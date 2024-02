Prasówka 25.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielki horoskop na wiosnę 2024: miłość, pieniądze, szczęście. Kto powinien zabrać się za poważne porządki? Sprawdź! 25.02.2024”?

Prasówka 25.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wielki horoskop na wiosnę 2024: miłość, pieniądze, szczęście. Kto powinien zabrać się za poważne porządki? Sprawdź! 25.02.2024 Według wielkiego horoskopu na wiosnę 2024 dla niektórych znaków zodiaku nadchodzi czas skrupulatnych porządków, zwłaszcza w życiu prywatnym. Wróżka Bellatrix radzi: zamieć stary kurz i wejdź w wiosnę na świeżo, lekko, radośnie. Przeczytaj horoskop wiosenny i sprawdź, co przepowiadają Ci gwiazdy w kwestiach miłości, pieniędzy, szczęścia.

📢 Najmodniejsze fryzury z krakowskich salonów 2024. Inspiracje i wzory na luty 2024. Tak się teraz czesze w Krakowie 25.02.2024 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się!

📢 Wczasy pod gruszą w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniemy na urlop - mamy wyliczenia [25.02.2024] Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku.

Prasówka 25.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [25.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. To już pewne - takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [25.02.2024] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca. 📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. [25.02.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024. 📢 Balkonowi Janusze to HIT Internetu 2024 roku. Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Te konstrukcje i pomysły przechodzą ludzkie pojęcie Czy lato, czy zima chętnie korzystamy z balkonów, które mogą - jak się okazuje - mieć wiele różnych zastosowań. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze przechodzi nieraz ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając grafiki. Abstrakcyjne pomysły Janusza i Grażyny na "zagospodarowanie" balkonów i "ozdabianie" osiedli są ciężkie do wyobrażenia i budzą uśmiech politowania. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Balkonowi Janusze to HIT Internetu w 2024 roku!

📢 Cavaliada Tour wkroczył w decydującą fazę. Piękne widowisko w Tauron Arenie Kraków [ZDJĘCIA] Kolejny, trzeci już dzień rywalizacji w ramach cyklu Cavaliada Tour dostarczył mnóstwo wrażeń. Kibice jeździectwa emocjonowali się przebiegiem kilku konkursów. W galerii mamy dla Was nowe zdjęcia z Tauron Areny Kraków.

📢 Archiwalne zdjęcia Lanckorony, nawet sprzed 100 lat! Czas się zatrzymał w Miasteczku na wzgórzu? W Narodowym Archiwum Cyfrowym zachowano archiwalne zdjęcia Lanckorony i okolic. Są naprawdę wyjątkowe. Zobaczcie też aktualne zdjęcia i filmik z tego urokliwego miasteczka. 📢 Hutnik Kraków. Kibice na meczu z GKS Jastrzębie. Zobaczcie zdjęcia Hutnik Kraków - GKS Jastrzębie. To był pierwszy w 2024 roku mecz na Suchych Stawach, pierwszy mecz w teogorocznej części sezonu. Spragniona ligowych emocji publiczność dostała mecz z emocjonującą końcówką, w której piłkarze Hutnika doprowdzili do remisu (1:1). Nad stadionem, niestety, od czasu do czasu niosły się wulgarne teksty wymieniane między grupą dopingującą gospodarzy a kibicami z Jastrzębia.

📢 Kraków znów szantową stolicą świata, czyli trwa 43. Festiwal Shanties! Żeglarskie pieśni nawet na Rynku Głównym „Tańcz nam morze” – pod takim hasłem przewodnim w dniach 22–25 lutego odbywa się 43. edycja Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Shanties w Krakowie. Festiwal rozpoczęły piątkowe koncerty w Radiu Kraków i Kinie Kijów. W sobotę na Rynku Głównym wystąpił zaś chór męski "Zawisza Czarny" i wykonawcy zza granicy. 📢 Protest w Krakowie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki pikietowali przed sklepem znanej marki. Chcą wycofania futer z kolekcji W sobotę, 24 lutego, pod sklepem Max Mara na ul. Grodzkiej w Krakowie, odbył się protest zorganizowany przez aktywistów Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Uczestnicy trzymali plansze ze zdjęciami lisów i norek na fermach futrzarskich, chcieli również wręczyć pracownikom sklepu list z apelem do firmy o rezygnację ze sprzedaży futer naturalnych. Drzwi sklepu zostały jednak zamknięte na czas demonstracji. Protest jest częścią międzynarodowej kampanii – podobne akcje odbyły się już m.in. w Wiedniu, Londynie i Mediolanie.

📢 Kraków solidarny z Ukrainą w drugą rocznicę rosyjskiej napaści. Marsz "Razem do zwycięstwa" przeszedł przez miasto Dwa lata temu, 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła atak na ukraińską wolność i niepodległość. Wojna, która trwa na wschodzie pochłonęła już setki tysięcy ludzkich istnień, a liczba ofiar wciąż rośnie. W drugą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie, w Krakowie odbył się marsz "Razem do zwycięstwa", w którym wzięli udział nie tylko mieszkający u nas Ukraińcy, ale również liczne grono krakowian. 📢 Wielokulturowość Krakowa. Oprócz Ukraińców i Białorusinów, rozrasta się diaspora obywateli z Azji Rok 2023 był kolejnym okresem wzrostu liczby migrantów mieszkających w Krakowie. Jest to widoczne w danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które wskazują na podwojenie się populacji cudzoziemców w ciągu 5 ostatnich lat. Najliczniejszą grupę obcokrajowców w Krakowie tworzą obywatele Białorusi, Ukrainy i Indii. Wzrosła też liczba obywateli z Azji, choć spadła liczba Wietnamczyków. Tak wynika, z ostatniego raportu Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji.

📢 W Zakopanem ciągle wieje. Wiatr powala drzewa, uszkadza przewody telekomunikacyjne. Strażacy interweniują od kilku dni Pogoda wciąż nie jest łaskawa dla Zakopanego. W sobotę, 24 lutego znów strażacy walczyli z powalonymi drzewami, co jest skutkiem silnych wiatrów. Na ul. Bulwary Słowackiego drzewo spadło na drogę i uszkodziło przewody telekomunikacyjne. Wezwano strażaków z PSP Zakopane oraz policję z Zakopanego. 📢 Tragedia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie żyje mężczyzna. Ciało z obrażeniami znaleziono na przystanku Nie żyje młody mężczyzna. Jego ciało z obrażeniami znaleziono w sobotę (24 lutego) rano o godz. 7.57 na przystanku autobusowym przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na miejscu wezwano służby. Strażacy zabezpieczyli teren. Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności i przyczyny jego śmierci. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 24.02.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 24.02.2024 Na biurko Marszałka Sejmu trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 24.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Horoskop dzienny na 24 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 24 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 223. Wspomnienie zmarłej Kiraz. Rodzina udaje się na pogrzeb. Streszczenie odcinka [26.02.24] Ikbal nie jest świadoma podstępu swojej siostry. Nadchodzi także dzień pogrzebu Kiraz. Kto będzie ją opłakiwał? Przeczytaj streszczenie 223. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 314. Casilda rozpoznaje poszukiwanego oszusta. Streszczenie odcinka [24.02.2024] Casilda jest w szoku, gdy odkrywa, kim jest mężczyzna ze zdjęcia w gazecie. W dodatku wie, gdzie przebywa. Kto to jest? Co zobaczy Teresa podczas kolacji u Cayetany? Koniecznie przeczytaj streszczenie 314. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Jak się nie wywrócis, to się nie naucys! Oto królowie i królowe stoków. Zobacz najzabawniejsze memy o narciarzach. Uśmiejesz się do łez Narciarze na stoku to królowie życia. Stosują rewolucyjne mocowania nart, szusują w awangardowych strojach i za nic mają ograniczenia. Zresztą, wcale nie chodzi o zjeżdżanie na nartach, tylko o dobry lans! Szykują się do jazdy niczym pantera do skoku i to dosłownie. Czy strój w panterkę w tym pomoże? Zobacz najlepsze memy o narciarzach na zimowy sezon 2024. Uśmiejesz się do łez! 📢 Kraków. Budowa hangaru Heksagon w Muzeum Lotnictwa postępuje. Zamontowano kratownicę Heksagon w Muzeum Lotnictwa Polskiego zyskuje dach. To hangar budowany pod nową wystawę tej placówki. Prace mają zakończyć się w grudniu. Stanie tam około 40 statków powietrznych opowiadających historię lotnictwa cywilnego, w tym sportowego. Niedługo ma być montowana brama do powstającej konstrukcji.

📢 Stacja narciarska Kraków? Kiedyś tak! Na nartach jeździło się pod Kopcem Kościuszki. Wyciąg na Sikorniku, dwie skocznie Dla starszych mieszkańców Krakowa to odległe wspomnienie, dla młodszych – coś trudnego do wyobrażenia. Na narty pod Kopiec Kościuszki i okolice? Tak, kiedyś na Sikorniku był nawet wyciąg narciarski. Z oświetleniem! Na nartach jeżdżono tu już przed wojną, a narciarze pojawiali się tu jeszcze w latach 80. XX wieku. Okolice Kopca to w ogóle było przez lata krakowskie centrum sportów zimowych, znajdowała się tu nawet całkiem spora skocznia narciarska. W zimie – tłumy! Narciarze i dzieci z sankami. Na archiwalnych zdjęciach trudno poznać to miejsce. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

📢 Pożar śmieci w miejscowoości Bór pod Nowym Targiem. Mógł zapalić się las. Interweniowali strażacy Ktoś chyba nieodpowiedzialnie i nielegalnie zabawiał się przy ul. Kościelnej w miejscowości Bór w powiecie nowotarskim. Doszło tam do pożaru śmieci pod lasem. Na szczęście szybko na miejscu zjawiły się zastępy straży pożarnej.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 24.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto najszybciej rozwijające się małopolskie gminy w ostatnich pięciu latach. Kraków poza podium, za to Zakopane... Ranking "Wspólnoty'? W rankingu samorządów, które w latach 2018–2023 odniosły sukces przygotowanym przez czasopismo "Wspólnota" Kraków w kategorii "Miasta Wojewódzkie" zajmuje 5. miejsce w Polsce. Na podium w kategorii "Miasta Powiatowe" stanęło Zakopane zajmując pierwsze miejsce, a nieco niżej, na siódmym miejscu jest Wieliczka, a na dziewiątym Limanowa. Z kolei Niepołomice znalazły się na ósmym miejscu w kategorii "Miasteczka".

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 24.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 24.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Kraków. Na jednej kładce remont, druga w budowie. Ruszyły prace po drugiej stronie Wisły Na kładce Bernatka postępuje wymiana balustrad a z nimi ściąganie kłódek zawieszonych tam przez zakochane pary. W innym miejscu nad Wisłą trwa budowa, a raczej przygotowania do faktycznej budowy kładki Kazimierz-Ludinów. Właśnie wygrodzono kawałek terenu przy ul. Podgórskiej. Wcześniej prace skupiały się na brzegu pod hotelem Forum. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 24.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z GKS-em Tychy Wisła Kraków przegrała z GKS-em Tychy 0:1 i zrobiła to w kiepskim stylu. Momentami prezentowała się bardzo słabo. Wnioski, jakie płyną po tym meczu, nie są zbyt optymistyczne dla kibiców „Białej Gwiazdy”. 📢 Wisła Kraków. Ocenimy „Białą Gwiazdę” za mecz z Tychami Wisła Kraków zagrała bardzo słaby mecz z GKS-em Tychy i przegrała 0:1. Po takim występie noty nie mogą być wysokie, bo prawie nikt nie zasłużył nawet na wyjściową „piątkę”. Prezentujemy oceny piłkarzy „Białej Gwiazdy” za piątkowy występ.

📢 Islandczyk David Kristjan Olafsson na testach w Cracovii. To będzie nowy wahadłowy Zgodnie z obietnicami prezesa i trenera Cracovia jeszcze w tym okienku dopina transfer. Islandczyk Davíd Kristjan Olafsson przebywa na testach medycznych. 📢 Najnowszy ranking szkół podstawowych. Oto TOP 20 podstawówek w Krakowie wg portalu WaszaEdukacja.pl 1 marca rusza rekrutacja do krakowskich podstawówek. Cenną podpowiedzią dla rodziców przyszłych pierwszaków może być najnowszy Ogólnopolski Ranking Szkół Podstawowych 2024, który właśnie opublikował portal WaszaEdukacja.pl. Twórcy rankingu wzięli pod lupę ponad 10,7 tys. publicznych oraz niepublicznych podstawówek z całego kraju. W pierwszej setce zestawienia znalazło się tym razem 15 szkół z Krakowa (przed rokiem było ich w rankingu 12). Natomiast zabrakło szkół ze stolicy Małopolski w ścisłej krajowej czołówce. 📢 Oskar Kwiatkowski wystartuje z numerem 3. W sobotę i niedzielę snowboardowy Puchar Świata w Krynicy-Zdroju Puchar Świata FIS w snowboardzie rozpoczęła piątkowa ceremonia losowania numerów startowych. W Pijalni Głównej 16 zawodniczek i 16 zawodników poznało kolejność w jakiej wystartują podczas sobotniej rywalizacji na Jaworzynie Krynickiej.

📢 Gorąco na trybunach w Krakowie. Wielkie rozczarowanie na Wiśle. Nie na to czekało 16 tysięcy kibiców Wisła Kraków pierwszy raz w 2024 roku zagrała przed własną publicznością. W piątkowy wieczór na stadion przy ul. Reymonta pofatygowało się ponad 16 tysięcy kibiców, żeby wspierać zespół „Białej Gwiazdy”. Opuszczali stadion mocno rozczarowani po porażce swojego zespołu 0:1. 📢 Wisła Kraków bezsilna w starciu z GKS-em Tychy. Porażka „Białej Gwiazdy” Wisła Kraków przegrała z GKS-em Tychy 0:1 w pierwszym meczu, jaki rozegrała na swoim stadionie w 2024 roku. Debiut trenera Alberta Rude przy ul. Reymonta nie wypadł zatem dobrze. Tym bardziej, że Wisła w tym meczu była momentami po prostu bezsilna na tle dobrze zorganizowanych tyszan. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Piastem Gliwice Cracovia wywalczyła jeden punkt w meczu z Piastem (0:0). Spotkanie nie miało oczywistego bohatera. Oceny zawodników (w skali 1 - 10) prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Nowa małopolska kurator oświaty została wybrana w tajnym głosowaniu! Gabriela Olszowska zastąpi odwołaną Barbarę Nowak Zakończył się drugi etap konkursu na małopolskiego kuratora oświaty. Obejmował on merytoryczną ocenę ośmiu kandydatur. - Finałem posiedzenia i przeprowadzonych rozmów jest wyłonienie w głosowaniu tajnym kandydata na stanowisko kuratora oświaty. Została nim pani Gabriela Olszowska - informuje dr Joanna Paździo, rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego. 📢 Kibice Cracovii w Gliwicach. Tak dopingowali "Pasy". Zdjęcia Spora grupa kibiców Cracovii zjawiła się na meczu Piast - Cracovia w Gliwicach. Fani "Pasów" nie doczekali się gola swoich ulubieńców, ale tez nie musieli się smucić ze straty bramki. Cracovia zremisowała bowiem 0:0 kontynuując passe zespołu bez porażki wiosną. Fani mocno wspierali drużynę dopingiem. Kolejna okazję do kibicowania jej będą mieli w piątek 1 marca o godz. 18 gdy krakowianie zagrają z Wartą Poznań.

📢 Guru fitnessu i najgorętsza fanka Milika – podziwiajcie seksowną Agatycze [ZDJĘCIA] Agata Sieramska jest wspaniałą dziewczyną rezerwowego napastnika Juventusu Turyn i byłej gwiazdy reprezentacji Polski Arkadiusza Milika. 📢 Cavaliada Tour w Krakowie. Pierwsze rozstrzygnięcia na parkourze w Tauron Arenie [ZDJĘCIA] Konkurs Dużej Rundy w Tauron Arenie Kraków zaliczany do rankingu Longines oraz do finału LEC Pucharu Świata o nagrodę Grupy MTP wygrała Amanda Slagter z Holandii na 11-letnim ogierze Cornet Blue PS. W CAVALIADA Dressage Tour triumfowała Lena Hassmann z Niemiec na Breefood’s Framework. 📢 Solidarni z Ukrainą: 10 Lat Waleczności, 2 Lata Bohaterstwa. Konsulowie Generalni Ukrainy i USA w Akademii Muzycznej w Krakowie W piątek, 23 lutego w auli Florianka Akademii Muzycznej w Krakowie odbyło się wyjątkowe wydarzenie pn. „Solidarni z Ukrainą: 10 Lat Waleczności, 2 Lata Bohaterstwa”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie oraz Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Instytucje reprezentowali konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski i konsul generalna Stanów Zjednoczonych w Krakowie Erin Nickerson. - Myślę, że nikt tak dobrze jak Polacy, ale również inne osoby z krajów bałtyckich nie rozumieją, czym jest zagrożenie ze strony Rosji. Życzę, aby wiara w to, że Ukraina będzie wolna - niedługo się spełniła - mówiła podczas wydarzenia wiceprezydent miasta Krakowa Anna Korfel-Jasińska.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Morderstwo pod Olkuszem w Zimnodole. Nie żyje mężczyzna W Zimnodole pod Olkuszem w Małopolsce doszło do zabójstwa. 22 lutego 2024 roku odnaleziono ciało mężczyzny. Do szpitala trafiła kobieta. Policja, pod nadzorem prokuratury, prowadzi śledztwo. 📢 Najtańsze ulice Krakowa. Tutaj kupując mieszkanie zapłacisz mniej! Ceny mogą mocno zaskoczyć! Ceny mieszkań w Krakowie nieubłaganie idą w górę, a czasy kiedy za metr kwadratowy mieszkania w Krakowie można było zapłacić poniżej 10 tys. złotych, raczej już nie powrócą. Jest jednak ratunek dla tych, którzy na zakupie mieszkania chcą chociaż trochę zaoszczędzić. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy w porównaniu z najdroższą dzielnicą. W tym artykule przedstawiamy najtańsze ulice Krakowa. Dlatego, jeśli nie chcesz przepłacić kupując mieszkanie zobacz, gdzie warto szukać mieszkania.

📢 Ferie zimowe w czasach PRL. Dla wielu niezapomniane przeżycie. Pamiętacie tamte zimy? Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Powiat miechowski to nie było kiedyś spokojne miejsce. Szczególnie dla dzieci... Gdy spojrzymy na dzisiejsze policyjne statystyki, powiaty miechowski należy do najspokojniejszych w województwie. Kwerenda starych roczników gazet przekonuje jednak, że nie zawsze tak było. Przed wybuchem II wojny światowej, czyli u schyłku lat 30, ubiegłego stulecia, prasowe kroniki kryminalne pełne były opisów tragicznych wydarzeń z tego terenu.

📢 Modne tapety – trendy na 2024 r. Wybraliśmy najpiękniejsze wzory na wiosnę. Te tapety to hit – ściana w salonie nie musi być nudna! Modne tapety królują w najlepszych projektach wnętrz w 2024 roku. Chcesz zrobić szybką metamorfozę salonu, sypialni czy łazienki na wiosnę? Udekoruj ścianę modnym wzorem tapety. Zobacz, jakie motywy są na topie w 2024 roku i wybierz idealny wzór dla siebie. Sprawdź, jak modnie i oryginalnie ozdobić dom piękną tapetą. 📢 Sprzedaż fortepianu Steinwaya ma ratować trudną sytuację finansową Radia Kraków. Prof. Hanna Karp komentuje: "To jest sprawa skandaliczna" Sprzedaż drogocennego fortepianu Radia Kraków dosadnie skomentowała dr hab. Hanna Karp, prof. AKSiM i członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. - To jest sprawa skandaliczna - powiedziała prof. Karp w rozmowie z portalem wPolityce.pl, który również podaje, że głos w tej sprawie zabrała Elżbieta Penderecka, która miała wystosować list do szefa KRRiT i ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W oficjalnym komunikacie, który wystosowało Polskie Wydawnictwo Muzyczne możemy przeczytać: - Fortepian tymczasowo pozostanie w krakowskiej siedzibie rozgłośni.

📢 Ważna decyzja dla budowy węzła drogowego w Wieliczce. Powstanie bezpieczny wjazd do Krakowa Wojewoda Małopolski wydał zezwolenie na budowę węzła w Wieliczce na drodze krajowej nr 94. Inwestycja pozwoli na bezpieczny wyjazd z miasta do Krakowa. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, miasto i gminę Wieliczka oraz powiat wielicki. 📢 "Nowość na skalę Polski". Zobaczcie, gdzie został ustawiony przystanek autobusowy! Kilka dni temu wielkie oburzenie w Krakowie wywołała wycinka drzew na al. 29 Listopada - związana z budową ścieżki rowerowej. A dziś poruszenie wśród mieszkańców wywołało miejsce umieszczenia - również przy al. 29 listopada - wiaty przystankowej na... chodniku z dopuszczonym również ruchem rowerowym. Jak do tego doszło? 📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci.

📢 Kraków. Otoczenie nowych mostów na Wiśle to śmietnik i rudery oraz pozostałości po budowie Pozostałości po pracach budowlanych, wysypisko butelek i śmieci, tu stara opona, tam rura i stera ściętych gałęzi. Do tego połacie gołej ziemi i niszczejące zabudowania. Tak wyglądają okolice przyczółka nowego mostu na Wiśle od strony Kazimierza wybudowanego przez PKP PLK w roku 2023. Powstała też przeprawa dla pieszych i rowerzystów. Pięknie to wygląda na zdjęciach z drona, konstrukcje, ale ich okolica, z poziomu ziemi prezentuje się raczej... słabo. Pytamy urzędników, czy coś zamierzają z tym zrobić.

📢 PKP wystawiło na sprzedaż domy, mieszkania, działki i wielki hotel w Małopolsce. Ceny? Zaskoczą cię Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet hotel. I to nie byle jaki, a taki z widokiem na Giewont. PKP nieruchomości wystawiają na licytację. Takie, na które nie będzie wielu chętnych pójdą po cenie za którą są wystawione, a te wcale nie są wysokie. Sprawdź, ile trzeba mieć, by kupić kawałek ziemi, wielki hotel czy "cztery kąty".

📢 Największy rywal Wieczystej Kraków osłabiony. Kontuzja Patryka Małeckiego Wieczysta Kraków ma 41 punktów, Avia Świdnik 38 - tak przedstawia się szczyt tabeli III ligi (gr. IV) przed wiosenną częścią rozgrywek. Siłą rzeczy, mamy tu dwóch kandydatów do awansu, oczywiście Wieczysta jest zdecydowanym faworytem. Avia straciła natomiast na dłuższy czas jednego z ważniejszych graczy. Piłkarza, który będąc w Wiśle Kraków zdobywał mistrzowskie tytuły - Patryka Małeckiego. 📢 W Krakowie i w Trybszu pożegnano śp. ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego, wieloletniego proboszcza parafii św. Szczepana. "On kochał ludzi" W czwartek (22 lutego) trwały uroczystości pogrzebowe zmarłego 18 lutego ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego, emerytowanego proboszcza parafii pw. św. Szczepana w Krakowie. Najpierw została odprawiona msza św. w kościele św. Szczepana. Przewodniczył jej kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski senior. Po południu z kolei msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu (skąd pochodził śp. ks. Waksmański), a po niej nastąpiły obrzędy pogrzebu na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

📢 Nowa wystawa Muzeum Nowej Huty to prawdziwa petarda! To opowieść o buncie w muzyce Opowieść o niegrzecznej muzyce PRL-u - "Bunt w systemie. Muzyczne przestrzenie wolności 1945–89" to prawdziwa podróż w czasie śladem antysystemowej muzyki okresu PRL-u! Wystawa od 23 lutego w dawnym kinie Światowid będzie gościła przez rok. 📢 Tomek Fornal i Sylwia Gaczorek prywatnie. Tak żyje krakowski siatkarz! ZDJĘCIA Tomasz Fornal jest obecnie jednym z najbardziej lubianych polskich sportowców. Nie wszyscy jednak wiedzą, że siatkarz pochodzi z Krakowa, z Nowej Huty, gdzie stawiał swoje pierwsze sportowe kroki. A jaki prywatnie jest Tomek? Z kim się spotka? Sprawdź, jak żyje i co robi na co dzień siatkarz reprezentacji Polski. 📢 Nocny klub na Grzegórzkach zmieni negatywnie historyczne centrum Krakowa. Miasto: przebudowa uzgodniona z konserwatorem zabytków W centrum Grzegórzek, w budynku Hali Targowej, powstaje wielki nocny klub. Projekt oburzył i zaniepokoił wielu mieszkańców. Pomysł skrytykowali także m.in. przedstawiciele krakowskiego samorządu oraz parlamentarzyści. Z kolei Urząd Miasta Krakowa zapewnia, że kontrowersyjna inwestycja jest prowadzona zgodnie z przepisami.

📢 Kozłów. Trzech kandydatów na fotel wójta. Kto wygra? W gminie Kozłów do wyłonienia nowego wójta może nie wystarczyć jedna tura głosowania. O stanowisko zamierza się bowiem ubiegać trójka kandydatów. Głosowanie 7 kwietnia. Ewentualna druga tura dwa tygodnie później. 📢 Trzy linie metra w Krakowie. Kandydat na prezydenta przedstawił nową wizję podziemnej komunikacji Nie tylko jestem zwolennikiem metra, ale wiem, jak zbudować metro - przekonuje prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, kandydat Stowarzyszenia Lepszy Kraków na prezydenta Krakowa. Podczas konferencji prasowej przedstawił swoją wizję budowy metra w mieście. Nie szczędził też krytyki pod adresem politycznych kontrkandydatów.

📢 Proszowice 15 lat temu. Tak wyglądało miasto w 2009 roku W dzisiejszej galerii zamieszczamy kilkanaście zdjęć, które pokazują, jak wyglądały Proszowice 15 lat temu. Wszystkie zostały wykonane w 2009 roku. Jest okazja, żeby przyomnieć sobie, jak jeszcze niedawno wyglądały znajome ulice i budynki.

📢 Proszowice. Powtórka z przetargu na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Nie udała się pierwsza próba wyłonienia firmy, która opracuje plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Proszowice. Postępowanie zostało unieważnione ze względów formalnych. W środę gmina ogłosiła drugi przetarg na to zadanie. 📢 Jeden kierunek ruchu na ulicy Półłanki w Krakowie. Utrudnienia potrwają do maja 2024 Prace drogowe prowadzone w rejonie Krakowa, gdzie i bez remontów korki są na porządku dziennym, mocno spotęgują kłopoty kierowców i komunikacji publicznej. Od soboty 2 marca wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na fragmencie ulicy Półłanki, na odcinku od ul. Rącznej do skrzyżowania z ulicami Christo Botewa i Śliwiaka. Dla kierowców wyznaczono objazdy. Utrudnienia, spowodowane modernizacją jezdni i budową chodnika potrwają około trzech miesięcy, do maja 2024. 📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskakująca! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Kraków. Na terenie Nowej Huty ma powstać park rzeczny o powierzchni ponad 100 ha. Koszt jego budowy szacuje się na ok. 68 mln złotych W Krakowie ma powstać nowy park rzeczny - Park Przylasek Rusiecki. Ma on objąć swoim zasięgiem teren o powierzchni ponad 100 hektarów, w tym w większości obszar istniejących 14 zbiorników wodnych. Ingerencja w przyrodę ma być minimalna, choć w parku nie braknie ścieżek (w tym edukacyjnych) czy małej architektury. Koszty inwestycji szacuje się na ok. 68 mln złotych. 📢 Z historii Niegardowa. Jak proboszcz chciał wywieźć organy... Włamania do kościołów nie są czymś szczególnie rzadkim. Znajdujące się w ich wnętrzu przedmioty liturgiczne i dzieła sztuki kuszą złodziei, którym co jakiś czas udaje się coś zrabować. Ale żeby kraść kościelne organy, to raczej rzadkie zdarzenie. Zwłaszcza, gdy próbuje to zrobić… proboszcz. A taka właśnie historia wydarzyła się przed laty w Niegardowie.

📢 Krakowskie uczelnie mają nowych profesorów belwederskich, w tym Uniwersytet Jagielloński - trzech Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W tym gronie znalazło się m.in. troje przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego - informuje uczelnia. Trzej nowi profesorowie w UJ reprezentują nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki ścisłe i przyrodnicze. 📢 Zmarł ks. prałat Andrzej Waksmański, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Krakowie W wieku 82 lat zmarł 18 lutego (w nocy z soboty na niedzielę) ks. prałat Andrzej Waksmański, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Krakowie, a wcześniej budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz parafii św. Stanisława w Andrychowie. Pogrzeb duchownego odbędzie się w czwartek, 22 lutego.

📢 Poświęcenie dzwonu św. Jana Pawła II na Ruczaju w Krakowie. Już rozległy się pierwsze jego dźwięki w budowanym kościele Imię moje św. Jan Paweł II - taki napis widnieje na dzwonie do nowego krakowskiego kościoła pw. św. Jana Pawła II na Ruczaju. W niedzielę, 18 lutego 2024 roku ten nowy instrument, stojący tymczasowo wewnątrz budowanego kościoła poświęcił metropolita krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski. Wówczas w południe dzwon zabrzmiał po raz pierwszy, ale nie jeden raz.

📢 Studniówki 2024. Bal maturalny miechowskiego „mechanika”, czyli ta ostatnia studniówka… Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, czyli popularnego „mechanika”, bawili się w sobotę na balu studniówkowym w czuszowskim Gościńcu. Aby móc balować w okresie wielkiego postu, wystarali się nawet o dyspensę u biskupa kieleckiego. Biskup postawił jednak warunek… 📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny. 📢 KSW 91: karta walk, wyniki na żywo. Stawką walki wieczoru gali w Libercu tymczasowy pas mistrzowski KSW 91 już 17 lutego 2024, oto karta walk i wyniki. Największa polska federacja MMA tym razem na galę zaprosiła do czeskiego Liberca. Program imprezy był ciekawy, nie zabrakło atrakcyjnych walk. Gwoździem programu był pojedynek o tymczasowy pas mistrzowski, zdobył go Valeriu Mircea.

📢 Studniówka 2024. Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie świętowali w Starej Zajezdni Studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich była już ostatnią z imprez przyszłych maturzystów w Krakowie. Młodzi elektrycy bawili się w niedzielę, 11 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Jak już podpowiada profil szkoły, na studniówce pojawiło się 126 uczniów i jedna uczennica. Oczywiście były też osoby towarzyszące i grono pedagogiczne. Łącznie na balu "elektryka" bawiło się przeszło 250 osób. Jak imprezowali uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowych na Zielonym Wzgórzu. W tym roku szkolne mury opuści rocznik złożony z 69 absolwentów trzech klas technikum.

📢 Wojsko na Rynku w Skawinie. Żołnierze złożyli przysięgę, zaprezentowali się podczas defilady. Wśród mieszkańców promowali służbę wojskową Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przybyli w sobotę, 10 lutego 2024 roku przed południem do Skawiny. Tutaj na Rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa wraz z defiladą pododdziałów. Wybrano podkrakowskie miasteczko, żeby popularyzować służbę wojskową. Wojsko organizuje przysięgi na terenach publicznych, reprezentacyjnych placach miejskich, żeby społeczeństwo, w tym przypadku mieszkańcy podkrakowskiego miasta mieli możliwość zobaczenia jak ta uroczystość wygląda. 📢 Pistacjowe croissanty hitem internetu. Gdzie można je zjeść w Krakowie? Lista miejsc Są majestatyczne, smakują wyśmienicie, w międzyczasie podbijając internet. To nic innego jak popularne croissanty z pistacjowym nadzieniem! Są pożądane zarówno w dużych miastach, jak i w całej Polsce. Gdzie znaleźć je w Krakowie i w jakich cenach? Zobacz listę krakowskich miejscówek, w których można spróbować hit internetu!

📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie Czuszowski "Gościniec" po raz kolejny gościł maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uczniowie popularnego "Ekonomika", wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i grupą czuwających nad całością rodziców, bawili się na przedmaturalnym balu. 📢 Nowoczesna rehabilitacja pod Krakowem. W Krzeszowicach oddali małopolski szpital po modernizacji z basenem, gabinetami i salą do terapii Nowy budynek Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego powstał w Krzeszowicach. To w ramach gruntownej modernizacji dotychczasowego ośrodka. Obiekt rehabilitacyjny działa tu od około 200 lat, początkowo jako uzdrowisko, obecnie szpital. Teraz część obiektów szpitalnych z lat 60. i 70. XX w. została wyburzona i zamieniona na nowoczesne centrum. Powstały dwie części nowego obiektu z komfortowymi gabinetami, salą rehabilitacyjną, basenem, holem i wieloma urządzeniami. Oficjalnie oddano go do użytku w piątek, 12 stycznia 2024 roku. To największy szpital rehabilitacyjny w województwie.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para chwali się swoim domkiem w sadzie. Króluje w nim góralski styl jest też choinka! Kasia i Jędrek, którzy zasłynęli z udziału w programie Googlebox już od jakiegoś czasu urządzają swój drewniany domek. Polacy poznali ich przed telewizorami, gdzie z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili ich serca. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Na święta pojawiła się tam też choinka, która zaskoczyła internautów. Zobaczcie sami, drewniany kącik słynnych górali z Gogglebox.

📢 Dalin Myślenice. Lata 90., prawdziwa III liga. To były czasy! [ZDJĘCIA] Dalin Myślenice. Rok powstania - 1921, a więc ta historia ma już 102 lata. Obecnie piłkarze Dalinu występują w IV lidze. Przed kilkoma laty zespół grał w III lidze, przy czym był to już wtedy czwarty szczebel rozgrywek. My postanowiliśmy przypomnieć najlepsze czasy zespołu z Zarabia, czyli lata 90. XX wieku, kiedy trzecia liga była rzeczywiście trzecią ligą, i Dalin w niej występował. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Bal Królewsko-Marszałkowski w Kopalni Soli Wieliczka. 256 301 zł, które zostały zebrane podczas aukcji, wspomogą Maltańskie Centrum Pomocy „Ów bal znamienity w grodzie Wieliczka miejsce mieć będzie. (…) Owo lokum, komnatą balową zwane, 206 łokci pod ziemią mierząc znajdować się raczy” – tymi pięknymi słowy Jan Grzegorz Pacut „Solidny”, Król kurkowy A.D. 2022 spraszał brać kurkową na tradycyjny Bal Królewsko-Marszałkowski. Bracia licznie odpowiedzieli na zaproszenie króla oraz marszałków Macieja Szczęsnego Żółcińskiego i Piotra Pateckiego. A niezwykły ów bal, połączony z aukcją charytatywną, odbył się 14 stycznia w imponującej scenerii podziemnych komór Kopalni Soli Wieliczka.

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

