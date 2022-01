Prasówka 23.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Biedronka, Lidl, Kaufland i inne sklepy usuwają ten towar. Możesz go zwrócić - zobacz nowe ostrzeżenia GiS 2022 [lista]”?

Prasówka 23.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Biedronka, Lidl, Kaufland i inne sklepy usuwają ten towar. Możesz go zwrócić - zobacz nowe ostrzeżenia GiS 2022 [lista] Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega klientów wielu znanych sklepów. Po zbadaniu próbek niektórych kiełbas, wędlin, mięsa i jajek wiemy, że należy je wyrzucić. Sieci handlowe usunęły całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. Trzeba jednak sprawdzić, czy nie mamy tych produktów już w domu. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Sprawdź, które produkty muszą być wycofane. To głównie żywność, napoje i używki. Są jednak to także między innymi przedmioty kuchenne. Na liście pojawiły się też nowe produkty - tuż przed świętami, ale i w okresie noworocznym.

📢 Wyniki LOTTO, LOTTO Plus 22.01.22. Aktualne wyniki Losowania LOTTO, Lotto Plus, LOTTO, MultiMulti KUMULACJA LOTTO 22 stycznia 2022 Wyniki LOTTO 22.01.22: 1, 3, 19, 21, 23, 37. Zaraz po wieczornym losowaniu Lotto szukajcie wyników w serwisie www.dziennikpolski24.pl. Sprawdź aktualne wyniki losowania Lotto! Sprawdź, czy padła główna wygrana w Lotto! [WYNIKI LOTTO, LOSOWANIE LOTTO 22 STYCZNIA 2022]. Gry Lotto są najpopularniejszą grą losową w Polsce.

📢 Skutki uboczne picia kawy rano. Co się dzieje z twoim organizmem, kiedy wypijesz kawę na pusty żołądek. Czy to dobry nawyk? Picie kawy na czczo to częsty nawyk wielu z nas. Dotyczy on szczególnie osób, które rano nie mają apetytu, ale również osób spieszących się rano do pracy czy szkoły. Wtedy kawa ma za zadanie dodać energii, szybko postawić na nogi i zwiększyć koncentrację. Okazuje się jednak, że kawa nie zawsze działa dobrze na organizm. Może powodować pewne niechciane dolegliwości. Czy kawa jest zdrowa? Jakie są skutki picia kawy na czczo? Zobacz, jakie są skutki uboczne picia kawy na pusty żołądek.

Prasówka 23.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 GIF: Nowa lista wycofanych leków z aptek w całej Polsce. Najnowsze rozporządzenie zakazanych leków. Sprawdź wykaz Najnowsza lista wycofanych leków z aptek w całej Polsce. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju, gdyż znaleziono w ich składzie lub etykietach nieprawidłowości. Warto zapoznać się z powodami dla których te leki zostały wycofane z aptek, i sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Leków z tej listy lepiej nie zażywać. Przypominamy również, że leków nie należy wyrzucać do śmieci. Najlepiej odnieść je do najbliższej apteki. W przypadku wątpliwości do do serii oraz nazwy leków radzimy skonsultować się z lekarzem.