Prasówka 27.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. To już pewne - takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [27.02.2024] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. [27.02.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Blok jak anakonda to dopiero początek. W takich miejscach mieszkają krakowianie! Nie uwierzycie Kraków to architektonicznie bardzo zróżnicowane miasto. W wielu rejonach miasta powstały zupełnie niecodzienne "obiekty", w których mieszkają krakowianie. Jedne zachwycają, inne budzą zdziwienie, a niektóre poważną konsternację. Słynny blok jak anakonda, czyli niesamowicie długi blok (szczegóły poniżej) to dopiero początek. W galerii zdjęć zobaczcie inne, równie zaskakujące budynki mieszkalne stojące w stolicy Małopolski!

📢 Krakowska premiera głośnego filmu "Biała odwaga". W kinie Kijów pojawili się twórcy Reżyser Marcin Koszałka, odtwórcy roli braci Zawratów Filip Pławiak i Julian Świeżewski oraz Sandra Drzymalska znaleźli się w gronie gości, którzy wzięli udział w poniedziałek, 26 lutego, w kinie Kijów w krakowskiej premierze filmu "Biała odwaga".

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor! 📢 Kraków. Dzwon budowanego kościoła na Ruczaju przeszkadza wieczorami. W sieci wezwania do bojkotu parafii 18 lutego 2024 roku został poświęcony i zawieszony na wieży nowy dzwon kościoła pw. św. Jana Pawła II na Ruczaju. Wierni i duchowni długo czekali na ten moment, ale pojawił się problem. W sieci sporo jest komentarzy, że dzwon przeszkadza wieczorami. Szczególnie gdy dzwoni o godzinie 21:37 (godzina śmierci Jana Pawła II). Jeden z internautów pisze, że próbował przekonać proboszcza do poszukania jakiegoś rozwiązania, ale bezskutecznie. Pojawiają się głosy, by zbojkotować nową parafią, nie chodzić na msze lub uczęszczać do "konkurencji".

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [27.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [27.02.2024] Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca.

📢 Wczasy pod gruszą w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniemy na urlop - mamy wyliczenia [27.02.2024] Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku. 📢 Kraków. Rośnie pawilon dla szympansów i makaków w krakowskim zoo. Koszt inwestycji to ok. 19 mln zł Rośnie nowy dom dla małp i nowa atrakcja dla odwiedzających krakowskie zoo. Trwa tutaj budowa pawilonu dla szympansów i makaków japońskich. Obecnie - jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie - kończą się prace przy realizacji żelbetowej konstrukcji obiektu. 📢 Proszowice. Jaka będzie strata szpitala za ubiegły rok? Odpowiedzi na zadane w tytule pytanie na poniedziałkowej sesji Rady Powiatu nie udzielił jeszcze dyrektor placówki Zbigniew Torbus. Będzie ona znana w momencie, gdy okaże się, w jakim stopniu szpital otrzyma zwrot środków za tzw. nadwykonania, czyli procedury medyczne, wykraczające poza kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

📢 Wielki horoskop wiosenny 2024: miłość, pieniądze, szczęście. Kto powinien zabrać się za poważne porządki? Sprawdź! 26.02.2024 Według wielkiego horoskopu na wiosnę 2024 dla niektórych znaków zodiaku nadchodzi czas skrupulatnych porządków, zwłaszcza w życiu prywatnym. Wróżka Bellatrix radzi: zamieć stary kurz i wejdź w wiosnę na świeżo, lekko, radośnie. Przeczytaj horoskop wiosenny i sprawdź, co przepowiadają Ci gwiazdy w kwestiach miłości, pieniędzy, szczęścia.

📢 Masowe zwolnienia w globalnej firmie w Krakowie. Redukcja zatrudnienia może objąć kolejnych ok. 150 pracowników Do masowych zwolnień pracowników firmy technologicznej Aptiv Services Poland w Krakowie doszło w ubiegłym tygodniu (19 lutego). Pracę straciło wtedy ponad 200 osób, a dane z Grodzkiego Urzędu Pracy wskazują, że to nie koniec wypowiedzeń dla osób zatrudnionych w krakowskim oddziale firmy, zajmującej się innowacyjnymi rozwiązaniami w motoryzacji. Z kolei Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zapowiada kontrolę w spółce Aptiv.

📢 Kraków. Dobre wiadomości dla kierowców: w tym tygodniu otwarcie dwóch ważnych skrzyżowań po przebudowie Jeszcze w tym tygodniu otwarte dla ruchu zostaną: tarcza skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki, Królowej Jadwigi i Księcia Józefa (Dzielnica VII - Zwierzyniec), a także przebudowany fragment ul. Żmujdzkiej (Dzielnica III - Prądnik Czerwony) - informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 📢 Doktor Jolanta Ryniak ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień W ubiegłym tygodniu, 22 lutego 2024 roku Wojewoda Małopolski powołał dr Jolantę Ryniak do pełnienia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. - Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że Pani Doktor jest częścią zespołu Szpitala Uniwersyteckiego. Nasi Pacjenci Poradni Leczenia Uzależnień mogą liczyć na najlepszą pomoc i wsparcie w pokonywaniu choroby. Życzymy satysfakcji z pełnienia nowej funkcji, a także realizacji wszelkich pomysłów i planów - informuje Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

📢 Kraków oferuje mieszkania do wynajęcia. Właśnie można je oglądać. Wszystkie wymagają remontu Mieszczą się w budynkach przy ul. Długiej, Parkowej, Płaszowskiej czy Zakopiańskiej. Najmniejsze ma 22, a największe 72 metry kwadratowe. To mieszkania, które można wynająć w efekcie najnowszego przetargu Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Oferowane lokale można oglądać w określonych terminach jeszcze w lutym oraz na początku marca. Uwaga: potencjalni najemcy muszą się liczyć z koniecznością przeprowadzenia niemałych remontów.

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może być zaskakująca! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Najmodniejsze fryzury z krakowskich salonów 2024. Inspiracje i wzory na luty 2024. Tak się czesze w Krakowie 26.02.2024 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się! 📢 Uroczyste podpisanie aktu donacji Starmachów. Kolekcjonerzy zostali uhonorowani najwyższym odznaczeniem To chwila wiekopomna dla krakowskiej sztuki – mówił prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski podczas uroczystego podpisania aktu donacji kolekcji sztuki Teresy i Andrzeja Starmachów dla Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK i Muzeum Fotografii w Krakowie w poniedziałek 26 lutego. Krakowscy kolekcjonerzy zostali uhonorowani najwyższym odznaczeniem złotymi medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 126. Dziadek upokarza Ferita. Streszczenie odcinka [27.02.24] Ferit nie wytrzymuje napięcia po tym, gdy dziadek go obraża przy reszcie rodziny. Jak do tego dojdzie? Już teraz przeczytaj streszczenie 126. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 316. Mauro traci pracę. Co będzie teraz robił? Streszczenie odcinka [27.02.2024] Mauro nie spełnił oczekiwań komendanta. Z tego powodu zostaje zdegradowany. Jakie obowiązki zostają mu przydzielone? Do czego Susana zmusi Martina? Już teraz przeczytaj streszczenie 316. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 317. Lourdes okrada Ramona. Są świadkowie! Streszczenie odcinka [28.02.2024] Felipe nie ma dla Cayetany dobrych wiadomości. Chodzi o powieść Leonor. Co takiego się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 317. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 318. Lourdes ma wypadek. Jej stan jest naprawdę ciężki. Streszczenie odcinka [29.02.2024] Lourdes ulega wypadkowi i decyduje się na szczere wyznanie. Co powie Ramonowi? W jaki sposób dojdzie do wypadku? Przeczytaj streszczenie 318. odcinka "Akacjowej 38", aby dowiedzieć się więcej.

📢 Odmładzające fryzury dla każdej czterdziestolatki. Panie w tym wieku mają w czym wybierać. Oto uczesanie, które odejmują wizualnie lat Odmładzające fryzury to recepta na atrakcyjny i młody wygląd. W takim razie, jakie uczesania damskie dla 40-latek będą najlepsze? Oto kilka naszych propozycji dla kobiet, które pragną odjąć sobie wizualnie kilka lat?

📢 Pogrzeb Tomasza Komendy na Cmentarzu Psie Pole we Wrocławiu [ZDJĘCIA] W poniedziałek, 26 lutego odbyły się uroczystości pogrzebowe Tomasza Komendy na Cmentarzu Psie Pole we Wrocławiu. 📢 Wnioski po meczu Cracovii z Piastem Gliwice - "Pasy" ciułają punkty Po 22. kolejkach ekstraklasy Cracovia zajmuje 11. miejsce w tabeli. Ostatnio zremisowała z Piastem w Gliwicach. Co wiemy o zespole trenera Jacka Zielińskiego? wnioski prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Napady z bronią, rabunki, tragiczne wypadki. Okolice Proszowic przed II wojną światową nie były spokojne Opublikowana przez nas kilka dni temu historia próby kradzieży organów z kościoła w Niegardowie, do której doszło w 1931 roku, spotkała się ze sporym zainteresowaniem. Kwerenda gazet z tamtego okresu przekonuje, że tamten incydent był niemal igraszką w porównaniu z innymi, do jakich dochodziło na tym terenie przed II wojną światową. Przekonują o tym notatki z kroniki wypadków i zdarzeń kryminalnych Gazety Kieleckiej, która swoim zasięgiem obejmowała również obecne ziemie powiatu proszowickiego. 📢 Zapadlisko powstało w powiecie krakowskim. Dziura w ziemi w kolejnej gminie. Sprawa trafiła do służb kryzysowych powiatu i województwa Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Sąspowie w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Zapadła się ziemia na prywatnym terenie niezabudowanym. Dziura ma już 5 metrów średnicy i 3 metry głębokości. W poniedziałek, 26 lutego z rana władze gminy pojechały na miejsce, wezwano strażaków z OSP do zabezpieczenia zagrożonego obszaru.

📢 Gęste i pożywne zupy, które nasycą każdego. Przygotujesz je w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników Co powiecie na gęste, aromatyczne zupy? Ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a z powodzeniem mogą zastąpić cały obiad! Pyszna zupa gulaszowa, rozgrzewająca zupa z soczewicy i ziemniaków, gęsta grochówka po mirowsku, rozgrzewająca zupa serowa z pulpetami to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne, geste i pożywne zupy! W sam raz na chłodniejsze dni.

📢 Kraków. Minister sportu Sławomir Nitras zapowiedział modernizację orlików i budowę tysiąca nowych boisk Wracają dobre czasy dla orlików. Dzisiaj rozstrzygnąłem konkurs na finansowanie modernizacji 293 z nich – powiedział minister sportu i turystyki Sławomir Nitras podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami w Krakowie. Dodał, że na tym ministerstwo nie poprzestanie, w ciągu 2-3 lat ma powstać tysiąc nowych boisk ze sztuczną nawierzchnią.

📢 Teresin. Strażacy rywalizowali przy tenisowych stołach. Komendant na podium W remizie OSP w Teresinie strażacy zawodowi i druhowie z jednostek ochotniczych straży pożarnych rywalizowali w niedzielę w II turnieju tenisa stołowego o puchar burmistrza Proszowic Grzegorza Cichego. Dwa miejsca na turniejowym podium zajęli „zawodowcy”. 📢 Umowa na budowę węzła na zakopiance w Krzyszkowicach podpisana. Inwestycja warta ponad 90 mln zł powinna zakończyć się pod koniec 2025 roku O wykonanie tej inwestycji zabiegało aż siedem firm. W poniedziałek, 26 lutego w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie została podpisana umowa na budowę węzła na zakopiance w Krzyszkowicach. - Wykona go firma Nowak-Mosty za 91,1 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2025 roku - informuje Kacper Michna z GDDKiA w Krakowie.

📢 Lagun to jeszcze nic. Teraz w Krakowie pojawiła się Kobra! Pamiętacie historię z "lagunem", który miał czaić się na krakowskim osiedlu? A ostatecznie okazał się... rogalikiem. Tym razem w centrum miasta przerażenie wzbudziła Kobra. 📢 W rowie pod Krakowem znaleziono mężczyznę bez oznak życia. Wezwano służby. Na miejscu działa policja i prokurator Ciało człowieka znaleziono w poniedziałek, 26 lutego 2024 r. w Nowej Wsi Szlacheckiej w gminie Czernichów. Początkowo było zgłoszenie do służb, że w rowie przy ul. Widokowej leży osoba. Wezwano pomoc straż, pogotowie i policję. Po dotarciu na miejsce ratowników okazało się, że to mężczyzna bez oznak życia.

📢 Potrawy z makaronem. Zobacz TOP 10 przepisów na pyszne dania z makaronem naszych Czytelników. Pokochasz je! Potrawy z makaronem – przepisy. Makaron a la carbonara, prosty makaron z warzywami, tagliatelle z łososiem, muszle makaronowe ze szpinakiem, a nawet makaron po chińsku! To tylko niektóre pomysły naszych Czytelników na potrawy z makaronem. Świderki, spaghetti, rurki, lazania… makaronów na sklepowych półkach jest całe mnóstwo. Co z nich zrobić? Zobaczcie najlepsze pomysły na potrawy z makaronem naszych Czytelników. Są wśród nich potrawy proste i pyszne oraz efektowne, których smak zaskoczy wszystkich! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Stacje narciarskie w Małopolsce walczą z wiosną. Lista czynnych i nieczynnych stoków: Białka, Zakopane, Kasprowy, Krynica, Tylicz Wyjątkowa ciepła zima 2024 sprawia ogromny kłopot właścicielom stacji narciarskich i samym miłośnikom jazdy na nartach oraz snowboardzie. Ostatni rzut ferii zimowych jest pod tym względem najgorszy - wiosenna aura sprawia, że utrzymanie stoków w odpowiednim stanie wymaga nie lada wysiłku. Kilka stacji już się poddało, wiele próbuje na oparach i resztkach śniegu dojechać choć do końca ferii. Nie udało się to m.in. w Kasinie, Rytrze, Koninkach, Limanowej i Szczawnicy. Jak wygląda sytuacja w Małopolsce? Które stacje są czynne, a które już - przynajmniej tymczasowo - się zamknęły?

📢 Nowa atrakcja na Podhalu. Piękne widoki, mało ludzi i za darmo! W Małopolsce nie narzekamy na brak atrakcji turystycznych. Piękne widoki co krok, ale wszędzie są tłumy ludzi. Nieopodal Czarnego Dunajca, w Czerwiennem-Bachledówkach, powstała nowa atrakcja turystyczna - taras widokowy, skąd możemy podziwiać wspaniałą panoramę Tatr. Nowa atrakcja Bachledówki - punkt widokowy na Tatry - to wymarzone miejsce dla tych, którzy kochają przyrodę, ale źle znoszą tłok. Jest pięknie, cicho, spokojnie i... pusto.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Tak wyglądały małopolskie miasta i miasteczka w XX wieku. Zobacz! Zabieramy Was w sentymentalną podróż w czasie po miastach i miasteczkach Małopolski. Tak to kiedyś wyglądało. Malownicze ryneczki, krzywe ganki, pochylone domki, ale i świeżo oddane drogi i prosperujące miejscowe biznesy. Na zdjęciach są uwiecznione centra i główne ulice miast, takich jak: Miechów, Skawina, Myślenice, Chrzanów, Zakliczyn, Bochnia, Stary Sącz, Słomniki, Dobczyce i inne miejscowości. W każdej z nich znajdziemy coś ciekawego. Ile z tych miejsc rozpoznacie na pierwszy rzut oka, a które zmieniły się nie do poznania?

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 26.02.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 26.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 26.02.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 26.02.2024 Na biurko Marszałka Sejmu trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 TOP 25 tradycyjnych, domowych polskich zup naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na tradycyjne polskie zupy! Takie jak u babci! Zebraliśmy dla Was przepisy naszych Czytelników na pyszne, tradycyjne domowe zupy, takie jak przygotowywały dawniej nasze babcie. Barszcze, zalewajki, zupy ziemniaczane, grochówki, krupniki, pomidorówki, szczawiowe... Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 26.02.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Takimi autami jeździliśmy po Krakowie! Wyjątkowe perełki motoryzacji z lat 90. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało ponad 30 lat temu!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 26.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Nowy bilet MPK w Krakowie. Zapłacimy za przejechane kilometry, a dlaczego nie za przystanki? Urzędnicy przygotowali projekt uchwały w sprawie wprowadzenia nowego rodzaju biletu na podróże krakowskimi tramwajami i autobusami. Opłata ma być naliczana za przejechane kilometry. Propozycja spowodowała burzliwą dyskusję wśród mieszkańców. Wielu z nich przekonuje, że powinno się płacić, ale za przejechane przystanki. Oczekiwali też niższych stawek za krótkie podróże, a tak nie jest, bowiem najtańszy koszt przejazdu to nadal 4 zł. W magistracie uważają jednak, że przedstawiono optymalne rozwiązania. 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 26.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 26.02.2024 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Budowa S7 Widoma - Kraków. Rozpoczęło się przerzucanie wiaduktu tramwajowego W części "miejskiej" bliżej Krakowa i w samym mieście zaawansowanie prac szacowane jest na 38 proc. W części biegnącej dalej na północ do Widomej - na 67 proc. Teraz prace skupiły się na łączeniu podpór estakady tramwajowej, bo linia biegnąca w rejonie ul. Kocmyrzowskiej zmieni swoje położenie z powodu budowy krakowskiego odcinka S7. Trwa instalacja ogromnych 20-tonowych belek, które łączą wcześniej postawione filary konstrukcji.

📢 Prasówka 26.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zakopane żegna gości. Romantyczna Gubałówka nocą na koniec ferii zimowych 2024”? 📢 Awantura w Tychach. Policjanci pobici i pogryzieni przez pijanych Ukraińców W Tychach doszło do szokującego zdarzenia. Policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań, gdzie dochodziło do zakłócania ciszy nocnej. Interweniujący funkcjonariusze zostali zaatakowani i… pogryzieni przez znajdujących się tam Ukraińców. Pięć osób było pijanych. 📢 Zakopane żegna gości. Romantyczna Gubałówka nocą na koniec ferii zimowych 2024 Koniec zimowych ferii, koniec śniegu (choć gdzieś tam jeszcze leży), czas szykować się na wiosenne weekendowe eskapady w góry, wolne w święta wielkanocne i długi weekend majowy. Gubałówka rozświetlona a w dole stolica Tatr przypominają, że nie samą zimą żyje Podhale. Serwujemy wam romantyczne obrazki na koniec zimy i zapraszamy ponownie do Zakopanego.

📢 Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin. Kibice na stadionie Cracovii. Wśród publiczności trenerzy z ekstraklasy. Zdjęcia Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin. W niedzielę 25 lutego pogoda była wiosenna, mecz odbywał się w południe. I wiele osób wybrało pewnie spacery zamiast spędzenia tego czasu na stadionie przy ul. Kałuży. Na trybunach zasiadło tym razem około 1300 osób, w tym 120-osobowa grupa kibiców Zagłębia - wyjatkowo nie w sektorze dla gości (aktualnie jest wyłączony z użytku), a w sektorze E.

📢 Tłumy żegnały Annę Grygiel-Huryn. To był pierwszy od 28 lat pogrzeb na Cmentarzu Żydowskim w Nowym Sączu Na Cmentarzu Żydowskim w Nowym Sączu w niedzielę, 25 lutego, pochowana została Anna Grygiel-Huryn, przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu na okręg małopolski, Honorowa Ambasadorka Sądeckiego Sztetla, ostatnia mieszkanka Nowego Sącza ocalała z Holokaustu. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyły tłumy.

📢 Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej... Na Rynku w Myślenicach przysięgę złożyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej Żołnierze po szkoleniu wojskowym w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej stawili się na Rynku w Myślenicach. Tu w niedzielę, 25 lutego 2024 r. złożyli ślubowanie. Wśród nich są studenci, uczniowie szkół średnich, a nawet nauczyciele i wykładowcy uczelni wyższych oraz pielęgniarki i lekarze. W ramach projektu "Ferie z WOT" edukowali się i ćwiczyli. W ten sposób ostatnie ferie spędzało ok. 200 osób, a 16 procent z nich to kobiety. Nie wszyscy przeszli to trudne szkolenie. Ślubowanie złożyło 109 osób. 📢 "Krakoska ławka dialogu" nowym rekwizytem w kampanii Aleksandra Miszalskiego. Kandydat PO na prezydenta chce też konta obywatelskiego Do Polski trafi 137 mld euro z KPO i polityki spójności - poinformowała w piątek szefowa KE Ursula von der Leyen. To oznacza, że Polska będzie mogła rozdysponować ok. 600 mld zł. Wnioski na kwotę 3 mld zł złożył Kraków. O tym, na co przeznaczyć te środki oraz jak usprawnić dialog z mieszkańcami Krakowa mówili w niedzielę 25 lutego poseł Aleksander Miszalski i minister Adam Szłapka.

📢 Andrzej Duda jeździł na nartach na Kasprowym Wierchu w ostatni dzień ferii zimowych. Prezydent RP wystartował w maratonie narciarskim Prezydent Andrzej Duda szusował na nartach na Kasprowym Wierchu w Tatrach. W niedzielę wziął udział w Slalom Maratonie Narciarskim organizowanym przez Fundację Handicap Zakopane. W zawodach wystartowało ok. 60 zawodników.

📢 Lanckorona na wyjątkowych archiwalnych zdjęciach. Nawet sprzed 100 lat! Czas zatrzymał się w miasteczku na wzgórzu? W Narodowym Archiwum Cyfrowym zachowano archiwalne zdjęcia Lanckorony i okolic. Są naprawdę wyjątkowe. Zobaczcie też aktualne zdjęcia i filmik z tego urokliwego miasteczka. 📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika nad oceanem. Tak muzyk urządził się na słonecznej wyspie. Tu mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek to gorąca para showbiznesu. Tak żyje siatkarz z Krakowa! Zdjęcia Tomasz Fornal jest obecnie jednym z najbardziej lubianych polskich sportowców. Nie wszyscy jednak wiedzą, że siatkarz pochodzi z Krakowa, z Nowej Huty, gdzie stawiał swoje pierwsze sportowe kroki. A jaki prywatnie jest Tomek? Z kim się spotka? Sprawdź, jak żyje i co robi na co dzień siatkarz reprezentacji Polski. 📢 Kraków. Odwołanie ks. Dariusza Rasia z proboszcza Bazyliki Mariackiej. Wierni napisali list do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Czy sprawa odwołania ks. Dariusza Rasia z funkcji proboszcza Bazyliki Mariackiej ma drugie dno? RMF i Rzeczpospolita dotarły do listu Rad Parafialnych Bazyliki Mariackiej skierowanego do abp. Marka Jędraszewskiego. Parafianie zarzucają w nim, że za decyzją komisji zajmującej się sprawą odwołania ks. Rasia stoi konflikt interesów, a sam raport pisany był pod tezę.

📢 Tak żyje na co dzień Ralph Kaminski. Jaki jest prywatnie? Ma nie tylko intrygujący wizerunek sceniczny ale także ciekawe życie. Zobacz! Ralph Kaminski prywatnie to bardzo ciekawa postać, podobnie jak stworzony przez niego wizerunek sceniczny. Jednym się podoba, innych nie przekonuje, ale budzi emocje i wielkie zainteresowanie. Jedno jest pewne – Ralph Kaminski to najniejąca gwiazda polskiej muzyki, który na koncerty przyciąga tysiące ludzi. Ostatnio nagrał utwór „Wołosi” z małopolskim zespołem Zakopower, który od razu odbił się wielkim echem i stał się hitem. Wystąpił także z zespołem Kwiat Jabłoni w krakowskiej Tauron Arenie. Jak żyje na co dzień i jaki jest prywatnie intrygujący Ralph Kaminski? Zobaczcie na zdjęciach!

📢 Najnowszy ranking szkół podstawowych. Oto TOP 20 podstawówek w Krakowie wg portalu WaszaEdukacja.pl 1 marca rusza rekrutacja do krakowskich podstawówek. Cenną podpowiedzią dla rodziców przyszłych pierwszaków może być najnowszy Ogólnopolski Ranking Szkół Podstawowych 2024, który właśnie opublikował portal WaszaEdukacja.pl. Twórcy rankingu wzięli pod lupę ponad 10,7 tys. publicznych oraz niepublicznych podstawówek z całego kraju. W pierwszej setce zestawienia znalazło się tym razem 15 szkół z Krakowa (przed rokiem było ich w rankingu 12). Natomiast zabrakło szkół ze stolicy Małopolski w ścisłej krajowej czołówce.

📢 Oto najszybciej rozwijające się małopolskie gminy w ostatnich pięciu latach. Kraków poza podium, za to Zakopane... Ranking "Wspólnoty'? W rankingu samorządów, które w latach 2018–2023 odniosły sukces przygotowanym przez czasopismo "Wspólnota" Kraków w kategorii "Miasta Wojewódzkie" zajmuje 5. miejsce w Polsce. Na podium w kategorii "Miasta Powiatowe" stanęło Zakopane zajmując pierwsze miejsce, a nieco niżej, na siódmym miejscu jest Wieliczka, a na dziewiątym Limanowa. Z kolei Niepołomice znalazły się na ósmym miejscu w kategorii "Miasteczka". 📢 Tak ma wyglądać pierwsze w Beskidzie Wyspowym górskie molo. Planowana na Łopieniu atrakcja turystyczna nie wszystkim się podoba Gmina Tymbark udostępniła wizualizacje górskiego molo – tarasu widokowego, który zamierza wybudować na Łopieniu w Beskidzie Wyspowym. Wójt liczy, że taka konstrukcja, tak odmienna od powstających ostatnio licznie wież widokowych, będzie magnesem przyciągającym do Tymbarku turystów. Molo ma już swoich zwolenników, ale też nie brakuje krytycznych głosów.

📢 Ośrodek wypoczynkowy Siwarna z Kościeliska koło Zakopanego wciąż na sprzedaż. PKP dotąd nie znalazła kupca. Chcą za niego prawie 30 mln zł Z ośrodkiem Siwarna w Kościelisku pod Zakopanem wielu Polaków ma dobre wspomnienia. "Wczasowały" się tu tysiące ludzi, głównie kolejarzy i ich rodzin. Wybudowany w 1990 roku hotel świetność ma już za sobą. Od jakiegoś czasu stoi nieużywany. Jest własnością spółki PKP S.A., która chce go sprzedać. Jak na razie nie ma chętnych na obiekt. Koleje chcą za niego uzyskać min. 30 mln złotych.

📢 Ferie zimowe w czasach PRL. Dla wielu niezapomniane przeżycie. Pamiętacie tamte zimy? Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.

📢 "Nowość na skalę Polski". Zobaczcie, gdzie został ustawiony przystanek autobusowy! Kilka dni temu wielkie oburzenie w Krakowie wywołała wycinka drzew na al. 29 Listopada - związana z budową ścieżki rowerowej. A dziś poruszenie wśród mieszkańców wywołało miejsce umieszczenia - również przy al. 29 listopada - wiaty przystankowej na... chodniku z dopuszczonym również ruchem rowerowym. Jak do tego doszło? 📢 Nie musisz czekać do września! Na grzyby można ruszyć też zimą i wiosną! ATLAS GRZYBÓW Grzybobranie wcale nie musi się kończyć! Mało kto wie, ale w polskich lasach również zimą i wiosną można znaleźć i zerwać jadalne grzyby. A jakich "zimowych i wiosennych grzybów" szukać? Przejdź do galerii zdjęć i dowiedz się! 📢 Największy rywal Wieczystej Kraków osłabiony. Kontuzja Patryka Małeckiego Wieczysta Kraków ma 41 punktów, Avia Świdnik 38 - tak przedstawia się szczyt tabeli III ligi (gr. IV) przed wiosenną częścią rozgrywek. Siłą rzeczy, mamy tu dwóch kandydatów do awansu, oczywiście Wieczysta jest zdecydowanym faworytem. Avia straciła natomiast na dłuższy czas jednego z ważniejszych graczy. Piłkarza, który będąc w Wiśle Kraków zdobywał mistrzowskie tytuły - Patryka Małeckiego.

📢 W Krakowie i w Trybszu pożegnano śp. ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego, wieloletniego proboszcza parafii św. Szczepana. "On kochał ludzi" W czwartek (22 lutego) trwały uroczystości pogrzebowe zmarłego 18 lutego ks. prałata Andrzeja Waksmańskiego, emerytowanego proboszcza parafii pw. św. Szczepana w Krakowie. Najpierw została odprawiona msza św. w kościele św. Szczepana. Przewodniczył jej kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski senior. Po południu z kolei msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu (skąd pochodził śp. ks. Waksmański), a po niej nastąpiły obrzędy pogrzebu na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

📢 Nowa wystawa Muzeum Nowej Huty to prawdziwa petarda! To opowieść o buncie w muzyce Opowieść o niegrzecznej muzyce PRL-u - "Bunt w systemie. Muzyczne przestrzenie wolności 1945–89" to prawdziwa podróż w czasie śladem antysystemowej muzyki okresu PRL-u! Wystawa od 23 lutego w dawnym kinie Światowid będzie gościła przez rok.

📢 Kozłów. Trzech kandydatów na fotel wójta. Kto wygra? W gminie Kozłów do wyłonienia nowego wójta może nie wystarczyć jedna tura głosowania. O stanowisko zamierza się bowiem ubiegać trójka kandydatów. Głosowanie 7 kwietnia. Ewentualna druga tura dwa tygodnie później. 📢 Proszowice 15 lat temu. Tak wyglądało miasto w 2009 roku W dzisiejszej galerii zamieszczamy kilkanaście zdjęć, które pokazują, jak wyglądały Proszowice 15 lat temu. Wszystkie zostały wykonane w 2009 roku. Jest okazja, żeby przyomnieć sobie, jak jeszcze niedawno wyglądały znajome ulice i budynki. 📢 Jeden kierunek ruchu na ulicy Półłanki w Krakowie. Utrudnienia potrwają do maja 2024 Prace drogowe prowadzone w rejonie Krakowa, gdzie i bez remontów korki są na porządku dziennym, mocno spotęgują kłopoty kierowców i komunikacji publicznej. Od soboty 2 marca wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na fragmencie ulicy Półłanki, na odcinku od ul. Rącznej do skrzyżowania z ulicami Christo Botewa i Śliwiaka. Dla kierowców wyznaczono objazdy. Utrudnienia, spowodowane modernizacją jezdni i budową chodnika potrwają około trzech miesięcy, do maja 2024.

📢 Kraków. Na terenie Nowej Huty ma powstać park rzeczny o powierzchni ponad 100 ha. Koszt jego budowy szacuje się na ok. 68 mln złotych W Krakowie ma powstać nowy park rzeczny - Park Przylasek Rusiecki. Ma on objąć swoim zasięgiem teren o powierzchni ponad 100 hektarów, w tym w większości obszar istniejących 14 zbiorników wodnych. Ingerencja w przyrodę ma być minimalna, choć w parku nie braknie ścieżek (w tym edukacyjnych) czy małej architektury. Koszty inwestycji szacuje się na ok. 68 mln złotych.

📢 Studniówki 2024. Bal maturalny miechowskiego „mechanika”, czyli ta ostatnia studniówka… Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, czyli popularnego „mechanika”, bawili się w sobotę na balu studniówkowym w czuszowskim Gościńcu. Aby móc balować w okresie wielkiego postu, wystarali się nawet o dyspensę u biskupa kieleckiego. Biskup postawił jednak warunek…

📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach Sceneria dawnych zabudowań dworskich i pięknie prezentujący się młodzi ludzie - to studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie. Tegoroczni maturzyści tej szkoły powiatowej bawili się na swoim niezapomnianym balu w sobotę, 10 lutego 2024 roku. Miejscem balu był usytuowany w parku Dwór w Tomaszowicach. Tutaj bawiło się kilkaset maturzystów, osób im towarzyszących. Gościli także nauczyciele i przedstawiciele rodziców organizujących studniówkę.

📢 Wojsko na Rynku w Skawinie. Żołnierze złożyli przysięgę, zaprezentowali się podczas defilady. Wśród mieszkańców promowali służbę wojskową Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przybyli w sobotę, 10 lutego 2024 roku przed południem do Skawiny. Tutaj na Rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa wraz z defiladą pododdziałów. Wybrano podkrakowskie miasteczko, żeby popularyzować służbę wojskową. Wojsko organizuje przysięgi na terenach publicznych, reprezentacyjnych placach miejskich, żeby społeczeństwo, w tym przypadku mieszkańcy podkrakowskiego miasta mieli możliwość zobaczenia jak ta uroczystość wygląda.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

