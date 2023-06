Prasówka 25.06.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle zarabia się w polskim wojsku od szeregowego do generała. Mamy stawki wypłat żołnierzy”?

Prasówka 25.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle zarabia się w polskim wojsku od szeregowego do generała. Mamy stawki wypłat żołnierzy W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

📢 Takie banknoty musisz wymienić w 2023 roku. Nie czekaj, bo tracą wartość i ważność Wymiana banknotów to obowiązek każdego z nas. Do wymiany kwalifikują się banknoty z różnego powodu. Z pewnością każdy z nas miał do czynienia z którymś z nich. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 25 czerwca 2023 roku jest 487. dniem wojny. Bunt wagnerowców zakończył się porozumieniem między Jewgienijem Prigożynem, a rosyjskimi władzami, osiągniętym za pośrednictwem prezydent Białorusi, Aleksandra Łukaszenki. Najemnicy Pirgożyna wycofali się z zajętego przez nich Rostowa nad Donem, jednak konsekwencje ostatnich wydarzeń mogą okazać się daleko idące. Zdaniem prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, świadczą one o iluzoryczności siły Kremla. - Każdy bunt w szeregach naszych wrogów sprzyja naszym interesom - zaznaczył z kolei szef ukraińskiego MSZ, Dmytro Kułeba.

Prasówka 25.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wakacyjny pociąg kampanii „Daj się ugościć! Odwiedź Kraków. Odkryj Małopolskę” już w Krakowie. Na pokładzie celebryci Blisko 600 kilometrów pokonał pierwszy z wakacyjnych pociągów, który w sobotę, 24 czerwca dotarł do Krakowa. W składzie na nudę nie narzekano. O dobrą zabawę zadbali bowiem goście, w tym m.in. Mateusz Gessler, Natalia Zastępa czy szpadzistka Aleksandra Jarecka. Przejazd jest częścią kampanii „Daj się ugościć. Odwiedź Kraków. Odkryj Małopolskę”.

📢 Igrzyska Europejskie 2023. Polska ma brąz, wzięła rewanż na Niemcach Mecz o brązowy medal w koszykówce 3x3 na Igrzyskach Europejskich Polska – Niemcy to był rewanż na środowe starcie w grupie. Wtedy Niemcy w samej końcówce wygrali 21:20. Teraz Polska wzięła rewanż wygrywając 21:18. 📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki? 📢 Osiedle-widmo pod Krakowem. Symbol jednego z największych oszustw deweloperskich Kilkadziesiąt domów w stanie surowym. Puste, bez okien i drzwi. Niektóre bez dachów, choć na niektórych pokrycie dachowe prezentuje się o dziwo dobrze. Całościowo jednak mamy do czynienia z ponurym, porzuconym osiedlem-widmo w Podłężu, w powiecie wielickim, pomiędzy Wieliczką i Niepołomicami. To jedna z największych afer deweloperskich w naszym kraju, która kosztowała niedoszłych mieszkańców 20 mln zł.

📢 Gwiazdy krakowskich Wianków zaśpiewały pod Wawelem. Tak było Miuosh, Kasia Lins, Piotr Zioło, Julia Pietrucha to gwiazdy, które wystąpiły na Wiankach na scenie na Powiślu. Ale wieczorny koncert to nie koniec Wianków! 📢 Aleksandra Klepaczka reprezentuje Polskę w konkursie Miss Supranational. Kogo jeszcze zobaczymy na finałowej gali w Nowym Sączu? O tytuł Miss Supranational 2023 ubiega się 56 pięknych kobiet z całego świata. Finałowa gala odbędzie się już 14 lipca w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, a transmitowana będzie na żywo przez telewizję Polsat. Polskę reprezentować będzie Miss Polski 2022 Aleksandra Klepaczka. Zobacz pozostałe finalistki Miss Supranational 2023.

📢 Zakończenie puczu Grupy Wagnera związane z usunięciem szefa sztabu armii i ministra obrony Rosji. Oto prawdziwy cel działań Prigożyna? Republikański senator Marco Rubio ze Stanów Zjednoczonych podjął się oceny zakończenia puczu przez Grupę Wagnera. Jego zdaniem, jest to związane z odsunięciem od władzy ministra obrony i szefa sztabu generalnego Rosji, którzy mają zostać zastąpieni przez ludzi Jewgienija Prigożyna. Taki był cel działań lidera wagnerowców?

📢 Pogoda nie sprzyjała, ale wianki i tak powstały. Oto najpiękniejsze Krakowskie Wianki to wydarzenie związane z obchodami Nocy Kupały, a nieodłącznym elementem tej są plecione w kwiatów i roślin wianki. Plecenie wianków i wybór najpiękniejszych tradycyjnie odbył się podczas sobotnich krakowskich Wianków. 📢 W Skawinie rozpoczęto budowę od lat oczekiwanej nowej siedziby dla osób niepełnosprawnych Na ten moment czekali wszyscy związani ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Skawinie. Rozpoczęto budowę kompleksu, w którym uczestnicy zajęć terapeutycznych w tej placówce będą mieć świetne warunki do rehabilitacji i rozwijania swoich talentów (galeria). 📢 Wesele krakowskie z tysiącami gości. W Bibicach przypominali przedwojenne wiejskie zwyczaje weselne Niezwykły wianek panny młodej i jej ślubny strój krakowski budzi podziw gości. Wokół niej druhny w kolorowych gorsetach i kwiaciastych spódnicach. Pan młody w sukmanie, a za nim drużbowie w kaftanach, starostowie w krakowskich strojach z przyśpiewkami na ustach - takie widowisko przygotowano w Bibicach. Tu odgrywano wesele krakowskie, dawne wesele wiejskie ze zwyczajami znanymi jeszcze przed druga wojną światową.

📢 Tatry Słowackie. 67-letni Polak utknął pod Rysami. W czasie akcji ratunkowej piorun raził ratownika Trudna akcja ratunkowa pod Rysami w Tatrach Słowackich. Ratownicy szli na pomoc 67-letniemu Polakowi. Jeden ze słowackich ratowników został rażony piorunem. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało.

📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek i Emilka pokazują swoje domy w środku. Tak mieszkają bohaterowie programu Fokus TV Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Poszliśmy w las z grzybiarzem. Efekt - ponad 150 sztuk prawdziwków w koszyku, kilka maślaków i garść kurek Popadało, więc grzybiarze przestępują z nogi na nogę. My zaś uznaliśmy, że nie można wiecznie korzystać tylko z opowieści o tym, kto, co i gdzie znalazł. Trzeba w końcu samemu pójść w las. Więc umówiliśmy się na rekonesans uczestniczący. Przewodnikiem nie mógł być nikt inny, jak Eugeniusz Liana. Godzina zbiórki – 5.30. Cel – gmina Lipinki, pogranicze Pagorzyny i Wójtowej. 📢 Żużel: Grand Prix 2023. Wyniki, terminarz, klasyfikacja indywidualnych mistrzostw świata. Polacy walczą o medale Grand Prix 2023 na żużlu ruszyła 29 kwietnia, sprawdź wyniki, oto klasyfikacja generalna i terminarz IMŚ. W programie żużlowych indywidualnych mistrzostw świata w tym roku jest zaplanowanych 10 eliminacji. Medalistów poznamy najpóźniej 30 września. Pierwszy turniej przyniósł wygraną Bartosza Zmarzlika.

📢 Igrzyska Europejskie 2023. Aleksander Kitewski i Sylwia Szczerbińska ze srebrnym medalem w mikście w sprincie kajakowym W sobotę (24 czerwca 2023 r.) zakończyła się rywalizacja w igrzyskach europejskich w sprincie kajakowym. Na Zalewie Na Piaskach (tzw. Kryspinów) pod Krakowem do wzięcia było sześć kompletów medali. Jeden z nich - srebrny - wywalczyli w mikście C-2 na 200 m Aleksander Kitewski i Sylwia Szczerbińska.

📢 Krakowskie "Tempo" na spotkaniu po latach w kinie Kijów. Film "Zwykła opowieść o niezwykłej gazecie" przywołał mnóstwo pięknych wspomnień To wydarzenie bez precedensu w historii krakowskich mediów. Na wieczorze wspomnień połączonym z premierą filmu dokumentalnego o "Tempie" zebrali się dziennikarze i pracownicy dawnej gazety sportowej oraz grono czytelników i przyjaciół redakcji. Piątkowe spotkanie w kinie Kijów było pełne wzruszeń i pozytywnych emocji. Padło wiele ciepłych słów pod adresem osób, które przed laty współtworzyły najlepszy dziennik sportowy w Polsce.

📢 Te imiona są PECHOWE. Nic im się nie udaje i zawsze wpadają w kłopoty. Masz tak na imię? Lepiej miej się na baczności 24.06.2023 Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. Księga imion to kopalnia wskazówek, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jakich sferach życia mamy szczęście, a w jakich powinniśmy być nadzwyczaj ostrożności. Pod uwagę bierze się różne czynniki - pochodzenie imienia, dosłowne znaczenie, a nawet jego długość. Sprawdź w galerii, czy imię, które nosisz, jest pechowe! 📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 24.06.2023 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc.

📢 Nawiedzone i upiorne miejsca w Małopolsce. Czy tam naprawdę straszy? 24.06.2023 W Małopolsce są miejsca, które obrosły legendami mrożącymi krew w żyłach. To opuszczone domy, w których nikt nie chce zamieszkać, stare szpitale, budynki, w których dochodziło do brutalnych morderstw. Historie przekazywane przez mieszkańców z pokolenia na pokolenie często wydają się nierealne i wypada traktować je z przymrużeniem oka. A wy wierzycie w tajemnicze siły? Zobaczcie, gdzie znajdują się "nawiedzone" miejsca!

📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 24 czerwca Dzień Szwagra. Taki szwagier to skarb! To są najlepsze memy ze szwagrem w roli głównej Dzień Szwagra obchodzony jest w ostatnią sobotę czerwca. W tym roku wypada 24 czerwca. Zobacz najlepsze memy o szwagrem i z szwagrem w roli głównej. Tak widzą szwagrów internauci! 📢 Poważny wypadek na al. 29 listopada w Krakowie. Autobus zderzył się z samochodem osobowym Jak informuje Patrol 998 Małopolska, dziś rano na al. 29 listopada w Krakowie zderzył się autobus i samochód osobowy. Policja informuje zaś, że poszkodowana choć niegroźnie została pasażerka samochodu. Możliwe utrudnienia w ruchu. 📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów. Ranking lodziarni lato 2023 Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie!

📢 Tanie mieszkania od komornika. Licytacje komornicze w Małopolsce w lipcu 2023. Te lokale będą licytowane 24.06.2023 Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Sprawdź licytacje komornicze, które odbędą się w lipcu 2023 r. Cena wywoławcza to najczęściej 3/4 sumy oszacowania, ale może wynieść nawet połowę realnej wartości nieruchomości. Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Horoskop dzienny na 25 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 25 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 24 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 24 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 61. Osman umiera w szpitalu. Streszczenie odcinka [30.06.23] Po ataku Begum Osman trafia do szpitala. Mężczyzna jest w stanie krytycznym. Tymczasem do rezydencji Yamana dociera opieka społeczna. Czy zabiorą Yusufa? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 61. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 122. Justo dowiaduje się, że ma córkę. Streszczenie odcinka [29.06.2023] Justo zaczął odzyskiwać pamięć. Manuela ma dla niego zaskakującą wiadomość. Z kolei Felipe zostaje sam na sam z córką. Co się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 122. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Zakazany owoc odc. 248. Próba skompromitowania Yildiz. Streszczenie odcinka [29.06.23] Sahika powoli zaczyna szykować się do ślubu Yildiz. Co dla niej przygotuje? Tymczasem Ender i Caner coś knują. Co takiego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 248. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 245. Wzajemne okłamywanie. Streszczenie odcinka [26.06.23] Ender znów jest wściekła. Co spowodowało u niej wybuch złości? Tymczasem Yildiz znów nie ma powodów do radości. Co się dzieje? Przeczytaj poniższe streszczenie 245. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 24.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Niedziele handlowe 2023. W tym roku będzie ich siedem. Zobacz, w które niedziele sklepy będą otwarte 24.06.2023 Niedziele handlowe w 2023 r. wypadają w styczniu, kwietniu, czerwcu, sierpniu oraz grudniu. Poniżej przedstawiamy kalendarz tegorocznych niedziel handlowych oraz listę sklepów otwartych w pozostałe niedziele. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 24.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Horoskop miłosny na lato 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź [24.06.2023] Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje!

📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 24.06.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 MODNE kolory paznokci. Hitem mleczna biel, czekoladowy brąz, pomarańczowy i niebieski 24.06.2023 Szukasz oryginalnych i modnych kolorów paznokci na sezon 2023? W tym roku zarówno miłośniczki minimalizmu, jak i fanki szalonych stylizacji paznokci znajdą coś dla siebie. Kolorem roku jest Viva Magenta, czyli odcień karminowej czerwieni, ale możesz też postawić na czekoladowy brąz, pomarańczowy czy soczystą zieleń. Te kolory ożywią każdą stylizację. Masz ochotę na delikatny i subtelny manicure? Wybierz mleczną biel, jasny beż lub pudrowy róż. Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 W poszukiwaniu Smoka Krakuska i Salamandry Sandry. Gdzie można kupić maskotki igrzysk europejskich? Oficjalnymi maskotkami III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 są Smok Krakusek i Salamandra Sandra. Zostały zaprezentowane podczas ceremonii otwarcia imprezy. Są mieszkańcy, którzy zgłaszają nam, że chcieliby zakupić takie pamiątki, np. jako prezent dla dzieci i szukają miejsca sprzedaży. 📢 Pluszaki z Chin pamiątką z Krakowa. Czy Sukiennice to miejsce dla pokemonów i pand? Ogromne, o parówkowatych kształtach maskotki produkowane w Chinach rzucają się w oczy. Koty, pandy, pokemon z japońskiego serialu. Wraz z nimi na nabywców czekają w Sukiennicach stadka pluszowych gęsi, które zalały ostatnio stragany w całej Polsce. Czy akurat takie maskotki turyści powinni wywozić jako regionalne pamiątki z Krakowa? Miasto niby stawia najemcom wysokie wymagania co do tego, czym można handlować w tym wyjątkowo reprezentacyjnym miejscu. Ale żółty pokemon Pikachu niezmiennie tkwi w Sukiennicach (zresztą nie tylko jako pluszak, jest tu też obecny w wersji "czapeczka").

📢 Igrzyska Europejskie 2023. Horror w meczu polskich koszykarzy Ostatni mecz w grupie A koszykarzy 3x3 w Igrzyskach Europejskich Polski z Serbią decydował o awansie Biało-czerwonych do ćwierćfinału. Były niebywałe emocje zakończone happy endem. Polacy awansowali do ćwierćfinału z pierwszego miejsca w grupie! 📢 Najśmieszniejsze MEMY na Dzień Ojca 2023. Tata wymiata, tata superbohater. Bez nich ten świat byłby nudny! Tata najlepszym kumplem Dzień Ojca w Polsce wypada tradycyjnie 23 czerwca. To właśnie wtedy wszyscy ojcowie przyjmują życzenia i odbierają prezenty oraz wyrazy wdzięczności od swoich pociech. Jaki jest obraz polskiego taty? Tata wymiata, mówią memy, które pokazują, że tata to świetny kumpel i przyjaciel. Obejrzyj w galerii zdjęć memy na Dzień Ojca. Wszystkim tatom życzymy wszystkiego najlepszego!

📢 Najlepsze memy po meczu Mołdawia - Polska: Katastrofa Biało-Czerwonych po przerwie Do tej pory najgorszym występem Polaków w meczu z Mołdawią był remis kadry Waldemara Fornalika w 2013 roku w Kiszyniowie 1:1. Trener Fernando Santos przebił jednak ten "wyczyn" i po raz pierwszy w historii Biało-Czerwoni przegrali z Mołdawianami plasującymi się w rankingu FIFA na 171 miejscu, choć I połowa zupełnie nie wskazywała na naszą porażkę. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Mołdawia - Polska.

📢 Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Krakowie w I połowie 2023 roku. Hanna i Jakub na czele zestawienia. A wśród najrzadszych - Noe Dla chłopca Jakub, a dla dziewczynki Hanna - takie imiona były dotąd najczęściej wybierane w pierwszym półroczu 2023 roku dla nowo narodzonych dzieci w Krakowie. Jakie jeszcze są największe hity 2023 wśród imion nadawanych najmłodszym krakowianom? Mamy takie dane, z krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy 10 najpopularniejszych w tym roku imion męskich, a także pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek. 📢 Krakowskie Wianki 2023 już w sobotę. Będzie się działo! Gdzie i o której? Program koncertów Koncerty plenerowe, uliczne granie, konkurs na najpiękniejszy wianek, piknik dla rodzin - w sobotę (24 czerwca) krakowskie Wianki. Główna scena stanie na Powiślu, ale koncertów będzie można posłuchać w różnych punktach miasta. Sprawdziliśmy, gdzie być, czego nie przegapić.

📢 Gdzie jest burza? Ostrzeżenie IMGW dla Krakowa i całej Małopolski przed burzami z gradem. Nawałnice na Sądecczyźnie Przez Małopolskę przeszły gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenie II stopnia dla całego województwa. Najgorsza sytuacja była na Sądecczyźnie. W Mszanie Dolnej spadł sporej wielkości grad. Alert dla części Małopolski został przedłużony do 22.30. Dla dwóch powiatów zostało wydane ostrzeżenie 3. stopnia.

📢 Kraków. Boiska na Rynku Głównym już gotowe. Od soboty zapowiadają tam wielkie emocje w ramach igrzysk europejskich W piątek, 23 czerwca, na Rynku Głównym od strony Ratusza prowadzone są ostatnie prace związane z budową boisk do padla i teqballa. Od soboty, 24 czerwca, kibice będą mogli tam zobaczyć rywalizację w tych dyscyplinach w ramach trwających III Igrzysk Europejskich 2023 Kraków-Małopolska. Organizatorzy zapowiadają, że będzie można liczyć na wielkie emocje w pięknej scenerii zabytkowego Starego Miasta.

📢 Oto licea marzeń. TOP 10 najbardziej obleganych ogólniaków w Krakowie w rekrutacji 2023 W najpopularniejszych krakowskich liceach o jedno miejsce ubiega się średnio ok. 2,5 kandydata. Wnioski do liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia można było składać do 19 czerwca. Najwięcej chętnych jest do IV LO, a największa konkurencja - w przypadku klasy dla przyszłych techników programistów w Technikum Łączności nr 14: o jedno miejsce walczy tu prawie 10 osób. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za miniony sezon - mogło być lepiej Przez cały sezon ocenialiśmy poczynania piłkarzy w każdym meczu - 34 w ekstraklasie i 2 w Pucharze Polski. Wystawialiśmy po nich noty w skali 0 -10. By zostać ocenionym, zawodnik musiał zagrać co najmniej 15 minut. Cracovia zajęła 7. miejsce w ekstraklasie, a na jakie noty zasłużyli piłkarze? Wynik tych notowań zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Rajd zabytkowych samochodów wyruszył z Krakowa. Co za okazy! Po rocznej przerwie na trasy Małopolski znów wyruszą załogi, startujące w Rajdzie Polskim Historycznym. 11 edycja zawodów, które rozgrywane są w dniach 22-25 czerwca, będzie finałową Rundą Pucharu Polski w Historycznych Rajdach na Regularność. Rajd wyruszył sprzed TAURON Areny Kraków.

📢 Miechów. Będą rejestrować samochody w… warsztacie W przyszłym roku mieszkańcy powiatu miechowskiego będą rejestrować swoje pojazdy w warsztacie. Właśnie rozpoczęły się prace, polegające na adaptacji obiektu dawnych warsztatów Zarządu Dróg Powiatowych przy ulicy Warszawskiej na siedzibę Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Miechowie. 📢 Te objawy wskazują na raka prostaty. Mogą być nietypowe! To najczęstszy nowotwór u mężczyzn, więc tych dolegliwości nie wolno bagatelizować Rak prostaty jest w Polsce bardziej śmiertelny niż w Europie – szansa na przeżycie 5 lat od diagnozy wynosi tylko 30 procent. Ważna jest więc profilaktyka i regularne wykonywanie badania gruczołu krokowego, by wcześnie wykryć chorobę i rozpocząć leczenie. Zwiększone ryzyko rozwoju tego złośliwego nowotworu rośnie z wiekiem, zwłaszcza powyżej 60. roku życia. Dlatego warto znać pierwsze, jak i nietypowe objawy raka pęcherza, by nie pomylić ich z symptomami innych zaburzeń. Na te dolegliwości zwróć uwagę!

📢 Koniec roku szkolnego! Zobacz, jak to wyglądało za czasów PRL. To było wydarzenie! Koniec roku szkolnego to początek wakacji. I teraz, i kiedyś uczniowie czekają z utęsknieniem na ostatni dzwonek i rozdanie świadectw. Za czasów PRL w każdej szkole było to wielkie wydarzenie. Zobacz, jak obchodzili koniec roku szkolnego rodzice i dziadkowie. 📢 Rocznica "czarnej niedzieli" w Myślenicach. Mijają 83 lata od tragicznych wydarzeń W piątek (23 czerwca) przypada rocznica „czarnej niedzieli” z czerwca 1940 roku, kiedy to miały miejsce jedne z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Myślenic i jego mieszkańców. Z okazji tej rocznicy władze samorządowe oraz grupa mieszkańców zgromadzili się przy tablicy upamiętniającej ofiary „czarnej niedzieli”, aby złożyć im hołd. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

📢 Zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej. Gdzie pojawi się nowy proboszcz? Sprawdź listę zmian Krakowska kuria ogłosiła - jak co roku przed wakacjami - zmiany personalne wśród duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej. Wiadomo już, gdzie pojawią się nowi proboszczowie i administratorzy parafii. Ogłoszone zmiany dotyczą także wikariuszy oraz księży, którym powierzono szczególne funkcje i obowiązki. - Tam, gdzie idziemy wiernie za Chrystusem, tam na pewno zawsze możemy cieszyć się Jego błogosławieństwem mówił abp Marek Jędraszewski, dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczając nowe nominacje księżom Archidiecezji Krakowskiej.

📢 Najtańsze aquaparki w Polsce. Gdzie zabawa kosztuje najmniej? Który aquapark jest najtańszy dla rodzin z dziećmi? Aktualny ranking cenowy Aquaparki to najlepsze lekarstwo na upał. Parki wodne oferują wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, od zjeżdżalni przez pirackie statki po strefy relaksu i SPA. Dzięki temu nadają się świetnie jako atrakcja na weekend dla całej rodziny. Niestety, zabawa w aquaparku nie zawsze jest tania. Wybraliśmy 10 najlepszych polskich aquaparków, sprawdziliśmy cenniki i stworzyliśmy aktualny ranking cenowy najtańszych parków wodnych. Sprawdźcie, gdzie godzina zabawy kosztuje grosze. 📢 Propozycje na nadchodzący weekend w powiecie proszowickim (24-25 czerwca) To będzie prawdziwie piknikowa niedziela na terenie powiatu proszowickiego. W niedzielne popołudnie zaplanowano co najmniej cztery takie wydarzenia, w tym jedno z udziałem piłkarskich oldbojów Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Najwyraźniej wszyscy organizatorzy chcą zdążyć przez wyjazdem dzieci i młodzieży na wakacje.

📢 Burza przeszła przez region tarnowski. Strażacy usuwają powalone drzewa i wypompowują wodę z zalanych piwnic Wiele powalonych drzew, zalane piwnice, uszkodzone linie energetyczne i poszycie dachu na domu. Trwa usuwanie szkód, które są następstwem przejścia burzy z intensywnym opadem deszczu przez region tarnowski.

📢 Kandydatki do tytułu Miss Polski na zgrupowaniu w Krynicy-Zdroju. Piękne dziewczęta odkrywają Małopolskę Już 16 lipca poznamy nową Miss Polski. Wybrana zostanie ona spośród 32 kandydatek podczas wielkiej gali, która odbędzie się w Amfiteatrze parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. W Krynicy-Zdroju trwa już zgrupowanie pretendentek do korony. Kandydatki ćwiczą do konkursu, uczestniczą w sesjach fotograficznych i odkrywają Małopolskę. Były m.in. w Bobowej, Muszynie, Nowym Sączu i Krakowie. 📢 Dzikie zboże porasta Nową Hutę. Czy to pozostałość po polach uprawnych z czasów przednowohuckich? W czerwcu cała Nowa Huta jest pełna zdziczałego, niedojrzałego zboża. Najczęściej można zaobserwować je na niekoszonych trawnikach, przy drogach i chodnikach lub w ogródkach między blokami. Istnieje wiele teorii tłumaczących pochodzenie tej rośliny. Według jednej zboże wykiełkowało z chleba, rzucanego ptakom. - Według innej to pszenica z dawnych pól, z przednowohuckich wsi Czyżyn, Bieńczyc, Pleszowa, Mogiły. Siła czarnoziemu - mówi Katarzyna Kobylarczyk-Kułakowska, pisarka z Nowej Huty.

📢 Wakacje oznaczają setki nowych przyjęć zwierzaków do schroniska przy ul. Rybnej w Krakowie. Zobaczcie jakie słodziki czekają na adopcję W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej w Krakowie w okresie wakacyjnym co roku powtarza się ten sam scenariusz. Miesiące czerwiec, lipiec i sierpień oznaczają wiele nowych przyjęć zwierząt, a w szczególności psów, kotów i gryzoni. Jakie są tego przyczyny? Wyjazdy na wakacje, wyjazdy za granicę do pracy, czy też brak możliwości kosztownego leczenia swojego pupila. Kinga Osuch z Krakowskiego Towarzystwa Opieki na Zwierzętami wylicza jakie wsparcie dla schroniska jest teraz najbardziej potrzebne.

📢 Tak się nie maluj! Ten makijaż odstrasza mężczyzn. Sprawdź 9 rzeczy, których lepiej unikać robiąc make-up Makijaż ma za zadanie dodać kobiecie uroku, pewności siebie i podkreślić jej piękno. Niestety nie zawsze tak jest! Oto 9 rzeczy, których panowie nie znoszą w kobiecym make-upie! Zobacz, jakich błędów unikać szykując się na randkę.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity. 📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. W Dzień Wędkarza (23 czerwca) też mają swoje święto. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Dziś dzień Wędkarza! A wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 PEWEX, czyli luksus w czasach PRL. Takie rzeczy można było kupić tylko w specjalnych sklepach PEWEX. Zobacz! W sklepach Pewex pachniało luksusem. Można tam było kupić rzeczy, których nie dostało się w żadnym innym sklepie. Był tylko jeden szkopuł: pięknych rzeczy było w bród, ale, żeby je kupić, trzeba było zapłacić dolarami (ewentualnie tzw. bonami towarowymi), a nie złotówkami. Sklepy Pewex przeszły do legendy. Każda wizyta w Peweksie dostarczała dreszczyku emocji, a kupiony tam dezodorant czy alkohol przeznaczało się na specjalne okazje.

📢 Deniss Rakels znów zagra w Krakowie. Hit transferowy! Były snajper Cracovii podpisał kontrakt z Hutnikiem Hutnik Kraków. Deniss Rakels, były reprezentant Łotwy, piłkarz dobrze znany z polskiej ekstraklasy - m.in. z występów w Cracovii, został nowym zawodnikiem nowohuckiego klubu. 31-letni napastnik do polskiej II ligi przeniósł się z łotewskiej ekstraklasy. 📢 Co oni wyprawiają! Oto Najlepsze MEMY o kierowcach! Zobaczcie O kierowcach, ale i polskich drogach można opowiadać wiele różnych historii. Internauci podsumowali te opowieści w sieci. Zobaczcie najlepsze memy! 📢 170 mln zł zyskał sportowy Kraków dzięki igrzyskom europejskim. Pozostaną odnowione obiekty Zarząd Infrastruktury Sportowej podsumował przygotowania do III Igrzysk Europejskich 2023, które odbywają się w Krakowie i Małopolsce. Dzięki rządowym dotacjom, w łącznej kwocie ponad 130 mln zł, pod Wawelem zrealizowano trzy inwestycje miejskie: modernizację stadionu Wisły, toru kajakowego przy ul. Kolnej oraz budowę boiska do koszykówki 3x3 przy al. Focha. Ze środków centralnych (w kwocie 39 mln zł) skorzystała też krakowska Akademia Wychowania-Fizycznego, gdzie zmodernizowano stadion i halę wraz z otoczeniem.

📢 Sukienki na lato Rozenek, Hyży i Mrozowskiej to hit wakacji. Te zwiewne kreacje zatuszują niedoskonałości figury. Zobacz propozycje gwiazd Szukasz stylizacji na wakacje, w której będzie ci wygodnie, komfortowo i chłodno? Postaw na sukienki na lato o luźnym kroju, który pozwoli ci się poczuć naprawdę dobrze i nie przejmować się figurą. Chociaż nasze polskie celebrytki nie muszą się martwić nadprogramowymi kilogramami, to ukochały sobie tent dress. Zobacz proste sukienki na lato, które założyły na siebie Rozenek-Majdan, Mrozowska, Hyży i Żmuda-Trzebiatowska. 📢 Dziedzictwo odc. 56. Ali porzuca Begum. Streszczenie odcinka [23.06.23] Begum jest załamana, ponieważ Ali ze względu na jej kłamstwa postanowił z nią zerwać. Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 56. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Wietrzenie magazynu Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. 15 procent zniżki na cały asortyment Dwa dni - 23 i 24 czerwca - potrwa akcja wyprzedaży powojskowego sprzętu i ubrań, którą organizuje krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego. Przy ul. Księży Pijarów 3 w Krakowie na nabywców będą czekać przecenione o 15 procent m.in. dresy "ferdki", manierki i hełmy, będzie okazja kupić ze zniżką drewniane skrzynie, taborety, porcelanę... Podczas wyprzedaży zakupy będzie można zrobić w piątek od 9 do 17 i w sobotę między 9 a 13. Zyski ze sprzedaży AMW przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

📢 Proszowice. Nagrał film o niezłomnym pradziadku. Wygrał ogólnopolski konkurs Michał Pawłowski, uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Chłopiec nagrał film poświęcony swojemu stryjecznemu pradziadkowi Ignacemu Boduchowi, żołnierzowi AK zamordowanemu przez UB w 1945 roku.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Kraków. Budowie Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza postępuje W dzielnicy VIII Dębniki, a dokładniej na Ruczaju, przy ul. Jana Kantego Przyzby powstaje ośrodek Centrum Kultury Ruczaj , filia Centrum Kultury Podgórza. Na razie to wielka dziura w ziemi, ale ma tu stanąć kolorowy budynek. Umowę z wykonawcą - firmą Łęgprzem - podpisano 1 lutego br. Jej wartość to ponad 55 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 30 mln zł. Firma ma ponad 2 lata na wykonanie prac.

📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach. 📢 Proszowice. Towarzystwo Turystyki Regionalnej ma 15 lat Tysiące przejechanych kilometrów, dziesiątki odwiedzonych miejsc, zorganizowanych spotkań i koncertów, setki spławionych Szreniawą wianków. Towarzystwo Turystyki Regionalnej Proszowice to jedna z najaktywniejszych lokalnych organizacji. W tym roku obchodzi piętnastolecie swojej działalności.

📢 Kto nie powinien jeść bobu? Osoby z tymi schorzeniami mogą czuć się bardzo źle po jego spożyciu. Niektóre leki też wykluczają jego jedzenie Choć bób to wyjątkowo pożywne i niskokaloryczne warzywo, nie wszyscy mogą cieszyć się jego walorami smakowymi i zdrowotnymi. Szczególną ostrożnością we włączaniu go do swojej diety muszą wykazać się osoby przyjmujące leki na depresję i chorobę Parkinsona. Czujnością muszą wykazać się też chorzy na cukrzycę i dnę moczanową. Sprawdź, czy jesteś w grupie osób, którym jedzenie większych ilości bobu może zaszkodzić. 📢 Clepardia, Cracovia, Wisła. Odkryte baseny to było kiedyś centrum wakacyjnego życia w Krakowie. Z wielu ostał się jeden. Archiwalne zdjęcia Jedni chodzili na Clepardię, inni woleli Wisłę, jeszcze inni – Cracovię. A niektórzy bywali wszędzie. Dużą popularnością cieszyły się też Polfa, ale już mało kto pamięta, że uprzywilejowani mogli się też wybrać się na Wawel. Nie, to nie jest mapa sportowych rozgrywek, lecz miejsca, gdzie chodziło się kiedyś w Krakowie na odkryty basen. Po tamtych czasach zostało już jednak tylko wspomnienie. Bywaliście? Pływaliście? Pamiętacie tamte baseny? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dni Miechowa. Agnieszka Chylińska w koszulce Pogoni! Od czwartku do niedzieli trwały tegoroczne Dni Miechowa. Zaczęło się od spotkania autorskiego w Bibliotece Publicznej z Nathalie K. Flower. Skończyło na koncercie Agnieszki Chylińskiej i pokazie laserów. 📢 Proszowice. Śladami Stańczyka dojechali do Niepołomic Zamek w Niepołomicach, Czarny Staw w Puszczy Niepołomickiej to tylko niektóre miejsca, które odwiedzili uczestnicy tegorocznej edycji Rowerowego Rajdu Stańczyka. W nagrodę za aktywnie spędzony czas otrzymali efektowne pamiątkowe medale.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Bad Homburg 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA 250 w Bad Homburg.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Bad Homburg 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 250 w Bad Homburg. 📢 Dni Proszowic 2023. Tłumy na Sławomirze i niespodzianka z Ostrowa Tak, jak można było się spodziewać, niedzielny koncert Sławomira zgromadził pod sceną tegorocznych Dni Proszowic tłumy ludzi spragnionych lekkiej, tanecznej muzyki. Piosenkarz i muzyk, występując wspólnie z żoną Kajrą i zespołem, nie zawiódł jej oczekiwań, wykonując swoje najbardziej przebojowe piosenki.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 Dni Proszowic 2023. Sobota pełna tańca i muzyki. Znakomity Zimen Do późnego sobotniego wieczoru trwały sobotnie wydarzenia, odbywające się w ramach tegorocznych Dni Proszowic. W pierwszej części na scenie dominowała młodzież. Im później, tym więcej było „dorosłych” wykonawców. Zwieńczeniem pierwszego dnia był koncert Jacka Mejera, czyli rapera Mezo. 📢 Kultowy Kryspinów - tak nad zalewem było ponad 20 lat temu. Szaleństwa młodości i beztroska zabawa. Co za zdjęcia! Zalew Kryspinów, choć tak naprawdę prawidłowa nazwa to Zalew na Piaskach, od lat jest jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku krakowian. Kąpielisko położone tuż przy zachodniej granicy miasta, w gminie Liszki, przyciąga tłumy plażowiczów i i miłośników sportów wodnych. U nas – mała podróż w czasie. W archiwum znaleźliśmy sporo zdjęć-perełek dokumentujących wypoczynek krakowian nad zalewem sprzed lat. Głównie sprzed dwóch dekad, ale są też starsze. Może nawet odnajdziecie się na zdjęciach?

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek. 📢 Dni Gminy Zabierzów z Senioraliami i mnóstwem koncertów. Rynek zamienił się w scenę muzyczna Muzyka, tańce i podróże z historią - to tegoroczne Dni Gminy Zabierzów. Właściwie zaplanowano je na sobotę i niedzielę, 17 i 18 czerwca, ale wszystko to poprzedziły piątkowe Senioralia, czyli występy i zabawy seniorów.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 15.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Dilerzy i handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? LISTY GOŃCZE 15.06.2023 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku. 📢 Sztuka na skórze. W Krakowie w ten weekend trwa międzynarodowy festiwal tatuażu Ponad 400 tatuatorów z całego świata - w tym mistrzowie z Hong Kongu, Taiwanu czy Korei, artyści ze Stanów Zjednoczonych i Europy - czekają na odwiedzających 16. TATTOOFEST w Krakowie. To jeden z największych festiwali tatuażu i najstarsza, cykliczna impreza tego typu w kraju. Jak zapowiadają organizatorzy, w ten weekend w Krakowie pojawi się m.in. mocna reprezentacja tatuażu etnicznego. Impreza odbywa się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9.

📢 Najlepiej oceniane aquaparki w Europie. Water Park Energylandia w Zatorze w TOP 10! Zobacz RANKING Water Park Energylandia w Zatorze to najlepiej oceniany aquapark w Europie. Najpopularniejsze wodne atrakcje na Starym Kontynencie szczegółowo przeanalizowali specjaliści ds. domów wakacyjnych Interhome, który opublikowali „Zestawienie 10 najlepszych europejskich aquaparków 2023”. Kto znalazł się w najlepszej 10 tego zestawienia?

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

iPolitycznie - J. Krajewski o powrocie J. Kaczyńskiego do rządu