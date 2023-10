Prasówka 27.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Modne fryzury dla kobiet po 50 - zdjęcia i inspiracje. Takie cięcia i uczesania odejmą lat”?

Prasówka 27.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Modne fryzury dla kobiet po 50 - zdjęcia i inspiracje. Takie cięcia i uczesania odejmą lat Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej.

📢 Horoskop dzienny na 30 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 30 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 29 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 29 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Prasówka 27.10: pozostałe wydarzenia

📢 Kraków. Szpital Żeromskiego od środka. Tak działa jeden z największych ośrodków medycznych w Małopolsce Fotografowie mogli uwiecznić na zdjęciach, jak wygląda codzienność pacjentów oraz lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. W lecznicy odbył się dla nich dzień otwarty.

📢 Robert Górski z kabaretu "Moralnego Niepokoju" - Tak mieszka i żyje na co dzień. Piękny dom na Mazurach [27.10.2023] Robert Górski to jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Od lat bawi do łez milionów Polaków przed telewizorami. Okazuje się, że komik jest bardzo rodzinny. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami, jak spędza czas z żoną i z dziećmi. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [27.10.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku [27.10.2023] Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku. 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [27.10.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Pomysły na modny przedpokój - listopad 2023. Zobacz najnowsze inspiracje i zdjęcia [27.10.2023] Szukasz inspiracji na stylowy, modny i praktyczny przedpokój? Zobacz zdjęcia od internautów - zadbali o ściany, meble i dodatki.

📢 Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa [zdjęcia - 27.10.23] Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa. 📢 Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka - tak mieszkają i żyją na co dzień. Ogromna posiadłość u stóp gór [27.10.2023] Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są dowodem na to, że nawet w show-biznesie można zbudować trwały związek. Modelka i muzyk od 2014 roku są parą, a w 2018 roku powiedzieli sobie sakramentalne tak. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Para posiada ekskluzywną posiadłość w Tatrach. Zobacz, jak tam wygląda w środku!

📢 Kraków. Ostatnie pożegnanie Wandy Półtawskiej. Podano datę pogrzebu Pogrzeb Wandy Półtawskiej, przyjaciółki Jana Pawła II i honorowej obywatelki miasta Krakowa, odbędzie się we wtorek 31 października. Zostanie pochowana na parafialnym cmentarzu na krakowskim Salwatorze. 📢 Stroiki z chryzantem na Wszystkich Świętych 2023. Tak pięknie ozdobisz groby 1 listopada. Zdjęcia eleganckich kompozycji z żywych chryzantem Stroiki z chryzantem na cmentarz to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia!

📢 Militaria jako dzieła rzemiosła artystycznego. Wystawa "Broń i barwa" w Arsenale Muzeum Czartoryskich Broń biała i palna, uzbrojenie ochronne i elementy umundurowania, odznaczenia i przedmioty osobiste związane z ważnymi postaciami polskiej historii złożyły się na nową wystawę Muzeum Narodowego w Krakowie „Broń i barwa”, prezentowaną w Arsenale Muzeum Czartoryskich. Muzealnicy zachęcają, by spojrzeć na te obiekty jak na dzieła rzemiosła artystycznego.

📢 Kraków. Hałda śmieci między osiedlem a terenem byłej kopalni iłów w Zesławicach U podnóża skarpy przy ul. Petofiego, na której były położone ogródki działkowe powstała duża hałda śmieci. To pozostałości po rozebranych domkach, altanach i garażach. Urzędnicy informują, że do Wydziału Kształtowania Środowiska i straży miejskiej nie wpłynęły żadne zawiadomienia o gromadzeniu odpadów. - Funkcjonariusze pełniący służbę w tym rejonie będą zwracać uwagę na taki proceder - zapewnia Emilia Król, z biura prasowego krakowskiego magistratu. 📢 Comarch nie kupi akcji Cracovii. Oferta nie spełniała warunku Informowaliśmy o chęci zakupu od gminy Kraków akcji Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia przez firmę Comarch. Okazuje się, że na razie nie będzie to możliwe. 📢 Niezwykłe zamki i ruiny w okolicy Krakowa! To prawdziwa podróż w czasie Małopolskę zdecydowanie można nazwać królestwem zamków. W samej stolicy województwa, kryje się najpopularniejszy zamek w Polsce. Jeśli lubicie miejsca które mają duszę, a dodatkowo skrywają niezwykłe historie to przedstawiamy zestawienie niezwykłych zamków ruin w okolicy Krakowa. Zwiedzanie tych miejsc to prawdziwa podróż w czasie! O tej porze roku wyglądają jeszcze piękniej niż zawsze. Zobaczcie sami gdzie udać się na krótki wypad!

📢 Kraków. Kolizja tramwajów pod Uniwersytetem Jagiellońskim. Zablokowany przejazd Filharmonia - Bagatela [AKTUALIZACJA] Tuż przed godziną 14.00 w czwartek 26 października Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poinformowało o dużych utrudnieniach. Wszystko przez kolizję dwóch tramwajów. - Rozj. UJ brak przejazdu w obydwu kierunkach - kolizja tramwajów, tramwaje kierowane przez ul. Westerplatte i Basztową - informuje MPK S.A. na swojej stronie. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK S.A. w Krakowie poinformował nas, że na ten moment nie ma informacji, aby ktoś w tym zdarzeniu został ranny. 📢 Pociągiem z Krakowa do Zakopanego w 90 minut. Jest harmonogram budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko Linia kolejowa Podłęże-Piekiełko ma stanowić najszybsze połączenie Krakowa z Zakopanem i Nowym Sączem. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło aktualny harmonogram dla realizacji tego przedsięwzięcia. Poszczególne odcinki kolejowej trasy mają być realizowane do 2030 roku.

📢 Andrzej Duda podsumuje konsultacje z liderami partii. Poznamy dziś nazwisko kandydata na premiera? Kiedy pierwsze posiedzenie Sejmu? Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów na stanowisko premiera. Jedną grupą jest Zjednoczona Prawica, drugą grupą jest Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica. Zjednoczona Prawica poinformowała mnie, że kandydatem na premiera z ich strony będzie pan premier Mateusz Morawiecki. Z kolei z drugiej strony kandydatem jest pan przewodniczący Donald Tusk, co potwierdziły Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica - powiedział podczas oświadczenia prezydent Andrzej Duda. Przekazał również, że pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się 13 listopada. 📢 Najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Kultowe zapachy dla kobiet na jesień i zimę Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 45. Seyran zbliża się do Ferita. Para spędza razem noc. Streszczenie odcinka [27.10.23] Dochodzi do ostrej wymiany zdań między Halisem a Kazimem. Jeden z nich śmiertelnie się obraża. A co wydarzy się u Ferita i Seyran? Przeczytaj streszczenie 45. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 44. Seyran zostaje upokorzona przez Ferita. Zostawia ją samą w restauracji. Streszczenie odcinka [26.10.23] Seyran chce kupić prezent dla Halisa. Nie wie jednak, że za chwilę jej humor znacznie się pogorszy. Z jakiego powodu? Kto zostanie zaproszony na wieczorną kolację? Przeczytaj streszczenie 44. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 141. Seher odrzuca Yamana. Jest zasmucona jego zachowaniem. Streszczenie odcinka [27.10.23] Seher jest zasmucona tłumaczeniami Yamana na temat oświadczyn. Co od niego usłyszy? Tymczasem Kiraz po raz kolejny kłóci się z Alim. O co tym razem pójdzie? Już teraz przeczytaj streszczenie 141. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Zakazany owoc odc. 333. Cagatay chce adoptować Halitcana. Streszczenie odcinka [27.10.23] Cagatay chce, aby Halitcan stał się jego synem. Tymczasem Yildiz po raz kolejny dowiaduje się, że jest oszukiwana. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 333. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy.

📢 Dzięki tym tablicom Kraków chce rozwiązać problem zakorkowania miasta. Testy potrwają pół roku. Złoty środek kosztował blisko 16,6 mln zł Miasto Kraków wydało blisko 16,6 miliona złotych na zakup siedmiu tablic zmiennej treści VMS. Urzędnicy zapewniają, że dzięki temu rozwiązaniu, ruch w mieście się upłynni, ponieważ kierowcy będą informowani o tym, gdzie aktualnie są korki i jakimi alternatywnymi trasami mogą je ominąć. Ponadto tablice mają też informować o warunkach pogodowych i zmianach w organizacji ruchu. Póki co w Krakowie tablice są testowane w siedmiu lokalizacjach przez najbliższe sześć miesięcy.

📢 Kończą przebudowę al. 29 Listopada. Już niedługo nowa droga zostanie udostępniona kierowcom Do końca zbliżają się prace związane z rozbudową al. 29 Listopada na odcinku od ul. Woronicza do granicy Krakowa. Wykonawca intensyfikuje roboty, by zakończyć zadanie do 30 listopada i zgłosić do odbiorów. Zgodnie z planem, pozwolenie na użytkowanie powinno zostać wydane przed świętami Bożego Narodzenia. Już jednak wcześniej będzie można korzystać z odcinków przebudowanej infrastruktury. 📢 Tak Wszystkich Świętych obchodzono niemal 100 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia! Obchody święta Wszystkich Świętych sięgają swoją historią niemal do IV wieku. Początkowo był to dzień wspomnienia męczenników, z czasem jednak zmieniał swoją formę. Dzisiaj święto Wszystkich Świętych kojarzy się przede wszystkim z tłumami wiernych, którzy odwiedzają groby swoich bliskich modląc się za ich dusze. Jak niemal 100 lat temu obchodzono to święto? Czy coś się zmieniło? Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Ci piłkarze i trenerzy byli związani z Cracovią i Lechem Poznań. Co się z nimi dzieje? Zdjęcia W sobotę o godz. 17.30 Cracovia zmierzy się z Lechem Poznań u siebie. Obecnie w kadrze Cracovii nie ma już piłkarzy, którzy mieli za sobą przeszłość w Lechu Poznań. Kiedyś było ich więcej. Kto po pobycie w Krakowie trafił znów do Poznania, a kto zdobył gola w derbowym meczu z Wisłą? Zobaczcie! Zapraszamy do GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Lekarz, prawnik, trener sportu czy kierowniczka domu kultury. Oto, kim z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski 15 października 2023 roku oddawaliśmy swoje głosy w wyborach parlamentarnych. Wybraliśmy wówczas aż 41 posłów, którzy w nowej kadencji Sejmu będą reprezentować interesy województwa małopolskiego. Pora, aby dowiedzieć się o nich nieco więcej. Lekarz, prawnik, trener sportu, ekonomista, czy nauczyciel akademicki - takie zawody wykonują nasi posłowie. Zobaczcie dokładnie, kim jeszcze z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski!

📢 Modne fryzury na jesień 2023 - zdjęcia i inspiracje. Mamy najmodniejsze uczesania dla kobiet Fryzur może poprawić lub zepsuć nam samopoczucie. Szczególnie kobiety przykładają wagę do wyglądu swoich włosów. Dobrze obcięte włosy będą z nami współpracować, gorzej jeśli sami nie wiemy czego chcemy. Przy doborze fryzury warto wziąć pod uwagę naturę włosów. Zobaczcie, jakie fryzury kobiety będą wybierać jesienią 2023. Oto najmodniejsze uczesania. 📢 Jest przetarg na budowę węzła na zakopiance na południe od Krakowa Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę węzła drogowego na zakopiance w Krzyszkowicach. Inwestycja pozwoli na bezkolizyjny wjazd na drogę krajową nr 7. Na oferty czeka do 30 listopada. Dzięki inwestycji ma być bezpieczniej i łatwiej dla kierowców. Jak podaje GDDKiA prowadzi szereg inwestycji na południe od Krakowa.

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć wyjątkowe numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach.

📢 Kraków. Wypadek na autostradzie A4. Zderzyło się conajmiej pięć samochodów. Nie ma rannych Autostrada A4, kierunek Rzeszów - zdarzenie drogowe z udziałem co najmniej pięciu samochodów osobowych, którego prawdopodobną przyczyną był wystrzał opony w jednym z pojazdów. Brak osób poszkodowanych. Pojazdy znajdują się na pasie awaryjnym, ruch odbywa się bez większych utrudnień.

📢 Kraków. W Bieńczycach ma stanąć fontanna z budżetu obywatelskiego. Są wizualizacje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?”, wraz z nasadzeniami i pielęgnacją zieleni. Urzędnicy chcą na ten cel przeznaczyć około 1 mln zł. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 26.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 26.10.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 26.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wisła Kraków. Baza treningowa „Białej Gwiazdy” w gminie Zabierzów? Pierwszy krok został zrobiony! W środę doszło do spotkania prezesa i większościowego właściciela Wisły Kraków Jarosława Królewskiego z Elżbietą Burtan, wójtem gminy Zabierzów. Cel spotkania był jasny - możliwości budowy bazy treningowej na gminnym terenie. Po spotkaniu można powiedzieć, że został zrobiony pierwszy ważny krok, żeby w niedalekiej perspektywie Wisła mogła myśleć o budowie nowoczesnej bazy w gminie Zabierzów, a precyzując w Więckowicach. 📢 Najwyższy szczyt Europy to nie Mont Blanc. Która góra jest rekordowo wysoka? Ranking 10 najwyższych szczytów w Europie Ustalenie, który szczyt w Europie jest najwyższy, wcale nie jest taką łatwą sprawą. Wiele z was może sądzić, że to Mont Blanc na granicy Francji i Włoch, bo tak uczono nas w szkole. Ale fakty są inne! W zależności od tego, co uznamy za granicę Europy, lista 10 najwyższych szczytów kontynentu może być inna. Sprawdźcie, które europejskie góry są rzeczywiście najwyższe i gdzie wznosi się ich królowa – wcale nie w Alpach!

📢 Dzieci będą zachwycone! Świetlne Smerfy w Ogrodzie Doświadczeń Smerfetka, Łasuch, Maruda, Ciamajda, Papa Smerf, Gargamel, Klakier - niebieskie stworki zagościły w Krakowie. Zajrzeliśmy na nową świetlną wystawę w Ogrodzie Doświadczeń tuż przed jej otwarciem. Od piątku 27 października "Smerfy" będą mogli zobaczyć krakowianie. Dzieciaki będą zachwycone! 📢 Radni podjęli rezolucję ws. zmiany przepisów kodeksu drogowego. Czy wraki znikną wreszcie z krakowskich ulic? Radni zdecydowaną większością głosów przyjęli rezolucję ws. zmiany przepisów kodeksu drogowego. Dotyczy ona zapisu art. 50a., który odnosi się do usuwania wraków samochodowych. Radni chcieliby, by była możliwość usuwania pojazdów również z dróg wewnętrznych, czego przepisy w obecnym kształcie nie przewidują. Teraz rezolucja trafi do parlamentarzystów. 📢 Jesień w krakowskim zoo w Lesie Wolskim - kolorowa i pracowita w tym roku Krakowski Ogród Zoologiczny nabrał już jesiennych kolorów. Warto tu zajrzeć, by zobaczyć go w pięknej jesiennej szacie, a także spotkać m.in. zwierzęta, które przyszły na świat w tym roku. W zoo natkniemy się także na trwające prace w ramach realizowanych tam teraz inwestycji: budowy nowoczesnej ptaszarni, jak też małpiarni, czyli nowego pawilonu dla szympansów i makaków japońskich.

📢 Niesamowicie piękna Maria Andrejczyk publikuje odważne zdjęcia. To jedna z najładniejszych polskich lekkoatletek! 25.10.2023 Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię. 📢 Wypadek pod Krakowem. Kierowca uciekł, czterech pasażerów pijanych. Droga zablokowana W wypadku drogowym w Michałowicach, który miał miejsce w środę, 25 października cztery osoby zostały poszkodowane. W okolicy skrzyżowania ul. Warszawka i Granicznej kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem. Auto wypadło z drogi i wpadło na ogrodzenie prywatnej posesji.

📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała Po trzech domowych meczach z rzędu, w piątek o godz. 20.30 Wisła Kraków zagra tym razem na wyjeździe, a jej rywalem będzie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Sytuacja kadrowa „Białej Gwiazdy” jest dobra, choć za kartki pauzuje Roman Goku. Kontuzjowany jest jedynie Michał Żyro. Po zawieszeniu za czerwoną kartkę wraca natomiast David Junca, którego Radosław Sobolewski może brać pod uwagę przy ustalaniu składu. Prezentujemy przypuszczalną wyjściową jedenastkę Wisły na mecz z „Góralami”.

📢 Odnalezione gotyckie malowidła i pierwotne wejście do najstarszej zakrystii kościoła pw. św. Mikołaja. Tu będzie zimowa kaplica Zakończyły się - trwające od czterech lat - badania i prace konserwatorskie w kaplicy pw. Matki Bożej Bolesnej w krakowskim kościele św. Mikołaja (ul. Kopernika 9). W jej romańsko-barokowym wnętrzu specjaliści m.in. odkryli i delikatnie zrekonstruowali polichromowane zacheusze - małe krzyże konsekracyjne. To malowidła z okresu gotyku, z drugiej połowy XV wieku. Zacheusze są teraz wyeksponowane, podobnie jak odsłonięty tu przez konserwatorów fragment elewacji średniowiecznego kościoła, z 2. połowy XII wieku. 📢 Będą duże problemy z dojazdem na Wszystkich Świętych do jednego z największych cmentarzy w Krakowie 1 listopada do nekropolii nie będzie można dotrzeć tramwajem, a droga samochodem lub autobusem będzie oznaczała stanie w korkach. Tak najprawdopodobniej będzie wyglądała podróż do cmentarza Grębałów. Powodem jest budowa trasy S7 i przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej. - Problemy mogą być ogromne - twierdzi radny miejski Łukasz Sęk.

📢 7 najgorszych fryzur dla dojrzałych kobiet. Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat i podkreślić mankamentów urody Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku.

📢 Co warto studiować i jakie przedmioty zdawać na maturze? Podpowiadamy. Na tych kierunkach zdobędziesz najbardziej potrzebne kwalifikacje Co zdawać na maturze? Gdzie iść na studia? Czy to jest to, co chcę robić w życiu? Maturzyści 2024 stoją przed jedną z ważniejszych decyzji w życiu i zadają sobie podobne pytania. Warto pamiętać, że sporo osób realizuje się zawodowo w obszarach innych, niż ich ścieka edukacyjna. Oznacza to, że studia nie muszą ostatecznie determinować całego dalszego życia zawodowego. Jednocześnie ich wybór może być furtką do licznych możliwości. Czym się kierować wybierając studia? Jakie przedmioty zdawać na maturze, aby dostać się na wymarzone studia?

📢 Buraki. TOP 10 dań z buraków naszych Czytelników. Barszcz czerwony to dopiero początek buraczanej uczty! [PRZEPISY] Buraki przeżywają ostatnio swój renesans. I dobrze! Uważane są za superfoods - kryją w sobie wiele niezwykłych właściwości. Buraki dobrze wpływają na krew, poprawiają odporność, spowalniają procesy starzenia i wpływaja na lepszą przemianę materii. Odczarujmy buraki! Zobaczcie TOP 10 dań naszych Czytelników na dania z burakami. Bowiem buraki to nie tylko barszcz czerwony czy ćwikła z chrzanem.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Za czym kolejka ta stoi, czyli jak robiliśmy zakupy w PRL. Zobacz archiwalne zdjęcia Pamiętacie jak wyglądały zakupy w czasach PRL? Kolejki ciągnące się od lady sklepu, aż do końca ulicy. Komitety kolejkowe, frustracja, złość… Codzienna walka o podstawowe towary. W kwietniu 1980 roku kompozytor Wojciech Trzciński i reżyser Krzysztof Bukowski postanowili stworzyć coś, co wstrząśnie nie tylko społeczeństwem, ale i władzą. I tak Krystyna Prońko wyśpiewała „Psalm stojących w kolejce” z tekstem Ernesta Brylla. Ale do końca kolejek i braku podstawowych produktów było jeszcze bardzo, bardzo daleko... 📢 Rydzowe szaleństwo w Beskidzie Niskim. Najlepsi zbieracze wynoszą z lasu po kilkanaście kilogramów. I zarabiają. Top 11 rydzowych miejsc Wysyp rydzów trwa. Do tego stopnia, że pojemnik pełen rudych kapeluszy na gorlickim Dworzysku można kupić już za pięć złotych. Porcja wystarcza na jajecznicę dla całej rodziny. Grzybiarze zapowiadają, że wysp jeszcze potrwa, bo wszelkie pogodowe okoliczności sprzyjają temu.

📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Najlepsza gęsina na świętego Marcina. Przepisy na dania z gęsi Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki [PRZEPISY] Gęś - przepisy. Stare przysłowie mówi: Najlepsza gęsina na świętego Marcina. Dlaczego? Bo właśnie 11 listopada, w imieniny Marcina, gęś jest najsmaczniejsza! Warto po nią sięgnąć właśnie teraz. Mamy dla Was przepisy Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki (gmina Książ Wielki) na przysmaki z gęsi: gęś z warzywami, kiełbaski z gęsi, a nawet…. gulasz z podrobów gęsich. Smalec z gęsi też jest smaczny! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Agresor zaatakował na stacji benzynowej pod Krakowem. Zatrzymany przy udziale kontrterrorystów Na jednej ze stacji benzynowych w powiecie krakowskim doszło do pobicia i uszkodzenia samochodu poszkodowanego mężczyzny. W awanturze interweniowali kryminalni ze Słomnik, którzy z pomocą kontrterrorystami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie namierzyli i zatrzymali agresora. 48-latek zaatakował swoją ofiarę bez powodu okładając pięściami. Okazało się też, że sprawca kierował pojazdem bez uprawnień, używał tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu, którym się poruszał, miał w domu narkotyki i broń bez zezwolenia. Usłyszał 6 zarzutów. Grozi mu do 8 lat więzienia. 📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 25.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home.

📢 Uwaga! Te leki GIF wycofał z aptek. Chodzi m.in. o sfałszowany Ozempic. Zobacz pełną i aktualną listę! 25.10.2023 Popularna maść do oczu, lek stosowany w leczeniu cukrzycy u osób dorosłych, czy lek przeciwkrwotoczny - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek również w aptekach w Małopolsce i Krakowie. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. To leki wycofane lub wstrzymane w obrocie. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 25.10.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Kraków: 30 lat, ale inny świat! Tak wyglądało miasto w latach 90. Pamiętacie tamte miejsca i tamten klimat? Archiwalne zdjęcia Jak wyglądał Kraków 30 lat temu? Ulicami sunęły kolorowe Fiaty 126p, przed budkami telefonicznymi ustawiały się kolejki, odstraszały zniszczone kamienice, nierówne chodniki i porozrzucane śmieci. Nie było nowoczesnych galerii handlowych, najlepszym hotelem w mieście był Hotel Forum, a pod Kopcem Kościuszki można było spotkać pasące się krowy. Zapraszamy do podróży w czasie. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia Krakowa sprzed 30 lat! 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 213. Sfałszowane dokumenty przeciwko Germanowi. Streszczenie odcinka [25.10.2023] Manuela zeznaje na rozprawie Germana. Zdecyduje się powiedzieć prawdę, czy skłamie zastraszona przez Justa? Już teraz przeczytaj streszczenie 213. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Kraków. Trasa Wolbromska połączona z Pachońskiego! Wygląda jakby brakowało tylko pasów ruchu Budowa Trasy Wolbromskiej na ostatniej prostej. Nocą, by zminimalizować utrudnienia dla kierowców wykonawca połączył jezdnie trasy z ul. Pachońskiego. Na głównym układzie drogowym trasy kończy się układanie ostatniej tzw. ścieralnej warstwy asfaltu. Gotowe jest już rondo turbinowe na połączeniu Trasy Wolbromskiej i łącznika z ulicą Glogera.

📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Na starej DK 7 w Słomnikach bus potrącił mężczyznę. Zmarł na miejscu Do tragicznego w skutkach potrącenia doszło we wtorek, 24 października, w Słomnikach. Na ul. Krakowskiej - starej trasie krajowej siódemki - około godz. 18 miał miejsce wypadek. Bus dostawczy najechał na człowieka, który znajdował się na jezdni. Są duże utrudnienia w ruchu.

📢 Pogrzeb trenera Tadeusza Piotrowskiego. Pożegnało go wielu byłych zawodników Rodzina, najbliżsi, przyjaciele i znajomi, w tym wielu ze środowiska piłkarskiego, pożegnali na cmentarzu Rakowickim Tadeusza Piotrowskiego. Krakowianin, były piłkarz i trener, podczas swojej kariery związany m.in. z Cracovią, Garbarnią i Puszczą Niepołomice, zmarł 16 października w wieku 76 lat. 📢 WTA Finals 2023. Poznaj uczestniczki tenisowego turnieju w Cancun Zawody WTA Finals 2023 odbędą się w dniach 29 października - 2 listopada w Cancun. W tenisowym turnieju w Meksyku poznamy mistrzynie tego sezonu w grze singlowej i deblowej. Wystąpi także nasza tenisistka Iga Świątek. Zobacz w galerii, kogo będzie można oglądać w akcji.

📢 Kraków. Pętla tramwajowa przy ul. Kocmyrzowskiej to już historia. Do końca przyszłego roku ma tam powstać nowoczesny obiekt Pętla tramwajowa została zamknięta podczas wakacji. Kilka tygodnie później tory zostały rozebrane, a drzewa wycięte. Po obiekcie została już tylko rozkopana ziemia i pozostałości po infrastrukturze. Nowa pętla ma być większa niż dotychczas i zyska zadaszenie oraz po dwa 65-metrowe perony dla wsiadających i wysiadających. Zobaczcie, ja ten teren wygląda teraz. 📢 Złota jesień pod Tatrami. Tu zrobisz wyjątkowe zdjęcia które zachwycą Twoich znajomych. Zdradzamy ulubione miejsce influencerów i fotografów Polska, złota jesień pod Tatrami zachwyca. Tu zrobisz przepiękne zdjęcia, którymi podbijesz Instagrama zachwycisz Twoich znajomych. Zdradzamy sekret zawodowych fotografów i znanych influencerów! Gdzie znajduje się to wyjątkowe miejsce? To przepiękna i klimatyczna Przełęcz nad Łapszanką, położona na polskim Spiszu, tuż przy granicy ze Słowacją. Kliknij w galerię i zobacz, jak piękne zdjęcia możesz tu zrobić!

📢 Grał w Krakowie, w ekstraklasie za granicą staje się gwiazdą. Kolejne gole Mark Assinor w sezonie 2022/2023 grał w II lidze w krakowskich zespołach - Hutniku i Garbarni. W sierpniu 23-latek z Ghany zadebiutował w nowym klubie, Żeleziarne Podbrezova. I dwa miesiące wystarczyły mu, by stać się czołowym piłkarzem słowackiej ekstraklasy! Właśnie za nim najbardziej owocny występ: w meczu z MFK Rużomberok zdobył dwa gole. W rankingu strzelców ligi zajmuje trzecie miejsce. 📢 Kraków pożegnał Stanisława Radwana. Wybitny artysta, człowiek muzyki i teatru, spoczął na Cmentarzu Salwatorskim W poniedziałek 23 października krakowianie pożegnali Stanisława Radwana. Legendarny kompozytor spoczął na Cmentarzu Salwatorskim. Kompozytor, reżyser i scenarzysta, były dyrektor Starego Teatru zmarł 14 października w wieku 84 lat. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku.

📢 Kraków. Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej: zmiany w organizacji ruchu. Czy 1 listopada dojedziemy do jednego z największych cmentarzy w Krakowie? W związku z koniecznością przebudowy sieci ciepłowniczej, od czwartku, 26 października wykonawca rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej od węzła Grębałów do skrzyżowania ul. Kantorowicka/Bukszpanowa planuje wprowadzić niewielkie zmiany w organizacji ruchu. Nie spowodują one utrudnień w dniu Wszystkich Świętych. 📢 Stary cmentarz w Podgórzu. Niezwykła zabytkowa nekropolia U stóp wzgórza Lasoty mieści się tzw. Stary Cmentarz Podgórski. Założony najprawdopodobniej pod koniec XVIII wieku cmentarz był główną nekropolią miasta Podgórze. Są tu pochowani mieszkańcy obecnej dzielnicy Podgórze. Zamknięty dla nowych pochówków w 1900 roku cmentarz w latach późniejszych przechodził istotne zmiany. Najpierw podczas okupacji niemieckiej zniszczono część cmentarza, budując na jego miejscu linię kolejową. Po wojnie cmentarz jeszcze bardziej się skurczył. Większa cześć nekropolii znalazła się na trasie nowej drogi. Z półtorahektarowego cmentarza do dziś dnia pozostało zaledwie 38 arów.

📢 Gdzie na grzyby w Małopolsce? Grzybiarze polecają te miejsca. Stamtąd wraca się z pełnymi koszami! Gdzie na grzyby w Małopolsce? Jakie miejscówki są najlepsze? Każdy grzybiarz doskonale wie, gdzie się udać, by uzbierać pełny kosz owoców runa leśnego. Fascynaci grzybobrania strzegą swoich miejscówek, jak oka w głowie. My uchylamy rąbka tajemnicy i zdradzamy, które miejsca w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Małopolski zachodniej, Podhala i Krakowa obfitują w dorodne okazy grzybów. Przejdź do galerii i sprawdź listę polecanych miejsc. 📢 Święto Stroju Krakowskiego w Zielonkach. Setki ludzi w spódnicach kwiaciastych, gorsetach, sukmanach i pasiastych spodniach 400 osób w strojach ludowych przybyło w sobotni wieczór, 21 października do hali widowiskowo-sportowej w Zielonkach. Tu obchodzono Święto Stroju Krakowskiego, które w tej gminie ma już swoją drugą edycję. Zainicjował je Mariusz Zieliński, kustosz Izby Regionalnej w Zielonkach i dyrektor tutejszej Gminnej Biblioteki Publicznej. A celem jest lepsze chronienie stroju i propagowanie go wśród całej społeczności.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Meksyk Cancun 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Chinach. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA Finals w Cancun (Meksyk). 📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 20.10.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 To najbardziej znana polska wieś? Sułoszowa zasłynęła w Europie i świecie. Teraz dostała tytuł "Miejsce z klimatem". Zobaczcie zdjęcia Pola jak wstążki zielone, żółte, brązowe i domy wzdłuż jednej ulicy ciągnącej się kilometrami. To widok Sułoszowej, niezwyczajnie malowniczej wioski. Pamiętacie? Ta wioska zasłynęła po raz pierwszy przed kilku laty (w 2021 roku) w internecie jako zjawiskowa. Ten jej urok potwierdził niedawno wojewódzki konkurs „Turystyczne Skarby Małopolski”. W V edycji prestiżowego konkursu, prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Małopolską Organizację Turystyczną - Sułoszowa wygrała w kategorii "Miejsce z klimatem". Gmina promuje tutejszy wspaniały Zamek w Pieskowej Skale i urokliwe skały w Dolinie Prądnika, szlaki turystyczne.

