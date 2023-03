Prasówka 24.03.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Krupnicza się zazielenia. Na przebudowywanej ulicy rozbłysły też nowe latarnie”?

Prasówka 24.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Krupnicza się zazielenia. Na przebudowywanej ulicy rozbłysły też nowe latarnie Przebudowywana i w części nadal jeszcze rozkopana ulica Krupnicza zaczyna się zazieleniać. Właśnie pojawiły się na niej krzewy, sadzone we wcześniej wykonanych ulicznych donicach. Montowane są ławki, rozbłysły też nowe latarnie. Jak zmieniająca się Krupnicza prezentuje się wieczorową porą - można zobaczyć na naszych zdjęciach.

📢 Oto listy od sąsiadów do sąsiadów! Wywieszane są na klatkach schodowych bloków, wieżowców z wielu bardzo dziwnych powodów Sąsiedzkie listy są ciekawą lekturą. Oto, co się dzieje na klatkach schodowych! Zbyt głośno uprawiają seks, hałasują, śmiecą, palą na klatce schodowej itd., itp... Co zrobić, gdy w naszej klatce schodowej dzieje się coś, co nam przeszkadza? Odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii zdjęć!

📢 Oto grzechy najcięższe. Sprawdź, czy je popełniłeś! Masz je na sumieniu? Uważaj, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia! Grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii!

Prasówka 24.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto horoskop chiński na cały 2023. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach [24.03.2023] Horoskopy w różnych kulturach pomagają wyczytać przyszłość z ciał niebieskich. W horoskopie chińskim każda osoba ma swojego patrona, który wpływa na jej cechy charakteru oraz pozwala przewidzieć, co czeka ją w danym roku kalendarzowym. Ezoterycy sprawdzili już horoskop chiński na 2023. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach!

📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! [24.03.2023] Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji". 📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę [24.03.2023] Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś.

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [24.03.2023] Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto. 📢 Te znaki zodiaku czekają pieniądze i szczęście w marcu. Tym znakom będzie się powodzić - mamy najnowszy horoskop [24.03.2023] Niektórzy ludzie wierzą w moc gwiazd, wierzą, że w układzie ciał niebieskich zapisany jest nasz los. Ten los, to co nas czeka, potrafią odczytać astrologowie. Mamy najnowszy horoskop na marzec - te znaki zodiaku będą miały szczęście, powodzenie i szansę na pieniądze.

📢 W Krakowie ma powstać osiedle z własnym jeziorem - Essa Kliny. Wzbudza jednak kontrowersje "Miasto 15-minutowe", "miasto w mieście" - tak deweloper Westa Investments opisuje planowaną w Krakowie budowę osiedla Essa Kliny. Wszystko ma być pod ręką dla mieszkańców, wszędzie ma być blisko, a między zabudowaniami ma rozpościerać się jezioro. Piękne w założeniu, a "essa" to w języku młodzieżowym znak radości, triumfu czy w ogóle pozytywnych emocji. "Essa" zdobyła ostatnio nawet tytuł Młodzieżowego Słowa Roku. Tylko, że mieszkańcy Klinów w Krakowie tych pozytywnych emocji raczej nie czują i wskazują, że osiedle powstanie w terenie, który chcieli obronić przed zabudową. 📢 Linie tramwajowe planowane w Krakowie w najbliższych latach. Sieć ma się rozwijać w każdym kierunku. Zobacz LISTĘ W tym roku ma być gotowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Miasto planuje już kolejne trasy, które mają sprawić, że do miasta i w kierunku centrum będzie wjeżdżać mniej samochodów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie nowe linie tramwajowe mogą powstać w Krakowie w najbliższych latach.

📢 Ryszard Niemiec spoczął w Alei Zasłużonych na Rakowicach. Świat sportu i dziennikarstwa pożegnał Wybitnego Krakowianina Wielkie tłumy przedstawicieli środowisk dziennikarskich i sportowych oraz władz miasta Krakowa pożegnały Ryszarda Niemca. Pogrzeb zasłużonego redaktora naczelnego "Dziennika Polskiego", "Tempa" i "Gazety Krakowskiej", a także wieloletniego prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej odbył się w czwartek 23 marca 2023 roku na cmentarzu Rakowickim. - Spocząłeś w Alei Zasłużonych obok Wisławy Szymborskiej, Marka Grechuty, starego wiślaka Adama Musiała. Myślę, że się będziesz tu dobrze czuł, rozmawiał z nimi tak, jak lubiłeś, stosując swoje ulubione słowo aliści - pożegnał dziadka wzruszony wnuk Rafał Miżejewski, dziennikarz radia ZET.

📢 15 pysznych dań z kapustą w roli głównej! Oto najlepsze przepisy naszych czytelników Kapusta. Tania, smaczna i dobra. Z kapusty można przygotować wiele wspaniałych i smacznych dań. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników zupę z kapusty, gołąbki, łazanki, kapustę faszerowaną, bigos, kapuśniaczki i tartę z kapusty. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Kraków. Ktoś rozpylił gaz w autobusie linii nr 139. Są poszkodowani. Policja szuka świadków Policjanci szukają świadków rozpylenia gazu, do którego doszło w autobusie linii 139, gdy zatrzymał się na przystanku "Rondo Hipokratesa" w Nowej Hucie. Proszą także o kontakt osoby, które zostały poszkodowane. 📢 Kraków. Ruina dawnego portu nad Wisłą zamieni się w Marinę Krakowską z hotelem oraz biurami. Będzie unijne dofinansowanie? Jest gotowa dokumentacja projektowa, niezbędna do wybudowania na zaniedbanych terenach nieopodal mostu Kotlarskiego Mariny Krakowskiej. Odpowiedzialny za wartą około 100 mln złotych wielką inwestycję Zarząd Infrastruktury Sportowej zapowiada, że będzie aplikował o unijne dofinansowanie na jej realizację. W ramach zadania powstanie także hotel. O port z prawdziwego zdarzenia zabiegali m.in. krakowscy armatorzy. 📢 Kraków. Starcie taksówkarzy na ul. Jagiellońskiej. Kierowca z podciętym gardłem Na ulicy Jagiellońskiej w rejonie placu Szczepańskiego doszło do spięcia między przewoźnikami. Taksówkarz miał zostać zaatakowany przez kierowcę z przewozów na aplikację. Konflikt między tymi środowiskami przewoźników trwa od lat. Zaatakowanemu taksówkarzowi podcięto gardło, na szczęście dzięki jego refleksowi, rana nie była groźna. Zapytaliśmy policję o tę sprawę

📢 Krokusy można już podziwiać i to blisko Krakowa! Krokusy można podziwiać nie tylko w Tatrach. Zdecydowanie bliżej Krakowa, bo w rejonie Myślenic, na Suchej Polanie znajduje się, jak podaje PTTK, jedno z najdalej na północ wysuniętych stanowisk szafranu spiskiego, czyli krokusa, w polskich górach. Zobaczyć krokusy i inne wiosenne kwiaty wybrały się członkinie Stowarzyszenia „Nasza Zasań” z pobliskiej Zasani. Dzięki ich uprzejmości dzielimy się widokiem krokusów, przebiśniegów i całej Suchej Polany.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najlepsze MEMY o wędkarzach. Sezon 2023 Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 To Kraków, a nie Polana Chochołowska. Piękna krokusowa łąka w Parku Krowoderskim [GALERIA] Nie trzeba jechać w Tatry i do doliny Chochołowskiej żeby podziwiać krokusy. Te wiosenne kwiaty można już podziwiać w Krakowie. W parku Krowoderskim, na górce saneczkowej przy ul Batalionu Skała AK można podziwiać krokusowy dywan. I choć nie ma tu tatrzańskich szczytów, a jedynie widać szczyty osiedlowych wieżowców, widok krokusów i tak jest niezwykły. 📢 Buble, niedoróbki i budowlana prowizorka. Gang majstrów niedoli znów atakuje. Polska (i nie tylko) myśl budowlana w krzywym zwierciadle Gang majstrów niedoli nie powiedział ostatniego słowa. Przed wami nowe buble, niedoróbki i budowlane prowizorki, które wołają o pomstę do nieba. Polska (i nie tylko) myśl budowlana w krzywym zwierciadle solidności. Fachowcy bez grama talentu, choć z ogromną wyobraźnią atakują naiwnych zleceniodawców. Galeria zdjęć to prawdziwy hit internetu!

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

📢 Obiad bez mięsa. TOP 15 pomysłów na jarskie dania obiadowe naszych Czytelników [PRZEPISY] Obiad bez mięsa – przepisy. Nie zawsze mamy ochotę na zestaw – mięso, ziemniaki, surówka. Co można przygotować na obiad bez mięsa? Proste łazanki z kapustą i pieczarkami, cynamonowe naleśniki z jabłkami, knedle serowe, kluski kładzione z jabłkiem, gruszką i cynamonem, spaghetti z warzywami w sosie śmietanowo-serowym, bataty zapiekane z boczniakami i serem żółtym, trójkąciki z ciasta francuskiego z fetą i szpinakiem – to tylko niektóre z propozycji naszych Czytelników na pyszny obiad bez mięsa.

📢 Horoskop dzienny na 26 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 26 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dania jednogarnkowe. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania jednogarnkowe: smaczne, sycące i proste. Na korzyść potraw przygotowanych w jednym garnku przemawia także ich wyrazisty i wielowymiarowy smak. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 propozycji naszych Czytelników na dania jednogarnkowe.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do apartamentu aktorki w klimatycznej kamienicy. Zobacz komfortowe mieszkanie gwiazdy „M jak miłość” Anna Mucha to popularna celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum miasta. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 Nie żyje prof. Andrzej Białkiewicz, urzędujący rektor Politechniki Krakowskiej. "Wybitny architekt i naukowiec" Politechnika Krakowska poinformowała na stronie internetowej, że w środę (22 marca) zmarł rektor uczelni prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. Z Politechniką był związany przez blisko 50 lat, od wkroczenia w jej mury jako student architektury. Funkcję rektora sprawował od września 2020 r. Zmarł 22 marca w godzinach późnowieczornych w Krakowie. 📢 Marta Kubacka w szpitalu w ciężkim stanie. "To silna dziewczyna, będzie walczyć". Żona Dawida Kubackiego też miała kiedyś sportowe marzenia Marta Kubacka trafiła do szpitala z poważnymi problemami kardiologicznymi, o czym poinformował w mediach społecznościowych jej mąż Dawid Kubacki. Multimedalista igrzysk i mistrzostw świata w skokach narciarskich wycofał się z tego powodu z ostatnich konkursów Pucharu Świata. Oboje tworzą bardzo zgrany duet, wychowują dwie córki. Marta też kocha sport i był czas, że sama miała marzenia, by wystąpić na igrzyskach olimpijskich. Musiała je porzucić, ale stanowi nieocenione wsparcie dla męża. Dziś cała Polska trzyma kciuki za jej szybki powrót do zdrowia.

📢 Ciasta na weekend. TOP 15 pysznych i sprawdzonych przepisów na domowe słodkości od naszych Czytelników [Przepisy, zdjęcia, opis wykonania] Domowe, pyszne ciasto na weekend? Koniecznie! Zobaczcie TOP 15 sprawdzonych przepisów na domowe ciasta do niedzielnej kawy od naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie. Są tu ciasta łatwe, bez pieczenia i efektowne.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Tak mieszka Dawid Kubacki i Marta Kubacka. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak mieszka Dawid Kubacki z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu poważnej choroby żony musiał nagle zakończyć sezon w tym roku. Zaglądamy do pięknego domu sportowca w górach. Sprawdź, jak mieszka Dawid Kubacki z żoną Martą Kubacką i córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Filip Łobodziński sławę zdobył jako dziecko. Co dziś robi Duduś z „Podróży za jeden uśmiech”? Życie mocno go doświadczyło Choć dziś jest dziennikarzem, tłumaczem i muzykiem, wielu wróżyło mu aktorską karierę. Nic dziwnego, bo rolą Dudusia Fąferskiego w „Podróży za jeden uśmiech”, zapisał się w pamięci widzów. Filip Łobodziński porzucił jednak karierę aktorską dla pracy w mediach. W życiu prywatnym los go nie oszczędzał. Dziennikarz musiał pogodzić się ze śmiercią ukochanej córki... 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 23.03.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie rzeczy nosiły dziewczyny w latach 70. Archiwalne zdjęcia 23.03.2023 Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Paznokcie jak pisanki! Pomysły na paznokcie WIELNANOCNE 2023. Kolorowe wzorki i inspiracje 23.03.2023 Szukasz ciekawej stylizacji paznokci hybrydowych na Święta Wielkanocne 2023? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Kolorowo i z odrobiną szaleństwa, taki manicure na pewno zapadnie w pamięć i dopełni świąteczną stylizację. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. Zainspiruj się! 📢 Szansa na tanie mieszkanie. Licytacje KOMORNICZE w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 23.03.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 23.03.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Perkusista Guns N' Roses Frank Ferrer wraz z żoną Magdaleną Dziun na wakacjach w Małopolsce. Byli w Krakowie, Zakopanem i Wieliczce Frank Ferrer, perkusista legendarnego zespołu Guns N' Roses wraz ze swoją żoną Magdaleną Dziun po raz pierwszy od ślubu odwiedzili Polskę. Para zatrzymała się w Warszawie, ale odwiedziła także Małopolskę. Zwiedzili m.in. Zakopane, Wieliczkę i Kraków, o czym opowiedzieli w programie "Wstaje Dzień" TVP Info.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 57. Sprytna gra Cayetany. Streszczenie odcinka [28.03.2023] Celia w końcu odkrywa, co stoi za zachowaniem Cayetany. Postanawia wyjaśnić z nią tę kwestię. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 57. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Wspaniałe stulecie odc. 228. Córka zmarłego Ibrahima. Streszczenie odcinka [27.03.23] Rüstema pasza dostaje zaproszenie do koszar. Mężczyzna nie jest zachwycony. Z kolei książę Mustafa ma wielbicielkę. Kto nią jest? Już teraz przeczytaj streszczenie 228. odcinka "Wspaniałego stulecia".

📢 Zakazany owoc odc. 184, 185, 186. Halit ma pretensje do Kayi. Oto streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc" 22.03.23 Halit ma pretensje do Kayi, który pracuje dla Nadira. Lila martwi się o Yigita. Sahika zawiadamia Halita, że Nadir ma kasyno. Halit postanawia nasłać na lokal policję. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc".

📢 Kraków. Koszmar z ulicy Emaus. Ruina zamiast atrakcyjnego osiedla pod Kopcem Kościuszki ZDJĘCIA Niedokończone bloki przy ul. Emaus w Krakowie od ponad 20 lat straszą swym wyglądem. Są nazywane "szkieletorem VII Dzielnicy". Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wyglądają obskurne budynki położone w jednym z najbardziej urokliwych miejsc Krakowa - z jednej strony są Błonia, w pobliżu droga prowadząca na Kopiec Kościuszki, a obok przepływa Rudawa.

📢 Ceny jaj w Krakowie przed Wielkanocą 2023. Drogo! Sprawdziliśmy, ile kosztują jajka na placach targowych Zbliża się Wielkanoc. Jednym z najbardziej poszukiwanych produktów są jaja. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, powołując się na Eurostat, podała, że wzrost ceny detalicznej jaj konsumpcyjnych w Polsce był niemal taki sam jak wzrost ceny przeciętnej w całej Unii Europejskiej i wynosił niespełna 30 procent (przy porównaniu cen ze stycznia 2023 do stycznia 2022). My sprawdziliśmy, jakie są obecnie ceny jaj na trzech krakowskich targowiskach Starym Kleparzu, Nowym Kleparzu i w Bieńczycach. Przejdź do galerii, by zobaczyć, ile tam trzeba zapłacić za jaja różnego rodzaju: wiejskie, ekologiczne, z chowu na wolnym wybiegu, ściółkowego, klatkowego.

📢 PRZYSIĘGA odc. 835. Czy Gulperi opuści bliskich? Streszczenie odcinka [24.03.23] Bekir mówi Gulperi o wyjeździe. Jak kobieta zareaguje na te wieści? Czego dowie się Beyhan z podsłuchanej rozmowy? Już teraz przeczytaj streszczenie 835. odcinka "Przysięgi". 📢 PRZYSIĘGA odc. 836. Dom Bekira w płomieniach. Streszczenie odcinka [27.03.23] Beyhan jest wściekła na Bekira. Chce się zemścić. tymczasem Emir i Gulperi miło spędzają wspólny czas. W jaki sposób? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 836. odcinka "Przysięgi". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze, śmieszne oraz oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 23.03.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Kolejostrada przez centrum Krakowa robi wrażenie. Już niedługo otwarcie. Najnowsze zdjęcia W Krakowa trwają intensywne prace związane z dobudową dodatkowych torów dla kolei aglomeracyjnej. W związku z tym wybudowano estakady, mosty, przebudowano wiadukty. Powstały nowe przystanki kolejowe, a istniejące zmodernizowano. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec tego roku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć kolejostradę na odcinku z Dworca Głównego do przystanku w rejonie ul. Wielickiej. 📢 Kto za Cracovią, kto za Wisłą? Tak kształtują się kibicowskie sympatie w Krakowie i Małopolsce Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Można się było zastanawiać czy spadek Wisły z ekstraklasy spowoduje odpływ jej kibiców, a nawet przenoszenie się na drugą stronę Błoń, gdzie wciąż jest ekstraklasa. Niczego takiego jednak nie zaobserwowaliśmy, a Wisła wciąż może liczyć na wsparcie swoich wiernych fanów. Mimo to postanowiliśmy przeanalizować jak wyglądają dzisiaj sympatie kibicowskie w Krakowie w poszczególnych dzielnicach jak również w Małopolskich miastach. Ważna uwaga jest taka, że nie ma oczywiście takiej dzielnicy czy miasta, o którym moglibyśmy powiedzieć, że w stu procentach są tam kibice jednego czy drugiego klubu. Nawet w największych bastionach fanów Cracovii i Wisły znajdą się tacy, którzy kibicują akurat tej drugiej drużynie lub nawet komuś zupełnie innemu. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy! Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Perełki wśród fuszerek [23.02.3023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Najlepsze MEMY o Krakowie. Dowiesz się z nich więcej o mieście królów niż z encyklopedii! [23.03.2023] Kraków to piękne, ale jednocześnie bardzo specyficzne miasto. Z jednej strony zachwyca, z drugiej wieloma rzeczami irytuje. Doskonale krakowskie realia obrazują... przygotowane przez internautów MEMY. Można dowiedzieć się z nich więcej o klimacie panującym pod Wawelem niż encyklopedii. Zobaczcie sami!

📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

📢 Placki z jabłkami. Sprawdzone przepisy na szarlotki i inne ciasta z jabłkami naszych Czytelników. TOP 10 przepisów! Wybierz coś dla siebie! Prosty placek z jabłkami, szarlotka babcina na kruchym cieście, ciasto drożdżowe z jabłkami i kruszonką, placek z jabłkami jak dawniej… Nie ma jak ciasto z jabłkami! Klasyka broni się zawsze i smakuje wyśmienicie. Dlatego zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej na placki z jabłkami! Sprawdzone przepisy na ciasta, które zawsze wychodzą!

📢 Horoskop dzienny na 27 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 27 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Aktywni Błękitni – uczą najmłodszych, że woda to nasz największy skarb Czym jest stopień wodny? Z jakich budowli hydrotechnicznych się składa? I jak działa śluza? Tego wszystkiego mogły się dowiedzieć dzieciaki, które z okazji Międzynarodowego Dnia Wody zwiedziły Stopień Wodny Dąbie. To część realizowanego właśnie projektu edukacyjnego „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”.

📢 Książę William spotkał się w środę w Rzeszowie z polskimi i brytyjskimi żołnierzami [ZDJĘCIA] Książę Walii rozpoczął w środę wizytę w Polsce. Jej pierwszym punktem było spotkanie w Rzeszowie z żołnierzami na terenie jednostki 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rozmawiał m.in. z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz wojewodą podkarpackim Ewą Leniart.

📢 Jak poznać, że twój pies cię kocha? 5 oznak bezwarunkowej miłości twojego pupila Czy można poznać, że pies darzy nas bezwarunkową miłością? Właściciele czworonogów, szczególnie ci, którzy mają pierwszego w życiu psa, zastanawiają się nad tym, po czym poznać psie uczucia. Sposoby, w jaki zwierzęta okazują oddanie czy uczucia są na ogół łatwe do rozpoznania, ale nie wszystkie są oczywiste. Oto 5 oznak tego, że pies darzy nas uczuciem. Dowiedz się, co oznaczają poszczególne z nich w psim języku. Prezentujemy listę znaków rozpoznawczych. Sprawdź. 📢 Proszowice. Właściciel prowadzi korespondencję z konserwatorem, a dach przecieka coraz bardziej Andrzej Patoła kupił dom przy ulicy Kościuszki w Proszowicach i chciałby wymienić przeciekający dach. Tymczasem zamiast remontu prowadzi korespondencję z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie. Choć dom, który kupił zabytkiem nie jest. Wymiana pism trwa już prawie pół roku.

📢 Kraków. Zastraszali pasażerów w autobusie. Do czasu aż wparowali mundurowi Strażnicy miejscy ujęli w Krakowie dwóch młodych mężczyzn, którzy w autobusie komunikacji miejskiej urządzili sobie wulgarną, pełną przekleństw imprezę. Zastraszali pasażerów, palili papierosy i szarpali za drzwi. 📢 Cała prawda o Krakowie w liczbach. Z miasta korzysta już 1,3 mln osób, jest coraz mniej studentów Kraków się rozrasta, liczby w statystykach dotyczących miasta wciąż rosną, ale są także niepokojące spadki, jak chociażby dotyczące studentów. Przejdź do GALERII, by poznać najważniejsze liczby dotyczące Krakowa.

📢 Tak mieszkają najbogatsi w Krakowie. Luksusowe domy i mieszkania na sprzedaż za grube miliony! 22.03.2023 Tarasy widokowe, spa, sale kinowe, kryte baseny, sauny i ogromne ogrody - takie luksusy wydają się poza zasięgiem przeciętnego śmiertelnika. Mogą się nimi jednak cieszyć nabywcy ekskluzywnych nieruchomości, które są wystawione na sprzedaż w Krakowie. Zobacz zdjęcia mieszkań i domów, które są dostępne na rynku!

📢 Horoskop miłosny i finansowy na marzec 2023! Tym znakom zodiaku poszczęści się na wiosnę! 22.03.2023 HOROSKOP WIOSENNY 2023. Jedno jest pewne, tegoroczna wiosna to czas ogromnych zmian. Co konkretnie czeka poszczególne znaki zodiaku? Kto będzie miał szczęście w miłości i zdrowiu, a kto zarobi sporą sumę pieniędzy? Sprawdź, co według gwiazd czeka Cię w najbliższym czasie! 📢 Zdjęcie słynnej łąki z tła pulpitu Windowsa zostało zrobione pod Krakowem? Jak oceniacie podobieństwo? Wśród użytkowników komputerów nie ma chyba osoby, która nie widziałaby słynnej tapety Windowsa z zielonym, łagodnym wzniesieniem na tle niebieskiego, upstrzonego obłokami nieba. Okazuje się, że podobny krajobraz jest w miejscowości Polanowice pod Krakowem. Kiedy przejeżdża się autem obok ogromnego pola można odnieść wrażenie, że słynne zdjęcie "Idylli" powstało właśnie tam. Sami zobaczcie.

📢 19 najbardziej zaskakujących miejsc w Polsce. Zdumiewające atrakcje, intrygujące zjawiska: wanna Johna Malkovicha, „oddech szatana” i inne W Polsce nie brak miejsc, które wprost zaskakują i zdumiewają. Wiele z nich znajduje się poza utartymi szlakami turystycznymi. Warto je poznać, by urozmaicić wycieczki po Polsce w weekend, urlop czy wakacje. Czy odważycie się np. zajrzeć do radioaktywnej kopalni, zwiedzić miejsce lądowania UFO, przespacerować się nad strumieniem, z którego wydobywa się „oddech szatana”, albo przejrzeć się w lustrze maga Twardowskiego? Zapraszamy do galerii 19 najbardziej zaskakujących miejsc i atrakcji w Polsce.

📢 Radni zmodyfikowali zasady przyznawania honorowego obywatelstwa Miechowa Miechowscy radni wprowadzili zmiany do zasad przyznawania tytułu honorowego obywatelstwa miasta. Z propozycją nadania tytułu może teraz wystąpić m. in. grupa stu mieszkańców Miechowa. Tytuł będzie też można nadać pośmiertnie.

📢 Tak będzie wyglądała nowa cerkiew w Krakowie! Parafia pokazała wizualizacje. "Zbudujemy wspaniałą świątynię" Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną cerkwi pw. św. Cyryla i Metodego. Powstanie przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie - około 30 metrów od wału przeciwpowodziowego. - Przed nami wiele pracy, żeby koncepcja przerodziła się w projekt budowlany, a następnie powstał budynek cerkwi. Zbudujemy wspaniałą świątynię - jest przekonany ks. Jarosław Antosiuk, proboszcz krakowskiej parafii prawosławnej. 📢 Zamknięte parki, puste półki i... strach w oczach. Tak wyglądał Kraków trzy lata temu Trzy lata temu w Polsce wybuchła pandemia koronawirusa. W całym kraju zaczęły być wprowadzane kolejne obostrzenia, mające zapobiec rozpowszechnianiu się zarazy. Półki sklepowe ze środkami dezynfekującymi zaczęły świecić pustkami, wiele kontrowersji budziło m.in. zamknięcie parków. Centrum Krakowa jeszcze nigdy nie było tak ciche i opustoszałe. A w oczach mieszkańców widać było strach. Zobaczcie, jak wyglądało miasto w marcu 2020 roku.

📢 Miechów. Jubileusz złotych par małżeńskich. Przeżyli razem pół wieku Dwadzieścia siedem par z gminy Miechów świętowało pięćdziesiąt lat pożycia małżeńskiego. Podczas uroczystości Burmistrz Dariusz Marczewski wręczył Jubilatom medale przyznane przez Prezydenta RP. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Nowe listy gończe 22.03.2023 Małopolska policja opublikowała zdjęcia kilku przestępców, którzy są usilnie poszukiwani. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej.

📢 22 marca Światowy Dzień Wody. Woda to skarb. Dbamy o niego, czy raczej go marnotrawimy? Debata "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej" Woda do skarb. O tym nikogo nie trzeba przekonywać. Tak jak i o tym, że bez wody nie ma życia. Wciąż jednak pozostaje pytanie, co my z tym skarbem robimy? Dbamy o niego, czy raczej go marnotrawimy. 22 marca, z okazji „Światowego Dnia Wody”, gościmy w murach historycznego, pracującego już od 1901 roku, Zakładu Uzdatniania Wody Bielany. To jeden z diamentów w koronie Wodociągów Miasta Krakowa.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 55. Herminia się zabija. Streszczenie odcinka [24.03.2023] Maximiliano po raz kolejny nie może się opanować i ulega nałogowi. Czeka go poważna rozmowa z żoną. Z kolei Felipe jest zdruzgotany. Dlaczego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 55. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Nocny pożar domu w gminie Raciechowice. Pomagali nie tylko strażacy Po pożarze, do jakiego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (20/21 marca) w Krzyworzece, gmina Raciechowice poinformowała o udzieleniu pomocy pogorzelcom. Ogień pojawił się w domu w środku nocy, bo chwilę przed godz. 2, ale na szczęście nikt od niego nie ucierpiał. Pożar objął poddasze i dach domu jednorodzinnego. Działania ratowniczo-gaśnicze trwały do godz. 5. Było w nie zaangażowanych sześć zastępów straży pożarnej. 📢 Kraków. Powstanie nowe liceum w sercu miasta, w zabytkowym gmachu i z dobrym dojazdem Kraków będzie miał nowe liceum, z lokalizacją w zabytkowym gmachu w samym centrum - przy ul. Dietla 70. Tworzony ogólniak dołączy tutaj do istniejącej podstawówki i przedszkola. Na początek, od nowego roku szkolnego, w nowym liceum prawdopodobnie zostaną uruchomione trzy klasy pierwsze. Dyrektor szkoły z ul. Dietla ma już wstępny pomysł dotyczący profili klas, prowadzi też rozmowy z krakowskimi uczelniami na temat współpracy: zaangażowania nauczycieli akademickich, jak też możliwości prowadzenia niektórych zajęć w uczelnianych laboratoriach.

📢 Paragon grozy z biblioteki na Rajskiej. Dyrektor wyjaśnia, skąd astronomiczna kwota 209 zł zapłacił jeden z czytelników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za przetrzymanie książek. Na opublikowany w internecie "paragon grozy" zareagował dyrektor biblioteki. - Opłata za przetrzymanie to nie kara, tylko kwota rekompensująca w pewnym stopniu koszty społeczne, które wynikają z tego przetrzymania. Zasila ona budżet biblioteki utrzymywanej przez społeczność, do której należą też osoby ponoszące owe koszty społeczne czyjegoś zaniedbania - tłumaczy Jerzy Woźniakiewicz. 📢 Miechów. Podszywają się pod pracowników GOPS. Lepiej uważać! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie ostrzega przed osobami, które podszywają się pod jego pracowników. Niewykluczone, że mogą to być oszustki. 📢 Dawid Kubacki z córeczkami! Żony i dzieci polskich skoczków. Narciarska rodzina wciąż się powiększa ZDJĘCIA Rodzina polskich skoczków narciarskich wciąż się powiększa! W pierwszych dniach 2023 roku Dawid Kubacki i jego żona Marta podzielili się kolejną radosną nowiną - na świat przyszła ich druga córka Maja. Rośnie więc liczba skoczków, którzy mają już dwójkę pociech, ciesząc się z tego, jak szybko dorastają. Wśród szczęśliwych rodziców są Stefan Hula, Klemens Murańka, Maciej Kot i Grzegorz Miętus. Córka najstarszego w tym gronie dyrektora PZN Adama Małysza jest już dorosła i założyła własną rodzinę. Obejrzyjcie rodzinne zdjęcia skoczków w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Proszowice. Roztańczony Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 2 [ZDJĘCIA] Szkoła Podstawowa ner w 2 Proszowicach obchodziła Dzień Patrona – 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego. Wydarzenie było jednocześnie okazją do zaprezentowania efektów projektu, w ramach którego szkoła otrzymała dofinansowanie do zorganizowania szkolnego zespołu tanecznego.

📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2022-2023: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w LM grają Grupa Azoty ZAKSA, Jastrzębski Węgiel, Aluron Warta Liga Mistrzów 2022-23 w siatkówce mężczyzn rozpoczęła się, sprawdź dziś wyniki. W prestiżowych rozgrywkach siatkarzy można oglądać trzy polskie drużyny: Jastrzębski Węgiel, debiutant Aluron CMC Warta Zawiercie (już odpadła) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, teraz czas na fazę pucharową. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie: wyniki, terminarz, tabele. 📢 Dziewięciu lekarzy z Krakowa wśród najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie [14.03.2023] Dziewięciu lekarzy z Krakowa znalazło się w pierwszej setce prestiżowego rankingu. Chodzi o Listę Stu 2022 - najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie.

📢 Miechów. Policjanci mają nowego komendanta i zastępcę. Inspektor Andrzej Kot już na emeryturze Podinspektor Jacek Rosół został pełniącym obowiązki komendanta powiatowego policji w Miechowie. Po 30 latach służby, w tym przez 5 ostatnich lat na stanowisku komendanta w Miechowie, na emeryturę przeszedł inspektor Andrzej Kot. Na emeryturę odszedł również dotychczasowy zastępca miechowskiego komendanta mł. insp. Michał Gurda. Jego miejsce zajął podinsp. Piotr Galicki, który awansował ze stanowiska naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Miechów. 📢 Studniówka Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych. Maturzyści na Zielonym Wzgórzu. Zobacz zdjęcia Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych zorganizowali swój studniówkowy bal na Zielonym Wzgórzu w Zielonej. Uczniowie czterech klas technikum rozpoczęli od tradycyjnego poloneza. 📢 Wawel Kraków. 104 lata historii, wicemistrzostwo Polski. Mocna drużyna była tu jeszcze niedawno! Zdjęcia retro Wawel Kraków. Piłkarski wicemistrz Polski z 1953 roku (jako OWKS Kraków), przez dziesięciolecia jeden z najważniejszych klubów na futbolowej mapie Krakowa. Jeszcze w latach 90. występował przez trzy sezony na zapleczu ekstraklasy (II liga, grupa wschodnia), w rozgrywkach 1996/97 i 1997/98 zajmując miejsca w czołowej "szóstce". Mecze na stadionie przy ul. Podchorążych oglądało nierzadko po kilka tysięcy ludzi, z reguły preferujących miejsca na drewnianej, zabytkowej trybunie. Końcówka XX wieku dla piłki nożnej w wojskowym klubie nie była jednak dobrym czasem - spadek do III ligi, potem szybko spadek z III ligi (2000). W poprzedniej dekadzie Wawel sporo czasu spędził w "okręgówce", a teraz - szkoda nawet wspominać - jest w klasie B. Postanowiliśmy przypomnieć dzięki naszym fotograficznym archiwom lepsze czasy piłki nożnej w Wawelu.

