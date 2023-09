Prasówka 24.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Żołnierze, gladiatorzy, konfederaci, powstańcy, niewolnicy, damy w strojnych sukniach, mieszczanki, wieśniaczki i mniszki, śpiewacy i tancerze - rekonstruktorzy i pasjonaci historii zjechali na cztery dni (od 21 do 24 września) do Niepołomic. Tu odbywały się XVII Pola Chwały. Całe centrum miasta, parki oraz zamek i inne obiekty kultury wypełnili ludzie w strojach z rożnych epok. Powstały obozowiska średniowieczne, warsztaty rzemieślnicze, miejsca tworzenia broni. W tym roku tematem przewodnim było średniowiecze.

Biografia Magdy Gessler to dobry materiał na kilka filmów. Burzliwe romanse, życie w Hiszpanii, zachwyt arystokratów, a nawet... epizod w domu publicznym. Młodość Magdy Gessler do dzisiaj jest przedmiotem wielu spekulacji. Od zawsze towarzyszyła jej blond czupryna loków. Zobaczcie w naszej galerii, jak w młodości wyglądała Magda Gessler.

W meczu z Pogonią Szczecin Cracovia zagrała fatalnie, przegrywając 1:5. Takich not jeszcze w tej rubryce nie było. Oceniamy piłkarzy. Zobaczcie cenzurki w GALERII. Dla formalności dodajmy, że skala ocen wynosi od 1 do 10.

W meczu 9. kolejki ekstraklasy Cracovia - Pogoń Szczecin 1:5. W Cracovii zadebiutował Kamil Glik. 103-krotny reprezentant Polski odcierpiał karę dwóch meczów za czerwoną kartkę, którą zobaczył jeszcze w barwach Benevento. Dla niego był to w ogóle 500 mecz "klubowy" w karierze. I nie był on udany zarówno patrząc na jego występ, jak i całego zespołu. To była katastrofa.

We wrześniu emeryci otrzymali podwójne przelewy ze względu na Czternastą Emeryturę. W październiku świadczenia emerytalne będą już tradycyjne. Przelewy będą mniejsze niż we wrześniu, ale wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem. W naszej galerii wyliczenia październikowych emerytur i porównanie rok do roku.

W Krakowie zarejestrowanych jest ponad 520 tys. samochodów. Do tego trzeba doliczyć ok. 200 tys. aut dojeżdżających każdego dnia z ościennych gmin. Zakorkowane ulice, brak miejsc parkingowych - to stały problem stolicy Małopolski. Zupełnie inaczej było w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia, kiedy samochód był luksusem. Dzięki zdjęciom Narodowego Archiwum Cyfrowego możemy przenieść się do komunikacyjnej rzeczywistości sprzed wieku i zobaczyć, jakie auta jeździły wtedy po krakowskich drogach, jak wyglądały ulice, budynki. Zdjęcia przedstawiają m.in. jakim samochodem przyjechał pod Wawel marszałek Józef Piłsudski, Jan Kiepura, auta gwiazd filmowych z okresu przedwojennego, kiedy na Rynku Głównym był wielki parking, a zaparkować można było nawet przy Sukiennicach. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Jak podaje Międzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI) - na świecie rozróżnia się około 460 psich ras. Różnią się one między sobą wielkością, umaszczeniem, a także usposobieniem. Są bowiem psy, do których lepiej nie podchodzić, zwłaszcza z dziećmi. Dlaczego? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie radzi w nowej sytuacji życiowej? Zobaczcie zdjęcia!

Zakończyły się wakacje, ale pamięć o inwazji prawdziwych Januszy na plaże pozostaje. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza, edycja z sezonu 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

Dobry makijaż to potęga. Czasem wystarczy dosłownie chwila pracy z kosmetykami by totalnie odmienić naszą twarz. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy.

Mieszkasz w bloku, marzysz o psim przyjacielu ale zastanawiasz się, która rasa będzie najlepsza? Słusznie! Wybór psa to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przedstawiamy top 10 ras psów, które idealnie nadają się do mieszkania w bloku. Te psy nie potrzebują wielkich, otwartych przestrzeni i nie stwarzają problemów. A do tego są piękne i bardzo towarzyskie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj te sympatyczne zwierzaki!

23 września to pierwszy dzień zarówno kalendarzowej, jak i astronomicznej jesieni. Nastąpi wówczas równonoc jesienna. Co na to internauci? W galerii przedstawiamy najlepsze MEMY z okazji rozpoczynającej się jesieni.

Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!