Prasówka 24.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.11.

Prasówka 24.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 r. - tabela. Sprawdź nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu - zdjęcia Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha.

📢 Gala konkursu Polska Miss 2023 blisko. Panie prezentują się w szałowych kreacjach. Finał już w weekend Gale finałowe wieńczące kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek zbliżają się wielkimi krokami. W dniach 24-25. listopada 2023 roku najpiękniejsze mieszkanki Polski staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023. Wśród nich są też reprezentantki Krakowa i Małopolski. Zobaczcie finalistki w szałowych kreacjach na zdjęciach z ostatniej sesji fotograficznej.

Prasówka 24.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek pod Krakowem. Samochód potrącił pieszą. Kobieta trafiła do szpitala W gminie Liszki w Rącznej miał miejsce wypadek w czwartek, 23 listopada 2023 roku. Około godz. 17.30 w okolicy obiektów sportowych Cracovii samochód potrącił kobietę idącą pieszo. Z pierwszych informacji służb wynikało, że ranna kobieta jest przytomna. Od razu zajął się nią przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Odtransportował kobietę do szpitala.

📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon [24.11.23] Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [24.11.23] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia! 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [24.11.23] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów [24.11.23] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska. Była żona Wiśniewskiego w szczęśliwym związku [24.11.23] Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, lata największej popularności ma już za sobą. Choć była żona Michała Wiśniewskiego nadal rozwija karierę muzyczną, jej grono fanów jest znacznie mniejsze, a w mediach pojawia się znacznie mniej informacji na temat artystki. Gwiazda prowadzi jednak Instagrama, gdzie można zajrzeć do jej prywatnego życia. Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna.

📢 Te osoby nie powinny jeść rosołu. W takich sytuacjach rosół może zaszkodzić [24.11.23] Rosół to wywar z kurczaka (lub innego mięsa drobiowego albo wołowiny) i warzyw, gotowany na wolnym ogniu. Ta tradycyjna zupa króluje na stołach w Polsce. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też bardzo zdrowy. Okazuje się jednak, że nie każdy powinien jeść rosół. Niektórym osobom to danie może zaszkodzić. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz rosół? Sprawdź teraz w naszej galerii. 📢 Tak mieszka arcybiskup Marek Jędraszewski! Zobacz Pałac Biskupi w Krakowie od środka! 23.11.2023 Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

📢 Kraków przed II wojną światową. Tak żyli krakowianie, zanim na świecie rozpętało się piekło. ARCHIWALNE ZDJĘCIA Kraków przed II wojną światową był głównie miastem kupieckim i inteligenckim. "Kupieckość" miasta dobrze odzwierciedlały tłumy na targach odbywających się przed Sukiennicami, które można zaobserwować na zdjęciach z tamtego okresu. Między straganami, które aż uginały się od produktów spacerowały piękne panie i eleganccy panowie.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 23.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Tak wygląda "najwyższy hotel w polskich górach". Prowadzi go... hrabianka Helena Mańkowska, żona księcia Jana Lubomirskiego! W 2019 roku słynne sanatorium Hutnik w Szczawnicy zyskało drugie życie za sprawą potomków hrabiego Adama Stadnickiego. Nicolas Mańkowski i Helena Mańkowska (prywatnie żona księcia Jana Lubomirskiego) zrewitalizowali dawne uzdrowisko i otworzyli w jego miejsce luksusowy hotel pod szyldem Pieniny Grand. Zobaczcie, jak wygląda to niezwykłe miejsce! 📢 Te wsie są największe w Małopolsce! W niektórych mieszka więcej ludzi niż w... miastach! TOP 15 Która wieś w Małopolsce uznawana jest za największą pod względem liczby ludności? Na to pytanie odpowie wam utworzony przez nas ranking wiejskich miejscowości. Wiele z nich mogłoby już pretendować do miana miasta, za które uznawane są miejscowości, w których mieszkają ponad 2 tysiące osób, a dwie trzecie ludności są zatrudnione poza rolnictwem. Tymczasem największa wieś w naszym zestawieniu ma ponad 8 tysięcy mieszkańców i wcale jej się nie spieszy, aby uzyskać status miejski!

📢 Tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Ich cena nie przekracza 200 tysięcy złotych! Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie!

📢 Żyj jak szlachcic! Oto przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Kraków. Przebudowa wiaduktu pod Halą Targową oficjalnie zakończona, ale na kolei dzieje się jeszcze sporo "160 lat temu pierwsze pociągi przejechały po kamiennym moście, wybudowanym nad starorzeczem Wisły. Dziś kończymy modernizację wiaduktu nad ul. Grzegórzecką, który został dostosowany do potrzeb współczesnej kolei. Wykonawcy pod okiem służb konserwatorskich dokładają starań, by z zewnątrz w jak największym stopniu przypominał oryginał" - podało PKP PLK. Niemal równocześnie wyremontowano stację w Prokocim i stworzono bezkolizyjny przejazd pod Krakowem. A w okolicy wiaduktu, przy ul. Blich prace dopiero się rozpoczęły... pod estakadami, nad Parkiem Kolejowym. 📢 TOP 10 dla dziewczynek i chłopców. Najpopularniejsze imiona nadawane w Krakowie w 2023 roku. Prowadzą Hanna i Jan Dla chłopca Jan, a dla dziewczynki Hanna - takie imiona były dotąd najczęściej wybierane w 2023 roku dla nowo narodzonych dzieci w Krakowie. Dodajmy - zresztą tak samo, jak w całym ubiegłym roku, kiedy również pod Wawelem te imiona królowały. Jakie jeszcze są największe hity 2023 wśród imion nadawanych najmłodszym krakowianom? Mamy takie dane, z krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy 10 najpopularniejszych w tym roku imion męskich oraz pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek. Znamy też najrzadziej wybierane w tym roku imiona!

📢 Wójt z 25-letnim stażem i 50-lecie gminy. Jubileusz to okazja do pochwalenia się wielkim rozwojem podkrakowskiej gminy W podkrakowskiej gminie Zielonki odbyła się gala, a na niej trzy jubileusze: 50-lecie powstania gminy Zielonki, 25-lecie piastowania urzędu wójta przez Bogusława Króla oraz 25-lecie istnienia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach. Uroczystości pokazujące rozwój gminy i jej osiągnięcia oraz sposób zarządzania prezentowano tłumnie zebranym gościom i publiczności w hali sportowej Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 w Krakowie startuje w piątek, otoczony... 600 choinkami Trwają ostatnie przygotowania do Jarmarku Bożonarodzeniowego, który będzie trwał na krakowskim Rynku Głównym od piątku,

24 listopada, aż do 1 stycznia już nowego roku. Kupcy w piątek zaproszą do swoich stoisk od godziny 10. Natomiast uroczyste otwarcie świątecznego kiermaszu odbędzie się w sobotę (25 listopada) w samo południe.

📢 Dyrektor szpitala w Proszowicach zapowiada likwidację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Środowa decyzja Rady Powiatu Proszowickiego, dotycząca przyjęcia nowego statutu tutejszego szpitala, pozwala dyrektorowi placówki na podejmowanie decyzji o likwidacji oddziałów bez zgody radnych powiatowych. Wymagana jest tylko opinia Rady Społecznej SP ZOZ. W rozmowie z "Dziennikiem Polskim" dyrektor Zbigniew Torbus zapowiada, że zamierza skorzystać z tego uprawnienia, podejmując decyzję o przyszłości zawieszonego od roku Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków. 📢 Technologiczna moc Krakowa i (Mało)Polski. Za nami największe biznesowe wydarzenie w regionie: 20. Forum Przedsiębiorców Małopolski Forum Małopolskich Przedsiębiorców to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez redakcję „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”. Tym razem przebiegało pod hasłem „Technologiczna moc Krakowa i (Mało)Polski”. Jaka zatem jest innowacyjna moc Krakowa i Małopolski?

📢 Elżbieta Filipiak – „żelazna dama” w Cracovii Cracovią po raz pierwszy w historii rządzi kobieta. Jest nią Elżbieta Filipiak, która pełni rolę pełniącej obowiązki prezesa. Żona Janusza Filipiaka nie pojawiłaby się na tym stanowisku, gdyby nie fatalny splot wydarzeń. 30 września Janusz Filipiak, dotychczasowy prezes klubu, stracił przytomność i w ciężkim stanie trafił do szpitala, w którym przebywa do dziś. 📢 Posądza. Poranne zderzenie. Kobieta trafiła do szpitala W czwartek rano doszło do wypadku na odcinku drogo powiatowej z Posądzy do Wierzbna w gminie Koniusza. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych do szpitala trafiła kierująca jednym z nich kobieta. 📢 Memy o Black Friday 2023 rozbawią cię do łez! Gdy ruszają promocje, budzą się demony. Taka jest największa wyprzedaż w roku Black Friday, czyli czarny piątek (24 listopada 2023). To jeden z tych dni w roku, który niektórzy wyczekują z niecierpliwością. To czas największych wyprzedaży w ciągu roku. Oczywiście Black Friday ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, którzy nie do końca wierzą w promocje oferowane przez niektóre sklepy. Z roku na rok internauci coraz częściej zaczynają wyśmiewać promocje i zwyczaje, które rosną wokół tego zjawiska. Coraz więcej jest takich w Krakowie, Warszawie, czy Tarnowie, którzy czekają na otwarcie galerii handlowych w Black Friday czy polują na wyjątkowe okazje w internecie. Przedstawiamy najlepsze MEMY o Black Friday! Zgadzacie się z nimi?

📢 Najbardziej wartościowi zawodnicy PKO Ekstraklasy. Ranking zdominowany przez Legię Warszawa, Lecha Poznań i Raków Częstochowa PKO Ekstraklasa. Listopadowa przerwa reprezentacyjna się zakończyła, a to oznacza, że czas wrócić do ligowych zmagań. Postanowiliśmy przypomnieć, którzy zawodnicy Ekstraklasy są najwięcej warci. Co ciekawe, w czołówce zestawienia nie ma Erika Exposito - największej gwiazdy obecnego sezonu.

📢 Jest pierwszy akt oskarżenia w sprawie pożaru archiwum w Krakowie. Przed sądem stanie rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do krakowskiego sądu akt oskarżenia przeciwko rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej. - Wymienionemu zarzucono m.in. przestępstwa przeciwko dokumentom. Co do pozostałych podejrzanych trwają czynności zmierzające do zakończenia toczącego się śledztwa - mówi Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Do pożaru doszło w lutym 2021 roku.

📢 Zabójstwo przy ul. Bytomskiej w Krakowie. Prokuratura postawiła zarzuty Jakubowi K. Ciąg dalszy sprawy tajemniczej zbrodni przy ul. Bytomskiej w Krakowie. Śledczy zarzucają Jakubowi K. zabójstwo. - Podejrzany nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu, składając jednocześnie obszerne wyjaśnienia - mówi Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Śledczy skierowali do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. 📢 Stowarzyszenie Podgorze.pl osiągnęło pełnoletność. I naprawdę ma się czym pochwalić Setki wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyły dziesiątki tysięcy osób, działania na rzecz ochrony podgórskich zabytków, promowanie dziedzictwa Podgórza, edukowanie mieszkańców na temat historii prawobrzeżnej dzielnicy Krakowa... Stowarzyszenie Podgorze.pl właśnie świętuje 18-lecie swojej działalności. I naprawdę ma się czym pochwalić. 📢 Tak żyje i podróżuje Robert Makłowicz! Ulubieniec internautów, pokochany za gotowanie i śmiech. Na tropie nowych miejsc i pysznych dań Robert Makłowicz w ostatnim czasie zdecydowanie przechodzi swój renesans. Kiedyś przyciągał widzów przed telewizory, a dzisiaj króluje w Internecie. Słynny krytyk kulinarny został umiłowany zarówno przez starszych widzów jak i przez młodsze pokolenia. Swoje podróże aktywnie relacjonuje w mediach społecznościowych oraz w swoim programie, który prowadzi na znanej platformie internetowej. Młodszą widownię rozkochał swoimi sposobem bycia oraz... śmiechem! Niedawno wydał też nową książkę kulinarną. Zobaczcie sami, jak żyje i podróżuje Robert Makłowicz

📢 Najlepsze memy po meczu wygranej Polski z Łotwą W ostatnim meczu w tym roku reprezentacja Polski zmierzyła się 21 listopada z Łotwą. Wygrana Biało-Czerwonych 2:0 ze 132. drużyną rankingu FIFA nikogo w kraju nie zadowoliła, bo wcześniej koncertowo spartolili oni kwalifikacje Euro 2024 nie potrafiąc awansować z najłatwiejszej w historii naszej kadry grupy eliminacyjnej. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Łotwa. 📢 Swojczany. Poranne zdarzenie na drodze. Kobieta zakleszczona w samochodzie W czwartek rano doszło do kolizji na lokalnej drodze w Swojczanach (gmina Charsznica). Młoda kobieta jadąc samochodem osobowym, wpadła w poślizg i uderzyła w betonowy przepust. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało. 📢 Horoskop dzienny na 24 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 24 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 23.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Tak wyglądał Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie niemal 100 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie jest świąteczną wizytówką od wielu lat. W tym roku krakowski Rynek ponownie zamieni się w jedno z największych świątecznych targowisk. Pojawią się ozdoby świąteczne, biżuteria oraz przepyszne tradycyjne świąteczne jedzenie. Jak jednak kiermasz świąteczny wyglądał kiedyś? Było inaczej! Ale klimat — co widać na zdjęciach, z pewnością był równie niezwykły. Zobaczcie, jak Jarmark Bożonarodzeniowy wyglądał niemal 100 lat temu.

📢 Przejścia graniczne w Łysej Polanie i Chochołowie otwarte dla samochodów Od czwartku 23 listopada znów można przejechać przez granicę polsko-słowacką w Łysej Polanie i Chochołowie na Podhalu. Straż Graniczna usunęła zapory, które dotychczas blokowały przejazd. Pogranicznicy cały czas jednak są na granicy i prowadzą wyrywkowe kontrole. 📢 W Krakowie mamy około 100 Rodzinnych Ogródków Działkowych. Czy grozi im likwidacja? Polski Związek Działkowców ostrzega, że nowe przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zagrażają istnieniu ogrodów działkowych. Na terenie Krakowa znajduje się około 100 rodzinnych ogrodów działkowych o powierzchni ponad 500 ha. Zaniepokojonych uspokaja Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które zapewnia, że nowe przepisy nie oznaczają likwidacji ogrodów. 📢 Potrawy wigilijne. 12 tradycyjnych potraw wigilijnych małopolskich gospodyń [LISTA, PRZEPISY] Potrawy wigilijne tradycyjne. Przepisy na 12 tradycyjnych potraw wigilijnych naszych Czytelników. Zobaczcie, jakie wigilijne, tradycyjne potrawy od lat przygotowują małopolskie gospodynie. Mamy tylko sprawdzone przepisy na: wigilijny kompot z suszonych owoców, śledzie, zupę grzybową, barszcz czerwony, wigilijne paluszki z makiem, kaszę ze śliwami, kapustę z grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, karpia smażonego, karpia w galarecie, prosty piernik z daktylami i świąteczny makowiec. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego!

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 23.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Nie masz pomysłu na obiad? Te dania Cię zaskoczą. Zobacz TOP 10 pomysłów na nietypowe obiady Zapiekanka estońska z kaszą, byriani - klasyczne danie kuchni indyjskiej , marokańskie pulpeciki z kaszą bulgur i zieloną papryka czy w końcu kurczak po koreańsku z ryżem basmati. Nie masz pomysłu na obiad? Zebraliśmy dla Was przepisy na pyszne, nietypowe dania, które z pewnością posmakują każdemu!

📢 AKACJOWA 38 odcinek 239. Cayetana ma spotkać się z królową! Streszczenie odcinka [24.11.2023] Maria Luisa ciągle myśli o Victorze. Dochodzi jednak do wniosku, że tak dalej być nie może. Co zrobi? Gdzie pojawi się tajemnicza kobieta? Przeczytaj streszczenie 239. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Dziedzictwo odc. 160. Kosztowana wizyta u jubilera. Streszczenie odcinka [24.11.23] Yaman daje Seher swoją kartę kredytową. Nie wie jednak, że znikną z niej niemal wszystkie pieniądze. Jak do tego dojdzie? Co zrobi Ibrahim, aby spodobać się Czarnej? Już teraz przeczytaj streszczenie 160. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Paznokcie na święta: czerwone, zielone, z brokatem. Inspiracje i wzory modnych paznokci świątecznych 23.11.2023 Stylizacja paznokci na święta to doskonały sposób na dodanie nutki magii do naszego wyglądu. Czerwień i zieleń to kolory, które najbardziej kojarzą się z Bożym Narodzeniem. Jednak nie oznacza to, że nie można eksperymentować z innymi barwami. Pastelowe odcienie, takie jak delikatny róż czy błękit, mogą nadawać naszym paznokciom subtelny i elegancki wygląd. Najpopularniejsze wzory paznokci na święta to renifery, gwiazdki, choinki czy kolorowe cukierki. Odrobina brokatu czy drobnych kryształków również dodadzą paznokciom elegancji i efektu świątecznego błysku. Zobacz 25 inspiracji modnych paznokci na święta. 📢 Pożar w Myślenicach. Dzień po dniu płonie kolejny niezamieszkały budynek Późnym wieczorem w środę, 22 listopada doszło do pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej w Myślenicach. To był drewniany niezamieszkały budynek. Drugi dzień z kolei wybucha pożar drewnianego pustostanu w Myślenicach. Poprzedniej nocy ogień pojawi się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego. Tamten dom całkowicie spłonął.

📢 Rewolucja kolejowa w Krakowie dokonana. Symboliczna data "160 lat temu pierwsze pociągi przejechały po kamiennym moście, wybudowanym nad starorzeczem Wisły. Dziś kończymy modernizację wiaduktu nad ul. Grzegórzecką, który został dostosowany do potrzeb współczesnej kolei. Wykonawcy pod okiem służb konserwatorskich dokładają starań, by z zewnątrz w jak największym stopniu przypominał oryginał" - informują kolejarze z PKP PLK. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon zima 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Przepis na chleb. Jak zrobić chleb na zakwasie i bez zakwasu. Sprawdzone przepisy na zakwas chlebowy i pieczenie chleba [PRZEPISY] Domowy chleb – przepisy. Nie wyobrażamy sobie dobrego śniadania bez pysznego chleba. Jak zrobić domowe pieczywo? Czy domowy chleb na zakwasie lub na drożdżach wyjdzie? Jak zrobić zakwas do chleba? Nasi czytelnicy przekonują, że warto! Kliknijcie w galerię i zobaczcie sprawdzone przepisy na pyszne domowy chleb.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Oto najlepsze fryzury do pracy 2023. Wygodne, eleganckie i szybkie. W nich będziesz wyglądać wyjątkowo Fryzura do pracy wcale nie musi być nudna! Długie włosy to często spory problem. Mogą być niewygodne i przeszkadzać. Upięte włosy często dodają też szyku i klasy dlatego idealnie sprawdzają się jako propozycja stylizacji włosów do pracy. Jeśli nie masz pomysłu jak upiąć włosy aby wyglądać modnie i z klasą oraz zwrócić na siebie uwagę zdecydowanie sprawdź nasze zestawienie.

📢 Horoskop andrzejkowy 2023. Co spotka cię w nadchodzącym roku. To gwiazdy wróżą na Andrzejki. Miłość, zawodowy sukces czy porażka Horoskop andrzejkowy 2023. Oto co w nadchodzącym roku zapowiadają gwiazdy dla wszystkich znaków zodiaków. W tym roku gwiazdy okazały się być łaskawe. Miłości, sukcesy zawodowe, wybór dobrej ścieżki życiowej - to czeka większość znaków zodiaków. Nie wszystkie jednak mają zapisane powodzenie, dla nielicznych nadchodzący rok okaże się trudny i wymagający, a niektórzy będą musieli wypić piwo, które nawarzyli w ostatnim roku. 📢 Pomysł na obiad: wytrawna tarta. Zobacz TOP 10 przepisów na pyszną tartę [PRZEPISY] Tarta przepis. Tarta to rodzaj ciasta wypełnionego farszem. Tartę można przygotować zarówno na słono, jak i na słodko. Tarta jest jedną z popularniejszych potraw kuchni francuskiej. Teraz z powodzeniem możecie przygotować pyszna tartę w domu. Proponujemy tarty w wersji wytrawnej. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy.

📢 Kraków. Nastolatka potrącona przez tramwaj. Tramwaje nie jechały do Cichego Kącika Rano tramwaje nie kursowały do Cichego Kącika - na ul. Piłsudskiego przy Alejach doszło do zderzenia tramwaju z nastolatką (z relacji świadków wynika, że wbiegła na przejście na czerwonym świetle). Piesza przytomna, zabrana do szpitala. Tramwaje linii nr 1 kierowane były do Dworca Towarowego, linii nr 20 do Bronowic. Około godz. 8 ruch został przywrócony. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać! 📢 Dla części aut zakaz wjazdu do Krakowa od 2024. Czy będą rekompensaty dla kierowców? Są takie propozycje Miasto Kraków twardo stoi na stanowisku, że Strefa Czystego Transportu ma rację bytu i chce ją wprowadzić od 1 lipca 2024 roku. Zdanie mieszkańców jest podzielone. Nie brak protestów tych, którzy uważają, że takie zmiany to ograniczanie wolności obywatelskich. Zwolennicy podkreślają, że są proekologiczne rozwiązania, które ograniczą ruch i zanieczyszczenie powietrza. Miejski radny Michał Starobrat w imieniu klubu radnych Nowoczesny Kraków w Radzie Miasta Krakowa złożył rezolucję z propozycją rekompensaty finansowej dla tych, którzy nie będą mogli już wjechać do strefy samochodem.

📢 Koszmarny wypadek na A4 w Krakowie. Osobówka, dostawczy i cysterna. Ranne dwie osoby Poważny wypadek na autostradzie A4 pod Krakowem w kierunku Katowic. W wyniku zderzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Droga na czas działań całkowicie zablokowana. Do wypadku doszło na wysokości Swoszowic. Autostrada A4 była zamknięta na kierunku Katowice aż po Dębniki. Ruch puszczono, ale zator jest spory. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy.

📢 Rozdano nagrody w konkursie fotograficznym UJ Camera Jagiellonica [GALERIA] W strefie studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz siódmy rozdano nagrody w konkursie fotograficznym "Camera Jagiellonica". Udział w konkursie mógł wziąć każdy. Jury wybrało 14 prac z ponad 200 nadesłanych! Komisja wybrała po dwie prace (wyróżnienie i nagroda główna), w czterech kategoriach: życie studenckie, impresje, architektura, rok Wisławy Szymborskiej. Osobne nagrody przyznali JM rektor UJ prof. Jacek Popiel, miesięcznik UJ Alma Mater i portal internetowy Cafe Nauka.

W naszej galerii można zobaczyć nagrodzone prace.

📢 Zima się robi w Krakowie. Jest ostrzeżenie IMGW. Marznące opady oraz silny wiatr Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie ostrzega przed marznącymi opadami. Ostrzeżenie obowiązuje od czwartku, 23 listopada, od godz. 11.00 do godz. 20.00. Równocześnie IMGW przestrzega przed silnym wiatrem z południowego zachodu, o średniej prędkości do 45 km/godz., w porywach do 80 km/godz. 📢 Grupa B Ligi Mistrzów siatkarzy 2023-2024. Asseco Resovia walczy o awans W Lidze Mistrzów siatkarzy w sezonie 2023-2024 Asseco Resovia występuje w grupie B. Sprawdź, jak idzie naszej drużynie, oto terminarz i wyniki. 📢 Medale za zasługi dla parafii i Archidiecezji Krakowskiej. 15 osób odznaczonych za zaangażowanie społeczne Mieszkańcy Brzezia i Ujazdu w gminie Zabierzów zostali uhonorowani medalami św. Jana Pawła II. To osoby najbardziej zaangażowane w budowę kościoła, jego funkcjonowanie i rozwój parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Brzeziu. Dla nich - kilkunastu osób - zorganizowano uroczystości, podczas których odebrali złote i srebrne medale. Wręczył je proboszcz ks. kanonik Ryszard Barański.

📢 Wyjątkowe, pyszne ciasta na Boże Narodzenie 2023. TOP 12 sprawdzonych przepisów na ciasta na świąteczny stół Wyjątkowe ciasta na Boże Narodzenie 2023. Na święta nie może zabraknąć pysznych ciast. Zebraliśmy dla was sprawdzone przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej na wyjątkowo smaczne ciasta: miodowniki, orzechowce, sernik królewski, ciasto z migdałami i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Miechów. Umowa na budowę bloku na osiedlu Parkowym podpisana. Wkrótce wbicie pierwszej łopaty Gmina Miechów oraz spółka SIM Małopolska podpisała w środę (22 listopada) umowę z firmą Remar z Gołkowic Górnych na budowę budynku wielorodzinnego na osiedlu Parkowym. To oznacza, że w przyszłym roku Miechowie powstanie pierwszy w województwie blok zbudowany w ramach SIM. 📢 Krzysztof Kwarciak: Kraków stał się republiką dyrektorów i udzielnych księstw. To paraliżuje zarządzanie miastem Kraków moim zdaniem stał się swoista republiką dyrektorów. Mamy zbyt wiele jednostek miejskich będących udzielnymi księstwami, które często mają duży problem, żeby ze sobą współpracować. Przez to miasto ma problem z zarządzaniem, a to dotyka prawie wszystkich sfer przestrzeni Krakowa - mówi Krzysztof Kwarciak, radny dzielnicowy ze Zwierzyńca i szef stowarzyszenia 'Ulepszamy Kraków!."

📢 Grupa A Ligi Mistrzów siatkarzy w sezonie 2023-2024. Kiedy i z kim gra Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn Koźle? Wyniki, tabela, terminarz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2023-2024 LM siatkarzy występować będzie w grupie A. Rozgrywki ruszają 22 listopada, sprawdź, kiedy i z kim gra drużyna, która broni głównego trofeum z poprzedniego sezonu. Poniżej wyniki, terminarz i tabela grupy A Ligi Mistrzów w siatkówce mężczyzn.

📢 Pogrzeb Hanny Gucwińskiej. Wieloletnią dyrektor wrocławskiego zoo żegnają mieszkańcy i władze miasta Wrocław pożegnał Hannę Gucwińską, znaną z programów telewizyjnych o zwierzętach i wieloletnią dyrektor wrocławskiego ZOO. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od Mszy świętej w bazylice pw. św. Elżbiety. Po modlitwie urnę z prochami złożono w alei zasłużonych na Cmentarzu Osobowickim. Tam, gdzie spoczął przed dwoma laty mąż Hanny – Antoni Gucwiński.

📢 Protest w Krakowie przeciwko Strefie Czystego Transportu. Około 200 mieszkańców przyszło pod Urząd Miasta "Ręce precz od naszych aut", "Nie ma wolności, bez własności", "Strefa do likwidacji! radni do wymiany!" - to tylko niektóre hasła, jakie pojawiły się na transparentach, z którymi ok. 200 mieszkańców przyszło w środę, 22 listopada, pod krakowski magistrat, by zaprotestować przeciwko wprowadzeniu w całym mieście Strefy Czystego Transportu. Tego samego dnia odbyły się także akcje protestacyjne w rejonie Alej Trzech Wieszczów. Urzędnicy przekonują, że SCT będzie wprowadzona dla zdrowia krakowian. Powołują się na Program Ochrony Powietrza uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego. 📢 Bombki choinkowe z PRL-u są warte krocie. Czy pamiętasz anielskie włosy i papierowe łańcuchy? Te ozdoby z PRL-u kosztują majątek – zdjęcia Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u.

📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2023-2024: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w siatkarskiej LM grają polskie drużyny, mecze dzisiaj LM siatkarzy w sezonie 2023-2024 rusza 22 listopada, oto wyniki, terminarz i tabele. Liga Mistrzów zawita także do Polski, na dzisiaj w stawce są trzy nasze zespoły: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Asseco Resovia i Jastrzębski Węgiel, sprawdź kiedy i z kim grają. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o LM w siatkówce mężczyzn. 📢 Co zrobić w przypadku kradzieży telefonu? 7 kroków, o których warto pamiętać. Przydadzą się też w przypadku zgubienia Nikt nie planuje, że zgubi telefon, lub że zostanie on mu skradziony. Przypadki chodzą po ludziach, więc warto wiedzieć, co zrobić w takiej niecodziennej sytuacji. W ten sposób nie tylko upewnimy się, że nasze dane są bezpieczne, ale również ułatwimy sobie odzyskanie swojej własności. Zobacz 7 kroków, o których warto pamiętać w przypadku kradzieży lub zgubienia telefonu.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! I stało się! Aktorka i prezenterka telewizyjna Katarzyna Cichopek oraz dziennikarz i prezenter redakcji sportowej TVP Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 To była największa tego typu transakcja w Krakowie. Kilka lat temu miasto kupiło las! Kilka lat temu miasto kupiło - za 16 mln zł - część lasu Borkowskiego. To największa tego typu transakcja, dokonana przez Kraków. Urzędnicy zapewniają, że z roku na rok zwiększa się powierzchnia lasów w stolicy Małopolski.

📢 Wyjątkowe serniki na Boże Narodzenie: z rosą, z brzoskwiniami, z galaretką, na herbatnikach [PRZEPISY, ZDJĘCIA] Tym sernikom nikt się nie oprze! Puszysty sernik z bezą i rosą, sernik z brzoskwiniami i galaretkę na ciemnym biszkopcie, sernik na kruchym cieście z brzoskwiniami i kokosową kruszonką… i wiele wiele innych wyjątkowych serników na Boże Narodzenie 2023! Zobacz przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej.

📢 Proszowice. Dyrektor szpitala może więcej, Rada Powiatu mniej. Los Ginekologii wydaje się przesądzony Proszowicka Rada Powiatu zaakceptowała w środę program naprawczy dla tutejszego szpitala. Jednocześnie radni zaakceptowali nowy statut instytucji, który daje dyrektorowi większą władzę w zakresie kształtowania jej struktury organizacyjnej. Pozwala m. in. na likwidację dowolnego oddziału bez zgody Rady Powiatu. 📢 Tradycyjne ciasta na Boże Narodzenie. TOP 10 klasycznych wypieków na święta [PRZEPISY] Makowce, pierniki, miodowniki, seromakowce, ciasta orzechowe... To tradycyjne ciasta na Boże Narodzenie. Zebraliśmy dla Was TOP 10 przepisów na klasyczne ciasta świąteczne naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię – na kolejnych stronach są wyjątkowe, sprawdzone przepisy. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wyjątkowe ciasta na Boże Narodzenie 2023. TOP 15 efektownych ciast na święta, które zachwycą każdego [PRZEPISY] Wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasto miodowe z masą grysikową, sernik z bezą i rosą, seromakowiec tortowy, sernik orzechowy na herbatnikach, waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową, mokry i ciężki makowiec z jabłkami i wiele, wiele innych ciast, który nie oprze się żaden łasuch! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pożar domu w Myślenicach. Nocą budynek mieszkalny spłonął doszczętnie Nocą z wtorku na środę, 21 na 22 listopada w Myślenicach wybuchł pożar w domu mieszkalnym przy ul. Kazimierza Wielkiego. Budynek spłonął całkowicie. Do nocnej akcji zaalarmowane były trzy jednostki straży: JRG Myślenice, OSP Dolne Przedmieście oraz OSP Śródmieście. 📢 W Krakowie już pojawiły się nowe smoki. Smoczy szlak ma być turystyczną atrakcją. Rozglądajcie się uważnie! Smok Geodeta, Smok Turysta, Smok Malarz, Smok z mapą, Smok z latawcem, Smok Filmowiec, Smok Wodny – dziś, 22 listopada w siedmiu lokalizacjach miasta montowane są figury smoków. Smoczy szlak jest realizacją projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. 📢 Obiad bez mięsa. TOP 15 pomysłów na jarskie dania obiadowe naszych Czytelników [PRZEPISY] Obiad bez mięsa – przepisy. Nie zawsze mamy ochotę na zestaw – mięso, ziemniaki, surówka. Co można przygotować na obiad bez mięsa? Proste łazanki z kapustą i pieczarkami, cynamonowe naleśniki z jabłkami, knedle serowe, kluski kładzione z jabłkiem, gruszką i cynamonem, spaghetti z warzywami w sosie śmietanowo-serowym, bataty zapiekane z boczniakami i serem żółtym, trójkąciki z ciasta francuskiego z fetą i szpinakiem – to tylko niektóre z propozycji naszych Czytelników na pyszny obiad bez mięsa.

📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Co czeka cię w nadchodzących tygodniach? Horoskop miłosny na grudzień 2023. Nadchodzący miesiąc zapowiada się niezwykle intensywnie. Jak w ostatnich tygodniach roku będzie wyglądało życie uczuciowe? Czy spotkasz kogoś wyjątkowego czy może pozostaniesz w obecnym związku? Na te i inne pytania odpowiada wróżka Mariposa, jednocześnie dzieląc się cennymi wskazówkami. Zobacz, co czeka twoje życie miłosne w grudniu i na co warto zwrócić uwagę. Przeczytaj nasz horoskop 2023.

📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Tak wypoczywa Roxie Węgiel. Zobacz gorące zdjęcia z wakacji pięknej 18-latki [zdjęcia] Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka! 📢 Tak mieszkają Friz i Wersow w swoim podkrakowskim domu! Zobaczcie zdjęcia wnętrz 21.11.2023 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Miechów. Gmina ma zapłacić za utylizację nielegalnie składowanych na jej terenie odpadów. Kwota jest ogromna W ubiegłym roku do Miechowa trafiły setki ton niebezpiecznych odpadów chemicznych. Zostały zmagazynowane w hali na terenie miasta, która została wynajęta na podstawie fałszywych dokumentów. Choć sprawcy nielegalnego procederu zostali ustaleni, to na gminie ciąży teraz obowiązek pokrycia kosztów wywozu i utylizacji zgromadzonych materiałów. A jest to kwota niebagatelna, bo szacunki mówią o trzech milionach złotych! 📢 Szczytniki. Szkoła Podstawowa będzie miała swojego patrona i sztandar Patronem Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Szczytnikach zostanie w maju przyszłego roku papież Jan Paweł II. W ramach przygotowań do uroczystości w szkole odbywają się wydarzenia związane z postacią przyszłego patrona. Jednym z nich był konkurs wiedzy na temat papieża Polaka.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Czar dawnych Bronowic - wsi, którą rozsławiło "Wesele" Wyspiańskiego. Tak się tutaj żyło ponad 100 lat temu [ZDJĘCIA] Najsłynniejsze polskie wesele - którego uczestnicy stali się następnie bohaterami dramatu Stanisława Wyspiańskiego - odbyło się 123 lata temu. 20 listopada 1900 roku w kościele Mariackim wzięli ślub poeta Lucjan Rydel i Jadwiga Mikołajczykówna, córka miejscowego gospodarza, po czym odbyła się zabawa weselna w podkrakowskich Bronowicach. Jak wyglądały tamte dawne Bronowice? O tym pozwalają się przekonać archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Prezentujemy je w naszej galerii.

📢 Niedzielna gala zakończyła obchody stulecia Biblioteki Publicznej w Miechowie Warsztaty, sadzenie drzew, wieczór poezji, a na koniec gala z nagrodami dla laureatów konkursów i bibliotekarzy oraz podziękowaniami dla byłych i obecnych pracowników książnicy-jubilatki. Do tego mnóstwo wspomnień, które padały zarówno ze sceny jak i z przygotowanego materiału filmowego. Tak w największym skrócie wyglądały trzydniowe obchody stulecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 235. Córeczka Manueli nie żyje. Streszczenie odcinka [20.11.2023] German w końcu może odetchnąć z ulgą. Dzięki pomocy przyjaciół udaje mu się wrócić do domu. Tymczasem Juliana spędza czas z Susaną. Dlaczego nie świętują ze wszystkimi? Przeczytaj streszczenie 235. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Czas Pomarańczowej Wstążki w Wieliczce, to czas ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Zabawy, konkursy, warsztaty na finał kampanii Jak przeciwdziałać przemocy wobec dzieci i krzywdzeniu najmłodszych. Jak przeciwstawiać się agresji? Gdzie szukać pomocy? Na te pytania odpowiadają organizatorzy listopadowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2023 w Wieliczce, czyli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przez 19 dni listopada w całej gminie trwał "pomarańczowy czas" zrzesza się wielu instytucji i organizacji edukacyjnych, pomocowych, wychowawczych oraz służb, żeby słuchać, działać, reagować i ukierunkowywać się na przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Na koniec w niedzielę, 19 listopada odbył się Festiwal Rodzinny i podsumowanie akcji.

📢 Pożar domu w powiecie krakowskim. Zaalarmowano sześć jednostek straży pożarnych W Muniakowicach w gminie Słomniki w niedzielę, 19 listopada wybuch pożar w domu prywatnym. Było po godz. 17, gdy służby zostały zaalarmowane, że pali się budynek mieszkalny. Ogień objął poddasze i jedno pomieszczenie w niższej kondygnacji. Gdy dojechały służby ratownicze, to pożar był już dosyć mocno rozwinięty.

📢 TOP 10 roślin antysmogowych! Te rośliny zadbają o Twoje zdrowie i polepszą jakość powietrza w mieszkaniu Sezon grzewczy został już rozpoczęty. Z nadchodzącą zimą nadchodzi także smog, który jest od wielu lat jest zmorą zarówno mieszkańców większych miast, ale też małych miejscowości, w których często królują kotły węglowe. Istnieją jednak sposoby na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Może nie uratują one świata, ale oczyszczą powietrze w naszych domach. Oto 10 roślin, które zadbają o twoje zdrowie i pomogą w walce ze smogiem. Przejdź do galerii i sprawdź!

