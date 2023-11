Prasówka 25.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przeszli prawdziwy koszmar w swoim kraju. Holenderska rodzina opowiada o szczegółach. Dodają: „Ufamy tylko Polakom””?

Prasówka 25.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Przeszli prawdziwy koszmar w swoim kraju. Holenderska rodzina opowiada o szczegółach. Dodają: „Ufamy tylko Polakom” Ostatnie tygodnie były dla nas bardzo ciężkie. Ale wreszcie trafiliśmy do przyjaznego i rodzinnego kraju – mówi w rozmowie z portalem i.pl Nicole Schijf. Wraz z mężem Jasperem i córeczką, 16-miesieczną Olivią, uciekli z Holandii i właśnie złożyli wniosek o azyl w Polsce. Pod drzwiami salki szpitalnej w Myślenicach, gdzie przebywa cała trójka, nie ma już policjantów. – Szkoda, zaczynamy za nimi tęsknić, zaprzyjaźniliśmy się z nimi – przyznają rodzice. Holenderska rodzina opowiedziała nam, co przeszła w ciągu ostatnich tygodni w swoim kraju.

📢 Te osoby nie powinny jeść rosołu. W takich sytuacjach rosół może zaszkodzić [25.11.2023] Rosół to wywar z kurczaka (lub innego mięsa drobiowego albo wołowiny) i warzyw, gotowany na wolnym ogniu. Ta tradycyjna zupa króluje na stołach w Polsce. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też bardzo zdrowy. Okazuje się jednak, że nie każdy powinien jeść rosół. Niektórym osobom to danie może zaszkodzić. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz rosół? Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska. Była żona Wiśniewskiego w szczęśliwym związku [25.11.2023] Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, lata największej popularności ma już za sobą. Choć była żona Michała Wiśniewskiego nadal rozwija karierę muzyczną, jej grono fanów jest znacznie mniejsze, a w mediach pojawia się znacznie mniej informacji na temat artystki. Gwiazda prowadzi jednak Instagrama, gdzie można zajrzeć do jej prywatnego życia. Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna.

Prasówka 25.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 r. - tabela. Sprawdź nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem [25.11.2023] Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow. 📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów [25.11.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu - zdjęcia Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [25.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [25.11.2023] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia! 📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon [25.11.2023] Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Kraków dostanie miliony złotych na odwiert geotermalny w Przylasku Ruskieckim Według wstępnych informacji po konferencji prasowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Gmina Miejska Kraków otrzyma ponad 12 mln zł z NFOŚiGW na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Przylasku Rusieckim. O szukaniu wód geotermalnych w tym rejonie Krakowa mówi się od dawna. Teraz staje się to bardziej realne. Czy jeśli parametry źródeł okażą się odpowiednie powstaną krakowskie termy? Na razie mówi się o wykorzystaniu złóż jako kolejnego źródła ciepła dla Krakowa, ale szkoda by było, gdyby nie służyły też rekreacji i wypoczynkowi.

📢 45 lat ratowania naszego dziedzictwa. Jubileusz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Są nowi członkowie Prezydent Andrzej Duda podziękował w piątek podczas uroczystości na Wawelu członkom Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa za "znakomitą działalność", którą realizują. - Śmiało mogę powiedzieć: jest ona bezcenna - mówił prezydent RP. Andrzej Duda wziął udział w zebraniu plenarnym SKOZK z okazji 45. rocznicy jego powstania. Podczas uroczystości jubileuszowych do grona członków Komitetu dołączyło kolejnych dziesięć osób.

📢 Pieczonogi. Dom Pomocy Społecznej ma już 20 lat. Było tu nawet... wesele Mieszkańcy, pracownicy i goście świętowali dwudziestolecie istnienia Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach. Placówka, jedna z dwóch tego typu na terenie powiatu proszowickiego, została założona w listopadzie 2003 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii Radziemice ks. Stanisława Miki. 📢 Skoki narciarskie dzisiaj. Wyniki kwalifikacji Pucharu Świata w Ruce pomyślne dla Polaków, ale bez rewelacji. Są powody do niepokoju? Wyniki kwalifikacji PŚ w skokach narciarskich w Ruce dzisiaj (piątek, 24.11) nie przyniosły większych niespodzianek. Cała piątka Polaków awansowała do sobotniego konkursu indywidualnego, pierwszego w nowym zimowym sezonie. Biało-Czerwoni zajęli jednak dalsze lokaty, najwyżej był Piotr Żyła - dopiero 29.

📢 Najdroższe mieszkania i apartamenty w Krakowie na sprzedaż. Ceny zwalają z nóg Ceny mieszkań w Krakowie zarówno tych na wynajem jak i do kupienia nieustannie rosną. Stolica Małopolski zdecydowanie może "pochwalić" się mieszkaniami, których ceny często są bardzo wysokie. Z pewnością są to mieszkania dedykowane dla tych, dla których cena nie gra roli. Oto najdroższe wille i apartamenty w Krakowie. Zobaczcie sami! 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z piękną żoną. Zobacz, jak żyje na co dzień z dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Skoki narciarskie dzisiaj: RUKA 2023 wyniki live. Puchar Świata 2023-2024 rozpoczyna się w Finlandii Dzisiaj są skoki narciarskie w Pucharze Świata, sprawdź wyniki live (na żywo). Ruka to pierwszy przystanek nowego cyklu 2023-2024, w dniach 24-26 listopada odbędą się na tam kwalifikacje i dwa konkursy indywidualne. W stawce jest pięciu reprezentantów Polski, zobacz, jak im dziś poszło w PŚ na skoczni Rukatunturi. 📢 TOP 15 miejsc na listopadowy wypad bez tłumów. Te miejsca w Małopolsce zwiedzisz bez turystów wokół Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w listopadzie. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę.

📢 Najlepiej żyje się w Krakowie i trzech okolicznych gminach. Podkrakowskie samorządy wysoko na podium Gmina Dobra do Życia - to ranking, który pokazuje, gdzie ludziom żyje się najlepiej. W województwie małopolskim na najwyższym podium jest Kraków, ale tuż za nim dwie gminy z powiatu krakowskiego i jedna z wielickiego. Bezkonkurencyjne samorządy są doceniane m.in. za: troskę o środowisko naturalne, rozwoju demograficzny oraz społeczno-ekonomicznego, rozwinięty rynek pracy, warunki mieszkaniowe, bezpieczeństwo oraz jakości usług i wiele innych czynników. 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Piłkarz wrócił do Krakowa, żeby się oświadczyć. Powiedziała "tak"! Wrócił do Krakowa, żeby się oświadczyć! Pelle van Amersfoort, były piłkarz Cracovii, i jego partnerka Kim Hiemstra, chyba dobrze wspominają nasze miasto, skoro właśnie tutaj Pelle postanowił przeprowadzić operację z wręczeniem zaręczynowego pierścionka. Jaka była reakcja Kim? "YESSSSSSSS!!" - napisała na Instagramie ukochana sportowca. 📢 Ciasta na Wigilię i Boże Narodzenie. Domowy piernik świąteczny. TOP 10 przepisów naszych Czytelników na pierniki [PRZEPISY] Piernik na Boże Narodzenie 2022- sprawdzone przepisy. Szybki piernik świąteczny, piernik na ostatnią chwilę, piernik idealny, a nawet… piernik orkiszowy! Mamy dla Was wiele przepisów na pyszne pierniki na święta Bożego Narodzenia. Te pierniki zawsze się udają. Kliknijcie w galerię i zobaczcie receptury naszych Czytelników na najlepsze pierniki!

📢 Potrawy wigilijne. Śledzie. TOP 10 przepisów na świąteczne śledzie naszych Czytelników [PRZEPISY] Śledzie na Wigilię - przepisy. Śledzie na wigilijnym stole pojawić się muszą. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na pyszne, wigilijne śledzie naszych Czytelników: śledzie „babcine”, śledzie faszerowane wędzonymi śliwkami, czy nawet tort śledziowy!

📢 Zabójstwo, ucieczka do Londynu, a potem powrót do Krakowa z adwokatem i stawienie się w prokuraturze? 21-latek nie przyznaje się do winy Krakowski sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt dla 21-letniego Jakuba K., który podejrzany jest o zabójstwo swojej partnerki. Do zbrodni doszło w bloku przy ul. Bytomskiej w Krakowie. Funkcjonariusze pozyskali informację, że mężczyzna po zabójstwie wyleciał rejsowym samolotem do Londynu. 21 listopada br. został zatrzymany, kiedy zgłosił się wraz ze swoim adwokatem do jednej z krakowskich prokuratur - mówi Anna Zbroja-Zagórska, z biura prasowego małopolskiej policji.

📢 Łatwe i szybkie ciasta na Boże Narodzenie 2023. Te słodkości przygotujesz w mniej niż godzinę [PRZEPISY] Szukacie przepisu na łatwe i szybkie ciasta na Boże Narodzenie? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na szybkie pierniki, makowce, serniki, czy ciasta z orzechami! Te placki przygotujesz w mniej niż godzinę, a efekt zaskoczy wszystkich!

📢 Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A4. Utrudnienia w ruchu Do zderzenie trzech pojazdów doszło na autostradzie A 4 w okolicy Balic. Samochody osobowe zderzyły się na pasie w kierunku Rzeszowa. Na miejsce wezwano służby: policję z Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie oraz JRG 3 i OSP Balice. Występują duże utrudnienia w ruchu. 📢 Horoskop dzienny na 25 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 25 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym 2023 w Krakowie. Wieje grozą? Sprawdziliśmy, co i ile podrożało w porównaniu do poprzedniego roku Od piątku (24.11) można już robić zakupy na dorocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krakowie. Na stoiskach, zajmujących część płyty Rynku po stronie Wieży Ratuszowej, jak zawsze znajdziemy wszystko, co może wprowadzić do domu świąteczną atmosferę albo stać się prezentem pod choinkę. W ostatnich latach odwiedzający takie kiermasze w różnych miastach Polski łapali się za głowę, widząc, ile kosztuje np. pajda chleba ze smalcem. A jakie są jarmarkowe ceny 2023? 📢 Gdy ruszają promocje, budzą się demony. Najlepsze memy o Black Friday 2023 rozbawią cię do łez! Taka jest największa wyprzedaż w roku 24.11 Black Friday, czyli czarny piątek (24 listopada 2023). To jeden z tych dni w roku, który niektórzy wyczekują z niecierpliwością. To czas największych wyprzedaży w ciągu roku. Oczywiście Black Friday ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, którzy nie do końca wierzą w promocje oferowane przez niektóre sklepy. Z roku na rok internauci coraz częściej zaczynają wyśmiewać promocje i zwyczaje, które rosną wokół tego zjawiska. Coraz więcej jest takich w Krakowie, Warszawie, czy Tarnowie, którzy czekają na otwarcie galerii handlowych w Black Friday czy polują na wyjątkowe okazje w internecie. Przedstawiamy najlepsze MEMY o Black Friday! Zgadzacie się z nimi?

📢 Ciasta bez pieczenia na Boże Narodzenie 2023. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników Najlepsze ciasta bez pieczenia na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej. Ciasteczkowa rolada z serkiem mascarpone, ciasta 3 BIT bez pieczenia, ciasto śnieżny puch, sernik z pomarańczami bez pieczenia, a nawet – torty bez pieczenia!

📢 Potrawy wigilijne. 12 tradycyjnych potraw wigilijnych małopolskich gospodyń [LISTA, PRZEPISY] Potrawy wigilijne tradycyjne. Przepisy na 12 tradycyjnych potraw wigilijnych naszych Czytelników. Zobaczcie, jakie wigilijne, tradycyjne potrawy od lat przygotowują małopolskie gospodynie. Mamy tylko sprawdzone przepisy na: wigilijny kompot z suszonych owoców, śledzie, zupę grzybową, barszcz czerwony, wigilijne paluszki z makiem, kaszę ze śliwami, kapustę z grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, karpia smażonego, karpia w galarecie, prosty piernik z daktylami i świąteczny makowiec. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Tradycyjne ciasta na Boże Narodzenie. TOP 10 klasycznych wypieków na święta [PRZEPISY] Makowce, pierniki, miodowniki, seromakowce, ciasta orzechowe... To tradycyjne ciasta na Boże Narodzenie. Zebraliśmy dla Was TOP 10 przepisów na klasyczne ciasta świąteczne naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię – na kolejnych stronach są wyjątkowe, sprawdzone przepisy. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Potrawy wigilijne dla początkujących. 12 tradycyjnych wigilijnych dań, z którymi poradzi sobie każdy [PRZEPISY] Przygotowywanie wigilinych dań wcale nie musi być trudne! Zebraliśmy TOP 12 wiligiljnych potraw, z którymi poradzi sobie każdy! Nie wymagają stania w kuchni godzinami, a smakują wyśmienicie. Zobaczcie sprawdzone przepisy na wigilijne zupy, śledzie, karpia, rybę po grecku, kompot z suszu, kapustę z grochem, pierogi i najłatwiejszy makowiec na świecie!

📢 Potrawy na Boże Narodzenie. Tradycyjne czy nowoczesne? Zobacz przepisy na świąteczne dania, które skradną wszystkie serca Jakie potrawy podać na Boże Narodzenie? Tradycyjne czy nowoczesne? Jakie dania sprawdzą się na świątecznym stole? Podpowiadamy! Zobacz przepisy na pyszne dania na świąteczny stół! Doskonała rolada boczkowa na świąteczny stół czy roladka z indyka nadziewana miechunką peruwiańską i pistacjami? Babcine śledzie marynowane w oleju lub sosie śmietanowym czy nowoczesne torciki śledziowe z suszonymi morelami? Wybór nie jest oczywisty...

📢 Mieszkańcy alarmują: nasze domy się rozpadają! Mieszkańcy wsi położonych wzdłuż drogi powiatowej z Proszowic do Koszyc skarżą się na nadmierny ruch ciężkich pojazdów. Ich zdaniem kierowcy tirów łamią przepisy po to, aby skrócić sobie drogę w kierunku Sandomierza czy Tarnowa. Ta sytuacja odbija się niekorzystnie na stanie technicznym budynków położonych wzdłuż jezdni oraz na zdrowiu ich mieszkańców. Również tych najmłodszych.

📢 Sałatki na Boże Narodzenie, które będą ozdobą świątecznego stołu. Wyglądają efektownie i obłędnie smakują [PRZEPISY] Święta Bożego Narodzenie bez sałatki? Nigdy! Co prawda królową od dawien dawna jest sałatka jarzynowa, ale warto też zrobić inne. Takie, które nie tylko obłędnie smakują, ale również efektownie wyglądają? Gotowi na świąteczną ucztę, która ucieszy nie tylko podniebienie, ale również i oko? Zobaczcie TOP 12 przepisów na świąteczne sałatki, które posmakują każdemu! 📢 Kolejny mikrolas zasadzony w Krakowie. Tym razem na terenie Bronowic W Krakowie został posadzony kolejny mikrolas. Tym razem na terenie Bronowic: w rejonie ulicy Jabłonkowskiej. Łącznie posadzono kilkaset drzew. 📢 Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Zobaczcie przepisy na smaczne wypieki na święta Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Szukacie sprawdzonych przepisów na bożonarodzeniowe wypieki? Zobaczcie przepisy na wyjątkowe, efektowne, a przede wszystkim smaczne ciasta naszych Czytelników! Ciasto "poezja", ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem oraz polewą z serka, czy bożonarodzeniowy wieniec z ciasta francuskiego to tylko niektóre propozycje.

📢 Na terenie Krakowa powstaną bezkolizyjne przejazdy kolejowe. Kierowcy nie będą musieli czekać na podniesienie szlabanu W piątek, 24 listopada, w Krakowie podpisano listy intencyjne w sprawie budowy bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych na terenie Krakowa. Podpisy złożyli: Piotr Majerczak z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe oraz wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Przejazdy kolejowe mają powstać nad ulicami Blokową i Kąpielową. W planach jest też wprowadzenie bezkolizyjnego rozwiązania przy ul. Fredry.

📢 Ciasta na Boże Narodzenie 2023. Tym wypiekom nikt się nie oprze. Zobacz przepisy na wyjątkowe, efektowne placki na święta Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy na naszych stołach królują wyjątkowe, efektowne ciasta. I trudno się dziwić. Właśnie takie wypieki od lat przygotowujemy w domowym zaciszu na święta. Jeżeli szukacie sprawdzonych przepisów na wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie – zebraliśmy przepisy naszych Czytelników! Wszystkie pyszne i „na bogato”.

📢 Beka z klientów, czyli koszmarni klienci zmorą sprzedawców. To ich najlepsze teksty. Kto w handlu pracował, ten się w cyrku nie śmieje! Na Facebooku powstał profil o nazwie Beka z klientów, który zajmuje się zbieraniem i publikowaniem najbardziej dziwacznych tekstów, które pracujący w handlu usłyszeli od kupujących. Zapnijcie pasy, bo możecie nie wytrzymać ze śmiechu! Zobaczcie najlepsze teksty koszmarnych klientów. 📢 Finalistki Polska Miss Nastolatek 2023 podczas sesji w złocie! Wśród nich reprezentantki Małopolski. Gala finałowa już w ten weekend Gale finałowe wieńczące kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek odbędą się już w ten weekend. W dniach 24-25. listopada 2023 roku najpiękniejsze mieszkanki Polski, które reprezentują wybrane miasta i województwa staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023. Warto zaznaczyć, że w konkursach regionalnych udział wzięło ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tyś.

📢 Budowa S7 w Krakowie, odcinek Widoma-Kraków. Wielkie zmiany organizacji ruchu na Al. Solidarności w Nowej Hucie Zaczynamy kolejny etap prac związanych z budową drogi ekspresowej S7 w okolicy Al. Solidarności w krakowskiej Nowej Hucie. Po południowej stronie Alei Solidarności (tj. od strony węzła Kraków Nowa Huta) rozpoczniemy budowę wiaduktu, którym w przyszłości ta część Alei przebiegnie nad trasą S7. To realizacja odcinka S7 Kraków-Widoma.

📢 Jest kolejny kandydat na prezydenta Krakowa. Wiceprezydent Andrzej Kulig potwierdził, że będzie startował w wyborach 2024 Wiceprezydent Andrzej Kulig wystartuje w wyborach 2024 na prezydenta Krakowa. Swoją decyzję ogłosił w piątek, 24.11, podczas spotkania, na którym podpisano listy intencyjne w sprawie budowy bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych na terenie Krakowa. Już wcześniej prezydent Majchrowski powiedział, że będzie popierał w wyborach swojego zastępcę, bo sam nie zamierza już kandydować. - Prezydent Majchrowski był dobrotliwy, ja tak bardzo dobrotliwy nie będę - powiedział dziś Andrzej Kulig.

📢 43-latek skakał po zaparkowanych samochodach w Krakowie. Straty przez niego zrobione wyceniono na 11 tys. zł. Słono za to odpowie Krakowska policja widziała już różne rzeczy, ale to przeszło wszelkie wyobrażenia. W miniony poniedziałek, mundurowi z komisariatu przy ul. Zamoyskiego zatrzymali w rejonie Płaszowa mężczyznę, który uszkodził dwa zaparkowane przy ulicy samochody. Świadkowie wskazali, że mężczyzna skakał po autach. Właściciele pojazdów wycenili straty na łączną sumę 11 tysięcy złotych. Sprawca usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Wichura w powiecie krakowskim. Powalone drzewa, zablokowane drogi dziesiątki interwencji strażaków Silny wiatr łamała drzewa w wielu gminach powiatu krakowskiego. Interwencje do przewróconych drzew, zagrażających budynkom i blokującym drogi strażacy odbierali niemal cała noc z czwartku na piątek, 23 na 24 listopada. Połamane były nie tylko drzewa, konary i gałęzie, ale w gminie Iwanowice wiatr poprzesuwał barierki na drodze krajowej nr 7 Kraków-Warszawa.

📢 Katarzyna Niezgoda była partnerka Tomasza Kammela zachwyca na nowych zdjęciach. Jej czarna kreacja wygląda na niej obłędnie Katarzyna Niezgoda to była partnerka Tomasza Kammela. Kobieta była na ustach wszystkich ze względu na swój związek, ale nie tylko. Należy ona do grona osób, które mają za sobą spektakularną metamorfozę wizerunkową. Zobacz, jej najnowsze zdjęcia.

📢 Gala konkursu Polska Miss 2023 blisko. Panie prezentują się w szałowych kreacjach. Finał już w weekend Gale finałowe wieńczące kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek zbliżają się wielkimi krokami. W dniach 24-25. listopada 2023 roku najpiękniejsze mieszkanki Polski staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023. Wśród nich są też reprezentantki Krakowa i Małopolski. Zobaczcie finalistki w szałowych kreacjach na zdjęciach z ostatniej sesji fotograficznej.

📢 W tych miastach w Małopolsce zarobisz najwięcej! Takie są dane GUS. TOP 10 Gdzie w Małopolsce można liczyć na przyzwoitą wypłatę? Na najniższe zarobki mogą liczyć mieszkańcy Żabna w powiecie tarnowskim - dostaną tam 5 010 złotych brutto. A w którym miejscu w Małopolsce zarabia się najwięcej? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Wypadek w Niepołomicach, dwie osoby ranne i zablokowana obwodnica miasta W piątek, 24 listopada doszło do wypadku w Niepołomicach na obwodnicy miasta. Było przed godz. 7 rano, gdy zderzyły się dwa samochody osobowe na ul. Władysława Wimmera. Dwie osoby zostały ranne. Zaopiekowała się nimi załoga zespołu ratownictwa medycznego, wezwanego na miejsce zdarzenia. Przybyła także straż i policja. Jak informują służby - obwodnica Niepołomic była zablokowana prawie godzinę.

📢 Piękne siatkarki Tauron Ligi 2023-2024. Zachwycają urodą i wysportowanym ciałem. Zobacz zdjęcia Rozgrywki Tauron Ligi w siatkówce kobiet w sezonie 2023-2024 rozpoczęły się w październiku. Bierze w nich udział 12 zespołów. Zobacz, kogo można oglądać na siatkarskich parkietach - oto piękne siatkarki z polskiej ekstraklasy. Na Instagramie zachwycają urodą, wdziękiem i wysportowanymi ciałami.

📢 Skoki narciarskie: wyniki na żywo z Pucharu Świata 2023-2024. Kiedy konkurs? Kto wygrał? Skoki na żywo, sprawdź wyniki Pucharu Świata. Rywalizacja skoczków narciarskich potrwa od listopada 2023 do marca 2024 r. W terminarzu PŚ jest 38 startów. Kiedy konkursy? Kto wygrał? Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje. Pierwsze przystanek to Ruka. 📢 Nietypowe potrawy wigilijne. Zobacz TOP 12 niestandardowych dań wigilijnych naszych Czytelników [PRZEPISY] Szukasz nietypowych dań wigilijnych? Chcesz zaskoczyć gości w Boże Narodzenie? Zobacz TOP 12 niestandardowych potraw na wigilijny stół. Krem z buraka z mascarpone, śledzie ze śliwkami z alkoholem, muszle z masą makową, muffiny piernikowe i wiele, wiele innych. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie na świąteczny stół.

📢 Powiat proszowicki. Wichura łamała gałęzie i uszkodził dach Silny wiatr, który wiał od czwartkowego popołudnia i w nocy, przysporzył pracy strażakom. Interwencje dotyczyły głównie połamanych konarów drzew. Wichura uszkodziła też dach na budynku gospodarczym. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 24.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Silny wiatr w Małopolsce łamał drzewa. Straż pożarna interweniowała 92 razy. Najwięcej interwencji w Krakowie Noc z 23 na 24 listopada na pewno nie należała do spokojnych. Już od godzin popołudniowych w czwartek, w całym województwie małopolskim można było odczuć nasilające się podmuchy wiatru. W Małopolsce straż pożarna odnotowała aż 92 interwencje. Od godz. 15.00 w czwartek do dzisiejszego poranka w piątek, na skutek silnych podmuchów wiatru wiele drzew zostało powalonych. Najwięcej pracy strażacy mieli w Krakowie, gdzie interweniowali 34 razy. Z kolei w całym kraju strażacy przyjęli 1920 zgłoszeń. 📢 Andrzejki 2020. Imieniny ma Andrzej, a pije cały kraj. Zobacz najlepsze memy na Andrzejki 2020 [30.11.2020] Andrzejki 2020. Andrzejki w Polsce obchodzone są w nocy z 29 na 30 listopada. To ostatni "imprezowy" dzień przed rozpoczynającym się adwentem. Dla internautów to kolejna okazja do tworzenia memów. Zobacz te najlepsze! Przejdź do kolejnych zdjęć, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

📢 Tak żyje i podróżuje Robert Makłowicz! Ulubieniec internautów, pokochany za gotowanie i śmiech. Na tropie nowych miejsc i pysznych dań Robert Makłowicz w ostatnim czasie zdecydowanie przechodzi swój renesans. Kiedyś przyciągał widzów przed telewizory, a dzisiaj króluje w Internecie. Słynny krytyk kulinarny został umiłowany zarówno przez starszych widzów jak i przez młodsze pokolenia. Swoje podróże aktywnie relacjonuje w mediach społecznościowych oraz w swoim programie, który prowadzi na znanej platformie internetowej. Młodszą widownię rozkochał swoimi sposobem bycia oraz... śmiechem! Niedawno wydał też nową książkę kulinarną. Zobaczcie sami, jak żyje i podróżuje Robert Makłowicz

📢 Paznokcie na grudzień 2023: granatowe, beżowe, złote, a może białe? Wzory i kolory eleganckich i szalonych paznokci na zimę Zastanawiasz się jaki manicure będzie najmodniejszy w grudniu? Zimą zwykle porzucamy już letnie, neonowe kolory i stawiamy na chłodne, ciemniejsze odcienie. Jednak to nie oznacza, że nasz manicure musi być nudny i pozbawiony wariacji. Wręcz przeciwnie! Zima to doskonała okazja, aby eksperymentować z różnymi kolorami, wzorami i dodatkami na paznokciach. Zanurzmy się w świat zdobień i modnych odcieni, które będą królować na paznokciach zimą.

📢 Horoskop na andrzejki 2023. Co spotka cię w nadchodzącym roku. To gwiazdy wróżą na andrzejki. Miłość, zawodowy sukces czy porażka Horoskop andrzejkowy 2023. Oto co w nadchodzącym roku zapowiadają gwiazdy dla wszystkich znaków zodiaków. W tym roku gwiazdy okazały się być łaskawe. Miłości, sukcesy zawodowe, wybór dobrej ścieżki życiowej - to czeka większość znaków zodiaków. Nie wszystkie jednak mają zapisane powodzenie, dla nielicznych nadchodzący rok okaże się trudny i wymagający, a niektórzy będą musieli wypić piwo, które nawarzyli w ostatnim roku. 📢 Placki z jabłkami. Sprawdzone przepisy na szarlotki i inne ciasta z jabłkami naszych Czytelników. TOP 10 przepisów! Wybierz coś dla siebie! Prosty placek z jabłkami, szarlotka babcina na kruchym cieście, ciasto drożdżowe z jabłkami i kruszonką, placek z jabłkami jak dawniej… Nie ma jak ciasto z jabłkami! Klasyka broni się zawsze i smakuje wyśmienicie. Dlatego zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej na placki z jabłkami! Sprawdzone przepisy na ciasta, które zawsze wychodzą!

📢 Mateusz Hołda, najmłodszy profesor w Polsce: Nauka to moja pasja, przyniosła stypendia i podróże. Nie było czasu na codzienne imprezy Nigdy nie spodziewałem się, że stanę się internetowym memem. Mam nadzieję, że dla wielu młodych ludzi jestem jednak inspiracją do działania. Moja kariera naukowa pokazuje, że w młodym wieku można bardzo dużo osiągnąć - mówi Mateusz Hołda, kardiomorfolog z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwszy polski naukowiec, któremu przyznano tytuł profesora belwederskiego przed ukończeniem 30. roku życia (w wieku 29 lat), niedawno został uhonorowany tytułem Promotor Polski, przyznawanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. 📢 Koniec 500 plus w 2024 roku? To już pewne, a my wiemy kto nie otrzyma tego świadczenia rodzinnego 500 plus należy się na każde dziecko? Nie do końca - zobacz komu w przyszłym roku zostanie odebrane prawo do tego świadczenia (nawet jeśli zostanie zwaloryzowane do 800 zł). Przypominamy również najważniejsze terminy i zasady związane z przyznawaniem tych środków. Kliknij w zdjęcie i zobacz koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus w przyszłym roku.

📢 Tak wyglądał Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie niemal 100 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie jest świąteczną wizytówką od wielu lat. W tym roku krakowski Rynek ponownie zamieni się w jedno z największych świątecznych targowisk. Pojawią się ozdoby świąteczne, biżuteria oraz przepyszne tradycyjne świąteczne jedzenie. Jak jednak kiermasz świąteczny wyglądał kiedyś? Było inaczej! Ale klimat — co widać na zdjęciach, z pewnością był równie niezwykły. Zobaczcie, jak Jarmark Bożonarodzeniowy wyglądał niemal 100 lat temu.

📢 Potrawy wigilijne, których dziś już nikt nie je! Zobacz, co dawniej podawano na święta Bożego Narodzenia Co jadano dawniej w Wigilię? Można się zdziwić! Okunie posypane jajami oblane masłem, pasztet z chucherek we francuzkim cieście czy w końcu karasie smażone z czerwoną kapustą! Miedzy innymi takie potrawy wigilijne podawała Maria Marciszewska w swojej książce „Kucharka szlachecka” wydanej pierwszy raz w 1893 roku.

Z kolei Maria Gruszecka w swoim „Ilustrowanym kucharzu krakowskim” z 1892 roku roku proponowała między innymi: jarmuż z kasztanami i budyń z szodonem! Zobaczcie, co dawniej jadano w święta! I wcale nie było to dwanaście potraw! A karpie masowo zaczęto jadać w 1974 roku!

📢 Wyjątkowe ciasta na Boże Narodzenie 2023. TOP 15 efektownych ciast na święta, które zachwycą każdego [PRZEPISY] Wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasto miodowe z masą grysikową, sernik z bezą i rosą, seromakowiec tortowy, sernik orzechowy na herbatnikach, waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową, mokry i ciężki makowiec z jabłkami i wiele, wiele innych ciast, który nie oprze się żaden łasuch! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Pomysł na obiad. Zapiekanki: z ziemniakami i makaronem – najlepsze przepisy naszych Czytelników [PRZEPISY] Zapiekanki na obiad – przepisy. Zapiekanki z makaronem i zapiekanki z ziemniakami to pomysł na szybki i smaczny obiad. Wybraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać! 📢 Poważny wypadek na autostradzie A4 w kierunku Katowic. Wielu rannych Poważny wypadek na 408 km autostrady A4 w kierunku Katowic. W wypadku brały udział trzy samochody osobowe i ciężarówka. Jak informuje straż pożarna, łącznie autami podróżowało sześć osób. Jezdnia w kierunku Katowic była zablokowana.

📢 Artystyczny Kraków podzielony. Artyści ze Składu Solnego vs pisarze z Planety Lem. Dla kogo XVIII wieczny budynek na Zabłociu? Kwestie związane z powstaniem Centrum Literatury i Języka Planeta Lem to w ostatnich tygodniach w Krakowie gorący temat. Wprawdzie plany na budowę Planety znane są od dawna, ale też artyści, którzy w Składzie Solnym - jednym z budynków przyszłej Planety - mają swoje pracownie, tworzą tam tak długo, że nie chcą tak po prostu przenieść się w inne miejsce. Wartość widzą w tworzonej tam wspólnocie artystycznej. 25 listopada zapraszają na dzień otwarty, a tymczasem piszę list otwarty. Wcześniej swoje pismo opublikowali pisarze i poeci, dla których ma powstać Planeta Lem.

📢 Najlepsze gry komputerowe sprzed lat. Pamiętasz je wszystkie? 11 klasyków, które niegdyś królowały na PC Stare gry komputerowe to symbol pewnych czasów. Większość osób dorastających w latach 90. żyła w podobnych warunkach. W mieszkaniach królowały meble z wysokim połyskiem, w salonach stały meblościanki, a w szklanej gablocie leżały kryształy po babci. W domach pojawiały się też pierwsze komputery PC z systemem Windows, na których ogrywało się zdobyte na giełdzie gry. Zobacz najlepsze stare gry komputerowe.

📢 Wypadek pod Krakowem. Samochód potrącił pieszą. Kobieta trafiła do szpitala W gminie Liszki w Rącznej miał miejsce wypadek w czwartek, 23 listopada 2023 roku. Około godz. 17.30 w okolicy obiektów sportowych Cracovii samochód potrącił kobietę idącą pieszo. Z pierwszych informacji służb wynikało, że ranna kobieta jest przytomna. Od razu zajął się nią przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Odtransportował kobietę do szpitala. 📢 Tak mieszka arcybiskup Marek Jędraszewski! Zobacz Pałac Biskupi w Krakowie od środka! 23.11.2023 Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

📢 Kraków przed II wojną światową. Tak żyli krakowianie, zanim na świecie rozpętało się piekło. ARCHIWALNE ZDJĘCIA Kraków przed II wojną światową był głównie miastem kupieckim i inteligenckim. "Kupieckość" miasta dobrze odzwierciedlały tłumy na targach odbywających się przed Sukiennicami, które można zaobserwować na zdjęciach z tamtego okresu. Między straganami, które aż uginały się od produktów spacerowały piękne panie i eleganccy panowie.

📢 Tak wygląda "najwyższy hotel w polskich górach". Prowadzi go... hrabianka Helena Mańkowska, żona księcia Jana Lubomirskiego! W 2019 roku słynne sanatorium Hutnik w Szczawnicy zyskało drugie życie za sprawą potomków hrabiego Adama Stadnickiego. Nicolas Mańkowski i Helena Mańkowska (prywatnie żona księcia Jana Lubomirskiego) zrewitalizowali dawne uzdrowisko i otworzyli w jego miejsce luksusowy hotel pod szyldem Pieniny Grand. Zobaczcie, jak wygląda to niezwykłe miejsce!

📢 Te wsie są największe w Małopolsce! W niektórych mieszka więcej ludzi niż w... miastach! TOP 15 Która wieś w Małopolsce uznawana jest za największą pod względem liczby ludności? Na to pytanie odpowie wam utworzony przez nas ranking wiejskich miejscowości. Wiele z nich mogłoby już pretendować do miana miasta, za które uznawane są miejscowości, w których mieszkają ponad 2 tysiące osób, a dwie trzecie ludności są zatrudnione poza rolnictwem. Tymczasem największa wieś w naszym zestawieniu ma ponad 8 tysięcy mieszkańców i wcale jej się nie spieszy, aby uzyskać status miejski! 📢 Które znaki zodiaku mają szanse na romans jeszcze w tym roku? Sprawdź miłosny horoskop na listopad 2023! Niech cię nie zmyli szaruga za oknem. Jesienią i zimą pojawi się gorące uczucie i serce zabije mocniej. Właśnie teraz gwiazdy sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji. Zobacz, które znaki zodiaku mają szanse na miłość jeszcze w tym roku!

📢 Tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Ich cena nie przekracza 200 tysięcy złotych! Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie!

📢 Żyj jak szlachcic! Oto przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 TOP 10 najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców w Krakowie. Takie były trendy w 2023 roku. Prowadzą Hanna i Jan Dla chłopca Jan, a dla dziewczynki Hanna - takie imiona były dotąd najczęściej wybierane w 2023 roku dla nowo narodzonych dzieci w Krakowie. Dodajmy - zresztą tak samo, jak w całym ubiegłym roku, kiedy również pod Wawelem te imiona królowały. Jakie jeszcze są największe hity 2023 wśród imion nadawanych najmłodszym krakowianom? Mamy takie dane, z krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy 10 najpopularniejszych w tym roku imion męskich oraz pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek. Znamy też najrzadziej wybierane w tym roku imiona! 📢 Dyrektor szpitala w Proszowicach zapowiada likwidację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Środowa decyzja Rady Powiatu Proszowickiego, dotycząca przyjęcia nowego statutu tutejszego szpitala, pozwala dyrektorowi placówki na podejmowanie decyzji o likwidacji oddziałów bez zgody radnych powiatowych. Wymagana jest tylko opinia Rady Społecznej SP ZOZ. W rozmowie z "Dziennikiem Polskim" dyrektor Zbigniew Torbus zapowiada, że zamierza skorzystać z tego uprawnienia, podejmując decyzję o przyszłości zawieszonego od roku Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków.

📢 Technologiczna moc Krakowa i (Mało)Polski. Za nami największe biznesowe wydarzenie w regionie: 20. Forum Przedsiębiorców Małopolski Forum Małopolskich Przedsiębiorców to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez redakcję „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”. Tym razem przebiegało pod hasłem „Technologiczna moc Krakowa i (Mało)Polski”. Jaka zatem jest innowacyjna moc Krakowa i Małopolski? 📢 Elżbieta Filipiak. „Żelazna dama” rządzi w Cracovii. Co wiemy o tymczasowej prezes, która od razu zaczęła robić porządki w klubie? Cracovią po raz pierwszy w historii rządzi kobieta. Jest nią Elżbieta Filipiak, która pełni rolę pełniącej obowiązki prezesa. Żona Janusza Filipiaka nie pojawiłaby się na tym stanowisku, gdyby nie fatalny splot wydarzeń. 30 września Janusz Filipiak, dotychczasowy prezes klubu, stracił przytomność i w ciężkim stanie trafił do szpitala, w którym przebywa do dziś. Od pierwszych dni pokazała, że nie jest to dla niej funkcja symboliczna czy pokazowa, lecz od razu zabrała się do pracy i zaczęła robić porządki w klubie.

📢 Posądza. Poranne zderzenie. Kobieta trafiła do szpitala W czwartek rano doszło do wypadku na odcinku drogo powiatowej z Posądzy do Wierzbna w gminie Koniusza. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych do szpitala trafiła kierująca jednym z nich kobieta. 📢 Horoskop dzienny na 24 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 24 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 160. Kosztowana wizyta u jubilera. Streszczenie odcinka [24.11.23] Yaman daje Seher swoją kartę kredytową. Nie wie jednak, że znikną z niej niemal wszystkie pieniądze. Jak do tego dojdzie? Co zrobi Ibrahim, aby spodobać się Czarnej? Już teraz przeczytaj streszczenie 160. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon zima 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Miechów. Umowa na budowę bloku na osiedlu Parkowym podpisana. Wkrótce wbicie pierwszej łopaty Gmina Miechów oraz spółka SIM Małopolska podpisała w środę (22 listopada) umowę z firmą Remar z Gołkowic Górnych na budowę budynku wielorodzinnego na osiedlu Parkowym. To oznacza, że w przyszłym roku Miechowie powstanie pierwszy w województwie blok zbudowany w ramach SIM.

📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2023-2024: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w siatkarskiej LM grają polskie drużyny, mecze dzisiaj LM siatkarzy w sezonie 2023-2024 rusza 22 listopada, oto wyniki, terminarz i tabele. Liga Mistrzów zawita także do Polski, na dzisiaj w stawce są trzy nasze zespoły: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Asseco Resovia i Jastrzębski Węgiel, sprawdź kiedy i z kim grają. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o LM w siatkówce mężczyzn.

📢 Miechów. Gmina ma zapłacić za utylizację nielegalnie składowanych na jej terenie odpadów. Kwota jest ogromna W ubiegłym roku do Miechowa trafiły setki ton niebezpiecznych odpadów chemicznych. Zostały zmagazynowane w hali na terenie miasta, która została wynajęta na podstawie fałszywych dokumentów. Choć sprawcy nielegalnego procederu zostali ustaleni, to na gminie ciąży teraz obowiązek pokrycia kosztów wywozu i utylizacji zgromadzonych materiałów. A jest to kwota niebagatelna, bo szacunki mówią o trzech milionach złotych!

📢 Niedzielna gala zakończyła obchody stulecia Biblioteki Publicznej w Miechowie Warsztaty, sadzenie drzew, wieczór poezji, a na koniec gala z nagrodami dla laureatów konkursów i bibliotekarzy oraz podziękowaniami dla byłych i obecnych pracowników książnicy-jubilatki. Do tego mnóstwo wspomnień, które padały zarówno ze sceny jak i z przygotowanego materiału filmowego. Tak w największym skrócie wyglądały trzydniowe obchody stulecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie. 📢 Aż trudno uwierzyć! Zobacz największe fuszerki budowlane w domach i mieszkaniach. Zobacz te pomysły "fachowców" Fuszerki budowlane - spotkał się z nimi każdy, kto choć raz chciał wynająć lub kupić dom czy mieszkanie, albo jedynie wyremontować dotychczasowe lokum. Nie jest tajemnicą, że znalezienie fachowca, który odnowi wnętrza zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jest niezwykle trudne. Oglądając naszą galerię trudno uwierzyć, że ktoś wpadł na takie rozwiązania!

📢 AKACJOWA 38 odcinek 235. Córeczka Manueli nie żyje. Streszczenie odcinka [20.11.2023] German w końcu może odetchnąć z ulgą. Dzięki pomocy przyjaciół udaje mu się wrócić do domu. Tymczasem Juliana spędza czas z Susaną. Dlaczego nie świętują ze wszystkimi? Przeczytaj streszczenie 235. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Widokowa ścieżka rowerowa powstanie wokół kamieniołomu pod Krakowem. To miejsce z historią na wygasłym wulkanie. Mamy zdjęcia wyrobiska Wybudują szlak pieszo-rowerowy wokół nieczynnego kamieniołomu w Miękini w gminie Krzeszowice. To będzie nie tylko trasa po pięknym widokowo terenie ze sporym stawem, ale także miejsce edukacyjne z trasą geologiczną. Całość powstaje tu na wygasłym wulkanie. Są nie tylko pomysły budowy szlaku dla pieszych i rowerzystów, ale jest także podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Kraków. Wypadek na A4 i duże utrudnienia. Na obwodnicy Krakowa wywrócił się samochód dostawczy [ZDJĘCIA] W środę (27 października), ok. godz. 9 na autostradzie A4 w kierunku Katowic między węzłami Kraków Tyniec i Kraków Balice doszło do wywrócenia samochodu dostawczego. Obwodnica Krakowa w stronę Balic była całkowicie zablokowana, na autostradzie utworzył się kilkukilometrowy korek. Normalny ruch został przywrócony ok. 11:20.

