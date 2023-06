Prasówka 27.06.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto gorąca Maria Andrejczyk publikuje śmiałe zdjęcia. To jedna z najpiękniejszych polskich lekkoatletek 27.06.2023”?

Prasówka 27.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto gorąca Maria Andrejczyk publikuje śmiałe zdjęcia. To jedna z najpiękniejszych polskich lekkoatletek 27.06.2023 Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem.

📢 Wakacje 2023 tylko 30 minut od Krakowa. Greckie plaże, chorwackie wody i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [27. 06] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Najdroższe i najtańsze dzielnice Krakowa. Gdzie zapłacisz najwięcej, a gdzie najmniej za metr kwadratowy mieszkania? Ranking 27.06.2023 Pierwszy stopień podium rankingu najdroższych krakowskich dzielnic dla nikogo nie będzie zaskoczeniem: najdrożej jest w Dzielnicy I Stare Miasto. Portal sonarhome.pl podaje, że średnia cena ofertowa za mkw. mieszkania wynosi tam 15309 zł, co stanowi kwotę o 4304 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. Coraz mniej w rankingu jest dzielnic, w których cena za mkw. spada poniżej 10 tys. zł. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie są najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkania w Krakowie. Ranking cen lato 2023.

Prasówka 27.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - duże zmiany od nowego roku. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [27.06.2023] Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian... choć niektórzy będą mogli skorzystać z opcji

📢 Takie banknoty musisz wymienić w 2023 roku. Nie czekaj, bo tracą wartość i ważność [27.06.2023] Wymiana banknotów to obowiązek każdego z nas. Do wymiany kwalifikują się banknoty z różnego powodu. Z pewnością każdy z nas miał do czynienia z którymś z nich. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku. 📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki?

📢 Tragiczne zdarzenie w Krakowie. Dziecko wypadło z okna. Trafiło do szpitala Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 18 na osiedlu Uroczym w Krakowie. Dziecko w wieku około 3-4 lat wypadło z okna, 2 piętra. Po interwencji wszystkich służb dziecko zostało zabrane do szpitala. 📢 Oszczędzajmy wodę - apelują w podkrakowskich gminach. Woda z sieci gminnej nie jest do podlewania trawy i napełniania basenów Przerwy w dostawie wody, brak ciśnienia w kranach. W upały kłopoty z wodą w podkrakowskich gminach się nie kończą. W jednych wiercą nowe ujęcia, w innych zaczynają prosić o oszczędzanie wody. A ludzie podlewają trawniki, napełniają przydomowe baseny. Zużycie wody gwałtownie rośnie, w niektórych miejscowościach wieczorami nie ma na tyle wody i ciśnienia w sieci, żeby wystarczyło dla wszystkich, aby np. wziąć prysznic albo zrobić pranie.

📢 Komitet organizacyjny igrzysk europejskich... odcina się od organizacji zawodów na Stadionie Śląskim. Kuriozalne wpadki w Chorzowie "W związku z doniesieniami dotyczącymi wydarzeń odbiegających od norm podczas Drużynowych Mistrzostw Europy, które zwróciły uwagę zarówno sportowców, kibiców, jak i mediów, poprosiliśmy organizatorów zawodów lekkoatletycznych o wyjaśnienia i zajęcie stanowiska odnośnie zaistniałych sytuacji" - napisał w rozesłanym do mediów oświadczeniu Marcin Nowak, prezes komitetu organizacyjnego Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. Sytuacja jest zdumiewająca. 📢 Proszowice. Radni jednogłośnie dali absolutorium, ale zaniechania też wytknęli Burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy otrzymał w poniedziałek od radnych wotum zaufania, a następnie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W obu przypadkach radni byli jednomyślni. Prezentacja raportu o stanie gminy wraz z debatą nad dokumentem trwała w tym roku około czterech godzin. Przy czym debata była bardzo krótka...

📢 Pierwszy trening ekstraklasowej Puszczy Niepołomice. Byli nowi zawodnicy. Zobaczcie zdjęcia Puszcza Niepołomice. W poniedziałek 26 czerwca, 15 dni po wywalczeniu awansu do ekstraklasy, piłkarze "Żubrów" rozpoczęli robotę pod kątem nowego sezonu. Po ledwie jednym treningu, już we wtorek czeka ich atrakcja w postaci meczu z mistrzem Polski, Rakowem Częstochowa. 📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek. 📢 Te sukienki to hit lata. Noszą je Rozenek-Majdan, Żmuda-Trzebiatowska i Hyży. Krój, który świetnie ukrywa nadprogramowe kilogramy Letnie kreacje powinny być nie tylko stylowe, ale i wygodne. Postaw na sukienki o luźnym kroju, który pozwoli ci się poczuć naprawdę dobrze i nie przejmować się figurą. Chociaż nasze polskie celebrytki nie muszą się martwić nadprogramowymi kilogramami, to ukochały sobie tent dress. Zobacz proste sukienki na lato, które założyły na siebie Rozenek-Majdan, Mrozowska, Hyży i Żmuda-Trzebiatowska.

📢 Czas na początek podsumowań i zaplanowanie kampanii wyborczej. Zjednoczona Prawica i Platforma Obywatelska zorganizowały konferencje Ostatni poniedziałek czerwca w Krakowie odbył się pod hasłem podsumowania kończących się kadencji, a także zapowiedzi na zbliżające się wybory. Najpierw spotkanie zorganizował Aleksander Miszalski, poseł na Sejm RP i przewodniczący PO w Małopolsce, który zapowiedział, że w październiku jego nazwisko znajdzie się na listach wyborczych w wyborach parlamentarnych, a kampania już niedługo ruszy pełną parą. Następnie Zjednoczona Prawica zorganizowała swoje spotkanie. - Dzisiaj jest dowód na to, że idziemy razem zjednoczeni po zwycięstwo i wierzę w to głęboko, że nam się uda - mówił Andrzej Mucha, pełnomocnik Partii Republikańskiej. 📢 Uroczyste odsłonięcie nowego nagrobka twórcy znanego na całym świecie wizerunku Jezusa Miłosiernego Pęknięta płyta, pionowy element nagrobka z tyłu uszkodzony i rozsypujący się - jeszcze niedawno tak wyglądało miejsce spoczynku zmarłego w 1965 roku malarza Adolfa Hyły na Cmentarzu Rakowickim. W poniedziałek 26 czerwca odsłonięto wyremontowany nagrobek. Adam Hyła jest autorem słynnego obrazu "Jezu ufam Tobie" - wizerunek Jezusa Miłosiernego jest znany na całym świecie. Zbiórkę na remont nagrobka zorganizowało Stowarzyszanie Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa Hyły.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Wakacje w Tatrach zaczęły się tragicznie. Na drodze do Morskiego Oka zmarł turysta Tragiczny początek wakacji w górach. W poniedziałek 26 czerwca na drodze prowadzącej do Morskiego Oka zmarł turysta. U wędrowca doszło do nagłego zatrzymania krążenia. 📢 Minęło 80 lat od pacyfikacji Krzeczowa. We wsi odbyły się uroczystości rocznicowe W Krzeczowie (gm. Lubień) odbyły się uroczyste obchody 80-tej rocznicy pacyfikacji tej miejscowości. Akcja przeprowadzona 20 czerwca 1943 roku w ramach operacji pod kryptonimem „Dora” kosztowała życie 19 mieszkańców. W ten sposób Niemcy wzięli odwet na cywilnej ludności za działania podziemia niepodległościowego. 📢 Igrzyska Europejskie 2023. Skoki narciarskie przez pięć dni w Zakopanem. Polacy są kandydatami do medali Wtorkowym (27 czerwca) konkursem kobiet na Średniej Krokwi rozpocznie się rywalizacja w skokach narciarskich (na igelicie) w Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Reprezentanci Polski w Zakopanem mają przed sobą - do soboty - pięć konkursów i szansę na kilka medali.

📢 Horoskop dzienny na 27 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 27 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Zakrzówek będzie hitem lata 2023 w Krakowie! Od kamieniołomu do luksusowego kąpieliska. Tak zmieniało się to miejsce 26.06.2023 Park Zakrzówek to dawny krakowski kamieniołom, przekształcony w zbiornik z krystalicznie czystą wodą, dysponujący absolutnie unikalnymi walorami krajobrazowymi, który od 1 czerwca 2023 roku został udostępniony mieszkańcom Krakowa i turystom. Już teraz wiadomo, że po oficjalnym otwarciu pięciu nowo wybudowanych basenów będzie to hit lata 2023! Jakie będą godziny otwarcia? Czy wstęp jest darmowy, czy płatny? Gdzie zaparkować? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym materiale!

📢 W Krakowie powstaną drugie Błonia! Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości z milionowym dofinansowaniem na realizację tej inwestycji Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości chce budować Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0., na którą to inwestycję pozyskała 13,6 mln zł z funduszy europejskich. W ramach zadania powstaną m.in. boiska, korty tenisowe, pole do mini golfa, skate park, a także plac zabaw. Błonia 2.0. to element dużo większego projektu, którego celem jest ożywienie gospodarcze wschodniej części Krakowa. 📢 Koniec roku szkolnego! Zobacz, jak to wyglądało za czasów PRL. To było wydarzenie! Koniec roku szkolnego to początek wakacji. I teraz, i kiedyś uczniowie czekają z utęsknieniem na ostatni dzwonek i rozdanie świadectw. Za czasów PRL w każdej szkole było to wielkie wydarzenie. Zobacz, jak obchodzili koniec roku szkolnego rodzice i dziadkowie.

📢 Miechów. Znamy laureatów konkursu plastycznego poświęconego Maciejowi Miechowicie W ramach obchodów 500. rocznicy śmierci Macieja Miechowity gmina Miechów oraz Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” zorganizowały konkurs plastyczny dla przedszkolaków oraz uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych. 📢 Wisła Kraków traci swoją największą gwiazdę. Luis Fernandez odchodzi z „Białej Gwiazdy” To już oficjalna informacja. Luis Fernandez nie będzie dłużej piłkarzem Wisły Kraków. Hiszpan nie przedłuży kontraktu, który wygasa 30 czerwca. Będzie grał gdzie indziej. 📢 Kolejna kontrowersja w Krakowie. Parking dla urzędników zamiast jednego z ostatnich skwerów przy ulicy Kościuszki W miejsce jednego z ostatnich zielonych skwerów przy ulicy Kościuszki powstał parking. - Miejskie wodociągi powiększyły parking dla urzędników zabudowując jeden z ostatnich skwerów przy ulicy Kościuszki - informuje Krzysztof Kwarciak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków. Radny Dzielnicy Zwierzyniec wyjaśnia, że tym samym "nie dotrzymano obietnic składanych mieszkańcom". - Nowa części parkingu powstała na terenie, który zgodnie z już gotowym projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla Półwsia Zwierzynieckiego stanowi obszar zieleni urządzonej i jest tam przewidziany zakaz wyznaczania miejsc postojowych - dodaje.

📢 To ma być najdłuższy park w Krakowie. Powstała koncepcja zagospodarowania przyszłego Parku Woźniców. Zobacz wizualizacje Stworzenie Parku Woźniców obejmuje rozległe enklawy spontanicznej zieleni, która stanowi schronienie przed codziennym zgiełkiem dla wszystkich mieszkańców okolicy, w tym ludzi i dzikich zwierząt. W latach 2013 oraz 2018 dzięki przyjęciu uchwał ws. miejscowych planów zagospodarowania “Czyżyny Łęg” oraz “Łąki Nowohuckie” większość obszaru objętego opracowaniem, została przeznaczona na zagospodarowanie pod urządzenie zieleni publicznej, a tym samym została uratowana przed presją budowlaną. Teraz czas by stworzyć tam prawdziwy park. 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 BOB blond z grzywką - modna fryzura na lato! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 26.06.2023 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii! 📢 Horoskop dzienny na 26 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 26 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Zakazany owoc odc. 248. Próba skompromitowania Yildiz. Streszczenie odcinka [29.06.23] Sahika powoli zaczyna szykować się do ślubu Yildiz. Co dla niej przygotuje? Tymczasem Ender i Caner coś knują. Co takiego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 248. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 245. Wzajemne okłamywanie. Streszczenie odcinka [26.06.23] Ender znów jest wściekła. Co spowodowało u niej wybuch złości? Tymczasem Yildiz znów nie ma powodów do radości. Co się dzieje? Przeczytaj poniższe streszczenie 245. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Piknik z lotami balonem, kolorowym szaleństwem, pianą i tańcami. Zabawy w Czernichowie - w zdrowej atmosferze Tysiące mieszkańców gminy Czernichów i okolic bawiło się na Pikniku Czernichowskim - w zdrowej Atmosferze. Były loty balonem, festiwal kolorów, a z nim szaleństwo obsypywania się wielobarwnymi pyłkami, były dziecięce zabawy w pianie, tańce w grupach, loteria fantowa z rowerem do wygrania, a ponadto stoiska z rękodziełem, zabawkami, słodyczami oraz wiele innych atrakcji.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 26.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Najlepsze i najpiękniejsze plaże w Polsce. Tu warto wybrać się na wakacje nad Bałtyk! Czysta woda, piękny piasek i atrakcje. Sprawdź! Zastanawiacie się, gdzie są najlepsze i najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem? Gdzie warto pojechać na wakacje nad morze, aby cieszyć się pięknymi widokami i odpocząć od codziennego zgiełku? Sprawdziliśmy rankingi i opinie turystów. Na tej podstawie przygotowaliśmy zestawienie wyjątkowych plaż nad polskim morzem, które warto odwiedzić. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najpiękniejsze i najlepsze polskie plaże!

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Bad Homburg 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA 250 w Bad Homburg.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Bad Homburg 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 250 w Bad Homburg.

📢 Niektórzy Dzień Wędkarza mają co dzień! Bo wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów. Ranking lodziarni lato 2023 [26.06] Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie!

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 26.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Zastosuj ten trik przy podlewaniu monstery, a szybko wypuści nowe liście i będzie rosła jak szalona Monstera to wspaniała ozdoba domu czy mieszkania. To niezwykła roślina - gdy odpowiednio o nią dbasz, w jej liściach pojawiają się specjalne dziury, inaczej fenestracje. Monstera to pnącze, dlatego trzeba zapewnić jej możliwość wspinania się po słupku, wbitym w ziemię w donicy. A jak wygląda twoja monstera? Jest piękna, ma dużo liści? Jeśli wygląda marnie, koniecznie postaw na nawożenie monstery - zobacz przepis na szybki i łatwy nawóz domowy. Twoja monstera odżyje i będzie rosła, jak szalona.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 26.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań.

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie!

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Oto krakowskie licea marzeń. TOP 10 najbardziej obleganych ogólniaków w Krakowie w rekrutacji 2023 W najpopularniejszych krakowskich liceach o jedno miejsce ubiega się średnio ok. 2,5 kandydata. Wnioski do liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia można było składać do 19 czerwca. Najwięcej chętnych jest do IV LO, a największa konkurencja - w przypadku klasy dla przyszłych techników programistów w Technikum Łączności nr 14: o jedno miejsce walczy tu prawie 10 osób.

📢 Soczysta zieleń, woda i dużo kwiatów. Za tydzień otwarcie Parku im. Wisławy Szymborskiej w Krakowie W niedzielę, 2 lipca, w stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej, nastąpi uroczyste otwarcie parku przy ul. Karmelickiej w Krakowie, który będzie nosił imię krakowskiej noblistki. Sprawdziliśmy, jak to miejsce wygląda na tydzień przed uroczystością.

📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na weekendową wycieczkę! Jak do nich dotrzeć? 26.06 Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. 📢 Brutalne zabójstwo sprzed 23 lat. Udusił stryjenkę, po czym podpalił dom, w którym dokonał zbrodni. Krzysztof L. trafił do Polski Śledczy z małopolskiego oddziału Prokuratury Krajowej rozwiązali sprawę zabójstwa sprzed 23 lat - dowiedziała się "Gazeta Krakowska" i "Dziennik Polski". Z ustaleń PK wynika, że 16 lipca 2000 r. w Surażu 15-letni wtedy Krzysztof L. zabił, ze szczególnym okrucieństwem, swoją stryjenkę, po czym podpalił dom, w którym doszło do tej zbrodni. Podejrzanego o zabójstwo sprowadzono ze Stanów Zjednoczonych do Polski.

📢 Wypadek rowerzysty pod Krakowem. Przyleciał po niego śmigłowiec pogotowia lotniczego W Bukowie w gminie Mogilany w niedzielę późno wieczór miał miejsce wypadek z udziałem rowerzysty. Mężczyzna jadący rowerem zjechał z drogi, uderzył w betonowy przepust. Został ranny. Na pomoc wezwano służby ratownicze w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe R6, które odtransportowało poszkodowanego do szpitala.

📢 Święto Kliszczaka w Pcimiu i dumni ze swojej kultury górale Za nami tegoroczne Święto Kliszczaka. Jak co roku odbyło się Święto Kliszczaka odbyło się w Pcimiu, bo właśnie Pcim pod tą nazwą od kilkunastu lat organizuje swoje „dni gminy” promując jednocześnie kulturę górali kliszczackich. Dlatego podczas niedzielnego wydarzenia na scenie nie mogło zabraknąć zespołów regionalnych. Gwiazdą wieczoru był natomiast zespół Weekend. 📢 Wypadek na ul. Stella-Sawickiego w Krakowie. Bus, w którym jechało siedem osób zderzył się z autem osobowym W niedzielę około godz. 21.30 doszło do wypadku na ul. Stella-Sawickiego na wysokości skrzyżowania z ul. Romana Florera. Bus, którym jechało 7 osób zderzył się z autem osobowym, w którym jechały 4 pasażerów. - Doszło do wymuszenia przy zmianie pasa. Sprawa najprawdopodobniej zostanie zakwalifikowana jako kolizja drogowa - mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.

📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 25.06.2023 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji. 📢 Oto NAJPIĘKNIEJSZE małopolskie plaże. Tu poczujesz się jak nad morzem! 25.06.2023 Lato 2023 już w pełni! Pogoda raczy nas upałami. Gdzie uciec, aby móc się ochłodzić, a przede wszystkim poopalać się na plaży? Podpowiadamy! Zobaczcie absolutnie najpiękniejsze plaże, które znajdziecie na terenie Małopolski!

📢 Pogoda w kratkę nie odstraszyła krakowian. Chętnie zażywali oni kąpieli na Zakrzówku Po deszczowej sobocie, przyszła ciepła choć pochmurna niedziela, a to zaprosiło krakowian do wodnych kąpieli i plażowania. Na cel obrali sobie niedawno otwarty Zakrzówek.

📢 Igrzyska Europejskie 2023. Strefa kibica w Myślenicach, a w niej sztuki walki rodem z Tajlandii W Myślenicach, które są jednym z miast partnerskich odbywających się właśnie Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, w niedzielę (25 czerwca) rozpoczęły się sportowe zmagania i otwarta została strefa kibica. W tej ostatniej w dniu otwarcia można było oglądać pokazy boksu tajskiego, czyli muaythai, bo Myślenice są właśnie areną tej dyscypliny. Będzie je tam można oglądać codziennie, do wtorku( 27 czerwca), kiedy będzie otwarta. Wtedy też, we wtorek odbędą się finały walk w muaythai. Wstęp do niej, podobnie jak do hali na zawody, jest wolny. 📢 Proszowice. Na stadionie Proszowianki zagrał najmłodszy oldboj świata Na zakończenie roku szkolnego piknik na stadionie w Proszowicach zorganizowali klubowi oldboje Proszowianki. Sami też wystąpili w jednej z głównych ról, zmagając się z weteranami Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. W szeregach gości wystąpił wyjątkowy oldboj.

📢 Kraków. Opuszczony basen w Borku Fałęckim przyprawia o dreszcze. Zobacz zdjęcia! 25.06.2023 Fala upałów po raz kolejny dotarła do Krakowa. Mieszkańcy miasta szukają sposobów na to, aby się ochłodzić. Dobrym pomysłem byłoby skorzystanie z basenu na otwartym powietrzu. Tych w Krakowie jest jednak niewiele... Zobaczcie, jak wygląda basen w Borku Fałęckim, który ponad 13 lat temu przechodził oblężenie w każdy upalny dzień lata. Dziś to straszne, opuszczone i zaśmiecone miejsce.

📢 Wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nienawidzą być same w domu 25.06.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 25.06.2023 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa. 📢 Ta plaża w Krakowie przed wojną tętniła życiem. Teraz jej już nie ma... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia w kolorze! 25.06.2023 Krakowianie przed wojną uwielbiali wypoczywać w ciepłe dni nad Wisłą. Do momentu uregulowania rzeki w centrum Krakowa jej brzegi były bogate w przestronne plaże, które były oblegane przez plażowiczów. Zobacz zdjęcia z kolekcji Narodowego Archiwum Cyfrowego pokolorowane za pomocą sztucznej inteligencji!

📢 Igrzyska na Rynku. To był rewelacyjny pomysł! Tak wygląda tu rywalizacja. Grali w padla, teraz teqball Igrzyska Europejskie. W niedzielę 25 czerwca sportowcy pierwszy raz podczas tej imprezy rywalizują w samym sercu Krakowa - na Rynku. I wiecie co? To był kapitalny pomysł! Mecze o medale w turnieju padla, które odbywają się na korcie zbudowanym obok Ratusza, są naprawdę znakomitymi widowiskami, a razem ze scenerią to naprawdę robi wrażenie. A więc krótka rada: jeśli macie czas, po prostu wpadajcie na Rynek, żeby to zobaczyć! Za nami zawody w padlu, przed nami - teqball.

📢 Najmodniejsze dzielnice Krakowa, w których kiedyś rządził przemysł. Te miejsca zmieniły się nie do poznania Lata mijają, a Kraków nieustannie zmienia się na naszych oczach. Wiele dzielnic przeszło nieprawdopodobne zmiany. Miejsca, w których rządził przemysł dzisiaj często są luksusowymi i modnymi dzielnicami, pełnymi apartamentów i biurowców. Niektórzy takiego Krakowa nie są w stanie sobie wyobrazić. Dzisiaj zapraszamy was w podróż w czasie. Zobaczcie jak kiedyś wyglądały słynne dzielnice Krakowa, takie jak Zabłocie, Czyżyny czy Bieżanów, a jak wyglądają dzisiaj.

📢 Zabytkowe autobusy i tramwaj z 1925 roku będą dziś wozić krakowian do Kurdwanowa i Cichego Kącika. W jakich godzinach? W niedzielę, 25 czerwca, w ramach trwającego sezonu Krakowskiej Linii Muzealnej, zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa nr 579. Na trasę Dworzec Główny Zachód – Os. Kurdwanów wyjadą autobusy zabytkowe Ikarus 280, Jelcz 021, Jelcz M181MB i MAN SG242. Ponadto z przystanku Dajwór do Cichego Kącika i z powrotem, będzie jeździł tramwaj linii 0 z 1925 roku. Rozkłady jazdy sprawdzicie poniżej. 📢 Polsko! Walcz o swoje dzieci. Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł ulicami Krakowa "Chłopak i dziewczyna normalna rodzina", "Stop dewiacji w systemie edukacji" - takie hasła towarzyszyły uczestnikom Marszu dla Życia i Rodziny, który przeszedł ulicami Krakowa. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób, w tym rodziny z dziećmi, osoby starsze czy osoby z zagranicy. Pochód zakończył się na Placu Wolnica.

📢 Eda Ece wyszła za mąż! Gwiazda „Zakazanego owocu” olśniła urodą! Eda Ece, która polskim widzom jest znana dzięki serialowi „Zakazany owoc”, właśnie ma ogromne powody do radości. Piękna aktorka wkroczyła na nowy etap życia i wyszła za mąż! Na ślubie zaprezentowała się obłędnie! Zobaczcie sami.

📢 Proszowice. Problem targowiska. Potrzebne sanitariaty czy... kultura? Podrzucane nocą śmieci, potrzeby fizjologiczne załatwiane „w krzakach”. To druga, mniej prestiżowa strona działalności placu targowego przy ulicy Brodzińskiego w Proszowicach. Władze administrującej placem Giełdy Rolnej Ek-Rol przyznają, że z niektórymi zjawiskami ciężko im walczyć. 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 25.06.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 MODNE kolory paznokci. Hitem mleczna biel, czekoladowy brąz, pomarańczowy i niebieski 25.06.2023 Szukasz oryginalnych i modnych kolorów paznokci na sezon 2023? W tym roku zarówno miłośniczki minimalizmu, jak i fanki szalonych stylizacji paznokci znajdą coś dla siebie. Kolorem roku jest Viva Magenta, czyli odcień karminowej czerwieni, ale możesz też postawić na czekoladowy brąz, pomarańczowy czy soczystą zieleń. Te kolory ożywią każdą stylizację. Masz ochotę na delikatny i subtelny manicure? Wybierz mleczną biel, jasny beż lub pudrowy róż. Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Aleksandra Klepaczka reprezentuje Polskę w konkursie Miss Supranational. Kogo jeszcze zobaczymy na finałowej gali w Nowym Sączu? O tytuł Miss Supranational 2023 ubiega się 56 pięknych kobiet z całego świata. Finałowa gala odbędzie się już 14 lipca w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, a transmitowana będzie na żywo przez telewizję Polsat. Polskę reprezentować będzie Miss Polski 2022 Aleksandra Klepaczka. Zobacz pozostałe finalistki Miss Supranational 2023.

📢 Wesele krakowskie z tysiącami gości. W Bibicach przypominali przedwojenne wiejskie zwyczaje weselne Niezwykły wianek panny młodej i jej ślubny strój krakowski budzi podziw gości. Wokół niej druhny w kolorowych gorsetach i kwiaciastych spódnicach. Pan młody w sukmanie, a za nim drużbowie w kaftanach, starostowie w krakowskich strojach z przyśpiewkami na ustach - takie widowisko przygotowano w Bibicach. Tu odgrywano wesele krakowskie, dawne wesele wiejskie ze zwyczajami znanymi jeszcze przed druga wojną światową.

📢 Te imiona są PECHOWE. Nic im się nie udaje i zawsze wpadają w kłopoty. Masz tak na imię? Lepiej miej się na baczności 24.06.2023 Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. Księga imion to kopalnia wskazówek, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jakich sferach życia mamy szczęście, a w jakich powinniśmy być nadzwyczaj ostrożności. Pod uwagę bierze się różne czynniki - pochodzenie imienia, dosłowne znaczenie, a nawet jego długość. Sprawdź w galerii, czy imię, które nosisz, jest pechowe! 📢 Dziedzictwo odc. 57. Podsłuchana rozmowa i zamienione leki. Streszczenie odcinka [26.06.23] Ikbal nadal chce sprawić, aby Yusuf czuł się zdezorientowany i zagubiony. Z kolei Ali podsłuchuje rozmowę Begum z Kiraz. Czego się dowie? Już teraz przeczytaj streszczenie 57. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Krakowie w I połowie 2023 roku. Hanna i Jakub na czele zestawienia. A wśród najrzadszych - Noe Dla chłopca Jakub, a dla dziewczynki Hanna - takie imiona były dotąd najczęściej wybierane w pierwszym półroczu 2023 roku dla nowo narodzonych dzieci w Krakowie. Jakie jeszcze są największe hity 2023 wśród imion nadawanych najmłodszym krakowianom? Mamy takie dane, z krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy 10 najpopularniejszych w tym roku imion męskich, a także pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek.

📢 Miechów. Będą rejestrować samochody w… warsztacie W przyszłym roku mieszkańcy powiatu miechowskiego będą rejestrować swoje pojazdy w warsztacie. Właśnie rozpoczęły się prace, polegające na adaptacji obiektu dawnych warsztatów Zarządu Dróg Powiatowych przy ulicy Warszawskiej na siedzibę Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Miechowie.

📢 Giganci Kultury 2023. Nagrody dla najważniejszych postaci i instytucji kulturalnych w Polsce rozdane. Zobacz galerię zdjęć z gali W środę 21 czerwca na Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala Giganci Kultury 2023. W trakcie wydarzenia uhonorowano instytucje, marki oraz osobistości, które wspierają rodzimą kulturę, a także aktywnie angażują się w działania promujące sztukę i pielęgnowanie dziedzictwa narodowego. Obejrzyj poniższą galerię i zobacz, kto otrzymał prestiżowe nagrody i wyróżnienia. 📢 Deniss Rakels znów zagra w Krakowie. Hit transferowy! Były snajper Cracovii podpisał kontrakt z Hutnikiem Hutnik Kraków. Deniss Rakels, były reprezentant Łotwy, piłkarz dobrze znany z polskiej ekstraklasy - m.in. z występów w Cracovii, został nowym zawodnikiem nowohuckiego klubu. 31-letni napastnik do polskiej II ligi przeniósł się z łotewskiej ekstraklasy.

📢 Co oni wyprawiają! Oto Najlepsze MEMY o kierowcach! Zobaczcie O kierowcach, ale i polskich drogach można opowiadać wiele różnych historii. Internauci podsumowali te opowieści w sieci. Zobaczcie najlepsze memy! 📢 Dni Miechowa. Agnieszka Chylińska w koszulce Pogoni! Od czwartku do niedzieli trwały tegoroczne Dni Miechowa. Zaczęło się od spotkania autorskiego w Bibliotece Publicznej z Nathalie K. Flower. Skończyło na koncercie Agnieszki Chylińskiej i pokazie laserów. 📢 Dni Proszowic 2023. Tłumy na Sławomirze i niespodzianka z Ostrowa Tak, jak można było się spodziewać, niedzielny koncert Sławomira zgromadził pod sceną tegorocznych Dni Proszowic tłumy ludzi spragnionych lekkiej, tanecznej muzyki. Piosenkarz i muzyk, występując wspólnie z żoną Kajrą i zespołem, nie zawiódł jej oczekiwań, wykonując swoje najbardziej przebojowe piosenki.

📢 Dilerzy i handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? LISTY GOŃCZE 15.06.2023 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku.

📢 Sztuka na skórze. W Krakowie w ten weekend trwa międzynarodowy festiwal tatuażu Ponad 400 tatuatorów z całego świata - w tym mistrzowie z Hong Kongu, Taiwanu czy Korei, artyści ze Stanów Zjednoczonych i Europy - czekają na odwiedzających 16. TATTOOFEST w Krakowie. To jeden z największych festiwali tatuażu i najstarsza, cykliczna impreza tego typu w kraju. Jak zapowiadają organizatorzy, w ten weekend w Krakowie pojawi się m.in. mocna reprezentacja tatuażu etnicznego. Impreza odbywa się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9. 📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbywa się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpiło 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo można oglądać w akcji.

📢 Proszowice 15 lat temu. Miejskie targowiska i nie tylko. III część galerii 20.05.2023 Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy prezentację zdjęć, dokumentujących życie Proszowic w 2008 roku. W trzeciej części galerii skupiamy się przede wszystkim na miejskich targowiskach, ale nie tylko. Odwiedzimy też okolice szpitala i kilka innych miejsc.

📢 Aleksandra Król prywatnie. Poznaj gwiazdę polskiego snowboardu [ZDJĘCIA] Aleksandra Król w sezonie 2022-23 Pucharu Świata w snowboardzie spisuje się bardzo dobrze. Pochodząca z Nowego Targu trzykrotna olimpijka od lat zalicza się do światowej czołówki. Zobacz, co robi na co dzień. Na Instagramie dzieli się prywatnymi zdjęciami, nie tylko z alpejskiego stoku. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Niepołomice. Bieg w pogoni za żubrem. NOWE ZDJĘCIA: Uczestnicy i kibice Niepołomice. Bieg w pogoni za żubrem - brałaś (-eś) w nim udział, za może dopingowałaś (-eś) tych, którzy biegali? Dzięki tej galerii - i kilku poniższym - przypomnisz sobie niedzielną imprezę.

📢 Kał na skale, czyli wojna "gówniarza" ze wspinaczami Że śmierdzi to niemiłosiernie, brudzi sprzęt i ubrania - pół biedy. Ale przecież można z obrzydzenia cofnąć dłoń i po prostu odpaść od pionowej ściany. Bo mieszkaniec Jerzmanowic walczy z amatorami wspinaczki, smarując ostańce... odchodami. Jak dotąd, nie ma na niego rady.

