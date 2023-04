Prasówka 26.04.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Oto aktualne wyliczenia”?

Prasówka 26.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Oto aktualne wyliczenia W 2023 roku "czternastka" po raz kolejny zostanie wypłacona świadczeniobiorcom. Jednak, by tak się stało, musi najpierw zostać uchwalona odpowiednia ustawa, gwarantująca wypłatę dodatkowego świadczenia emerytalnego. Sprawdzamy, komu przysługuje 14. emerytura i w jakiej wysokości zostanie wypłacona. W galerii podajemy stawki!

📢 Oto najzdrowsze śniadanie. Neurolodzy są pewni - te trzy produkty warto jeść na śniadanie dla zdrowego mózgu Jakie śniadanie jest najzdrowsze? Co warto jeść z rana, by czuć się sytym i mieć energię do działania? Zdaniem ekspertów śniadanie powinno być sycące, zapewniać odpowiednią porcję składników odżywczych a jednocześnie... być łatwe do przygotowania. Neurolodzy wskazali najzdrowszy pomysł na śniadanie. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Te błędy popełniamy najczęściej podczas koszenia trawy. Przez to trawnik nie wygląda dobrze! Koszenie trawnika wydaje się być banalnie prostą czynnością, jednak nie jest to do końca prawda. Podczas koszenia można popełnić poważne błędy, które doprowadzają do pogorszenia się stanu trawnika, utraty walorów estetycznych a nawet do rozwoju chorób. Zobacz koniecznie, jakie błędy są popełniane najczęściej podczas koszenia trawnika. Przez to trawnik nie wygląda dobrze. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy koszeniu trawnika.

Prasówka 26.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii.

📢 Tak mogą zmienić się raty kredytu w 2023 roku. Mamy prognozowane wyliczenia na najbliższe miesiące Raty kredytów w ostatnich latach mocno podskoczyły w górę, co zaniepokoiło kredytobiorców. Kredyty hipoteczne to zobowiązanie na kilkadziesiąt lat, dlatego trzeba się liczyć, że zmianą wysokością rat. Zebraliśmy dla Was informacje dotyczące rat kredytów w najbliższym czasie. Zobaczcie jak się zmienią. 📢 "Brama w Gorce" zostanie otwarta w niedzielę 30 kwietnia. To najnowsza atrakcja na Podtatrzu Po kilku latach budowy w końcu otwarta zostanie najnowsza atrakcja Podtatrza - centrum przyrodniczo-edukacyjne "Brama w Gorce". - Otwieramy się w najbliższą niedzielę 30 kwietnia. Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne pozwolenia - mówi Marcin Kolasa, prezes spółki, która zbudowała nową atrakcję. 📢 Łukasz Nowicki kupił apartament nieopodal Korfu. Zobacz, w co inwestuje celebrytka. Możesz spędzić urlop w mieszkaniu Łukasza Nowickiego Łukasz Nowicki uwielbia podróże i poznawanie pięknych zakątków świata. Podczas wypadu na Bałkany prowadzący „Pytania na śniadanie” zauroczył się malowniczą Albanią. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował już w drugi apartament z widokiem na morze. Zobacz, gdzie kupił mieszkanie Łukasz Nowicki. Sprawdź, w jak pięknych okolicznościach przyrody uwielbia spędzać wolne chwile lubiany aktor i dziennikarz telewizyjny.

📢 Koszyce. Proszowiccy policjanci eskortowali rodzącą kobietę do szpitala w Bochni Dwaj policjanci proszowickiej „drogówki” zapewne na długo zapamiętają swoją piątkową służbę. W jej trakcie pomogli rodzącej kobiecie w dotarciu do szpitala. W Bochni... 📢 Drzewa zatopione w "betonie" zbulwersowały mieszkańców Nowej Huty. Urzędnicy wyjaśniają, że to, co wygląda na beton, wcale nim nie jest Mieszkańcy Nowej Huty drobiazgowo obserwują postępy pracy przy rewitalizacji Alei Róż. Kilka dni temu zauważyli, że wokół drzew, w miejscu zerwanych betonowych płyt wylano beton. Zdjęcie drzew zatopionych w szarej masie trafiły do internetu, co spotkało się z oburzeniem mieszkańców. Zarząd Zieleni Miejskiej uspokaja i wyjaśnia, że to co widać na zdjęciach, to nie beton, a po prostu warstwa mineralna.

📢 Miechów. Kolejny leśny zastrzyk dla miasta. Posadzili tysiąc drzew Około tysiąca drzew zostało posadzonych w ramach drugiej akcji „SadziMY las w Miechowie”. Na terenie dawnego składowiska odpadów przy ulicy Ogrodowej rosną już młode jawory, lipy, brzozy i jarzęby.

📢 Proszowice. Dom Kultury oficjalnie otwarty po rewitalizacji Prawie dwa lata trwały prace przy rewitalizacji Domu Kultury w Proszowicach. Choć placówka po wykonanej inwestycji jest użytkowana od września ubiegłego roku, teraz doczekała się uroczystego otwarcia. Były otwarte warsztaty i zajęcia dla dzieci, prezentacja obiektu i koncert Basi Stępniak-Wilk. 📢 Tak mieszka Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Luksusowy dom ze szklanymi ścianami i cudnym widokiem. Zobacz, jak komfortowo żyje Kinga Rusin Kinga Rusin uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z długoletnim partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Centralnej Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo! 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 25.04.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Sułkowice dołączyły do grona Gmin Przyjaznych Seniorom Gmina Sułkowice dołączyła do programu Gmina Przyjazna Seniorom. Zbiegło się to z pierwszą rocznicą działalności Klubu Senior+. Ten rok wystarczył, aby grono sułkowickich seniorów już nie wyobrażało sobie życia bez tych spotkań w klubie. Znajdują tu nie tylko zajęcie, ale także, a może przede wszystkim ludzi, z którymi mogą porozmawiać. 📢 Urzędnikom w Krakowie skończyła się cierpliwość. Przejmują myśliwiec Jak-23 "Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że w związku z nieujawnieniem właściciela rzeczy ruchomej w postaci obiektu małej architektury „Jakowlew Jak-23” zlokalizowanej na działce przy ul Księcia Józefa. Planowane jest objęcie w posiadanie mienia ruchomego w dniu 09.05.2023 roku o godzinie 10.00" - taki komunikat opublikowali krakowscy urzędnicy. Przejmują myśliwiec, teren przy nim i mają go na nowo zagospodarować, a maszynę odrestaurować.

📢 Piotrkowice Małe. Umowa podpisana, będą nowe drogi i parkingi W Piotrkowicach Małych została podpisana umowa na przebudowę dróg dojazdowych, placów i parkingów znajdujących się na terenie miejscowego Zespołu Szkół. Inwestycję wykona lokalna firma Agrobud. Ma na to dziesięć miesięcy. 📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy! Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Modne fryzury i kolory na sezon wiosna 2023. Potrzebujesz zmiany? Zobacz top stylizacje 25.04.2023 Wiosną warto coś zmienić w swoim wyglądzie. Czujesz, że potrzebujesz drobnej zmiany czy wielkiej metamorfozy? Na wiosnę chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Wybierz się z nami do królestwa stylizacji i modnych fryzur. Mamy kilka propozycji na sezon wiosna-lato 2023. Nowa fryzura - nowa Ty!

📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie Wasze pierwsze perfumy? Lata 90. to były zapachy! Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 25.04.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 25.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Remont Parku Bednarskiego wywołał w Krakowie wielkie emocje i kontrowersje. Jaki jest efekt końcowy? Zajrzeliśmy tam tuż przed otwarciem Po sporach urzędników z mieszkańcami Krakowa o zakres przebudowy parku, po długiej inwestycji, w końcu, Park Bednarskiego zostanie otwarty w nowej odsłonie. Nowe atrakcje, wyremontowane alejki, zadbana zieleń. W czwartek, 27 kwietnia w wyremontowanym parku Bednarskiego odbędzie się Piknik Retro. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00 przy wejściu od ul. Parkowej. Następnego dnia, w piątek, 28 kwietnia, o godz. 18.00 odbędzie się spacer po Podgórzu – szlakiem Wojciecha Bednarskiego oraz spektakl plenerowy dla dzieci. Na naszych zdjęciach zobaczcie jak zmieniło się to miejsce.

📢 Małopolska w kolorach. Przegląd mody ludowej: te stroje mają styl! 25.04.2023 Oryginalne, wyróżniające się stylem, przyciągające wzrok kolorami i wzorami - takie są tradycyjne stroje ludowe z Małopolski. Mieszkańcy naszego regionu są dumni ze swych tradycji. Korale, wielobarwne chusty, haftowane bluzki czy koszule przeżywają dziś prawdziwy renesans. 📢 Sypialnia w kwiatach. Wpuść wiosnę do domu! Jakie kwiaty są najlepsze do sypialni? 25.04.2023 Sypialnia w rozkwicie, to taka, której wnętrze przyniesie tak pożądaną odmianę od monochromatycznej zimy. Jak wygląda nasza wymarzona sypialnia? Powinna być wnętrzem harmonijnym i przytulnym, ale i radującym oko. Jak sprawić, aby wprowadzić do sypialni spokój, piękno i harmonię? 📢 Spacery na weekend. TOP 10 bliskich miejsc na spacer i randkę w plenerze w Krakowie Wiosna, wiosna... Gdzie wybrać się na miły spacer, nie wyjeżdżając z miasta? Żeby było blisko, ale ładnie i zielono? Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas na romantycznej randce? Mamy dla Was propozycje wiosennych spacerów. Sprawdź nasze podpowiedzi na weekend.

📢 Plebiscyt Osobowość Roku 2022. To oni są najlepsi w Małopolsce! Wielki finał Plebiscytu "Gazety Krakowskiej" Osobowość Roku 2022. Mieliśmy zaszczyt gościć i nagrodzić zwycięzców z powiatów i województwa małopolskiego. Wydarzenie wieńczące naszą akcję odbyło się 17 kwietnia 2023, podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. 📢 Kwalifikacja wojskowa 2023. Te choroby i dolegliwości zwalniają ze służby w wojsku. Jaką kategorię wojskową dostaniesz? Sprawdź Rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Przed komisje wojskowe wzywani są wszyscy mężczyźni, którzy ukończyli 19. rok życia oraz kobiety niezbędne w sytuacjach kryzysowych, np. lekarki, pielęgniarki. Nie każdy jednak z tych, którzy staną przed komisją wojskową zostanie żołnierzem. O powołaniu do wojska decyduje m.in. zdrowie. Nie każdy się kwalifiikuje. Kto zostanie odesłany do domu? Sprawdźcie, kto nie dostanie się do wojska i co znaczą litery kategorii.

📢 To najbardziej tajemniczy krakowski las. Kiedyś opowiadano o nim przerażającą miejską legendę, dziś to popularne miejsce spacerów Na północy Krakowa znajduje się bodaj najbardziej tajemniczy las w mieście - Las Witkowicki. Wokół niego wciąż krąży przerażająca miejska legenda. Do niedawna odwiedzali to miejsce głównie okoliczni mieszkańcy, wielu krakowian nie miała pojęcia o jego istnieniu. Zaczyna się to jednak zmieniać. Warto wybrać się tam w majówkę. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak wygląda to miejsce! 📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 25.04.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach. 📢 Brudna Dwunastka 2023. Te warzywa i owoce zawierają najwięcej pestycydów. Na liście znalazły się m.in. truskawki i jabłka. Co jeszcze? 25.04 Brudna 12. Co to takiego? Co roku amerykańska organizacja non-profit Environmental Working Group (EWG), publikuje ranking produktów, które zawierają najwięcej pestycydów. Raport wskazuje najbardziej skażone owoce i warzywa. Te, które chłoną pestycydy w największych stężeniach. Jakie warzywa i owoce znalazły się na liście w 2023 roku?

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 25.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one! 📢 Naturalne PAZNOKCIE Clean Girl nails to HIT WIOSNY 2023. Jasne, beżowe, naturalne paznokcie hybrydowe 25.04.2023 Paznokcie w stylu Clean Girl Aesthetic to jeden z hitów 2023 roku. Fanki minimalizmu będą zachwycone! Na czym polega? W tym trendzie najważniejsza jest naturalność. Paznokcie powinny być średniej długości, a płytka powinna mieć naturalny kształt. Co ważne, w tych stylizacjach wykorzystujemy lakiery beżowe w odcieniach zbliżonych do naturalnego koloru paznokci i nakładamy tylko jedną warstwę. Przygotowaliśmy 20 inspiracji. Zobaczcie!

📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 25.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 HOROSKOP DZIENNY na 26 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa 26.04.23 Horoskop dzienny na środę 26 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 25 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek 25.04.23 Horoskop dzienny na wtorek 25 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 16, 17, 18, 19. Zuhal nie ma ochoty niańczyć Yusufa. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo" 25.04.23 Seher ratuje życie Yamanowi, zasłaniając go własnym ciałem przed kulą. Ranną dziewczynę Yaman zawozi do domu ojca Arifa, który ją opatruje. Ich przedłużająca się nieobecność coraz bardziej niepokoi mieszkańców rezydencji. Ludzie İkbal namierzają ukochanego Zuhal, okazuje się, że to łowca posagów. İkbal proponuje mu pieniądze za porzucenie Zuhal. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwa".

📢 Wspaniałe stulecie odc. 248, 249, 250, 251. Romans Bajazyda. Streszczenia kolejnych odcinków "Wspaniałego stulecia" 25.04.23 Rüstem jest zazdrosny o list, który dostała Mihrimah od tajemniczego wielbiciela. Mihrimah oświadcza Rüstemowi, że chce się z nim rozwieść. Nauczyciel Bajazyda donosi sułtanowi o tym, że Mustafa potajemnie ożenił się z Mihrunnisą i ma z nią dziecko. Książę Selim spotyka się z mężem kobiety, którą odwiedzał ukradkiem. Perski książę Mirza stara się o względy sułtanki Fatmy. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Wspaniałe stulecie". 📢 Zakazany owoc odc. 206. Czy Leyla usunęła dziecko? Streszczenie odcinka [26.04.23] Yildiz w końcu znajduje pracę. Z kolei Hali czuje się samotny. Co spowodowało zły nastrój? Przeczytaj streszczenie 206. odcinka "Zakazanego owocu", aby dowiedzieć się więcej. 📢 Zakazany owoc odc. 207. Problemy z dzieckiem. Streszczenie odcinka [27.04.23] Halit jest wściekły na Yildiz po tym, gdy zabrała syna do pracy. Dochodzi między nimi do kłótni. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 207. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 25.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Mieli zadbać o zieleń w Krakowie, a zostawili bałagan. List Czytelnika Napisał do nas Czytelnik, który jest oburzony zachowaniem ekipy robotników pielęgnujących zieleń w rejonie osiedla Piastów. Ich poczynania, a raczej skutki tych poczynań uwiecznił na zdjęciach. I pisze w liście tak:

📢 Miałeś efekt nocebo? Nowe ustalenia na temat skutków ubocznych szczepień przeciw COVID-19. Badania z udziałem naukowców z UJ Blisko jedna trzecia skutków ubocznych szczepień przeciw COVID-19 nie wynika z działania farmakologicznego szczepionek. Za fizyczne dolegliwości związane z przyjęciem szczepionki może odpowiadać efekt nocebo. Publikacja międzynarodowego zespołu badaczy, w skład którego wchodzą dr Joanna Kłosowska i prof. Przemysław Bąbel z Zespołu Badania Bólu w Instytucie Psychologii UJ, prezentuje kolejne dowody na to, jak nasze przekonania przekładają się na reakcję organizmu na przyjmowane szczepionki.

📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński. 📢 Kraków przykorkowany na majówkę. Odcięte Bronowice, problemy na 29 Listopada, zawężenie Opolskiej Zmieniła się organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i al. 29 Listopada. Trwa rozbudowa wyjazdu z Krakowa na północ. W związku z tym swoje trasy zmieniły linie autobusowe nr 137, 267, 287, 537 i 637. W związku z prowadzeniem robót polegających na przebudowie elementów pasa drogowego na ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, zaszła konieczność zajęcia całej szerokości chodnika po stronie południowej oraz połowy szerokości pasa ruchu. To duże utrudnienia w już zakorkowanym z powodu inwestycji rejonie Krakowa. Remontów jednak jest więcej w okolicach majówki.

📢 Oto NOWE grzechy, z których trzeba się spowiadać. Mogłeś nawet nie wiedzieć, że istnieją! [lista 25/04/2023] W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi. 📢 Galeria Plaza Kraków wyburzona, ale sterty gruzu pozostały. Prace trwają Plaza Kraków została zburzona na początku kwietnia. Zrównano z ziemią ostatnie ściany, resztki dawnej kina IMAX i kawałek elewacji galerii, który jeszcze stał w połowie marca. Mamy koniec kwietnia, a teren jest nadal sprzątany, gruz zbierany w większe hałdy i wywożony. Ciągle nie wiadomo co powstanie w tym miejscu. Czy będą to mieszkania czy hotel czy biurowce - widok na Kraków będzie całkiem ładny.

📢 Do igrzysk europejskich dwa miesiące, a przy stadionie Wisły wielki plac budowy ZDJĘCIA Trwa przebudowa stadionu Wisły w związku z przygotowaniami do igrzysk europejskich. Obiekt ma wypięknieć. Podjęto też decyzję o modernizacji mocno zniszczonych chodników w okolicy. To jednak może nie zapewnić pełnego ładu wokół stadionu, który odwiedzą goście z całej Europy. Tuż obok sportowej areny mamy bowiem ogromny plac budowy, stoi tam potężny żuraw i powstaje budynek hotelowy, który dopiero wyrasta z ziemi. 📢 Odkrycie w centrum Krakowa. W wykopach pod sieć ciepłowniczą znaleziono potężne mury Bramy Szewskiej Na pozostałości Bramy Szewskiej, a dokładniej jej tzw. szyi natrafiono podczas prac związanych z przyłączaniem Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Brama Szewska była niegdyś jedną z głównych bram wiodących do Krakowa i częścią fortyfikacji miejskich.

📢 Dania jednogarnkowe. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania jednogarnkowe: smaczne, sycące i proste. Na korzyść potraw przygotowanych w jednym garnku przemawia także ich wyrazisty i wielowymiarowy smak. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 propozycji naszych Czytelników na dania jednogarnkowe.

📢 Dobczycki Piknik Motoryzacyjny za nami. Była jazda w błocie, driftowanie i był szczytny cel Fani motoryzacji postanowili połączyć pasję z pomaganiem i na ternie pod zaporą w Dobczycach zorganizowali Dobczycki Piknik Motoryzacyjny. Zbierali środki na wsparcie podopiecznych dobczyckiej fundacji Okno Nadziei. Nie pierwszy raz, ale poprzednim razem, pogoda nie dopisała. Tym razem było inaczej, pogoda była wymarzona, a razem z nią dopisali uczestnicy i kibice. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [25.04] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Najlepsze życzenia dla pani Teresy Święch od słuchaczy i kolegów z UTW Słuchacze myślenickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrobili niespodziankę swojej wykładowczyni Teresie Święch. Okazją do tego były jej 90-te urodziny. Dla słuchaczy pani Teresa jest postacią szczególnie ważną, i to nie tylko dlatego, że jest posiadaczką indeksu z numerem 1 (bo jest też słuchaczką UTW). I nie tylko dlatego, że jest autorką słów hymnu UTW. To właśnie ona poprowadziła pierwsze w historii tego UTW zajęcia. Lektoraty języka francuskiego zapoczątkowane wtedy, w marcu 2011 roku odbywają się do dziś. Nie zmieniła się też prowadząca. 📢 800 lat parafii w Wawrzeńczycach. Tu powstał jeden z pierwszych kościołów pod Krakowem Osiem wieków istnieje parafia w Wawrzeńczycach. Mieszkańcy i duchowni tego regionu obchodzą w tym roku wielki jubileusz. Zwracają uwagę na podkrakowską perełkę - na kościół św. Mari Magdaleny w Wawrzeńczycach, ufundowany przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża.

📢 TOP 15 najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. Ranking polskich plaż na wakacje 2023 Plaże 2023. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Wypadek na DW 794 pod Krakowem. W Cianowicach ciężarówka zderzyła się czołowo z samochodem osobowym. Droga zablokowana W poniedziałek, 24 kwietnia, po południu doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 794 w Cianowicach w gminie Skała. Czołowo zderzyły się dwa pojazdy ciężarowy z osobowym. Jedna osoba została poszkodowana, pomocy udzielili jej ratownicy z pogotowia, którzy zostali wezwani ma miejsce zdarzenia.

📢 Igrzyska Europejskie 2023 też w mniejszych miastach. Sprawdź, gdzie powstaną strefy kibica Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 1 187 000 zł z budżetu wojewódzkiego 12. gminom z terenu Małopolski, na realizację stref kibica w ramach III Igrzysk Europejskich 2023. 📢 Muzyka i integracja, czyli Rejonowe Konfrontacje "Śpiewam sercem" W poniedziałek (24 kwietnia) w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się VI Rejonowe Konfrontacje Muzyczne „Śpiewam sercem”. To wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice jest nie tylko okazją do prezentacji i promocji talentów, ale ma również charakter integracyjny. Gospodarze, czyli podopieczni Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice, którzy wystąpili jako pierwsi mieli dla wszystkich uczestników i publiczności specjalne przesłanie na koszulkach. Brzmiało ono: "Pięknie żyć".

📢 Charsznica. Kolarski brevet na dwóch dystansach. Nie wszyscy dojechali Ponad 120 osób wzięło udział w brevecie rowerowym „Po liściu kapusty”, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy. Większość wystartowała na głównym dystansie 200 kilometrów. Pozostali przejechali 50-kilometrową trasę. 📢 Nowy samochód OSP witany z fajerwerkami w gminie Skawina. Duma strażaków i wielkie święto Strażacy z OSP Krzęcin w gminie Skawina otrzymali nowy samochód. To fabrycznie nowy średni pojazd ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN-a, który mieści zbiornik wody na 4 tys. litrów. 📢 Proszowice. Dziecko nie żyje, radni się spierają, Prokuratura czeka na badania Sprawa śmierci sześcioletniego chłopca, do której doszło w poniedziałek wielkanocny w proszowickim szpitalu, wciąż wzbudza duże emocje. Temat wywołał ostatnio polemikę na sesji Rady Powiatu pomiędzy radnymi z Polskiego Stronnictwa Ludowego a starostą Krystianem Hytrosiem.

📢 Kościół św. Wojciecha w Modlnicy. Wyjątkowe miejsce, jedna z najstarszych parafii pod Krakowem Zachwycający kościół na Szlaku Architektury Drewnianej w Modlnicy. 23 kwietnia przypada święto św. Wojciecha, jednego z patronów tej parafii obok Matki Bożej Bolesnej. To okazja do poznania pięknej architektury kościoła w Modlnicy. Zobacz zdjęcia. 📢 Nauczyciel płakał, jak sprawdzał. To lepsze niż memy! Najnowsze hity sprawdzianów Klasówki i sprawdziany to nie żarty. Niektóre klasy mają ich nawet po kilka w tygodniu. Nie wszyscy jednak traktują sprawdziany do końca poważnie. Kartkówek nie lubią uczniowie, ale bardzo często również nauczyciele. Wielu z nich musi się zmagać z dziwnymi i niecodziennymi odpowiedziami. Te najdziwniejsze, ale i najśmieszniejsze, zebraliśmy w naszej galerii. Wciel się na chwilę w nauczyciela i zobacz jak byś zareagował na te pomysły uczniów. Życzymy dobrej zabawy!

📢 Proszowice. Drogowy „eksperyment” blokuje ważną drogę wylotową z miasta Poruszanie się po Proszowicach samochodem w ostatnich tygodniach nie należało do komfortowych zajęć, a wiele wskazuje na to, że problemy mogą trwać nadal. W ostatni weekend niespodziewanie została częściowo zamknięta ulica Brodzińskiego. Powodem jest swego rodzaju drogowy eksperyment. 📢 Wieczysta Kraków. Kto najwięcej znaczy w tej drużynie? Ranking po meczu z KS Wiązownica Wieczysta Kraków - sezon 2022/2023, III liga (gr. IV). Bramki, asysty, wywalczone rzuty karne - wszystko to składa się na klasyfikację kanadyjską. Oto ranking Wieczystej po 25 rozegranych meczach (po wygranym 2:1 spotkaniu z KS Wiązownica, 22 kwietnia 2023). W przypadku jednakowej liczby punktów, o wyższej pozycji decyduje liczba zdobytych bramek. WIĘCEJ >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Zorza polarna pod Krakowem - nadzwyczajny, barwny spektakl widoczny z gminy Michałowice. Internauta zrobił zdjęcia tym kolorowym rozbłyskom W niedzielny wieczór (23 kwietnia) niezwykłe widowisko na niebie - zorzę polarną - sfotografował mieszkaniec gminy Michałowice Tomasz Bednarz. Po godz. 22 na portalu mieszkańców tej gminy opublikował zdjęcia ze spektaklem barwnych rozbłysków. Potem kolejne osoby z powiatu krakowskiego zamieszczały zdjęcia ze swoich obserwacji zorzy. 📢 Cracovia Maraton 2023 WYNIKI. Zwycięzcą został Kenijczyk Lani Rutto. Z Polaków najszybsi byli Mateusz Mrówka i Ewa Jagielska ZDJĘCIA, WIDEO Zwycięzcą 20. edycji Cracovia Maratonu został Kenijczyk Lani Rutto, który trasę 42 km 195 m pokonał w czasie 2:17.05. Najlepszym Polakiem okazał się Mateusz Mrówka, który osiągnął wynik 2:28.15. Wśród kobiet triumfowała Łotyszka Lina Kiriliuk, osiągając metę z czasem 2:42.25. Najlepsza Polka Ewa Jagielska dotarła na Rynek Główny niespełna dwie minuty później (2:44.40) i zajęła trzecie miejsce. Na starcie stanęło ponad 5 tysięcy osób. Obejrzyjcie film z trasy i zdjęcia uczestników w galerii.

📢 Cracovia Maraton 2023. Ponad 5 tysięcy osób wyruszyło na trasę jubileuszowej edycji PIERWSZE ZDJĘCIA Dokładnie 5177 osób wyruszyło w niedzielę o godzinie 9 na trasę 20. edycji Cracovia Maraton. Dwadzieścia minut wcześniej swoją rywalizację rozpoczęli zawodnicy z niepełnosprawnościami startującymi na wózkach. Zwycięzcą zawodów został Rafał Wilk z czasem 1:07:45. Obejrzyjcie pierwsze zdjęcia z trasy w Krakowie. 📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 23.04.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Madryt 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Madrycie. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Madryt. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Madrycie.

📢 Poszli obserwować ptaki nad Rabą. Na ich oczach przez rzekę przeprawiły się dziki Kto wybrał się w sobotę (22 kwietnia), czyli w Światowy Dzień Ziemi na spacer przyrodniczy razem z Myślenickim Klubem Ptakoluba i Centrum Aktywności Lokalnej, miał okazję podglądać nie tylko ptaki (podpatrzono aż 53 gatunki!), ale również dziki, które – ku zaskoczeniu wszystkich - przeprawiały się przez Rabę. 📢 Festiwal kulinarny z pysznościami. Popisy pań z KGW. Wspaniałe potrawy, a jak ozdobione! Wszystko smakowite, bo to Wiosenny Festiwal Kulinarny. Do Modlnicy zjechały gospodynie z 12 zespołów i kół gospodyń wiejskich. Zaprezentowały swoje niezwykłe umiejętności kulinarne. Palce lizać! Potrawy z mięsa, potrawy jarskie, naleśniki i ciasta - można było wybierać do woli. A w zdobieniu swoich potraw gospodynie z powiatu krakowskiego nie mają sobie równych. To trzeba zobaczyć na zdjęciach.

📢 Eko Targ pod Krakowem. Z lokalnymi smakołykami - zakwasami, kiszonkami, przetworami, wypiekami Pyszne, zdrowie produkty oferowali wystawcy na Eko Targu w Zabierzowie na Rynku. Było ponad 20 wystawców i gotowanie z Andrzejem Polanem. Było ciasto drożdżowe na cztery blachy i zalewajka na selerowym zakwasie. 📢 Cracovia Maraton 2023. Kilka tysięcy osób wzięło udział w Igrzyskowym Biegu Nocnym. Zobacz zdjęcia! W sobotni wieczór w Krakowie odbył się Igrzyskowy Bieg Nocny. Kilka tysięcy osób pokonało dystans 10 km. Bieg znalazł się w programie jako impreza towarzysząca w ramach Cracovia Maratonu, a zarazem zapowiadająca czerwcowo-lipcowe III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników biegu w naszej galerii. 📢 Mini Cracovia Maraton 2023. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników zawodów Już po raz 16. uczestnicy Mini Cracovia Maraton uczcili pamięć Piotra Gładkiego – triumfatora IV edycji krakowskiego maratonu z 2005 roku, który jako pierwszy (i jedyny dotychczas) Polak wygrał Cracovia Maraton, a dwa tygodnie później zginął tragicznie w wypadku drogowym. Trasa o długości 4,2 km prowadziła wokół Błoń Krakowskich i należało ją pokonać w czasie do 45 minut. W tym czasie 4,2 km przebiec, a nawet przemaszerować mógł właściwe każdy. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników biegu w galerii.

📢 Dziedzictwo odc. 11, 12, 13, 14. Ali jest wściekły. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo" 22.04.23 Seher szybko zyskuje sympatię wszystkich w rezydencji, włącznie z Ziyą, z którym udaje jej się znaleźć wspólny język. Także Yaman, choć sam przed sobą nie chce się do tego przyznać, widzi, jak dobrze Seher wpływa na Yusufa i jaka jest dla niego ważna. Zuhal pozornie jest posłuszna siostrze, ale w rzeczywistości nie może się doczekać powrotu do Londynu, gdzie czeka na nią ukochany. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo". 📢 Zamek Tenczyn z niezwyczajnymi widokami. Bramy okazałej warowni znów otwarte dla turystów. Inauguracja sezonu Trwałe ruiny zamku są coraz piękniejsze - mówią przewodnicy na zamku Tenczyn w Rudnie. W sobotę, 22 kwietnia w tej średniowiecznej warowni zainaugurowano nowy sezon turystyczny. Widok - czy to na ruiny, niezwykłe detale zamkowe, czy widok z zamkowych obiektów na okolicę, a nawet cały region są niezapomniane.

📢 Spotkanie Przyjaciół na Kasprowym Wierchu. - Byliśmy bliżej nieba, bliżej siebie – mówi Rafał Sonik. Modlitwa o pokój i spokój na Ziemi! Codziennie docierają do nas informacje, które sprawiają, że drży serce. Najlepszym pocieszeniem w tym stanie ducha jest być bliżej siebie. I bliżej nieba! - tak Rafał Sonik, krakowski przedsiębiorca, filantrop, ale również wyśmienity sportowiec, zwycięzca Dakaru, rajdu uważanego za najtrudniejszy na świecie, zapraszał na jubileuszowe, już 15. Spotkanie Przyjaciół na Kasprowym Wierchu. Odbyło się ono 23 kwietnia, a tradycyjna msza św. odprawiona została na szczycie Kasprowego. 📢 Te imiona są PECHOWE. Nic im się nie udaje i zawsze wpadają w kłopoty. Masz tak na imię? Lepiej miej się na baczności 22.04.2023 Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. Księga imion to kopalnia wskazówek, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jakich sferach życia mamy szczęście, a w jakich powinniśmy być nadzwyczaj ostrożności. Pod uwagę bierze się różne czynniki - pochodzenie imienia, dosłowne znaczenie, a nawet jego długość. Sprawdź w galerii, czy imię, które nosisz, jest pechowe!

