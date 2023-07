Prasówka 23.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Koty to władcy naszych domów. Najlepsze memy o kotach. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE”?

Prasówka 23.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Koty to władcy naszych domów. Najlepsze memy o kotach. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Górnikiem Łęczna Remis 2:2 na inaugurację sezonu wywalczyła Wisła Kraków w Łęcznej z Górnikiem. A może inaczej, bardziej straciła dwa punkty, bo miała wszystko w swoich rękach, by ten mecz wygrać. Były w Łęcznej w grze „Białej Gwiazdy” plusy, były i minusy. Wszystko to wzięliśmy pod uwagę, wystawiając oceny piłkarzom Wisły.

📢 Poloneza czas zacząć! Taki widok tylko na krakowskim Rynku Korowód tańczących na Rynku Głównym oznacza jedno: to wspólny polonez wykonywany przez Balet Cracovia Danza z udziałem mieszkańców i turystów w ramach Festiwalu Tańców Dworskich. Wspólnego tańczenia nie mogło zabraknąć w tym roku.

Prasówka 23.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najbardziej betonowe miejsca w Krakowie. Oto ranking "betonowych pustyń" Dyskusja na temat betonowania miast nasila się zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy mieszkańcy dużych aglomeracji muszą mierzyć się z upałami. Aby pobudzić do dyskusji i zastanowić się nad tym, co w Krakowie nas otacza, przygotowaliśmy ranking najbardziej betonowych miejsc w Krakowie oparty na opiniach naszych czytelników.

📢 Kiibce na meczu Hutnik Kraków - Skra Częstochowa. Gorący doping na inaugurację II-ligowego sezonu 2023-2024 na Suchych Stawach [ZDJĘCIA] Kibice Hutnika Kraków po 1. kolejce nowego sezonu (2023-2024) w II lidze piłkarskiej mają powody do radości. Ich ulubieńcy w sobotnim spotkaniu (22 lipca) pokonali na swoim stadionie 3:0 Skrę Bełchatów. Byliście na meczu? Znajdźcie się na zdjęciach. 📢 II liga piłkarska. Hutnik Kraków sezon 2023-2024 zaczął od zwycięstwa nad Skrą Częstochowa Mecz Hutnik Kraków - Skra Częstochowa, rozegrany w sobotę 22 lipca 2023 r., w 1. kolejce sezonu 2023-2024 w II lidze piłkarskiej przyniósł miejscowej ekipie zwycięstwo. Nowohucka ekipa, z nowym sponsorem strategicznym i po zmianach w składzie, ma walczyć o przepustkę do wyższej klasy rozgrywkowej. Zobaczcie zdjęcia z tego spotkania. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki [23.07.2023] Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [23.07.2023] Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirem Peszko? [23.07.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka. Pierwszy przystanek w krakowskim Parku Jordana „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka" wyruszyła w wakacyjną trasę. W sobotę, 22 lipca jej pierwszym przystankiem był Park Jordana w Krakowie w godz. 11-18. Podczas rodzinnego pikniku nie zabrakło gier, zabaw edukacyjnych i konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Ponadto można było również obejrzeć sprzęt kontrolny Inspekcji Transportu Drogowego, a także posłuchać koncertu Kuby Szmajkowskiego. „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” to ogólnopolski projekt informacyjno-edukacyjnym skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1-3 szkoły podstawowej oraz ich rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców. 📢 Odrodzenie Cracovii po przerwie! Piłkarze z Krakowa nie załamali się po stracie dwóch goli. Michał Rakoczy udźwignął rolę lidera "Pasów" W czwartek przed treningiem trener Jacek Zieliński poinformował trzech golkiperów szerokiej kadry Cracovii, że w sobotnim meczu ze Stalą do bramki wejdzie Sebastian Madejski. Debiut w ekstraklasie okazał się dla 26-latka trudny, bo po dwóch celnych strzałach „Pasy” przegrywały ze Stalą 0:2. Po przerwie w Mielcu nastąpiło jednak odrodzenie krakowian, którzy wyrównali za sprawą Pawła Jaroszyńskiego i Michała Rakoczego. Ten drugi po raz pierwszy zagrał z numerem 10 na koszulce i wywiązał się z roli lidera drużyny. Inauguracja Cracovii w nowym sezonie piłkarskiej ekstraklasy na remis 2:2.

📢 Płoną toksyczne odpady w Przylepie. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców To jest sytuacja kryzysowa - alarmuje st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. W Zielonej Górze płonie hala, w której od lat składowane były toksyczne odpady. W sobotę ok. 21.00 wojewoda lubuski poinformował, że nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców. Zapewnił, że jakość powietrza jest stale monitorowana. 📢 Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Edycja wakacje 2023 [22.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Poważny wypadek trzech samochodów na Drodze Wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy. Pięć osób trafiło do szpitala, w tym troje dzieci Do bardzo groźnego wypadku trzech samochodów doszło w sobotę (22 lipca) na Drodze Wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy (gmina Tuchów). Poszkodowanych zostało w sumie pięć osób, w tym troje dzieci. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. 📢 Skład Cracovii na mecz ze Stalą Mielec w piłkarskiej ekstraklasie 22.07.2023 Piłkarze Cracovii rozpoczynają sezon 2023/2024 w ekstraklasie meczem ze Stalą Mielec. W wyjazdowej potyczce drużyna Jacka Zielińskiego nie zaprezentuje się w optymalnym zestawieniu, gdyż kilku zawodników wciąż leczy mniejsze i większe urazy. Kto wystąpi w zespole "Pasów" w sobotnim spotkaniu, które rozpocznie się w Mielcu o godzinie 15? Poniżej prezentujemy sylwetki piłkarzy, którzy znaleźli się w wyjściowym składzie. Oto pierwsza jedenastka Cracovii na inaugurację sezonu 22 lipca.

📢 Wielkie sianokosy na Błoniach. W centrum Krakowa klimat jak na wakacjach na wsi! Zdjęcia i wideo Na Błoniach rozpoczęły się sianokosy! Słoneczne i upalne dni to najlepszy czas na takie prace. Wybór właśnie tej pory nie jest przypadkowy, ponieważ dobrze wysuszona trawa może zostać wykorzystana w celach rolniczych. Przy późniejszym wystąpieniu opadów deszczu, Błonia będą mogły zazielenić się na nowo. 📢 Tyniec. 74-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala po pobiciu przez młodych ludzi. "Uderzali go pięściami w brzuch i klatkę" 74-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala po tym, jak pobiła go grupa młodych ludzi. Do tego zdarzenia doszło w piątek (21 lipca) ok. godz. 17 przy ul. Walgierza Wdałego w Tyńcu. Po utarczce słownej z 20-latkami mężczyzna został uderzony pięściami w klatkę piersiową i brzuch. Nadal jest pod opieką lekarzy.

📢 III liga piłkarska. Wiślanie Jaśkowice wygrali w sparingu z Garbarnią Kraków. Zobacz zdjęcia z meczu Sezon w grupie czwartej III ligi piłkarskiej, w której grają małopolskie zespoły, rusza 5-6 sierpnia 2023 r. Dwa tygodnie przed inauguracją dwie drużyny z naszego regionu - Garbarnia Kraków i Wiślanie Jaśkowice - zmierzyły się w sparingu. Zobaczcie zdjęcia z sobotniego (22 lipca) - w GALERII. 📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn ruszyła 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy po turnieju finałowym w Gdańsku zaplanowanym na 17-22 lipca. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium.

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 22.07.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 22.07.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 22.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Kraków. Rudy, rdzawy Lidl powstał na Woli Justowskiej. Otwarcie w sobotę 22 lipca Na Woli Justowskiej w Krakowie powstał nowy market Lidl. Jest dość nietypowy. Pokryty rudą stalą wygląda jakby już... zardzewiał. To efekt użycia stali kortenowskiej na elewacji obiektu. Lidl stanął przy ulicy Chełmskiej. Otwarcie sklepu zaplanowano na 22 lipca. 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Horoskop dzienny na 21 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 21 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 23 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 23 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 78. Przyjaźń Kiraz i Seher. Streszczenie odcinka [25.07.23] Yaman odkrywa, gdzie tymczasowo zatrzymała się Seher. Mężczyzna chce odebrać jej Yusufa. Czy mu się to uda? Czego dowie się Ali? Przeczytaj streszczenie 78. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 139. Choroba pustoszy Akacjową. Streszczenie odcinka [24.07.2023] Mieszkańcy ulicy Akacjowej mają się czego obawiać. Co się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 139. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 138. "Cudowna" woda z gór. Streszczenie odcinka [21.07.2023] W mieście pojawia się oszust. Tymczasem German udaje się na policję. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 138. odcinka "Akacjowej 38", aby poznać szczegóły.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 22.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Zakazany owoc odc. 264. Intrygi Sahiki i zauroczenie. Streszczenie odcinka [21.07.23] Sahika myśli, że nie ma dla niej miejsca w towarzystwie i czuje się zaniedbana przez innych. Tymczasem Ender jest w szoku. Z jakiego powodu? Przeczytaj poniższe streszczenie 264. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 22.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 22.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Kryzys w komunikacji miejskiej. Brakuje 340 mln złotych. A kto będzie woził pasażerów po Krakowie? Jest problem, bo nie ma chętnych Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ma problem z wyłonieniem firmy, która obsłuży blisko 30 linii autobusowych. Miejska jednostka musiała ogłosić drugi przetarg, bo do pierwszego postępowania nikt się nie zgłosił. Tymczasem przedstawiciele ZTP informują, że na komunikację miejską w budżecie gminy brakuje obecnie 340 mln złotych. Zapewniają, że na razie jednak żadne cięcia w rozkładach jazdy nie są planowane.

📢 Kraków. Służby uwzięły się na rowerzystów? Straż Miejska: Nie, po prostu obowiązuje ich takie prawo jak innych użytkowników ruchu Straż Miejska w Krakowie nie ma litości dla rowerzystów łamiących prawo. Tylko w tym roku służby ujawniły ponad 1 tys. wykroczeń i nałożyły na kierowców jednośladów 495 mandatów. - Mimo, iż systematycznie poprawia się kultura jazdy, to jednak do ideału wciąż bardzo daleko - mówi Marek Anioł, rzecznik prasowy straży miejskiej. Do najczęściej popełnianych przez rowerzystów wykroczeń należą: przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, nadmierna prędkość, jazda po alkoholu czy jazda po chodniku. 📢 Tak się piło w PRL! Z sokiem lub bez, czyli o ulicznych saturatorach słów klika. Pamiętacie "gruźliczankę"? Kilka szklanek, wózek na kółkach z parasolem lub bez, butla ze sprężonym gazem i sok lub dwa do wyboru. Czasami łańcuch z kłódką. Tak się piło w PRL! Smak wody sodowej z saturatora wspominamy z sentymentem do dziś. Nazywa była złośliwie gruźliczanką. Bo kto to widział, żeby szklankę po kliencie przepłukiwać byle jak w zimnej wodzie! Ale i tak do saturatorów ustawiały się kolejki.

📢 Czy bilety MPK w Krakowie są drogie? Porównaliśmy ceny z innymi miastami! W naszym materiale zestawiliśmy ze sobą 12 największych polskich miast. Zobaczcie, w których miejscowościach bilety komunikacyjne są najdroższe, a w których ceny to istne marzenie… 📢 Kraków. Środek wakacji, miasto rozkopane. Nowy remont pomoże kierowcom na moście Dębnickim? Most Dębnicki, Jagiellońska, Limanowskiego, rondo Mogilskie, a do tego trwająca przebudowa al. 29 Listopada i budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej. Gdzie się nie ruszyć w Krakowie to remont i utrudnienia. A pojawiają się kolejne. Drogowcy korzystają z tego, że cześć mieszkańców wyjechała, ale ci którzy zostali lub czekają na urlop nie mają lekko. 📢 Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Wykonawca sprawdzi, w jakim stanie są budynki w sąsiedztwie trwającej inwestycji Wykonawca linii tramwajowej do Mistrzejowic dokona inwentaryzacji budynków, które znajdują się w sąsiedztwie trwającej inwestycji. Chce mieć pewność, że zaplanowane prace nie będą miały negatywnych skutków dla otoczenia. W ostatnich tygodniach duże kontrowersje wśród części mieszkańców Krakowa wzbudzała towarzysząca budowie trasy dla tramwajów wycinka drzew. Pod topór ma ich pójść łącznie 960.

📢 Mandaty grozy na polskich plażach. Za te wykroczenia zapłacisz srogą karę. Sprawdź, czego nie można robić na plaży w trakcie wakacji 2023 Mandaty grozy na polskich plażach? Jak najbardziej. Nie tylko słynne paragony z restauracji i barów straszą kwotami. Jeśli nie będziemy przestrzegać prawa, wakacje będą nas sporo kosztować, a przyjemność z plażowania zamieni się w finansowy koszmar. To efekt wysokich mandatów karnych, które nałoży na nas policja lub straż miejska. Za pojedyncze wykroczenie mandat może wynieść nawet 5000 zł! Przejdź do galerii zdjęć i sprawdź, za jakie zachowanie możesz otrzymać karę i jaka jest jej wysokość. Pamiętaj, tego na plaży nie możesz robić!

📢 Tak było na koncercie Stinga w Krakowie! Jedna z największych gwiazd popu zachwyciła fanów W czwartek 20 lipca w krakowskiej Tauron Arenie scenę i swoich fanów oczarował Sting - jedna z największych gwiazd popu i rocka. Usłyszeliśmy najpopularniejsze przeboje z jego kariery, a fani licznie zgromadzeni pod sceną mogli oddać się muzycznym romantycznym, i pełnym emocji brzmieniom przy takich hitach, jak: "Message In The Bottle", "Walking On The Moon", "Roxanne". Tak ikona lat 70. i 80. poruszyła Krakowem. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te balkony to hit! Tak samozwańczy dizajnerzy "ozdabiają" osiedla. Zobacz najśmieszniejsze memy. Uśmiejesz się do łez Zaczęły się wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi czasem ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [22.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Najśmieszniejsze memy o turystach w Tatrach. Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Tutaj w wakacje dzieją się cuda! [22.07] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Pogrzeb 24-letniego Patryka P. Zginął w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie W piątek, 21 lipca, na krakowskim cmentarzu Grębałów odbył się pogrzeb 24-letniego Patryka P., który zginął podczas głośnego wypadku, do którego doszło w nocy z 14 na 15 lipca przy moście Dębnickim. To on kierował autem. Żegnali go bliscy i znajomi.

📢 I liga. Ogromne emocje i zwroty akcji w meczu Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Czerwona kartka, VAR, zmarnowany karny W meczu 1. kolejki piłkarskiej Fortuna 1. Ligi, rozegranym w piątek 21 lipca 2023, Bruk-Bet Termalica Nieciecza zremisowała na wyjeździe z Arką Gdynia. Spotkanie miało niesamowity przebieg, obie strony mogły przechylić szalę na swoją korzyść. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Gazociągowy niepokój w Zabierzowie wciąż trwa. Mieszkańcy nie mogą doprosić się weryfikacji i jawnych badań Budowa 16 mieszkań osiedla VITA przy ul. Mostowej w Zabierzowie wciąż niepokoi mieszkańców okolicy. "Nie chcemy spłonąć we własnych domach" - tak protestowali przeciwko tej inwestycji. Wskazywali, że ich zdaniem powstają budynki w niebezpiecznej odległości od gazociągu wysokiego ciśnienia. Domagają się odkrywek w ich obecności. Polska Spółka Gazownictwa twierdzi, że nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa sieci gazowej, ale badanie dodatkowe może zrobić tylko na wniosek organów nadzoru budowlanego.

📢 Idź na wycieczkę z PTTK, by lepiej poznać malownicze okolice Krakowa Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. W jej ramach można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend kolejna wycieczka – tym razem zatytułowana „Lasy dookoła Libiąża”. 📢 Gdzie na jagodzianki w Krakowie. Oto propozycje naszych czytelników. Tu kupisz pyszną jagodziankę Sezon na jagodzianki oficjalnie został rozpoczęty. Dlatego, postanowiliśmy zapytać użytkowników Facebooka, gdzie w Krakowie warto zjeść jagodziankę. Propozycji było wiele, jednakże kilka miejsc zdecydowanie wyszło na prowadzenie. Na podstawie prywatnych opinii naszych czytelników, możemy stwierdzić, gdzie w Krakowie serwują jagodzianki obok których nie sposób przejść obojętnie! Sprawdźcie!

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 W Krakowie będzie nowy uniwersytet. Akademia Ignatianum wkrótce zmieni nazwę 30 września Akademia Ignatianum w Krakowie zmieni nazwę na Uniwersytet Ignatianum. - Stało się to możliwe dzięki rozwojowi uczelni i spełnieniu przez nią ustawowych przesłanek - twierdzą władze Akademii. 📢 Ogórek będzie siódmy raz królował na swoim festiwalu w Proszowicach W niedzielę 23 lipca gmina Proszowic siódmy raz zorganizuje Festiwal „Święto ogórka”, który będzie obfitował w wiele atrakcji dla dzieci, jak ścianka wspinaczkowa i malowanie twarzy. Dorośli będą mieć okazję np. lecieć balonem na uwięzi (19-21). . W programie m.in. konkursy wiedzy o ogórkach oraz na najsmaczniejszą potrawę z tego warzywa. Będą stoiska z lokalnymi produktami, rękodziełem artystycznym i warsztaty kulinarne.

📢 Nowe wyceny piłkarzy Cracovii. Sprawdź, jaka jest aktualna wartość zawodników i całej drużyny "Pasów" w ekstraklasie Wprawdzie latem 2023 roku nie było wielu transferów w zespole Cracovii, ale to nie znaczy, że nic się nie zmieniło. Po pierwsze kilku znaczących graczy odeszło, a po drugie dołączyło wielu młodych zawodników. Co więcej, wyceny tych, którzy pozostali w drużynie Jacka Zielińskiego także się częściowo różnią od wartości, jaką mieli ci piłkarze wiosną i zimą tego roku. Dlatego warto sprawdzić, jaką obecnie wycenę proponuje dla nich portal transfermarkt. 📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe zdjęcia, poniżej link do galerii.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity. 📢 Wiemy, z jaką prędkością pijany Patryk P. jechał tuż przed tragicznym wypadkiem. Prędkość obliczono dzięki monitoringowi Z analizy monitoringu wynika, że żółte renault megane ostatnie pół kilometra przed wypadkiem pokonało w 12 sekund. - Z tego łatwo można obliczyć, że średnia prędkość auta wynosiła 150 km/h. Wiemy, że po przejechaniu przez torowisko na ul. Piłsudskiego samochód przyśpieszył. Oznacza to, że w pewnym momencie prędkość pojazdu była wyższa - mówi prok. Rafał Babiński, szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie, który prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w pobliżu mostu Dębnickiego.

📢 Policjanci w każdym tygodniu przeprowadzają akcję "Nielegalne wyścigi". A w Krakowie funkcjonuje legalny tor do szybkiej jazdy autami Nocne wyścigi na krakowskich ulicach to zmora tego miasta. Kierowcy sprawdzają swoje zdolności, a także możliwości sportowych samochodów w centrum Krakowa, jak również na jego obrzeżach. Anna Wolak-Gromala z Zespołu Prasowego KMP w Krakowie tłumaczy, że w trakcie jednej interwencji w sprawie tzw. "nielegalnych wyścigów" funkcjonariusze ujawniają nawet 30-40 pojazdów. Częściej jednak są to kilkuosobowe grupy. Policjanci przypominają, że w Krakowie nie odbywają się żadne imprezy czy zawody tego typu oraz, że na terenie miasta funkcjonuje legalny tor do jazdy na ul. Rzepakowej. 📢 Powstanie obwodnica Zabierzowa z tunelem i czterema mostami. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach rządowego programu W połowie 2027 roku ma zostać oddana do użytku obwodnica Zabierzowa. Na tę inwestycję mieszkańcy tej gminy czekali od wielu lat. W piątek (21 lipca) w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowę na budowę nowej drogi o długości ponad 10 km, która połączy okolice węzła Modlniczka i Rudawy. Na trasie powstanie m.in. ok. 300-metrowy tunel.

📢 Kraków. Pod kolejowymi estakadami zaczęli robić park. Do efektu z wizualizacji daleka droga W ostatnim czasie rozpoczęły się prace związane z budową Parku Kolejowego pod estakadami w Krakowie, przy ulicy Blich. Pierwszym krokiem są roboty ziemne takie jak przyłącza wodno-kanalizacyjne, czy instalacje elektryczne pod przyszłe oświetlenie. Pierwszy etap prac został zaplanowany do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków w kwocie ponad 3 mln zł. To o wiele za mało niż trzeba będzie wydać, by park wyglądał jak na wizualizacjach. Do tego byliśmy na miejscu, i prace faktycznie prowadzone są na razie w wąskim zakresie, bo robotników nie widać, a pod estakadami parkują samochody. Zapewne z czasem się to zmieni...

📢 Kraków. Urokliwy park w Bronowicach zyskał już toaletę. Trwają prace przy pomostach Dzieje się w Parku rzecznym Tetmajera w Krakowie. W urokliwym zakątku Bronowic pojawiła się już toaleta i rozpoczęły się prace nad pomostami. Docelowo zamontowane zostaną jeszcze elementy małej architektury: stoły do piknikowania, ławki, kosze na śmieci. Nie zabraknie również elementów zabawowych dla najmłodszych oraz streetworkoutu czy flowparku.

📢 Przetwory, których nie może zabraknąć w twojej spiżarni. Smakują jak u babci! [PRZEPISY] Domowe ogórki kiszone, papryka marynowana, przecier pomidorowy. Tych domowych przetworów nie może zabraknąć w żadnej spiżarni. Zobacz, jakie jeszcze przetwory warto przygotować na zimę. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Smakują jak u babci! Smakują latem... 📢 Kraków. Przy Węgierskiej w miejscu wyburzonych budynków powstał parking Nie ma już zabudowań zajazdu "Pod Kotwicą" w Krakowie. Zabytek został zrównany z ziemią, a w jego miejscu pojawił się parking, oczywiście z niebieską budką pana parkingowego. O ten teren i jego przyszłość długo toczyła się walka między właścicielem działek a konserwatorem zabytków. Nie udało się uratować dawnej zabudowy Podgórza. 📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

📢 Romantyczna Małopolska. W tych miejscach serce może zabić mocniej. Propozycje na randkę lub wyjazd we dwoje Lato to czas, który rządzi się swoimi prawami. Wakacyjne miłości, plany urlopowe we dwoje, podróże poślubne - ta pora toku zdecydowanie obfituje w tego typu wyjazdy. W Małopolsce są miejsca, które doskonale sprawdzą się na romantyczny wyjazd we dwoje. Oto miejsca w Małopolsce stworzone dla zakochanych. Dlatego jeśli zastanawiasz się gdzie zabrać swoją drugą połówkę, my podpowiadamy. Być może romantyczna Małopolska Cię zaskoczy!

📢 To było dzikie kąpielisko w Krakowie. Tak wyglądały Bagry dekadę temu. Nie poznacie tego miejsca! Dziś to - obok Zakrzówka - jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku wśród mieszkańców Krakowa. Zorganizowane plaże, ratownicy, punkty gastronomiczne, równe ścieżki i wiele atrakcji. Ponad dekadę temy zalew Bagry - choć również popularny - wyglądał zupełnie inaczej. To było dzikie miejsce! Zobaczcie w galerii naszych zdjęć!

📢 Susza pustoszy pola na północy kraju, a omija Małopolskę. Pod Krakowem zbierają zboża i warzywa Rolnicy spod Krakowa są już po żniwach części zbóż ozimych, przede wszystkim jęczmienia. Na plony nie narzekają. Wiedzą, że drastyczna sytuacja jest na północy Polski, gdzie zboża są zasuszone, brak wody pustoszy pola. - My zgrzeszylibyśmy twierdząc, że mamy w Małopolsce suszę - mówi Marek Boligłowa, rolnik z powiatu miechowskiego. 📢 Pogrzeb Michała i Aleksandra. Ofiary tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie spoczęły na cmentarzu w Wieliczce W środę 19 lipca, odbył się pogrzeb dwóch młodych mężczyzn, którzy zginęli w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim, do którego doszło z piątku na sobotę w Krakowie. 23-letni Aleksander i 24-letni Michał spoczęli na cmentarzu w Wieliczce. 📢 Siatkarska Liga Narodów: bilety na finały VNL 2023 w Gdańsku dostępne będą do 11 maja. Gdzie i jak kupić? Bilety na finałowy turniej siatkarskiej Ligi Narodów 2023 w sprzedaży będą dostępne od 11 maja 2023. Najlepsze drużyny prestiżowych rozgrywek poznamy w Gdańsku, tam w Ergo Arenie rozegranych zostanie 8 ostatnich meczów VNL (Volleyball Nations League) w dniach 19-23 lipca. Gdzie i jak kupić wejściówki? Nabywać je można będzie w serwisie ebilet.pl

📢 Park przy Stawie Płaszowskim to klimatyczne miejsce do rekreacji i wakacyjnego odpoczynku. Można tu spotkać łabędzie, kaczki i.. zaskrońce! Park przy Stawie Płaszowskim został otwarty w trakcie tegorocznej wiosny, po roku intensywnych prac. W ramach inwestycji powstały alejki do spacerowania, place zabaw, punkty widokowe, miejsca do rekreacji i dużo zielni. Sprawdziliśmy, jak park prezentuje się w okresie wakacyjnym i czy można spędzić tu miło czas. Naszym zdaniem tak, ale zanim wybierzecie się na spacer, kliknijcie w galerię, zobaczcie zdjęcia i oceńcie sami! 📢 Bogaty jak krakowski urzędnik? Prezydent szuka pracowników. Sprawdź, ile można zarobić Prezydent Krakowa szuka pracowników. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej można znaleźć wiele ofert pracy dotyczących zarówno zatrudnienia stricte w magistracie, jak i w miejskich jednostkach. Ile można zarobić? Szczegóły poniżej.

📢 Dziedzictwo odc. 74. Brak zgody na ślub. Streszczenie odcinka [19.07.23] Seher myśli, że Yaman wywiózł Yusufa. Postanawia zawiadomić policję. Tymczasem odbywają się zaręczyny Kiraz. Dlaczego Sultan będzie wściekła? Przeczytaj streszczenie 74. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Zakazany owoc odc. 263. Wierutne kłamstwa. Streszczenie odcinka [20.07.23] Haluk ma dość intryg i milczenia. Postanawia porozmawiać z Alim. Tymczasem Feride nadal pragnie zemsty. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 263. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Światowy sukces baletnic spod Krakowa. Dziewczyny wytańczyły uznanie jurorów i publiczności na konkursie w Portugalii Utalentowane dziewczyny z Krzeszowic i okolic należące do Amazing Dance Studio z Małopolski odniosły sukces podczas międzynarodowego konkursu tanecznego Dance World Cup 2023 w Bradze, w Portugalii. Zajęły 4 miejsce. 📢 TOP 10 najpiękniejszych plaż w Polsce. Travelist prezentuje nowy ranking! Polskie morze - często niedoceniane, ale wciąż piękne, tajemnicze i niezwykłe. Podobnie jak polskie plaże - zaskakują swoją urodą i urokliwością. Które warto zobaczyć? Jakie są najpiękniejsze? Portal podróżniczy Travelist rozwiewa wątpliwości. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 17.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Pasjonaci Gratów zaprosili na rajd klasyków w Proszowicach. To była lekcja historii z zabytkowymi samochodami oraz motocyklami Rajd Klasyków w Proszowicach został zorganizowany szósty raz. Na plac targowy EkRol zajechały piękne, zabytkowe samochody oraz motocykle. Organizatorami są Pasjonaci Gratów Proszowice. To nieformalna grupa miłośników dawnej motoryzacji, która spotyka się na rajdzie turystyczno-krajoznawczym dla pojazdów wyprodukowanych do 1991 roku.

📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia. 📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum.

📢 Mała Prowansja pod Krakowem. Lawenda już w pełnym rozkwicie. Fiolet przykrył całe pola! Ogród Pełen Lawendy to turystyczna perełka [9.07] Prowansja w Małopolsce? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznego miejsca - Ogrodu Pełnego Lawendy, który zrobił się cały fioletowy od kwitnących lawendowych krzewów. To idealne miejsce na szybki wypad za miasto, zjedzenie pysznych lawendowych lodów i wykonanie wyjątkowych zdjęć. A to nie koniec atrakcji, o których przeczytacie w dalszej części artykułu. Kliknijcie jednak najpierw w galerię i zobaczcie aktualne zdjęcia.

📢 Tatry. Idziesz w góry z dziećmi? Wybierz odpowiedni szlak i dobrze się do tej wyprawy przygotuj Nie wszystkie szlaki w Tatrach są odpowiednie dla dzieci. Niektóre są za trudne, inne za długie, a jeszcze inne - zbyt nudne. Gdy źle dobierzemy trasę, dla naszych dzieci wycieczka będzie koszmarem a nie wspaniałą górską przygodą. Jak więc przygotować się na wyprawy w góry z dziećmi?

📢 Protest w Zabierzowie. Mieszkańcy: "Nie chcemy spłonąć we własnych domach". Sprzeciwiają się budowie osiedla w strefie przebiegu gazociągu "Nie chcemy spłonąć we własnych domach", "Mamy dzieci, chcemy żyć" - z takimi hasłami przyszli na protest mieszkańcy Zabierzowa. Zablokowali drogę krajową nr 79. Wyszli na ulice w proteście przeciwko budowie nowego osiedla. Twierdzą, że to inwestycja w niebezpiecznej odległości od gazociągu wysokiego ciśnienia. Ludzie robią zdjęcia i wskazują, że wielotonowy sprzęt jeździł bezpośrednio nad gazociągiem, co mogło spowodować jego rozszczelnienie. 📢 Tanie mieszkania od komornika. Licytacje komornicze w Małopolsce w lipcu 2023. Te lokale będą licytowane 24.06.2023 Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Sprawdź licytacje komornicze, które odbędą się w lipcu 2023 r. Cena wywoławcza to najczęściej 3/4 sumy oszacowania, ale może wynieść nawet połowę realnej wartości nieruchomości. Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Co dla spraw frankowych oznacza zmiana przepisów odnośnie właściwości miejscowej sądu? Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w okresie 5 lat od dnia wejścia ww. przepisu w życie (15 kwietnia 2023 r.) kredytobiorca pozew „frankowy” może złożyć wyłącznie w oparciu o treść art. 37 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, a zatem wyłącznie według miejsca swojego zamieszkania. Co to oznacza dla Frankowiczów?

📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2022-2023: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w LM grają Grupa Azoty ZAKSA, Jastrzębski Węgiel, Aluron Warta Liga Mistrzów 2022-23 w siatkówce mężczyzn dobiega końca, sprawdź dziś wyniki. W prestiżowych rozgrywkach siatkarzy można oglądać trzy polskie drużyny: debiutanta Aluron CMC Warta Zawiercie (już odpadł) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. W play-off świetnie spisały się dwie ostatnie, awansowało do wielkiego finału. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie: wyniki, terminarz, tabele.

📢 Kraków. Zabudowa zajazdu "Pod Kotwicą" zniknęła z Podgórza. Zabytki łatwiej burzyć niż ratować Zabytek przegrał. Zabudowania zajadu "Pod Kotwicą" zniknęły z rejonu Podgórza pod naporem dźwigów i buldożerów. Już dwa lata temu trwał spór konserwatora i dewelopera o to miejsce - ratować czy burzyć. Tak, zabudowa zajazdu była w opłakanym stanie, ale czy to oznacza, że zabytek, świadek historii, choć zaniedbany jest automatycznie skazany na likwidację? W Krakowie raczej tak. Ratowanie zabytków kosztuje, utrudnia budowę apartamentowców, trzeba dbać o procedury, o sam zabytek też, poddawać kontroli. Łatwiej jest wyburzyć i postawić coś nowego, gdzie można wynająć powierzchnie biurowe czy sprzedać drogo mieszkania. Szkoda. 📢 Pożar domu w Woli Filipowskiej. Zapaliło się poddasze, ogień gasiły liczne jednostki straży W niedzielę 20 listopada 2022 roku w Woli Filipowskiej w gminie Krzeszowice w jednym z domów prywatnych wybuchł pożar. Zapaliło się na dachu. Było około południa, gdy Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP alarmowało jednostki strażackie z Krakowa, Chrzanowa, Psar i kilka zastępów z jednostek straży ochotniczych z gminy Krzeszowice.

📢 Tych owoców nie zbieraj! Poznaj trujące owoce rosnące w lesie i ogrodzie Latem dojrzewają różne owoce – w tym bardzo trujące. Poznaj trujące jagody, na które trzeba uważać.

📢 Wieliczka. Ostatni koń opuścił kopalnię dwie dekady temu. Górnicy żegnali Baśkę pozdrowieniem „Szczęść Boże” [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Mija 20 lat od momentu, gdy ostatni koń - klacz o imieniu Baśka – pracujący w wielickiej Kopalni Soli wyjechał na powierzchnię. Stało się to nocą 14 marca 2002 roku. Tym samym zakończyła się długa epoka - trwająca około pięć stuleci - zatrudniania koni w żupach krakowskich, bo bocheński Kuba już znacznie wcześniej - ponad 50 lat temu - opuścił wyrobiska tamtejszej saliny. Wielicka Baśka była także ostatnim koniem zatrudnionym w całym polskim górnictwie. 📢 Goście weselni na ślubie Mateusza Bieńka. Szampańska zabawa siatkarzy kadry. Piękne kreacje na czerwonym dywanie [ZDJĘCIA, WIDEO] Mateusz Bieniek na ślubnym kobiercu. Ślub Mateusza Bieńka i pięknej kielczanki Marty zgromadził wiele osobistości świata sportu. W uroczystości w Bazylice Katedralnej w Kielcach wzięli udział znani siatkarze, między innymi Bartosz Kurek, Piotr Nowakowski, Aleksander Śliwka, Paweł Zatorski, Fabian Drzyzga, Dawid Konarski, Artur Szalpuk, Damian Wojtaszek, Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Łomacz i Kacper Piechocki oraz luksemburski siatkarz polskiego pochodzenia Kamil Rychlicki. A później trwała szampańska zabawa do samego rana. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia młodej pary i gości weselnych. Uwaga - jest też na wideo pierwszy taniec nowożeńców! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Zabójcze pożary atakują Europę: płoną Patras i Rodos w Grecji, Pescara we Włoszech, Antalya w Turcji. Przybywa śmiertelnych ofiar [WIDEO] Temperatury w południowo-wschodniej Europie przekraczają 40 stopni Celsjusza. Sprzyja to powstawaniu pożarów, które zabijają ludzi, niszczą lasy i domy.

📢 Śmiertelny wypadek pod Szczecinem w okolicy węzła Kijewo na S3. Pożar kilku aut, są ofiary śmiertelne [ZDJĘCIA] Kilka samochodów osobowych i jeden ciężarowy zderzyły się na drodze S3 w okolicach węzła Kijewo. Doszło do zapalenia się pojazdów. 6 osób nie żyje. 📢 Z każdego kąta wyłaziła jędza Rewolucja w karczmie "U Jędzy" nie powiodła się. Sylwia Peretti-Sikorska i Bogusław Sikorski chcą jeszcze ratować swój biznes, ale wspominają też o sprzedaży lokalu. Założyli restaurację na obrzeżach Krakowa. Wymarzyli sobie góralską chatę, a w niej polskie jedzenie. Kupili garaż z dobudówką przy ul. Wodnej w Płaszowie i zorganizowali karczmę.

