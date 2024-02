Prasówka 26.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zakopane żegna gości. Romantyczna Gubałówka nocą na koniec ferii zimowych 2024”?

Prasówka 26.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zakopane żegna gości. Romantyczna Gubałówka nocą na koniec ferii zimowych 2024 Koniec zimowych ferii, koniec śniegu (choć gdzieś tam jeszcze leży), czas szykować się na wiosenne weekendowe eskapady w góry, wolne w święta wielkanocne i długi weekend majowy. Gubałówka rozświetlona a w dole stolica Tatr przypominają, że nie samą zimą żyje Podhale. Serwujemy wam romantyczne obrazki na koniec zimy i zapraszamy ponownie do Zakopanego.

📢 Horoskop dzienny na 27 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 27 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 26 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 26 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Prasówka 26.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Krynica jak Zakopane, też ma swój Puchar Świata! Trybuny pękały w szwach na zawodach snowboardowych. Kibice w naszym obiektywie Sobota w Krynicy upłynęła pod znakiem zmagań w snowboardzie. Na Jaworzynie Krynickiej odbył się pierwszy dzień rywalizacji w ramach zawodów Pucharu Świata w snowboardzie. Ta historyczna impreza, organizowana pierwszy raz w Polsce, przyciągnęła wielu kibiców sportów zimowych.

📢 Wczasy pod gruszą w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniemy na urlop - mamy wyliczenia [26.02.2024] Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [26.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. [26.02.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [26.02.2024] Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca.

📢 Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin. Kibice na stadionie Cracovii. Wśród publiczności trenerzy z ekstraklasy. Zdjęcia Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin. W niedzielę 25 lutego pogoda była wiosenna, mecz odbywał się w południe. I wiele osób wybrało pewnie spacery zamiast spędzenia tego czasu na stadionie przy ul. Kałuży. Na trybunach zasiadło tym razem około 1300 osób, w tym 120-osobowa grupa kibiców Zagłębia - wyjatkowo nie w sektorze dla gości (aktualnie jest wyłączony z użytku), a w sektorze E.

📢 Tłumy żegnały Annę Grygiel-Huryn. To był pierwszy od 28 lat pogrzeb na Cmentarzu Żydowskim w Nowym Sączu Na Cmentarzu Żydowskim w Nowym Sączu w niedzielę, 25 lutego, pochowana została Anna Grygiel-Huryn, przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu na okręg małopolski, Honorowa Ambasadorka Sądeckiego Sztetla, ostatnia mieszkanka Nowego Sącza ocalała z Holokaustu. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyły tłumy. 📢 Takimi autami jeździliśmy po Krakowie! Wyjątkowe perełki motoryzacji z lat 90. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało ponad 30 lat temu! 📢 Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej... Na Rynku w Myślenicach przysięgę złożyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej Żołnierze po szkoleniu wojskowym w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej stawili się na Rynku w Myślenicach. Tu w niedzielę, 25 lutego 2024 r. złożyli ślubowanie. Wśród nich są studenci, uczniowie szkół średnich, a nawet nauczyciele i wykładowcy uczelni wyższych oraz pielęgniarki i lekarze. W ramach projektu "Ferie z WOT" edukowali się i ćwiczyli. W ten sposób ostatnie ferie spędzało ok. 200 osób, a 16 procent z nich to kobiety. Nie wszyscy przeszli to trudne szkolenie. Ślubowanie złożyło 109 osób.

📢 Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin. Cztery bramki, debiut Koreańczyka Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin 2:2 w meczu 22. kolejki ekstraklasy, rozegranym w niedzielę 25 lutego na stadionie Cracovii. "Żubry" w tym spotkaniu prowadziły, potem przegrywały, w ich szeregach zadebiutował piłkarz z Korei Południowej. Ekipa Tomaszaa Tułacza zdobyła 22. punkt w sezonie, a po tej serii gier pozostała na 16. miejscu w tabeli. 📢 Wielki horoskop wiosenny 2024: miłość, pieniądze, szczęście. Kto powinien zabrać się za poważne porządki? Sprawdź! 25.02.2024 Według wielkiego horoskopu na wiosnę 2024 dla niektórych znaków zodiaku nadchodzi czas skrupulatnych porządków, zwłaszcza w życiu prywatnym. Wróżka Bellatrix radzi: zamieć stary kurz i wejdź w wiosnę na świeżo, lekko, radośnie. Przeczytaj horoskop wiosenny i sprawdź, co przepowiadają Ci gwiazdy w kwestiach miłości, pieniędzy, szczęścia.

📢 "Krakoska ławka dialogu" nowym rekwizytem w kampanii Aleksandra Miszalskiego. Kandydat PO na prezydenta chce też konta obywatelskiego Do Polski trafi 137 mld euro z KPO i polityki spójności - poinformowała w piątek szefowa KE Ursula von der Leyen. To oznacza, że Polska będzie mogła rozdysponować ok. 600 mld zł. Wnioski na kwotę 3 mld zł złożył Kraków. O tym, na co przeznaczyć te środki oraz jak usprawnić dialog z mieszkańcami Krakowa mówili w niedzielę 25 lutego poseł Aleksander Miszalski i minister Adam Szłapka. 📢 Andrzej Duda jeździł na nartach na Kasprowym Wierchu w ostatni dzień ferii zimowych. Prezydent RP wystartował w maratonie narciarskim Prezydent Andrzej Duda szusował na nartach na Kasprowym Wierchu w Tatrach. W niedzielę wziął udział w Slalom Maratonie Narciarskim organizowanym przez Fundację Handicap Zakopane. W zawodach wystartowało ok. 60 zawodników.

📢 Stacja narciarska Kraków? Dawniej tak! Na nartach jeździło się pod Kopcem Kościuszki. Wyciąg na Sikorniku, dwie skocznie Dla starszych mieszkańców Krakowa to odległe wspomnienie, dla młodszych – coś trudnego do wyobrażenia. Na narty pod Kopiec Kościuszki i okolice? Tak, kiedyś na Sikorniku był nawet wyciąg narciarski. Z oświetleniem! Na nartach jeżdżono tu już przed wojną, a narciarze pojawiali się tu jeszcze w latach 80. XX wieku. Okolice Kopca to w ogóle było przez lata krakowskie centrum sportów zimowych, znajdowała się tu nawet całkiem spora skocznia narciarska. W zimie – tłumy! Narciarze i dzieci z sankami. Na archiwalnych zdjęciach trudno poznać to miejsce. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami. 📢 Lanckorona na wyjątkowych archiwalnych zdjęciach. Nawet sprzed 100 lat! Czas zatrzymał się w miasteczku na wzgórzu? W Narodowym Archiwum Cyfrowym zachowano archiwalne zdjęcia Lanckorony i okolic. Są naprawdę wyjątkowe. Zobaczcie też aktualne zdjęcia i filmik z tego urokliwego miasteczka.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 25.02.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 25.02.2024 Na biurko Marszałka Sejmu trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 25.02.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Kraków. Odwołanie ks. Dariusza Rasia z proboszcza Bazyliki Mariackiej. Wierni napisali list do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Czy sprawa odwołania ks. Dariusza Rasia z funkcji proboszcza Bazyliki Mariackiej ma drugie dno? RMF i Rzeczpospolita dotarły do listu Rad Parafialnych Bazyliki Mariackiej skierowanego do abp. Marka Jędraszewskiego. Parafianie zarzucają w nim, że za decyzją komisji zajmującej się sprawą odwołania ks. Rasia stoi konflikt interesów, a sam raport pisany był pod tezę.

📢 Balkonowi Janusze to HIT Internetu 2024 roku. Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Te konstrukcje i pomysły przechodzą ludzkie pojęcie Czy lato, czy zima chętnie korzystamy z balkonów, które mogą - jak się okazuje - mieć wiele różnych zastosowań. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze przechodzi nieraz ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając grafiki. Abstrakcyjne pomysły Janusza i Grażyny na "zagospodarowanie" balkonów i "ozdabianie" osiedli są ciężkie do wyobrażenia i budzą uśmiech politowania. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Balkonowi Janusze to HIT Internetu w 2024 roku!

📢 Jak się nie wywrócis, to się nie naucys! Oto królowie i królowe stoków. Zobacz najzabawniejsze memy o narciarzach. Uśmiejesz się do łez Narciarze na stoku to królowie życia. Stosują rewolucyjne mocowania nart, szusują w awangardowych strojach i za nic mają ograniczenia. Zresztą, wcale nie chodzi o zjeżdżanie na nartach, tylko o dobry lans! Szykują się do jazdy niczym pantera do skoku i to dosłownie. Czy strój w panterkę w tym pomoże? Zobacz najlepsze memy o narciarzach na zimowy sezon 2024. Uśmiejesz się do łez! 📢 Nietypowe kawiarnie i restauracje w Krakowie. Kawa w szafie, eliksir Harrego Pottera a może robotokelner? Nietuzinkowe miejsca! Kraków oprócz pięknych zabytków słynie z doskonałych kulinariów. Okazuje się jednak, że niektóre lokale zaskakują nie tylko serowaniami daniami, ale także wystrojem i wnętrzami. Przedstawiamy oryginalne, jedyne w swoim rodzaju i nietypowe kawiarnie oraz restauracje w Krakowie, które zaskoczą każdego. Kawa w szafie? Herbata w towarzystwie królika lub krokodyla? A może magiczny, dymiący eliksir znany z Harrego Pottera? Dodajemy jeszcze pyszny deser w tajemniczym świecie Alicji z krainy czarów. Nietuzinkowych lokali jest całkiem sporo i idealnie nadają się na weekendowe wyjście ze znajomymi lub rodziną. Sprawdźcie!

📢 Nowe fakty w sprawie morderstwa w Zimnodole pod Olkuszem. Zbrodnia była wyjątkowo brutalna Do Prokuratury Rejonowej w Krakowie trafiły już wstępne wyniki sekcji zwłok mężczyzny znalezionego w Zimnodole koło Olkusza. Jak informuje prokurator Janusz Kowalski zbrodnia, do której tam doszło była wyjątkowo brutalna. Oskarżona w tej sprawie usłyszała już trzy zarzuty, do których się przyznała. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir. Na scenie jest gwiazdą i porywa tłumy. Jaki jest prywatnie? Ma piękny dom, w którym wychowuje syna Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny pyton”? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a kilka dni temu zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film". Słynni muzycy na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mogą pochwalić się pięknym domem, w którym wychowują syna. Czuć u nich "pinondz"? Jacy są prywatnie? Czy lubią lans? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak żyje na co dzień Ralph Kaminski. Jaki jest prywatnie? Ma nie tylko intrygujący wizerunek sceniczny ale także ciekawe życie. Zobacz! Ralph Kaminski prywatnie to bardzo ciekawa postać, podobnie jak stworzony przez niego wizerunek sceniczny. Jednym się podoba, innych nie przekonuje, ale budzi emocje i wielkie zainteresowanie. Jedno jest pewne – Ralph Kaminski to najniejąca gwiazda polskiej muzyki, który na koncerty przyciąga tysiące ludzi. Ostatnio nagrał utwór „Wołosi” z małopolskim zespołem Zakopower, który od razu odbił się wielkim echem i stał się hitem. Wystąpił także z zespołem Kwiat Jabłoni w krakowskiej Tauron Arenie. Jak żyje na co dzień i jaki jest prywatnie intrygujący Ralph Kaminski? Zobaczcie na zdjęciach!

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Wysyp remontów i zmian w ruchu w Krakowie. Drogowcy się rozkręcają, a ferie skończyły Zmiany z powodu remontu zwrotnicy na Dąbiu, postępujące prace na Kościuszki i Zwierzynieckiej, wprowadzone korekty ruchu w rejonie ronda Polsadu (budowa tramwaju do Mistrzejowic), rozpoczęcie remontów ulic Wiosennej i Kozienieckiej, trwająca przebudowa Obozowej - to tylko część z frontu prac na drogach Krakowa. Przypominamy też o zmianach w komunikacji związanych z końcem ferii zimowych. 📢 Kraków. Budowa chodnika na Tynieckiej i kolejna wycinka drzew w mieście Wycinka drzew na ul. Lublańskiej pod tramwaj do Mistrzejowic wywołała protest mieszkańców na placu budowy. Kolejna wycinka drzew pod ścieżkę rowerową na al. 29 Listopada - oburzenie krakowian rozlało się po internecie. Teraz trwa kolejna wycinka pod chodnik na ul. Tynieckiej. O ten chodnik akurat wnioskowali mieszkańcy. Zniknąć musi 57 drzew. Zarząd Dróg Miasta Krakowa tłumaczy, że to konieczne.

📢 Kraków. "Bagry nie są w pełni dostępne dla mieszkańców". List Czytelnika Napisał do nas mieszkaniec, który wykazuje, że Bagry w Krakowie, które są parkiem miejskim, wbrew opiniom urzędników nie są wcale ogólnodostępne. Pokazuje, że są miejsca, do których nie da się dotrzeć, nie da się obejść całego zbiornika wodnego. Na pewnych odcinkach brzegi Bagrów są grodzone siatką, bronione przez niebezpieczną skarpę, dostępne tylko do dzierżawców ogródków działkowych. Czytelnika oburza też fakt, że dzierżawiona część Bagrów stała się miejscem działalności komercyjnej, na której ktoś zarabia. Poprosiliśmy urzędników, by się odnieśli do tych kwestii. 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie RANKING 2024. Top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Idealne na prezent dla kobiety 25.02.2024 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

📢 Kraków. Galeria Krakowska podwyższyła opłaty za parkowanie dla klientów Do 15 minut – bezpłatnie, do 2 godzin – 5 zł (wcześniej 2 zł), trzecia rozpoczęta godzina – 7 zł, każda następna rozpoczęta godzina – 10 zł (wcześniej każde kolejne 60 minut po 2 godzinach kosztowało 5 zł), opłata dzienna – 80 zł, wystawienie duplikatu biletu parkingowego – 20 zł + opłata według cennika. Takie zmiany obowiązują od połowy lutego. 📢 Oto najszybciej rozwijające się małopolskie gminy w ostatnich pięciu latach. Kraków poza podium, za to Zakopane... Ranking "Wspólnoty'? W rankingu samorządów, które w latach 2018–2023 odniosły sukces przygotowanym przez czasopismo "Wspólnota" Kraków w kategorii "Miasta Wojewódzkie" zajmuje 5. miejsce w Polsce. Na podium w kategorii "Miasta Powiatowe" stanęło Zakopane zajmując pierwsze miejsce, a nieco niżej, na siódmym miejscu jest Wieliczka, a na dziewiątym Limanowa. Z kolei Niepołomice znalazły się na ósmym miejscu w kategorii "Miasteczka".

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 25.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 25.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 25.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Wielki Post 2024. Gdzie i kiedy na rekolekcje w Krakowie? Dla seniorów u franciszkanów, dla mam z dziećmi w Podgórzu Trwa Wielki Post, który dla katolików jest czasem na duchowe przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych. "Zachęcamy do spowiedzi przez Wielkanocą i prosimy, aby nie odkładać jej na dni wielkiego tygodnia, ale już teraz oczyścić swoje sumienie, by owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu" - apelują krakowscy duszpasterze. W kościołach odbywają się również rekolekcje wielkopostne. Kto głosi nauki rekolekcyjne, na jaki temat, dla kogo i kiedy? Sprawdziliśmy.

📢 Cavaliada Tour wkroczył w decydującą fazę. Piękne widowisko w Tauron Arenie Kraków [ZDJĘCIA] Kolejny, trzeci już dzień rywalizacji w ramach cyklu Cavaliada Tour dostarczył mnóstwo wrażeń. Kibice jeździectwa emocjonowali się przebiegiem kilku konkursów. W galerii mamy dla Was nowe zdjęcia z Tauron Areny Kraków. 📢 Hutnik Kraków. Kibice na meczu z GKS Jastrzębie. Zobaczcie zdjęcia Hutnik Kraków - GKS Jastrzębie. To był pierwszy w 2024 roku mecz na Suchych Stawach, pierwszy mecz w teogorocznej części sezonu. Spragniona ligowych emocji publiczność dostała mecz z emocjonującą końcówką, w której piłkarze Hutnika doprowdzili do remisu (1:1). Nad stadionem, niestety, od czasu do czasu niosły się wulgarne teksty wymieniane między grupą dopingującą gospodarzy a kibicami z Jastrzębia.

📢 Kraków znów szantową stolicą świata, czyli trwa 43. Festiwal Shanties! Żeglarskie pieśni nawet na Rynku Głównym „Tańcz nam morze” – pod takim hasłem przewodnim w dniach 22–25 lutego odbywa się 43. edycja Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Shanties w Krakowie. Festiwal rozpoczęły piątkowe koncerty w Radiu Kraków i Kinie Kijów. W sobotę na Rynku Głównym wystąpił zaś chór męski "Zawisza Czarny" i wykonawcy zza granicy.

📢 Protest w Krakowie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki pikietowali przed sklepem znanej marki. Chcą wycofania futer z kolekcji W sobotę, 24 lutego, pod sklepem Max Mara na ul. Grodzkiej w Krakowie, odbył się protest zorganizowany przez aktywistów Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Uczestnicy trzymali plansze ze zdjęciami lisów i norek na fermach futrzarskich, chcieli również wręczyć pracownikom sklepu list z apelem do firmy o rezygnację ze sprzedaży futer naturalnych. Drzwi sklepu zostały jednak zamknięte na czas demonstracji. Protest jest częścią międzynarodowej kampanii – podobne akcje odbyły się już m.in. w Wiedniu, Londynie i Mediolanie. 📢 Kraków solidarny z Ukrainą w drugą rocznicę rosyjskiej napaści. Marsz "Razem do zwycięstwa" przeszedł przez miasto Dwa lata temu, 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła atak na ukraińską wolność i niepodległość. Wojna, która trwa na wschodzie pochłonęła już setki tysięcy ludzkich istnień, a liczba ofiar wciąż rośnie. W drugą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie, w Krakowie odbył się marsz "Razem do zwycięstwa", w którym wzięli udział nie tylko mieszkający u nas Ukraińcy, ale również liczne grono krakowian.

📢 Kraków coraz bardziej wielokulturowy. Nowe dane. Oprócz Ukraińców i Białorusinów, rozrasta się diaspora obywateli z Azji Rok 2023 był kolejnym okresem wzrostu liczby migrantów mieszkających w Krakowie. Jest to widoczne w danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które wskazują na podwojenie się populacji cudzoziemców w ciągu 5 ostatnich lat. Najliczniejszą grupę obcokrajowców w Krakowie tworzą obywatele Białorusi, Ukrainy i Indii. Wzrosła też liczba obywateli z Azji, choć spadła liczba Wietnamczyków. Tak wynika, z ostatniego raportu Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji.

📢 W Zakopanem ciągle wieje. Wiatr powala drzewa, uszkadza przewody telekomunikacyjne. Strażacy interweniują od kilku dni Pogoda wciąż nie jest łaskawa dla Zakopanego. W sobotę, 24 lutego znów strażacy walczyli z powalonymi drzewami, co jest skutkiem silnych wiatrów. Na ul. Bulwary Słowackiego drzewo spadło na drogę i uszkodziło przewody telekomunikacyjne. Wezwano strażaków z PSP Zakopane oraz policję z Zakopanego.

📢 Tragedia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie żyje mężczyzna. Ciało z obrażeniami znaleziono na przystanku Nie żyje młody mężczyzna. Jego ciało z obrażeniami znaleziono w sobotę (24 lutego) rano o godz. 7.57 na przystanku autobusowym przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na miejscu wezwano służby. Strażacy zabezpieczyli teren. Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności i przyczyny jego śmierci. 📢 Tak ma wyglądać pierwsze w Beskidzie Wyspowym górskie molo. Planowana na Łopieniu atrakcja turystyczna nie wszystkim się podoba Gmina Tymbark udostępniła wizualizacje górskiego molo – tarasu widokowego, który zamierza wybudować na Łopieniu w Beskidzie Wyspowym. Wójt liczy, że taka konstrukcja, tak odmienna od powstających ostatnio licznie wież widokowych, będzie magnesem przyciągającym do Tymbarku turystów. Molo ma już swoich zwolenników, ale też nie brakuje krytycznych głosów.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 314. Casilda rozpoznaje poszukiwanego oszusta. Streszczenie odcinka [24.02.2024] Casilda jest w szoku, gdy odkrywa, kim jest mężczyzna ze zdjęcia w gazecie. W dodatku wie, gdzie przebywa. Kto to jest? Co zobaczy Teresa podczas kolacji u Cayetany? Koniecznie przeczytaj streszczenie 314. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Stacje narciarskie w Małopolsce walczą z wiosną. Lista czynnych i nieczynnych stoków: Białka, Zakopane, Kasprowy, Krynica, Tylicz Wyjątkowa ciepła zima 2024 sprawia ogromny kłopot właścicielom stacji narciarskich i samym miłośnikom jazdy na nartach oraz snowboardzie. Ostatni rzut ferii zimowych jest pod tym względem najgorszy - wiosenna aura sprawia, że utrzymanie stoków w odpowiednim stanie wymaga nie lada wysiłku. Kilka stacji już się poddało, wiele próbuje na oparach i resztkach śniegu dojechać choć do końca ferii. Nie udało się to m.in. w Kasinie, Rytrze, Koninkach, Limanowej i Szczawnicy. Jak wygląda sytuacja w Małopolsce? Które stacje są czynne, a które już - przynajmniej tymczasowo - się zamknęły?

📢 Ferie zimowe w czasach PRL. Dla wielu niezapomniane przeżycie. Pamiętacie tamte zimy? Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Modne tapety – trendy na 2024 r. Wybraliśmy najpiękniejsze wzory na wiosnę. Te tapety to hit – ściana w salonie nie musi być nudna! Modne tapety królują w najlepszych projektach wnętrz w 2024 roku. Chcesz zrobić szybką metamorfozę salonu, sypialni czy łazienki na wiosnę? Udekoruj ścianę modnym wzorem tapety. Zobacz, jakie motywy są na topie w 2024 roku i wybierz idealny wzór dla siebie. Sprawdź, jak modnie i oryginalnie ozdobić dom piękną tapetą.

📢 "Nowość na skalę Polski". Zobaczcie, gdzie został ustawiony przystanek autobusowy! Kilka dni temu wielkie oburzenie w Krakowie wywołała wycinka drzew na al. 29 Listopada - związana z budową ścieżki rowerowej. A dziś poruszenie wśród mieszkańców wywołało miejsce umieszczenia - również przy al. 29 listopada - wiaty przystankowej na... chodniku z dopuszczonym również ruchem rowerowym. Jak do tego doszło? 📢 Największy rywal Wieczystej Kraków osłabiony. Kontuzja Patryka Małeckiego Wieczysta Kraków ma 41 punktów, Avia Świdnik 38 - tak przedstawia się szczyt tabeli III ligi (gr. IV) przed wiosenną częścią rozgrywek. Siłą rzeczy, mamy tu dwóch kandydatów do awansu, oczywiście Wieczysta jest zdecydowanym faworytem. Avia straciła natomiast na dłuższy czas jednego z ważniejszych graczy. Piłkarza, który będąc w Wiśle Kraków zdobywał mistrzowskie tytuły - Patryka Małeckiego.

📢 W Krakowie i w Trybszu pożegnano śp. ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego, wieloletniego proboszcza parafii św. Szczepana. "On kochał ludzi" W czwartek (22 lutego) trwały uroczystości pogrzebowe zmarłego 18 lutego ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego, emerytowanego proboszcza parafii pw. św. Szczepana w Krakowie. Najpierw została odprawiona msza św. w kościele św. Szczepana. Przewodniczył jej kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski senior. Po południu z kolei msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu (skąd pochodził śp. ks. Waksmański), a po niej nastąpiły obrzędy pogrzebu na tamtejszym cmentarzu parafialnym. 📢 Nowa wystawa Muzeum Nowej Huty to prawdziwa petarda! To opowieść o buncie w muzyce Opowieść o niegrzecznej muzyce PRL-u - "Bunt w systemie. Muzyczne przestrzenie wolności 1945–89" to prawdziwa podróż w czasie śladem antysystemowej muzyki okresu PRL-u! Wystawa od 23 lutego w dawnym kinie Światowid będzie gościła przez rok.

📢 Kozłów. Trzech kandydatów na fotel wójta. Kto wygra? W gminie Kozłów do wyłonienia nowego wójta może nie wystarczyć jedna tura głosowania. O stanowisko zamierza się bowiem ubiegać trójka kandydatów. Głosowanie 7 kwietnia. Ewentualna druga tura dwa tygodnie później. 📢 Proszowice 15 lat temu. Tak wyglądało miasto w 2009 roku W dzisiejszej galerii zamieszczamy kilkanaście zdjęć, które pokazują, jak wyglądały Proszowice 15 lat temu. Wszystkie zostały wykonane w 2009 roku. Jest okazja, żeby przyomnieć sobie, jak jeszcze niedawno wyglądały znajome ulice i budynki. 📢 Jeden kierunek ruchu na ulicy Półłanki w Krakowie. Utrudnienia potrwają do maja 2024 Prace drogowe prowadzone w rejonie Krakowa, gdzie i bez remontów korki są na porządku dziennym, mocno spotęgują kłopoty kierowców i komunikacji publicznej. Od soboty 2 marca wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na fragmencie ulicy Półłanki, na odcinku od ul. Rącznej do skrzyżowania z ulicami Christo Botewa i Śliwiaka. Dla kierowców wyznaczono objazdy. Utrudnienia, spowodowane modernizacją jezdni i budową chodnika potrwają około trzech miesięcy, do maja 2024.

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskakująca! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Kraków znów sprzedaje swoje mieszkania. Szykują się też przetargi na XIX-wieczne domy Krakowski magistrat od początku tego roku powiadomił już o kilku należących do gminy mieszkaniach, które wkrótce mają pójść pod młotek. W najbliższych miesiącach miasto zamierza też szukać chętnego na kamienicę nieopodal Wawelu, a na drugą połowę roku zapowiada przetargi na działkę przy ul. Dekerta 4 z XIX-wiecznymi budynkami jednorodzinnymi czy nieruchomość przy ul. Czarnowiejskiej, na której stoją budynki z ok. 1879 roku.

📢 Kraków. Na terenie Nowej Huty ma powstać park rzeczny o powierzchni ponad 100 ha. Koszt jego budowy szacuje się na ok. 68 mln złotych W Krakowie ma powstać nowy park rzeczny - Park Przylasek Rusiecki. Ma on objąć swoim zasięgiem teren o powierzchni ponad 100 hektarów, w tym w większości obszar istniejących 14 zbiorników wodnych. Ingerencja w przyrodę ma być minimalna, choć w parku nie braknie ścieżek (w tym edukacyjnych) czy małej architektury. Koszty inwestycji szacuje się na ok. 68 mln złotych. 📢 Z historii Niegardowa. Jak proboszcz chciał wywieźć organy... Włamania do kościołów nie są czymś szczególnie rzadkim. Znajdujące się w ich wnętrzu przedmioty liturgiczne i dzieła sztuki kuszą złodziei, którym co jakiś czas udaje się coś zrabować. Ale żeby kraść kościelne organy, to raczej rzadkie zdarzenie. Zwłaszcza, gdy próbuje to zrobić… proboszcz. A taka właśnie historia wydarzyła się przed laty w Niegardowie.

📢 Studniówki 2024. Bal maturalny miechowskiego „mechanika”, czyli ta ostatnia studniówka… Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, czyli popularnego „mechanika”, bawili się w sobotę na balu studniówkowym w czuszowskim Gościńcu. Aby móc balować w okresie wielkiego postu, wystarali się nawet o dyspensę u biskupa kieleckiego. Biskup postawił jednak warunek…

📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny. 📢 Studniówka 2024. Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie świętowali w Starej Zajezdni Studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich była już ostatnią z imprez przyszłych maturzystów w Krakowie. Młodzi elektrycy bawili się w niedzielę, 11 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Jak już podpowiada profil szkoły, na studniówce pojawiło się 126 uczniów i jedna uczennica. Oczywiście były też osoby towarzyszące i grono pedagogiczne. Łącznie na balu "elektryka" bawiło się przeszło 250 osób. Jak imprezowali uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowych na Zielonym Wzgórzu. W tym roku szkolne mury opuści rocznik złożony z 69 absolwentów trzech klas technikum. 📢 Wojsko na Rynku w Skawinie. Żołnierze złożyli przysięgę, zaprezentowali się podczas defilady. Wśród mieszkańców promowali służbę wojskową Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przybyli w sobotę, 10 lutego 2024 roku przed południem do Skawiny. Tutaj na Rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa wraz z defiladą pododdziałów. Wybrano podkrakowskie miasteczko, żeby popularyzować służbę wojskową. Wojsko organizuje przysięgi na terenach publicznych, reprezentacyjnych placach miejskich, żeby społeczeństwo, w tym przypadku mieszkańcy podkrakowskiego miasta mieli możliwość zobaczenia jak ta uroczystość wygląda.

📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie Czuszowski "Gościniec" po raz kolejny gościł maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uczniowie popularnego "Ekonomika", wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i grupą czuwających nad całością rodziców, bawili się na przedmaturalnym balu. 📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para chwali się swoim domkiem w sadzie. Króluje w nim góralski styl jest też choinka! Kasia i Jędrek, którzy zasłynęli z udziału w programie Googlebox już od jakiegoś czasu urządzają swój drewniany domek. Polacy poznali ich przed telewizorami, gdzie z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili ich serca. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Na święta pojawiła się tam też choinka, która zaskoczyła internautów. Zobaczcie sami, drewniany kącik słynnych górali z Gogglebox.

