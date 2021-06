Prasówka 22.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „WYNIKI LOTTO, LOTTO Plus 22.06.21. Aktualne wyniki Losowania LOTTO, Lotto Plus, LOTTO, MultiMulti KUMULACJA LOTTO 22 czerwca 2021”?

Prasówka 22.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 WYNIKI LOTTO, LOTTO Plus 22.06.21. Aktualne wyniki Losowania LOTTO, Lotto Plus, LOTTO, MultiMulti KUMULACJA LOTTO 22 czerwca 2021 Wyniki LOTTO 22.06.21: 9, 10, 14, 23, 25, 44. Zaraz po wieczornym losowaniu Lotto szukajcie wyników w serwisie www.dziennikpolski24.pl. Sprawdź aktualne wyniki losowania Lotto! Sprawdź, czy padła główna wygrana w Lotto! [WYNIKI LOTTO, LOSOWANIE LOTTO 22 CZERWCA 2021]. Gry Lotto są najpopularniejszą grą losową w Polsce.

📢 Wieczysta lepsza od Prądniczanki. Krzysztof Szewczyk bohaterem zaległego meczu w grupie II klasy okręgowej Kraków Wieczysta w zaległym meczu grupy II klasy okręgowej Kraków wygrała na wyjeździe z Prądniczanką. Po 25 kolejkach ma komplet zwycięstw.

📢 Kibice na meczu Prądniczanka - Wieczysta w grupie II klasy okręgowej Kraków Zaległy mecz grupy II klasy okręgowej Kraków między Prądniczanką i Wieczystą odbył się 22 czerwca 2021 r. Na trybunach stadionu przy ul. św. Andrzeja Boboli nie zabrakło kibiców, który oglądali zwycięstwo faworyzowanych gości (6:0).

Prasówka 22.06: pozostałe wydarzenia 📢 Ściana deszczu w podkrakowskich gminach. Zalany wiadukt w Zabierzowie, połamane drzewa w kilku gminach Ulewy, wichura i połamane drzewa i podtopione drogi - takie problemy są w powiecie krakowskim po kilkunastominutowej ulewie. Najgorsza sytuacja jest w Zabierzowie, gdzie podtopiony został wiadukt na ul. Kolejowej. Równie duże problemy były w gminie Kormyrzów-Luborzyca, gdzie zalanych zostało kilka dróg.

📢 HOROSKOP dzienny 2021 rak, baran, lew. Horoskop na dziś, środę, 23.06.2021. Sprawdź w codziennym horoskopie, co Cię dziś czeka Horoskop DZIENNY 2021 na 23 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" [23.06.2021] Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama.

📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! [23.06.2021] Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary. 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 23.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? [23.06.2021] Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. 📢 Burza nad Krakowem. Paraliż komunikacji miejskiej, zalane drogi! Przez Kraków przeszła wielka burza. Intensywnie padał deszcz, a miejscami nawet grad, co chwilę na niebie widoczne były błyskawice. W stolicy Małopolski strażacy musieli interweniować już ponad 100 razy. 📢 Garbarnia Kraków. Marcelo, Ambasador Jubileuszu 100-lecia RKS Garbarnia, odwiedził krakowski klub W poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku klub przy ul. Rydlówka w Krakowie odwiedził Ambasador Jubileuszu 100-lecia RKS Garbarnia, 34-letni brazylijski piłkarz Marcelo Antonio Guedes Filho. Były zawodnik Santosu, Wisły Kraków (2008-2010), PSV Eindhoven, Hannoveru 96, Besiktasu Stambuł, a od 2017 roku Olympique Lyon obejrzał siedzibę i bazę treningową klubu oraz spotkał się z zarządem klubu, pracownikami i dziećmi trenującym w drużynach "Brązowych". Ambasadorem Jubileuszu został 24 lutego 2021 roku.

📢 Znaki zodiaku a KARIERA. W jakim zawodzie odnajdzie się Byk, czym powinien zajmować się Rak? Jaki zawód do Ciebie pasuje? HOROSKOP 22.06 Zodiak a kariera - tu istnieje pewna zależność. Na przykład Rak doskonale odnajdzie się pracując jako psychoterapeuta, Byk natomiast powinien zając się finansami. Dlaczego? To, jaką ścieżkę kariery wybrać, podpowiadają zawarte w horoskopie informacje na temat m.in.: osobowości, charakteru czy temperamentu każdego ze znaków zodiaku. Przejdź do naszego HOROSKOPU i sprawdź, jaki zawód do Ciebie pasuje!

📢 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach cały w kwiatach! Fani z całej Polski oddają hołd zmarłemu piosenkarzowi! 22.06.2021 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach cały w kwiatach! Fani z całej Polski oddają hołd zmarłemu piosenkarzowi! Do podłódzkiej miejscowości przyjeżdżają ludzie z całej Polski.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Doda zszokowała turystów w Tatrach? Była nago na terenie Parku Narodowego! Rozebrała się do zdjęć! Dorota Rabczewska lubi szokować. Piosenkarka tym razem rozebrała się w Tatrzańskim Parku Narodowym! Zobaczcie na zdjęciach jak prezentuje się na tle górskich szczytów! 📢 Wypadek podczas prac na pogorzelisku w Nowej Białej. Mężczyzna spadł z wysokości 36-letni mężczyzna pomagający w pracach na pogorzelisku w Nowej Białej spadł z budynku z wysokości kilku metrów. Przeżył upadek, został jednak zabrany do szpitala.

📢 Memy przed meczem Polska - Szwecja. Największa forma przyjdzie na finał Euro! 22.06 Polskich piłkarzy czeka w środę mecz o wszystko ze Szwecją, ale optymiści nie mają wątpliwości, że to tylko przygrywka przed dalszą częścią Euro 2020. Najwięksi fani kadry myślą już nawet o finale! Selekcjoner Paulo Sousa, który przygotowywał drużynę nie tylko na trzy pierwsze mecze, też nie ma wątpliwości, że prawdziwa forma dopiero przyjdzie. A prezydent już przygotowuje dla Portugalczyka order. Niektórzy internauci studzą jednak nastroje.

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [22.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska! 📢 Krótszy dzień pracy przez upały? Co na to przepisy BHP? Jakie ma obowiązki pracodawca? Miniony tydzień przyniósł - przynajmniej na razie - najcieplejsze dni w roku. Temperatura oscylowała w okolicach 28-33 stopni Celsjusza. Takie upały mogą być niebezpieczne dla naszego, zwłaszcza w miejscu pracy. Czy w związku z tym można liczyć na krótszy dzień pracy? Jakie ma obowiązki nasz pracodawca? Sprawdźcie w galerii!

📢 Fala pożarów w Małopolsce. Strażacy radzą, by każdy miał w domu gaśnicę Pożar, który wybuchł w Nowej Białej na Spiszu, był najpotężniejszym w ostatnim czasie w Małopolsce. Ale niejedynym. W miniony poniedziałek, 21 czerwca, w jednym czasie płonął dom na ulicy Orkana w Tarnowie, instalacja zakładu stolarskiego w Szerzynach i trawy przy A4. Kolejny groźny pożar miał miejsce z kolei w Lipnicy Małej na Podhalu, gdzie piorun uderzył w stodołę. To właśnie gwałtowne zjawiska pogodowe są jedną z przyczyn pojawiania się ognia w kolejnych częściach Małopolski. Strażacy apelują, by każdy miał w domu gaśnicę oraz automatyczne czujki dymu, co zwiększy nasze bezpieczeństwo.

📢 Małopolska. Ostrzeżenie IMGW przed burzami z gradem i bardzo silnym wiatrem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami, które we wtorek 22 czerwca mogą przejść nad Małopolską. Burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami może również padać grad. Ulewne opady deszczu mogą doprowadzić do gwałtownego podniesienia się stanu wód w rzekach.

📢 Niepołomice. Opóźnia się przebudowa placu zabaw przy zamku. Nie wiadomo, czy inwestycja ruszy w tym roku Plac zabaw w centrum Niepołomic - w miejskim parku, tuż przy Zamku Królewskim - jest od dawna w fatalnym stanie, na co bardzo narzekają mieszkańcy. Miejsce to miało być gruntowanie zmodernizowane przed latem 2021, ale przeszkodziły temu komplikacje na etapie starań o pozwolenie na budowę. W efekcie – na dziś nie wiadomo, kiedy uda się zrealizować wyczekiwaną inwestycję. 📢 Wybory Miss Małopolski 2021. Gabriela Ziembańska z Sidziny została najpiękniejszą Małopolanką [ZDJĘCIA] Gala Finałowa Miss Małopolski 2021 odbyła się w niedzielę 20 czerwca w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Podczas imprezy wybrane zostały najpiękniejsze Małopolanki, które będą reprezentować nasze województwo w kolejnych etapach Miss Polski. Tytuł Miss Małopolski 2021 otrzymała Gabriela Ziembańska z Sidziny, natomiast Liliana Polak z Makowa Podhalańskiego została Miss Małopolski Nastolatek 2021. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kraków. Pikieta przeciw dzieleniu na AGH "ludzi na gorszych i lepszych" z racji zaszczepienia Pikieta pod hasłem "Stop segregacji sanitarnej" rozpoczęła się we wtorek w południe przed wejściem do gmachu głównego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zorganizował ją Małopolski Marsz Wolności. Demonstracja była odpowiedzią na komunikaty i decyzje krakowskiej uczelni w sprawie studentów, którzy nie zaszczepią się przeciwko Covid-19 przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. AGH tymczasem informuje m.in., że doprecyzowała zasady dotyczące udziału w zajęciach terenowych.

📢 Wieczysta Kraków. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna z Peszką LATO 2021 [22.06] Wieczysta Kraków już tworzy drużynę na nowy sezon 2021/2022. Będzie w nim występować w IV lidze, więc klub szuka kolejnych wzmocnień, by szybko uzyskać kolejny awans pod okiem nowego trenera, którym został Franciszek Smuda. Jednocześnie zmienia się zespół rezerwowy, który będzie walczył w klasie A. Tam też gwiazd nie zabraknie. Tutaj śledzimy na bieżąco wszystkie ruchy transferowe, kontrakty i wypożyczenia Wieczystej aż do zamknięcia okna transferowego latem 2021 roku.

📢 Cracovia. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Pasów" LATO 2021 [22.06] Cracovia ma za sobą sezon bez sukcesów, lato przyniesie więc zmiany w kadrze drużyny. Jak duże? Będziemy przekonywać się o tym stopniowo, umieszczając najnowsze informacje w tym materiale. Zbieramy wszystkie doniesienia o przeprowadzonych oraz planowanych transferach, wypożyczeniach i kontraktach w "Pasach" aż do zamknięcia letniego okna transferowego 2021. 📢 Wisła Kraków. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Białej Gwiazdy" LATO 2021 [22.06] Wisła Kraków montuje skład na sezon ekstraklasy 2021/2022. W tym miejscu aż do zamknięcia okna transferowego informujemy o zmianach dokonywanych w drużynie "Białej Gwiazdy" - transferach piłkarzy, wypożyczeniach, odejściach, podpisanych i rozwiązanych kontraktach. Przytaczamy także transferowe plotki, w których może być źdźbło prawdy. Materiał jest codziennie aktualizowany.

📢 Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 22.06 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06 2021. Jan Bednarek zapowiadał, że Biało-Czerwoni będą walczyć, jak husaria i tak było! W Sewilli polscy piłkarze świetnie się spisali, remisując 1:1 z gospodarzami spotkania i mają przed sobą kolejny mecz o wszystko na Euro 2020 - ze Szwecją. Nawet dwie niekorzystne decyzje sędziego po analizie VAR nie przeszkodziły Wojciechowi Szczęsnemu i spółce w odniesieniu sukcesu. Obejrzyjcie w GALERII pierwsze reakcje internautów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Lawina pomocy dla pogorzelców z Nowej Białej. "My też możemy dołożyć cegiełkę" Jesteśmy z mieszkańcami Nowej Białej - zapewniają ludzie z całej Polski i pomagają pogorzelcom, którzy ucierpieli w sobotnim pożarze. Skala wsparcia jest ogromna. - Tak wielkiego odzewu się nie spodziewaliśmy, bardzo dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazują pomoc z Polski, ale też zza granicy - mówi nam zastępca wójta Nowego Targu Marcin Kolasa. Pomaga również Kraków. Serca kibiców Wisły skradł 13-letni Wiktor, który w wiślackiej koszulce przemknął przed telewizyjnymi kamerami. To wystarczyło, by dla jego rodziny zebrano ponad 49 tys. zł.

📢 Powiat wielicki. Strażacy z gminy Biskupice ruszyli z pomocą do Nowej Białej. "Ogrom ludzkiego dramatu przerasta największych twardzieli" Ponad 20 strażaków z trzech jednostek OSP w gminie Biskupice: z Bodzanowa, Łazan i Trąbek wyjechało w poniedziałek o świcie (21 czerwca) do wsi Nowa Biała (powiat nowotarski), by pomagać przy usuwaniu skutków sobotniego pożaru, który zniszczył ok. 50 zabudowań, 25 domów i ponad 20 budynków gospodarczych. Strażacy z gminy Biskupice pracowali m.in. przy rozbiórce spalonych dachów budynków oraz porządkowaniu zabudowań gospodarczych.

📢 Proszowice. Dzień Rodziny przy amfiteatrze. Będą punkty: spisowy, szczepień, leczenia uzależnień, zdrowego żywienia Wiele atrakcji czeka na mieszkańców, którzy przyjdą w piątek o godz. 16.30 pod amfiteatr. Obiekt zostanie otwarty po modernizacji, przeprowadzonej w ramach rewitalizacji centrum Proszowic. Obiekt ma widownię z drewnianymi siedziskami dla prawie 1500 widzów.

📢 Wisła Kraków. Hubert Sobol: „Biała Gwiazda” była mi pisana… Przyjechałem do Krakowa już kilka miesięcy temu na weekend. Byłem też na meczu Wisły z Lechem. Pozwiedzałem i mocno wtedy się „zajarałem”, w jakim mieście ja będę mieszkał. Coś pięknego! A teraz, jak doszły jeszcze treningi, jak wreszcie mogę robić to, co kocham, to już w ogóle czuję się przeszczęśliwy. Proszę nawet nie pytać o jakieś negatywy, bo nie widzę żadnego - mówi mocno podekscytowany perspektywą gry dla Wisły Kraków jej nowy napastnik Hubert Sobol.

📢 Polska - Szwecja. O której godzinie mecz Euro 2020? Kiedy i gdzie oglądać na żywo? Transmisja TV i online 22.06 Polska - Szwecja 23.06. O której godzinie mecz? Kiedy oglądać? Decydujący mecz polskich piłkarzy na Euro 2020 już w środę. To ostatnie spotkanie fazy grupowej, w którym awans może nam dać tylko zwycięstwo. Taktyka Paulo Sousy może być więc tylko jedna - musimy atakować Szwedów, którzy są w komfortowej sytuacji, gdyż po dwóch meczach mają 4 punkty. Nasz jeden punkt, a nawet dwa po ewentualnym remisie, nic nam nie dają, dlatego taktyka, którą z powodzeniem zastosowaliśmy przeciw Hiszpanii może okazać się zgubna.

📢 Polska - Szwecja. Skład Polski na mecz Euro 2020 w Sankt Petersburgu [22.06 2021] Polska - Szwecja. Czy skład Polski na mecz Euro 2020 w Sankt Petersburgu 23 czerwca będzie się różnił od tego, w którym wystąpiliśmy przeciwko Hiszpanii? To prawdopodobne, gdyż w trakcie meczu w Sewilli odnowiła się kontuzja Janowi Bednarkowi i jego występ przeciw Szwecji stanął pod dużym znakiem zapytania. Jak dużych zmian w składzie dokona Paulo Sousa? Jedno jest pewne - pod wodzą Portugalczyka Polska każdy mecz rozgrywa w innym zestawieniu. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Eastbourne. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja online [22.06] Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, zwyciężczyni Roland Garros, ma nowe cele w sezonie 2021. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Igi Świątek w Eastbourne? Wyniki meczów i transmisja live. Turniej WTA 500 w Eastbourne 21-27 czerwca. Iga Świątek - Daria Kasatkina.

📢 Dom Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Dom gwiazdy Sanatorium Miłości 22.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. 📢 Ranking Szkół Wyższych Perspektyw 2021. Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią akademicką w Polsce Uniwersytet Jagielloński znów znalazł się na czele prestiżowego Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw. Z Krakowa w pierwszej dziesiątce jest jeszcze jedna uczelnia - Akademia Górniczo-Hutnicza, na 5. miejscu. 📢 Kraków. Miasto wydaje pieniądze na koncepcje zagospodarowania placów Nowego i Wolnica, a mieszkańcy się stamtąd wyprowadzają Ponad 10 lat temu w konkursach architektonicznych zostały wyłonione projekty przebudowy placów Nowego i Wolnica. Nie zostały zrealizowane. Teraz miasto wydaje pieniądze na kolejne koncepcje i opracowania. To wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców i radnych. Zwracają oni uwagę, że na razie zauważalnym efektem na krakowskim Kazimierzu jest wyludnianie się tej historycznej dzielnicy.

📢 Te ZNAKI ZODIAKU wciąż romansują. Kochają intensywnie, ale krótko. Związek z nimi to emocjonalny roller coaster! [HOROSKOP] 22.06 Znaki zodiaku, które mają tendencje do romansowania łączy brak potrzeby poczucia stałości. Związek z nimi, mimo że gwarantuje wiele intensywnych przeżyć, trwa zazwyczaj krótko. To ponadto emocjonalny roller coaster! Osoby spod niektórych znaków zodiaku wciąż szukają, eksperymentują, czerpią z życia pełnymi garściami - często nie zwracając uwagi na to, że krzywdzą osoby, które obdarzyły ich zaufaniem.

📢 Te znaki zodiaku nie mogą bez siebie żyć! Sprawdź, kto jest Twoją bratnią duszą i zobacz, co was łączy 22.06.21

📢 Serial PRZYSIĘGA. Zobacz zdjęcia z ostatnich odcinków. Przypominasz sobie wszystkie sceny i wydarzenia? 22.06.21 Przysięga to turecki serial, który od września 2019 roku emitowany jest na antenie TVP1. Produkcja codziennie przyciąga przed telewizory miliony widzów, z zapartym tchem śledzących losy głównych bohaterów. W ostatnich odcinkach wydarzyło się naprawdę wiele. Narin powoli odzyskiwała wzrok, Kumru dalej knuła intrygi, Emir zaczął przekonywać się do Feride, a Kerem chciał kupić nowy dom. Pamiętacie wszystkie wydarzenia i sceny? Przypomnijcie je sobie, oglądając najnowsze zdjęcia z serialu! 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze, śmieszne oraz oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych [22.06.2021] Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Wycieczka po Wesołej. Zagospodarowanie budynków najwcześniej w 2023 r. [ZDJĘCIA] Wesoła czeka na uchwalenie planu miejscowego, co powinno nastąpić w ciągu kilku tygodni. Niestety dłużej poczekamy na zagospodarowanie budynków, które weszły w skład transakcji miasto-Szpital Uniwersytecki za 283 mln zł. Pierwsze budynki z nowymi funkcjami będą dostępne dopiero w 2023 roku.

📢 Wywal to natychmiast z kuchni. Te produkt według GIS są groźne dla zdrowia i życia. Wycofane produkty z Lidla, Biedronki, Netto 22.06.2021 Prezentujemy najnowszą listę wycofanych produktów przez GIS ostatnich miesiącach. Na liście znajdziecie zarówno najnowsze produkty, wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz archiwalne produkty, które zostały wycofane z obrotu w ostatnich miesiącach. Warto sprawdzić, czy nie masz tych produktów w szafce, kuchni, bo według Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Sprawdzamy powody dla których te przedmioty codziennie użytku, a także produkty spożywcze zostały wycofane ze sprzedaży w popularnych sklepach takich jak Biedronka, Lidl, Lewiatan, Netto. Listę wycofanych produktów będziemy aktualizować na bieżąco.

📢 InPost rozpoczyna współpracę z Krakowem. Miasto ma być "zielone". Będą nowe paczkomaty InPost nawiązał współpracę z miastem Kraków w ramach programu "Green City". W ramach współpracy w mieście mają się pojawić nowe ekologiczne rozwiązania, które mają też służyć mieszkańcom. To m.in. nowe paczkomaty i urzędomaty, a także punkty do ładowania elektrycznych aut. Do tego InPost zaczyna wymianę swojej krakowskiej floty samochodowej na w pełni elektryczne pojazdy. Wszystko to ma na celu obniżyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. 📢 Przebudowa ulicy Szpitalnej w Wieliczce. Mieszkańcy: taki remont to wyrzucanie pieniędzy w błoto Gruntowna przebudowa ulicy Szpitalnej w centrum Wieliczki trwa od jesieni 2020 roku. Roboty warte prawie 2 mln zł zmierzają powoli do finału. W ostatnich dniach rozpoczęto układanie nowej nawierzchni jezdni, z kostki brukowej. Mieszkańcy alarmują, że bruk jest lokowany w podłożu w tak dużych odstępach, że w efekcie „droga będzie jeszcze w gorszym stanie niż przed remontem”. Wieliccy urzędnicy twierdzą, że wszystko odbywa się zgodnie ze sztuką budowlaną i „tej kostki nie da się ułożyć w inny sposób”.

📢 Kraków. Zamykanie w galerii Plaza. To centrum handlowe opuszcza Cinema City. Następny ma być Carrefour Cinema City poinformowała, że kino w Galerii Plaza zostało zamknięte. Ta firma szuka miejsca dla sali kinowej w innej lokalizacji. Z centrum handlowego przy al. Pokoju ma także wyprowadzić się Carrefour. Już w maju koniec działalności ogłosiła po 8 latach funkcjonowania kręgielnia Pink Bowling&Pub. 📢 Nowa Biała. Z całej Polski płynie fala pomocy dla pogorzelców. Pożar zniszczył zabytkowe domy. Co z ich odbudową? Po monstrualnym pożarze w Nowej Białej pogorzelcy liczą straty, a premier Mateusz Morawiecki obiecuje, że uproszczone zostaną procedury związane z wydawaniem pozwoleń na budowę, by mieszkańcy jak najszybciej mogli odbudować swoje dobytki. Współpracę w tym zakresie obiecują przedstawiciele delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu. Proponują również rozwiązania, które przy ewentualnych, kolejnych pożarach zapobiegną szybkiemu rozprzestrzenianiu się żywiołu. Chodzi m.in. o stawianie ścian ogniowych między budynkami. Tymczasem prokuratura poczyniła pierwsze ustalenia w sprawie pożaru.

📢 Rusocice. Woda dla poszkodowanych w pożarze w Nowej Białej oraz dla pomagających w gaszeniu ognia Strażacy z OSP Rusocice w gminie Czernichów już w niedzielę 20 czerwca pojechali z dostawa wody do Nowej Białej w gminie Nowy Targ, gdzie w sobotę spłonęło ponad 40 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Rusociccy druhowie drugi rok pomagają walczącym z pandemią, ale także ze wszelkimi żywiołami, dowożą potrzebne środki, napoje, a przede wszystkim wodę. Wodę zawieźli też do poszkodowanych w pożarze. 📢 Kadra Polski na Euro 2020. Niemal wszyscy piłkarze zaczynali kariery w małych akademiach [LISTA] Selekcjoner reprezentacji Paulo Sousa powołał 26-osobową kadrę na Euro 2020, która gra w fazie grupowej ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją. Okazuje się, że w tym gronie jest zaledwie dwóch piłkarzy, którzy od początku kariery trenowali w dużych, utytułowanych klubach (Lech Poznań, Lechia Gdańsk). Pozostali, na czele z Robertem Lewandowskim, rozpoczynali edukację w niewielkich akademiach lub mało znanych szkółkach piłkarskich. Sprawdźcie W GALERII, jakie kluby mogą szczycić się tym, że wychowały reprezentantów Polski na mistrzostwa Europy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 "Zobaczyłam ogień, a potem zorientowałam się, że nie płonie jeden dom, tylko cała ulica". Reportaż z Nowej Białej Ogień pojawił się wieczorem, kiedy część mieszkańców była jeszcze na polach, a inni doili krowy, które wróciły z pastwisk. Kiedy zaczęły palić się pierwsze domy sąsiedzi szybko przyszli z pomocą. Nie spodziewali się, że w tym czasie ogień "przeskakiwał" na ich domy. Upał, mnóstwo siana zwiezionego na podwórka i zwarta zabudowa tylko pomagały w szybkim rozprzestrzenianiu się ognia. Nawet najstarsi mieszkańcy wsi przyznają, że takiego pożaru nie widzieli nigdy wcześniej. Ci, z którymi rozmawialiśmy nie kryli łez, opowiadając o wielkiej tragedii, która dotknęła ich malowniczo położoną miejscowość.

📢 Pogorzelisko w Nowej Białej. Na tych zdjęciach widać prawdziwą skalę zniszczeń w małopolskiej wsi Zdjęcia z drona pogorzeliska w Nowej Białej pokazują faktyczną skalę zniszczeń. Opublikował je popularny w mediach społecznościowych branżowy portal "Kraków 112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie". Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości autorów.

📢 Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Zalecenia przed szczepieniem na covid. Alkohol, a szczepienia na COVID? 21.06.2021 Zalecenia przed szczepieniem na covid. Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Alkohol, a szczepienia na COVID? Poradnik dla osób szczepiących się przeciw COVID-19 przygotował zespół naukowców i lekarzy zrzeszonych w inicjatywie Nauka Przeciw Pandemii pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala. Czy można pić alkohol i jeść posiłki przed szczepieniem na koronawirus? 📢 Bójka przed bramkami na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Kierowca nie chciał przepuścić motocyklisty [FILM] Do bójki z udziałem kierowcy i motocyklisty doszło na podwrocławskim odcinku autostrady A4 20 czerwca. Zdarzenie nagrała kamera samochodowa innego kierowcy. Zobaczcie film poniżej. 📢 Wakacje 30 minut od Krakowa. Greckie plaże, chorwackie wody i zapierające dech w piersiach widoki na wyciągnięcie ręki [ZDJĘCIA] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca!

📢 Urokliwe plaże i kąpieliska TOP 15 Kraków i okolice. Małopolska i Śląsk [dojazd, ceny, zdjęcia] 21.06.2021 PLAŻE I KĄPIELISKA TOP 15. Nareszcie prawdziwie letnia pogoda, dlatego przygotowaliśmy dla Was przewodnik po najpiękniejszych plażach i kąpieliskach w Krakowie i okolicach, bowiem w promieniu 85 km, a więc niewiele ponad godzinę jazdy samochodem od miasta, też znajdują się urokliwe miejsca na wypoczynek. Zdziwicie się, jak wiele ich jest w Małopolsce i na Śląsku. Odkryj swój zakątek na jednodniowy wypad lub kilkudniowy odpoczynek. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kozacka miłość odc. 132. Aliona bierze ślub! Streszczenie serialu [05.07.2021] Aliona bierze ślub. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. O co chodzi? Czy za ślubem kryje się coś więcej? Co niespodziewanie wyzna Gruszeńka? Już teraz przeczytaj streszczenie 132. odcinka Kozackiej miłości, aby dowiedzieć się więcej!

📢 Tłumy w Kryspinowie i na Bagrach. Popularne kąpieliska oblegane przez plażowiczów i miłośników wodnej zabawy [ZDJĘCIA] Sobota przyniosła temperaturę powyżej 30 stopni. W tak upalny dzień ochłody najlepiej szukać tam, gdzie są kąpieliska. Z tego też powodu zalewy w Kryspinowie i na Bagrach w weekend przeżywają prawdziwe oblężenie. Na plażach wylegują się miłośnicy słonecznych kąpieli, a z uroków chłodnej wody korzystają osoby lubiące bardziej aktywny wypoczynek. Nad zalewami wypoczywają całe rodziny. Zobaczcie jak wygląda upalna sobota w Kryspinowie i na Bagrach. 📢 HOROSKOP MIŁOSNY Te znaki zodiaku potrafią oczarować. W nich łatwo się zakochać, owijają sobie wielbicieli wokół palca! 20.06.2021 Według horoskopu miłosnego można wyróżnić kilka znaków zodiaku, którym nie można się oprzeć. Czarują spojrzeniem, urzekają uśmiechem - to w tych znakach zodiaku zakochujemy się bez pamięci. Oni potrafią owinąć sobie wielbicieli wokół palca! Podbijają serca wrodzonym taktem, bije od nich zmysłowość. Co jeszcze sprawia, że trudno oprzeć się urokom Skorpiona czy Wagi? Sprawdź HOROSKOP MIŁOSNY i dowiedz się, w których znakach zodiaku łatwo się zakochać!

📢 Tatry mają swojego Titanica. To wrak łodzi Syrena [ZDJĘCIA] Rok temu sfotografowali ją po raz pierwszy nurkowie TOPR. Kilka dni temu znów zeszli pod wodę i wciąż tam była. Syrena, jedna z łodzi, która przed pierwszą wojną światową woziła turystów po tafli Morskiego Oka, jest wyjątkowo fotogeniczna. O czym można się przekonać, wchodząc na Facebooka TOPR.

📢 Gmina Wielka Wieś. Biegnij z Ojcem do Ojcowa - zabawa sportowa dla dzieci i rodziców Mieszkańcy gminy Wielka Wieś obchodzą XVII Dni Gminy. W sobotę zaplanowano wielką rekreacyjno-sportową zabawę Biegnij z Ojcem do Ojcowa, czyli doroczny 5 kilometrowy bieg malownicza trasą z Białego Kościoła przez Doliną Prądnika do Bramy Krakowskiej w Ojcowie. 📢 Proszowice. Zamiast poczekalni na przystanku busów będzie prywatny dworzec? Powiatowe Proszowice nie mają dworca autobusowego z prawdziwego zdarzenia. Jego rolę pełni przystanek busów wyposażony jedynie w zadaszone ławki. Część radnych miejskich uważa, że potrzebny jest nie tylko dworzec, ale też regularne połączenie autobusowe z Krakowem.

📢 Najlepsza "11" drugiej kolejki Euro. Wreszcie są w niej Polacy! Mecz Polski z Hiszpanią był ostatnim starciem w ramach drugiej rundy spotkań na Mistrzostwach Europy, pora więc na wytypowanie "11" drugiej kolejki turnieju. Tylko jeden piłkarz obronił swoje miejsce w tym zestawieniu względem poprzedniego tygodnia, i tym razem znalazło się też w nim aż dwóch Biało-Czerwonych. 📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo.

📢 Pożar monstrum w Nowej Białej. Ten film z drona pokazuje skalę żywiołu, który dotknął małopolską wieś To był pożar-monstrum. Nowa Biała, w której płonęło 20 domów, a do tego zabudowania gospodarcze, w trakcie pożogi wyglądała jak teren działań wojennych. Ten film z drona pokazuje faktyczną skalę żywiołu, który dotknął małopolską wieś. 📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 Kraków. Wodna Masa Krytyczna, czyli szalone "pływadła" opanowały Wisłę pod Wawelem. Parada radości! [ZDJĘCIA] Tym razem na wodzie pojawiło się ponad 20 skonstruowanych w Otwartej Stoczni "pływadeł". Przez ostatnie trzy tygodnie ponad 100 osób budowało, malowało i konstruowało łodzie, wcielając swoje marzenia w pływające dzieła sztuki. Motywem przewodnim okazała się być troska o przyrodę. Co roku wykorzystywane są konstrukcje z poprzednich spływów, w duchu upcyclingu i zero waste. To była prawdziwa parada radości na Wiśle. 📢 Memy przed meczem Polska - Hiszpania na Euro 2020. "Taktyczna porażka, żeby zaskoczyć rozluźnioną Hiszpanię" [19.06.2021] Wojciech Szczęsny już się zakłada z Robertem Lewandowskim, że podczas Euro 2020 strzeli więcej goli, czyli internauci nie zostawiają suchej nitki na kadrze Paulo Sousy po porażce ze Słowacją 1:2. Dla Grzegorza Krychowiaka to była... droga krzyżowa (już drugi raz w tym roku). A były selekcjoner Jerzy Brzęczek śmieje się w głos, siedząc przed telewizorem. Dziś mecz Polski z Hiszpanią w Sewilli. Obejrzyjcie memy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 WAGs piłkarzy Hiszpanii na Euro 2020. Żony i dziewczyny reprezentantów to modelki, influencerki, gwiazdy TV [ZDJĘCIA] Na Euro 2020 Polska 19 czerwca gra z Hiszpanią. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs) piłkarzy reprezentacji Hiszpanii. Wśród nich są celebrytki, modelki. Piosenkarką, aktorka, gwiazdą TV jest Edurne Garcia, żona Davida De Gei. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Pieniny. Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Wieś została przesiedlona, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy zostali stamtąd wysiedleni na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała ta nieistniejąca już miejscowość.

📢 Premier Morawiecki na budowie nowoczesnej szkoły w gminie Zielonki. Podkreślił, że takie obiekty będą budowane w ramach programu Polski Ład Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w piątek 18 czerwca 2021 roku gminę Zielonki. Oglądał budowaną szkołę w Przybysławicach. To nowoczesny obiekt budowany za prawie 40 mln zł. Będzie się tu mieścił Zespół Szkolno-Przedszkolny z basenem, salą sportową, ścianka wspinaczkową, aulą, jadalnią. Premier z zachwytem mówił, że to co budynek mieści w środku, to widok niesamowity. - Serce rośnie - powiedział szef rządu. 📢 Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic: jeszcze nie zaczęli budować, a już może być droższy o 100 mln zł Trwają ostatnie prace dotyczące przygotowania koncepcji ok. 4,5-kilometrowej linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Pojawił się nowy wariant zakładający wydłużenia tunelu z 900 do 1200 metrów, tak by tramwaj przejeżdżał nie tylko pod rondem Polsadu, ale też trasa poniżej powierzchni zostałaby poprowadzona w rejonie ronda Młyńskiego. Koszty inwestycji, szacowane obecnie na ok. 1,1 mld zł zwiększyłyby się jednak o ok. 100 mln zł.

📢 Gmina Kłaj. Kłopoty z budową ośrodka wypoczynkowego nad Rabą. Nie będzie gotowy na lato 2021 Opóźnia się budowa gminnego ośrodka wypoczynkowego – z kąpieliskiem, plażami piaszczystą i trawiastą oraz atrakcyjną infrastrukturą rekreacyjną - w dawnej żwirowni nad Rabą na granicy Kłaja i Targowiska. Nowe obiekty miały być gotowe na koniec czerwca 2021. Okazało się jednak, że dla inwestycji konieczne jest przygotowanie tzw. projektu zamiennego, a wykonawca prac zszedł z placu budowy. W efekcie prawdopodobny termin otwarcia kąpieliska w gminie Kłaj to dopiero lato 2022 roku. Tym samym tej atrakcji na razie zabraknie, ale mieszkańcy powiatu wielickiego mają obecnie do dyspozycji dwa prywatne kąpieliska – w gminach Gdów i Niepołomice, a na lipiec 2021 zapowiedziano otwarcie tego typu gminnego ośrodka w Brzegach w gminie Wieliczka.

📢 Miechów. Pacjenci skarżą się na fatalne warunki oczekiwania w punkcie szczepień Osoby, korzystające z punktu szczepień masowych przy ulicy Szpitalnej w Miechowie, piszą do nas o bardzo złych warunkach, jakie panują w tym miejscu. Skarżą się na długie kolejki, kilkugodzinne oczekiwanie na szczepienie i panujący chaos. Dyrekcja szpitala Świętej Anny, odpowiedzialnego za funkcjonowanie punktu, nie zgadza się z zarzutami. 📢 Jak się schłodzić bez klimatyzacji? Zobacz sprawdzone sposoby na upały! Jak się ochłodzić? Co zrobić, gdy żar leje się z nieba, a my nie mamy w domu klimatyzacji? Wiele osób przy wysokich temperaturach odczuwa zmęczenie i rozdrażnienie. Na dodatek upał może znacząco wpłynąć na nasz sen - dla niektórych taka pogoda oznacza nieprzespane noce. Oczywiście najlepszą opcją jest wyjazd nad jezioro lub schłodzenie się w przydomowym basenie. Jednak co, jeśli nie mamy takich możliwości? Jak radzić sobie z upałem bez pomocy klimatyzatora? Przejdź do galerii i zobacz najlepsze sposoby na schłodzenie się w naturalny sposób >>>

📢 Sądowy spór o białe masserati warte 237 tys. zł. Sylwia P. twierdzi, że dostała je w prezencie. Sąd przyznał jej rację i uniewinnił Krakowski sąd uznał, że 40-letnia krakowianka Sylwia P. nie przywłaszczyła luksusowego białego masserati o wartości 237 tys zł i uniewinnił ją od tego zarzutu. Hojny biznesmen z Francji przekonuje, że nie podarował kobiecie samochodu i padł ofiarą przestępstwa i dlatego chciał powtórki procesu. Sąd Apelacyjny w Krakowie jednak rację przyznał kobiecie i ją prawomocnie uniewinnił od zarzutu przywłaszczenia auta. 📢 Wisła Kraków. Kadra drużyny - jesień 2021 w piłkarskiej ekstraklasie [ZMIANY, KONTRAKTY, ZDJĘCIA] Wisła Kraków. Prezentujemy pełną kadrę piłkarską „Białej Gwiazdy”, wraz ze sztabem szkoleniowym. To stan na początek przygotowań do sezonu 2021/2022, które „Biała Gwiazda” rozpoczęła 16 czerwca. Zestawienie uwzględnia wszystkie zmiany dokonane do tej pory przed startem sezonu i będzie na bieżąco aktualizowane. Podajemy informacje o wszystkich piłkarzach Wisły wraz z okresem obowiązywania ich kontraktów. Przejdź do GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Protest w Skawinie przy bramie Valeo. Rozmowy o podwyżkach płac zostały zerwane. Związkowcy grożą strajkiem 17.06.2021 Przedstawiciele związków zawodowych protestowali w środę 16 czerwca 2021 roku przed jedną z bram firmy Valeo w Skawinie. Informowali w ten sposób pracowników o zerwanych rozmowach na temat podwyżek i spisaniu protokołu rozbieżności. Podkreślali, że jeżeli pracodawca nie powróci do stołu, przy którym mogą nadal rozmawiać, to Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 przejdzie do organizowania strajku generalnego. 📢 Tokio 2020: WYNIKI, TERMINARZ, PROGRAM IO. Letnie igrzyska olimpijskie przełożono na 2021 r. Tokio 2020 - program, terminarz, wyniki igrzysk olimpijskich. Zawody z 2020 r. przełożono o rok z powodu pandemii koronawirusa. Wszystko wskazuje, że tego lato IO w Japonii się odbędą w dniach 21.07 - 8.08.2021. Tutaj znajdziesz - w przejrzystej formie - najważniejsze informacje o wszystkich dyscyplinach na IO Tokio.

📢 Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. Oto finalistki konkursu, które walczą o tytuł i koronę miss [ZDJĘCIA KANDYDATEK] 45 dorosłych i 22 nastolatki. Tyle pań i dziewcząt będzie walczyć w tym roku o tytuły Miss Małopolski 2021 i Miss Małopolski Nastolatek 2021. 📢 Euro 2020. Oto TOP 15 najprzystojniejszych piłkarzy turnieju! [GALERIA] 11.06.2021 Euro 2020, które z powodu pandemii koronawirusa odbędzie się w 2021 roku, to nie tylko święto piłki nożnej. To także święto pięknych, młodych i wysportowanych ciał! Specjalnie dla Was wybraliśmy najprzystojniejszych piłkarzy, których warto obserwować podczas turnieju Euro! Sami zobaczcie. 📢 Ogromna PLAŻA pod Krakowem jest już dostępna. Za chwilę otwarcie kąpieliska, a niedługo potem kempingu 9.06.21 Jedna z największych plaż w regionie – w ośrodku Kuter Port Nieznanowice koło Gdowa, została otwarta wraz z początkiem czerwca. Na razie dla chętnych do spacerowania, biegania, opalania się, czy gry w siatkówkę plażową, natomiast kąpielisko powinno zostać otwarte w najbliższych dniach. W porównaniu do lata 2020, a więc pierwszego sezonu działalności strzeżonego kąpieliska z wielką plażą w Nieznanowicach, przybyła tam teraz dodatkowa infrastruktura. Pojawiły się także nowe bilety, m.in. rodzinne.

📢 Roland Garros 2021. Najpiękniejsze tenisistki na świecie [ZDJĘCIA] Roland Garros 2021. Poznaj najpiękniejsze tenisistki na świecie. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet - kadra na sezon 2021. Oto nasze piękne siatkarki [ZDJĘCIA] Reprezentacja Polski siatkarek na sezon 2021 składa się z 28 zawodniczek. W tym zestawiniu nasza kadra siatkarska przygotowywała się do Ligi Narodów. Zobacz, kto dostał szanse od trenera Jacka Nawrockiego. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najpiękniejsze siatkarki 2021. Zachwycają urodą i wdziękiem na Instagramie - część I [ZDJĘCIA] Najpiękniejsze siatkarki świata 2021. Zachwycają urodą, wdziękiem, wysportowanym ciałem. Oto część pierwsza zestawienia. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Miechów. W sobotę został udostępniony mieszkańcom park miejski po rewitalizacji [ZDJĘCIA] W sobotę, po trwającej dwa lata rewitalizacji, został udostępniony mieszkańcom park miejski w Miechowie. Chętnych do zobaczenia efektów prac nie brakowało. 📢 Siema Peter! Wisła pożegnała się z Hyballą, a Brzęczek wciąż się waha MEMY Piłkarze Wisły kończą sezon ekstraklasy w kiepskim stylu, ale na szczęście krakowskich fanów humor nie opuszcza. Pod wodzą zwolnionego już Petera Hyballi przeżyli prawdziwy rollercoaster - od wielkich nadziei, poprzez euforię, po wielką zapaść. "Biała Gwiazda" przegrywa na potęgę, nawet na własnym boisku, a kibice czekają na wielką rewolucję w sztabie trenerskim i kadrze drużyny. Czy jednak Jerzy Brzęczek podejmie wyzwanie? Na razie pozostaje nam tylko pośmiać się z tego wszystkiego, oglądając w GALERII memy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kraków. Najlepsi z najlepszych mistrzów parkowania. Przeszli samych siebie w „pomysłowości” [ZDJĘCIA] Krakowscy „mistrzowie parkowania” potrafią zdenerwować pieszych oraz innych użytkowników drogi swoją nieodpowiedzialnością. Notorycznie stają na chodnikach, niszczą trawniki. Parkują przy przejściach dla pieszych, zastawiając widoczność i tym samym stwarzają zagrożenie dla pieszych. Są i tacy, którzy na parkingach zajmują dwa miejsca lub blokują wyjazdy innym samochodom. Zobaczcie, w jakich miejscach zastaliśmy zaparkowane samochody. 📢 Małopolska bogata i biedna. Pierwszy ranking małopolskich miast według rocznych dochodów mieszkańców. Kto ma najwyższe, kto żenująco niskie? Jakie roczne dochody osiągają mieszkańcy każdego z 61 małopolskich miast i miasteczek? Ustaliliśmy to w oparciu o dane z deklaracji PIT gromadzone przez Ministerstwo Finansów. Za najbardziej miarodajną uznaliśmy medianę, czyli sumę, która rozdziela dochody mieszkańców każdej miejscowości na dwie równe połowy (dochody jednej są wyższe od mediany, a dochody drugiej niższe). W stolicy Małopolski owa mediana należy do najwyższych wśród polskich metropolii (więcej wyciągają tylko warszawiacy i wrocławianie). Jak się jednak okazuje, mieszkańcy przynajmniej kilku małopolskich miast mają dochody zbliżone do krakowian. Z kolei w innych małopolskich miastach – przynajmniej oficjalnie – mediana dochodów jest prawie dwa razy niższa! Niektóre pozycje w rankingu mogą szokować, bo dotyczą rodaków słynących z umiejętnego gromadzenia tzw. dutków. Jeśli chcesz poznać szczegóły, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Iga Świątek w pięknej sesji zdjęciowej. Urok królowej Paryża GALERIA Iga Świątek po triumfie na kortach Rolanda Garrosa jest na ustach całego tenisowego świata. 19-letnia królowa Paryża, jak ochrzcili ją Francuzi, zachwyciła wspaniałymi umiejętnościami, ale także urokiem osobistym. Jeden z głównych sponsorów tenisistki, marka Red Bull, przygotował dla kibiców piękną sesję z udziałem Polki. Obejrzyjcie zdjęcia w GALERII.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Elif - obsada. Aktorzy tureckiego serialu. Poznaj wszystkich bohaterów! „Elif” to aktualnie jeden z najchętniej oglądanych tureckich seriali w Polsce. Sprawdźcie galerię i poznajcie najważniejszych bohaterów serialu „Elif”! 📢 Kraków. Burza przeszła nad miastem. Zalane ulice i tunele [ZDJĘCIA] Nad Krakowem przeszła burza. Intensywne opady deszczu spowodowały, że zalane zostały ulice, tunele i garaże podziemne. Z kamienicy przy ulicy Kalwaryjskiej odpadł natomiast duży kawałek tynku. Strażacy musieli interweniować łącznie kilkadziesiąt razy. Wcześniej synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem m.in. w Małopolsce. Zobacz na zdjęciach, jakie są skutki ulewy w Krakowie.

📢 15 miejsc w Krakowie, w których za obiad zapłacisz do 20 zł. Sprawdź! Gdzie tanio i dobrze zjeść? Kraków restauracjami stoi. Czy to lato czy zima, ogródki na płycie rynku tętnią życiem. Turyści zapełniają żołądki przysmakami, zostawiając przy tej okazji pokaźne sumy. Poszukiwanie miejsca, w którym smaczny obiad nie kosztuje kroci, nie musi być mozolne. W Krakowie bowiem nie brakuje klimatycznych, ale też niedrogich knajpek, które z pewnością opuścisz z pełnym brzuchem i lekko lżejszym portfelem. To miejsca znane i polecane przez wielu, nie musisz więc obawiać się jakości serwowanego jedzenia. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie zjesz dobrze i syto za mniej niż 20 złotych w Krakowie.

📢 Tak wyglądało otwarcie pierwszego hipermarketu w Krakowie. To był "Hit"! [ZDJĘCIA ARCHIWALNE] Zobacz, jak wyglądało otwarcie hipermarketu "Hit". Niewiele osób pamięta to miejsce, a "Hit" był pierwszym, wielkopowierzchniowym sklepem w Krakowie. Od jego otwarcia minęły 24 lata!

