Prasówka 27.04.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mogą zmienić się raty kredytu w 2023 roku. Mamy prognozowane wyliczenia na najbliższe miesiące [27.04.2023]”?

Prasówka 27.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mogą zmienić się raty kredytu w 2023 roku. Mamy prognozowane wyliczenia na najbliższe miesiące [27.04.2023] Raty kredytów w ostatnich latach mocno podskoczyły w górę, co zaniepokoiło kredytobiorców. Kredyty hipoteczne to zobowiązanie na kilkadziesiąt lat, dlatego trzeba się liczyć, że zmianą wysokością rat. Zebraliśmy dla Was informacje dotyczące rat kredytów w najbliższym czasie. Zobaczcie jak się zmienią.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 27.04.23

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas upały Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Oto aktualne wyliczenia [27.04.2023 r.] W 2023 roku "czternastka" po raz kolejny zostanie wypłacona świadczeniobiorcom. Jednak, by tak się stało, musi najpierw zostać uchwalona odpowiednia ustawa, gwarantująca wypłatę dodatkowego świadczenia emerytalnego. Sprawdzamy, komu przysługuje 14. emerytura i w jakiej wysokości zostanie wypłacona. W galerii podajemy stawki!

Prasówka 27.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Groźna bakteria wykryta w jednym z produktów z Biedronki! GIS ostrzega. Sprawdź, co wycofano ze sprzedaży: AKTUALNA LISTA 26/04/2023 Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 26.04.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Proszowice. Niekończący się spór mieszkańców, gminy i developera. Trzeba będzie zagrodzić Zagrody? Mieszkańcy ulicy Zagrody Królewskiej w Proszowicach wciąż skarżą się na firmę developerską, która w sąsiedztwie ich domów stawia budynek wielorodzinny, używając do tego ciężkiego sprzętu. Przekonują, że developer wykorzystuje ulicę jako drogę dojazdową do placu budowy bez stosownego pozwolenia. 📢 Obchody 78. rocznicy rozbicia więzienia w Miechowie W Miechowie odbyły się uroczystości, upamiętniające 78. rocznicę uwolnienia więźniów politycznych i żołnierzy Armii Krajowej z miechowskiego więzienia. Pod pomnikiem przy ul. Henryka Sienkiewicza złożono kwiaty oraz zapalono znicze pamięci. 📢 Restauracja z tarasem powstanie na szczycie najwyższego budynku w Krakowie. Przebudują też plac przed wieżowcem ZDJĘCIA 2,5 roku temu otwarto Unity Tower, najwyższy budynek w Krakowie, w który po latach oczekiwań zamienił się dawny "szkieletor". Do dziś nie ma jednak możliwości podziwiania panoramy miasta ze szczytu wieżowca. Jest jednak szansa na to, że uda się to zmienić niebawem. Na dwóch najwyższych piętrach ma powstać restauracja z tarasem widokowym. Plan jest taki, aby jeszcze tego lata było można korzystać z nowego placu przed ponad 100-metrowym obiektem - granitowe płyty w dużej części mają tam zastąpić wyspy zieleni.

📢 Proszowice. Ulica Brodzińskiego zostanie otwarta w czwartek lub piątek Na fragmencie ulicy Brodzińskiego w Proszowicach nie zostanie ułożony fragment nowej, prototypowej nawierzchni drogowej. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody na dalsze próby jej ułożenia. Powstały ubytek ma zostać wypełniony tradycyjnym materiałem, a ruch na drodze zostanie przywrócony w czwartek wieczorem lub w piątek rano. 📢 Rodzice, którzy nie chcą mieć przerwy w wypłacie 500+, muszą szybko złożyć wniosek. Zostało kilka dni Rodzice, którzy nie chcą mieć przerwy w wypłacie świadczenia wychowawczego, muszą złożyć prawidłowy wniosek na nowy okres do 30 kwietnia. Wtedy ZUS wypłaci pierwsze pieniądze do końca czerwca. W Małopolsce rodzice złożyli na okres świadczeniowy 2023/2024 przeszło 325 tys. wniosków o „500+”. Wnioski te dotyczą ponad 527 tys. dzieci. W całym kraju do ZUS wpłynęło ich już ponad 3,7 mln na prawie 5,9 mln dzieci.

📢 Dobczyce. Ksiądz został pobity na terenie parafii We wtorek na terenie parafii w Dobczycach doszło do incydentu. Jeden z miejscowych wikarych został kilkakrotnie uderzony przez młodego mężczyznę, mieszkańca Dobczyc. Ksiądz doznał lekkich obrażeń. Sprawca został zatrzymany. 📢 Miechów. Można przejechać wyremontowaną ulicą Jagiellońską Zakończyła się zasadnicza część prac związanych z przebudową ulicy Jagiellońskiej w Miechowie. Po blisko dziesięciu miesiącach od środowego popołudnia ulica znów jest całkowicie przejezdna, a przy tym zupełnie zmieniła swój wygląd. 📢 Wieliczka. Ponad 700 pocisków znalezionych podczas prac ziemnych. Interweniowali saperzy Ponad 700 sztuk amunicji z okresu II wojny światowej znaleziono podczas wykonywania prac budowlanych na jednej z wielickich działek. We wtorek, 25 kwietnia na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie mieszkańca Wieliczki o tym, że podczas prac ziemnych znaleziono niewybuchy. Policjanci zabezpieczyli miejsce, gdzie ujawniono pociski do czasu przyjazdu i zabezpieczenia ich przez patrol saperski.

📢 Pogrzeb 29-letniego Mariusza Sierakowskiego. Były piłkarz Hutnika pochowany na cmentarzu Batowickim Rodzina, przyjaciele i znajomi, w tym wielu z piłkarskiego środowiska, pożegnali w środę 26 kwietnia na cmentarzu Batowickim Mariusza Sierakowskiego. Były zawodnik Hutnika i kilku innych klubów zmarł tragicznie, w wieku zaledwie 29 lat. 📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 26.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII. 📢 Restauracje z Małopolski w setce najlepszych w Polsce. Tu gotują najlepiej! Ranking "Poland 100 Best Restaurants" Kto lubi dobrze zjeść, będzie miał w czym wybierać. Właśnie opublikowano listę najlepszych polskich restauracji "Poland 100 Best Restaurants". W pierwszej setce jest aż 32 restauracji z Małopolski. Najlepsza w całej Polsce jest z kolei restauracja z Zakopanego. Sprawdźcie sami, gdzie warto się wybrać, by zjeść coś wyśmienitego, a jest w czym wybierać!

📢 Potrącony pieszy pod Krakowem. Ranna osoba została odwieziona do szpitala. Ładował helikopter lotniczego pogotowia W Zalesiu w gminie Iwanowice doszło do wypadku. W środę, 26 kwietnia przed godz. 11 na lokalnej drodze samochód osobowy potrącił pieszego. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Poszkodowany mężczyzna został odtransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.

📢 Proszowice. Nowy oddział szpitala oficjalnie otwarty W proszowickim szpitalu został w środę (26 kwietnia) oficjalnie otwarty Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. To finał starań, trwających od czternastu lat. Nowy oddział pozwoli na wykonanie większej ilości zabiegów ortopedycznych oraz lepsze wykorzystanie otwartego w 2010 roku szpitalnego bloku operacyjnego. 📢 Kraków. W Parku Szymborskiej przy Karmelickiej powstaje kanał i zbiornik. Otwarcie w lipcu Wygląda jak piwnica domu jednorodzinnego, ale spokojnie - w budowanym parku przy Karmelickiej nie powstanie więcej zabudowy (poza pawilonem, który kiedyś ma się pojawić od strony ulicy). Betonowa konstrukcja, która pojawiła się na środku parku to kanał na wodę wraz z sadzawką. Pod ziemia będzie zbiornik na wodę z dachu pobliskiej biblioteki wojewódzkiej, z systemem czyszczenia wody. Woda z tego zbiornika będzie służyć do podlewania zieleni w parku. A w tym prace trwają, przybywa alejek, nasadzeń, problem z odkryciami archeologicznymi ma natomiast nie przedłużyć znacząco prac. Otwarcie w lipcu.

📢 Mężczyzna z psem, gęsią i kaczką przechadza się ulicami Krakowa. Nietypowi turyści wywołują sensację i szeroki uśmiech W tramwaju, kawiarni, na bulwarach wiślanych, na ulicy - ostatnio krakowianie w kilku miejscach mogli zobaczyć coś nietypowego. Mężczyznę, który spaceruje z psem, gęsią i kaczką. Zwierzęta wyglądają na szczęśliwe, a ich opiekun jest bardzo miły i towarzyski. Okazuje się, że podróżuje w pewnym konkretnym celu.

📢 Gdzie na majówkę? Atrakcyjne miejsca na wycieczkę w godzinę jazdy od Krakowa. Polskie Malediwy, mała Chorwacja, czy malowana wieś Majówka 2023. Macie ochotę na szybką weekendową wycieczkę lub mini-urlop w swoim województwie? W okolicach Krakowa znajduje się mnóstwo wspaniałych miejsc, idealnych na jedno- lub kilkudniową wycieczkę. I to zaledwie godzinę jazdy samochodem od Krakowa! Do niektórych można dostać się nawet w kilkadziesiąt minut rowerem.

📢 Wypadek na DK 79 pod Krakowem. Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym W środę, 26 kwietnia po godz. 7 rano doszło do wypadku. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Ze wstępnych informacji służb wynikało, że nikt z uczestników nie został poważnie poszkodowany. Na drodze były utrudnienia. 📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie Wasze pierwsze perfumy? Lata 90. to były zapachy! 26.04.2023 Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Modne fryzury i kolory na sezon wiosna 2023. Potrzebujesz zmiany? Zobacz top stylizacje 26.04.2023 Wiosną warto coś zmienić w swoim wyglądzie. Czujesz, że potrzebujesz drobnej zmiany czy wielkiej metamorfozy? Na wiosnę chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Wybierz się z nami do królestwa stylizacji i modnych fryzur. Mamy kilka propozycji na sezon wiosna-lato 2023. Nowa fryzura - nowa Ty!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 26.04.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Spacery na weekend. TOP 10 bliskich miejsc na spacer i randkę w plenerze w Krakowie Wiosna, wiosna... Gdzie wybrać się na miły spacer, nie wyjeżdżając z miasta? Żeby było blisko, ale ładnie i zielono? Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas na romantycznej randce? Mamy dla Was propozycje wiosennych spacerów. Sprawdź nasze podpowiedzi na weekend.

📢 Plebiscyt Osobowość Roku 2022. To oni są najlepsi w Małopolsce! Wielki finał Plebiscytu "Gazety Krakowskiej" Osobowość Roku 2022. Mieliśmy zaszczyt gościć i nagrodzić zwycięzców z powiatów i województwa małopolskiego. Wydarzenie wieńczące naszą akcję odbyło się 17 kwietnia 2023, podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. 📢 Tak wyglądają dwa domy Zenka Martyniuka. Jeden tradycyjny, drugi nowoczesny. Zobacz zdjęcia W jakich warunkach żyje niekwestionowany król disco polo? Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent. 📢 Tak wygląda koszmar nauczycieli, z którym zmagają się na co dzień. Zobacz najnowsze hity z klasówek, sprawdzianów i kartkówek 2023 Tak wygląda koszmar nauczycieli, z którym zmagają się na co dzień Prace, które znajdziesz w tym artykule niejednego belfra doprowadziły do łez. Ich sprawdzanie i poprawianie to istna katorga i dlatego nauczyciele powinni dostawać nagrody lub dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Sprawdziany uczniów, które zebraliśmy w tym tekście, mogą niejednego doprowadzić do rozstroju nerwowego. To właśnie dlatego nauczyciele szukają sposobów na radzenie sobie z tym problemem. Niektórzy publikują w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z kartkówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Sprawdźcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach. Czytacie na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć!

📢 Brudna Dwunastka 2023. Te warzywa i owoce zawierają najwięcej pestycydów. Na liście znalazły się m.in. truskawki i jabłka. Co jeszcze? 26.04 Brudna 12. Co to takiego? Co roku amerykańska organizacja non-profit Environmental Working Group (EWG), publikuje ranking produktów, które zawierają najwięcej pestycydów. Raport wskazuje najbardziej skażone owoce i warzywa. Te, które chłoną pestycydy w największych stężeniach. Jakie warzywa i owoce znalazły się na liście w 2023 roku? 📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 26.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 26.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński.

📢 Będzie hit na majówkę! Brama w Gorce zostanie otwarta w niedzielę 30 kwietnia. To najnowsza atrakcja na Podtatrzu Po kilku latach budowy w końcu otwarta zostanie najnowsza atrakcja Podtatrza - centrum przyrodniczo-edukacyjne "Brama w Gorce". - Otwieramy się w najbliższą niedzielę 30 kwietnia. Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne pozwolenia - mówi Marcin Kolasa, prezes spółki, która zbudowała nową atrakcję. 📢 Kraków niecierpliwie czeka na ten moment. Niedługo otwarcie mostu kolejowego i kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą ZDJĘCIA Do końca zmierza budowa trzeciego mostu kolejowego oraz kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą, łączącej Zabłocie z Grzegórzkami i Kazimierzem. Dobra wiadomość dla rowerzystów i pieszych przed majówką. W piątek (28 kwietnia) Bulwar Kurlandzki zostanie ponownie udostępniony dla codziennych podróży. Zmieni się także organizacja ruchu na ul. Podgórskiej - w kierunku ul. Starowiślnej będą wytyczone dwa pasy ruchu.

📢 Sądowe batalie o cenne działki i budynki w Krakowie. Miasto przejęło kamienicę przy ulicy Dąbrówki, a teraz trwa walka o kamieniołom Miasto Kraków przejęło w drodze tzw. zasiedzenia całą kamienicę przy ulicy Dąbrówki 7, która znajduje się blisko Placu Bohaterów Getta, a teraz w ten sam sposób chce pozyskać dawny kamieniołom w Mydlnikach, gdzie urzędnicy planują stworzyć w przyszłości park dla mieszkańców. Jednocześnie gmina traci grunty. W ostatnich pięciu latach mowa głównie o niewielkich fragmentach działek m.in. w Podgórzu, Nowej Hucie oraz Krowodrzy. Jednak w przeszłości miasto Kraków straciło np. cenne, zielone tereny na Młynówce Królewskiej. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 26 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa 26.04.23 Horoskop dzienny na środę 26 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 26.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Stadion Wisły Kraków otrzyma "drugą skórę". Coraz bliżej zakończenia przebudowy obiektu. Nowe zdjęcia Firma Eiffage Polska Budownictwo prowadzi intensywne prace, które mają przygotować Stadion im. Henryka Reymana w Krakowie do nadchodzących Igrzysk Europejskich 2023. Pod koniec maja stadion ma być w pełni gotowy, by ponownie powitać kibiców. Teraz przed budowniczymi najważniejszym zadaniem będzie zamontowanie kompletnej elewacji szklanej – tzw. „drugiej skóry”, czyli finalnego wykończenia konstrukcji żelbetowej obiektu.

📢 Zakazany owoc odc. 212. Nadir nie odpuszcza. Streszczenie odcinka [09.05.23] Yildiz jest zła, ponieważ dochodzą do niej słuchy, że Nadir nadal planuje ją poślubić. Tymczasem Ender jest smutno z powodu Erima. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 212. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 HOROSKOP DZIENNY na 27 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek 27.04.23 Horoskop dzienny na czwartek 27 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Oto lista osób, z którymi ciężko się dogadać. Te imiona uchodzą za wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę imion! 26.04.2023 Przedstawiamy listę imion, z którymi trudno się dogadać. Komunikacja z osobami o pewnych imionach bywa trudna i jest bardzo trudna. Według niektórych przekonań, posiadacze tych imion często charakteryzują się wymagającym i niełatwym do zaakceptowania zachowaniem. Bywa, że są wredni, niemiły i sarkastyczni, co utrudnia relacje z nimi. Istnieje przekonanie, że nasze imię wpływa na nasz charakter i osobowość. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy jest to zbieżne z Twoimi doświadczeniami.

📢 Te błędy popełniamy najczęściej podczas koszenia trawy. Przez to trawnik nie wygląda dobrze! Koszenie trawnika wydaje się być banalnie prostą czynnością, jednak nie jest to do końca prawda. Podczas koszenia można popełnić poważne błędy, które doprowadzają do pogorszenia się stanu trawnika, utraty walorów estetycznych a nawet do rozwoju chorób. Zobacz koniecznie, jakie błędy są popełniane najczęściej podczas koszenia trawnika. Przez to trawnik nie wygląda dobrze. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy koszeniu trawnika. 📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Odsłonili pomnik Dla Ciebie Polsko na wzgórzu pod Krakowem. Hołd działaczy Solidarności Mieszkańcy, władze wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz członkowie służb mundurowych i dawni działacze Solidarności spotkali się w Morawicy w gminie Liszki. Uczestniczyli w uroczystościach związanych z odsłonięciem pomnika "Dla Ciebie Polsko". Upamiętnia on osoby internowane w VI Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze.

📢 Kraków ogłasza przetargi na gminne mieszkania. Centrum, Ruczaj, Rżąka. Ceny wywoławcze od ok. pół miliona 21 czerwca odbędą się kolejne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kraków. Jest okazja, by zostać właścicielem mieszkania przy ul. Schweitzera 1, przy Grota-Roweckiego 41 albo przy ul. Spasowskiego 2 w centrum. Mieszkania mają od niespełna 50 do ok. 60 metrów kwadratowych. Są oferowane z cenami wywoławczymi od 486 do 577,6 tys. złotych. Zainteresowani będą mogli oglądać lokale już w pierwszych dniach maja.

📢 Kraków. Zakończył się pierwszy etap naboru do przedszkoli. Prawie 900 dzieci się nie zakwalifikowało Rodzice najmłodszych krakowian poznali już wyniki rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Oferta dla kandydatów na przedszkolaków obejmowała tym razem 17 825 miejsc. Prawie 900 dzieci nie dostało się do przedszkoli, które wybrali dla nich rodzice. Największe oblężenie przeżywały placówki w Podgórz, a dokładniej w Płaszowie i w rejonie Rybitw.

📢 Koszyce. Proszowiccy policjanci eskortowali rodzącą kobietę do szpitala w Bochni Dwaj policjanci proszowickiej „drogówki” zapewne na długo zapamiętają swoją piątkową służbę. W jej trakcie pomogli rodzącej kobiecie w dotarciu do szpitala. W Bochni... 📢 Drzewa zatopione w "betonie" zbulwersowały mieszkańców Nowej Huty. Urzędnicy wyjaśniają, że to, co wygląda na beton, wcale nim nie jest Mieszkańcy Nowej Huty drobiazgowo obserwują postępy pracy przy rewitalizacji Alei Róż. Kilka dni temu zauważyli, że wokół drzew, w miejscu zerwanych betonowych płyt wylano beton. Zdjęcie drzew zatopionych w szarej masie trafiły do internetu, co spotkało się z oburzeniem mieszkańców. Zarząd Zieleni Miejskiej uspokaja i wyjaśnia, że to co widać na zdjęciach, to nie beton, a po prostu warstwa mineralna. 📢 Miechów. Kolejny leśny zastrzyk dla miasta. Posadzili tysiąc drzew Około tysiąca drzew zostało posadzonych w ramach drugiej akcji „SadziMY las w Miechowie”. Na terenie dawnego składowiska odpadów przy ulicy Ogrodowej rosną już młode jawory, lipy, brzozy i jarzęby.

📢 Krzewy ozdobne, które zachwycają kwiatami. Polecamy 15 krzewów pięknych i bardzo łatwych w uprawie. Zobacz, co wybrać Kwitnące krzewy warto mieć w ogrodzie. Niekiedy wydają się one wymagające, ale wcale tak nie jest. Jest sporo przepięknych krzewów, które mają minimalne wymagania, znoszą mróz, suszę i inne trudne warunki. Niektórym trzeba zapewnić minimum opieki, ale i tak nie zajmie nam to dużo czasu ani wysiłku. Trzeba jednak wiedzieć, co posadzić. Polecamy najładniejsze kwitnące krzewy, które jednocześnie są bardzo łatwe w uprawie.

📢 Proszowice. Dom Kultury oficjalnie otwarty po rewitalizacji Prawie dwa lata trwały prace przy rewitalizacji Domu Kultury w Proszowicach. Choć placówka po wykonanej inwestycji jest użytkowana od września ubiegłego roku, teraz doczekała się uroczystego otwarcia. Były otwarte warsztaty i zajęcia dla dzieci, prezentacja obiektu i koncert Basi Stępniak-Wilk.

📢 Te przedmioty z PRL-u są warte krocie. Walkman, magnetofon i Commodore 64 to rarytasy. Sprzęty z lat 70., 80. i 90. – czy je kojarzysz? Walkman, komputer Atari, Amiga czy Commodore 64, zegarek z melodyjką, magnetofony, winyle, dyskietki, kasety to hity lat 70., 80. i 90. XX wieku. Teraz wiele osób znowu po nie sięga i często kosztują krocie. Sprawdź, może masz w piwnicy czy pawlaczu u dziadków te elektroniczne gadżety. Zobacz, czy znasz i pamiętasz kultowe przedmioty z PRL-u oraz początku lat 90. 📢 Co z tą wiosną? Wkrótce majówka, a w Tatrach... znów sypie śnieg. Oto prognozy pogody na długi weekend Pogoda w Tatrach najwyraźniej zrobiła wszystkim turystom niezłego psikusa. Mamy końcówkę kwietnia, a w górach sypie śnieg. Na dodatek w środę – według prognoz – śnieg może spaść w samym Zakopanem. Gdzie ta wiosna?

📢 Sułkowice dołączyły do grona Gmin Przyjaznych Seniorom Gmina Sułkowice dołączyła do programu Gmina Przyjazna Seniorom. Zbiegło się to z pierwszą rocznicą działalności Klubu Senior+. Ten rok wystarczył, aby grono sułkowickich seniorów już nie wyobrażało sobie życia bez tych spotkań w klubie. Znajdują tu nie tylko zajęcie, ale także, a może przede wszystkim ludzi, z którymi mogą porozmawiać.

📢 Piotrkowice Małe. Umowa podpisana, będą nowe drogi i parkingi W Piotrkowicach Małych została podpisana umowa na przebudowę dróg dojazdowych, placów i parkingów znajdujących się na terenie miejscowego Zespołu Szkół. Inwestycję wykona lokalna firma Agrobud. Ma na to dziesięć miesięcy. 📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 25.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 25.04.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach. 📢 Dziedzictwo odc. 19. Seher ratuje życie Yamanowi. Streszczenie odcinka [27.04.23] Yaman wspomina swoją tragiczną przeszłość. To przez swoją matką ma teraz awersję do kobiet. Z kolei Ali wpada na trop przestępczyni. Już teraz przeczytaj streszczenie 19. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Zakazany owoc odc. 208. Nadir oświadcza się Yildiz. Streszczenie odcinka [28.04.23] trwa przyjęcie-niespodzianka dla Yildiz. Kobieta świetnie się bawi, jednak w pewnym momencie docierają do niej informacje o ciąży Leyli. Jak na nie zareaguje? Już teraz przeczytaj streszczenie 208. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Do igrzysk europejskich dwa miesiące, a przy stadionie Wisły wielki plac budowy ZDJĘCIA Trwa przebudowa stadionu Wisły w związku z przygotowaniami do igrzysk europejskich. Obiekt ma wypięknieć. Podjęto też decyzję o modernizacji mocno zniszczonych chodników w okolicy. To jednak może nie zapewnić pełnego ładu wokół stadionu, który odwiedzą goście z całej Europy. Tuż obok sportowej areny mamy bowiem ogromny plac budowy, stoi tam potężny żuraw i powstaje budynek hotelowy, który dopiero wyrasta z ziemi. 📢 Odkrycie w centrum Krakowa. W wykopach pod sieć ciepłowniczą znaleziono potężne mury Bramy Szewskiej Na pozostałości Bramy Szewskiej, a dokładniej jej tzw. szyi natrafiono podczas prac związanych z przyłączaniem Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Brama Szewska była niegdyś jedną z głównych bram wiodących do Krakowa i częścią fortyfikacji miejskich.

📢 Awaryjnie otwierali drzwi na lotnisku. Obcokrajowcy omijali kontrole i zabezpieczenia Drzwi zabezpieczające strefę Non Schengen na lotnisku w Balicach sforsowało dwoje obywateli z Cypru. Chcieli ominąć kontrole. Te działania wywołały alarm w kabinie kontrolerskiej. Funkcjonariusz z Placówki Straży Granicznej Kraków-Balice natychmiast potwierdził ten fakt, a następnie zabezpieczył miejsce, żeby nie dopuścić do wejścia przez nie innych osób. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [25.04] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Wypadek na DW 794 pod Krakowem. W Cianowicach ciężarówka zderzyła się czołowo z samochodem osobowym. Droga zablokowana W poniedziałek, 24 kwietnia, po południu doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 794 w Cianowicach w gminie Skała. Czołowo zderzyły się dwa pojazdy ciężarowy z osobowym. Jedna osoba została poszkodowana, pomocy udzielili jej ratownicy z pogotowia, którzy zostali wezwani ma miejsce zdarzenia. 📢 Charsznica. Kolarski brevet na dwóch dystansach. Nie wszyscy dojechali Ponad 120 osób wzięło udział w brevecie rowerowym „Po liściu kapusty”, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy. Większość wystartowała na głównym dystansie 200 kilometrów. Pozostali przejechali 50-kilometrową trasę. 📢 Proszowice. Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Ale tam były tłumy! Dokładnie 15 lat temu, 24 kwietnia 2008 roku, proszowicka parafia gościła kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Wydarzeniu towarzyszyły tłumy wiernych. Była to druga wizyta kopii obrazu w Proszowicach. Pierwsza miała miejsce pół wieku temu, w lipcu 1973 roku.

📢 Zorza polarna pod Krakowem - nadzwyczajny, barwny spektakl widoczny z gminy Michałowice. Internauta zrobił zdjęcia tym kolorowym rozbłyskom W niedzielny wieczór (23 kwietnia) niezwykłe widowisko na niebie - zorzę polarną - sfotografował mieszkaniec gminy Michałowice Tomasz Bednarz. Po godz. 22 na portalu mieszkańców tej gminy opublikował zdjęcia ze spektaklem barwnych rozbłysków. Potem kolejne osoby z powiatu krakowskiego zamieszczały zdjęcia ze swoich obserwacji zorzy. 📢 Cracovia Maraton 2023 WYNIKI. Zwycięzcą został Kenijczyk Lani Rutto. Z Polaków najszybsi byli Mateusz Mrówka i Ewa Jagielska ZDJĘCIA, WIDEO Zwycięzcą 20. edycji Cracovia Maratonu został Kenijczyk Lani Rutto, który trasę 42 km 195 m pokonał w czasie 2:17.05. Najlepszym Polakiem okazał się Mateusz Mrówka, który osiągnął wynik 2:28.15. Wśród kobiet triumfowała Łotyszka Lina Kiriliuk, osiągając metę z czasem 2:42.25. Najlepsza Polka Ewa Jagielska dotarła na Rynek Główny niespełna dwie minuty później (2:44.40) i zajęła trzecie miejsce. Na starcie stanęło ponad 5 tysięcy osób. Obejrzyjcie film z trasy i zdjęcia uczestników w galerii.

📢 Cracovia Maraton 2023. Ponad 5 tysięcy osób wyruszyło na trasę jubileuszowej edycji PIERWSZE ZDJĘCIA Dokładnie 5177 osób wyruszyło w niedzielę o godzinie 9 na trasę 20. edycji Cracovia Maraton. Dwadzieścia minut wcześniej swoją rywalizację rozpoczęli zawodnicy z niepełnosprawnościami startującymi na wózkach. Zwycięzcą zawodów został Rafał Wilk z czasem 1:07:45. Obejrzyjcie pierwsze zdjęcia z trasy w Krakowie. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Madryt 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Madrycie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Madryt. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Madrycie. 📢 Festiwal kulinarny z pysznościami. Popisy pań z KGW. Wspaniałe potrawy, a jak ozdobione! Wszystko smakowite, bo to Wiosenny Festiwal Kulinarny. Do Modlnicy zjechały gospodynie z 12 zespołów i kół gospodyń wiejskich. Zaprezentowały swoje niezwykłe umiejętności kulinarne. Palce lizać! Potrawy z mięsa, potrawy jarskie, naleśniki i ciasta - można było wybierać do woli. A w zdobieniu swoich potraw gospodynie z powiatu krakowskiego nie mają sobie równych. To trzeba zobaczyć na zdjęciach.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 NAJMODNIEJSZE fryzury na 2021. Wielki misz-masz i naturalność to najnowsze trendy. Sprawdź, które fryzury będą modne [ZDJĘCIA] 16.05.2021 Najgorętsze trendy fryzjerskie. W 2021 roku królować będą dwa słowa: misz-masz i naturalność. Naturalne loki, fale oraz nieład będą w najbliższym czasie niezwykle popularne. Zapomnij o godzinnych stylizacjach, precyzyjnym układaniu każdego włoska i lakierze - te rzeczy już dawno odeszły do lamusa. Poniżej przedstawiamy spis najmodniejszych fryzur na 2021 rok. Po przeczytaniu przejdź do galerii, aby poznać najnowsze inspiracje. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Próbna matura z chemii 2020 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZE] Matura z chemii 2020. W sobotę 4 kwietnia uczniowie zmierzą się z próbną maturę z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ wspólnie z "Dziennikiem Polskim". Pamiętajcie, że o godz. 12 opublikujemy klucz odpowiedzi. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

iPolitycznie - Ministerstwo nie będzie finansowało antypolskiego PAN