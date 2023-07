Prasówka 25.07.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem [25.07.2023]”?

Prasówka 25.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem [25.07.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [25.07.2023] Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Oto Maria Andrejczyk publikuje bardzo seksowne zdjęcia. To jedna z najładniejszych polskich lekkoatletek! Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię.

Prasówka 25.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Małopolscy strażacy walczą z potężnymi pożarami w Grecji. Działają głównie w nocy, bo za dnia panuje piekielny upał. Film, zdjęcia Małopolscy strażacy walczą z dużymi pożarami, które trawią lasy w pobliżu Aten. - Najczęściej działania prowadzone są w nocy z powodu wysokiej temperatury za dnia - mówi nam kpt. Łukasz Nowak, oficer prasowy polskich strażaków, przebywających na trudnej misji w Grecji. Na filmie i zdjęciach można zobaczyć, jak trudna jest sytuacja na miejscu. Działania naszych strażaków mają potrwać dwa tygodnie, a może dłużej. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Małopolska. Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami z gradem w poniedziałek 24 lipca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek 24 lipca ostrzeżenie II stopnia o burzach z gradem dla całej Małopolski. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h punktowo do 90 km/h. Miejscami może spaść grad. 📢 Weekendowa akcja krakowskiej drogówki przeciwko piratom drogowym i nielegalnym wyścigom. Kilkaset mandatów W piątek i sobotę policjanci krakowskiej drogówki przeprowadzili akcję mającą na celu przeciwdziałanie nielegalnym wyścigom i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas akcji funkcjonariusze przeprowadzili 484 kontrole, nałożono 403 mandaty karne. Ponadto zatrzymano 20 dowodów rejestracyjnych i zatrzymano 4 prawa jazdy.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Warszawa 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Warszawie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Warsaw Open. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Warszawa 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach Legii Warszawa.

📢 Ponad 16 tysięcy fanów dopingowało Górnika Zabrze na inaugurację sezonu ZDJĘCIA KIBICÓW Pierwszy ligowy mecz Górnika w nowym sezonie PKO Ekstraklasy oglądało na Arenie Zabrze ponad 16 tysięcy widzów. Fani głośno dopingowali piłkarzy trenera Jana Urbana w spotkaniu z zespołem z Radomia. Zobaczcie zdjęcia kibiców z meczu Górnik - Radomiak. 📢 Tak wyglądał Kraków 1000 lat temu! Zobaczcie rekonstrukcję. Jest niczym Krakowski wehikuł czasu Czy dzisiejszy Kraków ma coś wspólnego z Krakowem ze średniowiecza? Jak wyglądały dziesięć wieków temu trakty miasta i jego najważniejsze budowle? To przedstawia animacja "Kraków 1000 lat temu (wirtualna rekonstrukcja)". A my w naszej galerii prezentujemy wybrane ujęcia z tej niezwykłej podróży w przeszłość. 📢 Pożar krakowskiego archiwum, już siedem osób z zarzutami. Śledczy wciąż badają, co było przyczyną. Opinii biegłych nie ujawnią Siedem osób ma zarzuty w sprawie pożaru archiwum Urzędu Miasta Krakowa przy ulicy Na Załęczu, do którego doszło w lutym 2021 roku. Do dziś nie ogłoszono, co było jego przyczyną. Zespół biegłych opracował opinię, jednak ze względu na dobro trwającego wciąż postępowania krakowscy śledczy nie chcą jej ujawnić.

📢 Postępują prace przy budowie kościoła św. Jana Pawła II na Ruczaju. Teraz czas na dzwon na wieżę nowego kościoła Dzwon na wieżę budującego się kościoła św. Jana Pawła II w Krakowie został zamówiony w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Jego koszt to 150 tys. zł z czego 90 tys. zł już udało się zebrać. Parafia zbiera teraz resztę środków na sfinansowanie dzwonu. Wielki dzwon będzie ważył tonę. Przypominamy, że budowa kościoła na Ruczaju rozpoczęła się w 2018 roku.

📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej na ukończeniu. Powstaje też wielki parking park&ride ZDJĘCIA Trwa budowa nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Po trzech latach od rozpoczęcia realizacji zadania część nowej infrastruktury została już oddana do użytku, a na pozostałych odcinkach roboty są na finiszu, tak by nowym tramwajem można było przejechać od początku nowego roku szkolnego. Przejdź do GALERII, by zobaczyć zdjęcia inwestycji z lotu ptaka, na których szczególnie dobrze widać nie tylko stan zaawansowania zadania. Patrząc z góry widzimy szerszy kontekst urbanistyczny, w jakim funkcjonować będzie linia tramwajowa oraz pozostałe elementy zadania. 📢 Horoskop dzienny na 25 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 25 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Kibice Cracovii na meczu ze Stalą. Na trybunach w Mielcu pojawiła się mocna grupa z Krakowa ZDJĘCIA, WIDEO Kibice Cracovii solidnie zmobilizowali się na inaugurację sezonu piłkarskiej ekstraklasy i na sobotni mecz "Pasów" ze Stalą wybrała się do Mielca ich liczna grupa. Na trybunach zapełnili przeznaczony dla nich sektor, ale byli też tacy fani, którzy usiedli wśród miejscowych. Na boisku mecz przyjaźni zakończył się polubownym rozstrzygnięciem 2:2, a gole dla krakowian zdobywali Paweł Jaroszyński i Michał Rakoczy. Obejrzyjcie zdjęcia kibiców Cracovii w galerii.

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców 24.07.2023 W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z wyludnianiem się. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja w ciągu 20 lat skurczyła się aż o 36 procent. Ogromny problem mają także inne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 33,9 procent) i Jastarnia (spadek o 33,3 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż w Małopolsce! Oto przegląd ofert: ceny i zdjęcia 24.07.2023 Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu. 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wybierz przepis dla siebie! 📢 Budowa S7 Miechów-Szczepanowice. Widać przebieg, ale na jezdnie jeszcze długo poczekamy Budowana droga ekspresowa S7 Miechów - Szczepanowice trwa. To najmniej zaawansowany odcinek na S7 od Krakowa do granicy z województwem świętokrzyskim. Postęp prac ocenia się na 40 proc. Trwają roboty ziemne, ale wyłonił się zarys przyszłej drogi. Na razie przypomina na większości odcinka szeroką polną drogę, ale miejscami jest już więcej podbudowy pod jezdnie. Pojawiają się też wiadukty i mosty. Prace trwają też na odcinkach Widoma-Kraków i Moczydło-Miechów.

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Cukinia. 8 nietypowych, pysznych dań. Cukinia w roli głównej [PRZEPISY] Cukinia – przepisy. Sezon na cukinię w pełni. Jakie nietypowe dania można przygotować z tym pysznym warzywem? Kliknijcie w galerię i zobaczcie osiem niebanalnych dań z cukinią: sałatki, spaghetti z cukinii, roladki i placki. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 24.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Horoskop dzienny na 24 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 24 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 145. Ataki agresji i halucynajce. Streszczenie odcinka [01.08.2023] Cayetana odwiedza Fabianę przed śmiercią. Co jej obieca? Tymczasem jedna z kobiet zaczyna mieć halucynacje. O kogo chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 145. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 24.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Takie dodatkowe opłaty są w szpitalach. Na takie wydatki musisz być gotowy. Zapłacimy nie tylko za telewizor. Za to płacisz ekstra Pobyt w szpitalu nie należy do przyjemności. Każdy stara się jak najlepiej dbać o swoje zdrowie, jednak zdarza się, że musimy spędzić w szpitalu nieco więcej czasu. Nawet jeżeli pobyt ten jest sfinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wciąż są rzeczy i usługi, za pacjenci będą musieli zapłacić z własnej kieszeni. Na jakie wydatki musimy się przygotować? Sprawdźcie!

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Tak się piło w PRL! Z sokiem lub bez, czyli o ulicznych saturatorach słów klika. Pamiętacie "gruźliczankę"? Kilka szklanek, wózek na kółkach z parasolem lub bez, butla ze sprężonym gazem i sok lub dwa do wyboru. Czasami łańcuch z kłódką. Tak się piło w PRL! Smak wody sodowej z saturatora wspominamy z sentymentem do dziś. Nazywa była złośliwie gruźliczanką. Bo kto to widział, żeby szklankę po kliencie przepłukiwać byle jak w zimnej wodzie! Ale i tak do saturatorów ustawiały się kolejki.

📢 Najmodniejsze włosy i kolory na lato 2023. Potrzebujesz odmiany? Zobacz top stylizacje! Nie tylko wiosną warto coś zmienić w swoim wyglądzie. Czujesz, że potrzebujesz drobnej zmiany czy wielkiej metamorfozy? Na wiosnę chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Wybierz się z nami do królestwa stylizacji i modnych fryzur. Mamy kilka propozycji na sezon wiosna-lato 2023. Nowa fryzura - nowa Ty! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Co to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Przetwory na zimę: ogórki, papryki, pomidory, kapusta. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Domowe przetwory na zimę. Domowe przetwory wracają do łask! Ogórki kiszone, marynowana papryka, przecier pomidorowy, kapusta, sałatki, grzyby… Wbrew pozorom przygotowanie własnych przetworów na zimę nie jest trudne. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na sprawdzone, pyszne domowe przetwory! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Placki z jabłkami. Sprawdzone przepisy na szarlotki i inne ciasta z jabłkami naszych Czytelników. TOP 10 przepisów! Wybierz coś dla siebie! Prosty placek z jabłkami, szarlotka babcina na kruchym cieście, ciasto drożdżowe z jabłkami i kruszonką, placek z jabłkami jak dawniej… Nie ma jak ciasto z jabłkami! Klasyka broni się zawsze i smakuje wyśmienicie. Dlatego zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej na placki z jabłkami! Sprawdzone przepisy na ciasta, które zawsze wychodzą!

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie. 📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 24.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 24.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Krótkie fryzury dla pań po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato [24.07.2023] Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka [24.07.2023] Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 24.07.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 24.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej. 📢 Kraków to nie tylko atrakcyjne kąpieliska, to też skażone bajora Zakrzówek, Bagry, Przylasek Rusiecki oraz liczne stawy w parkach - to miejsca, które przyciągają plażowiczów i spacerowiczów w Krakowie. Niestety mamy też w Krakowie bajora, obok których lepiej nie przechodzić, a o wchodzeniu do wody należy zupełnie zapomnieć. Choć z lotu ptaka zbiorniki przy ul. Dymarek wyglądają ciekawie i kolorowo, to przy bliższym przyjrzeniu się widać, że to skażona breja z odpadów przemysłowych.

📢 Uwalnianie miast od tranzytu i ciężarówek. Nowe obwodnice odciążą północ Krakowa, Zabierzów i Zielonki W przyszłym roku planowane jest zakończenie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, która w znacznym stopniu ma odciążyć miasto od ruchu samochodowego. Podobne efekty mają przynieść budowy obwodnic Zabierzowa i Zielonek. W piątek (21 lipca) podpisano umowy dotyczące realizacji tych wyczekiwanych inwestycji, które dodatkowo mają wpłynąć też na odkorkowywanie stolicy Małopolski.

📢 Wieliczka miastem uniwersyteckim. Wszystko na to wskazuje, że będą się tam kształcić przyszłe kadry medyczne Miasto uznane dotychczas za Pomnik Historii, którego Wielicką Kopalnię UNESCO wpisało na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego ma szansę tak jak Miasto Królów, stać się miastem uniwersyteckim. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa byłaby spełnieniem marzeń wielu osób, a szczególnie młodzieży chcącej kontynuować naukę i osiągać stopnie naukowe. Utworzenie PWSZ w Wieliczce to ogromne przedsięwzięcie, które ma wiele celów, lecz jeden szczególny - kształcenie przyszłej kadry medycznej. Chociaż do jej utworzenia jeszcze daleka i kręta droga, to już widać szansę, że podjęte starania mogą przynieść ogromny sukces.

📢 Łukasz Kaczmarek poprowadził Polskę do złota i zwycięstwa nad USA. Ergo Arena odfrunęła w finale Ligi Narodów siatkarzy 2023 Piękne święto siatkówki zaserwowali kibicom w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie reprezentanci Polski i Stanów Zjednoczonych. Podopieczni selekcjonerów Nikoli Grbicia i Johna Sperawa postawili na volleyball ofensywny. Nikt nie odstawiał ręki, bo gra toczyła się o złoto Ligi Narodów. Biało-czerwoni, niesieni w ataku przez Łukasza Kaczmarka i Aleksandra Śliwkę, wygrali turniej FIVB. Tej sztuki - w formule VNL - dokonali po raz pierwszy w historii! 📢 Kraków. 80. rocznica pacyfikacji Woli Justowskiej. Złożono kwiaty i zapalono znicze W tym roku przypada 80. rocznica pacyfikacji na Woli Justowskiej, która miała miejsce podczas II wojny światowej. Uroczystości upamiętniające tragiczną śmierć 24 osób odbyły się w niedzielę, 23 lipca, na Łące Męczeństwa przy ul. 28 Lipca 1943 r.

📢 Wakacje 2023 zaledwie 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [23.07] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Finał Ligi Narodów. Polska - USA. Biało-Czerwoni prowadzą i odjeżdżają Amerykanom! Trwa mecz Polska - Stany Zjednoczone w finale siatkarskiej Ligi Narodów! Biało-Czerwoni walczą o swój pierwszy złoty medal tych rozgrywek! Śledź z nami relację na żywo z tego meczu!

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia na boiskach w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe zdjęcia, poniżej link do galerii. 📢 Gdzie się podziały gigantyczne kolejki? Wyjątkowo spokojny weekend na krakowskim Zakrzówku. We wrześniu budowa parkingu Mimo wietrznej i pochmurnej niedzieli baseny na krakowskim Zakrzówku cieszą się sporym zainteresowaniem, choć w odróżnieniu od poprzednich weekendów do kąpieliska nie ustawiały się gigantyczne kolejki, w których trzeba było stać nawet kilka godzin. Tymczasem Zarząd Zieleni Miejskiej zapowiedział, że we wrześniu ma się rozpocząć budowa parkingu na końcu ulicy Twardowskiego. Po zakończeniu inwestycji odwiedzający Zakrzówek będą mogli tam zostawić samochody, niemniej krakowscy urzędnicy przekonują, że lepiej wybrać się w to miejsce komunikacją miejską, ewentualnie rowerem.

📢 Groźny wypadek na A4 w okolicach Bochni. BMW rozbiło się o bariery energochłonne przy autostradzie Do poważnego wypadku doszło w niedzielę (23 lipca) wcześnie rano na autostradzie A4 pomiędzy Krakowem a Bochnią. Na wysokości Damienic kierujący samochodem marki BMW stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery energochłonne. 📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4. Samochód uderzył w bariery. Jedna osoba nie żyje Tragicznie zaczęła się niedzielę, 23 lipca na autostradzie A4. Nad ranem w okolicy węzła Targowisko w powiecie wielickim doszło do wypadku. Na miejscu jedna osoba poniosła śmierć .

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [23.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Wakacje na kempingu w czasach PRL. Tak się kiedyś wypoczywało! Kultowa przyczepa, namiot, domek typu Brda. Zobaczcie zdjęcia Przyczepa - kultowy model N126 - uchodziła za luksus, o kamperach nikt nawet nie śnił. Namioty były ciężkie, a ich rozkładanie przypominało zajęcia w szkole przetrwania. Domki były wielkości znaczka pocztowego. A jednak nikt nie narzekał na wakacje na kempingach, ba, wiele osób te zdjęcia obejrzy z łezką wzruszenia w oku. Przenosimy Was w czasie, do lat 60. i 70. XX wieku. Głęboki PRL. Jak Polacy spędzali wtedy wakacje? Trochę jak w czasach pandemii - w kraju, bo o urlopie zagranicznym, choć z nieco innych niż dziś powodów, mało kto myślał. Teraz wraca boom na kempingi i pola namiotowe. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 138. "Cudowna" woda z gór. Streszczenie odcinka [21.07.2023] W mieście pojawia się oszust. Tymczasem German udaje się na policję. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 138. odcinka "Akacjowej 38", aby poznać szczegóły.

📢 Jak ominąć korek do ronda Grzegórzeckiego w Krakowie? Kierowcy znają sposoby, ale nie wszystkie są zgodne z przepisami Korki w Krakowie to prawdziwa zmora kierowców. Ci radzą sobie, jak tylko mogą, nie zawsze robią to jednak legalnie, narażając się przy tym na mandat. Jeden z kierowców pokazał na nagraniu wideo, jak ominąć korek przy dojeździe do ronda Grzegórzeckiego, a jednocześnie zrobić to zgodnie z przepisami. 📢 Kraków. Ulica Emaus nad Rudawą. Domy artystów i wille kontra nowe bloki Ulica Emaus biegnąca nad Rudawą, łącząca Salwator z ul. Królowej Jadwigi to ciekawe miejsce. Kiedyś słynęła z oryginalnych domów mieszkających tu artystów. Później wyrosło tu lub odnowiono kilka pięknych willi z ogrodami, z których Wola Justowska słynie. W ostatnich latach natomiast nad Rudawą wyrosły bloki. Są też i takie, które wyrosły, ale nie zostały dokończone. To miejsce to taki Kraków w pigułce. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Edycja wakacje 2023 [23.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez! 📢 Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Tutaj w wakacje dzieją się cuda! [23.07] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Tragiczny pożar domu pod Krakowem. Zginęła kobieta. Resuscytacja strażaków i ratowników medycznych nie pomogła Pożar domu w Woli Filipowskiej w gminie Krzeszowice wybuchł w sobotę, 22 lipca po południu. Okazał się tragiczny. Strażacy zostali zaalarmowani około godz. 15.20. Jak informują druhowie z okolicznych jednostek OSP - po dotarciu na miejsce pierwszych zastępów okazało się, że ogień opanował jedno z pomieszczeń - wszystko wskazuje na to, że kuchnię - dwukondygnacyjnego budynku. Pożar był mocno rozwinięty. Wewnątrz zgięła kobieta. 📢 Koty to władcy naszych domów. Najlepsze memy o kotach. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Kibice na meczu Hutnik Kraków - Skra Częstochowa. Gorący doping na inaugurację II-ligowego sezonu 2023-2024 na Suchych Stawach [ZDJĘCIA] Kibice Hutnika Kraków po 1. kolejce nowego sezonu (2023-2024) w II lidze piłkarskiej mają powody do radości. Ich ulubieńcy w sobotnim spotkaniu (22 lipca) pokonali na swoim stadionie 3:0 Skrę Bełchatów. Byliście na meczu? Znajdźcie się na zdjęciach. 📢 II liga piłkarska. Hutnik Kraków sezon 2023-2024 zaczął od zwycięstwa nad Skrą Częstochowa Mecz Hutnik Kraków - Skra Częstochowa, rozegrany w sobotę 22 lipca 2023 r., w 1. kolejce sezonu 2023-2024 w II lidze piłkarskiej przyniósł miejscowej ekipie zwycięstwo. Nowohucka ekipa, z nowym sponsorem strategicznym i po zmianach w składzie, ma walczyć o przepustkę do wyższej klasy rozgrywkowej. Zobaczcie zdjęcia z tego spotkania.

📢 Te balkony to hit! Tak samozwańczy dizajnerzy "ozdabiają" osiedla. Zobacz najśmieszniejsze memy. Uśmiejesz się do łez Zaczęły się wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi czasem ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 W Krakowie będzie nowy uniwersytet. Akademia Ignatianum wkrótce zmieni nazwę 30 września Akademia Ignatianum w Krakowie zmieni nazwę na Uniwersytet Ignatianum. - Stało się to możliwe dzięki rozwojowi uczelni i spełnieniu przez nią ustawowych przesłanek - twierdzą władze Akademii. 📢 Ogórek będzie siódmy raz królował na swoim festiwalu w Proszowicach W niedzielę 23 lipca gmina Proszowic siódmy raz zorganizuje Festiwal „Święto ogórka”, który będzie obfitował w wiele atrakcji dla dzieci, jak ścianka wspinaczkowa i malowanie twarzy. Dorośli będą mieć okazję np. lecieć balonem na uwięzi (19-21). . W programie m.in. konkursy wiedzy o ogórkach oraz na najsmaczniejszą potrawę z tego warzywa. Będą stoiska z lokalnymi produktami, rękodziełem artystycznym i warsztaty kulinarne. 📢 Pobiednickie Biegi startują 10. raz pod Krakowem. Impreza sportowo-rekreacyjna z akcją charytatywną Biegi, zabawy, gry, konkursu i charytatywna zbiórka - to impreza sportowo-rekreacyjna Pobiednickie Biegi 2023, która odbędzie się dziesiąty raz. Jak zwykle będzie półmaraton i biegi na dwóch krótszych dystansach oraz piknik ekologiczny. Tradycyjnie przygotowano także akcję charytatywną ze zbiórką pieniędzy dla młodej kobiety na operację i rehabilitację. Zobaczcie zdjęcia z poprzednich edycji.

📢 Pasjonaci Gratów zaprosili na rajd klasyków w Proszowicach. To była lekcja historii z zabytkowymi samochodami oraz motocyklami Rajd Klasyków w Proszowicach został zorganizowany szósty raz. Na plac targowy EkRol zajechały piękne, zabytkowe samochody oraz motocykle. Organizatorami są Pasjonaci Gratów Proszowice. To nieformalna grupa miłośników dawnej motoryzacji, która spotyka się na rajdzie turystyczno-krajoznawczym dla pojazdów wyprodukowanych do 1991 roku. 📢 Zalana Wieliczka. Po gwałtownych ulewach wszystko pływa w centrum miasta Zalane ulice w centrum Wieliczki. Potoki płyną drogami. Przejść nie sposób, woda w niektórych miejscach sięga prawie do kolan. Tylko niektórzy kierowcy samochodów decydują się na przejazd. Mieszkańcy komentują, że jak zwykle przy ulewach woda topi centrum. Na ul. Szpunara została zalana apteka. Tam zaczęły się interwencje strażaków. Potem dramatycznie zrobiło się w Niepołomicach, gdzie piorun strzelił w dom.

📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum. 📢 Krakowski Kazimierz jest jak wehikuł czasu. Tu tętni nocne i kulturalne życie miasta! Legendarne lokalne i najważniejsze zabytki Kazimierz to niesamowite miejsce, w którym przeszłość łączy się z teraźniejszością, a historia tkwi w każdym kamieniu. Co warto zwiedzić i czego doświadczyć aby poczuć atmosferę dawnej, żydowskiej dzielnicy? Przedstawimy najciekawsze atrakcje i miejsca, których nie znajdziecie w zwykłym przewodniku turystycznym. Odwiedzimy legendarne knajpy, w których spotykała się śmietanka kulturalna Krakowa. Przespacerujemy się tajemniczymi uliczkami i usiądziemy wygodnie w mieszkaniu żydowskich kupców. Kazimierz jest jak wehikuł czasu. W jednej chwili można cofnąć się o dobre sto lat! Obejrzyjcie zdjęcia w galerii i przenieście się do magicznego świata, który tak naprawdę jest na wyciagnięcie ręki!

📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów na LATO 2023! 7.07.2023 Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie! 📢 Kultowy Kryspinów - tak nad zalewem było ponad 20 lat temu. Szaleństwa młodości i beztroska zabawa. Co za zdjęcia! Zalew Kryspinów, choć tak naprawdę prawidłowa nazwa to Zalew na Piaskach, od lat jest jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku krakowian. Kąpielisko położone tuż przy zachodniej granicy miasta, w gminie Liszki, przyciąga tłumy plażowiczów i i miłośników sportów wodnych. U nas – mała podróż w czasie. W archiwum znaleźliśmy sporo zdjęć-perełek dokumentujących wypoczynek krakowian nad zalewem sprzed lat. Głównie sprzed dwóch dekad, ale są też starsze. Może nawet odnajdziecie się na zdjęciach?

📢 Goście weselni na ślubie Mateusza Bieńka. Szampańska zabawa siatkarzy kadry. Piękne kreacje na czerwonym dywanie [ZDJĘCIA, WIDEO] Mateusz Bieniek na ślubnym kobiercu. Ślub Mateusza Bieńka i pięknej kielczanki Marty zgromadził wiele osobistości świata sportu. W uroczystości w Bazylice Katedralnej w Kielcach wzięli udział znani siatkarze, między innymi Bartosz Kurek, Piotr Nowakowski, Aleksander Śliwka, Paweł Zatorski, Fabian Drzyzga, Dawid Konarski, Artur Szalpuk, Damian Wojtaszek, Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Łomacz i Kacper Piechocki oraz luksemburski siatkarz polskiego pochodzenia Kamil Rychlicki. A później trwała szampańska zabawa do samego rana. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia młodej pary i gości weselnych. Uwaga - jest też na wideo pierwszy taniec nowożeńców! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

