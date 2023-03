Prasówka 23.03.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te znaki zodiaku czekają pieniądze i szczęście w marcu. Tym znakom będzie się powodzić - mamy najnowszy horoskop [23.03.23]”?

Prasówka 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te znaki zodiaku czekają pieniądze i szczęście w marcu. Tym znakom będzie się powodzić - mamy najnowszy horoskop [23.03.23] Niektórzy ludzie wierzą w moc gwiazd, wierzą, że w układzie ciał niebieskich zapisany jest nasz los. Ten los, to co nas czeka, potrafią odczytać astrologowie. Mamy najnowszy horoskop na marzec - te znaki zodiaku będą miały szczęście, powodzenie i szansę na pieniądze.

📢 Oto horoskop chiński na cały 2023. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach [23.03.23] Horoskopy w różnych kulturach pomagają wyczytać przyszłość z ciał niebieskich. W horoskopie chińskim każda osoba ma swojego patrona, który wpływa na jej cechy charakteru oraz pozwala przewidzieć, co czeka ją w danym roku kalendarzowym. Ezoterycy sprawdzili już horoskop chiński na 2023. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach!

📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! [23.03.23] Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji".

Prasówka 23.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Alimenciarze poszukiwani przez policję w Małopolsce. Oni nie płacą na swoje dzieci! Oto mężczyźni i kobiety których poszukuje małopolska policja za niepłacenie alimentów. W naszym zestawieniu prezentujemy osoby, które mimo nakazu sądowego zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny i nie wypłacają na rzecz własnego dziecka (lub dzieci) należnych pieniędzy. Widziałeś ich? Daj znać policji! Dane pochodzą z policyjnej strony poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 22.03.2023 r.

📢 Pożar autobusu obsługującego linię z Katowic do Chrzanowa. Zapalił się podczas jazdy autostradą A4. W środku byli ludzie! Do pożaru doszło dzisiaj (22 marca 2023) ok. godz. 17 na zjeździe Brzęczkowice z autostrady A4. Autobus jechał do Chrzanowa. 📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę [23.03.23] Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. 📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [23.03.2023] Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

📢 Kraków 2023. Kto za Cracovią, kto za Wisłą? Jak kształtują się kibicowskie sympatie w Krakowie i Małopolsce Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Można się było zastanawiać czy spadek Wisły z ekstraklasy spowoduje odpływ jej kibiców, a nawet przenoszenie się na drugą stronę Błoń, gdzie wciąż jest ekstraklasa. Niczego takiego jednak nie zaobserwowaliśmy, a Wisła wciąż może liczyć na wsparcie swoich wiernych fanów. Mimo to postanowiliśmy przeanalizować jak wyglądają dzisiaj sympatie kibicowskie w Krakowie w poszczególnych dzielnicach jak również w Małopolskich miastach. Ważna uwaga jest taka, że nie ma oczywiście takiej dzielnicy czy miasta, o którym moglibyśmy powiedzieć, że w stu procentach są tam kibice jednego czy drugiego klubu. Nawet w największych bastionach fanów Cracovii i Wisły znajdą się tacy, którzy kibicują akurat tej drugiej drużynie lub nawet komuś zupełnie innemu. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najlepsi stomatolodzy w Krakowie. Kto znalazł się w TOP 20? Ich polecają pacjenci 22.03.2023 Boli Cię ząb? A może czeka się kontrolna wizyta u dentysty? Każdy z nas doskonale wie, że w przypadku bólu zęba, wybór dobrego specjalisty jest kluczowy. Aby pomóc, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych stomatologów w Krakowie. Nasz ranking dwudziestu najlepszych gabinetów stomatologicznych w Krakowie powstał na podstawie niezależnych opinii wystawianych za pośrednictwem serwisu ZnanyLekarz.pl. 📢 Książę William spotkał się w środę w Rzeszowie z brytyjskimi żołnierzami [ZDJĘCIA] Książę Walii rozpoczął w środę wizytę w Polsce. Jej pierwszym punktem było spotkanie w Rzeszowie z żołnierzami na terenie jednostki 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rozmawiał m.in. z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz wojewodą podkarpackim Ewą Leniart. 📢 Jak poznać, że twój pies cię kocha? 5 oznak bezwarunkowej miłości twojego pupila Czy można poznać, że pies darzy nas bezwarunkową miłością? Właściciele czworonogów, szczególnie ci, którzy mają pierwszego w życiu psa, zastanawiają się nad tym, po czym poznać psie uczucia. Sposoby, w jaki zwierzęta okazują oddanie czy uczucia są na ogół łatwe do rozpoznania, ale nie wszystkie są oczywiste. Oto 5 oznak tego, że pies darzy nas uczuciem. Dowiedz się, co oznaczają poszczególne z nich w psim języku. Prezentujemy listę znaków rozpoznawczych. Sprawdź.

📢 Proszowice. Właściciel prowadzi korespondencję z konserwatorem, a dach przecieka coraz bardziej Andrzej Patoła kupił dom przy ulicy Kościuszki w Proszowicach i chciałby wymienić przeciekający dach. Tymczasem zamiast remontu prowadzi korespondencję z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie. Choć dom, który kupił zabytkiem nie jest. Wymiana pism trwa już prawie pół roku.

📢 Kraków. Zastraszali pasażerów w autobusie. Do czasu aż wparowali mundurowi Strażnicy miejscy ujęli w Krakowie dwóch młodych mężczyzn, którzy w autobusie komunikacji miejskiej urządzili sobie wulgarną, pełną przekleństw imprezę. Zastraszali pasażerów, palili papierosy i szarpali za drzwi. 📢 Kraków. Wyszedł na rozmowę o pracę i... zaginął. Pomóż policji Michał Karcz 20 marca 2023 roku ok godz. 5.00 wyszedł z miejsca zamieszkania przy ul. Chmieleniec i miał się udać na rozmowę o pracę do Skawiny, jednak nie dotarł na miejsce i nie powrócił do domu, nie nawiązał też kontaktu z rodziną.

📢 Tak OSZUKUJĄ nas sklepy spożywcze. Supermarkety i ich brudne sztuczki. TOP 10 nieczystych zagrań 22.03.2023 Pozorne promocje, fatalnej jakości produkty, sztuczki i triki marketingowe - to tylko niektóre z nieczystych zagrań, jakie stosują wobec nas właściciele super i hipermarketów. Cel jest jeden: klient ma u nich wydać jak najwięcej pieniędzy. O czym warto wiedzieć, aby nie dać się nabrać? Sprawdźcie, będziecie zaskoczeni! 📢 Te imiona są PECHOWE. Nic im się nie udaje i zawsze wpadają w kłopoty. Masz tak na imię? Lepiej miej się na baczności 22.03.2023 Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. Księga imion to kopalnia wskazówek, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jakich sferach życia mamy szczęście, a w jakich powinniśmy być nadzwyczaj ostrożności. Pod uwagę bierze się różne czynniki - pochodzenie imienia, dosłowne znaczenie, a nawet jego długość. Sprawdź w galerii, czy imię, które nosisz, jest pechowe!

📢 Tak mieszkają najbogatsi w Krakowie. Luksusowe domy i mieszkania na sprzedaż za grube miliony! 22.03.2023 Tarasy widokowe, spa, sale kinowe, kryte baseny, sauny i ogromne ogrody - takie luksusy wydają się poza zasięgiem przeciętnego śmiertelnika. Mogą się nimi jednak cieszyć nabywcy ekskluzywnych nieruchomości, które są wystawione na sprzedaż w Krakowie. Zobacz zdjęcia mieszkań i domów, które są dostępne na rynku!

📢 Horoskop miłosny i finansowy na marzec 2023! Tym znakom zodiaku poszczęści się na wiosnę! 22.03.2023 HOROSKOP WIOSENNY 2023. Jedno jest pewne, tegoroczna wiosna to czas ogromnych zmian. Co konkretnie czeka poszczególne znaki zodiaku? Kto będzie miał szczęście w miłości i zdrowiu, a kto zarobi sporą sumę pieniędzy? Sprawdź, co według gwiazd czeka Cię w najbliższym czasie! 📢 Zdjęcie słynnej łąki z tła pulpitu Windowsa zostało zrobione pod Krakowem? Jak oceniacie podobieństwo? Wśród użytkowników komputerów nie ma chyba osoby, która nie widziałaby słynnej tapety Windowsa z zielonym, łagodnym wzniesieniem na tle niebieskiego, upstrzonego obłokami nieba. Okazuje się, że podobny krajobraz jest w miejscowości Polanowice pod Krakowem. Kiedy przejeżdża się autem obok ogromnego pola można odnieść wrażenie, że słynne zdjęcie "Idylli" powstało właśnie tam. Sami zobaczcie.

📢 Perkusista Guns N' Roses Frank Ferrer wraz z żoną Magdaleną Dziun odwiedzili Małopolskę. Byli w Krakowie, Zakopanem i Wieliczce Frank Ferrer, perkusista legendarnego zespołu Guns N' Roses wraz ze swoją żoną Magdaleną Dziun po raz pierwszy od ślubu odwiedzili Polskę. Para zatrzymała się w Warszawie, ale odwiedziła także Małopolskę. Zwiedzili m.in. Zakopane, Wieliczkę i Kraków, o czym opowiedzieli w programie "Wstaje Dzień" TVP Info. 📢 Proszowice. Bośniak wjechał w wysepkę na rondzie W środę rano doszło do kolizji na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z obwodnicą Proszowic. W wysepkę ronda wjechał kierowca chryslera. Mężczyzna nie odniósł poważniejszych obrażeń. 📢 19 najbardziej zaskakujących miejsc w Polsce. Zdumiewające atrakcje, intrygujące zjawiska: wanna Johna Malkovicha, „oddech szatana” i inne W Polsce nie brak miejsc, które wprost zaskakują i zdumiewają. Wiele z nich znajduje się poza utartymi szlakami turystycznymi. Warto je poznać, by urozmaicić wycieczki po Polsce w weekend, urlop czy wakacje. Czy odważycie się np. zajrzeć do radioaktywnej kopalni, zwiedzić miejsce lądowania UFO, przespacerować się nad strumieniem, z którego wydobywa się „oddech szatana”, albo przejrzeć się w lustrze maga Twardowskiego? Zapraszamy do galerii 19 najbardziej zaskakujących miejsc i atrakcji w Polsce.

📢 Szansa na tanie mieszkanie. Licytacje KOMORNICZE w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 22.03.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Marta Kubacka w szpitalu w ciężkim stanie. "To silna dziewczyna, będzie walczyć". Żona Dawida Kubackiego też miała kiedyś sportowe marzenia Marta Kubacka trafiła do szpitala z poważnymi problemami kardiologicznymi, o czym poinformował w mediach społecznościowych jej mąż Dawid Kubacki. Multimedalista igrzysk i mistrzostw świata w skokach narciarskich wycofał się z tego powodu z ostatnich konkursów Pucharu Świata. Oboje tworzą bardzo zgrany duet, wychowują dwie córki. Marta też kocha sport i był czas, że sama miała marzenia, by wystąpić na igrzyskach olimpijskich. Musiała je porzucić, ale stanowi nieocenione wsparcie dla męża. Dziś cała Polska trzyma kciuki za jej szybki powrót do zdrowia.

📢 Jak mieszka Katarzyna Dowbor? Taki styl wnętrz lubi prowadząca „Nasz Nowy Dom”. Koniecznie zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Prowadząca „Nasz Nowy Dom” stworzyła klimatyczny dom, w którym lubi spędzać każdą wolną chwilę z rodziną oraz ukochanymi psami, kotem i koniem. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Dowbor.

📢 O tyle prezydent Krakowa chce podnieść ceny biletów MPK. Pasażerowie nie będą zadowoleni Dziś na sesji Rady Miasta Krakowa radni będą dyskutować w sprawie dalszego funkcjonowania komunikacji miejskiej, a także przyszłości biletu metropolitalnego. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przygotował dwa projekty uchwał. 📢 Wielki tir zablokował ulicę w Skawinie. Przyjechał drugi z pomocą, trwa wyciąganie W środę, 22 marca tir utknął na ul. Łanowej w Skawinie. Kierowca utracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Ugrzązł tam na całej długości pojazdu. Przyjechała pomoc drogowa - kolejny duży pojazd. To sprawiło, że droga została całkowicie zablokowana. Trwa wyciąganie ciągnika siodłowego.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz przepisy na pyszne obiady na marzec 2023. Obiady tanie i szybkie Co na obiad? Jeżeli nie masz pomysłu na obiad – zebraliśmy dla Was 15 przepisów na obiady, które zawsze warto przygotować. Francuska zupa cebulowa, pizza z patelni, szybkie chili con carne z nachosami, pierogi ziemniaczane, lekkie dania z makaronem – to tylko niektóre propozycje na obiady! 📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać! 📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

📢 Gmina Charsznica. Sto lat Marianny Żebrak z Jelczy Swoje setne urodziny obchodziła w niedzielę Marianna Żebrak z Jelczy w gminie Charsznica. Mimo sędziwego wieku jubilatka wciąż jest w znakomitej formie. Przybyłych na uroczystości urodzinowe gości witała z uśmiechem w towarzystwie najbliższej rodziny. 📢 Tak będzie wyglądała nowa cerkiew w Krakowie! Parafia pokazała wizualizacje. "Zbudujemy wspaniałą świątynię" Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną cerkwi pw. św. Cyryla i Metodego. Powstanie przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie - około 30 metrów od wału przeciwpowodziowego. - Przed nami wiele pracy, żeby koncepcja przerodziła się w projekt budowlany, a następnie powstał budynek cerkwi. Zbudujemy wspaniałą świątynię - jest przekonany ks. Jarosław Antosiuk, proboszcz krakowskiej parafii prawosławnej.

📢 Oto są grzechy najcięższe. Sprawdź, czy je popełniłeś! Masz je na sumieniu? Uważaj, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia! Grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii!

📢 Oto listy od sąsiadów do sąsiadów! Wywieszane są na wielu klatkach schodowych bloków, wieżowców z wielu bardzo dziwnych powodów Sąsiedzkie listy są ciekawą lekturą. Oto, co się dzieje na klatkach schodowych! Zbyt głośno uprawiają seks, hałasują, śmiecą, palą na klatce schodowej itd., itp... Co zrobić, gdy w naszej klatce schodowej dzieje się coś, co nam przeszkadza? Odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii zdjęć! 📢 Miechów. Jubileusz złotych par małżeńskich. Przeżyli razem pół wieku Dwadzieścia siedem par z gminy Miechów świętowało pięćdziesiąt lat pożycia małżeńskiego. Podczas uroczystości Burmistrz Dariusz Marczewski wręczył Jubilatom medale przyznane przez Prezydenta RP. 📢 Kraków. W Bronowicach ktoś poprzecinał opony w 40 samochodach. Policja szuka sprawcy W nocy z soboty na niedzielę ktoś poprzecinał opony w blisko 40 pojazdach zaparkowanych na terenie dzielnicy Bronowice. Indywidualne straty właścicieli pojazdów oscylują wokół kilkuset złotych. Sprawcy za uszkodzenie mienia grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Nowe listy gończe 22.03.2023 Małopolska policja opublikowała zdjęcia kilku przestępców, którzy są usilnie poszukiwani. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej.

📢 Oto najdziwniejsze zachowania w Tatrach! Nie do wiary, co turyści potrafią zrobić w górach 22.03.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach. 📢 Bubble bob sprawi, że twoje włosy zyskają na objętości. Ta krótka fryzura damska jest twarzowa i będzie pasowała paniom w każdym wieku Szukasz pomysłu na metamorfozę swojego wizerunku? Postaw na krótką fryzurę damską – bubble bob. Zaletą tego uczesania jest to, że podniesie włosy u nasady i doda im objętości. To cięcie będzie hitem, bo jest kolejną odsłoną kultowego boba. Zobacz, jak wygląda i komu będzie pasować.

📢 Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek oglądasz na własną odpowiedzialność! Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Przez te prace niejeden nauczyciel płakał podczas poprawiania. Czytanie ich to istna katorga i dlatego nauczyciele powinni dostawać nagrody lub przynajmniej dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Twórczość uczniów, którą zamieściliśmy w tym artykule, potrafi doprowadzić do rozstroju nerwowego. Dlatego belfrowie radzą sobie jak tylko mogą i niektórzy z nich publikują w sieci prace swoich uczniów jako hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek. Niestety często jest to śmiech przez łzy. Sprawdźcie jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! [22.03.2023] O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Zabytki z listy UNESCO. Są bezcenne i piękne. Małopolska ma ich najwięcej w Polsce! [22.03.2023] Znalezienie się na tej liście wcale nie jest łatwe. Tymczasem pierwszy polski obiekt, który pojawił się na prestiżowej liście UNESCO, był właśnie z Małopolski, a dokładniej - z Krakowa. Sprawdź naszą listę zabytków UNESCO w Małopolsce i przekonaj się, czy znasz je wszystkie! 📢 Kraków. Przebudowa ul. 29 Listopada. Ważne zmiany i zostaną aż do końca wakacji Przebudowa al. 29 Listopada w Krakowie. Trwa i utrudnia życie mieszkańców, ale od czasu do czasu pojawia się pozytywna informacja. Kierowcy będą mogli korzystać z kolejnego odcinka nowej infrastruktury. Od 27 marca ruch kołowy zostanie przeniesiony na nowo wybudowaną jezdnię od Banacha do Kuźnicy Kołłątajowskiej. Przypomnijmy: od wakacji ubiegłego roku kierowcy korzystają z nowej jedni al. 29 Listopada na odcinku od granicy Krakowa do ul. Banacha.

📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 22.03.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Podaj cegłę, czyli absurdy budowy domu w PRL-u. Starsi pamiętają aż za dobrze, młodsi nie uwierzą PRL był krajem absurdów, więc nie brakowało ich także przy budowie domu. Przypominamy, jak stawiało się domy jednorodzinne w czasach, gdy na materiały budowlane obowiązywały przydziały, a do budżetu budowy trzeba było doliczyć kwotę na łapówki. Kto pamięta, ten wspomni i pokiwa głową, a kto nie – ten się za tę głowę złapie.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 22 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa Horoskop dzienny na środę 22 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odc. 54, 55, 56, 57. Manuela odnajduje Saura. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu "Akacjowa 38" 22.03.23 Celia domyśla się, że Cayetana dzięki koneksjom niszczy karierę Felipe. Prosi Cayetanę, żeby zaprzestała tych działań. Manuela odnajduje Saura. Stara się wzbudzić jego sympatię. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 28". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 53. Herminia się błąka. Streszczenie odcinka [22.03.2023] Herminia nie ma gdzie spać. Jest głodna i zrozpaczona. Znajduje się jednak ktoś, kto zechce ją przygarnąć. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 53. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Wspaniałe stulecie odc. 227. Mustafa planuje zabójstwo. Streszczenie odcinka [24.03.23] Hürrem znajduje dla Sulejmana nową nałożnicę. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z jej myślą. Mustafa z kolei planuje morderstwo. kogo chce zabić? Przeczytaj streszczenie 227. odcinka "Wspaniałego stulecia".

📢 Wspaniałe stulecie odc. 228. Córka zmarłego Ibrahima. Streszczenie odcinka [27.03.23] Rüstema pasza dostaje zaproszenie do koszar. Mężczyzna nie jest zachwycony. Z kolei książę Mustafa ma wielbicielkę. Kto nią jest? Już teraz przeczytaj streszczenie 228. odcinka "Wspaniałego stulecia". 📢 Zakazany owoc odc. 184, 185, 186. Halit ma pretensje do Kayi. Oto streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc" 22.03.23 Halit ma pretensje do Kayi, który pracuje dla Nadira. Lila martwi się o Yigita. Sahika zawiadamia Halita, że Nadir ma kasyno. Halit postanawia nasłać na lokal policję. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc".

📢 PRZYSIĘGA odc. 833, 834, 835. Bekir mówi Gulperi o wyjeździe. Oto streszczenia kolejnych odcinków serialu "Przysięga" 22.03.23 Gulperi nie potrafi powiedzieć ojcu, że nie chce wyjeżdżać. Hasan zauważa jej niepokój. Savas przygotowuje dom dla Gulperi i Bekira. Beyhan podsłuchuje prowadzoną przez niego rozmowę. Co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Przysięga"? Sprawdź.

📢 PRZYSIĘGA odc. 834. Powrót do korzeni. Streszczenie odcinka [23.03.23] Beki i Gulperi coraz lepiej się dogadują. Ojciec chce zabrać ją w wyjątkowe miejsce. Z kolei Beyhan jest wściekła na Savasa. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 834. odcinka "Przysięgi". 📢 PRZYSIĘGA odc. 836. Dom Bekira w płomieniach. Streszczenie odcinka [27.03.23] Beyhan jest wściekła na Bekira. Chce się zemścić. tymczasem Emir i Gulperi miło spędzają wspólny czas. W jaki sposób? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 836. odcinka "Przysięgi".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze, śmieszne oraz oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 22.03.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Mieszkańcy tych miast w Małopolsce mają najlepsze wykształcenie TOP 10 [22.03.2023] Które miasta w Małopolsce mają mieszkańców z najwyższym poziomem wykształcenia? Statystycznie najlepiej wykształceni są mieszkańcy dużych miast, ale nie tylko. W naszym województwie są miasta i miasteczka, gdzie ludzie mogą pochwalić się ukończeniem studiów wyższych. Sprawdźcie naszą listę. 📢 Moje miasto. Czas na nową filharmonię i przebudowę ronda Grzegórzeckiego Mamy już w Krakowie operę, centrum kongresowe, halę widowiskowo-sportową, stadiony, ale niczego tak nie brakuje jak nowej filharmonii. Trudno sobie wyobrazić miasto o metropolitalnych aspiracjach bez takiego obiektu z prawdziwego zdarzenia, jaki można zobaczyć choćby w Katowicach czy Wrocławiu. Przyklaskuję więc pomysłowi marszałka małopolski Witolda Kozłowskiego, by reprezentacyjny pałac muzyki wznieść przy rondzie Grzegórzeckim.

📢 Kolejostrada przez centrum Krakowa robi wrażenie. Już niedługo otwarcie. Najnowsze zdjęcia W Krakowa trwają intensywne prace związane z dobudową dodatkowych torów dla kolei aglomeracyjnej. W związku z tym wybudowano estakady, mosty, przebudowano wiadukty. Powstały nowe przystanki kolejowe, a istniejące zmodernizowano. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec tego roku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć kolejostradę na odcinku z Dworca Głównego do przystanku w rejonie ul. Wielickiej. 📢 Najlepsze MEMY o Krakowie. Dowiesz się z nich więcej o mieście królów niż z encyklopedii! [22.03.2023] Kraków to piękne, ale jednocześnie bardzo specyficzne miasto. Z jednej strony zachwyca, z drugiej wieloma rzeczami irytuje. Doskonale krakowskie realia obrazują... przygotowane przez internautów MEMY. Można dowiedzieć się z nich więcej o klimacie panującym pod Wawelem niż encyklopedii. Zobaczcie sami!

📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Perełki wśród fuszerek [22.02.3023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Potrawy z makaronem. Zobacz TOP 10 pysznych dań z makaronem naszych Czytelników, które pokochasz [PRZEPISY] Potrawy z makaronem – przepisy. Makaron a la carbonara, prosty makaron z warzywami, tagliatelle z łososiem, muszle makaronowe ze szpinakiem, a nawet makaron po chińsku! To tylko niektóre pomysły naszych Czytelników na potrawy z makaronem. Świderki, spaghetti, rurki, lazania… makaronów na sklepowych półkach jest całe mnóstwo. Co z nich zrobić? Zobaczcie najlepsze pomysły na potrawy z makaronem naszych Czytelników. Są wśród nich potrawy proste i pyszne oraz efektowne, których smak zaskoczy wszystkich! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Mural z prezydentem Krakowa to hit! Prezeska krytykowanej spółki pozuje na jego tle, a Jacek Majchrowski ocenia: "Całkiem udany portret" Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski rozsiadł się w fotelu z cygarem i ogląda wyśmiewaną przez internautów miejską telewizję, a za jego plecami czai się - z czerwonymi oczami oraz długimi paznokciami - prezeska budzącej kontrowersje spółki Kraków 5020 Izabela Błaszczyk. Tak w wielkim skrócie można opisać nowy mural, który niedawno pojawił się w rejonie stadionu WKS Wawel w Krakowie, a już stał się hitem. Prezydent Majchrowski skomentował (nie bez ironii), że jest całkiem udany, a Izabela Błaszczyk zrobiła sobie zdjęcie na jego tle. Fotografię opublikowała w mediach społecznościowych z dopiskiem: "znajdź pięć różnic". 📢 Dawid Kubacki i jego góralskie królestwo. Wybudował piękny dom w Szaflarach, tu mieszka z żoną Martą i córeczkami ZDJĘCIA 22.03.2023 Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Nocny pożar domu w gminie Raciechowice. Pomagali nie tylko strażacy Po pożarze, do jakiego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (20/21 marca) w Krzyworzece, gmina Raciechowice poinformowała o udzieleniu pomocy pogorzelcom. Ogień pojawił się w domu w środku nocy, bo chwilę przed godz. 2, ale na szczęście nikt od niego nie ucierpiał. Pożar objął poddasze i dach domu jednorodzinnego. Działania ratowniczo-gaśnicze trwały do godz. 5. Było w nie zaangażowanych sześć zastępów straży pożarnej.

📢 Wyjątkowy mecz Hutnika Kraków. Na murawę wybiegli piłkarze oraz osoby z Zespołem Downa 21 marca Hutnik Kraków jak zwykle od 1950 roku świętuje rocznicę założenia klubu. Ten sam dzień w międzynarodowym kalendarzu obchodzony jest jako Światowy Dzień Zespołu Downa. To dlatego na Suchych Stawach postanowiono połączyć te wydarzenia, organizując wyjątkowy mecz. Na murawę wybiegli piłkarze Hutnika oraz osoby ze Stowarzyszenia Tęcza, wzmocnieni przez podopiecznych PSONI z Zawoi.

📢 W Skawinie w kolorowych skarpetkach byli nie tylko uczniowie, ale też prezesi Poczty Polskiej W pierwszym dniu wiosny i Światowego Dnia Zespołu Downa, starostowie powiatu krakowskiego zawarli partnerską umowę z Pocztą Polską, która wyda kartkę świąteczna zwycięzcy konkursu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie (galeria). 📢 Kraków. Powstanie nowe liceum w sercu miasta, w zabytkowym gmachu i z dobrym dojazdem Kraków będzie miał nowe liceum, z lokalizacją w zabytkowym gmachu w samym centrum - przy ul. Dietla 70. Tworzony ogólniak dołączy tutaj do istniejącej podstawówki i przedszkola. Na początek, od nowego roku szkolnego, w nowym liceum prawdopodobnie zostaną uruchomione trzy klasy pierwsze. Dyrektor szkoły z ul. Dietla ma już wstępny pomysł dotyczący profili klas, prowadzi też rozmowy z krakowskimi uczelniami na temat współpracy: zaangażowania nauczycieli akademickich, jak też możliwości prowadzenia niektórych zajęć w uczelnianych laboratoriach.

📢 Kraków. Tunel na ul. Opolskiej wkrótce będzie przejezdny! Trwają prace wykończeniowe Prowadzone są intensywne prace związane z budową tunelu samochodowego w ciągu ul. Opolskiej. Plan jest taki, by samochody mogły nim przejechać w maju. To część większej inwestycji, jaką jest budowa linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej.

📢 Proszowice. Będą kłopoty! Kluczowe skrzyżowanie zostanie zamknięte na trzy dni Od najbliższego czwartku do soboty (23-25 marca) na proszowickich ulicach może panować spore zamieszanie. Wszystko przez planowane zamknięcie skrzyżowania ulic 3 Maja i Mikołaja Reja w związku prowadzoną w tym miejscu przebudową. 📢 Waloryzacja rent i emerytur w 2023. Od marca wzrosły kwoty rent i emerytur. Zapytaj eksperta o waloryzację świadczeń Od 1 marca emerytury, renty oraz dodatki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzrosły o 14,8 proc. Już w środę (22 marca) seniorzy będą mogli zapytać eksperta o tegoroczną waloryzację świadczeń. Będzie można dowiedzieć się m.in. w jaki sposób ZUS przeprowadził tegoroczną waloryzację oraz kiedy można spodziewać się doręczenia decyzji z nową zwaloryzowaną kwotą świadczenia. Dyżur odbędzie się 22 marca w godz. 10.00 – 12.00, pod numerem telefonu 12 68 30 341.

📢 Rozbudują obwodnicę Krakowa. Trzeci pas będzie między węzłami Modlnica i Modlniczka. Wykonawca dokumentacji wybrany Na 2,5-kilometrowym odcinku zostanie rozbudowana obwodnica Krakowa. Chodzi powstanie trzeciego pasa ruchu w ciągu drogi krajowej nr 94 między węzłami Modlnica i Modlniczka. Całość na terenie gminy Wielka Wieś. Jest wykonawca dokumentacji tego zadania. 📢 Miechów. Podszywają się pod pracowników GOPS. Lepiej uważać! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie ostrzega przed osobami, które podszywają się pod jego pracowników. Niewykluczone, że mogą to być oszustki. 📢 Paznokcie jak pisanki! Pomysły na paznokcie WIELNANOCNE 2023. Kolorowe wzorki i inspiracje 21.03.2023 Szukasz ciekawej stylizacji paznokci hybrydowych na Święta Wielkanocne 2023? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Kolorowo i z odrobiną szaleństwa, taki manicure na pewno zapadnie w pamięć i dopełni świąteczną stylizację. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. Zainspiruj się!

📢 HOROSKOP DZIENNY na 21 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek Horoskop dzienny na wtorek 21 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 To jedno z najwyżej położonych osiedli w Krakowie. Kiedyś było miejscem dla zasłużonych przy budowie Nowej Huty 21.03.23 Osiedle początkowo miało stać się miejscem, gdzie będą mieszkali sami najbardziej zasłużeni dla budowania Nowej Huty, jednakże z czasem przekształciło się w dostępny dla wszystkich obszar, gdzie wzniesiono wiele bloków mieszkalnych. Jest to też jedno z najwyżej położonych osiedli w Krakowie i jedno z najbardziej zielonych. Zobaczcie, jak to miejsce prezentuje się na zdjęciach z drona.

📢 Dawid Kubacki z córeczkami! Żony i dzieci polskich skoczków. Narciarska rodzina wciąż się powiększa ZDJĘCIA Rodzina polskich skoczków narciarskich wciąż się powiększa! W pierwszych dniach 2023 roku Dawid Kubacki i jego żona Marta podzielili się kolejną radosną nowiną - na świat przyszła ich druga córka Maja. Rośnie więc liczba skoczków, którzy mają już dwójkę pociech, ciesząc się z tego, jak szybko dorastają. Wśród szczęśliwych rodziców są Stefan Hula, Klemens Murańka, Maciej Kot i Grzegorz Miętus. Córka najstarszego w tym gronie dyrektora PZN Adama Małysza jest już dorosła i założyła własną rodzinę. Obejrzyjcie rodzinne zdjęcia skoczków w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Najbogatsza gmina wiejska w Małopolsce jest pod Krakowem. Znów płaci podatek od zamożności 20.03.2023 Telewizor, rower, ekspres do kawy - takie nagrody mogą zdobyć mieszkańcy gminy Wielka Wieś w loterii fantowej za meldowanie się w tej najbogatszej w województwie gminie wiejskiej. Meldowanie się mieszkańców pomaga samorządowi w zaoszczędzeniu pieniędzy.

📢 Proszowice. Roztańczony Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 2 [ZDJĘCIA] Szkoła Podstawowa ner w 2 Proszowicach obchodziła Dzień Patrona – 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego. Wydarzenie było jednocześnie okazją do zaprezentowania efektów projektu, w ramach którego szkoła otrzymała dofinansowanie do zorganizowania szkolnego zespołu tanecznego. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 52. Kto zabrał córkę Manueli? Streszczenie odcinka [21.03.2023] Manuela w końcu dowiaduje się, kim były kobiety, które zabrały jej córkę. Z kolei Claudio organizuje wieczorek literacki. Kto się na nim pojawi? Przeczytaj poniższe streszczenie 52. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odc. 49, 50, 51, 52. Cayetana spełnia obietnicę. Oto streszczenia kolejnych odcinków "Akacjowej 38" 19.03.23 Claudio organizuje w domu Hidalgów wieczorek literacki, na który przybywa sam Leopoldo Alas Clarn. Dochodzi do sytuacji, w której Claudio przyznaje się, że to on pisze pod pseudonimem Leopoldo Safo. Felipe przeprasza Trini i prosi ją, by pomagała Celii. Vizcaino odmawia Manueli przyjęcia pieniędzy i wyjawienia, kim były kobiety, które zabrały jej córeczkę. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38".

📢 PRZYSIĘGA odc. 830, 831, 832, 833. Policja aresztuje Ekrema. Przeczytaj streszczenie kolejnych odcinków "Przysięgi" 19.03.23 Narin i Kemal idą na badanie USG. Wreszcie dostają dobre wieści. Do Kemala dzwoni dyrektor szkoły Masal. Okazuje się, że dziewczyna musi szybko lecieć do Wiednia do szkoły, bo czeka ją egzamin. Cała rodzina postanawia zorganizować Masal pożegnanie. Gulperi jest z Emirem w szpitalu i czeka na wiadomość o stanie zdrowia ojca. Martwi się, że Bekir umrze. Beyhan jest zła, że Savas pomógł Bekirowi. Masal jest smutno, że musi wyjechać i zostawić rodzinę. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach "Przysięgi".

📢 Te przedmioty w domu przynoszą pecha. Szybko się ich pozbądź albo zostaw i zobacz, co może Cię czekać Przesądy towarzyszą nam stale i spotykamy się z nimi praktycznie na każdym kroku. Do jednych podchodzimy z dystansem i traktujemy je żartobliwie, inne z kolei budzą w nas obawy i lęk. W naszej galerii znajdziesz przesądy związane z pechem, czyli te, w które niby nie wierzymy, ale na wszelki wypadek wobec nich działamy zapobiegawczo, bo po co kusić los i narażać się na nieszczęście? Zobacz, jakie przedmioty w domu przynoszą pecha i co grozi, jeśli nie pozbędziemy się ich z mieszkania...

📢 Charsznica. Ósmy charytatywny bal dla miechowskiego Hospicjum Tradycyjnym polonezem rozpoczął się w charsznickiej Planecie VIII bal charytatywny dla Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie. Otwierający taniec poprowadzili ubrani w szlacheckie stroje uczniowie miechowskiego Zespołu Szkół nr 1.

📢 Miechów. Policjanci mają nowego komendanta i zastępcę. Inspektor Andrzej Kot już na emeryturze Podinspektor Jacek Rosół został pełniącym obowiązki komendanta powiatowego policji w Miechowie. Po 30 latach służby, w tym przez 5 ostatnich lat na stanowisku komendanta w Miechowie, na emeryturę przeszedł inspektor Andrzej Kot. Na emeryturę odszedł również dotychczasowy zastępca miechowskiego komendanta mł. insp. Michał Gurda. Jego miejsce zajął podinsp. Piotr Galicki, który awansował ze stanowiska naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Miechów. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

