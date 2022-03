Prasówka 25.03.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To już 30. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent USE Joe Biden z Brukseli przyleci w piątek do Rzeszowa a nie bezpośrednio do Warszawy. O 14:15 na lotnisku w Jasionce powita go prezydent Andrzej Duda. W piątek zaplanowano spotkanie z amerykańskimi żołnierzami. Po nim Biden poleci do Warszawy. Liczba ofiar cywilnych na Ukrainie przekroczyła 1000, poinformowała ONZ w czwartek, ostrzegając, że „rzeczywiste liczby są znacznie wyższe”.