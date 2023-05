Prasówka 23.05.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS”?

Prasówka 23.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W projekcie ustawy zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. Sprawdzili to Amerykańscy naukowcy - zobaczcie listę Są wierne, lojalne, zawsze gotowe do zabawy i nie oceniają cię, gdy podjadasz wieczorem jedzenie z lodówki. Nie bez powodu psa uznaje się za najlepszego przyjaciela człowieka. Przyjazne czworonogi oprócz uroku wyróżniają się również nieprzeciętną inteligencją. Niektóre z nich współpracują przy śledztwach, a nawet uczestniczą w akcjach ratowniczych. Zobaczcie w naszej galerii ranking najmądrzejszych psów. Oto, co udało się ustalić amerykańskim naukowcom!

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Niedawno został ojcem - zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 23.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie! 📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Ten sposób może zdziałać cuda Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule.

📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie. 📢 Takie są skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem, gdy jemy natkę pietruszki Niepozorna natka pietruszki to prawdziwa bomba witaminowa. Nać pietruszki nie pozostaje bez wpływu na naszą urodę. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet natki. Wiemy co się dzieje z organizmem gdy jemy natkę pietruszki, kto powinien ją jeść, a kto jej unikać.

📢 Kraków. Tunel na Opolskiej gotowy. Puścili ruch w drugiej nitce. Co się stanie ze "starymi" pasami ruchu? Od 22 maja, od godzin wieczornych ruch na ul. Opolskiej odbywa się już w obu kierunkach. Otwarta została komora tunelu w kierunku Bronowic. W minionym tygodniu ruch puszczono w tej w kierunku Nowej Huty. Pytanie - co stanie się z dawnymi pasami ruchu Opolskiej? Tunel powstał po to by ruch aut nie kolidował z przejazdem tramwaju do Górki Narodowej. Linia jest aktualnie w budowie. 📢 Wyjątkowa majówka w Lubniu. Ze wschodem Słońca, z widokiem na góry W maju w wielu miejscowościach powiatu myślenickiego i nie tylko odprawiane są majówki. Ludzie najczęściej gromadzą się popołudniami lub pod wieczór przy przydrożnych kapliczkach, aby modlić się i śpiewać pieśni maryjne. W Lubniu od kilku lat odprawiana jest wyjątkowa majówka. Jest wyjątkowa nie tylko dlatego, że zaczyna się o wschodzie Słońca. To spotkanie ma charakter religijny, ale też krajoznawczy i integracyjny.

📢 Koszmarne buble budowlane. Historie remontów, które stały się katastrofą. Największe niedoróbki i amatorska prowizorka polskiego internetu Każdy może stać się ofiarą koszmarnych bubli budowlanych. Wystarczy, że trafimy na nieodpowiednich majstrów, a nasz remont zamieni się w totalną katastrofę. Stracimy pieniądze, materiały budowlane i cenny czasu. Zobacz galerię zdjęć z największymi niedoróbkami i pokazem amatorskiej prowizorki polskiego internetu. Boli i ściska w środku od samego patrzenia. 📢 Trwa rekrutacja 2023 w Krakowie. Ile punktów było przepustką do najpopularniejszych klas w liceach rok temu? Samorządowe licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia oferują absolwentom podstawówek łącznie 11 356 miejsc w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. To więcej niż w ubiegłorocznym naborze, kiedy na młodych ludzi czekało 10 436 miejsc w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez gminę. W trwającej teraz rekrutacji można się zdecydować m.in. na wybór klasy w jednym z trzech całkiem nowych, otwieranych od 1 września br. liceów. My natomiast przypominamy, jakie były tzw. progi punktowe do najpopularniejszych klas rok temu. Zestawienie danych - w naszej GALERII.

📢 Maraton MTB Tour 2023 przejechał przez Krzeszowice. To był raj dla fanów rowerowych emocji Mieszkańcy Krzeszowic mogli podziwiać zawodników Małopolska MTB Tour 2023. Trasa dla dorosłych zawodników prowadziła z Trzebini przez centrum Krzeszowic. Tu w okolicy plant zorganizowano stoisko ze smakołykami, a dla fanów rowerowych atrakcji możliwość spotkania się z kolarzami. 📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbędzie się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpi 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji. 📢 Święto Kwitnącej Jabłoni pod Krakowem. Sadownicy z gminy Michałowice wspominali założenie sadów i dawne świętowanie Doroczne święto sadowników z gminy Michałowice odbyło się już 45. raz w Zagórzycach Dworskich. Spotkali się obecni i byli właściciele sadów. Świętowali, podziwiali występy lokalnych zespołów, rozmawiali o ostatnich ulewach, wiatrach i nie do końca udanej pogodzie wiosną, kiedy ich sady kwitną, a oni sami czekają na zapylenie jabłoni, grusz, śliw, drzew wiśniowych i czereśniowych.

📢 Święto Storczyka w Kalinie Małej. Kukawki już są! Kilkaset osób odwiedziło obszar Natura 2000 w Kalinie Małej, by uczestniczyć w tegorocznym Święcie Storczyka. Można się było naocznie przekonać jak stadko owiec dba o przydzielone im zbocze porośnięte ciepłolubną roślinnością. Z liczby rosnących w tym miejscu storczyków można wnioskować, że zwierzęta w roli żywych kosiarek spisują się bez zarzutu. 📢 Zawoja. Po zawaleniu się schodów w Karczmie Zbójnickiej jedna osoba nadal w szpitalu. Prokuratura wszczęła śledztwo To miała być miła, rodzinna uroczystość. Skończyła się niespodziewanie tuż po godz. 19 w sobotę 20 maja 2023 roku zawaleniem się schodów w Karczmie Zbójnickiej w Zawoi, gdy goście chcieli zrobić sobie zdjęcie na zewnątrz. Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej wszczęła dzisiaj (22.05.2023) oficjalne śledztwo po zawaleniu się schodów.

📢 Oto miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". 📢 Kolejna OSP włączona do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP Skomielna Biała została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i stała się tym samym 29 jednostką OSP z terenu powiatu myślenickiego, która do niego się zalicza i tym samym może być dysponowana do działań nie tylko na terenie własnej gminy, czyli gminy Lubień, ale całego powiatu myślenickiego.

📢 Jak mierzyć ciśnienie krwi? Unikaj tych błędów. Mogą sfałszować wynik. Zobacz, jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi Nie tylko osoby z nadciśnieniem, ale również wszyscy dorośli i dzieci powinni co jakiś czas mierzyć ciśnienie krwi. Jest to jedno z podstawowych badań, które pozwala na ocenę zarówno pracy serca, jak i ogólnego stanu zdrowia. Nadciśnienie nie zawsze bowiem daje objawy, a nieleczone może doprowadzić nawet do zawału serca lub udaru mózgu i śmierci. Zobacz, jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi i jakich błędów unikać, aby dobrze je zmierzyć. 📢 10 najtańszych miast Europy na weekend: nowy ranking. Polskie miasto na podium; zwycięzca zaskakuje. Gdzie najtaniej na wycieczkę latem? Które miasto Europy jest najtańsze na weekendową wycieczkę latem 2023? Powstał nowy ranking, w którym porównano ceny noclegów, wyżywienia i atrakcji w 35 miastach. W pierwszej dziesiątce są dwa ośrodki z Polski, ale miasto, które zajęło pierwsze miejsce, to zupełne zaskoczenie. Nie chodzi wcale o jakąś zapadniętą mieścinę, ale jedną z najwspanialszych wakacyjnych stolic. Sami sprawdźcie – zapraszamy do galerii.

📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie. 📢 24 czerwca Wianki w Krakowie. Koncerty, piknik, konkurs na najpiękniejszy wianek W sobotę 24 czerwca Kraków będzie rozbrzmiewał muzyką z kilku scen. Koncerty pod gołym niebem, uliczne granie, konkurs na najpiękniejszy wianek i piknik dla rodzin - tak zapowiadają się w tym roku Wianki pod Wawelem. 📢 Małopolskie przysmaki, o których nie miałeś pojęcia. TOP 12 dań małopolskich gospodyń [PRZEPISY] Znacie kućmoka? A starosądecką bryjkę? Prołziaki z Moszczenicy? Placki po zobielsku? Nie? To kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie potrawy od pokoleń przygotowują panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski. Można się zdziwić!

📢 Wielki horoskop na czerwiec 2023. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna 23.04.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 23.04.2023. 📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu.

📢 Wypadek pod Krakowem. Pojazd ciężarowy wypadł z drogi i przewrócił się na bok W poniedziałek, 22 maja przed południem doszło do wypadku na drodze lokalnej w Gaju w gminie Mogilany. Na ul. Wzgórze z drogi wypadł samochód ciężarowy i przewrócił się poza pasem jezdni. Pojazd leżał na boku. 📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Wierzbno. Okulicki nie wylądował, ale Niemcy odparci W Wierzbnie koło Proszowic odbyła się druga część obchodów jubileuszu pięciolecia 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To właśnie na polach tej podproszowickiej miejscowości 79 lat temu wylądował ze spadochronem gen. Leopold Okulicki, patron brygady. Inscenizacja jego skoku miała być największą atrakcją wydarzenia. Niestety nie była.

📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Ślub Justyny Kowalczyk i Kacpra Tekieli odbył się w 2020 roku. Termin zmienił się przez pandemię [ZDJĘCIA] Słynna biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk wyszła za mąż za znanego alpinistę Kacpra Tekielego we wrześniu 2020 roku. Na przeszkodzie w zorganizowaniu ślubu i wesela w pierwotnie planowanym terminie stanęła pandemia koronawirusa, dlatego do uroczystości doszło z kilkumiesięcznym opóźnieniem. We wrześniu 2021 roku urodził się ich syn Hugo. 18 maja 2023 roku nadeszła tragiczna wiadomość o śmierci Kacpra Tekieli w szwajcarskich Alpach, która nastąpiła dzień wcześniej, 17 maja.

📢 9 plaż z najbardziej błękitną i najczystszą wodą na świecie. To prawdziwe cuda natury i wakacyjne raje Które plaże są najlepsze na świecie? Te, gdzie woda jest najczystsza i ma najpiękniejszy kolor – błękitny w różnych odcieniach, lazurowy lub turkusowy. Wybraliśmy 9 plaż z najbardziej błękitną wodą, tak przejrzystą, że nawet bez nurkowania możecie obserwować, co dzieje się pod powierzchnią. W niektórych z tych miejsc woda ma niezwykły seledynowy odcień, a w jednym zmienia kolor w zależności od pory roku. Jak to możliwe? Przekonajcie się, jakie sekrety skrywają plaże z najbardziej błękitną wodą na świecie. 📢 Rodzinny ogród działkowy w Krakowie wart więcej niż złoto. ROD-y kosztują krocie! Zobacz oferty 22.05.2023 Wraz z przyjściem wiosny krakowianie zaczęli się rozglądać za ogródkami działkowymi, dzięki którym można spędzać czas na świeżym powietrzu nie opuszczając swojego miasta. Popyt spowodował wzrost cen tego typu przybytków. Za kilkuarową działkę z altaną trzeba dziś zapłacić minimum 50 tys. Najlepiej zagospodarowane skrawki zieleni na rodzinnych ogródkach działkowych kosztują już ponad 100 tys. zł! Boom na ROD-y trwa nieprzerwanie od początku pandemii.

📢 Atrakcyjne miejsca na wycieczkę w godzinę jazdy od Krakowa. Polskie Malediwy, mała Chorwacja, czy malowana wieś 22.05.2023 Macie ochotę na szybką weekendową wycieczkę lub mini-urlop w swoim województwie? W okolicach Krakowa znajduje się mnóstwo wspaniałych miejsc, idealnych na jedno- lub kilkudniową wycieczkę. I to zaledwie godzinę jazdy samochodem od Krakowa! Do niektórych można dostać się nawet w kilkadziesiąt minut rowerem.

📢 Oto NOWE grzechy, z których należy się spowiadać. Mogłeś nawet nie wiedzieć, że istnieją! 22.05.2023 W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi. 📢 10 nietypowych turystycznych destynacji w Małopolsce. Tu warto się wybrać! 22.05.2023 Zobacz nasze zestawienie TOP 10 nietypowych destynacji, które warto wybrać w Małopolsce! Odkrywanie najpiękniejszych zakątków Małopolski to ogromny przywilej, o którym często zapominamy. Propozycje, które znajdziecie w naszym przeglądzie są skierowane do osób, które nie przepadają za tłumami. Podczas, gdy wszyscy będą spacerować po Tatrach, czy tłoczyć na się deptaku w Krynicy, wy możecie wybrać miejsca, które są zdecydowanie mniej popularne, ale wcale nie mniej warte zobaczenia!

📢 La Bandida, bohaterka serialu TVP, istniała naprawdę! Oto historia Gracieli Olmos [ZDJĘCIA] 22.05.2023 "La bandida" to obecnie jeden z największych serialowych hitów emitowanych na antenie TVP. Mało kto jednak wie, że Graciela Olmos, której postać odgrywa Sandra Echeverría, istniała naprawdę. Oto historia prawdziwej "La bandidy". 📢 Żony i dziewczyny Hiszpanów z Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach piłkarzy 22.05 2023 Hiszpańscy piłkarze występujący w Wiśle Kraków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których prezentują się wraz ze swoimi żonami i dziewczynami. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Witowice. Motocyklista i jego pasażerka zepchnięci do rowu W niedziele późnym popołudniem na drodze wojewódzkiej nr 783 w Witowicach doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Zderzyły się samochód osobowy z motocyklem.

📢 Kiedy pogrzeb Kacpra Tekieli, który zginął w Alpach? Z żoną Justyną Kowalczyk mieszkał w Zakopanem Ponad dwa i pół roku temu Justyna Kowalczyk wyszła za Kacpra Tekielę. W czwartek 18 maja 2023 roku z Alp szwajcarskich dotarła tragiczna wiadomość o śmierci w lawinie jej męża, znanego alpinisty i instruktora wspinaczki sportowej, który zginął dzień wcześniej porwany przez lawinę. Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb męża Justyny Kowalczyk? 📢 Policjanci ruchu drogowego korzystają z nowoczesnych laserowych mierników prędkości Policjanci ruchu drogowego zostali wyposażeni w nowoczesne laserowe mierniki prędkości, które pozwolą skutecznie walczyć z piratami drogowymi. Doposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt umożliwia precyzyjne wykonanie pomiaru prędkości z większej odległości. Sygnał do zatrzymania podawany jest dzięki temu z odpowiednim wyprzedzeniem, co zapewnia możliwość płynnego i bezpiecznego zatrzymania pojazdu w warunkach wzmożonego ruchu drogowego. Policjanci ruchu drogowego otrzymali 100 sztuk laserowych mierników prędkości.

📢 Dziedzictwo odc. 42. Coraz większe zauroczenie. Streszczenie odcinka [02.06.23] Ali, Begum i Kiraz udają się razem na miasto. Z kolei Yaman nadal jest zły na Seher. Czy w końcu wyjaśni jej powód swojej oschłości? Koniecznie przeczytaj streszczenie 42. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 106. Skandal na całą dzielnicę. Streszczenie odcinka [06.06.2023] Consuelo po raz kolejny wywołuje skandal. Tym razem mówią o tym dosłownie wszyscy. Co zrobiła? Z kolei w kawiarni dochodzi do tragedii. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 106. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 22.05.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 22.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Kraków. Dzieje się na ulicach. Fala remontów i zmian w ruchu, otwarcie tunelu Nadszedł nowy tydzień, pogoda sprzyja, drogowcy rzucili się do roboty. W Krakowie już prowadzonych jest wiele inwestycji i remontów a dochodzą kolejne. Igrzyska Europejskie już za miesiąc co zapewne jeszcze bardziej mobilizuje drogowców do pracy, poza zdenerwowanymi kierowcami, którzy pomstują stojąc w korkach. Zobaczcie gdzie trwają już prace, gdzie pojawią się nowe remonty ulic i jakie zmiany w ruchu spowodują. Dobra wiadomość jest taka, że w poniedziałek wieczorem nowy tunel na Opolskiej ma być już otwarty w obu kierunkach.

📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 22.05.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Spacery nie tylko na weekend. TOP 10 bliskich miejsc na spacer i randkę w plenerze w Krakowie Wiosna, wiosna... Gdzie wybrać się na miły spacer, nie wyjeżdżając z miasta? Żeby było blisko, ale ładnie i zielono? Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas na romantycznej randce? Mamy dla Was propozycje wiosennych spacerów. Sprawdź nasze podpowiedzi na weekend.

📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie takie perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem albo wykrzyknikiem! Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 22.05.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Hokej wyniki MŚ Elity 2023, tabela, terminarz. Najlepsze drużyny walczą w mistrzostwach świata w Tampere i Rydze. Kto gra dzisiaj? MŚ Elity w hokeju na lodzie 2023, sprawdź wyniki meczów dzisiaj. Mistrzostwa świata w tym roku zaplanowano na 12-28 maja w Finlandii i na Łotwie. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o hokejowych MŚ: wyniki, terminarz, tabela. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Pomysł na obiad. Zapiekanki: z ziemniakami i makaronem – najlepsze przepisy naszych Czytelników [PRZEPISY] Zapiekanki na obiad – przepisy. Zapiekanki z makaronem i zapiekanki z ziemniakami to pomysł na szybki i smaczny obiad. Wybraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia Dokładnie o godzinie 10.07 drugiego czerwca 1979 roku samolot z papieżem wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Kilka godzin później na placu Zwycięstwa padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Powróćmy wspomnieniami do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. 📢 Miechów. Komendanci policji urzędują „na całego” Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion powołał podinsp. Jacka Rosoła na stanowisko komendanta powiatowego policji w Miechowie, a podinsp. Piotra Galickiego na stanowisko I zastępcy komendanta.

📢 Inez Ciałowicz z Krakowa zdobyła tytuł Miss Małopolski 2023. 23-letnia studentka architektury dzieli się swoimi zdjęciami na Instagramie 23-letnia Inez Ciałowicz z Krakowa zdobyła tytuł Miss Województwa Małopolskiego 2023. W jej ręce powędrowały także tytuły Miss Publiczności Woj. Małopolskiego, Miss Telewidzów Woj. Małopolskiego, a także Miss FRANTIC CLUB. Finałowa gala konkursu odbyła się w w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia 23-letniej studentki architektury na Instagramie. 📢 Moda damska na wystawie w krypcie u ojców Pijarów w Krakowie. Była małopolska konserwator zabytków oburzona. "Profanacja" Rozwieszone na murach, przysłaniające Jezusa Chrystusa na krzyżu, stojące tam, gdzie w Wielki Piątek wierni oglądają Grób Pański. Chodzi o sukienki i kostiumy kąpielowe, które jeszcze niedawno można było zobaczyć w krypcie krakowskiego kościoła pijarów w ramach wystawy krakowskiego projektanta i artysty: PLICH-a. Wystawy nie są tu niczym nowym, ale ta konkretna oburzyła byłą małopolską konserwator zabytków Monikę Bogdanowską, która skierowała w tej sprawie pismo do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. To, co zobaczyła, określiła profanacją. "Przekroczono krawędź, za którą jest już ciemna czeluść".

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa rusza 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Najlepsze suchary! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najpopularniejsze i najśmieszniejsze suchary 2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 50. rocznica święceń kapłańskich abp. Marka Jędraszewskiego. Zlot VIP-ów w Krakowie Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, obchodził w sobotę (21.5) 50. rocznicę swoich święceń kapłańskich. - Budzi się we mnie ogromne poczucie pokory, a przede wszystkim trudnej do wyrażenia wielkiej wdzięczności wobec Boga, który w swojej opatrzności zechciał mnie powołać i wybrać na wyłączną służbę dla siebie oraz swego Kościoła - mówił na zakończenie mszy świętej w Katedrze na Wawelu. 📢 To ona była twarzą ABBY i prawdziwą pięknością. Tak teraz wygląda Agnetha Faltskog Zespół ABBA był bezdyskusyjnie jednym z najchętniej słuchanych zespołów muzycznych na świecie. Sprzedali ponad 300 mln płyt. Grupę tworzyli Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus i Agnetha Fältskog. Swoją urodą i charyzmą zachwycała szczególnie Agnetha Fältskog. Zobacz, jak przez lata zmieniła się blond piękność z ABBY.

📢 Co z Parkiem Grzegórzeckim w Krakowie? Na razie sceneria jest tu jak z horroru, a to może być piękne miejsce Od pięciu lat mieszkańcy Krakowa czekają, aż na Grzegórzkach powstanie park z prawdziwego zdarzenia, oświetlony, uporządkowany bezpieczny. Park Grzegórzecki. A pięć lat liczone jest od symbolicznego otwarcia tego miejsca, bo plany stworzenia tu park sięgają o wiele dalej wstecz. Na razie "park" przy bulwarach wiślanych to porośnięty teren, z wydeptanymi przez samych mieszkańców ścieżkami i kilkoma uporządkowanymi alejkami, z mnóstwem mrocznie wyglądających pozostałości dawnej zabudowy, w tym wojskowej. Sceneria jak z horroru, która jednak może stać się naprawdę pięknym miejscem. Zapytaliśmy czy jest szansa na to, że ten stan rzeczy się zmieni. 📢 Na Marszu Równości w Krakowie było 12 tysięcy osób. Roztańczony tłum szedł pod hasłem: "Każdy z nas potrzebuje miłości" Ulicami Krakowa przeszedł Marsz Równości: po raz trzeci z honorowym patronatem prezydenta Jacka Majchrowskiego, a w tym roku również przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Uczestnicy przyszli z kolorowymi flagami i parasolami, a także transparentami. - Wszyscy potrzebują miłości - mówili na marszu.

📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Lokalny Stragan z regionalnymi smakołykami pod Krakowem. Rozwija się moda na ekologiczne targowiska Moda na targi z lokalnymi produktami pojawia się w kolejnych gminach powiatu krakowskiego. W ostatnich kilku latach otwarto kilka takich targowisk. Jednym z ostatnio powstałych jest targ w Baranówce w gminie Kocmyrzów-Luborzyca - to tzw. Lokalny Stragan. Ideą tych targów jest oferowanie wyrobów przez miejscowych rolników, producentów warzyw, sadowników i rękodzielników.

📢 Kibice na meczu Kraków Kings - Tychy Falcons w PFL. Znajdźcie się na zdjęciach W spotkaniu 6. kolejki Polskiej Ligi Futbolu drużyna futbolu amerykańskiego Kraków Kings wygrała u siebie z Tychy Falcons 10:7. W meczu, który został rozegrany na stadionie Nadwiślanu Kraków 20 maja 2023 roku (sobota), miejsca ekipa mogła liczyć na doping swoich kibiców. Zobaczcie, co działo się na trybunach. Jeśli byliście na tym meczu, znajdźcie się na zdjęciach w nasezj galerii. 📢 Proszowice. Strażacy doczekali się własnego sztandaru Podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Proszowicach tutejsza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała sztandar. Z powodu tego wydarzenia strażackie święto w Proszowicach miało większą rangę niż zwykle. 📢 Proszowice 15 lat temu. Miejskie targowiska i nie tylko. III część galerii 20.05.2023 Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy prezentację zdjęć, dokumentujących życie Proszowic w 2008 roku. W trzeciej części galerii skupiamy się przede wszystkim na miejskich targowiskach, ale nie tylko. Odwiedzimy też okolice szpitala i kilka innych miejsc.

📢 Myślenice na zdjęciach sprzed lat i z dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto 20.05.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej.

📢 Podwójne strażackie święto. Odznaczenia, awanse i nowa jednostka w KSRG Powiatowe Obchody Dnia Strażaka odbyły się w Myślenicach w czwartek (18 maja). W tym roku były okazją nie tylko do wręczenia odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom. Swoje święto miała przy tej okazji jednostka OSP Skomielna Biała z gminy Lubień, która dołączyła do grona jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Poświęcono też nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy KP PSP.

📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Na DK 94 ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym Na drodze krajowej nr 94 w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś samochód ciężarowy z naczepą zderzył się w osobowym. Jedna osoba zginęła - to kierowca osobowego volkswagena. Wypadek miał miejsce w czwartek, 18 maja przed godz. 14. Droga została zablokowana. 3,5 godziny później zorganizowano ruch wahadłowy. 📢 Wielkowiejski Targ z lokalnymi smakołykami zainaugurował sezon. Przybyło rekordowo dużo wystawców Rozpoczął się sezon na Wielkowiejski Targ z produktami lokalnymi w Szycach przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś. To już czwarty rok targów organizowanych przez samorząd i miejscowych wystawców, którzy oferują produkty spożywcze, rękodzieło, upominki. Ideą organizacji targów w gminie Wielka Wieś jest promowanie produktów regionalnych i lokalnych wyrobów. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 "Sieprawska piątka", czyli sportowe zmagania na 5000 (i mniej) metrów [ZDJĘCIA] Ponad setka biegaczy stawiła się w sobotę w Sieprawiu, gdzie odbyła się dziewiąta edycja biegu „Sieprawska Piątka” oraz krótsze biegi dla dzieci i młodzieży.

