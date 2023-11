Prasówka 22.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Wyjątkowe napisy GALERIA ZDJĘĆ Szok, ale oryginały! 22.11.23”?

Prasówka 22.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Wyjątkowe napisy GALERIA ZDJĘĆ Szok, ale oryginały! 22.11.23 Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Łotwa. Kibice, mimo wygranej, śmieją się z piłkarzy naszej kadry W ostatnim meczu w tym roku reprezentacja Polski zmierzyła się 21 listopada z Łotwą. Wygrana Biało-Czerwonych 2:0 ze 132. drużyną rankingu FIFA nikogo w kraju nie zadowoliła, bo wcześniej koncertowo spartolili oni kwalifikacje Euro 2024 nie potrafiąc awansować z najłatwiejszej w historii naszej kadry grupy eliminacyjnej. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Łotwa.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 21.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

Prasówka 22.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Wybuch piecyka elektrycznego na osiedlu Złocień. Jedna osoba ranna Kraków, osiedle Złocień. W jednym z bloków doszło do wybuchu piecyka elektrycznego. Jedna osoba poszkodowana i zabrana karetką do szpitala. Na miejscu policja, straż pożarna oraz pogotowie.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [22.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu [zdjęcia] Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha. 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [22.11.2023] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska. Była żona Wiśniewskiego w szczęśliwym związku [22.11.2023] Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, lata największej popularności ma już za sobą. Choć była żona Michała Wiśniewskiego nadal rozwija karierę muzyczną, jej grono fanów jest znacznie mniejsze, a w mediach pojawia się znacznie mniej informacji na temat artystki. Gwiazda prowadzi jednak Instagrama, gdzie można zajrzeć do jej prywatnego życia. Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna. 📢 Tak wypoczywa Roxie Węgiel. Zobacz gorące zdjęcia z wakacji pięknej 18-latki [zdjęcia] Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka!

📢 IMGW ostrzega przed horrorem na drogach! Oblodzenie, opady deszczu i śniegu Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniami wydał dla całego województwa małopolskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy spodziewają się zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. 📢 W hotelu Cracovia powstanie Muzeum Architektury i Designu. Zaprojektują je znani krakowscy architekci Biuro Projektów Lewicki Łatak zaprojektuje Muzeum Architektury i Designu, które powstanie w dawnym hotelu Cracovia. Znana krakowianom bryła pozostanie, ale to, co w sobie mieści, ma się zmienić diametralnie. Projekt krakowskich architektów zyskał uznanie jury za "największą atrakcyjność przedstawionych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu". Jak zapowiadał Andrzej Szczerski, dyrektor MNK, nowa Cracovia ma być architektonicznym symbolem XXI wieku. Od 5 grudnia do 31 stycznia projekty konkursowe będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej w hotelu Cracovia.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i "Kajra". Mają przytulny dom w powiecie limanowskim. "Tu są moje korzenie" 21.11.2023 Magdalena "Kajra" Kajrowicz i urodzony w Krakowie Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir. 📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 21.11.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Syte, gęste zupy. Wyjątkowo pożywne zupy, które przygotujesz w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników Co powiecie na gęste, aromatyczne zupy? Ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a z powodzeniem mogą zastąpić cały obiad! Pyszna zupa gulaszowa, rozgrzewająca zupa z soczewicy i ziemniaków, gęsta grochówka po mirowsku, rozgrzewająca zupa serowa z pulpetami to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne, geste i pożywne zupy! W sam raz na chłodniejsze dni.

Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra" to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu.

Choinka i lodowisko jak w... zamku. Na placu Nowaka-Jeziorańskiego przed galerią i na Rynku Głównym już czuć świąteczny nastrój Kraków już intensywnie przygotowuje się do okresu świątecznego. Oprócz Jarmarku Bożonarodzeniowego, który na Rynku Głównym rozpocznie się już w tym tygodniu, na placu Nowaka-Jeziorańskiego - przed dawnym dworcem głównym i przed galerią handlową - stanęła już ogromna choinka. Obok niej od weekendu działa już sztuczne lodowisko - i pojawiają się na nim pierwsi młodzi amatorzy jazdy na łyżwach.

📢 Artysta chce kandydować na prezydenta Krakowa. "Środków nie mam, liczę na wolontariat" Jego program wyborczy "robi się", środków finansowych na kampanię nie ma, ale wie, że chce zająć się sprawami ekologii, osób wykluczonych społecznie. - Tacy kandydaci jak ja mają nikłe szanse na zwycięstwo, ale z drugiej strony życie jest nieobliczalne i może się okazać, ze wejdę do drugiej tury - mówi Marcin „Bzyk” Bąk, jeden z najbardziej znanych muzyków rockowych w Krakowie, który postanowił kandydować na prezydenta Krakowa. 📢 Szczepanowice. Pasażerowie korzystający z tutejszej stacji ciągle czekają na swoją kolej…

📢 Kraków. 20-latka znaleziona martwa w jednym z mieszkań przy ul. Bytomskiej. Śledztwo prowadzone pod kątem zabójstwa Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 20-latki, której ciało zostało znalezione w sobotę w jednym z mieszkań przy ul. Bytomskiej. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa, postępowanie prowadzone jest pod kątem zabójstwa.

📢 Zamki i pałace Kotliny Kłodzkiej zachwycają. Jakie skrywają sekrety? W których można nocować? Przekonajcie się Okolice Kłodzka to świetne miejsce na weekend czy urlop dla poszukiwaczy niezwykłości, zabytków i pereł architektury. Zamki i pałace w Kotlinie Kłodzkiej i całej ziemi kłodzkiej zachwycają rozmachem, splendorem i poruszają wyobraźnię. To miejsca, w których wielka historia spotyka się z pikantnymi opowieściami na temat życia dawnych elit. Czy wiecie, który zamek w okolicach Kłodzka wzorowano na ratuszu włoskiej Florencji, gdzie można oglądać prawdziwe zamkowe tajne przejścia albo w którym pałacu urodziny obchodził pruski król? Przed wami galeria 20 najciekawszych i najpiękniejszych zamków i pałaców Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej. 📢 Krakowski aktywista Mateusz J. skazany za groźby wobec dziennikarza. Chodzi o materiał dotyczący kryptowalut Krakowski aktywista Mateusz J., który zapowiadał start w wyborach na prezydenta Krakowa, został nieprawomocnie skazany na 20 tys. zł grzywny za zmuszania (poprzez groźby, m.in. pobicia) dziennikarza stacji TVN do zaprzestania prac nad reportażem dotyczącym giełdy kryptowalut. - W tej najbardziej istotnej i kluczowej dla sprawy materii wyjaśnienia oskarżonego Mateusz J. nie zostały przez sąd obdarzone walorem wiarygodności - mówił w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Wojciech Kolanko.

📢 Miechów. Gmina ma zapłacić za utylizację nielegalnie składowanych na jej terenie odpadów. Kwota jest ogromna W ubiegłym roku do Miechowa trafiły setki ton niebezpiecznych odpadów chemicznych. Zostały zmagazynowane w hali na terenie miasta, która została wynajęta na podstawie fałszywych dokumentów. Choć sprawcy nielegalnego procederu zostali ustaleni, to na gminie ciąży teraz obowiązek pokrycia kosztów wywozu i utylizacji zgromadzonych materiałów. A jest to kwota niebagatelna, bo szacunki mówią o trzech milionach złotych!

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Katarzyna Niezgoda na nowych zdjęciach zachwyca sylwetką. Była partnerka Tomasza Kammela przeszła sporą metamorfozę i jest nie do poznania Katarzyna Niezgoda to bizneswoman, o której mówiła cała Polska. Kobieta spotykała się wiele lat temu z atrakcyjnym prezenterem – Tomaszem Kammelem, po ich rozstaniu przeszła spektakularną metamorfozę. 📢 Szczytniki. Szkoła Podstawowa będzie miała swojego patrona i sztandar Patronem Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Szczytnikach zostanie w maju przyszłego roku papież Jan Paweł II. W ramach przygotowań do uroczystości w szkole odbywają się wydarzenia związane z postacią przyszłego patrona. Jednym z nich był konkurs wiedzy na temat papieża Polaka. 📢 Koniec 500 plus nadejdzie w 2024 roku? Zobacz komu już niebawem nie będzie należało się to świadczenie. Wielu będzie zaskoczonych! 500 plus należy się na każde dziecko? Nie do końca - zobacz komu w przyszłym roku zostanie odebrane prawo do tego świadczenia (nawet jeśli zostanie zwaloryzowane do 800 zł). Przypominamy również najważniejsze terminy i zasady związane z przyznawaniem tych środków. Kliknij w zdjęcie i zobacz koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus w przyszłym roku.

📢 Wypadek w Miechowie. Zderzenie tira z samochodem dostawczym na DK7 We wtorek przed południem doszło do wypadku na miechowskim odcinku drogi krajowej nr 7. W wyniku zderzenie samochodu dostawczego z tirem jedna osoba została poszkodowana. W tej chwili ruch na drodze odbywa się już normalnie. 📢 Horoskop andrzejkowy 2023. Co spotka cię w nadchodzącym roku. To gwiazdy wróżą na Andrzejki. Miłość, zawodowy sukces czy porażka Horoskop andrzejkowy 2023. Oto co w nadchodzącym roku zapowiadają gwiazdy dla wszystkich znaków zodiaków. W tym roku gwiazdy okazały się być łaskawe. Miłości, sukcesy zawodowe, wybór dobrej ścieżki życiowej - to czeka większość znaków zodiaków. Nie wszystkie jednak mają zapisane powodzenie, dla nielicznych nadchodzący rok okaże się trudny i wymagający, a niektórzy będą musieli wypić piwo, które nawarzyli w ostatnim roku.

Prace Magdaleny Abakanowicz, Mirosława Bałki, Władysława Hasiora, Tadeusza Kantora i Jerzego Nowosielskiego to zaledwie ułamek kolekcji Teresy i Andrzeja Starmachów, która trafi do krakowskich muzeów MOCAK i Mufo, którym kolekcjonerzy przekazali część swoich zbiorów. Łącznie są to race 26. artystów i artystek, publiczność zobaczy je w Bunkrze Sztuki, kiedy galerii zostanie otwarta po remoncie. "Dla obu instytucji ten dar, będący wyrazem bezinteresownej chęci dzielenia się sztuką, pozostaje bezcenny" - komentuje MOCAK. Wartość tej kolekcji szacowana jest na - bagatelka - 50 mln zł.

Bajeczne wakacje Igi Świątek. Malediwy, Karaiby, Kalifornia - obejrzyj zdjęcia i filmy z egzotycznych podróży polskiej gwiazdy tenisa Iga Świątek spędza wakacje w nieco innym terminie niż większość z nas. Tenisistka kończy sezon w listopadzie i wtedy wybiera się tam, gdzie o tej porze roku znajdzie słońce i błękit morza. Nie inaczej jest w tym roku, gdy raszynianka po powrocie na pozycję numer 1 rankingu WTA zdecydowała się wyjechać na Malediwy.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 21.11.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Modne fryzury na zimę 2023. Tak czeszą w krakowskich salonach. Inspiracje i wzory Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się!

📢 Dwaj bracia zatrzymani pod Krakowem. Jeden był poszukiwany, drugi miał narkotyki Jedna interwencja policjantów z Krzeszowic okazał się zgubna dla dwóch braci. Początkowo chodziło o jednego - poszukiwanego 38-latka, którego mundurowi namierzyli w gminie Czernichów. Przy okazji zatrzymali jego brata za posiadanie narkotyków. Starszy trafił do więzienia, młodszy usłyszał zarzut i grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 21.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Kraków. Staliście w korku nocą? To zapraszamy na powtórkę we wtorek. A4, 29 Listopada, Opolska, Nowohucka, Aleje... Trudno na social mediach nie natknąć się obecnie na pomstowanie kierowców na zakorkowany Kraków. Wczoraj popołudniu stanęło wszystko na linii 29 Listopada, Opolska, Aleje Trzech Wieszczów. Dziś rano do tego dochodzi Nowohucka, Bora-Komorowskiego i autostrada A4. Ta korkuj się od Kryspinowa po Swoszowice i w rejonie Bieżanowa, gdzie doszło do kolizji. Miłego dnia...

📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023. 📢 Wypadek na autostradzie A4 w Krakowie. Na węźle Bieżanów występują utrudnienia w ruchu Autostrada A4 (węzeł Bieżanów ), kierunek Tarnów - doszło do wypadku. Po zderzeniu z innym autem, pojazd dostawczy Poczty Polskiej wjechał w bariery, służby na miejscu, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie. Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sprawdź! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki!

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 22 najpiękniejsze zamki Europy. Gdzie wznosi się Zamek Zakochany w Wietrze? Która twierdza wygląda jak okręt? Europa jest pełna zamków – to kamienni świadkowie minionych wieków. Turyści kochają zamki: wyglądają nadzwyczajnie, skrywają tajemnice i sekrety, pozwalają poznać życie dawnych królów i książąt, bywają nawiedzone. Wybraliśmy dla was 22 najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe zamki w całej Europie. Wśród nich znajdziecie wyjątkowy Zamek Zakochany w Wietrze, twierdzę, w której wykorzystano pomysły Leonarda da Vinci i inne niezwykłości. Warto je odwiedzić choćby w czasie weekendowego wypadu, dłuższego urlopu lub wakacji. Przekonajcie się, jakie cuda skrywają najpiękniejsze zamki Europy i dlaczego są tak wyjątkowe.

Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób.

Najpopularniejsze przepisy w internecie. Naleśniki i gofry na czele. Mamy dla Was sprawdzone receptury na uwielbiane dania i ciasta Przepisy na: naleśniki, gofry, pizzę, leczo, szarlotkę, gołąbki, rosół, pancake, tortillę i ciasto. Oto najpopularniejsze przepisy, których szukamy w internecie. Żeby ułatwić Wam gotowanie – zebraliśmy w jednym miejscu sprawdzone przepisy na te właśnie dania i desery w kilku wersjach. Smacznego!

Gulasz wieprzowy, gulasz wołowy, gulasz z drobiu, a nawet gulasz rybny… Nie macie pomysły na obiad? Zróbcie gulasz! Wyśmienicie smakuje z ziemniakami, kaszą, ryżem, czy makaronem lub z plackami ziemniaczanymi.

Świeżo upieczeni rodzice niekiedy wyszukują dla swoich dzieci imiona rzadkie i nietypowe, a bywa że zgłaszają się do urzędu stanu cywilnego z propozycją... szokującą. Wtedy urzędnicy szukają pomocy u specjalistów z Rady Języka Polskiego. W tym roku RJP doradzała m.in. zapytana o imię Neron - przestrzegając, że bardzo źle się kojarzy i może mieć charakter odstręczający. Językoznawcy przygotowywali też opinie dla takich imion jak: Irbis, Eff, Iskierka, Ratislauz, Hela czy Jan Chryzostom.

📢 Liczba zakażeń wirusem COVID-19 wzrasta. Czy w krakowskich szpitalach wprowadzane są dodatkowe obostrzenia? Obserwując codziennie raporty Ministerstwa Zdrowia dotyczące COVID-19 w Polsce można zauważyć systematyczny wzrost nowych zachorowań. Tylko w miniony piątek w całej Polsce odnotowywano 1410 przypadków zachorowań, a tydzień wcześniej, 10 listopada o ok. 400 mniej. Tymczasem Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje nas, że póki co nie są podejmowane żadne kroki ani decyzje związane z wprowadzaniem dodatkowych obostrzeń. Szpital Uniwersytecki w Krakowie w związku z występowaniem chorób sezonu jesienno-zimowego oraz covid-19, wprowadził już u siebie m.in. ograniczenia dot. odwiedzania pacjentów. 📢 Widowiskowa inwestycja na zakopiance w Gaju. Wymusza zmiany organizacji ruchu Trwa budowa węzła drogowego na zakopiance w Gaju w gminie Mogilany. Obecnie są montowane ogromne elementy wiaduktu nad drogą krajową, co wymusza zmiany organizacji ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od wtorku, 21 listopada, zapowiada kolejną zmianę organizacji ruchu w okolicy budowanego wiaduktu. Pojazdy jadące w stronę Krakowa zostaną skierowane na przeciwny pas.

📢 Tak wyglądał Kraków, gdy prezydent Jacek Majchrowski wygrywał pierwsze wybory 21 lat temu. Nie do poznania! 21 lat temu prof. Jacek Majchrowski wygrał swoje pierwsze wybory w Krakowie. 10 listopada 2002 roku pokonał Józefa Lassotę w drugiej turze wyborów (w pierwszej bez powodzenia startowali również m.in. Zbigniew Ziobro czy Jan Rokita). Dwie dekady temu, gdy zostawał prezydentem, Kraków był zupełnie innym miastem. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak wyglądało wtedy miasto! Kończy się bowiem epoka! W poniedziałek, 20.11.2023,prof. Majchrowski ogłosił, że nie będzie ponownie ubiegał się o fotel prezydenta Krakowa.

📢 Budowa S7 i przebudowa ul. Kocmyrzowskiej mają zrewolucjonizować życie na Wzgórzach Krzesławickich Wzgórza Krzesławickie przez lata były uważane za mieszkaniowe, jak i gospodarcze peryferia Krakowa. Przeważająca zabudowa jednorodzinna w sąsiedztwie gospodarstw rolnych sprawiała, że żyło się tu cicho i spokojnie. Wszystko zmieniło się wraz z budową odcinka drogi ekspresowej S7 razem z węzłem Grębałów. To sprawiło, że terenem tym zaczęli interesować się deweloperzy i firmy, które chcą mieć siedzibę blisko dojazdu do obwodnicy Krakowa.

📢 Kandydat Platformy Obywatelskiej Aleksander Miszalski może zyskać większe poparcie po decyzji prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego W poniedziałek, 20 listopada, Jacek Majchrowski ogłosił, że nie będzie już kandydował na szóstą kadencję w wyborach na prezydenta Krakowa. Po 22 latach skończy się więc era jego rządów pod Wawelem. Tę decyzję ze spokojem i bez emocji przyjęli w Platformie Obywatelskiej. Liczą tam na to, że osoby deklarujące w sondażach poparcie dla obecnego prezydenta, zdecydują się zagłosować na kandydata PO Aleksandra Miszalskiego. 📢 Wypadek pod Krakowem. Dachował samochód na drodze krajowej nr 94. Są poszkodowani i utrudnienia w ruchu Na drodze krajowej nr 94w Jerzmanowicach doszło do wypadku. W poniedziałek, 20 listopada wieczorem dachował samochód osobowy. Są osoby poszkodowane. Okazało się, że kierowca pijany, który także został ranny. Na drodze są utrudnienia w ruchu.

📢 Horoskop dzienny na 22 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 22 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Wypadek w powiecie wielickim. Potrącenie pieszego na drodze powiatowej. Przejazd został zablokowany W Koźmicach Wielkich w gminie Wieliczka doszło do wypadku w poniedziałek, 20 listopada wieczorem przed godz. 17.40. Na drodze powiatowej potrącony został mężczyzna w wieku około 40 lat. Trafił do szpitala. 📢 Od 29 Listopada, przez Opolską po Aleje Trzech Wieszczów - korkowa masakra. Kraków stoi Poniedziałkowa powtórka z wielkich popołudniowych korków. Stoi cała 29 listopada, stoi Opolska w rejonie skrżyżowania z 29 Listopada, stoi 29 Listopada w rejonie cmentarza Rakowickiego, i tak do Alej Trzech Wieszczów, które stoją również w obu kierunkach. Deszcz, trudne warunki, ale przede wszystkim remonty prowadzone w mieście i związane z nimi utrudnienia wyprowadzą dziś kierowców z równowagi.

📢 Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Jedno z wyrażeń zostało usunięte! Tak prezentuje się finałowa 19! Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku to już tradycja. Co roku, w okresie jesienno-zimowym w internecie wrze przy wyborze najpopularniejszego wyrażenia, używanego przez młodzież w ostatnim czasie. Tym razem również nie obyło się bez kontrowersji, gdyż jedno z słów z finałowej dwudziestki zostało usunięte. Skąd taka decyzja? Sprawdź i poznaj obecną TOP19! 📢 Prezydent Jacek Majchrowski nie wystartuje w wyborach. Jest reakcja Prawa i Sprawiedliwości W krakowskim obozie Prawa i Sprawiedliwości ze spokojem przyjęto decyzję prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego o tym, że już nie wystartuje w wyborach na prezydenta miasta, zaplanowanych wiosną 2024 roku. Zapowiadają tam, że niebawem mieszkańcy powinni się dowiedzieć, kto będzie reprezentował tę partię w wyścigu do prezydenckiego fotela.

📢 Łyszkowice. Nie chętnych do kierowania Domem Pomocy Społecznej. Będzie powtórka z konkursu W poniedziałek, 20 listopada, minął termin składnia dokumentów przez kandydatów w konkursie na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach. Procedura nie przyniosła efektu. Niestety nie zgłosiła się żadna osoba chętna do kierowania placówką. 📢 Dachowanie na zakopiance pod Krakowem. Duże utrudnienia w ruchu w kierunku Krakowa W poniedziałek, 20 listopada, wczesnym popołudniem, na drodze krajowej nr 7 w Jaworniku (pow. myślenicki) miał miejsce wpadek. Dachował samochód osobowy, co spowodowało spore utrudnienia w ruchu. Ze wstępnych relacji służb wynika, że nikt nie został poważnie ranny. 📢 Najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na weekend. 23 pełne uroku miejscowości, w których odpoczniecie od hałasu i zgiełku Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend czy rodzinną wycieczkę, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 20.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Te znaki zodiaku mają szanse na romans jeszcze w tym roku! Sprawdź miłosny horoskop na listopad 2023! 20.11.2023 Niech cię nie zmyli szaruga za oknem. Jesienią i zimą pojawi się gorące uczucie i serce zabije mocniej. Właśnie teraz gwiazdy sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji. Zobacz, które znaki zodiaku mają szanse na miłość jeszcze w tym roku!

📢 Oto 15 największych wsi w Małopolsce! W niektórych mieszka więcej ludzi niż w... miastach! 20.11.2023 Która wieś w Małopolsce uznawana jest za największą pod względem liczby ludności? Na to pytanie odpowie wam utworzony przez nas ranking wiejskich miejscowości. Wiele z nich mogłoby już pretendować do miana miasta, za które uznawane są miejscowości, w których mieszkają ponad 2 tysiące osób, a dwie trzecie ludności są zatrudnione poza rolnictwem. Tymczasem największa wieś w naszym zestawieniu ma ponad 8 tysięcy mieszkańców i wcale jej się nie spieszy, aby uzyskać status miejski! 📢 Niedzielna gala zakończyła obchody stulecia Biblioteki Publicznej w Miechowie Warsztaty, sadzenie drzew, wieczór poezji, a na koniec gala z nagrodami dla laureatów konkursów i bibliotekarzy oraz podziękowaniami dla byłych i obecnych pracowników książnicy-jubilatki. Do tego mnóstwo wspomnień, które padały zarówno ze sceny jak i z przygotowanego materiału filmowego. Tak w największym skrócie wyglądały trzydniowe obchody stulecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie.

📢 Najpiękniejszy wieniec adwentowy na grudzień 2023 Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika. 📢 Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił kluczową decyzję dotyczącą startu w przyszłorocznych wyborach Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski na specjalnie zwołanej konferencji - która rozpoczęła się w południe - ogłosił swoją decyzję dotyczącą planów na przyszłości. Nie będzie ponownie kandydował na prezydenta miasta w zaplanowanych na wiosnę przyszłego roku wyborach samorządowych. 📢 Kraków. Zmiany w komunikacji. Remont na rondzie Czyżyńskim, powrót przystanku pod Jubilatem, wzmocnienia w Andrzejki Od 25 listopada 2023 r. (sobota) od ok. 6:00 do 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) do ok. 4:30 prowadzone będą prace związane z wymianą zwrotnicy wjazdowej na Rondo Czyżyńskie od strony al. Pokoju. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajów na odcinku Dąbie – Rondo Czyżyńskie.

📢 Armagedon na al. 29 Listopada bliski końca. Znamy termin otwarcia drogi po przebudowie. Zobacz postępy prac ZDJĘCIA Przebudowa al. 29 Listopada jest na ukończeniu. Prowadzone tam prace wciąż jednak powodują utrudnienia. Niedługo rozbudowana droga zostanie oddana do użytku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac. 📢 Autostrada z Krakowa do Tarnowa zostanie rozbudowana. Minister podpisał ważny dokument Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do rozbudowy kolejnego odcinka autostrady A4. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycji na opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla poszerzenia trasy z Krakowa do Tarnowa.

📢 Horoskop dzienny na 21 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 21 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Czeskie MEMY. Można się popłakać ze śmiechu! Zobaczcie najlepsze Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Czas Pomarańczowej Wstążki w Wieliczce, to czas ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Zabawy, konkursy, warsztaty na finał kampanii Jak przeciwdziałać przemocy wobec dzieci i krzywdzeniu najmłodszych. Jak przeciwstawiać się agresji? Gdzie szukać pomocy? Na te pytania odpowiadają organizatorzy listopadowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2023 w Wieliczce, czyli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przez 19 dni listopada w całej gminie trwał "pomarańczowy czas" zrzesza się wielu instytucji i organizacji edukacyjnych, pomocowych, wychowawczych oraz służb, żeby słuchać, działać, reagować i ukierunkowywać się na przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Na koniec w niedzielę, 19 listopada odbył się Festiwal Rodzinny i podsumowanie akcji.

📢 Pożar domu w powiecie krakowskim. Zaalarmowano sześć jednostek straży pożarnych W Muniakowicach w gminie Słomniki w niedzielę, 19 listopada wybuch pożar w domu prywatnym. Było po godz. 17, gdy służby zostały zaalarmowane, że pali się budynek mieszkalny. Ogień objął poddasze i jedno pomieszczenie w niższej kondygnacji. Gdy dojechały służby ratownicze, to pożar był już dosyć mocno rozwinięty. 📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Kraków ma nową atrakcję turystyczną. To zegar słoneczny, który działa również w nocy! Czy zegar słoneczny potrafi wskazywać godziny również w nocy? Oczywiście, tak. A jeśli ktoś nie wierzy zawsze może wybrać się do Krakowa, by sprawdzić jak działa to cudo. Niezwykłe dzieło sztuki zegarmistrzowskiej, pięknie podświetlone i wyglądające jak UFO, odnajdzie u stóp Wawelu, na placu Wielkiej Armii Napoleona. Jego odsłonięcie odbyło się 18 listopada tuż po godz. 17! I tak oto Kraków zyskał nową atrakcję turystyczną.

📢 MEMY na Międzynarodowy Dzień Mężczyzny 2023. TOP 60 najlepszych śmiesznych obrazków w sieci. Internauci są w formie [10.03.2023] W piątek 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. W związku z tym nie mogło zabraknąć zabawnych żartów i memów. Tego święta nie można przegapić. Zobaczcie TOP 60 najśmieszniejszych memów na Dzień Mężczyzny 2023.

📢 Kto mieszka w Krakowie ten w cyrku się nie śmieje! Oto największe krakowskie absurdy. To naprawdę się zdarzyło! Kraków pełen jest absurdów, nierzadko utrudniających życie mieszkańcom, nierzadko również zaskakujących i szokujących. W niektóre rzeczy aż trudno uwierzyć - przecież mamy XXI wiek! Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie sami! 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów. 📢 Kraków. Oskarżony załamany surowym wyrokiem sądu. Zabójca z ul. Miodowej skazany Na karę dożywocia skazał w środę krakowski Sąd Okręgowy 40-letniego Damiana S., oskarżonego o zabójstwo 21-latka na krakowskim Kazimierzu. - Czyn ten nosił znamiona publicznej egzekucji - mówił w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia.

