła inflacja.

📢 Oto najlepsze porodówki w Małopolsce. Tu można "rodzić po ludzku". Ranking Fundacja Rodzić po Ludzku opublikowała najnowszy ranking najlepszych - w opinii kobiet - porodówek. W Małopolsce na szczycie znalazły się szpitale z Krakowa, Chrzanowa i Nowego Sącza. W pierwszej dziesiątce są też szpitale z Tarnowa, Gorlic, Bochni. Gdzie w Małopolsce kobiety najchętniej rodzą?

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 21.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 21.10. W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Obowiązkowe wyposażenie auta. Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają gwiazdy programu. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Waloryzacja emerytur po wyborach. Nowe wyliczenia netto i brutto waloryzacji Waloryzacja emerytur 2024 ma być rekordowa, ale wielu seniorów zaczęło się zastanawiać, jaki wpływ na tę waloryzację mogą mieć wyniki wyborów parlamentarnych. Wyjaśniamy dwie kluczowe kwestie i prezentujemy wyliczenia. 📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą. 📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński.

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Resovią Kolejne wysokie zwycięstwo zaliczyła Wisła Kraków. Tym razem „Biała Gwiazda” pokonała 4:1 Resovię i rozegrała generalnie bardzo dobry mecz. Jeśli po tym spotkaniu wyciągać wnioski, to przede wszystkim pozytywne. Czas na właśnie na wnioski po meczu Wisły z Resovią.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Resovią Wisła Kraków pewnie wygrała kolejny mecz na swoim stadionie. Tym razem krakowianie pokonali 4:1 Resovię i mocno zapracowali na dobre noty za ten występ.

📢 Halny na Podhalu i bilans strat w Zakopanem. Trudne warunki w Tatrach, nie kursuje kolejka linowa na Kasprowy Wierch Wiatr halny wiał na Podhalu przez całą noc, ale strażacy oceniają ją jako spokojną. - W sumie odnotowaliśmy 35 interwencji związanych z usuwaniem powalonych drzew i konarów. W sobotę rano odnotowaliśmy dwa wezwania – poinformował PAP rzecznik zakopiańskiej straży pożarnej Andrzej Król-Łęgowski. W sobotę halny ma słabnąć, ale warunki do wypraw w góry są bardzo trudne. Z powodu silnego wiatru zostały wstrzymane przewozy konne na szlaku do Morskiego Oka. Nie kursuje też kolejka linowa na Kasprowy Wierch. 📢 Halny na Podhalu. Silny wiatr przewracał drzewa w Zakopanem. Ostrzeżenie IMGW dla południa Polski obowiązuje do soboty W piątek (20 października) południowa część Małopolski - zgodnie z zapowiedziami meteorologów - odczuwała działanie silnego wiatru. W Tatrach halny wiał mocno przez całą noc, a strażacy w Zakopanem wielokrotnie wzywani byli do interwencji. Stacja IMGW na Kasprowym Wierchu odnotowała porywy wiatru o prędkości 140 km/h. Drzewo przewróciło się m.in. na szyny kolejki na Gubałówkę.

📢 Wisła Kraków i święto na trybunach. Tak kibice dopingowali „Białą Gwiazdę” w wygranym meczu z Resovią Wisła Kraków w piątkowy wieczór podejmowała Resovię. Wygrała 4:1, a „Białą Gwiazdę” z wysokości trybun tym razem wspierało prawie 14 tysięcy widzów.

📢 Kraków na podium w podróżniczym rankingu najlepszych europejskich miast 2023! Kto okazał się lepszy? Oto TOP 10! Kraków po raz kolejny został doceniony! Tym razem udało mu się uplasować na chwalebnym 3. miejscu w rankingu “Top 10 Best Places to Visit In Europe”, stworzonym przez międzynarodowy portal Holiday Cars. W plebiscycie wybrano 10 miast, które charakteryzuje bogata historia, kultura, unikalny klimat oraz… przystępne ceny, przyciągające turystów z całej Europy i nie tylko. 📢 To oficjalne: konkurs na dyrektora Teatru Słowackiego unieważniony! Konkurs na dyrektora Teatru im. Słowackiego został unieważniony - poinformował w piątek (20 października) Urząd Marszałkowski. - To wspaniały prezent dla nas wszystkich na 130 urodziny Teatru - komentuje Krzysztof Głuchowski.

📢 PTTK zaprasza na ostatnie już w tym sezonie wycieczki krajoznawcze po okolicach Krakowa Dobiega końca 51. sezon akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”, którą organizuje Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK. Przed nami już ostatnie w tym roku wycieczki oraz impreza z okazji zakończenia tegorocznej akcji – spotkanie przy „Brandysówce”. 📢 Nowe połączenie PKP Intercity z Warszawy przez Kraków i Oświęcim do Monachium. Części składu pojadą także do Pragi i Budapesztu. Zdjęcia Nowe międzynarodowe połączenie uruchamia od 10 grudnia PKP Intercity. Nocny pociąg będzie jeździł z Warszawy do Monachium, zatrzymując się po drodze m.in. na stacjach w Krakowie i Oświęcimiu. Ponadto części składu będą jechać do Pragi i Budapesztu. 📢 Kto jest zamieszany w Pandora Gate? Zobacz znane osoby, które zostały oskarżone w aferze. Kim są ci influencerzy? Afera Pandora Gate to głośny temat w przestrzeni publicznej. Po ujawnieniu szokujących informacji przez ofiary, Sylwestra Wardęgę oraz Konopskiego można pogubić się w tym, kto właściwie został oskarżony i za co. W sprawę angażuje się również coraz więcej osób. Zobacz znane osoby, które zostały oskarżone w czasie trwania afery.

📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Proszowice. Od stycznia podatki w górę. Koniec ulgi dla właścicieli mieszkań Proszowiccy radni przyjęli w piątek uchwały o wysokości podatków od nieruchomości oraz środków transportowych. W obu przypadkach od 1 stycznia 2024 roku stawki wzrosną o 15 procent. Znika też ulga podatkowa od powierzchni mieszkalnych. Od stycznia każdy właściciel zapłaci z tego powodu 92 grosze od każdego posiadanego metra kwadratowego.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Zabójstwo 6-letniego chłopca w Gdyni: Trwa obława na sprawcę. Policja publikuje wizerunek W jednym z mieszkań na Karwinach w Gdyni znaleziono ciało 6-letniego chłopca. Na miejscu zbrodni czynności prowadzą policjanci i prokuratorzy. Trwa obława na sprawcę. Pomorska policja już opublikowała wizerunek poszukiwanego mężczyzny. Z nieoficjalnych ustaleń mediów wynika, że chodzi o ojca dziecka. 📢 Propozycje na nadchodzący weekend (21, 22 października) w Proszowicach Na najbliższy weekend (21, 22 października) mamy cztery propozycje spędzenia wolnego czasu. Jest coś dla dzieci, kibiców, strażaków oraz kobiet. Szczegóły poniżej.

📢 Formuła 1 wyścigi 2023 - terminarz, wyniki. Transmisja na żywo w telewizji i online. Gdzie i kiedy oglądać F1? GP USA Formuła 1 - terminarz i wyniki. W sezonie 2023 po raz pierwszy w historii mistrzostw świata Formuły 1 odbędą się 23 wyścigi. Gdzie oglądać zawody F1? Kiedy planowane są wyścigi? Mistrzostwa świata F1 potrwają od 4 marca do 26 listopada. Na starcie jest 20 kierowców z 15 krajów i 10 teamów. Tytułu broni Holender Max Verstappen (Red Bull). Tutaj znajdziesz szczegółowy terminarz oraz wyniki Formuły 1 w sezonie 2023, a także aktualną klasyfikację generalną kierowców i teamów. Sprawdź poniżej program i wyniki Grand Prix USA. 📢 Dostałeś SMS z ePUAP, że wygasa twój Profil Zaufany? To oficjalna informacja Ministerstwa Cyfryzacji, choć wygląda jak spam SMS z informacją, że wygasa twój Profil Zaufany to oficjanla kampania Ministerstwa Cyfryzacji. Wygasają właśnie profile, które zostały założone zdalnie w trakcie pandemii i te, których długość została w tym czasie automatycznie wydłużona. Jeżeli chcesz zachować swój PZ, zaloguj na stronie gov.pl i go przedłuż.

📢 W ten weekend święto alei Róż w Nowej Hucie. Jakie atrakcje? W niedzielę, 22 października, w godz. 11.00-15.00 Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida zaprasza mieszkańców i mieszkanki Krakowa do wspólnego celebrowania święta alei Róż. Nie tak dawno zrewitalizowanej. Będzie to inauguracja wydarzenie, które ma na stałe wpisać się w program kulturalny w Nowej Hucie. 📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej 780 pod Krakowem. Zderzyły się trzy pojazdy, są duże utrudnienia W czwartek, 19 października po południu doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 780 w Przegini Duchownej w gminie Czernichów. Na pasie drogi w kierunku Krakowa zderzyły się trzy samochody: dwa osobowe i dostawczy. Pojazdy zostały uszkodzone, są duże wycieki, występują duże utrudnienia w ruchu.

📢 Ruszyła budowa Designer Outlet Kraków w Czyżynach. Obiekt ma być gotowy wiosną 2025 roku Budowa Designer Outlet Kraków ruszyła z pełna mocą. Nowoczesne centrum outletowe z ponad 100 sklepami znanych marek modowych i lifestylowych zostanie otwarte wiosną 2025. Jeszcze wbiciem pierwszej łopaty na budowie deweloper obiektu, krakowska firma KG Group gruntownie przebudowała układ komunikacyjny w obrębie ulicy Nowohuckiej.

📢 Kościelec. To nie składowisko wraków, tu szkolą się strażacy W Małopolsce do tramwaju można wsiąść tylko w Krakowie. Prawda czy fałsz? Okazuje się, że fałsz, bo to samo zrobić również w podproszowickim Kościelcu. Co prawda ten tramwaj nigdzie już nie pojedzie, ale jest. Podobnie jak autobusy miejskie, wagony kolejowe, a nawet śmigłowiec. Wszystko to są elementy wyposażenia poligonu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. 📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 19.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home.

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach zebraliśmy przepisy! Wybierz coś dla siebie.

📢 Miechów. Burmistrz i dyrektorzy wyróżnili nauczycieli z okazji ich święta Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej nauczyciele szkół i przedszkoli samorządowych z gminy Miechów otrzymali nagrody przyznane przez burmistrza Dariusza Marczewskiego oraz dyrektorów placówek oświatowych. Grupa pedagogów otrzymała również nominacje na stopień nauczyciela mianowanego.

📢 To najbardziej znana polska wieś? Sułoszowa zasłynęła w Europie i świecie. Teraz dostała tytuł "Miejsce z klimatem". Zobaczcie zdjęcia Pola jak wstążki zielone, żółte, brązowe i domy wzdłuż jednej ulicy ciągnącej się kilometrami. To widok Sułoszowej, niezwyczajnie malowniczej wioski. Pamiętacie? Ta wioska zasłynęła po raz pierwszy przed kilku laty (w 2021 roku) w internecie jako zjawiskowa. Ten jej urok potwierdził niedawno wojewódzki konkurs „Turystyczne Skarby Małopolski”. W V edycji prestiżowego konkursu, prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Małopolską Organizację Turystyczną - Sułoszowa wygrała w kategorii "Miejsce z klimatem". Gmina promuje tutejszy wspaniały Zamek w Pieskowej Skale i urokliwe skały w Dolinie Prądnika, szlaki turystyczne. 📢 Krajobraz po wyborach. Oni nie dostali się do Sejmu i Senatu z Małopolski We wtorek 17 października jasne stało się, kto dostał się do Sejmu i Senatu, a kogo już więcej nie zobaczymy w parlamencie. Zaskoczeń nie brakuje, zwłaszcza w Małopolsce. Oto najwięksi przegrani, którym mandaty przeszły koło nosa.

📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 15.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy.

📢 Miechów. Starosta i dyrektorzy nagrodzili nauczycieli Z okazji sobotniego Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Miechowie już w piątek grupa nauczycieli została uhonorowana nagrodami starosty oraz nagrodami dyrektorów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach, Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić!10.9 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Elegancja, kawiarnie i palmy. Zobacz, jak wyglądały ulice i place Krakowa w 20-leciu międzywojennym ZDJĘCIA Między pierwszą a drugą wojną światową Kraków był pięć razy mniejszym miastem niż obecnie. Na początku lat dwudziestych XX w. liczył niespełna 200 tys. mieszkańców. W połowie trzeciej dekady ubiegłego wieku ta liczba urosła do 242 tys. osób. Miasto się rozbudowywało, powstawały nowe drogi i budynki. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wyglądały ulice Krakowa z tamtych czasów, jak mocno różniły się od tego, co możemy zobaczyć obecnie.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Myślenice 80 lat temu. Niezwykłe zdjęcia z czasów wojny! [30.01.] W 2019 roku przypadała "okrągła" rocznica wybuchu II wojny światowej. Jak wtedy wyglądały Myślenice, widać na zdjęciach wykonanych przez 10-letniego wtedy Andrzeja Szymurę (znajdujących się dziś w zbiorach Muzeum Niepodległości) oraz innych pochodzących ze zbiorów myśleniczanina Józefa Stanisława Błachuta. 📢 Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej [ZDJĘCIA] Uroczystość odbyła się na Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia”. O godzinie 16.00 zacznie się Piknik Studencki PK + Kino Plenerowe.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

iPolitycznie - A. Wojciechowska van Heukelom i M. Gramatyka