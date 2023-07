Prasówka 24.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. 80. rocznica pacyfikacji Woli Justowskiej. Złożono kwiaty i zapalono znicze”?

Prasówka 24.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. 80. rocznica pacyfikacji Woli Justowskiej. Złożono kwiaty i zapalono znicze W tym roku przypada 80. rocznica pacyfikacji na Woli Justowskiej, która miała miejsce podczas II wojny światowej. Uroczystości upamiętniające tragiczną śmierć 24 osób odbyły się w niedzielę, 23 lipca, na Łące Męczeństwa przy ul. 28 Lipca 1943 r.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 24.07.23

📢 Wakacje 2023 zaledwie 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [23.07] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Finał Ligi Narodów. Polska - USA. Biało-Czerwoni prowadzą i odjeżdżają Amerykanom! Trwa mecz Polska - Stany Zjednoczone w finale siatkarskiej Ligi Narodów! Biało-Czerwoni walczą o swój pierwszy złoty medal tych rozgrywek! Śledź z nami relację na żywo z tego meczu!

Prasówka 24.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kiedyś były tu kultowe krakowskie kina, a dziś sklep, dyskoteka, siłownia, hotel. Pamiętacie jeszcze te miejsca? Po raz pierwszy w Krakowie kinematograf pojawił się 14 listopada 1896 roku. Pokaz odbył się w Teatrze Miejskim przy placu św. Ducha 1. Pierwsze kino było pod Wawelem 11 lat później. Tylko przed wojną działało w Krakowie 15 kin. Do dziś w historii krakowskiej kinematografii zapisało się ich blisko 80, przetrwały nieliczne, a na mapie miasta pojawiły się - obok studyjnych - nowoczesne multipleksy. Zobaczcie, gdzie Wasi rodzice oglądali "Wejście smoka", a dziadkowie "Doktora No" - dziś w tych miejscach żadnego filmu nie zobaczycie, zamieniły się w sklepy, kluby taneczne lub siłownie.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem [24.07.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki [24.07.2023] Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [24.07.2023] Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirem Peszko? [24.07.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Horoskop dzienny na 23 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 23 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Klimkówka. Tłumy nad zalewem. Plażowiczów jest tak dużo, że samochody parkują na łące przy drodze do Wysowej Nad zalewem w Klimkówce jest tłumnie. Przed godz. 14 wszystkie miejsca parkingowe blisko brzegu były zajęte. Zarządca zdecydował, że na potrzeby kierowców zostanie udostępniona łąka przy drodze w kierunku Wysowej-Zdroju. Wystarczyła godzina, a niemal cały teren zapełnił się samochodami z różnymi rejestracjami, nie tylko lokalnymi, ale również z głębi Małopolski i Podkarpacia.

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn dobiegła końca, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznaliśmy po turnieju finałowym w Gdańsku (17-22 lipca), Biało-Czerwoni okazali się najlepsi w całych rozgrywkach, w finale pokonali USA. 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia na boiskach w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe zdjęcia, poniżej link do galerii.

📢 Tak mieszka Cezary Pazura z rodziną. Luksusowa posiadłość celebrytów z basenem i plażą została wystawiona na sprzedaż. Cena zwala z nóg Edyta i Cezary Pazurowie mogą się pochwalić nie tylko domem w Wilanowie, ale też luksusową posiadłością w sercu Warmii. W komfortowym domu z basenem i prywatną plażą często odpoczywali z dziećmi, gdy tylko obowiązki zawodowe im na to pozwalały. Wyjątkowa nieruchomość Edyty i Czarka Pazurów została właśnie wystawiona na sprzedaż. Zobacz, jak wyglądają przytulne wnętrza domu i ogród celebrytów za ponad 6 milionów złotych. 📢 Gdzie się podziały gigantyczne kolejki? Wyjątkowo spokojny weekend na krakowskim Zakrzówku. We wrześniu budowa parkingu Mimo wietrznej i pochmurnej niedzieli baseny na krakowskim Zakrzówku cieszą się sporym zainteresowaniem, choć w odróżnieniu od poprzednich weekendów do kąpieliska nie ustawiały się gigantyczne kolejki, w których trzeba było stać nawet kilka godzin. Tymczasem Zarząd Zieleni Miejskiej zapowiedział, że we wrześniu ma się rozpocząć budowa parkingu na końcu ulicy Twardowskiego. Po zakończeniu inwestycji odwiedzający Zakrzówek będą mogli tam zostawić samochody, niemniej krakowscy urzędnicy przekonują, że lepiej wybrać się w to miejsce komunikacją miejską, ewentualnie rowerem.

📢 Czas się cofnął w Krakowie! XIX-wieczny bal na dziedzińcu Muzeum Czartoryskich Tak tańczono na XIX-wiecznych balach. Na dziedzińcu Muzeum Czartoryskich odbył się taneczny spektakl Baletu Cracovia Danza "Bal w Hôtel Lambert". W Krakowie trwa Festiwal Tańców Dworskich. 📢 Groźny wypadek na A4 w okolicach Bochni. BMW rozbiło się o bariery energochłonne przy autostradzie Do poważnego wypadku doszło w niedzielę (23 lipca) wcześnie rano na autostradzie A4 pomiędzy Krakowem a Bochnią. Na wysokości Damienic kierujący samochodem marki BMW stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery energochłonne.

📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4. Samochód uderzył w bariery. Jedna osoba nie żyje Tragicznie zaczęła się niedzielę, 23 lipca na autostradzie A4. Nad ranem w okolicy węzła Targowisko w powiecie wielickim doszło do wypadku. Na miejscu jedna osoba poniosła śmierć .

📢 Nowe inwestycje na Zabłociu. Akademik będzie mieć sąsiadów. Przemysłowy obszar Krakowa zmienił się w ogromne zagłębie mieszkań i biur Przy ulicy Romanowicza na Zabłociu wyrośnie budynek usługowy z garażem podziemnym. Teren budowy ogrodzono blachą, wjechał ciężki sprzęt. Tuż obok powstaje osiedle mieszkaniowe, część inwestycji wygląda już na gotową. W ostatnich latach Zabłocie zmieniło się nie do poznania. Niegdyś przemysłowa część Krakowa z wieloma zakładami produkcyjnymi została zalana betonem, blokami i biurowcami. W dawnych budynkach Telpodu powstał również duży prywatny akademik, a teraz wypełnia się przestrzeń dookoła niego. 📢 Park przy Stawie Płaszowskim to klimatyczne miejsce do rekreacji i wakacyjnego odpoczynku. Można tu spotkać łabędzie, kaczki i.. zaskrońce! Park przy Stawie Płaszowskim został otwarty w trakcie tegorocznej wiosny, po roku intensywnych prac. W ramach inwestycji powstały alejki do spacerowania, place zabaw, punkty widokowe, miejsca do rekreacji i dużo zielni. Sprawdziliśmy, jak park prezentuje się w okresie wakacyjnym i czy można spędzić tu miło czas. Naszym zdaniem tak, ale zanim wybierzecie się na spacer, kliknijcie w galerię, zobaczcie zdjęcia i oceńcie sami!

📢 Kraków. Ciężki sprzęt pracuje na środku... Wisły. To ostatnie prace przy krakowskich mostach. Trwają jeszcze roboty na dnie rzeki Mosty kolejowe nad Wisłą są już gotowe. Nie oznacza to jednak końca wszystkich prac budowlanych. Obecnie wykonawcy działają bezpośrednio pod obiektami. Ciężki sprzęt skuwa pozostałości po niepotrzebnych już podporach w dnie rzeki. - Materiał jest wydobywany i utylizowany - informują kolejarze.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [23.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Wakacje na kempingu w czasach PRL. Tak się kiedyś wypoczywało! Kultowa przyczepa, namiot, domek typu Brda. Zobaczcie zdjęcia Przyczepa - kultowy model N126 - uchodziła za luksus, o kamperach nikt nawet nie śnił. Namioty były ciężkie, a ich rozkładanie przypominało zajęcia w szkole przetrwania. Domki były wielkości znaczka pocztowego. A jednak nikt nie narzekał na wakacje na kempingach, ba, wiele osób te zdjęcia obejrzy z łezką wzruszenia w oku. Przenosimy Was w czasie, do lat 60. i 70. XX wieku. Głęboki PRL. Jak Polacy spędzali wtedy wakacje? Trochę jak w czasach pandemii - w kraju, bo o urlopie zagranicznym, choć z nieco innych niż dziś powodów, mało kto myślał. Teraz wraca boom na kempingi i pola namiotowe. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 23.07.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Wszystkie ręce na pokład, ale nie tylko. Aż cztery żurawie na placu budowy Krakowskiego Centrum Muzyki. "Zależy nam na tempie" Firma Mirbud ściągnęła na plac budowy Krakowskiego Centrum Muzyki przy ulicy Piastowskiej aż cztery żurawie, choć z reguły przy tego typu inwestycjach pracują dwa, trzy. - Zależy nam na dobrym tempie prac - mówi Jacek Skarupa, dyrektor techniczny spółki, która wygrała przetarg na realizację stanu surowego KCM. 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 23.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka [23.07.2023] Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 23.07.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 139. Choroba pustoszy Akacjową. Streszczenie odcinka [24.07.2023] Mieszkańcy ulicy Akacjowej mają się czego obawiać. Co się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 139. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 138. "Cudowna" woda z gór. Streszczenie odcinka [21.07.2023] W mieście pojawia się oszust. Tymczasem German udaje się na policję. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 138. odcinka "Akacjowej 38", aby poznać szczegóły.

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 23.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 23.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Media: Fernando Santos opuści reprezentację Polski! Portugalski szkoleniowiec przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Poprowadzi Al-Shabab Reprezentacja Polski. Takich doniesień nikt się nie spodziewał! Saudyjscy dziennikarze informują, że Fernando Santos lada moment zrezygnuje z posady trenera reprezentacji Polski i zostanie szkoleniowcem Al-Shabab - klubu, w którym grał Grzegorz Krychowiak. Czy 68-latek powtórzy to, co zrobił jego rodak Paulo Sousa? PZPN skomentował sprawę.

📢 Krótkie fryzury dla pań po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato [23.07.2023] Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 23.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Jak ominąć korek do ronda Grzegórzeckiego w Krakowie? Kierowcy znają sposoby, ale nie wszystkie są zgodne z przepisami Korki w Krakowie to prawdziwa zmora kierowców. Ci radzą sobie, jak tylko mogą, nie zawsze robią to jednak legalnie, narażając się przy tym na mandat. Jeden z kierowców pokazał na nagraniu wideo, jak ominąć korek przy dojeździe do ronda Grzegórzeckiego, a jednocześnie zrobić to zgodnie z przepisami. 📢 Kraków. Ulica Emaus nad Rudawą. Domy artystów i wille kontra nowe bloki Ulica Emaus biegnąca nad Rudawą, łącząca Salwator z ul. Królowej Jadwigi to ciekawe miejsce. Kiedyś słynęła z oryginalnych domów mieszkających tu artystów. Później wyrosło tu lub odnowiono kilka pięknych willi z ogrodami, z których Wola Justowska słynie. W ostatnich latach natomiast nad Rudawą wyrosły bloki. Są też i takie, które wyrosły, ale nie zostały dokończone. To miejsce to taki Kraków w pigułce. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Edycja wakacje 2023 [23.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez! 📢 Wielkie sianokosy na Błoniach. W centrum Krakowa klimat jak na wakacjach na wsi! Na Błoniach rozpoczęły się sianokosy! Słoneczne i upalne dni to najlepszy czas na takie prace. Wybór właśnie tej pory nie jest przypadkowy, ponieważ dobrze wysuszona trawa może zostać wykorzystana w celach rolniczych. Przy późniejszym wystąpieniu opadów deszczu, Błonia będą mogły zazielenić się na nowo.

📢 Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Tutaj w wakacje dzieją się cuda! [23.07] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 23.07.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 23.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” w Łęcznej Wyjazdowy remis 2:2 z Górnikiem Łęczna musi pozostawić w piłkarzach Wisły Kraków niedosyt po inauguracji sezonu w I lidze. „Biała Gwiazda” w przekroju całego meczu była bowiem zespołem, który mógł spokojnie wygrać. Choćby już przy prowadzeniu 2:1 były przynajmniej dwie okazje, żeby postawić kropkę nad „i”. Skończyło się jednak podziałem punktów, a my prezentujemy pierwsze w nowym sezonie pomeczowe wnioski.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Zderzyły się trzy samochody, są osoby poszkodowane W Czajowicach w gminie Wielka Wieś w sobotę, 22 lipca 2023 r. wieczorem doszło do wypadku. Na drodze krajowej nr 94 zderzyły się trzy samochody osobowe. Z relacji strażaków wynika, że są osoby poszkodowane. 📢 Tragiczny pożar domu pod Krakowem. Zginęła kobieta. Resuscytacja strażaków i ratowników medycznych nie pomogła Pożar domu w Woli Filipowskiej w gminie Krzeszowice wybuchł w sobotę, 22 lipca po południu. Okazał się tragiczny. Strażacy zostali zaalarmowani około godz. 15.20. Jak informują druhowie z okolicznych jednostek OSP - po dotarciu na miejsce pierwszych zastępów okazało się, że ogień opanował jedno z pomieszczeń - wszystko wskazuje na to, że kuchnię - dwukondygnacyjnego budynku. Pożar był mocno rozwinięty. Wewnątrz zgięła kobieta.

📢 Koty to władcy naszych domów. Najlepsze memy o kotach. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Kraków. Wtargnął do szoferki, chciał zatrzymać karetkę i bił ratowników medycznych. Agresywni pacjenci nadal są zmorą pogotowia Tylko w lipcu w różnych częściach kraju doszło do dwóch ataków agresywnych pacjentów na ratowników medycznych. W Raciborzu zostali ranieni kawałkiem szkła. - W zdecydowanej większości przypadków agresja związana jest z nadużyciem alkoholu oraz środków odurzających - podkreśla Joanna Sieradzka, rzeczniczka prasowa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. W ubiegłym roku w Krakowie pacjent został uznany za winnego napaści na funkcjonariusza publicznego i ukarany grzywną. Agresor bił, a także szarpał ratowników.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Górnikiem Łęczna Remis 2:2 na inaugurację sezonu wywalczyła Wisła Kraków w Łęcznej z Górnikiem. A może inaczej, bardziej straciła dwa punkty, bo miała wszystko w swoich rękach, by ten mecz wygrać. Były w Łęcznej w grze „Białej Gwiazdy” plusy, były i minusy. Wszystko to wzięliśmy pod uwagę, wystawiając oceny piłkarzom Wisły. 📢 Poloneza czas zacząć! Taki widok tylko na krakowskim Rynku Korowód tańczących na Rynku Głównym oznacza jedno: to wspólny polonez wykonywany przez Balet Cracovia Danza z udziałem mieszkańców i turystów w ramach Festiwalu Tańców Dworskich. Wspólnego tańczenia nie mogło zabraknąć w tym roku. 📢 Kiibce na meczu Hutnik Kraków - Skra Częstochowa. Gorący doping na inaugurację II-ligowego sezonu 2023-2024 na Suchych Stawach [ZDJĘCIA] Kibice Hutnika Kraków po 1. kolejce nowego sezonu (2023-2024) w II lidze piłkarskiej mają powody do radości. Ich ulubieńcy w sobotnim spotkaniu (22 lipca) pokonali na swoim stadionie 3:0 Skrę Bełchatów. Byliście na meczu? Znajdźcie się na zdjęciach.

📢 III liga piłkarska. Wiślanie Jaśkowice wygrali w sparingu z Garbarnią Kraków. Zobacz zdjęcia z meczu Sezon w grupie czwartej III ligi piłkarskiej, w której grają małopolskie zespoły, rusza 5-6 sierpnia 2023 r. Dwa tygodnie przed inauguracją dwie drużyny z naszego regionu - Garbarnia Kraków i Wiślanie Jaśkowice - zmierzyły się w sparingu. Zobaczcie zdjęcia z sobotniego (22 lipca) - w GALERII.

📢 Kraków. Rudy, rdzawy Lidl powstał na Woli Justowskiej. Otwarcie w sobotę 22 lipca Na Woli Justowskiej w Krakowie powstał nowy market Lidl. Jest dość nietypowy. Pokryty rudą stalą wygląda jakby już... zardzewiał. To efekt użycia stali kortenowskiej na elewacji obiektu. Lidl stanął przy ulicy Chełmskiej. Otwarcie sklepu zaplanowano na 22 lipca. 📢 Kraków. Służby uwzięły się na rowerzystów? Straż Miejska: Nie, po prostu obowiązuje ich takie prawo jak innych użytkowników ruchu Straż Miejska w Krakowie nie ma litości dla rowerzystów łamiących prawo. Tylko w tym roku służby ujawniły ponad 1 tys. wykroczeń i nałożyły na kierowców jednośladów 495 mandatów. - Mimo, iż systematycznie poprawia się kultura jazdy, to jednak do ideału wciąż bardzo daleko - mówi Marek Anioł, rzecznik prasowy straży miejskiej. Do najczęściej popełnianych przez rowerzystów wykroczeń należą: przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, nadmierna prędkość, jazda po alkoholu czy jazda po chodniku.

📢 Mandaty grozy na polskich plażach. Za te wykroczenia zapłacisz srogą karę. Sprawdź, czego nie można robić na plaży w trakcie wakacji 2023 Mandaty grozy na polskich plażach? Jak najbardziej. Nie tylko słynne paragony z restauracji i barów straszą kwotami. Jeśli nie będziemy przestrzegać prawa, wakacje będą nas sporo kosztować, a przyjemność z plażowania zamieni się w finansowy koszmar. To efekt wysokich mandatów karnych, które nałoży na nas policja lub straż miejska. Za pojedyncze wykroczenie mandat może wynieść nawet 5000 zł! Przejdź do galerii zdjęć i sprawdź, za jakie zachowanie możesz otrzymać karę i jaka jest jej wysokość. Pamiętaj, tego na plaży nie możesz robić!

📢 Te balkony to hit! Tak samozwańczy dizajnerzy "ozdabiają" osiedla. Zobacz najśmieszniejsze memy. Uśmiejesz się do łez Zaczęły się wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi czasem ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Pogrzeb 24-letniego Patryka P. Zginął w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie W piątek, 21 lipca, na krakowskim cmentarzu Grębałów odbył się pogrzeb 24-letniego Patryka P., który zginął podczas głośnego wypadku, do którego doszło w nocy z 14 na 15 lipca przy moście Dębnickim. To on kierował autem. Żegnali go bliscy i znajomi. 📢 Gazociągowy niepokój w Zabierzowie wciąż trwa. Mieszkańcy nie mogą doprosić się weryfikacji i jawnych badań Budowa 16 mieszkań osiedla VITA przy ul. Mostowej w Zabierzowie wciąż niepokoi mieszkańców okolicy. "Nie chcemy spłonąć we własnych domach" - tak protestowali przeciwko tej inwestycji. Wskazywali, że ich zdaniem powstają budynki w niebezpiecznej odległości od gazociągu wysokiego ciśnienia. Domagają się odkrywek w ich obecności. Polska Spółka Gazownictwa twierdzi, że nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa sieci gazowej, ale badanie dodatkowe może zrobić tylko na wniosek organów nadzoru budowlanego.

📢 Ogórek będzie siódmy raz królował na swoim festiwalu w Proszowicach W niedzielę 23 lipca gmina Proszowic siódmy raz zorganizuje Festiwal „Święto ogórka”, który będzie obfitował w wiele atrakcji dla dzieci, jak ścianka wspinaczkowa i malowanie twarzy. Dorośli będą mieć okazję np. lecieć balonem na uwięzi (19-21). . W programie m.in. konkursy wiedzy o ogórkach oraz na najsmaczniejszą potrawę z tego warzywa. Będą stoiska z lokalnymi produktami, rękodziełem artystycznym i warsztaty kulinarne.

📢 Wiemy, z jaką prędkością pijany Patryk P. jechał tuż przed tragicznym wypadkiem. Prędkość obliczono dzięki monitoringowi Z analizy monitoringu wynika, że żółte renault megane ostatnie pół kilometra przed wypadkiem pokonało w 12 sekund. - Z tego łatwo można obliczyć, że średnia prędkość auta wynosiła 150 km/h. Wiemy, że po przejechaniu przez torowisko na ul. Piłsudskiego samochód przyśpieszył. Oznacza to, że w pewnym momencie prędkość pojazdu była wyższa - mówi prok. Rafał Babiński, szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie, który prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w pobliżu mostu Dębnickiego.

📢 Kraków. Pod kolejowymi estakadami zaczęli robić park. Do efektu z wizualizacji daleka droga W ostatnim czasie rozpoczęły się prace związane z budową Parku Kolejowego pod estakadami w Krakowie, przy ulicy Blich. Pierwszym krokiem są roboty ziemne takie jak przyłącza wodno-kanalizacyjne, czy instalacje elektryczne pod przyszłe oświetlenie. Pierwszy etap prac został zaplanowany do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków w kwocie ponad 3 mln zł. To o wiele za mało niż trzeba będzie wydać, by park wyglądał jak na wizualizacjach. Do tego byliśmy na miejscu, i prace faktycznie prowadzone są na razie w wąskim zakresie, bo robotników nie widać, a pod estakadami parkują samochody. Zapewne z czasem się to zmieni... 📢 Kraków. Urokliwy park w Bronowicach zyskał już toaletę. Trwają prace przy pomostach Dzieje się w Parku rzecznym Tetmajera w Krakowie. W urokliwym zakątku Bronowic pojawiła się już toaleta i rozpoczęły się prace nad pomostami. Docelowo zamontowane zostaną jeszcze elementy małej architektury: stoły do piknikowania, ławki, kosze na śmieci. Nie zabraknie również elementów zabawowych dla najmłodszych oraz streetworkoutu czy flowparku.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Kraków. Przy Węgierskiej w miejscu wyburzonych budynków powstał parking Nie ma już zabudowań zajazdu "Pod Kotwicą" w Krakowie. Zabytek został zrównany z ziemią, a w jego miejscu pojawił się parking, oczywiście z niebieską budką pana parkingowego. O ten teren i jego przyszłość długo toczyła się walka między właścicielem działek a konserwatorem zabytków. Nie udało się uratować dawnej zabudowy Podgórza. 📢 Romantyczna Małopolska. W tych miejscach serce może zabić mocniej. Propozycje na randkę lub wyjazd we dwoje Lato to czas, który rządzi się swoimi prawami. Wakacyjne miłości, plany urlopowe we dwoje, podróże poślubne - ta pora toku zdecydowanie obfituje w tego typu wyjazdy. W Małopolsce są miejsca, które doskonale sprawdzą się na romantyczny wyjazd we dwoje. Oto miejsca w Małopolsce stworzone dla zakochanych. Dlatego jeśli zastanawiasz się gdzie zabrać swoją drugą połówkę, my podpowiadamy. Być może romantyczna Małopolska Cię zaskoczy!

📢 Pobiednickie Biegi startują 10. raz pod Krakowem. Impreza sportowo-rekreacyjna z akcją charytatywną Biegi, zabawy, gry, konkursu i charytatywna zbiórka - to impreza sportowo-rekreacyjna Pobiednickie Biegi 2023, która odbędzie się dziesiąty raz. Jak zwykle będzie półmaraton i biegi na dwóch krótszych dystansach oraz piknik ekologiczny. Tradycyjnie przygotowano także akcję charytatywną ze zbiórką pieniędzy dla młodej kobiety na operację i rehabilitację. Zobaczcie zdjęcia z poprzednich edycji.

📢 Pogrzeb Michała i Aleksandra. Ofiary tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie spoczęły na cmentarzu w Wieliczce W środę 19 lipca, odbył się pogrzeb dwóch młodych mężczyzn, którzy zginęli w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim, do którego doszło z piątku na sobotę w Krakowie. 23-letni Aleksander i 24-letni Michał spoczęli na cmentarzu w Wieliczce. 📢 Siatkarska Liga Narodów: bilety na finały VNL 2023 w Gdańsku dostępne będą do 11 maja. Gdzie i jak kupić? Bilety na finałowy turniej siatkarskiej Ligi Narodów 2023 w sprzedaży będą dostępne od 11 maja 2023. Najlepsze drużyny prestiżowych rozgrywek poznamy w Gdańsku, tam w Ergo Arenie rozegranych zostanie 8 ostatnich meczów VNL (Volleyball Nations League) w dniach 19-23 lipca. Gdzie i jak kupić wejściówki? Nabywać je można będzie w serwisie ebilet.pl

📢 Lato w mieście? Łąki Nowohuckie oraz Park im. Stefana Żeromskiego pełne zieleni zachęcają do spacerów i rekreacji na świeżym powietrzu Lato w dużym mieście, a klimat jak w spokojnej wsi? To całkiem możliwe! Łąki Nowohuckie i Park im. S. Żeromskiego, położone w bezpośrednim sąsiedztwie, zachęcają do spędzenia czasu na świeżym powietrzu i wakacyjnego relaksu pośród natury. Idealne miejsce na spacer, rodzinny piknik i atrakcje dla dzieci na placu zabaw. Zobaczcie pełne zieleni i uroku zdjęcia. 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach zebraliśmy przepisy! Wybierz coś dla siebie.

📢 Kraków na wakacje. Piękny spacer po fotogenicznych zakątkach Podgórza Podgórze ma swoich zwolenników i zapalonych odkrywców, zafascynowanych odmiennością dzielnicy. To dobry pomysł na wyprawy poza szlakiem, na weekendowy spacer albo na odkrycie miejsca z klimatem. 📢 Wesele w Bramie Krakowskiej w Ojcowskim Parku Narodowym. Prezentowali zwyczaje, przyśpiewki i smakołyki Wesele w Ojcowie tym razem nie jako balet, ale widowisko przywołujące najpiękniejsze obyczaje weselne zorganizowano w Ojcowie. Jak przystało na dawne wesele Państwo Młodzi, drużbowie i goście oraz obsługa weselna byli w krakowskich strojach, jeździli ozdobionymi wozami. Wykonawcy prezentowali obrzędy, przyśpiewki, tańce i smakołyki z dawnych lat. Przypominali jak dawniej wyglądało wesele wiejskie. 📢 TOP 10 najpiękniejszych plaż w Polsce. Travelist prezentuje nowy ranking! Polskie morze - często niedoceniane, ale wciąż piękne, tajemnicze i niezwykłe. Podobnie jak polskie plaże - zaskakują swoją urodą i urokliwością. Które warto zobaczyć? Jakie są najpiękniejsze? Portal podróżniczy Travelist rozwiewa wątpliwości.

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek. 📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia.

📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum. 📢 Restauracje i kawiarnie z widokiem na Kraków. Oto TOP 10 miejsc idealnych na spotkania ze znajomymi i podziwianie panoramy miasta Restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają! Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie!

📢 Krakowski Kazimierz jest jak wehikuł czasu. Tu tętni nocne i kulturalne życie miasta! Legendarne lokalne i najważniejsze zabytki Kazimierz to niesamowite miejsce, w którym przeszłość łączy się z teraźniejszością, a historia tkwi w każdym kamieniu. Co warto zwiedzić i czego doświadczyć aby poczuć atmosferę dawnej, żydowskiej dzielnicy? Przedstawimy najciekawsze atrakcje i miejsca, których nie znajdziecie w zwykłym przewodniku turystycznym. Odwiedzimy legendarne knajpy, w których spotykała się śmietanka kulturalna Krakowa. Przespacerujemy się tajemniczymi uliczkami i usiądziemy wygodnie w mieszkaniu żydowskich kupców. Kazimierz jest jak wehikuł czasu. W jednej chwili można cofnąć się o dobre sto lat! Obejrzyjcie zdjęcia w galerii i przenieście się do magicznego świata, który tak naprawdę jest na wyciagnięcie ręki!

📢 Tatry. Idziesz w góry z dziećmi? Wybierz odpowiedni szlak i dobrze się do tej wyprawy przygotuj Nie wszystkie szlaki w Tatrach są odpowiednie dla dzieci. Niektóre są za trudne, inne za długie, a jeszcze inne - zbyt nudne. Gdy źle dobierzemy trasę, dla naszych dzieci wycieczka będzie koszmarem a nie wspaniałą górską przygodą. Jak więc przygotować się na wyprawy w góry z dziećmi?

📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów na LATO 2023! 7.07.2023 Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie! 📢 Kultowy Kryspinów - tak nad zalewem było ponad 20 lat temu. Szaleństwa młodości i beztroska zabawa. Co za zdjęcia! Zalew Kryspinów, choć tak naprawdę prawidłowa nazwa to Zalew na Piaskach, od lat jest jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku krakowian. Kąpielisko położone tuż przy zachodniej granicy miasta, w gminie Liszki, przyciąga tłumy plażowiczów i i miłośników sportów wodnych. U nas – mała podróż w czasie. W archiwum znaleźliśmy sporo zdjęć-perełek dokumentujących wypoczynek krakowian nad zalewem sprzed lat. Głównie sprzed dwóch dekad, ale są też starsze. Może nawet odnajdziecie się na zdjęciach?

📢 Maturzyści miechowskiego „Ekonomika” bawili się na studniówce w Gościńcu w Czuszowie Tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół nr w Miechowie, czyli popularnego „Ekonomika” bawili się w sobotę na balu studniówkowym. Miejsce do zabawy wybrali bardzo prestiżowe: Gościniec w Czuszowie.

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów. 📢 Wielkie bieganie w Wieliczce. Setki osób walczyły o „Pierścień św. Kingi” [ZDJĘCIA] XXI Bieg o Pierścień św. Kingi odbył się w parku Mickiewicza w Wieliczce. Zawody, organizowane tradycyjnie w ramach Dni Wieliczki, zgromadziły setki osób. Biegały maluchy, młodzież i dorośli, a także całe rodziny.

📢 Katarzyna Niewiadoma. Poznajcie piękną gwiazdę kolarstwa z Małopolski ZDJĘCIA Jako juniorka często słyszałam, że jestem za ładna, by się ścigać - wspominała Katarzyna Niewiadoma, która od kilku lat jest jedną z czołowych zawodniczek w zawodowym peletonie, a w sobotę 25 września podczas zawodów w Belgii zdobyła brązowy medal mistrzostw świata elity. Jadąc na rowerze jest bardzo szybka i wytrwała. A jaka jest prywatnie? Poznajcie piękną gwiazdę kolarstwa z Małopolski. Informacje o jej pasjach znajdziecie poniżej, a wyjątkowe zdjęcia w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Goście weselni na ślubie Mateusza Bieńka. Szampańska zabawa siatkarzy kadry. Piękne kreacje na czerwonym dywanie [ZDJĘCIA, WIDEO] Mateusz Bieniek na ślubnym kobiercu. Ślub Mateusza Bieńka i pięknej kielczanki Marty zgromadził wiele osobistości świata sportu. W uroczystości w Bazylice Katedralnej w Kielcach wzięli udział znani siatkarze, między innymi Bartosz Kurek, Piotr Nowakowski, Aleksander Śliwka, Paweł Zatorski, Fabian Drzyzga, Dawid Konarski, Artur Szalpuk, Damian Wojtaszek, Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Łomacz i Kacper Piechocki oraz luksemburski siatkarz polskiego pochodzenia Kamil Rychlicki. A później trwała szampańska zabawa do samego rana. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia młodej pary i gości weselnych. Uwaga - jest też na wideo pierwszy taniec nowożeńców! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kraków. Spór o białe maserati warte 237 tys. zł. Sylwia P. twierdzi, że dostała je w prezencie. Sąd na razie przyznaje jej rację Krakowski sąd uznał, że 40-letnia krakowianka Sylwia P. nie przywłaszczyła luksusowego białego maserati o wartości 237 tys. zł i uniewinnił ją od tego zarzutu. Hojny biznesmen z Francji przekonuje, że jednak nie podarował kobiecie samochodu i padł ofiarą przestępstwa i dlatego chce powtórki procesu. Sąd Apelacyjny w Krakowie odroczył rozprawę w tej sprawie do 2 czerwca, bo poprosił o to pokrzywdzony obywatel Francji Carmine V. Mężczyzna przeszedł operację w Nicei, jest na rekonwalescencji, a chciał być uczestnikiem procesu. 📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów.

📢 Na pogrzebie Andrzeja Wajdy była cała Polska [ZDJĘCIA, WIDEO] Pożegnanie. Nieraz budził swoimi filmami uśpione społeczeństwo. Andrzej Wajda spoczął wczoraj na cmentarzu Salwatorskim. 📢 Z każdego kąta wyłaziła jędza Rewolucja w karczmie "U Jędzy" nie powiodła się. Sylwia Peretti-Sikorska i Bogusław Sikorski chcą jeszcze ratować swój biznes, ale wspominają też o sprzedaży lokalu. Założyli restaurację na obrzeżach Krakowa. Wymarzyli sobie góralską chatę, a w niej polskie jedzenie. Kupili garaż z dobudówką przy ul. Wodnej w Płaszowie i zorganizowali karczmę.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN