Prasówka 25.05.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 25.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia [25.05.2023] "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem. Niedawno został ojcem - zdjęcia [25.05.2023] Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tina Turner nie żyje. Legendarna piosenkarka zmarła w wieku 83 lat Nie żyje Tina Turner. Jak poinformował rzecznik piosenkarki, 83-letnia artystka zmarła w swoim domu w Szwajcarii po długich zmaganiach z chorobą.

📢 Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023 - arkusz CKE, zadania, ODPOWIEDZI. "Egzamin był dość prosty" Po egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, przyszedł czas na matematykę. To właśnie z "królową nauk" uczniowie zmierzyli się 24 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz z zadaniami. Sprawdź, jak ci poszło. U nas znajdziesz odpowiedzi i rozwiązania zadań z egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [25.05.2023] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie! 📢 Już jutro uroczystości 150-lecia Krakowskiej Straży Pożarnej. Tak wyglądały początki! Już w czwartek, 25 maja, na Rynku w Krakowie odbędą się uroczystości, celebrujące jubileusz 150-lecia Krakowskiej Straży Pożarnej, połączone z Wojewódzkimi Obchodami Dnia Strażaka. Z tej okazji, przygotowaliśmy przegląd archiwalnych zdjęć, przedstawiających Straż Pożarną na początku jej działalności w naszym regionie. Zobaczcie sami!

📢 Oszklony stadion Wisły Kraków już prawie gotowy na igrzyska europejskie ZDJĘCIA Do finiszu zbliżają się prace związane z przebudową Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie, który za niespełna miesiąc ma być areną ceremonii rozpoczęcia Igrzysk Europejskich 2023. W efekcie przeprowadzonych prac zmienił się przede wszystkim wygląd elewacji sportowego obiektu. 📢 Dziedzictwo odc. 50. Identyfikacja zwłok. Streszczenie odcinka [15.06.23] Ziya coraz więcej sobie przypomina. Ikbal nie jest to na rękę. W pewnym momencie mężczyzna znika. Z jakiego powodu? Dlaczego Ali pokłóci się z Begum? Przeczytaj poniższe streszczenie 50. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Egzamin ósmoklasisty 2023: matematyka. Odpowiedzi i arkusz CKE. Rozwiązania zadań z egzaminu z matematyki Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023 był drugim, po języku polskim, egzaminem, z jakim musieli zmierzyć się uczniowie klas ósmych. Rozpoczął się dzisiaj o godz. 9.00, a zakończył ok. godz. 10.40. Arkusz CKE wraz z odpowiedziami opublikowaliśmy po godz. 13.00. Co było na egzaminie? Z jakimi zadaniami musieli zmierzyć się uczniowie? Czy egzamin okazał się trudny? Sprawdźcie.

📢 Zakazany owoc odc. 226. Powrót do firmy. Streszczenie odcinka [29.05.23] Sahika boi się zmian, które zaprowadzi Halit po powrocie do firmy. Czy jej obawy okażą się słuszne? Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 226. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Kraków. Ściął betonowy słup na Reymonta, który runął na inny samochód Kraków, ul. Reymonta, w kierunku centrum. Kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem uderzając w słup energetyczny który się złamał uszkadzając inny pojazd. Brak osób poszkodowanych, służby na miejscu, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Jest propozycja nowych biletów kolejowych obowiązujących również w tramwajach i autobusach. Teraz decyzja należy do radnych Prezydent Krakowa przygotował projekt uchwały dotyczący rozszerzenia oferty honorowania biletów kolejowych obowiązujących na terenie aglomeracji krakowskiej. Jeżeli radni poprą tę propozycję, będzie można kupić bilety kolejowe obowiązujące także w miejskich tramwajach i autobusach. 📢 Oleandry w ruinie. Tak wyglądało Muzeum Czynu Niepodległościowego Blisko 200 eksponatów z Muzeum Czynu Niepodległościowego trafiło nieco ponad miesiąc temu do magazynów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Przed całkowitą dewastacją uratowane zostały cenne muzealia, ale w tragicznym stanie jest także sam budynek na Oleandrów 3. Tak wyglądały wnętrza muzeum prowadzonego przez Krystiana Waksmundzkiego tuż przed egzekucją postanowienia ministra kultury.

📢 Co zrobić z rabarbaru? Oto 7 przepisów na pyszne ciasta i desery z rabarbarem. Są tak smaczne, że palce lizać Mamy dla ciebie 7 najlepszych przepisów na ciasta i desery z rabarbarem, które zachwycą twoich gości. To m.in. błyskawiczne ciasto z rabarbarem, muffiny, beza Pavlova i popularne ciasto z rabarbarem i budyniem. Z naszymi wskazówkami krok po kroku, każdy z tych przysmaków zrobisz bez najmniejszych problemów. Przekonaj się, jakie są pyszne i wypróbuj nasze przepisy z rabarbarem.

📢 Mapa wojny. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Gdzie toczą się walki? Mija 455. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Gubernator rosyjskiego Biełgorodu ostrzegł mieszkańców przed powrotem do domów po nocnych atakach na budynki Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rosjanie w ciągu minionej doby dokonali wielu ataków rakietowych przy użyciu różnego rodzaju pocisków. Atakowane były zarówno obiekty cywilne, jak i wojskowe.

📢 Park Rzeczny Ogród Płaszów zmienia oblicze. W rejonie ulic Myśliwska, Lasówka i Gumniska są już nowe drzewa i pierwsze alejki ZDJĘCIA Nowe alejki i drzewa, a wkrótce także mała architektura i nasadzenia kolejnych roślin - w rejonie ulic Myśliwska, Lasówka i Gumniska Park Rzeczny Ogród Płaszów staje się coraz bardziej przyjazny mieszkańcom okolicznych osiedli w Krakowie. Obejrzyjcie w galerii najnowsze zdjęcia inwestycji. 📢 Pora na truskawki. Oto 9 przepisów na ciasta i desery z truskawkami, które zachwycą Twoich gości. Smakują obłędnie Szukasz pomysłu na wypieki z truskawkami? Mamy dla ciebie 9 najlepszych przepisów na pyszne ciasta i desery z tymi owocami. To m.in. ciasto jogurtowe z truskawkami i kruszonką, truskawkowa panna cotta i rolada z kremem z serka mascarpone i truskawek. Takie słodkości z pewnością będą hitem na każdej imprezie, pikniki i grillu. Przekonaj się, jakie są wyśmienite i wypróbuj nasze przepisy z truskawkami.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów.

📢 Inauguracja Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Krakowie. Na scenie wielkich uczonych przywitał sam astronom Na inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Krakowie na scenie pojawił się sam ... wielki astronom i to w tanecznej odsłonie. Wielcy uczeni zjechali się do Krakowa w dniu 480. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika, a także w roku 550. rocznicy jego urodzin. Tuż po uroczystym wstępie do wydarzenia rozpoczęły się trzydniowe wykłady i dyskusje ekspertów właśnie na jego temat. - Mikołaj Kopernik przekazuje współczesnym pokoleniom przekonanie, że nauka musi być otwarta, a naukowiec w swoich badaniach musi być nie tylko wolny, ale również niesłychanie odważny - mówił rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel. Wykład inauguracyjny zatytułowany "Teoria względności Mikołaja Kopernika" wygłosił ks. prof. Michał Heller.

📢 Roksana Węgiel, Tribbs i Viki Gabor wystąpią na stadionie Wisły Kraków podczas Igrzysk Europejskich 2023. Znamy ceny biletów na ceremonie W środę 24 maja, na cztery tygodnie przed rozpoczęciem III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, ruszyła sprzedaż biletów na ceremonie otwarcia i zamknięcia imprezy. Poznaliśmy też gwiazdy, które uświetnią wieczór występami na scenie. Będą to m. in. polscy artyści młodego pokolenia - Tribbs i Roksana Węgiel oraz Viki Gabor. Oba wydarzenia odbędą się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. 📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wietrzy magazyny. Do kupienia samochody, instrumenty muzyczne, narzędzia, sprzęt sportowy, opał [24.05.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy, autobusy i ciężarówki. Są też motocykle i pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy i budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, sportowy a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 24.05.2023. 📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Ten sposób może zdziałać cuda Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule.

📢 Wypadek autobusu MPK pod Krakowem. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na podwórko, są osoby ranne W środę, 24 maja około godz. 8 doszło do wypadku autobusu MPK na ul. Słowiańskiej w Woli Zachariaszowskiej w gminie Zielonki. Kierowca autobusu linii 227 stracił panowanie nad pojazdem. Wjechał na jedną z prywatnych posesji. Podróżowało nim 12 osób, w tym uczniowie na egzamin ósmoklasisty. 📢 Modne paznokcie, czyli vanilla chrome nails. Zobacz, jak stworzyć ten delikatny manicure, który będzie pasował do każdej stylizacji Vanilla chrome nails to jeden z wiodących trendów w stylizacji paznokci. Zyskał na popularności dzięki modzie na minimalizm. Pazurki pomalowane w ten sposób są delikatne, ale nie nudne. Zobacz jakie to proste, aby mieć najmodniejsze paznokcie tego roku!

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 25 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek Horoskop dzienny na czwartek 25 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 24 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa Horoskop dzienny na środę 24 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 46. Pochowanie żywcem. Streszczenie odcinka [09.06.23] Seher nadal jest w rękach porywaczy. Czy w końcu zdecydują się ją wypuścić? Z kolei Isman rozmawia z Alim. Co mu powie? Już teraz przeczytaj streszczenie 46. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 45. Ali nie chce poślubić Begüm. Streszczenie odcinka [07.06.23] Yaman otrzymuje polecenia, co musi zrobić, aby Seher została uwolniona. Jakie warunki musi spełnić? Z kolei Ali ma kłopoty. Co się dzieje? Przeczytaj poniższe streszczenie 45. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 44. Seher zostaje porwana. Streszczenie odcinka [06.06.23] Seher spędza czas wraz z Yusufem i Yamanem. Nie jest świadoma tego, że ktoś ją obserwuje. Co się później wydarzy? Co zaplanuje Begüm? Już teraz przeczytaj streszczenie 44. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 42. Coraz większe zauroczenie. Streszczenie odcinka [02.06.23] Ali, Begum i Kiraz udają się razem na miasto. Z kolei Yaman nadal jest zły na Seher. Czy w końcu wyjaśni jej powód swojej oschłości? Koniecznie przeczytaj streszczenie 42. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 41. Romantyczna kolacja we dwoje. Streszczenie odcinka [01.06.23] Ali cieszy się sukcesem. Szef postanowił go docenić i dać nagrodę. Kiraz organizuje dla niego i Begun romantyczną kolację. Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem? Już teraz przeczytaj streszczenie 41. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Wypadek na zakopiance. Samochód wpadł do rowu, jedna osoba ranna Na zakopiance w Krzyszkowicach na pasie w kierunku Myślenic w środę, 24 maja doszło do wypadku. Samochód osobowy wypadł z drogi i wylądował w rowie. Jedna osoba w czasie wypadku została poszkodowana. Zajął się nią zespół ratownictwa medycznego wezwany na miejsce zdarzenia. 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 24.05.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 24.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Horoskop na czerwiec 2023. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga 24.04.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 24.04.2023.

📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 24.05.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 24.05 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się! 📢 BOB blond z grzywką - modna fryzura na zimę! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 24.05.2023 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 Kraków. Pożar busa pod Jubilatem. Stanął w ogniu na przystanku Na przystanku "Jubilat" na al. Mickiewicza w Krakowie w ogniu stanął autobus przewożący ludzi. Brak informacji o osobach poszkodowanych w pożarze. Na miejscu są już zastępy straży pożarnej i policja, możliwe utrudnienia w ruchu. Przyczyny pożaru na razie są nieznane. 📢 Kongres Kopernikański. Kraków Mikołaja Kopernika. Oto 10. miejsc, w których odnajdziemy ślady Wielkiego Astronoma 19 lutego obchodziliśmy 550. urodziny Mikołaja Kopernika, a teraz pod Wawelem trwa z kolei Kongres Kopernikański. Wybitny (nie tylko) astronom studiował w Krakowie, by później wielokrotnie do niego powracać. W stolicy Małopolski gromadzono przez wieki bezcenne pamiątki, związane z postacią Wielkiego Astronoma. Jego ślady odnajdziemy w wielu miejscach miasta. 10. z nich przedstawiamy w naszej galerii.

📢 Egzamin ósmoklasisty POLSKI: arkusze CKE, odpowiedzi. Co było na egzaminie 8-klasisty? Jak poradzili sobie uczniowie? Prawie 9 tys. uczniów krakowskich szkół podstawowych przystąpiło we wtorek (23 maja) do pierwszego ważnego egzaminu w swoim życiu: ósmoklasisty. W pierwszej kolejności zmierzyli się z egzaminem z języka polskiego, który rozpoczął się o godz. 9. - Zadania były bardzo proste. Myślę, że poszło mi dobrze - ocenia Hanna, uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 w Krakowie. Dodaje, że fragment "Balladyny" dotyczył otrucia Kirkora w sali tronowej. - Trzeba było odpowiedzieć na pytania: prawda czy fałsz, a także wykonać jedno zadanie otwarte - stwierdziła uczennica. W tym materiale po godzinie 13 opublikujemy arkusz egzaminacyjny. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 24.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Kraków. Pomosty na Łąkach Nowohuckich zagrażają bezpieczeństwu. Radni chcą remontu, a mieszkańcy nowych obiektów Radny PiS Michał Drewnicki wystosował interpelację, w której pyta Prezydenta Jacka Majchrowskiego, o to dlaczego mimo zabezpieczonych w 2022 roku pieniędzy na odbudowę pomostów nowohuckich nic w tej sprawie nie zrobiono. - Wnioskuję o pilne przeprowadzenie prac i zakończenie tej wstydliwej dla władz Krakowa sprawy. Nowa Huta zasługuje na więcej! - pisze radny. Tymczasem mieszkańcy domagają się, by pomosty odbudowano. 📢 Rzeźba Mirosława Bałki "AUSCHWITZWIELICZKA" znalazła swoje miejsce na Zabłociu. Zdjęcia z oficjalnego odsłonięcia Ma formę betonowego tunelu o długości 17 metrów, wysokości 2,5 metra, szerokości 2,5 metra i wadze 17 ton. W suficie tunelu wycięto napis „AUSCHWITZWIELICZKA”. Rzeźba Mirosława Bałki znalazła nowe miejsce w przestrzeni Krakowa. We wtorek, 23 maja, oficjalnie ją odsłonięto na Zabłociu, tuż obok Mostu Kotlarskiego.

📢 Oto najgorsze prezenty ślubne. Pod żadnym pozorem ich nie dawaj! Dostałeś zaproszenie na ślub i zaczynasz rozglądać się za prezentem dla młodej pary? Niby nic trudnego, ale świat jest pełen małżeństw, które na swoim ślubie dostały prezent, o którym wolałyby zapomnieć. Jeśli więc nie chcesz zostać fundatorem traumy, sprawdź zawczasu, jakie prezenty ślubne raczej nie spotkają się z entuzjazmem. Co byś dodał do tej listy? 📢 Jubileuszowa "Sieprawska Piątka". To już dziesięć lat biegania w Sieprawiu! W Sieprawiu odbył się dziesiąty, jubileuszowy bieg „Sieprawska Piątka”. Przez tę dekadę nie tylko przyciągnął on do Sieprawia setki, a nawet tysiące (jeśli zliczyć wszystkie edycje) biegaczy, ale też spopularyzował bieganie wśród mieszkańców gminy Siepraw, czego dowodem jest założona przez nich grupa „Sieprawska 5”. Warto dodać, że gdzie jak gdzie, ale w gminie Siepraw miejsc do biegania nie brakuje. To właśnie tam, nad Zatoką Zakliczyńską rok temu oddano do użytku 9,5-kilometrową ścieżkę pieszo-rowerową. Choć akurat trasa "Sieprawskiej Piątki" nie prowadzi po niej, ale po centrum wsi, a zaczyna się i kończy w kompleksie Słoneczny Park.

📢 Dzień Pszczoły w Racławicach. Uczniowie bawili się i uczyli o tym jak ważne są owady dla człowieka Roli pszczół w życiu człowieka, edukacja przyrodnicza i bal u pszczółki Mai - w taki wyjątkowy sposób uczniowie Szkoły Podstawowej w Racławicach w gminie Jerzmanowice-Przeginia świętowali Światowy Dzień Pszczoły. Przygotowania do tych obchodów trwały od kilku tygodni. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Te MEMY o wędkarzach mają branie. Nowy sezon 2023 [23.05] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Rekrutacja 2023 w Krakowie. Takie były progi punktowe do najpopularniejszych klas w liceach rok temu Samorządowe licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia oferują absolwentom podstawówek łącznie 11 356 miejsc w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. To więcej niż w ubiegłorocznym naborze, kiedy na młodych ludzi czekało 10 436 miejsc w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez gminę. W trwającej teraz rekrutacji można się zdecydować m.in. na wybór klasy w jednym z trzech całkiem nowych, otwieranych od 1 września br. liceów. My natomiast przypominamy, jakie były tzw. progi punktowe do najpopularniejszych klas rok temu. Zestawienie danych - w naszej GALERII.

📢 Kraków. Sadzą róże na Alei Róż w Nowej Hucie. To znak, że już niedługo otwarcie? Jeszcze w kwietniu sadzono tam pierwsze lipy drobnolistne, które już zdążyły się zazielenić, a dzisiaj, 23 maja, jak na Aleję Róż przystało - zasadzono pierwsze róże. W tym wyjątkowym miejscu w Nowej Hucie będzie rozkwitało aż 5 odmian róż. Docelowo na zrewitalizowanej Alei Róż ma się znaleźć 1260 krzewów róż, 3,5 tysiąc innych rodzajów krzewów, a także około 500 bylin i roślin cebulowych. Otwarcie alei zaplanowano na okolice połowy bieżącego roku. Przypominamy, że „Aleja Róż na nowo” to zwycięski projekt budżetu obywatelskiego z 2019 r.

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach znajdziesz przepisy na dania z pieczarkami. 📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach zebraliśmy przepisy! Wybierz coś dla siebie. 📢 Młoda kapusta – przepisy. Co można przygotować z młodej kapusty? TOP 10 przepisów naszych Czytelników Młoda kapusta – przepisy naszych Czytelników. Młodą kapustę przygotowuje się zazwyczaj zasmażaną na maśle z dużą ilością koperku. Do tego młode ziemniaki i pyszny obiad gotowy! Ale z młodej kapusty można przyrządzić też wiele innych ciekawych dań: bigos, sałatkę, krokiety, czy tartę. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Proszowice. Rodziny zastępcze potrzebne od zaraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach rozesłało kolejny apel, którego celem jest pozyskanie rodzin zastępczych. W tych, które istnieją, brakuje miejsc. Tymczasem dzieci, odbieranych rodzicom biologicznym decyzją sądów, stale przybywa. 📢 Pstroszyce Pierwsze. Druhowie pomagają od stu lat Druhowie z jednostki OSP w Pstroszycach Pierwszych (gmina Miechów) obchodzili jubileusz stulecia działalności. W czasie uroczystego apelu wielu druhów otrzymało odznaczenia za swoją służbę. 📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

📢 Ochrona przeciwpowodziowa "Bezpieczna Wisła". Prace będą kosztowały miliardy. "Mieszkańcy Krakowa będą mogli spać spokojnie" Wystartował program "Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość", który ma w dużym stopniu zminimalizować zagrożenie powodzią na odcinku tzw. Wisły Sandomierskiej, czyli w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem. Podczas konferencji 23 maja zainaugurowano prace nad projektem, który ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców w Małopolsce i na Podkarpaciu. - Tragedia z 2010 r. nie może się powtórzyć. Właśnie temu służy przygotowywany obecnie Program. Będzie on realizowany w porozumieniu i współpracy z przedstawicielami lokalnych społeczności z wykorzystaniem najlepszych rozwiązań w dziedzinie zielonej hydrologii - mówiła Małgorzata Sikora, dyrektor RZGW w Krakowie. 📢 Iga Świątek - kiedy gra? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? Jaki jest wynik jej meczu? W tym miejscu dowiesz się, jak wygląda kalendarz startów polskiej tenisistki: kiedy gra, z kim, gdzie oglądać mecz. Śledź relacje na żywo meczów Świątek i sprawdzaj wyniki jej występów na kortach. Tenis na żywo. Terminarz meczów i plany startowe Igi Świątek. Czas na mecz w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa w turnieju French Open 2023.

📢 Zobacz, jak zmieniły się Myślenice. Miasto na zdjęciach sprzed lat i z dziś 23.05.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 98. Sfałszowany portret. Streszczenie odcinka [25.05.2023] Patiencia chce jak najlepiej wypaść przed swoimi krewnymi. Z kolei German odbywa kolejną sesję z don Justem. Czy jego pamięć się poprawi? Jak od teraz będzie nazywać się córka Manueli? Przeczytaj streszczenie 98. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Cały ten zgiełk. Janusz Filipiak diagnozuje świat Z niezrozumiałych przyczyn książka ta nie wzbudziła dyskusji. A powinna. Przeczytałam z opóźnieniem - i z zapartym tchem - opowieść prof. Janusza Filipiaka „Dlaczego się udało. Filozofia i strategie twórcy Comarchu”. To po części autobiografia, a po części esej o stanie świata. Wspomnienia pierwszych lat transformacji przeplatają się z analizą strategii budowania firmy projektującej systemy informatyczne. Dziś w Comarchu pracuje niemal 7 tysięcy osób na 5 kontynentach i w 33 państwach. W książce znajdziemy też myśli dotyczące gospodarowania czasem, dobrego życia i wypracowania optymalnej relacji między ambicjami a ich realizacją.

📢 Copernicus Festival 2023. W Krakowie otwarto wyjątkową wystawę 23 maja, w przeddzień 480. rocznicy śmierci wybitnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika, w Krakowie otwarta została wyjątkowa wystawa. 📢 Ranking liceów w Krakowie 2023. Najlepsze szkoły średnie według Perspektyw 2023 TOP 20 Oto najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce - według Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023. W tegorocznej, 25. edycji tego prestiżowego rankingu edukacyjnego najwyżej spośród ogólniaków z naszego województwa uplasowało się V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Z najnowszego zestawienia wyłowiliśmy licea krakowskie, które składają się na nasz lokalny TOP 20. Sprawdźcie, które ogólniaki - zarówno samorządowe, prywatne, jak i te prowadzone przez zgromadzenia zakonne - należą do najlepszych pod Wawelem.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Roland Garros. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Paryż 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu.

📢 Wyjątkowa majówka w Lubniu. Ze wschodem Słońca, z widokiem na góry W maju w wielu miejscowościach powiatu myślenickiego i nie tylko odprawiane są majówki. Ludzie najczęściej gromadzą się popołudniami lub pod wieczór przy przydrożnych kapliczkach, aby modlić się i śpiewać pieśni maryjne. W Lubniu od kilku lat odprawiana jest wyjątkowa majówka. Jest wyjątkowa nie tylko dlatego, że zaczyna się o wschodzie Słońca. To spotkanie ma charakter religijny, ale też krajoznawczy i integracyjny. 📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbędzie się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpi 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji.

📢 Święto Kwitnącej Jabłoni pod Krakowem. Sadownicy z gminy Michałowice wspominali założenie sadów i dawne świętowanie Doroczne święto sadowników z gminy Michałowice odbyło się już 45. raz w Zagórzycach Dworskich. Spotkali się obecni i byli właściciele sadów. Świętowali, podziwiali występy lokalnych zespołów, rozmawiali o ostatnich ulewach, wiatrach i nie do końca udanej pogodzie wiosną, kiedy ich sady kwitną, a oni sami czekają na zapylenie jabłoni, grusz, śliw, drzew wiśniowych i czereśniowych.

📢 Święto Storczyka w Kalinie Małej. Kukawki już są! Kilkaset osób odwiedziło obszar Natura 2000 w Kalinie Małej, by uczestniczyć w tegorocznym Święcie Storczyka. Można się było naocznie przekonać jak stadko owiec dba o przydzielone im zbocze porośnięte ciepłolubną roślinnością. Z liczby rosnących w tym miejscu storczyków można wnioskować, że zwierzęta w roli żywych kosiarek spisują się bez zarzutu.

📢 Wierzbno. Okulicki nie wylądował, ale Niemcy odparci W Wierzbnie koło Proszowic odbyła się druga część obchodów jubileuszu pięciolecia 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To właśnie na polach tej podproszowickiej miejscowości 79 lat temu wylądował ze spadochronem gen. Leopold Okulicki, patron brygady. Inscenizacja jego skoku miała być największą atrakcją wydarzenia. Niestety nie była. 📢 Najlepsze suchary! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najpopularniejsze i najśmieszniejsze suchary 2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Lokalny Stragan z regionalnymi smakołykami pod Krakowem. Rozwija się moda na ekologiczne targowiska Moda na targi z lokalnymi produktami pojawia się w kolejnych gminach powiatu krakowskiego. W ostatnich kilku latach otwarto kilka takich targowisk. Jednym z ostatnio powstałych jest targ w Baranówce w gminie Kocmyrzów-Luborzyca - to tzw. Lokalny Stragan. Ideą tych targów jest oferowanie wyrobów przez miejscowych rolników, producentów warzyw, sadowników i rękodzielników.

📢 Proszowice. Strażacy doczekali się własnego sztandaru Podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Proszowicach tutejsza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała sztandar. Z powodu tego wydarzenia strażackie święto w Proszowicach miało większą rangę niż zwykle. 📢 Proszowice 15 lat temu. Miejskie targowiska i nie tylko. III część galerii 20.05.2023 Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy prezentację zdjęć, dokumentujących życie Proszowic w 2008 roku. W trzeciej części galerii skupiamy się przede wszystkim na miejskich targowiskach, ale nie tylko. Odwiedzimy też okolice szpitala i kilka innych miejsc. 📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Na DK 94 ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym Na drodze krajowej nr 94 w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś samochód ciężarowy z naczepą zderzył się w osobowym. Jedna osoba zginęła - to kierowca osobowego volkswagena. Wypadek miał miejsce w czwartek, 18 maja przed godz. 14. Droga została zablokowana. 3,5 godziny później zorganizowano ruch wahadłowy.

📢 Niezwykłe odkrycia na Rynku w Słomnikach. Znaleziono grób sprzed 7 tysięcy lat związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej Niezwyczajne odkrycie miało miejsce w Słomnikach podczas prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na Rynku. Znaleziono pochówek szkieletowy, który może pochodzić sprzed 7 tysięcy lat. Zachowało się także wyposażenie grobu - fragmenty bardzo charakterystycznej ceramiki. Są tu i inne znaleziska.

📢 Justyna Kowalczyk i jej mały synek w górach. Nie stronią od zdjęć i trudnych wycieczek (ZDJĘCIA) Justyna Kowalczyk-Tekieli nie boi się zabierać swojego synka na górskie wycieczki. Nic dziwnego - ona i jej mąż Kacper Tekieli uwielbiają góry i kochają aktywny tryb życia. Nie zmieniło się to nawet wówczas, gdy zostali rodzicami. Zresztą Hugo jest towarzyszem ich podróży nie tylko w Polsce. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia.

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Zobacz wnętrza domu mistrzyni olimpijskiej! [zdjęcia] Justyna Kowalczyk jest multimedalistką Igrzysk Olimpijskich. Jest żoną wspinacza i alpinisty Kacpra Tekielego, którego poślubiła w 2020 roku. Niedawno para powitała na świecie synka. Justyna Kowalczyk wraz z mężem mieszka w pięknym góralskim domu. Wystrój jest przytulny i niezwykle tradycyjny. Na uwagę zasługuję piękny salon! Sprawdźcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk.

