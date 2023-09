Prasówka 25.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA”?

Prasówka 25.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie było 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznaliśmy 24 września, tytuł ponownie zdobył Orlen Motor Lublin.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarek: kiedy i z kim grają Polki? Terminarz, wyniki i tabela grupy C w Łodzi Kwalifikacje olimpijskie siatkarek w grupie C odbywają się w Łodzi, gospodarzem turnieju jest Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela rozgrywek, które zaplanowano na 16-24 września 2024 r. Stawką jest przepustka na igrzyska olimpijski w przyszłym roku w Paryżu. Sprawdź, kiedy i z kim grają polskie siatkarki.

Prasówka 25.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytury październikowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Takie będę przelewy brutto i netto emerytur we wrześniu We wrześniu emeryci otrzymali podwójne przelewy ze względu na Czternastą Emeryturę. W październiku świadczenia emerytalne będą już tradycyjne. Przelewy będą mniejsze niż we wrześniu, ale wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem. W naszej galerii wyliczenia październikowych emerytur i porównanie rok do roku.

📢 Wielki finał Podgórskiej Jesieni Kulturalnej. Wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki Na powitanie jesieni w niedzielę, 24 września, w Rynku Podgórskim odbył się koncert muzycznych gwiazd. Wystąpiły m.in. zespoły Myslovitz oraz Püdelsi. Wielki finał poprzedziły cztery dni pełne rozmaitych atrakcji: od koncertu operetkowego i wieczorów muzyczno-filmowych, przez spotkania poetyckie czy grę terenową dla rodzin, po dancing w dawnym stylu. A wszystko to w ramach tegorocznej edycji Podgórskiej Jesieni Kulturalnej. 📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem Liberem. Jak sobie radzi? [24.09.2023] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie radzi w nowej sytuacji życiowej? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Lidka z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak wygląda obecnie Małgorzata Niemirska - zdjęcia [25.09.2023 r.] Małgorzata Niemirska (właściwie Małgorzata Wiśniewska-Niemirska) to urodzona 16 czerwca 1947 roku w Warszawie – polska aktorka filmowa i teatralna, która zdobyła ogromną popularność i rozpoznawalność dzięki swojej - jednej z pierwszych ról - Lidki z serialu "Czterej pancerni i pies", który kręcono w latach 1966-1970. Zobaczcie, jak zmieniła się od tego czasu. 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle dostaną emeryci [25.09.2023 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 Sanatorium w 2024 roku - za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 Do krakowskiego seminarium zgłosiło się siedmiu kandydatów. Abp Marek Jędraszewski wręczył im specjalne dokumenty W Domu Arcybiskupów Krakowskich abp Marek Jędraszewski siedmiu kandydatom do seminarium wręczył suscepty, czyli dokumenty potwierdzające przyjęcie ich prośby o rozpoczęcie formacji na etapie propedeutycznym. - Ten rok będzie czasem wewnętrznego wzrostu, dojrzewania i ugruntowywania się w powołaniu – mówił do kandydatów na księży abp Marek Jędraszewski. 📢 24 września Dzień Grzyba. Najlepsze memy o grzybach i grzybiarzach. Znasz to? 24 września obchodzimy Dzień Grzyba. Z tej okazji mamy dla Was porcję zabawnych memów na temat grzybiarzy i grzybobrania. Zobaczcie najlepsze śmieszne obrazki. 📢 Proszowice. Biało-czerwone rysunki, wiersze, a na koniec muzyka W Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach zostali nagrodzeni laureaci konkursów „Polskie symbole narodowe”. Przedszkolacy i uczniowie wykonywali prace plastyczne i utwory literackie nawiązujące do tematyki konkursu. Rozdanie nagród poprzedziło koncert „Niepodległa” w wykonaniu zespołu Redlin. Wydarzenie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.

📢 Niedziela pełna wypadków i stłuczek pod Krakowem. Deszcz i śliskie drogi i nieuwaga kierowców sprawiały, że pojazdy wypadały z jezdni Od rana w niedzielę, 24 września na drogach w podkrakowskich powiatach było niespokojnie. Co chwilę alarmowano służby o wypadkach i stłuczkach na autostradzie, drogach krajowych, wojewódzkich i lokalnych. Pierwsze zdarzenia na mokrych, śliskich drogach były już nocą z soboty na niedzielę w Sułkowicach, kolejno w Wielmoży, gdzie byli ranni. Następnie stłuczki miały miejsce na autostradzie. Blokowane były drogi lokalne, w powiecie miechowskim na traktach wojewódzkich wprowadzano ruch wahadłowy. Na autostradzie A4 też były utrudnienia: z rana w okolicy Balic w kierunku Katowic, po południu w okolicy Brzezia i Szarowa w powiecie wielickim na pasie w kierunku Tarnowa. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu w Lublinie, czyli jak zagrać mądrze Wisła Kraków w sobotę pokonała w Lublinie Motor 4:1 i było to zwycięstwo w pełni zasłużone. Bo „Biała Gwiazda” miała plan na ten mecz i konsekwentnie go zrealizowała. Wykorzystała też swoje szanse, a potrafiła się skutecznie obronić przed gospodarzami. Wnioski po tym meczu muszą być zatem dla wiślaków bardziej optymistyczne niż kolejkę wcześniej.

📢 Memy na jesień 2023. Kalendarzowa jesień nadeszła. Czas na najfajniejsze memy o tej porze roku. Można boki zrywać 23 września to pierwszy dzień zarówno kalendarzowej, jak i astronomicznej jesieni. Internauci z każdego wydarzenia potrafią wycisnąć jak najwięcej. Teraz też można na nich liczyć. Zobaczcie najfajniejsze memy o jesieni... 📢 Historyczna kolejka na Górę Parkową była cudem techniki. Kiedy ją oddawali do użytku bilet kosztował 80 groszy. Archiwalne zdjęcia w kolorze Kolej na Górę Parkową była drugą koleją górską w Polsce i pierwszą typu linowo-terenowego. Przyniosła Krynicy-Zdroju popularność i przyczyniła się do wzrostu ruchu turystycznego. Tylko w pierwszym roku działalności z nowoczesnej atrakcji skorzystało ponad 145 tys. osób. Narodowe Archiwum Cyfrowe w swoich zasobach ma skany fotografii z otwarcia tego cudeńka techniki, my je pokolorowaliśmy. Poznaj historię symbolu uzdrowiska i zobacz jak kolejka zmieniła się na przestrzeni lat.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarek: wyniki, terminarz, tabele. Polska walczy o przepustkę na turniej siatkówki IO Paryż 2024 Kwalifikacje olimpijskie w siatkówce kobiet ruszyły, sprawdź wyniki, terminarz i tabele. W dniach 16-24 września 24 zespoły siatkarek, podzielone na trzy grupy, powalczą o przepustki na przyszłorocznego igrzyska w Paryżu. Oto plan i wyniki meczów dzisiaj. 📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Ponad 3 tysiące osób wystartowało w Biegu Trzech Kopców. Na mecie w Krakowie pierwsi byli Kenijczycy Kenijczyk Dawid Metto z czasem 44.02 min zwyciężył w rozegranym w niedzielę 24 września w Krakowie 16. Biegu Trzech Kopców. Wśród kobiet triumfowała jego rodaczka Philice Cheboriot Kipkerio z wynikiem 51:49. Najlepsi z Polaków finiszowali na piątych miejscach. Obejrzyjcie zdjęcia licznych uczestników biegu w naszej galerii. 📢 Jaksice. Zderzenie dwóch samochodów na DK79. Jedna osoba poszkodowana W niedzielę około godziny 9 doszło do zdarzenia z udziałem dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 79 w Jaksicach (gmina Koszyce). Po zderzeniu jeden z pojazdów znajdował się przewrócony w rowie, drugi na jezdni. Jak informują strażacy ochotnicy z OSP w Nowym Brzesku, jeden z kierowców wymagał pomocy medycznej, która została udzielona miejscu.

📢 Na Cmentarzu Salwatorskim odsłonięto nowy nagrobek rodziny Konecznych W sobotę, 23 września, na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie odsłonięto nowy nagrobek rodziny Konecznych. Zorganizowano też kolejną edycję konferencji „Życie i myśl Feliksa Konecznego”. Uczestnicy podkreślali, że nauka Feliksa Konecznego, polskiego historyka, twórcy oryginalnej koncepcji cywilizacji wciąż jest bardzo aktualna, szczególnie w dzisiejszych skomplikowanych czasach. 📢 Tajemnice krakowskich Plant. Jak powstały zielone płuca miasta? [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Planty to najsłynniejszy i jeden z największych parków w całym Krakowie. W formie, którą dobrze znamy istnieje już od niemal 200 lat! Jak powstały zielone płuca Krakowa o długości 4 kilometrów i powierzchni 21 hektarów? Skąd wzięła się ich nazwa? Co wcześniej było w tym miejscu? Zapraszamy w niezwykłą historyczną podróż, w trakcie której odkryjemy tajemnice krakowskich plant.

📢 TOP 15 pałaców, zamków i dworków w Małopolsce zachodniej na weekendowe wycieczki. Kryją się za nimi ciekawe historie. Zdjęcia, opisy W Małopolsce zachodniej jest wiele zabytkowych pałaców, zamków, czy dworków z bogatą, niezwykłą, często tajemniczą historią. Każdy z powiatów: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki ma swój niezwykły zabytkowy obiekt, który warto zobaczyć na przykład podczas weekendowych wycieczek. Przejdź do GALERII i zobacz, gdzie warto się wybrać. 📢 50 GENIALNYCH zdjęć Krakowa sprzed 50 lat! 24.09.2023 50 lat temu Kraków był zupełnie innym miastem niż dziś. Ludzie, choć niezamożni, wydawali się być bardziej szczęśliwi, a miasto tętniło życiem. Do 31 maja 1975 r. miasto Kraków stanowiło oddzielne samodzielne województwo, które wówczas prężnie się rozwijało! Krakowskie dzielnice trafiały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - były to Stare Miasto i Kazimierz. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z tamtego okresu!

📢 Miechów. Małopolscy terytorialsi przysięgali w strugach deszczu Na boisku przy miechowskim Liceum Ogólnokształcącym złożyli przysięgę żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 5 Batalionu Dowodzenia z podkrakowskiej Rząski. Ponad 160 żołnierzy wypowiedziało słowa roty w strugach deszczu, który towarzyszył uroczystości. Po jej zakończeniu był czas na piknik i spotkanie z licznie przybyłymi do Miechowa rodzinami żołnierzy. 📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 794 pod Krakowem. Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Jest osoba ranna W niedzielę, 24 wrzenia rano po godz. 8 na mokrej, śliskiej jezdni doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej 794 w Wielmoży w gminie Sułoszowa. Samochód wypadł z jezdni i wjechał na pola za pas drogowy, tam uderzył w drzewo. Jedna osoba została poszkodowana, zajął się nią przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego.

📢 Atlas grzybów 2023. Które grzyby są trujące, a które jadalne? Podpowiadamy! Sprawdź atlas grzybów online 24.09.2023 Atlas grzybów 2023. Ciepłe powietrze, deszcz oraz wilgotna gleba to znakomite warunki do wysypu grzybów. Pojawiają się one zazwyczaj w okresie letnim i jesiennym. Jednak jak odróżnić grzyby jadalne od niejadalnych i trujących? Lepiej zapoznaj się z naszą galerią zdjęć przed kolejną wyprawą do lasu - przedstawiamy w niej najczęściej mylone grzyby. Sprawdź, czy grzyby, które zbierasz, są jadalne! 📢 6. Brygada Powietrznodesantowa obchodziła swoje święto. Podziękowania i wyróżnienia dla krakowskich spadochroniarzy 23 września 1941 r., na wniosek wówczas płk. dypl. Stanisława Sosabowskiego, z rozkazu naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego, 4 Brygada Kadrowa Strzelców została przemianowana na 1 Samodzielną Brygadę Spadochronową. Dziś jej tradycje dziedziczy 6 Brygada Powietrznodesantowa, która właśnie obchodzi swoje święto. W uroczystej zbiórce z tej okazji na błoniach Zamku Królewskiego w Niepołomicach uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

📢 Tak się jeździło po Krakowie sto lat temu! Samochód można było zaparkować nawet przy Sukiennicach W Krakowie zarejestrowanych jest ponad 520 tys. samochodów. Do tego trzeba doliczyć ok. 200 tys. aut dojeżdżających każdego dnia z ościennych gmin. Zakorkowane ulice, brak miejsc parkingowych - to stały problem stolicy Małopolski. Zupełnie inaczej było w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia, kiedy samochód był luksusem. Dzięki zdjęciom Narodowego Archiwum Cyfrowego możemy przenieść się do komunikacyjnej rzeczywistości sprzed wieku i zobaczyć, jakie auta jeździły wtedy po krakowskich drogach, jak wyglądały ulice, budynki. Zdjęcia przedstawiają m.in. jakim samochodem przyjechał pod Wawel marszałek Józef Piłsudski, Jan Kiepura, auta gwiazd filmowych z okresu przedwojennego, kiedy na Rynku Głównym był wielki parking, a zaparkować można było nawet przy Sukiennicach. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wypadek w powiecie myślenickim. Nocą zderzyły się dwa pojazdy, jedna osoba ranna Nocą z soboty na niedzielę (23 na 24 września 2023 r.) doszło do wypadku na ul. Wolności w Sułkowicach. To droga prowadząca od trasy wojewódzkiej nr 956 w kierunku Jasienicy i Myślenic. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowania. Na miejsce wezwano służby ratownicze: pogotowie, straż i policję oraz pomoc drogową. 📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i "Kajra". Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 24.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 24.09.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 W Krakowie odbywają się klubowe mistrzostwa Polski w futbolu stołowym W dniach 23-24 września w krakowskim Klubie TCF HUB na os. Zielonym królują piłkarzyki. Odbywają się tam Klubowe Mistrzostwa Polski w Futbolu Stołowym. 📢 Niezwykły koncert na Rynku Podgórskim. Piękne melodie i teksty przypomniały historię polskiego harcerstwa „Dziś jest Pojutrze. Harcerstwo w służbie Bogu i Polsce” to cykl wydarzeń kulturalnych, przedstawiających historię ruchu harcerskiego w Polsce, obrazujących odwagę i miłość do ojczyzny wielu pokoleń młodych ludzi. W jego ramach w sobotę, 23 września, na Rynku Podgórskim w Krakowie odbył się koncert. Celem wydarzenia było dotarcie do młodego pokolenia z mało znaną historią polskiego harcerstwa za pomocą melodii i tekstów piosenek nawiązujących do bohaterów i ducha harcerstwa.

📢 Dziedzictwo odc. 118. Yaman chce skrzywdzić Selima. Streszczenie odcinka [26.09.23] Seher i Selim czule rozmawiają. Wszystko słyszy Yaman, jednak nie wie, że błędnie interpretuje ich słowa. Mężczyzna wpada we wściekłość. Co zrobi? W co nie może uwierzyć Aye? Przeczytaj streszczenie 118. odcinka "Dziedzictwa" już teraz. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 24.09.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 24.09.2023 r. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz w Lublinie z Motorem Wysokie zwycięstwo 4:1 wywalczyła Wisła Kraków w meczu z Motorem Lublin. Krakowianie zasłużyli zatem na dość wysokie oceny po tej konfrontacji. 📢 Nowa droga w powiecie krakowskim. Czterokilometrowa trasa połączyła dwie gminy Jerzmanowice-Przeginia i Sułoszowa Nowa droga powiatowa powstała między Sułoszową i Przeginią łączy drogę wojewódzką nr 773 z drogą krajową nr 94. W sobotę, 23 września ten trakt budowany nieco ponad dwa lata został otwarty. Mieszkańcy obecni na otwarciu wspominali, że o takiej drodze marzyli od 40 lat. O budowę zabiegało także wielu samorządowców. Realizacja - tej kosztownej inwestycji, bo wartej prawie 20 mln zł - była możliwa dzięki programom rządowym.

📢 Pola Chwały w Niepołomicach. Niezwykła historia na placach, dziedzińcach, na zamku i w parku. Zbacz nowe zdjęcia Żołnierze, gladiatorzy, konfederaci, powstańcy, niewolnicy, damy w strojnych sukniach, mieszczanki, wieśniaczki i mniszki, śpiewacy i tancerze - rekonstruktorzy i pasjonaci historii zjechali na cztery dni (od 21 do 24 września) do Niepołomic. Tu odbywały się XVII Pola Chwały. Całe centrum miasta, parki oraz zamek i inne obiekty kultury wypełnili ludzie w strojach z rożnych epok. Powstały obozowiska średniowieczne, warsztaty rzemieślnicze, miejsca tworzenia broni. W tym roku tematem przewodnim było średniowiecze. 📢 Magda Gessler - zdjęcia sprzed lat. Tak wyglądała kiedyś na zdjęciach Magda Gessler Biografia Magdy Gessler to dobry materiał na kilka filmów. Burzliwe romanse, życie w Hiszpanii, zachwyt arystokratów, a nawet... epizod w domu publicznym. Młodość Magdy Gessler do dzisiaj jest przedmiotem wielu spekulacji. Od zawsze towarzyszyła jej blond czupryna loków. Zobaczcie w naszej galerii, jak w młodości wyglądała Magda Gessler.

📢 Rezydencja Wojciecha Modesta Amaro - tak wygląda. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą. 📢 Najstarszy Ogród Botaniczny w Polsce świętował swoje 240-lecie. Nie zabrakło okazałych prezentów Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w sobotę, 23 września, świętował 240-lecie. To najstarszy taki ogród w Polsce. Z okazji święta odbyła się sesja jubileuszowa poświęcona historii, modernizacji, współpracy naukowej i przyszłości Ogrodu Botanicznego UJ. Był też czas na zwiedzanie placówki.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Pogonią Szczecin W meczu z Pogonią Szczecin Cracovia zagrała fatalnie, przegrywając 1:5. Takich not jeszcze w tej rubryce nie było. Oceniamy piłkarzy. Zobaczcie cenzurki w GALERII. Dla formalności dodajmy, że skala ocen wynosi od 1 do 10. 📢 Policjanci przeprowadzili nocne kontrole w tramwajach. Były mandaty i pouczenia W piątek, 22 września, w godzinach nocnych, ostatniego dnia Europejskiego Tygodnia Mobilności w tramwajach została przeprowadzona akcja „Bezpieczny Powrót”. Inspektorzy ruchu MPK oraz krakowscy policjanci razem pracowali, troszcząc się o bezpieczeństwo pasażerów podróżujących tramwajami w godzinach wieczornych i nocnych. Zwracali też uwagę na kierowców samochodów i ich stosunek do przepisów ruchu drogowego w rejonie linii tramwajowych.

📢 Klasa okręgowa. Proszowianka wysoko wygrywa z Bolesławem. Hat trick siedemnastolatka W sobotnim meczu I grupy krakowskiej okręgówki Proszowianka pokonała na własnym boisku Bolesław Bukowno 5:1. Trzy gole dla gospodarzy zdobył Jakub Chwał, po jednym dołożyli Jerzy Polański i Kamil Wąsowicz. Honorowe trafienie dla gości było dziełem Radosława Karaczyna.

📢 Biegiem na Kasprowy Wierch. Najszybszy pojawił się na szczycie po 50 minutach 290 zawodników wystartowało w XVI edycji biegu na Kasprowy Wierch w Tatrach. Pogoda i tym razem nie rozpieszczała. Na szczycie wiał silny wiatr i zacinał deszcz. Pierwszy wśród gęstej mgły na mecie pojawił się 30-letni Sylwester Lepiarz z klub Alpin Sport Wronów. 📢 W Krakowie wystartował XI Otwarty Rajd Samochodowy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej W sobotę, 23 września, w Parku Strzeleckim w Krakowie wystartował XI Otwarty Rajd Samochodowy „Szlakiem Kultury i Zabytków Małopolski i Podkarpacia”. Wydarzenie, organizowane przez Krakowską Kongregację Kupiecką, potrwa do 24 września 2023 roku. 📢 Kibice Cracovii na meczu z Pogonią Szczecin. Był pokaz pirotechniczny. Zdjęcia Kibice Cracovii przeżyli koszmar oglądając mecz z Pogonią Szczecin. Zobaczyli wysoką porażkę swoich ulubieńców. W pierwszej połowie odpalili race i urządzili pokaz pirotechniczny. Tym mogli się ucieszyć, bo grą swojej drużyny na pewno nie Na trybunach zasiadło ponad 9 tys. kibiców, w tym spora grupa kibiców ze Szczecina.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Motor Lublin na mecz z Wisłą Kraków nie wpuści trenerów Puszczy. "Mało sportowe" Motor Lublin odmówił trenerom ze sztabu Puszczy Niepołomice możliwości obejrzenia z trybun sobotniego (23 września) pierwszoligowego meczu Motor - Wisła Kraków. Według naszych ustaleń, jako powód podał ogromne zainteresowanie spotkaniem, brak wolnych miejsc. W najbliższy wtorek, 26 września, na tym samym stadionie Motor podejmie Puszczę w spotkaniu 1/32 finału Pucharu Polski.

📢 Koniec wstydu dla Zakopanego. Nowy dworzec autobusowy oddany do użytku Nowe centrum komunikacyjne wreszcie otwarte. To nowy dworzec autobusowy, a także pierwszy w Zakopanem parking wielopoziomowy. Busy i autobusy będą odjeżdżały z nowego miejsca od poniedziałku 25 września. 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Zobacz najlepsze memy znad polskiego morza. Pękniesz ze śmiechu! Edycja z sezonu 2023 [23.09] Zakończyły się wakacje, ale pamięć o inwazji prawdziwych Januszy na plaże pozostaje. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza, edycja z sezonu 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Tak szare myszki zmieniają się w księżniczki! Zobacz zdjęcia kobiet przed i po... Dobry makijaż to potęga. Czasem wystarczy dosłownie chwila pracy z kosmetykami by totalnie odmienić naszą twarz. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy.

📢 Weekend w powiecie proszowickim: koncerty, wydarzenia, imprezy. Sprawdź, co będzie się działo 23 i 24 września Małopolskie Święto Hodowców Zwierząt to największe wydarzenie nadchodzącego weekendu w powiecie proszowickim. Chętni mogą poza tym wybrać się na rajd rowerowy, obejrzeć i posłuchać koncertu w Domu Kultury lub wybrać się na mecz. 📢 Zakazany owoc odc. 307. Podsłuch w domu. Streszczenie odcinka [21.09.23] Większość osób już wie, że Hasan i Sahika mają się rozwieść. Kobieta postanawia się wyprowadzić. Gdzie zamieszka? Przeczytaj streszczenie 307. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju Zbliża się początek nowego roku akademickiego, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Pożar szopy w powiecie krakowskim. Zapaliło się wieczorem na jednym z podwórek w gminie Skawina Kilka jednostek straży zostało zaalarmowanych wieczorem w piątek. Zapaliła się szopa jednym z gospodarstw na ul. Jagodowej w Radziszowie w gminie Skawina. Przybyło sporo jednostek straży, żeby gasić ogień i chronić sąsiednie zabudowania. Nie ma informacjo o osobach poszkodowanych. W akcji ratowniczej uczestniczyło pięć zastępów straży z trzech jednostek: OSP Radziszów, OSP Skawina I oraz JRG Skawina, a także policja .

📢 Kraków. Automat Allegro do odbioru paczek na Kazimierzu jak drewniane dzieło sztuki. Ale czy legalne? Na Kazimierzu w Krakowie, na skwerku u zbiegu ulic Miodowej i Starowiślnej stanął nietypowy automat do odbioru przesyłek. Wygląda jak rzeźba od strony ulicy Miodowej, a od strony ul. Szerokiej widzimy już standardowe szafki na paczki. Możliwe jednak, że urządzenia pojawiło się tam nielegalnie.

📢 Kraków. Co tam na budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic? Sprawdzamy Budowa tramwaju do Mistrzejowic nabiera tempa. Teren inwestycji przygotowywany jest pod roboty zasadnicze. Jakie postępy udało się osiągnąć w drugim miesiącu od rozpoczęcia prac? Zgodnie z obecnym harmonogramem nowa infrastruktura będzie gotowa z końcem 2025 r. Zobaczymy czy się uda, bo w Krakowie z terminowością oddania inwestycji różnie bywa. 📢 Idź na wycieczkę z PTTK, by lepiej poznać malownicze okolice Krakowa Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. W jej ramach można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend kolejna wycieczka – tym razem będzie to wyprawa w ramach X Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej organizowanej przez Zarząd Główny PTTK.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Zapachowe wspomnienia schyłku PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment został do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Grossi Cracovienses dla ludzi godnych najwyższego zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców! Złoty Kur od Kurków tylko dla Pań! Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji EKONOMED, Urząd Miejski w Wadowicach, Oddział Telewizji Polskiej w Krakowie oraz generał Mieczysław Bieniek – oto laureaci trzeciej edycji prestiżowych nagród Narodowego Banku Polskiego. Grossi Cracovienses wręczono 21 września w eleganckiej scenerii Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP przy ulicy Basztowej, mając za świadków kwiat małopolskich przedsiębiorców. Grażyna Bieniek, żona generała Mieczysława Bieńka oraz Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie, zostały uhonorowane specjalnym Złotym Kurem.

📢 Miechów. W sobotę na boisku przy Liceum Ogólnokształcącym będą przysięgać terytorialsi W sobotę (23 września) na boisku przy Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 5. Batalionu Dowodzenia z podkrakowskiej Rząski. Wydarzeniu będzie towarzyszył piknik wojskowy w parku miejskim. 📢 Prawdziwy smak Małopolski prezentowano w Skawinie. Tu był finał festiwalu z czarnymi pierogami Tegoroczna osiemnasta edycja Małopolskiego Festiwalu Smaku zakończyła się w Skawinie na Rynku. Wspaniałe potrawy przygotowywał mistrz kuchni, autor książek kulinarnych Andrzej Polan. Mało tego panie z kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele grup lokalnych, stowarzyszeń i organizacji także prezentowały co potrafią. A komisja jurorów degustowała i wybierała zwycięzców konkursu na najsmaczniejszy produkt.

📢 Taka ekranizacja Dragon Ball Z to spełnienie marzeń – postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tego gatunku. Rysunkowe wersje bohaterów zna każdy, jednak okazuje się, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 500 zł grzywny za pranie na balkonie. Przepisy na 2023 rok mówią jasno. Podpowiadamy, jak uniknąć mandatu za suszenie ubrań Mandat za suszenie mokrego prania na balkonie? To możliwe! Wieszanie ubrań na balkonie ponad barierką w bloku mieszkalnym wywołuje mnóstwo kontrowersji i często jest powodem sporów między sąsiadami. Gdy za oknami robi się ciepło, wiele osób ozdabia balkony kolorowymi kwiatami i denerwuje ich widok mokrych ubrań i bielizny, które szpecą elewację. Zobacz, czy można bezkarnie eksponować pranie na balkonie i kiedy grozi za to mandat. 📢 Wybory według bukmacherów, Faworyt jest jeden. Kto wygrywa w Krakowie? Sienkiewicz czy Wassermann? Polityczny Barometr Betfan wskazuje, że w okręgu krakowskim w starciu wyborczych „jedynek” PiS wygra z KO – Małgorzata Wassermann pokona Bartłomieja Sienkiewicza. Z kolei STS wskazuje na totalne zwycięstwo PiS nad Koalicją Obywatelską. Za postawienie złotówki na partię Jarosława Kaczyńskiego wygramy tylko 5 groszy, a gdyby jednak wygrało ugrupowanie Donalda Tuska to aż 7 i pół złotego.

📢 Juromania 2023. Inscenizacje walk rycerskich na zamku w Korzkwi. Tajemnicze strachy i wspomnienie dawnej właścicielki Od roznoszącego się zapachu ziół u podnóża zamku w Korzkwi zaczęła się tutaj Juromania, która w tym roku odbywała się pod hasłem "Jura w klimacie". Na prelekcjach i warsztatach przekonywali, że zioła są dobre na wszystko. Spacerując po Korzkwi i zwiedzając zamek można było znaleźć ślady dawnej właścicielki Eleonory Wodzickiej. A na łące przed twierdzą swoje obozowisko rozłożyli rycerze. Organizowali walki, pojedynki, pokazy broni, a do tego gotowali staropolskie potrawy w kociołkach i zachęcali do zabawy.

📢 VI Bieg Proszowicki im. Jana Marynowskiego. Wygrała, bo obiecała to dzieciom Michał Suchan został pierwszym zawodnikiem, który dwukrotnie wygrał Bieg Proszowicki na głównym dystansie 10 kilometrów. Wśród pań najlepsza była Monika Stasik z Górki Stogniowskiej, która po minięciu linii mety powiedziała, że obiecała to swoim dzieciom. W rywalizacji na 5 kilometrów zwyciężyli Piotr Kilian i Magdalena Łącka. W zorganizowanym po raz pierwszy biegu dzieci najlepsi byli Kornelia Kromka i Filip Broziński.

📢 ME siatkarek 2023. Poznaj skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy [ZDJĘCIA] Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozpoczęły się 15 sierpnia. W gronie 32 drużyn jest też oczywiście reprezentacja Polski, która ma walczyć o medale. Na ME rozgrywane w czterech krajach powołanych zostało 14 zawodniczek. Poznaj nasze siatkarki, w galerii zdjęci z Instagrama. 📢 Dożynki w Opatkowicach. Zamiast dziękować za plony, prosili o dobrą pogodę Już dawno tradycyjne święto plonów nie wzbudzało tylu kontrowersji, co niedzielne dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Choć sama impreza okazała się udana - dopisała pogoda i delegacje z wieńcami - to w wypowiedziach uczestników wielokrotnie wracała kwestia aury, która nie pozwoliła zebrać zbóż zgodnie z planem. Dlatego część rolników w niedzielę świętowała, a część zajęta była żniwami.

📢 Dni Proszowic 2023. Sobota pełna tańca i muzyki. Znakomity Zimen Do późnego sobotniego wieczoru trwały sobotnie wydarzenia, odbywające się w ramach tegorocznych Dni Proszowic. W pierwszej części na scenie dominowała młodzież. Im później, tym więcej było „dorosłych” wykonawców. Zwieńczeniem pierwszego dnia był koncert Jacka Mejera, czyli rapera Mezo. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 MŚ siatkarek 2022. Poznaj piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet w 2022 r. odbywają się we wrześniu w Polsce i Holandii, w turnieju MŚ udział bierze także oczywiście nasza reprezentacja siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na ten turniej - kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najpiękniejsze siatkarki. Zachwycają urodą i wdziękiem na Instagramie - część I [ZDJĘCIA] Najpiękniejsze siatkarki świata. Zachwycają urodą, wdziękiem, wysportowanym ciałem. Oto część pierwsza zestawienia. Link do galerii poniżej. 📢 Reprezentacja Polski siatkarek 2022. Oto zawodniczki powołane do składu kadry na Ligę Narodów [ZDJĘCIA] Kadra reprezentacji Polski w siatkówce kobiet na sezon 2022 liczy 24 zawodniczki. Nowy trener Stefano Lavarini powołał je na turnieju Ligi Narodów. Poznaj polskie siatkarki, kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Goście weselni na ślubie Mateusza Bieńka. Szampańska zabawa siatkarzy kadry. Piękne kreacje na czerwonym dywanie [ZDJĘCIA, WIDEO] Mateusz Bieniek na ślubnym kobiercu. Ślub Mateusza Bieńka i pięknej kielczanki Marty zgromadził wiele osobistości świata sportu. W uroczystości w Bazylice Katedralnej w Kielcach wzięli udział znani siatkarze, między innymi Bartosz Kurek, Piotr Nowakowski, Aleksander Śliwka, Paweł Zatorski, Fabian Drzyzga, Dawid Konarski, Artur Szalpuk, Damian Wojtaszek, Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Łomacz i Kacper Piechocki oraz luksemburski siatkarz polskiego pochodzenia Kamil Rychlicki. A później trwała szampańska zabawa do samego rana. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia młodej pary i gości weselnych. Uwaga - jest też na wideo pierwszy taniec nowożeńców! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 ME siatkarek 2021. Poznaj reprezentantki Polski na mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet [ZDJĘCIA] Mistrzostwa Europy siatkarek 2021 rozgrywane będą w czterech krajach w dniach 18 sierpnia - 4 września. W Eurovolley gra także reprezentacja Polski. Poznaj 14 zawodniczek, które reprezentować będą biało-czerwone barwy w ME, oto ich prywatne zdjęcia z Instagrama. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet - kadra na sezon 2021. Oto nasze piękne siatkarki [ZDJĘCIA] Reprezentacja Polski siatkarek na sezon 2021 składa się z 28 zawodniczek. W tym zestawiniu nasza kadra siatkarska przygotowywała się do Ligi Narodów. Zobacz, kto dostał szanse od trenera Jacka Nawrockiego. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Będzie nowa droga między gminami Sułoszowa i Jerzmanowice-Przeginia. Ma kosztować prawie 17 mln zł. Powiat otrzymał na nią dotację Droga łącząca dwie gminy Jerzmanowice-Przegina i Sułoszowa może być gotowa w połowie 2023 roku. Mieszkańcy oraz część samorządowców długo czekali na wykonanie tej inwestycji. To będzie nowy trakt powiatowy, który po wielu latach blokowania doczekał się realizacji. Powiat krakowski we współpracy z gminami Sułoszowa i Jerzmanowice-Przeginia chcą realizować inwestycję. Został wybrany wykonawca i podpisana z nim umowa. Firma zobowiązała się do realizacji zadania za 16 mln 997 tys. zł. 📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów.

📢 Gdzie po chleb prądnicki? PRODUKTY REGIONALNE. Czytelnicy zasypują nas pytaniami gdzie kupić chleb prądnicki. Przed kilkoma dniami został on wpisany na europejską listę produktów regionalnych.

