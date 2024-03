Prasówka 24.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wichura w powiecie krakowskim. Połamane drzewa, zablokowane drogi. Samochód uderzył w drzewo powalone na jezdnię”?

Prasówka 24.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wichura w powiecie krakowskim. Połamane drzewa, zablokowane drogi. Samochód uderzył w drzewo powalone na jezdnię W powiecie krakowskim silny wiatr też dał się we znaki, głownie w gminach Liszki i Mogilany. W Liszkach zablokowana została droga przez powalone drzewa. Strażacy natychmiast pojechali i usuwali skutki wichury.

📢 Ciało człowieka w ciężarówce pod Krakowem. Przyjechał zza granicy i został znaleziony martwy na punkcie kontroli pojazdów W Modlnicy w gminie Wielka Wieś na punkcie kontroli pojazdów przy drodze krajowej nr 94 znaleziono ciało człowieka w samochodzie ciężarowym. Jak dowiedzieliśmy się od świadków zdarzenia - policjanci zainteresowali się tym pojazdem, bo stał na zakazie. To samochód na bułgarskich tablicach rejestracyjnych. Wiadomo było tylko tyle, że jedna z podkrakowskich straży pożarnych została wezwana do pomocy w otwarciu samochodu.

📢 Kraków. Wypadek na ul. Czarnowiejskiej. Na miejscu dużo służb ZDJĘCIA W sobotę, 23 marca, w godzinach wieczornych na skrzyżowaniu przy ul. Czarnowiejskiej doszło do wypadku drogowego. Na miejscu znajdują się zastępy służb.

Prasówka 24.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kandydat na prezydenta Konrad Berkowicz zapowiadał obalenie smoka biurokracji, metro za dwa schabowe i brał kobiety na ręce Show z rockową muzyką, ekspresyjnymi przemówieniami i długą kolejką do zdjęć z kandydatem na prezydenta Krakowa - tak wyglądała wielka konwencja samorządowa Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, która odbyła się w sobotę (23 marca) w Starej Zajezdni przy ul. Św. Wawrzyńca. Głównym bohaterem wieczoru był kandydat na prezydenta Krakowa Konrad Berkowicz.

📢 V liga, grupa zachodnia. Pięć goli, czerwone kartki i zwroty akcji w hicie Radziszowianka - Pcimianka W meczu 16. kolejki grupy zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej, pierwszej w rundzie wiosennej 2024, Radziszowianka Radziszów przegrała z sąsiadem w tabeli Pcimianką Pcim. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania. 📢 Przebierańcy-pucheroki i świąteczne pyszności na Wielkanocnym Kiermaszu z jajem pod Krakowem Na dorocznym Wielkanocnym Kiermaszu z jajem w gminie Wielka Wieś w sobotę, 23 marca, nie zabrakło ozdób świątecznych i smakołyków wielkanocnych. A kolorowe pucheroki, czyli chłopcy przebierańcy w bibułkowych czapach z koszykami w ręku głosili swoje oracje. Prosili o datki prezentując dawny zwyczaj żaków krakowskich, którzy w Niedziele Palmową odwiedzali podkrakowskie gospodynie zbierając jedzenie na święta. Wydarzeniu patronuje "Dziennik Polski". 📢 Wielka wichura w Krakowie. Połamane drzewa lądowały na autach. Jest mnóstwo szkód Wielka wichura przeszła przez Kraków. Spływają kolejne informacje o wielkich szkodach. W Nowej Hucie drzewo zawaliło się na zaparkowane samochody. W innej części miasta drzewo spadło na przejeżdżający samochód. W Prokocimiu z kolei wiatr urwał balustradę balkonową! "Ponad 200 interwencji Straży Pożarnej i miejskich służb w związku z silnym wiatrem. Usuwane są przede wszystkim powalone drzewa, leżące konary i uszkodzone fragmenty budynków" - informują krakowscy urzędnicy.

📢 Nie żyje Leszek Długosz. Był legendą krakowskiej piosenki literackiej W sobotę, 23 marca, po długiej chorobie zmarł Leszek Długosz. Bard, poeta, kompozytor, aktor - legenda krakowskiej piosenki literackiej i współtwórca Piwnicy Pod Baranami. Był Kawalerem Orderu Orła Białego. Artysta miał 82 lata. "W tym wszystkim jest jakiś sens. Jestem skądś, po coś, w takim razie będę też gdzieś, po coś, do czegoś odwołany. I są to decyzje, które zapadają poza moją świadomością i mocą działania" - mówił przed czterema laty dla "Gazety Krakowskiej".

📢 Niezły odlot na Podhalu. Zobaczcie jak pięknie rozkwitło niebo nad nowotarską ziemią Gigantyczna świnka na dobre rozgościła się nad podhalańską ziemią. Nie ona zresztą jedna. Podczas 3. Małopolskiego Festiwalu Balonowego, który potrwa do 24 marca, towarzyszy jej blisko 30 powietrznych gigantów. Odlotowa Małopolska to malownicze trzydniowe święto miłośników balonów i lotnictwa. Jego bazą jest pięknie położone lotnisko w Nowym Targu.

📢 Wieczysta Kraków. Trybuna pełna kibiców na meczu z Avią. A kto był na VIP-ach? Zdjęcia Wieczysta Kraków - Avia Świdnik. Mecz na szczycie III ligi, mecz rozpędzonej zwycięstwami Wieczystej sprawił, że główna trybuna jej stadionu, mająca 1300 miejsc, wypełniła się kibicami. Klub przygotował się na taki scenariusz, występując o zgodę na organizację imprezy masowej. Przyjechali też kibice ze Świdnika. 📢 W Tauron Arenie można odkryć magię roślin. To największa taka impreza w Polsce W weekend (23-24 marca) w Tauron Arenie w Krakowie odbywa się Festiwal Roślin, czyli największa impreza tego typu w Polsce. Organizatorzy proponują rośliny w atrakcyjnych cenach, a także m.in. doniczki, ekonawozy, podłoża, środki ochrony roślin i fachową literaturę. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 23.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Wielkie sprzątanie Rudawy z błogosławieństwem zwierząt i zarybianiem rzeki. Mieszkańcy przyszli z psami i żółwiem Akcja wielkiego sprzątania zaczęła się na Rynku w Rudawie. To już ósma edycja tego przedsięwzięcia, na której wprowadzony został nowy, ciekawy element - błogosławieństwo zwierząt. Sołtys Rudawy Marcin Cieślak zaprosił mieszkańców ze swoimi pupilami. Dzięki temu na Rynku zrobiło się gwarno, wesoło. Swoje punkty do zrealizowania miała tu także Społeczna Straż Rybacka - Klub Przyjaciół Rudawy - zarybianie rzeki. Mamy zdjęcia. 📢 Wieczysta Kraków. Tak, w tym roku będzie awans do II ligi! Najgroźniejszy rywal pokonany ZDJĘCIA Wieczysta Kraków już tego nie wypuści, czerwonym dywanem kroczy do II ligi! Wieczysta - Avia Świdnik 2:0 w meczu na szczycie III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 23 marca na stadionie przy ul. Chałupnika. Ekipa trenera Sławomira Peszki w meczu z wiceliderem tabeli odniosła 10. zwycięstwo w rzędu. A przede wszystkim - ma już 12 punktów przewagi nad drużyną ze Świdnika. Avię w tej kolejce może wyprzedzić Siarka Tarnobrzeg, ale, bądźmy szczerzy: w drodze o awans Wieczystej nikt już nie zatrzyma.

📢 Nie żyje znany poeta Leszek Długosz. Współtworzył kabaret Piwnica pod Baranami Nie żyje Leszek Długosz. Poeta, aktor, pieśniarz, współtwórca kabaretu Piwnica Pod Baranami w Krakowie. Zmarł w wieku 82 lat. 📢 Rafał Komarewicz proponuje metro zamiast premetra i przeprojektowanie obecnej koncepcji W sobotę (23 marca) przy Teatrze Bagatela, gdzie ma się znajdować kluczowy przystanek premetra, odbyła się konferencja posła Rafała Komarewicza, kandydata na prezydenta Krakowa i europosłanki Polski2050 Róży Thun. Na konferencji kandydat na prezydenta Krakowa powiedział jaką decyzję podejmie, gdyby wygrał wybory, co do koncepcji budowy metra.

📢 Sadzili las na Kujawach. Aktywiści ostrzegają, że to teren jak "tykająca bomba" W sobotę (23 marca) kontynuowano sadzenie lasu na Kujawach. Aktywiści z Akcji Ratunkowej dla Krakowa przestrzegali, że to sadzenie zieleni na "tykającej bombie". Urząd odpowiedział, że to "stwierdzenie nieadekwatne i wzbudzające strach".

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [23.03.2024 r.] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [23.03.2024 r.] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Targ Pietruszkowy na Podgórzu. Mieszkańcy przyszli po warzywa i wielkanocne ozdoby Świeże warzywa, owoce oraz wielkanocne ozdoby i rękodzieło można było kupić na Targu Pietruszkowym, zorganizowanym w sobotę (23 marca) na placu przy hali KS Korona na Podgórzu. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. 📢 Skoki narciarskie - wyniki Pucharu Świata w lotach w Planicy. Dalekie skoki dzisiaj, upadki i skrócony konkurs drużynowy Skoki narciarskie dzisiaj w Planicy skończyły się przedwcześnie. Wyniki konkursu drużynowego w lotach w sobotę (23 marca 2024 r.) ustalone zostały już po pierwszej serii, a to dlatego, że na rozegranie drugiej nie pozwolił wiatr. Zawody wygrali Austriacy, Polska zajęła 5. pozycję, choć przez chwilę mogliśmy realnie liczyć na wywalczenie miejsca na podium.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 343. Ślub Ramona i Trini z asystą policji. Streszczenie odcinka [29.03.2024] Już za chwilę ma się odbyć ślub Ramona i Trini. Na ceremonii pojawiają się policjanci. Co się dzieje? Przeczytaj streszczenie 343. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] 23.03 Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Horoskop dzienny na 25 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 25 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 23.03.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Podróż na jednym bilecie nie tylko w Krakowie, Małopolsce, ale w całym kraju. Rząd ma plan W ministerstwie infrastruktury będą pracować nad tym, by można było kupić jeden bilet i na jego podstawie podróżować pojazdami komunikacji zbiorowej (pociągi, autobusy, tramwaje) po całym kraju. Oznaczałoby to więc także przejazdy na jeden bilet po całej Małopolsce. Nowe rozwiązanie mogłoby wejść w życie za około trzy lata.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 23.03.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 23.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 23.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Polska - Estonia. Najlepsze memy po meczu barażowym w Warszawie - zobacz z czego śmieją się internauci W półfinale baraży o prawo gry w Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzyła się w Warszawie z drużyną Estonii. Biało-Czerwoni pokonali rywala 5:1, co zapewniło im awans do finału baraży. We wtorek 26 marca zagrają z Walią, ale swą grą długo nie zachwycali. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Estonia na PGE Narodowym.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 23.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 23.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Wybory 2024 w Małopolsce? Nie wszędzie! Będą aż 32 plebiscyty. W tych gminach jest po jednym kandydacie na wójta lub burmistrza Aż 32 kandydatów na fotele wójtów i burmistrzów w Małopolsce może już świętować zwycięstwo, choć do wyborów jeszcze całe dwa tygodnie. Jak to się stało? Aż w 32 na 182 małopolskie gminy kandyduje tylko jedna osoba. Tu nie będzie wyborów na szefa gminy a plebiscyt. Jest małe prawdopodobieństwo, że któryś z kandydatów zostanie odrzucony, choć i tak może się zdarzyć.

📢 Cracovia Danza tanecznym krokiem krakowskim śladem Królowej Jadwigi W piątek, 22 marca, na Plantach, przy pomniku Jagiełły i Jadwigi Balet Cracovia Danza zaprosił krakowian na drugą odsłonę happeningu "Krakowskim śladem Królowej Jadwigi". 📢 Na Wawelu trwa istny festiwal Wyspiańskiego! Czegoś takiego nigdy tam nie było Po raz pierwszy wawelskie komnaty stały się scenerią dla spektaklu teatralnego. Swoje przedstawienie "Na kolana, panie Wyspiański" wystawia tu Agata Duda-Gracz. Symbolicznie, po raz pierwszy do królewskie komnaty goszczą także Wyspiańskiego. Od piątku 22 marca trwa również wystawa "Wawel Wyspiańskiego" - także pierwszy raz eksponująca prace wybitnego twórcy w tym miejscu.

📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze lokale widokowe idealne na spotkania i podziwianie panoramy miasta Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Oto TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie! 📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa. Pielgrzymi wyruszyli w trudzie, ciemnościach i milczeniu. Nocą przejdą 40 km albo więcej Pielgrzymi wyruszają w piątkowy wieczór, 22 marca, na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Mają do pokonania jednej nocy ponad 40 km, ale są też trasy na 50 km, 60 km i znacznie dłuższe. Z sześciu krakowskich kościołów wychodzą na 33 trasy, a w całej Małopolsce na setki tras. To droga krzyżowa, więc biorą ze sobą krzyż, mniejszy lub większy najczęściej prowizoryczny zbity z dwóch kawałków drewna czy grubszych patyków. Na czoło mała lampka, a do plecaka płaszcz od deszczu, kanapka i niewielki termos z herbatą, choć ten pod koniec trasy wydaje się zbyt ciężki.

📢 Odświętnie wystrojone Krzeszowice. Kolorowe jajka, zające i baranki. Już czuć wielkanocny klimat Nadchodzi świąteczny czas. W centrum Krzeszowice pojawiły się wielkie ozdoby wielkanocne i wiosenne elementy. Rynek jest wystrojony przed dorocznym Wielkanocnym Jarmarkiem Tradycji. W samym środku głównego placu miasta stanęła kompozycja z zajęczą rodziną, ale ozdoby i zwierzęta kojarzone z wiosną, nowym życiem są też w innych miejscach. 📢 Kandydaci na wójtów i burmistrzów w powiecie myślenickim. 21 osób chętnych do rządzenia na 9 gmin, w jednej bez konkurencji We wszystkich dziewięciu gminach powiatu myślenickiego na wójtów i burmistrzów zgłosiło się łącznie 21 kandydatów. Wśród nich są obecni szefowie gmin i wszyscy postanowili ubiegać się o reelekcję. W jednym przypadku w mieście i gminie Sułkowice rządzący burmistrz 49-letni Artur Grabczyk nie ma konkurenta. Natomiast najwięcej kandydatów jest w Myślenicach. Tu pięć osób ubiega się o fotel burmistrza.

📢 Prezydent Andrzej Duda i prezydent Węgier odwiedzili Stary Sącz. To pierwsza wizyta zagraniczna nowego prezydenta Węgier W piątek 22 marca w Starym Sączu odbyła się oficjalna wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z Prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem. Okazją był przypadający w tym roku jubileusz 25-lecia kanonizacji św. Kingi oraz przypadający w sobotę 23 marca Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Była to także pierwsza wizyta zagraniczna nowego prezydenta Węgier. 📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj w Planicy Kamil Stoch najlepszym z Polaków. Pierwszy konkurs na Letalnicy wygrał Peter Prevc Skoki narciarskie w sezonie 2023-2024 dobiegają końca, dzisiaj, w piątek (22.03), w Planicy rozegrany został pierwszy z trzech ostatnich konkursów. Wyniki ucieszyły miejscową publiczność, bo ze zwycięstwa w lotach cieszył się Peter Prevc. Najlepszym z Polaków okazał się Kamil Stoch, który wywalczył 11. miejsce, awansując w drugiej serii.

📢 Natychmiast odinstaluj te aplikacje – lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS, które mogą być na twoim telefonie. Ryzyko jest duże Aplikacje mobilne na smartfony cieszą się dużą popularnością, ale niestety również wśród cyberprzestępców. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które zawierają wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące nam zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno. 📢 Piotr Morajko nowym Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie W piątek 22 marca w siedzibie KWP w Krakowie odbyła się uroczystość powitania nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Podczas dzisiejszej ceremonii, nadinsp. Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji wprowadził na stanowisko szefa małopolskich policjantów inspektora Piotra Morajkę, dotychczas pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. 📢 Święto w Ognisku Terapeutycznym w Jerzmanowicach. Nowy bus dla osób niepełnosprawnych, będzie ich woził na zajęcia i wycieczki Nowy samochód - bus dla niepełnosprawnych stanął przed siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy - Ogniska Terapeutycznego w Jerzmanowicach. Pojazd ma służyć podopiecznym, dowozić do ogniska na codzienne zajęcia, warsztaty terapeutyczne. Jest w pełni wyposażony w udogodnienia dla niepełnosprawnych.

📢 Czysta Piętnastka 2024. To lista owoców i warzyw, w których jest najmniej chemii. Na podium trzy ulubione warzywa Polaków Czysta Piętnastka to coroczna lista przygotowywana przez organizację ekologiczną Environmental Working Group (EWG). Znajdują się na niej warzywa i owoce zawierające najmniej pestycydów, co pozwala bezpiecznie kupować produkty pochodzące nie tylko z upraw ekologicznych, ale równie z konwencjonalnych. Sprawdź, które produkty znalazły się na liście Czystej Piętnastki w 2024 roku.

📢 19 najbardziej zaskakujących miejsc w Polsce. Wanna Johna Malkovicha, cudowna pustelnia, „oddech szatana” i inne niezwykłości W Polsce nie brak miejsc, które wprost zaskakują i zdumiewają. Wiele z nich znajduje się poza utartymi szlakami turystycznymi. Warto je poznać, by urozmaicić wycieczki po Polsce w weekend czy urlop. Czy odważycie się np. zajrzeć do radioaktywnej kopalni, zwiedzić miejsce lądowania UFO, przespacerować się nad strumieniem, z którego wydobywa się „oddech szatana”, albo przejrzeć się w lustrze maga Twardowskiego? Zapraszamy do galerii 19 najbardziej zaskakujących miejsc i atrakcji w Polsce.

📢 Prof. Andrzej Kulig - niezależny Prezydent Krakowa Jestem krakowianinem. W tym mieście żyli moi Dziadkowie i Rodzice. Wiele krakowskich rodzin znam od pokoleń. Kocham Kraków i jestem dumny z jego osiągnięć. Z drugiej jednak strony zdaję sobie sprawę, że zmieniają się czasy, nasze potrzeby i oczekiwania. 📢 Drewniana kładka na Młynówce Królewskiej rozpada się. Obiekt będzie naprawiany szybciej niż zapowiadano W najbliższym możliwym czasie wymienione zostaną elementy konstrukcyjne kładki, pozostałe elementy mostu, które są w dobrym stanie zostaną ponownie wykorzystane, tak aby maksymalnie skrócić czas wykonywanych prac oraz zoptymalizować środki, ponieważ po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń most zostanie gruntownie przebudowany zgodnie z przygotowywanym projektem. 📢 Kraków. W sklepie wojskowym Agencji Mienia Wojskowego promocja dziś i jutro. Zajrzeliśmy tam z aparatem. Zobaczcie jakie ceny! Wielka promocja i wielka wyprz... w sklepie wojskowym Agencji Mienia Wojskowego przy ul. XX Pijarów 3. Zajrzeliśmy tam z aparatem i sprawdziliśmy ceny. Półki uginają się od sprzętu wojskowego, którego nowoczesna armia nie powinna już używać, ale który może być atrakcją dla cywilów i miłośników militariów.

📢 Wielki horoskop wiosenny 2024: miłość, pieniądze, szczęście. Kto powinien zabrać się za poważne porządki? Sprawdź! 22.03.2024 Według wielkiego horoskopu na wiosnę 2024 dla niektórych znaków zodiaku nadchodzi czas skrupulatnych porządków, zwłaszcza w życiu prywatnym. Wróżka Bellatrix radzi: zamieć stary kurz i wejdź w wiosnę na świeżo, lekko, radośnie. Przeczytaj horoskop wiosenny i sprawdź, co przepowiadają Ci gwiazdy w kwestiach miłości, pieniędzy, szczęścia. 📢 Kraków. Jarmark Wielkanocny na Rynku Głównym. To znajdziecie na stoiskach Na Rynku Głównym w Krakowie trwa tradycyjny Jarmark Wielkanocny organizowany przez Krakowską Kongregację Kupiecką oraz firmę Artim sp. z o. o. Na 84 stoiskach odwiedzający mogą zarówno skosztować przysmaków z Polski jak i Węgier czy Litwy. Wystawcy oferują także artykuły świąteczne: palmy, koszyczki, pisanki czy stroiki. Jarmark Wielkanocny potrwa do 1 kwietnia.

📢 Stroiki wielkanocne to hit – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na Wielkanoc 2024? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, parapet i drzwi Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Parafianie w Grojcu k. Oświęcimia stanęli w obronie proboszcza. Jego sprawa trafiła do do Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zdjęcia Sprawa proboszcza Parafii Św. Wawrzyńca w Grojcu k. Oświęcimia ks. Józefa Zborka jest gorącym tematem wśród tutejszych wiernych, którzy spodziewają się, że ich kapłan zostanie odwołany z funkcji przez Kurię Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Ta potwierdza, że wobec duchownego toczy się postępowanie.

📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 22-24 marca 2024 roku Terminarz wybranych zawodów sportowych, zaplanowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 22-24 marca 2024 r. W III lidze Wieczysta Kraków zagra z Avią Świdnik, a ten mecz może zdecydować, kto awansuje. 📢 Te produkty zniknęły z półek w Biedronce, Lidlu i Polo Markecie. Sanepid wycofał je ze sprzedaży! Aktualna lista GIS 22.03.2024 GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione. 📢 Stół wielkanocny naszych przodków. Zobacz archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku Jak świętowali Wielkanoc nasi przodkowie? Tak jak my! Na wielkanocnych stołach nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej, jajek i kolorowych mazurków. Zebraliśmy dla Was archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku. Zobaczcie, jak wtedy prezentowały się wielkanocne stoły i co można było na nich znaleźć. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie.

📢 Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic już hałasuje i nie daje spać mieszkańcom. Pracują nawet w nocy - List Czytelnika Jeszcze nie wyruszył na torowisko a już okoliczni mieszkańcy nie mogą przez niego spać. Oczywiście chodzi o budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic w rejonie ul. Młyńskiej. Po obu jej stronach mam duże osiedla, a jak się okazuje prace na placu budowy prowadzone są nawet w nocy. Problem opisał w liście do redakcji Czytelnik. Interweniowała straż miejska. Urzędnicy odpowiadają. 📢 Kraków. Ceny na Jarmarku Wielkanocnym poszybowały w górę. Pierogi i zupa rekordzistami Pierogi - 40 złotych, Pajda ze smalcem - 18 zł, a cały bochen 60 złotych, zupa od 15 do nawet 30 złotych, cebulka do pierogów - 8 złotych, a 4 churrosy będą nas kosztować 20 złotych. To ceny produktów jakie znajdziecie na Jarmarku Wielkanocnym w Krakowie. Jak widać inflacja nie odpuszcza nawet tutaj...

📢 Wielkanoc 2024. Najlepsze, sprawdzone, pyszne ciasta na wielkanocny stół naszych Czytelników [PRZEPISY] Wielkanocne ciasta - sprawdzone przepisy. Nie wyobrażamy sobie świąt Wielkiej Nocy bez pysznych ciast. Baby drożdżowe, kolorowe mazurki czy serniki. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie jeszcze ciasta można przygotować na Wielkanoc. Sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kraków. Awaria torowiska w Nowej Hucie. Utrudnienia dla pasażerów Tramwaje nie kursują do Wańkowicza - usterka torowiska. Linie 1 i 5 kierowane do pętli Rondo Hipokratesa. To może oznaczać duże problemy dla pasażerów komunikacji miejskiej w Nowej Hucie.

📢 Pierwszy dzień wiosny kusi uczniów! Wagary mogą jednak słono kosztować. Memy na dzień wagarowicza 21.03.2024 Dzień wagarowicza to bardzo nieoficjalne szkolne święto z długą tradycją: lubiane przez uczniów, a mniej przez nauczycieli i rodziców. Wprawdzie od pewnego czasu wiele szkół wychodzi mu naprzeciw i w pierwszy dzień wiosny organizuje dzień wolny od lekcji (kino, teatr, zajęcia sportowe), ale mniej lub bardziej intensywnie obchodzą je kolejne pokolenia. Choć jak trafnie podsumowuje to jeden z memów: "sami uciekali z lekcji, a nam nie pozwalają". Dzień wagarowicza 2024 wypada w czwartek 21 marca.

📢 Kraków będzie miał nowy stadion. Projekt nowoczesnego obiektu Hutnika już gotowy! Prace budowlane mogą ruszyć za dwa lata To było trudne zadanie, żeby zaprojektować obiekt spełniający wymogi ekstraklasy i miejsce, który pomieści 8 tys. widzów. Mamy tu zobowiązujące sąsiedztwo w postaci klasztoru Cystersów i kopca Wandy. Chodziło o to, żeby stadion był niski, niezauważalny i wpisywał się w kontekst otoczenia - mówił podczas konferencji prasowej Jerzy Wowczak, autor koncepcji projektu stadionu i jego otoczenia. Jak wszystko dobrze pójdzie prace budowlane ruszą w 2026 r. 📢 Kandydaci na wójtów i burmistrzów w powiecie wielickim. Jeden z szefów gmin zrezygnował z walki o reelekcję W powiecie wielickim 16 kandydatów rywalizuje o fotel wójta lub burmistrza w pięciu gminach. W czterech samorządach startują obecnie rządzący szefowie gmin. W jednej gminie Niepołomice obecny burmistrz Roman Ptak zrezygnował z ubiegania się o reelekcję. Kandyduje do Rady Powiatu Wielickiego.

📢 Paznokcie w kropki i kwiatuszki. Pastelowe, kolorowe, jasne, delikatne. Oto pomysły na paznokcie wiosenne. Zobacz inspiracje! Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na kolorowy manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 21.03.2024 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Wielka promocja na sprzęt wojskowy w Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Wyprzedaż w armii. Taniej o 60 procent! Wiosenna promocja w sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Ubrania i sprzęt z demobilu nawet do 60% taniej. Już w najbliższy piątek rusza wiosenna promocja w sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Powojskowe ubrania i wyposażenie w obniżonych cenach kupimy 22 marca i 23 marca. Pierwszego dnia między 9.00 do 17.00, a kolejnego od 9.00 do 13.00. W punkcie przy ul. Pijarów 3 w obniżonych cenach czekają m.in.: bluzy polowe wz. 93, płaszcze letnie, wiatrówki oficerskie czy komplety dresów. Taniej kupimy też narzędzia warsztatowe, sprzęt do siłowni, odzież medyczną czy zestawy stolarsko-ciesielskie. Zyski ze sprzedaży wycofanego z wojska sprzętu agencja przekaże na modernizację techniczną polskiej armii.

📢 Spowiedź wielkanocna 2024. Gdzie i o której do spowiedzi przed świętami w Krakowie? Przypominamy również wiernym o spowiedzi świętej, aby nie odkładać jej na ostatnie chwile Wielkiego Tygodnia - apelowali w ostatnią niedzielę księża z parafii Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w krakowskich Bronowicach. Takie przypomnienia padają zresztą w trwającym Wielkim Poście w większości kościołów. Ale wiele zabieganych osób ustawia się do konfesjonału właśnie w ostatnich dniach przed świętami. Sprawdziliśmy, jaki mają obecnie plan dyżurów sakramentu pojednania wybrane krakowskie kościoły.

📢 Kraków: 30 lat, ale zupełnie inny świat! Tak wyglądało miasto w latach 90. Pamiętacie tamte miejsca i tamten klimat? Archiwalne zdjęcia Jak wyglądał Kraków 30 lat temu? Ulicami sunęły kolorowe Fiaty 126p, przed budkami telefonicznymi ustawiały się kolejki, odstraszały zniszczone kamienice, nierówne chodniki i porozrzucane śmieci. Nie było nowoczesnych galerii handlowych, najlepszym hotelem w mieście był Hotel Forum, a pod Kopcem Kościuszki można było spotkać pasące się krowy. Zapraszamy do podróży w czasie. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia Krakowa sprzed 30 lat!

📢 Zmiany w Radzie Nadzorczej Kopalni Soli w Wieliczce. Nie tylko prezes straci stanowisko Ministerstwo Aktywów Państwowych odwołało trzy osoby z Rady Nadzorczej Kopalni Soli w Wieliczce. To jasny sygnał, że zaczynają się zmiany w zarządzie solnej spółki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w najbliższym czasie stracą stanowiska m.in. władze kopalni z nadania PiS: prezes Paweł Nowak i członek zarządu ds. ekonomicznych Maciej Kowalcze oraz dyrektor biura spółki Tomasz Broniowski. Jak twierdzą nasi rozmówcy – wszystko rozegra się na dniach. 📢 Zmarł kapucyn o. Dominik Marian Orczykowski, harcerz, duszpasterz lotników, spowiednik, kaznodzieja i katecheta Franciszkanin, kapucyn o. Dominik Marian Orczykowski zmarł 19 marca 2024 roku. Miał 96 lat, w zakonie spędził 78 lat swojego życia, a 70 lat w kapłaństwie. Był harcerzem, duszpasterzem-kapelanem harcerzy, pasjonatem lotnictwa i duszpasterzem lotników oraz kapelanem Instytutu Onkologii w Krakowie. Ten prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów był związany z Krakowem od dziesięcioleci.

📢 Wielki pożar gospodarstwa w powiecie proszowickim. W ogniu maszyny, zbiorniki z olejem i środkami ochrony roślin. Zablokowana droga krajowa Ogromny pożar w gminie Nowe Brzesko w powiecie proszowickim wybuchł w poniedziałek, 18 marca rano. Była godz. 8.45, gdy straże pożarne zostały powiadomione o pożarze w dużym gospodarstwie rolniczym w Śmiłowicach. Zapaliły się maszyny rolnicze w tym kombajn zbożowy oraz zbiorniki z paliwem i środkami ochrony roślin. Właściciel poniósł ogromne straty. Pożar był widoczny z daleka.

📢 Pogrzeb ks. Stanisława Maślanki, emerytowanego proboszcza parafii w Zabierzowie. Żegnały go tłumy parafian. Maryję prosił: "Bądź moją matką" Parafianie kościoła pw. św Franciszka z Asyżu w Zabierzowie pożegnali swojego byłego, emerytowanego proboszcza zmarłego ks. prałata Stanisława Maślankę. Miał 82 lata i 57 lat posługi kapłańskiej. Był druhem honorowym i kapelanem ochotniczych straży pożarnych w gminie Zabierzów. Został pochowany na tutejszym cmentarzu.

📢 Proszowice. Przedświąteczny kiermasz na miejskim Rynku W sobotę na Rynku w Proszowicach było wojskowo za sprawą przysięgi żołnierzy dobrowolnej służby zasadniczej. W niedzielę z kolei zrobiło się świątecznie, gdy swoje wyroby i ozdoby prezentowali uczestnicy wielkanocnego kiermaszu. Przy okazji można było się również zaopatrzyć w sadzonkę drzewa lub krzewu. Warunkiem było oddanie surowców wtórnych. 📢 120 żołnierzy złożyło przysięgę na proszowickim Rynku Na Rynku w Proszowicach złożyli w sobotę przysięgę żołnierze dobrowolnej służby zasadniczej 6 Batalionu Dowodzenia z Krakowa. Batalion jest spadkobiercą tradycji 6. Brygady Desantowo-Szturmowej, która patronuje Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach. Na uroczystości nie mogło zatem zabraknąć również szkolnego pocztu sztandarowego. 📢 Rekordziści wśród wójtów i burmistrzów. Rządzą ponad 30 lat! Zaczynali jako naczelnicy, tworzyli samorząd gminny Był naczelnikiem, wójtem, w końcu jest burmistrzem, do tego 45 letni staż w roli szefa gminy. Takim rekordzistą jest Stanisław Rybak, obecnie burmistrz miasta i gminy Koszyce w powiecie proszowickim. Do długowiecznych wójtów pod Krakowem zalicza się jeszcze kilku z ponad 30-letnim stażem, którzy nadal kandydują i mają ogromne szanse na reelekcje.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach Sceneria dawnych zabudowań dworskich i pięknie prezentujący się młodzi ludzie - to studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie. Tegoroczni maturzyści tej szkoły powiatowej bawili się na swoim niezapomnianym balu w sobotę, 10 lutego 2024 roku. Miejscem balu był usytuowany w parku Dwór w Tomaszowicach. Tutaj bawiło się kilkaset maturzystów, osób im towarzyszących. Gościli także nauczyciele i przedstawiciele rodziców organizujących studniówkę.

📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Oto żony i partnerki najlepszych skoczków narciarskich świata. Kibicują, kochają skoki Sezon 2022-2023 w skokach narciarskich nabiera rozpędu. Zawodnicy mogą liczyć na wsparcie pięknych żon i partnerek życiowych. Poznaj WAGs (ang. wives & girlfriends) czołowych zawodników świata, nie tylko Polaków. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów. 📢 Żużel. Kibice na meczach Speedway Wandy Kraków w latach 2010-2018 [ZDJĘCIA] Kibiców żużla w Krakowie (w sezonie 2022 nie mamy zespołu w lidze) zapraszamy na sentymentalną podróż. W naszej galerii są zdjęcia fanów z meczów Speedway Wandy z kilku poprzednich lat (2010-18). Zobaczcie, jak kibicowaliście nowohuckiej drużynie.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Pojałowice. Rozbudowana Szkoła Podstawowa uroczyście otwarta. Uczniowie mają salę gimnastyczną. W podmiechowskich Pojałowicach uroczyście otwarto w poniedziałek Szkołę Podstawową po wykonanej modernizacji. Uczniowie mają do dyspozycji m. in. nową salę gimnastyczną.

📢 Czołowy krakowski polityk, Aleksander Miszalski, stanął na ślubnym kobiercu [ZDJĘCIA] Aleksander Miszalski, szef Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, wziął ślub. Jego wybranką jest Pani Anna. Ślub odbył się w kościele św. Anny w Krakowie. 📢 Pod kopcem Kościuszki w Janowiczkach po raz 25. wybierano w niedzielę Chłopa Roku [ZDJĘCIA, WIDEO] W Janowiczkach koło Racławic już po raz 25. wybierano w niedzielę Chłopa Roku. O tytuł walczyło pięciu pretendentów w tym dwóch Małopolan: Paweł Biesiada i Wojciech Musiał. Zwycięzcą został jednak Szymon Płusa, reprezentujący województwo świętokrzyskie

📢 Palma wielkanocna pełna symboli. Według starych tradycji powinna być z żywych zielonych roślin W wielu podkrakowskich wioskach w Niedzielę Palmową nie wystarczy pójść do kościoła poświęcić palmę. Trzeba ją samemu zrobić. Panie z kół gospodyń wiejskich dbają o to, żeby były w niej odpowiednie rośliny, wcześniej je zbierają wokół domu, przynoszą z lasu lub łąki. Te tradycje pielęgnuje i chroni przed zapomnieniem Koło Gospodyń Wiejskich z Ostrężnicy i Łan. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

📢 Matura z chemii 2017 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] Matura z chemii 2017. W sobotę, 22 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2017. 📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze