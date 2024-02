Prasówka 24.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Piastem Gliwice”?

Prasówka 24.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Piastem Gliwice Cracovia wywalczyła jeden punkt w meczu z Piastem (0:0). Spotkanie nie miało oczywistego bohatera. Oceny zawodników (w skali 1 - 10) prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Zakończył się drugi etap konkursu na małopolskiego kuratora oświaty. Gabriela Olszowska wybrana w tajnym głosowaniu Zakończył się drugi etap konkursu na małopolskiego kuratora oświaty. Obejmował on merytoryczną ocenę ośmiu kandydatur. - Finałem posiedzenia i przeprowadzonych rozmów jest wyłonienie w głosowaniu tajnym kandydata na stanowisko kuratora oświaty. Została nim pani Gabriela Olszowska - informuje dr Joanna Paździo, rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego.

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. [24.02.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

Prasówka 24.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [24.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [24.02.2024] Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca. 📢 Solidarni z Ukrainą: 10 Lat Waleczności, 2 Lata Bohaterstwa. Konsulowie Generalni Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Filharmonii Krakowskiej W piątek, 23 lutego w Filharmonii Krakowskiej odbyło się wyjątkowe wydarzenie pn. „Solidarni z Ukrainą: 10 Lat Waleczności, 2 Lata Bohaterstwa”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie oraz Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Instytucje reprezentowali konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski i konsul generalna Stanów Zjednoczonych w Krakowie Erin Nickerson. - Myślę, że nikt tak dobrze jak Polacy, ale również inne osoby z krajów bałtyckich nie rozumieją, czym jest zagrożenie ze strony Rosji. Życzę, aby wiara w to, że Ukraina będzie wolna - niedługo się spełniła - mówiła podczas wydarzenia wiceprezydent miasta Krakowa Anna Korfel-Jasińska.

📢 Horoskop dzienny na 25 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 25 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 24 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 24 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Wczasy pod gruszą w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniemy na urlop - mamy wyliczenia Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 125. Goście Halisa psują wszystkim humor. Streszczenie odcinka [26.02.24] Rodzina nadal jest nieufna wobec gości zaproszonych przez Halisa. Nikt im nie ufa. Nawet Kazim postanawia sprawdzić, kim są. Co zrobi? Już teraz przeczytaj streszczenie 125. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Zakazany owoc odc. 414. Ktoś podszywa się pod Yildiz. Streszczenie odcinka [26.02.24] Gamze w końcu dowiaduje się, że Handan jest oszustką. Tymczasem Yildiz odkrywa, że ktoś ukradł jej tożsamość. Jak zakończy się sprawa? Przeczytaj poniższe streszczenie 414. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 314. Casilda rozpoznaje poszukiwanego oszusta. Streszczenie odcinka [24.02.2024] Casilda jest w szoku, gdy odkrywa, kim jest mężczyzna ze zdjęcia w gazecie. W dodatku wie, gdzie przebywa. Kto to jest? Co zobaczy Teresa podczas kolacji u Cayetany? Koniecznie przeczytaj streszczenie 314. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Najtańsze ulice Krakowa. Tutaj kupując mieszkanie zapłacisz mniej! Ceny mogą mocno zaskoczyć! Ceny mieszkań w Krakowie nieubłaganie idą w górę, a czasy kiedy za metr kwadratowy mieszkania w Krakowie można było zapłacić poniżej 10 tys. złotych, raczej już nie powrócą. Jest jednak ratunek dla tych, którzy na zakupie mieszkania chcą chociaż trochę zaoszczędzić. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy w porównaniu z najdroższą dzielnicą. W tym artykule przedstawiamy najtańsze ulice Krakowa. Dlatego, jeśli nie chcesz przepłacić kupując mieszkanie zobacz, gdzie warto szukać mieszkania. 📢 Najnowszy ogólnopolski ranking szkół podstawowych. Oto TOP 20 podstawówek w Krakowie 1 marca rusza rekrutacja do krakowskich podstawówek. Cenną podpowiedzią dla rodziców przyszłych pierwszaków może być najnowszy Ogólnopolski Ranking Szkół Podstawowych 2024, który właśnie opublikował portal WaszaEdukacja.pl. Twórcy rankingu wzięli pod lupę ponad 10,7 tys. publicznych oraz niepublicznych podstawówek z całego kraju. W pierwszej setce zestawienia znalazło się tym razem 15 szkół z Krakowa (przed rokiem było ich w rankingu 12). Natomiast zabrakło szkół ze stolicy Małopolski w ścisłej krajowej czołówce.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie. 📢 Ferie zimowe w czasach PRL. Dla wielu niezapomniane przeżycie. Pamiętacie tamte zimy? Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.

📢 Tak wyglądały małopolskie miasta i miasteczka w XX wieku. Zobacz! Zabieramy Was w sentymentalną podróż w czasie po miastach i miasteczkach Małopolski. Tak to kiedyś wyglądało. Malownicze ryneczki, krzywe ganki, pochylone domki, ale i świeżo oddane drogi i prosperujące miejscowe biznesy. Na zdjęciach są uwiecznione centra i główne ulice miast, takich jak: Miechów, Skawina, Myślenice, Chrzanów, Zakliczyn, Bochnia, Stary Sącz, Słomniki, Dobczyce i inne miejscowości. W każdej z nich znajdziemy coś ciekawego. Ile z tych miejsc rozpoznacie na pierwszy rzut oka, a które zmieniły się nie do poznania? 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Sprzedaż fortepianu Steinwaya ma ratować trudną sytuację finansową Radia Kraków. Prof. Hanna Karp komentuje: "To jest sprawa skandaliczna" Sprzedaż drogocennego fortepianu Radia Kraków dosadnie skomentowała dr hab. Hanna Karp, prof. AKSiM i członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. - To jest sprawa skandaliczna - powiedziała prof. Karp w rozmowie z portalem wPolityce.pl, który również podaje, że głos w tej sprawie zabrała Elżbieta Penderecka, która miała wystosować list do szefa KRRiT i ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W oficjalnym komunikacie, który wystosowało Polskie Wydawnictwo Muzyczne możemy przeczytać: - Fortepian tymczasowo pozostanie w krakowskiej siedzibie rozgłośni. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 23.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 23.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Ważna decyzja dla budowy węzła drogowego w Wieliczce. Powstanie bezpieczny wjazd do Krakowa Wojewoda Małopolski wydał zezwolenie na budowę węzła w Wieliczce na drodze krajowej nr 94. Inwestycja pozwoli na bezpieczny wyjazd z miasta do Krakowa. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, miasto i gminę Wieliczka oraz powiat wielicki.

📢 "Nowość na skalę Polski". Zobaczcie, gdzie został ustawiony przystanek autobusowy! Kilka dni temu wielkie oburzenie w Krakowie wywołała wycinka drzew na al. 29 Listopada - związana z budową ścieżki rowerowej. A dziś poruszenie wśród mieszkańców wywołało miejsce umieszczenia - również przy al. 29 listopada - wiaty przystankowej na... chodniku z dopuszczonym również ruchem rowerowym. Jak do tego doszło?

📢 Ta kamienica bezpowrotnie zniknęła z mapy Krakowa. Stała niemal u samych stóp Wawelu! Na przełomie XIX i XX wieku u stóp Wawelu od strony ulicy Grodzkiej znajdował się budynek, którego istnienie aktualnie bardzo trudno sobie wyobrazić. Budowla zasłaniała część Wawelu z Kurzą Stopką włącznie, co teraz byłoby wręcz nie do pomyślenia. Oto krótka historia kamienicy "Dębno". 📢 W Krakowie rozpoczął się finał cyklu Cavaliada Tour. Mamy zdjęcia z pierwszego dnia zawodów W czwartek 22 lutego Tauron Arena wypełniła się fanami jeździectwa z całej Polski. W pierwszym dniu rywalizacji w ramach Cavialiada Tour odbyło się siedem konkursów, w tym konkurs szybkości w ramach walki o udział w finale Pucharu Świata. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia z tego wydarzenia. W piątek druga część imprezy w Krakowie.

📢 Stacje narciarskie w Małopolsce walczą z pogodą. Kasina Ski zamknięta, Kasprowy tymczasowo też. Lista czynnych i nieczynnych stoków Wyjątkowa ciepła zima 2024 sprawia ogromny kłopot właścicielom stacji narciarskich i samym miłośnikom jazdy na nartach oraz snowboardzie. Ostatni rzut ferii zimowych jest pod tym względem najgorszy - wiosenna aura sprawia, że utrzymanie stoków w odpowiednim stanie wymaga nie lada wysiłku. Kilka stacji już się poddało, wiele próbuje na oparach dojechać choć do końca ferii. Jak wygląda sytuacja w Małopolsce? Które stacje są czynne, a które już - przynajmniej tymczasowo - się zamknęły?

📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci.

📢 Horoskop dzienny na 23 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 23 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Metro w Krakowie głównym tematem kampanii w wyborach prezydenckich. Co obiecują kandydaci? Budowa metra w Krakowie to jeden z wiodących tematów w kampanii kandydatów na prezydenta Krakowa. Podkreślają, że są za podziemną komunikacją, przedstawiają wizje podziemnych połączeń i zapowiadają działania, które pozwolą znaleźć finansowanie. Kraków nie ma na takie przedsięwzięcie pieniędzy. Potrzebne jest wsparcie ze środków rządowych albo unijnych. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 23.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 23.02.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 23.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 23.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Kraków. Otoczenie nowych mostów na Wiśle to śmietnik i rudery oraz pozostałości po budowie Pozostałości po pracach budowlanych, wysypisko butelek i śmieci, tu stara opona, tam rura i stera ściętych gałęzi. Do tego połacie gołej ziemi i niszczejące zabudowania. Tak wyglądają okolice przyczółka nowego mostu na Wiśle od strony Kazimierza wybudowanego przez PKP PLK w roku 2023. Powstała też przeprawa dla pieszych i rowerzystów. Pięknie to wygląda na zdjęciach z drona, konstrukcje, ale ich okolica, z poziomu ziemi prezentuje się raczej... słabo. Pytamy urzędników, czy coś zamierzają z tym zrobić.

📢 Kraków. Przebudowa ul. Okulickiego. Miała być, ale... umowę rozwiązano a pieniędzy nie ma - list Czytelnika Czytelnik w liście do naszej redakcji zwrócił uwagę na problemy z przebudową ulicy Okulickiego. Zasugerował też, jak powinna zmienić się koncepcja tej inwestycji, bo zmienia się też Kraków. Chodzi o budowę tunelu, a na nim parkingu, czego w zamiarach urzędników nie było. Ale za to jest pięć rond! Jednakże miejscy drogowcy przebudowę przygotowują już co najmniej 5 lat. Okazuje się, że wcześniejszą umowę na projektowanie Okulickiego... rozwiązano, bo zmieniło się tak wiele, że trzeba zabrać się za to na nowo. A pieniędzy i tak... brakuje. 📢 Kraków. Wycinka drzew na al. 29 Listopada. Czy była na to zgoda? Zdjęcia przed i po... Serce się kroi i można zrozumieć zdenerwowanie mieszkańców porównując zdjęcia sprzed wycinki drzew na al. 29 Listopada i te zrobione po niej. Czy była na to zgoda? Po reakcji mieszkańców w sieci widać, że społecznej zgody nie było. Ludzie raczej wpadli we wściekłość. Jeden z Czytelników nie był jednak przekonany czy Zarząd Zieleni Miejskiej faktycznie dał przyzwolenie na wycinkę. Zapytaliśmy.

📢 PKP wystawiło na sprzedaż domy, mieszkania, działki i wielki hotel w Małopolsce. Ceny? Zaskoczą cię Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet hotel. I to nie byle jaki, a taki z widokiem na Giewont. PKP nieruchomości wystawiają na licytację. Takie, na które nie będzie wielu chętnych pójdą po cenie za którą są wystawione, a te wcale nie są wysokie. Sprawdź, ile trzeba mieć, by kupić kawałek ziemi, wielki hotel czy "cztery kąty".

📢 Najlepsze MEMY o meczu Legia - Molde. Co za katastrofa! Tobiasz mówi: Surprise [GALERIA] Legia Warszawa skompromitowała się w pierwszej połowie rewanżu z Molde w 1/16 finału Ligi Konferencji. Internauci nie mają żadnej litości zwłaszcza dla Kacpra Tobiasza, który znowu popełnił karygodne wpadki. Zobacz najlepsze memy o fatalnej grze i wyniku stołecznej drużyny oznaczającym odpadnięcie z rozgrywek.

📢 Mateusz Dróżdż w ogniu pytań. Kibice Cracovii byli dociekliwi Prezes Cracovii Mateusz Dróżdż w ramach akcji „Kawa z prezesem” spotkał się z kibicami „Pasów”. Zachęcał do dyskusji mówiąc: - Będę wdzięczny za wskazówki, wnioski. 📢 7 pięknych i mało znanych miejscowości we Włoszech. Poznaj turystyczne skarby, które wciąż czekają na odkrycie Włoskie miasta od zawsze fascynowały podróżników z całego świata. Ten słoneczny kraj może więc pochwalić się turystycznymi hitami pokroju Rzymu, Wenecji, Mediolanu czy Sycylii – nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, jak wiele niesamowitych miejsc można znaleźć w Italii. Poznaj 7 mało znanych i pięknych miejscowości i odkryj Włochy poza szlakiem. 📢 Największy rywal Wieczystej Kraków osłabiony. Kontuzja Patryka Małeckiego Wieczysta Kraków ma 41 punktów, Avia Świdnik 38 - tak przedstawia się szczyt tabeli III ligi (gr. IV) przed wiosenną częścią rozgrywek. Siłą rzeczy, mamy tu dwóch kandydatów do awansu, oczywiście Wieczysta jest zdecydowanym faworytem. Avia straciła natomiast na dłuższy czas jednego z ważniejszych graczy. Piłkarza, który będąc w Wiśle Kraków zdobywał mistrzowskie tytuły - Patryka Małeckiego.

📢 W Krakowie i w Trybszu pożegnano śp. ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego, wieloletniego proboszcza parafii św. Szczepana. "On kochał ludzi" W czwartek (22 lutego) trwały uroczystości pogrzebowe zmarłego 18 lutego ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego, emerytowanego proboszcza parafii pw. św. Szczepana w Krakowie. Najpierw została odprawiona msza św. w kościele św. Szczepana. Przewodniczył jej kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski senior. Po południu z kolei msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu (skąd pochodził śp. ks. Waksmański), a po niej nastąpiły obrzędy pogrzebu na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

📢 Nowa wystawa Muzeum Nowej Huty to prawdziwa petarda! To opowieść o buncie w muzyce Opowieść o niegrzecznej muzyce PRL-u - "Bunt w systemie. Muzyczne przestrzenie wolności 1945–89" to prawdziwa podróż w czasie śladem antysystemowej muzyki okresu PRL-u! Wystawa od 23 lutego w dawnym kinie Światowid będzie gościła przez rok.

📢 Tomek Fornal i Sylwia Gaczorek prywatnie. Tak żyje krakowski siatkarz! ZDJĘCIA Tomasz Fornal jest obecnie jednym z najbardziej lubianych polskich sportowców. Nie wszyscy jednak wiedzą, że siatkarz pochodzi z Krakowa, z Nowej Huty, gdzie stawiał swoje pierwsze sportowe kroki. A jaki prywatnie jest Tomek? Z kim się spotka? Sprawdź, jak żyje i co robi na co dzień siatkarz reprezentacji Polski. 📢 Nocny klub na Grzegórzkach zmieni negatywnie historyczne centrum Krakowa. Miasto: przebudowa uzgodniona z konserwatorem zabytków W centrum Grzegórzek, w budynku Hali Targowej, powstaje wielki nocny klub. Projekt oburzył i zaniepokoił wielu mieszkańców. Pomysł skrytykowali także m.in. przedstawiciele krakowskiego samorządu oraz parlamentarzyści. Z kolei Urząd Miasta Krakowa zapewnia, że kontrowersyjna inwestycja jest prowadzona zgodnie z przepisami. 📢 15 pysznych dań z kapustą w roli głównej! Oto najlepsze przepisy naszych czytelników Kapusta. Tania, smaczna i dobra. Z kapusty można przygotować wiele wspaniałych i smacznych dań. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników zupę z kapusty, gołąbki, łazanki, kapustę faszerowaną, bigos, kapuśniaczki i tartę z kapusty. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Halny na w Zakopanem i okolicach wywraca i łamie drzewa. Strażacy mają pełne ręce roboty Halny w górach przybiera na sile, strażacy z powiatu tatrzańskiego odnotowują pierwsze interwencje do powalonych oraz pochylonych drzew. Jedna z pierwszych w Kościelisku przy ul. Królewskiej. Kolejna w Zakopanem przy ul. Piaseckiego - powalone drzewo na budynek. I znów Zakopane - ul.Jagiellońska - powalone drzewo w pobliżu budynku mieszkalnego. Strażacy w akcji. Również przy kolejnym zdarzeniu - ul. Sienkiewicza - drzewo powalone na budynek mieszkalny w Zakopanem.

📢 Brutalna napaść na kobietę pod bankomatem w Krakowie. Policja ma film i szuka sprawcy Policja prosimy o pomoc w identyfikacji sprawcy rozboju i upublicznia nagranie z monitoringu z placówki bankomatowej przy ul. Kijowskiej w Krakowie. Widać na niej jak młody mężczyzna atakuje kobietę czekającą w kolejce do bankomatu. Szarpie ją i powala na ziemię. Policjanci z komisariatu IV policji w Krakowie prowadzą śledztwo w tej sprawie. Napastnik używając przemocy okradł przypadkową kobietę.

📢 Droga 2-1. Nowa organizacja ruchu może zaskoczyć kierowców w Niepołomicach. Takich znaków często nie spotykają W Niepołomicach na ul. Sportowej gmina zrealizowała pilotażowy projekt drogi w systemie 2-1. Droga została podzielona między pieszych, rowerzystów i kierowców. Nowa organizacja ruchu powstała w wyniku rozporządzenia Ministra Infrastruktury, dzięki której możliwa jest budowa dróg nowego typu. 📢 Kozłów. Trzech kandydatów na fotel wójta. Kto wygra? W gminie Kozłów do wyłonienia nowego wójta może nie wystarczyć jedna tura głosowania. O stanowisko zamierza się bowiem ubiegać trójka kandydatów. Głosowanie 7 kwietnia. Ewentualna druga tura dwa tygodnie później. 📢 Zupa krem to pomysł na sycący obiad. Zobacz, jakie gęste zupy warto przygotować. Najlepsze przepisy Kolorowe, smaczne, zdrowe, a do tego sycące. Niewątpliwie zupa krem to same zalety. Można ją zrobić z selera, brokułów, buraków, pora, pomidorów… Ograniczają nas właściwie tylko nasze upodobania. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na kremowe zupy.

📢 Trzy linie metra w Krakowie. Kandydat na prezydenta przedstawił nową wizję podziemnej komunikacji Nie tylko jestem zwolennikiem metra, ale wiem, jak zbudować metro - przekonuje prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, kandydat Stowarzyszenia Lepszy Kraków na prezydenta Krakowa. Podczas konferencji prasowej przedstawił swoją wizję budowy metra w mieście. Nie szczędził też krytyki pod adresem politycznych kontrkandydatów.

📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika. Zobacz, jak muzyk urządził się na słonecznej wyspie. Tak mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus. 📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Proszowice 15 lat temu. Tak wyglądało miasto w 2009 roku W dzisiejszej galerii zamieszczamy kilkanaście zdjęć, które pokazują, jak wyglądały Proszowice 15 lat temu. Wszystkie zostały wykonane w 2009 roku. Jest okazja, żeby przyomnieć sobie, jak jeszcze niedawno wyglądały znajome ulice i budynki. 📢 Wielki horoskop na wiosnę 2024: miłość, pieniądze, szczęście. Kto powinien zabrać się za poważne porządki? Sprawdź! Według wielkiego horoskopu na wiosnę 2024 dla niektórych znaków zodiaku nadchodzi czas skrupulatnych porządków, zwłaszcza w życiu prywatnym. Wróżka Bellatrix radzi: zamieć stary kurz i wejdź w wiosnę na świeżo, lekko, radośnie. Przeczytaj horoskop wiosenny i sprawdź, co przepowiadają Ci gwiazdy w kwestiach miłości, pieniędzy, szczęścia. 📢 Babka wielkanocna. Przepisy naszych Czytelników na baby wielkanocne [TOP 10 PRZEPISÓW] Baba wielkanocna - sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Bez wielkanocnych bab nie wyobrażamy sobie świąt. Pierwszy raz na polskich stołach pojawiły się w XV wieku i od tej pory nieprzerwanie królują podczas rodzinnych spotkań. Najbardziej popularna i tradycyjna, to ta drożdżowa z dużą ilością rodzynek, urzekająca smakiem i puszystością. W czym tkwi sekret idealnego wypieku baby i jak znaleźć na nią sposób, aby zawsze wychodziła idealnie? Mamy dla was TOP 10 przepisów naszych Czytelników! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Oto oficjalny skład Cracovii na mecz z Piastem Gliwice W meczu 22. kolejki ekstraklasy Cracovia zagra z Piastem w Gliwicach w piątek o godz. 18. Polepszyła się sytuacja kadrowa "Pasów" Na kogo postawił trener Jacek Zieliński? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Proszowice. Powtórka z przetargu na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Nie udała się pierwsza próba wyłonienia firmy, która opracuje plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Proszowice. Postępowanie zostało unieważnione ze względów formalnych. W środę gmina ogłosiła drugi przetarg na to zadanie. 📢 Jeden kierunek ruchu na ulicy Półłanki w Krakowie. Utrudnienia potrwają do maja 2024 Prace drogowe prowadzone w rejonie Krakowa, gdzie i bez remontów korki są na porządku dziennym, mocno spotęgują kłopoty kierowców i komunikacji publicznej. Od soboty 2 marca wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na fragmencie ulicy Półłanki, na odcinku od ul. Rącznej do skrzyżowania z ulicami Christo Botewa i Śliwiaka. Dla kierowców wyznaczono objazdy. Utrudnienia, spowodowane modernizacją jezdni i budową chodnika potrwają około trzech miesięcy, do maja 2024.

📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 22 do 27 lutego [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 22.02.24 Zakład energetyczny zaplanował w najbliższych dniach przerwy w dostawach prądu na terenie Krakowa oraz w okolicznych miejscowościach. Sprawdź, na jakich krakowskich ulicach i osiedlach, jak również w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego, planowane są przerwy w dostawach energii elektrycznej. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu od czwartku 22 lutego do wtorku 27 lutego.

📢 Lista najbardziej toksycznych owoców i warzyw. One są szczególnie niebezpieczne Owoce i warzywa, chociaż bogate w cenne witaminy i minerały, mogą niestety zawierać także niebezpieczne pestycydy. Raport opublikowany przez Environmental Working Group (EWG) wskazuje na listę produktów, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Sprawdźmy, jakie owoce i warzywa znalazły się na szczycie listy toksycznych produktów spożywczych. 📢 Lekarz z Krakowa jest pierwszym Polakiem, który będzie przewodniczył „Young Academic Urologist”. Szpital Uniwersytecki w Krakowie pełen dumy Szpital Uniwersytecki w Krakowie ma powody do wielkiej dumy. Dr hab. n. med. Mikołaj Przydacz z Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala został wybrany na Przewodniczącego Grupy Urologii Czynnościowej „Young Academic Urologist” w Europejskim Towarzystwie Urologicznym. Jest pierwszym Polakiem, któremu się to udało.

📢 Małopolskie przysmaki. Zobacz TOP 10 przysmaków, których skosztujesz tylko w Małopolsce Śliwowica łącka, piękny Jaś, chleb prądnicki, oscypek, obwarzanek… Co łączy te produkty? Skosztujesz ich tylko w Małopolsce. Zobacz zestawienie TOP 10 produktów, których skosztujesz tylko u nas! Palce lizać! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Taka prywatnie jest Sahika z tureckiego serialu "Zakazany owoc". Nesrin Cavadzade w szałowych kreacjach Nesrin Cavadzade to turecka aktora, która pochodzi z Azerbejdżanu. Urodziła się w 1982 roku w stolicy tego kraju (wówczas była to Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka) Baku. Przeprowadziła się do Stambułu wraz z matką gdy miała 11 lat. Polscy widzowie znają ją z serialu "Zakazany owoc", w którym wciela się w rolę podstępnej Sahiki. Jaka jest na co dzień Nesrin Cavadzade? Zobacz jej zdjęcia z sesji fotograficznych oraz z prywatnego życia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień! 📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskakująca! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Kraków znów sprzedaje swoje mieszkania. Szykują się też przetargi na XIX-wieczne domy Krakowski magistrat od początku tego roku powiadomił już o kilku należących do gminy mieszkaniach, które wkrótce mają pójść pod młotek. W najbliższych miesiącach miasto zamierza też szukać chętnego na kamienicę nieopodal Wawelu, a na drugą połowę roku zapowiada przetargi na działkę przy ul. Dekerta 4 z XIX-wiecznymi budynkami jednorodzinnymi czy nieruchomość przy ul. Czarnowiejskiej, na której stoją budynki z ok. 1879 roku.

📢 Kraków. Na terenie Nowej Huty ma powstać park rzeczny o powierzchni ponad 100 ha. Koszt jego budowy szacuje się na ok. 68 mln złotych W Krakowie ma powstać nowy park rzeczny - Park Przylasek Rusiecki. Ma on objąć swoim zasięgiem teren o powierzchni ponad 100 hektarów, w tym w większości obszar istniejących 14 zbiorników wodnych. Ingerencja w przyrodę ma być minimalna, choć w parku nie braknie ścieżek (w tym edukacyjnych) czy małej architektury. Koszty inwestycji szacuje się na ok. 68 mln złotych.

📢 Jest nowy zastępca komendanta policji w Miechowie Nowym zastępcą komendanta powiatowego policji w Miechowie został kom. Jerzy Wilk. Zastąpił na tym stanowisku Piotra Galickiego, który kilka dni temu przeszedł na emeryturę. 📢 Z historii Niegardowa. Jak proboszcz chciał wywieźć organy... Włamania do kościołów nie są czymś szczególnie rzadkim. Znajdujące się w ich wnętrzu przedmioty liturgiczne i dzieła sztuki kuszą złodziei, którym co jakiś czas udaje się coś zrabować. Ale żeby kraść kościelne organy, to raczej rzadkie zdarzenie. Zwłaszcza, gdy próbuje to zrobić… proboszcz. A taka właśnie historia wydarzyła się przed laty w Niegardowie. 📢 W Miechowie będą nowe miejsca parkingowe. Architekci już nad tym pracują Miechów, jak większość polskich miast, boryka się z problemem braku wystarczającej ilości miejsc postojowych. Aby temu zaradzić gmina zawarła niedawno umowy z firmami, które opracują koncepcje budowy nowych parkingów w sąsiedztwie dworca kolejowego, na placu Breitenwalda oraz w ramach planowanej przebudowy miejskiego amfiteatru. Zanim pomysły zostaną skierowane do realizacji, zostaną poddane konsultacjom społecznym.

📢 W Zakopanem zima przywitała się z wiosną. Spadł śnieg i na Gubałówce przysypał... sztuczne krokusy Zima zaspała i próbuje się obudzić na Podhalu. Niespodziewanie spadł śnieg, którego tak brakowało przez ostatnie tygodnie. Tymczasem ferie zimowe zbliżają się ku końcowi, a górale tego sezonu turystycznego raczej nie uznają za najlepszy w ostatnich latach. Zobaczcie piękne zdjęcia z ośnieżonej Gubałówki, Tatr gdzie wrócił biały puch i samego Zakopanego. I kierowcy - uważajcie na drogach!

📢 Kraków. Relikty XIX-wiecznego fortu na rondzie Mogilskim w opłakanym stanie. Zamiast ozdoby tego miejsca - zapuszczona ruina Relikty XIX-wiecznego fortu na rondzie Mogilskim wyglądają rozpaczliwie. Zabytkowe mury popadają w coraz większą ruinę. Daszki, które mają je zabezpieczać, są już od dłuższego czasu podziurawione, z pozrywaną papą. Do tego bazgroły na murach, rozrzucone cegły i elementy zabezpieczeń, śmieci. Pozostałości bastionu "Lubicz" na rondzie w centrum Krakowa miały się doczekać w końcu konserwacji i nowych zadaszeń, co zapowiadano w 2022 roku. Nic z tego. Zarząd Dróg Miasta Krakowa starał się o pieniądze na remont, ale jak dotąd bez efektu.

📢 Masowe zwolnienia w Aptiv Services Poland w Krakowie. W ciągu kilku minut pracę straciło 200 osób Do masowych zwolnień pracowników miało dojść w firmie technologicznej Aptiv Services Poland w Krakowie. Zatrudnienie straciło ok. 200 osób. Większość z nich dowiedziała się o zwolnieniu drogą mailową, a pracownikom obecnym w siedzibie spółki dano kilkadziesiąt minut na spakowanie swoich rzeczy i opuszczenie budynku. O kontrowersyjnej sytuacji poinformowali posłowie Lewicy Razem: Daria Gosek-Popiołek, Adrian Zandberg i Maciej Konieczny, którzy zawiadomili o sprawie także Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie. 📢 Krakowskie uczelnie mają nowych profesorów belwederskich, w tym Uniwersytet Jagielloński - trzech Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W tym gronie znalazło się m.in. troje przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego - informuje uczelnia. Trzej nowi profesorowie w UJ reprezentują nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki ścisłe i przyrodnicze.

📢 Projekt pociągu Kraków – Niepołomice. Mieszkańcy nie dają zgody na wprowadzenie linii kolejowej do centrum miasta Niepołomice chcą korekt w planowanym korytarzu dla linii kolejowej, która ma być budowana w ramach programu „Kolej+”, a jeśli to nie nastąpi, mieszkańcy są gotowi zaostrzyć protest i nadać mu nowe formy, łącznie z organizacją blokady dróg. Chodzi o zmianę lokalizacji ostatniego odcinka trasy i końcowej stacji PKP, które zaproponowano w rejonie Niepołomic, gdzie nie ma miejsca na taką infrastrukturę. Jednocześnie postępują prace projektowe związane z kolejową inwestycją, a zdaniem projektantów - „nie można umieścić stacji PKP poza centrum miasta”.

📢 Burmistrz Proszowic podsumowuje swoją drugą kadencję. Inwestycje i problemy Ponad 120 milionów wydanych na zadania inwestycyjne. Około 40 kilometrów przebudowanych dróg i ulic, 17 kilometrów przebudowanych lub zbudowanych od podstaw odcinków wodociągów i kanalizacji, rewitalizacja miasta, modernizacja stacji uzdatniania wody. To ta dobra strona medalu zaprezentowana przez burmistrza Grzegorza Cichego podczas niedzielnego podsumowania kadencji. Z drugiej strony bolączki w postaci zanieczyszczonego powietrza, przepełnionych busów do Krakowa, czy wysokiego zadłużenia budżetu, skutkującego rosnącymi kosztami jego obsługi.

📢 Studniówki 2024. Bal maturalny miechowskiego „mechanika”, czyli ta ostatnia studniówka… Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, czyli popularnego „mechanika”, bawili się w sobotę na balu studniówkowym w czuszowskim Gościńcu. Aby móc balować w okresie wielkiego postu, wystarali się nawet o dyspensę u biskupa kieleckiego. Biskup postawił jednak warunek… 📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny. 📢 Obchody 161. rocznicy bitwy miechowskiej. Przyjechał prawnuk powstańca W Miechowie odbyły się w sobotę uroczyste obchody 161. rocznicy bitwy miechowskiej, stoczonej podczas powstania styczniowego. Po mszy odprawionej w kościele pw. św. Barbary uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów obok mogiły powstańców na miejscowym cmentarzu, a następnie pod pomnikiem z Orłem na miechowskim Rynku. Podczas spotkania w Muzeum Ziemi Miechowskiej zostali uhonorowani laureaci konkursów poświęconych bitwie miechowskiej. Jednym z uczestników wydarzenia był Maciej Zieliński z Wrocławia, prawnuk Antoniego Zielińskiego, powstańca walczącego w Miechowie w 1863 roku. Wkrótce więcej informacji.

📢 Wiedźmin w anime nie tylko od Netflix – SI przeniosła Geralta do Dragon Ball Z, Pokemonów, a nawet do Czarodziejki z Księżyca SI przeniosła Geralta z Rivii do słynnych i kultowych serii anime. Nie zabrakło więc Pokemonów, Dragon Ball, Attack on Titans, a nawet Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Castlevanii nasz Wiedźmin też robi wrażenie. Przekonajcie się sami. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowych na Zielonym Wzgórzu. W tym roku szkolne mury opuści rocznik złożony z 69 absolwentów trzech klas technikum. 📢 Pogrzeb prof. Józefa Dudy, byłego burmistrza Wieliczki. Żegnała go rodzina, koledzy z samorządu i uczelni. "Bardziej gospodarz niż polityk" Zmarły, były burmistrz Wieliczki, prof. Józef Duda, Honorowy Obywatel Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka, spoczął na cmentarzu parafialnym w Koźmicach Wielkich. Został pochowany w sobotę, 3 lutego 2024 roku, w miejscowości, w której mieszkał z żoną Jadwigą Dudą, z rodziną od ponad 40 lat. Józef Duda miał 68 lat. Zmarł w środę, 31 stycznia 2024 roku po wyniszczającej, nowotworowej chorobie.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści XVI LO w Krakowie. Sceneria balu też była wyjątkowa - Folwark Zalesie Poloneza czas zacząć! Na studniówce krakowskiego XVI LO, czyli popularnej „szesnastki” bawiło się w sumie ok. 200 osób, w tym ponad 100 maturzystów z pięciu klas, o profilach: policyjno-wojskowym, wojskowo-humanistycznym, biologiczno-chemicznym, turystycznym. Zabawa była wyśmienita. Jak udała się studniówka? Jak prezentowali się uczestnicy balu? Zobaczcie naszą relację!

📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. Maturzyści na swój wielki bal wybrali Kasztel Kajasówkę Uczniowie trzech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach rozpoczęli swój pierwszy, wielki bal w sobotę, 27 stycznia 2024 roku. Poloneza odtańczyli dokładnie sto dni przed maturą. Na niezapomnianą zabawę przed jednym z najważniejszych egzaminów w życiu przyjechali do Kasztelu Kajasówka w Rybnej w powiecie krakowskim. Była okazja nie tylko do zabawy, ale także do podziękowań swoim nauczycielom i rodzicom.

📢 Bal Studniówkowy Nowodworka. Był i polonez, i walc angielski. Zobacz, jak bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Sezon studniówkowy w pełni! W sobotę, 20 stycznia, na swoim Balu Studniówkowym bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. W tym wyjątkowym balu wzięło udział około 300 osób, w tym przede wszystkim blisko 200 tegorocznych maturzystów z Nowodworka. Towarzyszyła im nasza fotoreporterka, uwieczniając na zdjęciach ich pierwszy "dorosły" bal. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2017 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] Matura z chemii 2017. W sobotę, 22 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2017.

