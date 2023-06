Prasówka 23.06.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Córka byłego prezydenta mieszka w luksusowej willi - zobacz zdjęcia”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Córka byłego prezydenta mieszka w luksusowej willi - zobacz zdjęcia Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą jedną z najpiękniejszych par polskiego show-bizesnu. Ona jest dziennikarką i córką byłego prezydenta - Aleksandra Kwaśniewskiego, on to uznany muzyk, który występował na największych scenach w Polsce. Są małżeństwem od 2012 roku. Ich mieszkanie to stylowa przestrzeń, która wygląda jak z pierwszych stron z katalogu.

📢 Najlepsze memy po meczu Mołdawia - Polska: Katastrofa Biało-Czerwonych po przerwie Do tej pory najgorszym występem Polaków w meczu z Mołdawią był remis kadry Waldemara Fornalika w 2013 roku w Kiszyniowie 1:1. Trener Fernando Santos przebił jednak ten "wyczyn" i po raz pierwszy w historii Biało-Czerwoni przegrali z Mołdawianami plasującymi się w rankingu FIFA na 171 miejscu, choć I połowa zupełnie nie wskazywała na naszą porażkę. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Mołdawia - Polska.

📢 Horoskop dzienny na 23 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 23 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Deniss Rakels znów zagra w Krakowie. Hit transferowy! Były snajper Cracovii podpisał kontrakt z Hutnikiem Hutnik Kraków. Deniss Rakels, były reprezentant Łotwy, piłkarz dobrze znany z polskiej ekstraklasy - m.in. z występów w Cracovii, został nowym zawodnikiem nowohuckiego klubu. 31-letni napastnik do polskiej II ligi przeniósł się z łotewskiej ekstraklasy.

📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki? 📢 27-letnia Anastazja prawdopodobnie została zamordowana w opuszczonym domu. Dziennikarze znaleźli to miejsce Wygląda na to, że 27-letnia Anastazja została zamordowana w opuszczonym domu na greckiej wyspie Kos. Dziennikarze odnaleźli to miejsce i sfotografowali je. Według wcześniej przekazywanych informacji Polka miała zostać zamordowana w domu głównego podejrzanego w sprawie. 📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami.

📢 Zmiany personalne 2023 w Archidiecezji Krakowskiej. Gdzie pojawi się nowy proboszcz? Sprawdź listę zmian Krakowska kuria ogłosiła - jak co roku przed wakacjami - zmiany personalne wśród duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej. Wiadomo już, gdzie pojawią się nowi proboszczowie i administratorzy parafii. Ogłoszone zmiany dotyczą także wikariuszy oraz księży, którym powierzono szczególne funkcje i obowiązki. - Tam, gdzie idziemy wiernie za Chrystusem, tam na pewno zawsze możemy cieszyć się Jego błogosławieństwem mówił abp Marek Jędraszewski, dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczając nowe nominacje księżom Archidiecezji Krakowskiej.

📢 170 mln zł zyskał sportowy Kraków dzięki igrzyskom europejskim. Pozostaną odnowione obiekty Zarząd Infrastruktury Sportowej podsumował przygotowania do III Igrzysk Europejskich 2023, które odbywają się w Krakowie i Małopolsce. Dzięki rządowym dotacjom, w łącznej kwocie ponad 130 mln zł, pod Wawelem zrealizowano trzy inwestycje miejskie: modernizację stadionu Wisły, toru kajakowego przy ul. Kolnej oraz budowę boiska do koszykówki 3x3 przy al. Focha. Ze środków centralnych (w kwocie 39 mln zł) skorzystała też krakowska Akademia Wychowania-Fizycznego, gdzie zmodernizowano stadion i halę wraz z otoczeniem.

📢 Igrzyska Europejskie 2023. Są pierwsze medale dla Polski! Złoto i brąz w sprincie kajakowym W czwartek w kajakowym sprincie odbyły się cztery finały. Pierwszy z udziałem Polaków przyniósł medal w C-2 na 500 m, Norman Zezula i Aleksander Kitewski popłynęli po brąz. Wcześniej w eliminacjach mieli 2. czas w swoim biegu, co dawało powód liczyć na to, że włączą się do walki o podium. Udało się na nim stanąć, ale wcale nie było łatwo. 📢 Koniec roku szkolnego! Zobacz, jak to wyglądało za czasów PRL. To było wydarzenie! Koniec roku szkolnego to początek wakacji. I teraz, i kiedyś uczniowie czekają z utęsknieniem na ostatni dzwonek i rozdanie świadectw. Za czasów PRL w każdej szkole było to wielkie wydarzenie. Zobacz, jak obchodzili koniec roku szkolnego rodzice i dziadkowie.

📢 Najmodniejsze dzielnice Krakowa, w których kiedyś rządził przemysł. Te miejsca zmieniły się nie do poznania Lata mijają, a Kraków nieustannie zmienia się na naszych oczach. Wiele dzielnic przeszło nieprawdopodobne zmiany. Miejsca, w których rządził przemysł dzisiaj często są luksusowymi i modnymi dzielnicami, pełnymi apartamentów i biurowców. Niektórzy takiego Krakowa nie są w stanie sobie wyobrazić. Dzisiaj zapraszamy was w podróż w czasie. Zobaczcie jak kiedyś wyglądały słynne dzielnice Krakowa, takie jak Zabłocie, Czyżyny czy Bieżanów, a jak wyglądają dzisiaj.

📢 Sukienki na lato Rozenek, Hyży i Mrozowskiej to hit wakacji. Te zwiewne kreacje zatuszują niedoskonałości figury. Zobacz propozycje gwiazd Szukasz stylizacji na wakacje, w której będzie ci wygodnie, komfortowo i chłodno? Postaw na sukienki na lato o luźnym kroju, który pozwoli ci się poczuć naprawdę dobrze i nie przejmować się figurą. Chociaż nasze polskie celebrytki nie muszą się martwić nadprogramowymi kilogramami, to ukochały sobie tent dress. Zobacz proste sukienki na lato, które założyły na siebie Rozenek-Majdan, Mrozowska, Hyży i Żmuda-Trzebiatowska.

📢 Wakacje tylko 30 minut od Krakowa. Greckie plaże, chorwackie wody i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [22.06.2023] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023. 📢 Kraków. Na Zakrzówku sypią się mandaty. Straż miejska wlepiła już ponad pół tysiąca Wraz z nadejściem letnich temperatur patrole straży miejskiej regularnie kontrolują Park Zakrzówek. Strażnicy zwracają szczególną uwagę na wykroczenia związane z niestosowaniem się do przepisów zawartych w regulaminie parku, ale także kontrolują teren pod kątem przewinień popełnianych przez kierowców. W związku z tym, w okresie od 1 maja do 20 czerwca br. ujawnili 793 wykroczenia. W tym ponad 60 we wtorkowy upalny dzień 20 czerwca. Na kąpiele na Zakrzówku zezwolono 1 czerwca, ale dopiero 22 czerwca oficjalnie otwarto kąpielisko z ratownikami. Jakie wykroczenia nad zalewem są popełniane najczęściej?

📢 Dziedzictwo odc. 57. Podsłuchana rozmowa i zamienione leki. Streszczenie odcinka [26.06.23] Ikbal nadal chce sprawić, aby Yusuf czuł się zdezorientowany i zagubiony. Z kolei Ali podsłuchuje rozmowę Begum z Kiraz. Czego się dowie? Już teraz przeczytaj streszczenie 57. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Horoskop dzienny na 22 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 22 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Wypadek pod Krakowem. Dwa pojazdy zderzyły się w gminie Zielonki na drodze wojewódzkiej. Jest osoba ranna W czwartek, 22 czerwca doszło do wypadku w Brzozówce w gminie Zielonki. Było tuż po południu, gdy zderzyły się dwa samochód. Jedna osoba została poszkodowana. Wezwano zespół ratownictwa medycznego. 📢 Zakazany owoc odc. 248. Próba skompromitowania Yildiz. Streszczenie odcinka [29.06.23] Sahika powoli zaczyna szykować się do ślubu Yildiz. Co dla niej przygotuje? Tymczasem Ender i Caner coś knują. Co takiego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 248. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Wietrzenie magazynu Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. 15 procent zniżki na cały asortyment Dwa dni - 23 i 24 czerwca - potrwa akcja wyprzedaży powojskowego sprzętu i ubrań, którą organizuje krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego. Przy ul. Księży Pijarów 3 w Krakowie na nabywców będą czekać przecenione o 15 procent m.in. dresy "ferdki", manierki i hełmy, będzie okazja kupić ze zniżką drewniane skrzynie, taborety, porcelanę... Podczas wyprzedaży zakupy będzie można zrobić w piątek od 9 do 17 i w sobotę między 9 a 13. Zyski ze sprzedaży AMW przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

📢 Proszowice. Modernizacja Zespołu Szkół wciąż bez wykonawcy. Fiasko trzech przetargów Ciągle nie udało się znaleźć firmy, która podjęłaby się wykonania prac modernizacyjnych na obiekcie Zespołu Szkół w Proszowicach. Mimo trzech postępowań przetargowych nie wpłynęła żadna oferta. Według najczarniejszego scenariusza Starostwo Powiatowe może stracić prawie 5 milionów złotych przyznanej na zadanie dotacji. 📢 Top 5 kąpielisk w Krakowie i okolicach według Googla. Te miejsca trzeba odwiedzić! Lato w pełni. Sezon na odpoczynek na plaży można uznać za rozpoczęty. Specjalnie dla was przygotowaliśmy listę top 5 kąpielisk w Krakowie i okolicach według Googla, które trzeba odwiedzić. Miejsca znane i mniej znane. Tutaj będziecie mogli odpocząć w miłej atmosferze, a dotarcie do nich zajmie wam naprawdę niewiele czasu. Sprawdźcie gdzie w Krakowie i okolicach warto wybrać się na plażę!

📢 Rajska plaża nad Bałtykiem. I do tego bez tłumów! Ulubione miejsce polskich gwiazd i influencerów. Tu warto przyjechać na wakacje nad morzem Gdzie pojechać na wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Rajska plaża nad Bałtykiem? I do tego bez tłumów? Tak. Jest nad polskim morzem takie miejsce, które zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Na końcu galerii znajdziecie zdjęcia internautów. Takie piękne fotki możecie tam zrobić!

📢 Ulina Wielka. Nie żyje młody mężczyzna. Rano wyszedł z domu W czwartek przed południem na terenie Uliny Wielkie w gminie Gołcza doszło do zgonu 38-letniego mężczyzny. Przyczynę jego śmierci określi sekcja zwłok.

📢 Zakrzówek oficjalnie otwarty! Budowa kąpieliska wywoływała w Krakowie wiele emocji. To jest jednak przepis na hit lata 2023 Od dziś mieszkańcy Krakowa mogą oficjalnie już korzystać z najbardziej atrakcyjnego kąpieliska w Krakowie, które jest strzeżone przez ratowników. Część krakowskich aktywistów ma sporo zastrzeżeń, co do kąpieliska odnośnie stanu bezpieczeństwa tego miejsca i czystości wody. Urzędnicy zapewniają jednak, że kąpielisko jest bezpieczne a woda nadaje się do kąpieli, co potwierdza sanepid. - Zakrzówek to też jedno z najczęściej kontrolowanych miejsc w Krakowie przez strażników miejskich - zapewnia Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. 📢 Zakrzówek będzie hitem lata 2023 w Krakowie! Od kamieniołomu do luksusowego kąpieliska. Tak zmieniało się to miejsce 22.06.2023 Park Zakrzówek to dawny krakowski kamieniołom, przekształcony w zbiornik z krystalicznie czystą wodą, dysponujący absolutnie unikalnymi walorami krajobrazowymi, który od 1 czerwca 2023 roku został udostępniony mieszkańcom Krakowa i turystom. Już teraz wiadomo, że po oficjalnym otwarciu pięciu nowo wybudowanych basenów będzie to hit lata 2023! Jakie będą godziny otwarcia? Czy wstęp jest darmowy, czy płatny? Gdzie zaparkować? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym materiale!

📢 7 najlepszych gadżetów na upały, które musisz mieć. Pomogą ci przetrwać najwyższe temperatury. Kilka potrafi zaskoczyć Fala upałów dotarła do Polski i musimy sobie z nimi jakoś poradzić. Na szczęście jest spora ilość przydatnych gadżetów, które pomogą nam przetrwać wysokie temperatury. Niektóre mogą być zaskoczeniem, ale warto je znać – wybraliśmy 7 najciekawszych. Sprawdźcie sami.

📢 Proszowice. Nagrał film o niezłomnym pradziadku. Wygrał ogólnopolski konkurs Michał Pawłowski, uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Chłopiec nagrał film poświęcony swojemu stryjecznemu pradziadkowi Ignacemu Boduchowi, żołnierzowi AK zamordowanemu przez UB w 1945 roku. 📢 To najsłynniejszy sklep w Krakowie. Stoi w mieście od lat! Jaka jest historia DH Jubilat? Dom Handlowy Jubilat został oddany do użytku w 1969 roku. Modernistyczny budynek stanął u zbiegu al. Trzech Wieszczów i ul. Zwierzynieckiej. Od momentu otwarcia przez niemal trzy dekady był największym domem towarowym w Krakowie. Wiele osób wciąż zachwyca się wyjątkową architekturą tego budynku, która od otwarcia właściwie się nie zmieniła.

📢 Zakazany owoc odc. 245. Wzajemne okłamywanie. Streszczenie odcinka [26.06.23] Ender znów jest wściekła. Co spowodowało u niej wybuch złości? Tymczasem Yildiz znów nie ma powodów do radości. Co się dzieje? Przeczytaj poniższe streszczenie 245. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 22.06.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 22.06 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Horoskop miłosny na lato 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje!

📢 Miechów. Zaginął Mariusz Stachowicz. Nie z nim kontaktu od dwóch tygodni Miechowscy policjanci poszukują 39-letniego Mariusza Stachowicza z Siedlisk. Mężczyzna po raz ostatni był widziany 7 czerwca. Od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. 📢 Dzień Ojca 2023. Kiedy wypada to wyjątkowe święto i co podarować tacie w prezencie? Dzień Ojca 2023 zbliża się wielkimi krokami. Jest to świetna okazja do tego, aby złożyć tacie życzenia i spędzić z nim trochę czasu. Kiedy dokładnie obchodzimy Dzień Ojca w Polsce i na świecie? Jaka jest geneza tego święta? Odpowiedzi znajdziecie poniżej.

📢 Restauracje i kawiarnie z widokiem na Kraków. Oto TOP 10 miejsc, w których przy kawie lub posiłku można podziwiać panoramę miasta 22.06 Restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają! Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie!

📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na weekendową wycieczkę! Jak do nich dotrzeć? 22.06 Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie. 📢 Trendy, które zmieniają nasze domy. Te meble mają styl i są ponadczasowe. Zobacz! Aktualne trendy w aranżacji i wyposażeniu wnętrz pokazują, jak w ostatnim czasie zmieniają się nasze domy. Teraz z większą świadomością podchodzimy do urządzania wnętrz, wybierając solidne, funkcjonalne meble o ponadczasowym wzornictwie. Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2023, a jednocześnie zostanie z nami na lata?

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 22.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 22.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Regionalne zupy, jakich nie znacie! Tak się gotuje w Małopolsce [PRZEPISY] Krakowska zupa kminkowa, parzybroda po mirowsku, prawdziwa góralska kwaśnica, zupa bryndzowa, zupa „rzodkie ziemniaki”, polewka na maślance, białczańska zupa scypa, kluski kudłate z kwaśnicą. Oto zupy, których skosztujesz tylko w Małopolsce! Wiele z nich jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Tak od wieków gotowały tutaj gospodynie, a i teraz te smakowite „polewki” pojawiają się na małopolskich stołach! Zebraliśmy dla Was przepisy na małopolskie zupy, jakich nie znacie! Skusicie się?

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Młoda kapusta – przepisy. Co można przygotować z młodej kapusty? TOP 10 przepisów naszych Czytelników Młoda kapusta – przepisy naszych Czytelników. Młodą kapustę przygotowuje się zazwyczaj zasmażaną na maśle z dużą ilością koperku. Do tego młode ziemniaki i pyszny obiad gotowy! Ale z młodej kapusty można przyrządzić też wiele innych ciekawych dań: bigos, sałatkę, krokiety, czy tartę. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 Tak gotują Koła Gospodyń Wiejskich! Zobacz pomysły na letnie dania jak u babci. To prawdziwy smak dzieciństwa [PRZEPISY] Knedle ze śliwkami, zupa szczawiowa, drożdżowe racuchy, pierogi z truskawkami, młode ziemniaki z koperkiem popijane zsiadłym mlekiem. Pierogi z serem na słodko, czy w końcu zupa owocowa. Brzmi znajomo? Tak! To właśnie takie proste dania pamięta większość z nas z wakacji u babci! A gdyby tak wybrać się w sentymentalną podróż w czasie i samemu zrobić dania, jakie serwowały nam nasze babcie? Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy od Kół Gospodyń Wiejskich, na dania, które smakują jak za dawnych lat!

📢 Kraków. Budowie Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza postępuje W dzielnicy VIII Dębniki, a dokładniej na Ruczaju, przy ul. Jana Kantego Przyzby powstaje ośrodek Centrum Kultury Ruczaj , filia Centrum Kultury Podgórza. Na razie to wielka dziura w ziemi, ale ma tu stanąć kolorowy budynek. Umowę z wykonawcą - firmą Łęgprzem - podpisano 1 lutego br. Jej wartość to ponad 55 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 30 mln zł. Firma ma ponad 2 lata na wykonanie prac. 📢 Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie rozpoczęte! Ceremonia otwarcia na stadionie Wisły: relacja minuta po minucie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. Ceremonia otwarcia tej wielkiej imprezy sportowej odbywa się w środę 21 czerwca na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana. Tak jak zwykle w przypadku tego typu wydarzeń, zaplanowano przemówienia oficjeli, ale nie oszukujmy się - publiczność na trybunach i telewizyjno-streamingowa czekała na sportowców oraz artystów. Muzycznie ceremonię rozkręcili m.in. Roxie Węgiel i Kalush Orchestra. Efekty specjalne, występy taneczne - to też już zobaczyliśmy. Tutaj relacjonujemy wydarzenie prosto ze stadionu Wisły. - Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 uważam za otwarte! - ogłosił o godz. 23.07 prezydent RP Andrzej Duda.

📢 Na stadionie Wisły zapłonął znicz Ognia Pokoju. W Krakowie rozpoczęły się Igrzyska Europejskie 2023 Było momentami podniośle, ale i radośnie. Wczoraj na stadionie miejskim im. H. Reymana w Krakowie odbyła się ceremonia otwarcia III Igrzysk Europejskich 2023. Wzięły w niej udział liczne delegacje ponad 7 tysięcy sportowców, którzy będą walczyć o 253 komplety medali. Formułę otwarcia igrzysk na zakończenie uroczystości, którą z trybun obejrzało ok. 20 tysięcy widzów, wygłosił prezydent RP Andrzej Duda. Całość uświetnił efektowny pokaz sztucznych ogni.

📢 Niezwykła Noc Kupały na kopcu Krakusa. Wianki, wróżby i wielkie ognisko. Tak krakowianie świętowali najkrótszą noc w roku Na Kopcu Krakusa odbyła się Noc Kupały, spotkane krakowian nawiązujące do pogańskiego obrządku. Impreza związana jest z najdłuższym dniem w roku (a w sumie z najkrótszą nocą). Kiedy miłośnicy sportu bawili się na ceremonii otwarcia igrzysk europejskich, miłośnicy bardziej mistycznej rozrywki zawitali na kopiec z Podgórzu. Rozpalano ogniska, pleciono i puszczano wianki na wodzie, szukano kwiatu paproci. Były wróżby, zabawy przy ogniu, taniec, muzyka, występy artystyczne, no i świetna zabawa.

📢 Tak mieszka Anna Czartoryska z Michałem Niemczyckim. Zobacz wyjątkowy dom polskich milionerów. Jak żyją arystokraci z czwórką dzieci Tak mieszka Anna Czartoryska-Niemczycka z Michałem Niemczycki. Milionerzy żyją na co dzień w przestronny domu za miastem. Nieruchomość arystokratów nie przypomina jednak luksusowego pałacu, co wiele osób może zdziwić. Zobacz, gdzie mieszkają jedni z najbogatszych Polaków. Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu piosenkarki. Przekonaj się, jak żyją na co dzień polscy milionerzy. 📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon. 📢 Kraków. Protest mieszkańców w czasie ceremonii otwarcia igrzysk europejskich Mieszkańcy Prądnika Czerwonego zorganizowali protest przeciwko wycince 1059 drzew pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic. Protest odbył się przed Stadionem Miejskim im. Henryka Reymana, w środę 21 czerwca o godzinie 20.00. Przyszło kilkadziesiąt osób. A to właśnie na stadionie gdzie swoje mecze zwykle rozgrywa Wisła Kraków odbywała się w tym samym czasie ceremonia otwarcia igrzysk europejskich, na którą przyszło sporo widzów. Mijali transparenty pikietujących napisane po angielsku. Porządku pilnowała policja.

📢 W Krakowie może się odbyć wyjątkowy proces. Spadkobiercy poszkodowanych Polaków domagają się milionów od niemieckich koncernów W Sądzie Okręgowym w Krakowie złożony został pozew grupy polskich prawników występujących w imieniu spadkobierców Leopolda Wellisza i Tadeusza Śledzińskiego. Trzej wnukowie Wellisza, którego fabrykę lokomotyw "Fablok" w Chrzanowie przejął w czasie wojny niemiecki koncern Henschel, domagają się 17 mln zł odszkodowania. Córka Śledzińskiego domaga się 1,7 mln zł odszkodowania za niewolniczą pracę ojca w Auschwitz. To pierwszy taki pozew w Europie. 📢 Takich rzeczy na stadionie Wisły Kraków jeszcze nie było. Boisko zniknęło, obiekt gotowy na ceremonię otwarcia igrzysk europejskich To co działo się na Stadionie Miejskim im. H. Reymana w ostatnich dniach owiane było wielką tajemnicą. Wewnątrz trwały przygotowania do ceremonii otwarcia III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. O godz. 18.30 otwarto drzwi. To co można zobaczyć przechodzi wszelkie wyobrażenia. Piłkarski obiekt zmienił się w ogromną arenę ze sceną gotową na niecodzienny spektakl. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak prezentuje się stadion Wisły tuż przed rozpoczęciem historycznej uroczystości.

📢 BMX Freestyle. Salta na rowerach, loty nad skateparkiem, czyli igrzyska w Krzeszowicach rozpoczęte Ludzie latający na rowerach, salta i fikołki w powietrzu z rowerem trzymanym tylko nogami. Zawodnicy i ich pokazy nad skateparkiem. Tak zaczęło się szaleństwo rowerowe w Krzeszowicach. W pierwszym dniu Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska w Krzeszowicach rozgrywano zawody w kolarstwie BMX Feestyle. Zdawało się, że trików nie będzie końca, ale po występach kobiet zabawę popsuła pogoda. Po rozgrzewce mężczyzn zaczął padać deszcz i zawody przerwano do odwołania.

📢 Duże zmiany w Krakowie. Zarząd Transportu Publicznego przejmuje Punkty Sprzedaży Biletów i uruchamia dodatkowe kontrole biletów Pierwszy dzień lipca przyniesie duże zmiany. Na początku przyszłego miesiąca Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP) przejmie dotychczas zarządzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Punkty Sprzedaży Biletów i przekształci je w Punkty Obsługi Pasażerów. To jednak nie wszystko. ZTP uruchomi również uzupełniającą kontrolę biletów w pojazdach MPK w Krakowie. W związku z nowymi obowiązkami, poszukiwani są również pracownicy.

📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 22 do 26 czerwca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 22.06.23 Dostawcy energii elektrycznej zapowiedzieli przerwy w dostawach prądu w Krakowie i w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Tutaj znajdziesz informację o przerwach od środy 21 czerwca do poniedziałku 26 czerwca. Do wyłączenia prądu może dojść również z powodu awarii, o czym zakład energetyczny informuje na bieżąco. Sprawdź, czy tam, gdzie mieszkasz, również powinieneś przygotować się na przerwę w dostawie prądu, która może potrwać kilka godzin. 📢 Kraków się doczekał. W czwartek oficjalne otwarcie kąpieliska z basenami na Zakrzówku. Nad bezpieczeństwem będą czuwać ratownicy W czwartek, 22 czerwca, o godz. 10, po czterech latach prac zostanie otwarte kąpielisko na Zakrzówku w Krakowie. Od tego momentu nad bezpieczeństwem użytkowników będą czuwać wykwalifikowani ratownicy. Ze strzeżonego akwenu mieszkańcy mogą skorzystać w godz. 10–18, do 3 września.

📢 Krótkie fryzury damskie to idealne rozwiązanie na lato! W tych cięciach będziesz wyglądała kobieco. Zobacz uczesania, które są modne Krótkie fryzury damskie to praktyczne i wygodne rozwiązanie. Prezentujemy cięcia, które dodadzą ci uroku bez względu na to czy jesteś blondynką, brunetką, czy rudą. Zobacz najmodniejsze fryzury roku!

📢 Tak stadion Wisły Kraków zmienił się na igrzyska europejskie. Oto efekt liftingu za ponad 100 mln zł. Zdjęcia sprzed i po remoncie W środę, 21 lipca, Stadion Miejski im. H. Reymana w Krakowie będzie można zobaczyć w całej okazałości podczas otwarcia III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce. W ramach przygotowań do tej imprezy obiekt został odnowiony. Zamysł był taki, żeby przede wszystkim wypiękniał z zewnątrz. Wykonano więc zupełnie nowe elewacje. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak stadion wyglądał wcześniej i prezentuje się teraz po odnowie.

📢 Smaki dzieciństwa: potrawy jak u mamy. Pamiętacie takie dania? Sprawdź przepisy Są potrawy, których smak pamiętamy na zawsze. Gotowała je mama. Kiedy wracaliśmy ze szkoły, pachniało w całym domu. Przypominamy przepisy na obiad jak u mamy. Takie dania są niedrogie, proste w przyrządzaniu i szybkie do zrobienia. 📢 Konkurs „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023” rozstrzygnięty! Nagradzamy firmy i szkoły Dziś w trakcie prestiżowej gali uhonorowaliśmy laureatów II edycji ekokonkursu „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023”. Co zrobić, by zminimalizować degradację środowiska naturalnego, ale jednocześnie rozwijać firmę? Oni to nie tylko wiedzą, ale już stosują. 📢 Tanie mieszkania od komornika. Licytacje komornicze w Małopolsce w lipcu 2023. Te lokale będą licytowane 22.06.2023 Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Sprawdź licytacje komornicze, które odbędą się w lipcu 2023 r. Cena wywoławcza to najczęściej 3/4 sumy oszacowania, ale może wynieść nawet połowę realnej wartości nieruchomości. Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pogrzeb Barbary Borys-Damięckiej. Grzegorz Damięcki pożegnał ukochaną mamę 21 czerwca 2023 roku odbył się pogrzeb Barbary Borys-Damięckiej. Znana reżyserka telewizyjna i teatralna, a także senatorka, spoczęła w grobie na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Ukochaną mamę pożegnał syn, aktor Grzegorz Damięcki. 📢 Polska - Mołdawia 2:3. Przegraliśmy z jedną z najsłabszych drużyn na świecie! Tak kibice śmieją się z piłkarzy [MEMY] Była 1/8 finału Mistrzostw Świata, ale teraz miała być lepsza gra reprezentacji, więc PZPN zatrudnił trenera Fernando Santosa. Po kolejnej porażce Santos szczerze wyznał, że nie wie, co się stało. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice. 📢 Park Młynówka Królewska w Krakowie. Zakwitły róże i zrobiło się klimatycznie. Mamy zdjęcia Kraków posiada swój kącik czytelniczy, który na wszystkich miłośników klimatycznych miejsc, czeka w Parku Młynówka Królewska. Teraz jest tam wyjątkowo magicznie. Zakwitły róże i zrobiło się zielono. Można odetchnąć i odpocząć z dobrą książką. Lubicie takie miejsca?

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium. 📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie!

📢 Basen Wandzianka w Krakowie został ponownie otwarty. Przyniesie prawdziwą ulgę w upały Od 19 czerwca 2023 krakowianie mogą korzystać z odkrytego basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji KS Wanda przy ul. Bulwarowej. Kąpielisko otwarte jest od 10-18. Cena za wejście różni się od pory dnia.

📢 Krakowskie Bagry piękne, ale też bardzo tajemnicze! Tego nie wiecie o tym popularnym kąpielisku Już jutro oficjalnie na nowy sezon uruchomione zostanie kąpielisko nad zalewem Bagry (od tego momentu nad bezpieczeństwem użytkowników będą czuwać wykwalifikowani ratownicy). To zdecydowanie jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Szczególnie w weekendy nad ten zalew przychodzą tłumy. Ale to jednocześnie miejsce pełne tajemnic. Czy wiecie np. ile metrów głębokości mają Bagry? I w jakich okolicznościach powstały? A skąd wziął się tutaj krokodyl szuwarowy? Sprawdźcie w naszej galerii. 📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Igrzyska Europejskie 2023. Kajakarze liczą na dużo medali. Tor na Zalewie Na Piaskach jest zagadką Rywalizacja w sprincie kajakowym na Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023 ma przynieść reprezentacji sporo sukcesów. Nasi zawodnicy i zawodniczki wymieniani są - niebezpodstawnie - w gronie faworytów. Zmagania w randze mistrzostw Europy odbędą się na tymczasowym torze na Zalewie na Piaskach (nazywanym Zalewem Kryspinów) w Cholerzynie pod Krakowem.

📢 Osiem wieków parafii w Wawrzeńczycach. Msza pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, jarmark i widowiska historyczne Parafia w Wawrzeńczycach obchodzi jubileusz 800-lecia. To całoroczne obchody i wiele wydarzeń przypominających dzieje tutejszego kościoła powstałego w 1223 r. z fundacji biskupa Iwona Odrowąża. Główne uroczystości zorganizowano z udziałem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Przygotowano jarmark "Jak drzewiej bywało" i widowiska historyczne z udziałem rekonstruktorów. 📢 Gdzie nad wodę w Małopolsce? Najpiękniejsze kąpieliska, które warto odwiedzić. Godziny otwarcia, adresy, warunki. Tu czuwa sanepid W Małopolsce jest 18 kąpielisk, nad którymi czuwa sanepid. W nich badana jest woda i w sezonie kąpielowym można liczyć, że są tam ratownicy. Dzięki temu jest tam bezpiecznie i wybierając się na plażowanie i kąpiele, lepiej właśnie tam jeździć. Najwięcej kąpeilisk jest w okolicach Krakowa, mniej w okolicach Tarnowa i Sącza. Na tym tle wyróżnia się niewielka Trzebinia, gdzie są dwa bardzo fajne akweny.

📢 Proszowice. Towarzystwo Turystyki Regionalnej ma 15 lat Tysiące przejechanych kilometrów, dziesiątki odwiedzonych miejsc, zorganizowanych spotkań i koncertów, setki spławionych Szreniawą wianków. Towarzystwo Turystyki Regionalnej Proszowice to jedna z najaktywniejszych lokalnych organizacji. W tym roku obchodzi piętnastolecie swojej działalności.

📢 Proszowice. Teofila Pawłowska, jedna z najstarszych Polek spoczęła na cmentarzu Na cmentarzu w Proszowicach została w poniedziałek (19 czerwca) pochowana Teofila Pawłowska, najstarsza mieszkanka miasta i jedna z najstarszych Polek. W chwili śmierci, do której doszło 15 czerwca w proszowickim szpitalu, miała dokładnie 106 lat, osiem miesięcy i jeden dzień. W kraju żyło tylko 19 starszych od niej osób. Spoczęła w starej części cmentarza. 📢 Kamienica przy św. Jana 12 do końca 2025 roku będzie wyremontowana. Wsparcie SKOZK - 4,4 mln zł Łącznie 4,4 mln zł przekaże do 2025 roku Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK) na dokończenie generalnego remontu kamienicy przy ul. św. Jana 12, należącej do Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Remont tego zabytku trwa już od kilku lat. Dzięki tym pracom m.in. odsłonięto i poddano konserwacji dekorację malarską z przełomu XVIII i XIX wieku w salach na pierwszym piętrze. Z kolei przed kilkoma dniami - jak donosi SKOZK - odkryto jeszcze starsze, bo sięgające być może XVII wieku malowidła ścienne na II piętrze.

📢 Dni Miechowa. Agnieszka Chylińska w koszulce Pogoni! Od czwartku do niedzieli trwały tegoroczne Dni Miechowa. Zaczęło się od spotkania autorskiego w Bibliotece Publicznej z Nathalie K. Flower. Skończyło na koncercie Agnieszki Chylińskiej i pokazie laserów. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity.

📢 Proszowice. Śladami Stańczyka dojechali do Niepołomic Zamek w Niepołomicach, Czarny Staw w Puszczy Niepołomickiej to tylko niektóre miejsca, które odwiedzili uczestnicy tegorocznej edycji Rowerowego Rajdu Stańczyka. W nagrodę za aktywnie spędzony czas otrzymali efektowne pamiątkowe medale.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Bad Homburg 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA 250 w Bad Homburg. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Bad Homburg 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 250 w Bad Homburg.

📢 Dni Proszowic 2023. Tłumy na Sławomirze i niespodzianka z Ostrowa Tak, jak można było się spodziewać, niedzielny koncert Sławomira zgromadził pod sceną tegorocznych Dni Proszowic tłumy ludzi spragnionych lekkiej, tanecznej muzyki. Piosenkarz i muzyk, występując wspólnie z żoną Kajrą i zespołem, nie zawiódł jej oczekiwań, wykonując swoje najbardziej przebojowe piosenki.

📢 Dni Proszowic 2023. Sobota pełna tańca i muzyki. Znakomity Zimen Do późnego sobotniego wieczoru trwały sobotnie wydarzenia, odbywające się w ramach tegorocznych Dni Proszowic. W pierwszej części na scenie dominowała młodzież. Im później, tym więcej było „dorosłych” wykonawców. Zwieńczeniem pierwszego dnia był koncert Jacka Mejera, czyli rapera Mezo. 📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 15.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Memy po meczu Czechy - Polska: Santos jak Mickiewicz, ma już swoje Dziady. Nie ma premii, nie ma gry! [26.03] Polscy kibice wychodzący ze stadionu Fortuna Arena w Pradze, gdzie kadra Fernando Santosa przegrała z Czechami 1:3 w eliminacjach Euro 2024, nie mieli wesołych min. Niektórzy skandowali znane hasło: "Polacy nic się nie stało”. Internauci byli mniej wyrozumiali dla piłkarzy reprezentacji, komentując ich występ memami. "Nie ma premii, nie ma gry!". Obejrzyjcie je w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Proszowice. Obchody Nocy Świętojańskiej z Towarzystwem Turystyki [DUŻO ZDJĘĆ] Przez wiele godzin trwały w piątek obchody Nocy Świętojańskiej zorganizowane przez Towarzystwo Turystyki Regionalnej Proszowice

