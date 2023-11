Prasówka 27.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby nie powinny jeść rosołu. W takich sytuacjach rosół może zaszkodzić”?

Prasówka 27.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te osoby nie powinny jeść rosołu. W takich sytuacjach rosół może zaszkodzić Rosół to wywar z kurczaka (lub innego mięsa drobiowego albo wołowiny) i warzyw, gotowany na wolnym ogniu. Ta tradycyjna zupa króluje na stołach w Polsce. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też bardzo zdrowy. Okazuje się jednak, że nie każdy powinien jeść rosół. Niektórym osobom to danie może zaszkodzić. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz rosół? Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow.

📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

Prasówka 27.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska. Była żona Wiśniewskiego w szczęśliwym związku Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, lata największej popularności ma już za sobą. Choć była żona Michała Wiśniewskiego nadal rozwija karierę muzyczną, jej grono fanów jest znacznie mniejsze, a w mediach pojawia się znacznie mniej informacji na temat artystki. Gwiazda prowadzi jednak Instagrama, gdzie można zajrzeć do jej prywatnego życia. Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe. 📢 Te wsie są największe w Małopolsce! W niektórych mieszka więcej ludzi niż w... miastach! TOP 15 Która wieś w Małopolsce uznawana jest za największą pod względem liczby ludności? Na to pytanie odpowie wam utworzony przez nas ranking wiejskich miejscowości. Wiele z nich mogłoby już pretendować do miana miasta, za które uznawane są miejscowości, w których mieszkają ponad 2 tysiące osób, a dwie trzecie ludności są zatrudnione poza rolnictwem. Tymczasem największa wieś w naszym zestawieniu ma ponad 8 tysięcy mieszkańców i wcale jej się nie spieszy, aby uzyskać status miejski!

📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu [27.11.2023] Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [27.11.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Tak sprawdzisz wysokość swoich świadczeń dla emerytów. Zobacz, jak można obliczyć planowaną podwyżkę emerytury lub renty Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur? 📢 Oto bajkowa duma Krakowa. Jeden z najpiękniejszych Jarmarków Bożonarodzeniowych na świecie znajduje się na Rynku Głównym Na Rynku Głównym w Krakowie odbywa się tradycyjny Jarmark Bożonarodzeniowy. Świąteczny targ bardzo malowniczo prezentuje się w zimowej scenerii, a wraz z nim ulice Starego Miasta. Jarmark krakowski znalazł się w zestawieniu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych, do których odwiedzenia zachęca turystów CNN. Sami zobaczcie, jak bajkowo wygląda Jarmark!

📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj drugi konkurs w Ruce zakończył się wygraną Krafta. Punkty Żyły i Kubackiego, Stoch poza "50" Wyniki skoków Polaków w niedzielnej rywalizacji w Pucharze Świata w Ruce wzbudziły mieszane uczucie. Niby mieliśmy w drugiej serii o jednego więcej zawodnika, ale wcześniej w kwalifikacjach przepadło dwóch naszych, w tym Kamil Stoch. W konkursie najwyżej z Polaków uplasował się Piotr Żyła - 21.; wygrał Stefan Kraft. Kibice skoków narciarskich w naszym kraju muszą się przygotować na trudną pierwszą część sezonu. 📢 Kibice Górnika Zabrze na meczu z Puszczą. Sektor gości na stadionie Cracovii pękał w szwach. Zobaczcie zdjęcia Stadion Cracovii, niedzielne południe 26 listopada. Wokół sporo policji, ciąg radiowozów zaparkowanych na ścieżce pieszo-rowerowej przy Błoniach. Taki stan rzeczy był spowodowany przyjazdem kibiców Górnika Zabrze (a także Wisłoki Dębica) na mecz z Puszczą Niepołomice, odbywający się właśnie na stadionie przy ul. Kałuży. Bo sympatycy ekipy z Zabrza przyjechali naprawdę tłumnie, było ich około tysiąc, sektor gości pękał w szwach. Dopingowali Gónika, dali też upust swoim pasjom pirotechnicznym. Gdy około 20 minuty meczu odpalili race, część stadionu pokrył dym, nastąpiła chwila przerwy w grze. Na koniec kibice Górnika nie dostali tu tego, na co liczyli - zespół z Zabrza uległ Puszczy 1:2. TUTAJ ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z TRYBUN

📢 Magdalena Pałasz to telewizyjne odkrycie. Widzowie zakochali się w ekspertce od skoków z TVN i Eurosportu. Co o niej wiadomo? Bystra, elokwentna, odważna, urodziwa - taka właśnie jest Magdalena Pałasz, która w ostatnich latach zgrabnie przeskoczyła ze skoczni do studia i stała się jedną z najciekawszych telewizyjnych postaci zimowego sezonu. Zawodniczka z Nowego Targu towarzyszy kibicom oglądającym transmisje telewizyjne z konkursów skoków narciarskich w TVN i Eurosporcie, spotykając się z ich przychylnymi komentarzami. Jeden z fanów nazwał ją w mediach społecznościowych "Najpiękniejszym Aniołem w skokach narciarskich". Poznajcie Magdalenę Pałasz. W sezonie Pucharu Świata 2023/2024 nic się nie zmieniło i Magdalena Pałasz wciąż będzie opowiadać widzom o skokach w studiu TVN. 📢 Skoki narciarskie: wyniki na żywo z Pucharu Świata 2023-2024. Kiedy konkurs? Kto wygrał? Skoki na żywo, sprawdź wyniki Pucharu Świata. Rywalizacja skoczków narciarskich potrwa od listopada 2023 do marca 2024 r. W terminarzu PŚ jest 38 startów. Kiedy konkursy? Kto wygrał? Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje. Pierwsze przystanek to Ruka.

📢 Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze. "Żubry" odwróciły losy meczu. Zwycięstwo! Zobaczcie zdjęcia Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze 2:1 w meczu 16. kolejki ekstraklasy, rozegranym w niedzielę 26 listopada na stadionie Cracovii. "Żubry" odwróciły losy spotkania w II połowie, kiedy zdobyły obie bramki. Puszcza ma w tym momencie 16 punktów - dogoniła więc Cracovię i Koronę Kielce. Górnik pozostał z dorobkiem 19 pkt. 📢 Skoki narciarskie dzisiaj: RUKA 2023 wyniki live. Puchar Świata 2023-2024 rozpoczyna się w Finlandii Dzisiaj są skoki narciarskie w Pucharze Świata, sprawdź wyniki live (na żywo). Ruka to pierwszy przystanek nowego cyklu 2023-2024, w dniach 24-26 listopada odbędą się na tam kwalifikacje i dwa konkursy indywidualne. W stawce jest pięciu reprezentantów Polski, zobacz, jak im dziś poszło w PŚ na skoczni Rukatunturi.

📢 Kraków. Budowę ogromnej estakady w Zesławicach przykrył śnieg. Wygląda jak pas startowy na dalekiej północy Jadąc ulicą Gustawa Morcinka można zauważyć zaawansowane prace przy budowie estakady ES-201, która ma być częścią drogi ekspresowej S7. Pierwsze opady śniegu sprawiły, ze teren budowy nabrał białego koloru, a zwłaszcza estakada. Ogrom inwestycji najlepiej widać jednak z góry. Sami zobaczcie zdjęcia z drona! 📢 Kraków. Hala Cracovii zamieniła się w niedzielę w egzotyczny zakątek, jak z lasów tropikalnych W Hali 100-lecia Cracovii przy al. Focha 40, w niedzielę, 26 listopada, odbyła się Giełda TerraAnimals Kraków. W jednym miejscu można było zobaczyć egzotyczne zwierzęta i rośliny z całego świata: węże, ptaszniki, jaszczurki, skorpiony, modliszki, mrówki, ślimaki, wije, straszyki, skorupiaki, żółwie i wiele innych. 📢 Biórków Wielki. Dwór rodziny Woźniakowskich to już niemal całkowita ruina Kiedyś perełka lokalnej architektury i siedziba zamożnej rodziny ziemiańskiej. Otoczona dworskim parkiem i stawami, stanowiła centrum lokalnego życia. Jej właścicielami byli m. in. Ignacy Paderewski i rodzina Woźniakowskich. Dzisiaj po tamtej świetności nie zostało już praktycznie nic. Jedynie wystające zza coraz wyższych chaszczy resztki starych murów.

📢 III liga. Nieprawdopodobny mecz. Unia Tarnów pokonała Garbarnię Kraków, a powinna była wysoko przegrać W meczu 18. kolejki grupy IV trzeciej ligi piłkarskiej Unia Tarnów wygrała na swoim stadionie z Garbarnią Kraków. Sobotni mecz (25.11.2023) był ostatnim ligowym występem drużyn w tym roku. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania. 📢 Horoskop dzienny na 27 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 27 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Oto najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 242. German może znowu trafić do więzienia. Streszczenie odcinka [28.11.2023] German znów robi coś, za co może ponownie trafić do więzienia. Z kolei Celia spowiada się mężowi z ostatnich wydarzeń. Co jeszcze się stanie? Już teraz przeczytaj streszczenie 242. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Kraków. Zimna niedziela niestraszna miłośnikom staroci i bibelotów. Kolorytu kultowemu miejscu dodają stylowo ubrani sprzedawcy Mroźne, niedzielne przedpołudnie nie wystraszyło miłośników staroci i bibelotów przed wizytą na pchlim targu pod Halą Targową w Krakowie. Ciepło ubrani mieszkańcy miasta przeczesywali stoiska z rozmaitościami. Tradycją jest, że na targu można kupić dosłownie wszystko. Kolorytu temu miejscu dodają sprzedawcy zabytkowych przedmiotów, którzy często ubrani są jak z innej epoki.

📢 Ksiądz będzie bezwzględny. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Bobin. 60 lat pszczelarzy. Życzenia beczek miodu i słodkiego życia... Członkowie międzygminnego Koła Pszczelarzy Nowe Brzesko obchodzili w sobotę w Bobinie 60-lecie swojej działalności. Uroczystość stała się okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych pszczelarzy odznakami pszczelarskmi, a całe koło otrzymało pierwszy Medal Starosty. 📢 Paznokcie na grudzień 2023: granatowe, beżowe, złote, a może białe? Wzory i kolory eleganckich i szalonych paznokci na zimę Zastanawiasz się jaki manicure będzie najmodniejszy w grudniu? Zimą zwykle porzucamy już letnie, neonowe kolory i stawiamy na chłodne, ciemniejsze odcienie. Jednak to nie oznacza, że nasz manicure musi być nudny i pozbawiony wariacji. Wręcz przeciwnie! Zima to doskonała okazja, aby eksperymentować z różnymi kolorami, wzorami i dodatkami na paznokciach. Zanurzmy się w świat zdobień i modnych odcieni, które będą królować na paznokciach zimą.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon zima 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Horoskop dzienny na 26 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 26 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Fryzury damskie na święta 2023: eleganckie, proste, modne. Oto najpiękniejsze fryzury i upięcia na grudzień! 26.11 Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a ty nadal nie masz pomysłu na elegancką fryzurę? Oto najpiękniejsze inspiracje włosowe, prosto z Pinteresta, które z pewnością zachwycą wszystkich zgromadzonych przy świątecznym stole! Zobacz, najmodniejsze, eleganckie, klasyczne lub nieco bardziej szalone fryzury na święta! 📢 Modne fryzury na zimę 2023. Tak czeszą w krakowskich salonach. Inspiracje i wzory 26.11 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się!

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 26.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Prawda o stadionie Sandecji gorsza niż mówiono? „Pękające ściany, wilgoć”. Nowa prezes NIK działa Budowa stadionu dla drugoligowej Sandecji Nowy Sącz stanęła po tym jak generalny wykonawca obiektu Grupa Blackbird za pośrednictwem prezesa Jana Kosa 31 października wystąpił z oświadczeniem o odstąpieniu od umów na realizację inwestycji. Winą obarczył Nowosądecką Infrastrukturę Komunalną i Miasto Nowy Sącz. Fakty są takie, że Blackbird nie dotrzymał dwóch terminów ukończenia budowy stadionu – czerwcowego i listopadowego. Teraz to NIK musi borykać się m.in. z wyłonieniem nowego wykonawcy, który dokończy budowę. A tzw. kwestii do wyprostowania jest mnóstwo. Nieoficjalnie przetarg na dokończenie prac na stadionie może zostać ogłoszony wiosną 2024 roku.

📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Co czeka cię w nadchodzących tygodniach? Horoskop miłosny na grudzień 2023. Nadchodzący miesiąc zapowiada się niezwykle intensywnie. Jak w ostatnich tygodniach roku będzie wyglądało życie uczuciowe? Czy spotkasz kogoś wyjątkowego czy może pozostaniesz w obecnym związku? Na te i inne pytania odpowiada wróżka Mariposa, jednocześnie dzieląc się cennymi wskazówkami. Zobacz, co czeka twoje życie miłosne w grudniu i na co warto zwrócić uwagę. Przeczytaj nasz horoskop 2023. 📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Oto horoskop finansowy na jesień 26.11.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Przy ul. Długiej w Krakowie ludzie dostają nowe włosy. Spod ręki pani Doroty wychodzą jedne z najlepszych, naturalnych peruk w kraju Chciała być nauczycielką, ale podglądanie mamy, która tworzyła peruki tak ją pochłonęło, że życie związała z tym zawodem. - W perukarstwie bardzo ważnym elementem jest pomaganie ludziom. Moimi klientami często są osoby, które straciły włosy wskutek choroby. Założenie dobrze robionej peruki to dla nich powrót do normalności - mówi Dorota Boruta, która od 35 lat tworzy peruki z naturalnych włosów w małej pracowni przy ul. Długiej. 📢 To miejsce w Krakowie pokochali turyści! Oto najbardziej radosne i różowe muzeum Be Happy Museum to dobrze znane miejsce na mapie naszego miasta, uwielbiane zarówno przez krakowian, jak i turystów, zwłaszcza tych z zagranicy, którzy tłumnie odwiedzają różową miejscówkę. Nic dziwnego! Wizyta w tym miejscu nie może być nudna! Sprawdźcie, co robić w najradośniejszym muzeum w Krakowie podczas niesprzyjającej jesienno-zimowej pogody.

📢 Tak wyglądają wnętrza legendarnego hotelu Cracovia. Lada moment powstanie tu nowe muzeum! Kultowy niegdyś hotel Cracovia, który przez lata był synonimem luksusu, od lat stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Owiany legendą obiekt przy alei Focha, z końcem czerwca 2011 roku zakończył swoją działalność. My zajrzeliśmy do wnętrza budynku, w którym w przyszłości ma funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu. Co teraz tam się znajduje? Jak wygląda w środku dawny hotel? Zobacz zdjęcia. 📢 Kraków. Teren Zakładów Zbożowych zamienia się w apartamentowce Młyny Mogilska Inwestycja przy skrzyżowaniu Meissnera, Mogilskiej i Jana Pawła II w Krakowie pnie się w górę. Dawne budynki zakładów zbożowych ciągle stoją, ale pruta jest cześć ich ścian. Tuż za nimi wyrósł już blok. Najwyższy, 14-piętrowy powstanie przy samym skrzyżowaniu, widać jego pierwsze kondygnacje. Okolica ta, od wiaduktu na Mogilskiej po skrzyżowanie, zmieniła się nie do poznania w ostatnim czasie, a zmieni jeszcze bardziej. Głównie za sprawą nowych bloków, a powstająca linia tramwajowa do Mistrzejowic będzie tylko dodatkiem.

📢 Najlepiej żyje się w Krakowie i trzech okolicznych gminach. Podkrakowskie samorządy wysoko na podium Gmina Dobra do Życia - to ranking, który pokazuje, gdzie ludziom żyje się najlepiej. W województwie małopolskim na najwyższym podium jest Kraków, ale tuż za nim dwie gminy z powiatu krakowskiego i jedna z wielickiego. Bezkonkurencyjne samorządy są doceniane m.in. za: troskę o środowisko naturalne, rozwoju demograficzny oraz społeczno-ekonomicznego, rozwinięty rynek pracy, warunki mieszkaniowe, bezpieczeństwo oraz jakości usług i wiele innych czynników. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z GKS-em Katowice To był z całą pewnością jeden z najbardziej dramatycznych meczów Wisły Kraków w tym sezonie, a pewnie i w całej I lidze. „Biała Gwiazda” wygrała 3:2 rzutem na taśmę z GKS-em Katowice, choć jeszcze w doliczonym czasie gry przegrywała 1:2. Po tym spotkaniu płynie trochę wniosków, które prezentujemy.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz z GKS-em Katowice Wisła Kraków pokonała GKS Katowice 3:2 rzutem na taśmę, a mecz ten miał różne fazy, momenty. Były one lepsze, gorsze i to zarówno jeśli chodzi o cały zespół „Białej Gwiazdy”, jak i indywidualnie. To wszystko staraliśmy się wziąć pod uwagę wystawiając wiślakom oceny za to spotkanie. 📢 Małopolanki z tytułami Polska Miss i Polska I Wicemiss 2023. One zawładnęły podium Gala finałowa wieńcząca kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss 2023 odbyła się w sobotni wieczór. Najpiękniejsze mieszkanki Polski, które reprezentowały wybrane miasta i województwa stanęły do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss 2023. Tytuł Polska Miss 2023 oraz korona trafiły do Justyny Haberki z Olkusza, natomiast tytuł I Wicemiss 2023 do reprezentantki Krakowa Inez Ciałowicz.

📢 Wisła Kraków. Efektowne oprawy na meczu „Białej Gwiazdy”, ale bez kar się nie obędzie Mecz Wisły Kraków z GKS-em Katowice był wyjątkowy dla kibiców „Białej Gwiazdy”. 20-lecie swojej działalności na trybunach obchodziła bowiem grupa Ultra Wisła, odpowiedzialna za organizację dopingu i opraw na meczach krakowskiej drużyny. Było głośno, efektownie, ale też w końcówce fani mocno przesadzili... 📢 Kraków. Wykoleił się pociąg, są opóźnienia w ruchu W sobotę wieczorem, w rejonie stacji Kraków - Batowice, doszło do wykolejenia pociągu Polregio relacji Kraków - Ostrowiec Świętokrzyski. W związku z powstałymi utrudnieniami pociągi osobowe i dalekobieżne są kierowane objazdem przez Nowa Hutę. Według Portalu Pasażera opóźnienia w ruchu mogą wynosić około 45 minut. Platforma Komunikacyjna Krakowa informuje, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a pasażerowie pociągu z pomocą strażaków i Służby Ochrony Kolei zostali ewakuowani na peron. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

📢 Juvenia Kraków świętuje półwiecze i ma szansę na historyczny sukces Pochodzi z tego samego roku co Cracovia i Wisła Kraków, a jej sekcja rugby właśnie obchodzi 50 lat istnienia. To Juvenia Kraków. Klub, który w tym sezonie może stać się najlepszym z małopolskich klubów! Mało tego, może być najlepszy w Polsce. 📢 To jedyne takie miejsce w Krakowie. Mieszkańcy odwiedzili artystów w Składzie Solnym Nie trzeba dnia otwartego, by Skład Solny tętnił życiem. Na co dzień mają tu pracownię artyści wizualni, muzycy, odbywają się warsztaty i zajęcia, tu mają swoje miejsce aktywiści. W sobotę, 25 listopada, zaprosili mieszkańców na dzień otwarty. To jedyne takie miejsce w Krakowie.

📢 Koszmarny wypadek na autostradzie A4 pomiędzy Tarnowem i Brzeskiem. Samochód osobowy zderzył się z łosiem. Droga jest zablokowana Zablokowana jest autostrada A4 na 477. kilometrze (pas na Kraków) pomiędzy Tarnowem a Brzeskiem. Trwają działania ratownicze w związku z wypadkiem, w którym samochód osobowy zderzył się z łosiem. Są osoby ranne.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Rakowem Częstochowa Piłkarze Cracovii zremisowali w Częstochowie z Rakowem 1:1. Zagrali przyzwoity mecz, a do szczęścia trochę zabrakło. Oceniamy ich w skali 1 - 10. Oceny prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Skoki narciarske. Wyniki Polaków dzisiaj w Pucharze Świata w Ruce dużo poniżej oczekiwań. Tylko Dawid Kubacki zdobył punkty Skoki narciarskie dzisiaj w Pucharze Świata nie były udane dla Polaków, wynik są dużo poniżej oczekiwań. Dość powiedzieć, że tylko jeden nasz zawodnik awansował do drugiej serii - Dawid Kubacki. Zajął ostatecznie 21. miejsce. W efektownych stylu zwyciężył Stefan Kraft, a zmagania zostały zdominowane przez Austriaków i Niemców. 📢 Za mięsne smakołyki na Jarmarku Bożonarodzeniowym na Rynku Głównym w Krakowie trzeba słono zapłacić. Tyle co za dobry obiad Za jednego małego kabanosa trzeba zapłacić 10 zł, większy kindziuk (przysmak kuchni litewskiej) kosztuje już cztery razy tyle, a za kilogram wiejskiej słoniny cena wynosi prawie 60 zł. W tym roku zachcianka na mięsne przekąski kosztuje tyle, co dobry obiad w przeciętnym barze. Mimo wysokich cen chętnych na zakupy na jarmarku nie brakuje. W sobotę przed stoiskami ustawiały się kolejki.

📢 Małopolanka z tytułem I Wicemiss Nastolatek 2023. Tak wypadła na tle konkurentek Gala finałowa wieńcząca kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss Nastolatek odbyła się w piątkowy wieczór. Najpiękniejsze mieszkanki Polski, które reprezentowały wybrane miasta i województwa stanęły do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss Nastolatek 2023. Poprzeczka była postawiona bardzo wysoko. Spośród wielu tytułów, tytuł I Wicemiss Nastolatek 2023 zdobyła reprezentantka Małopolski pochodząca z Nowego Targu, Nikola Ziętak. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Prestiżowe Krakowskie Dukaty wręczone. Izba Przemysłowa-Handlowa świętuje 173. rocznicę powstania i honoruje nadzieje małopolskiego biznesu Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice; Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; Stefan Życzkowski, współwłaściciel, przewodniczący Rady Strategicznej ASTOR; Wojciech Jawor, prezes zarządu Global System oraz Jan Sady, przewodniczący Rady Nadzorczej Wodociągów Miasta Krakowa. Oto zacne grono uhonorowanych 24 listopada prestiżowymi Krakowskimi Dukatami, nagrodami Izby Przemysłowo-Handlowej.

📢 Do piosenki "Z kopyta kulig rwie" na Rynku Głównym w Krakowie zatańczyło ponad 100 osób Cztery minuty wystarczyły, aby rozgrzać tańcem atmosferę na Rynku Głównym w Krakowie. W sobotę 25 listopada około godz. 14 krakowianie byli świadkami niezwykłego happenigu w postaci tanecznego flash moba. Wydarzenie towarzyszyło oficjalnemu otwarciu Jarmarku Bożonarodzeniowego. Za układ taneczny odpowiada tancerz i krakowski choreograf Michał Kostempski, który wcześniej w sieci opublikował krótki tutorial, dla chcących nauczyć się kroków. 📢 Karambol na najbardziej kolizyjnym skrzyżowaniu w Nowej Hucie. Jedna osoba trafiła do szpitala W sobotę około godz. 9.30 doszło do wypadku z udziałem kilku pojazdów na skrzyżowaniu alei Róż i ulicy Edwarda Rydza-Śmigłego. - W zdarzeniu wzięło udział sześć aut. Jedna osoba z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala - mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji. Profil facebookowy Patrol998-Małopolska informuje, że służby pracują na miejscu zdarzenia, występują też utrudnienia w ruchu.

📢 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Nowej Hucie kończy 70 lat Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Nowej Hucie powstał w 1954 roku. Od 1992 roku placówką zarządza dyrektor Witold Malinowski. Nam opowiada o spuściźnie poprzednich dyrektorów, których było dziewięcioro, o swoich początkach, o tym dlaczego jest dumny z absolwentów i uczniów. Kilka słów poświęca również jubileuszowi 70-lecia szkoły, którego obchody zaczęły się już w tym roku. 📢 Kraków. Na Bieńczyckim Placu Targowym stoły uginają się od dorodnych warzyw i owoców. Zobaczcie ceny! W sobotni poranek plac Bieńczycki tętni życiem. Okoliczni mieszkańcy przyszli kupić tu świeże owoce, warzywa, nabiał, pieczywo. Jest w czym wybierać - na stoiskach piętrzą się pomidory, buraki, selery. Obok ułożone stosy wytłaczanek z jajkami, a dalej stoisko z kilkoma gatunkami jabłek. Zobaczcie, jakie są ceny produktów na bieńczyckim targu.

📢 Nocny pożar hal pod Myślenicami. Sytuacja była trudna do opanowania W miejscowości Krzyszkowice pod Myślenicami doszło do pożaru hali przemysłowo-usługowej. To była trudna akcja gaśnicza. Pożar szybko rozprzestrzenił się na drugą halę znajdującą się obok. W jednej zawalił się dach. Budynki były całkowicie objęte ogniem. Walczyły z nim liczne zastępy strażaków. 📢 Zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 Kraków. Po weekendzie wysyp nowych remontów, zmian na skrzyżowaniach, nowe buspasy, korekty ruchu Chyba tylko mróz, śnieg i huragany powstrzymają drogowców od rozkopywania Krakowa. Mimo, że robi się zimno, pada deszcz, remonty postępują i co chwile pojawiają się nowe. Rozkopana okolica ronda Polsadu, prace na Zwierzynieckiej, zmiany na 29 Listopada, przedłużający się remont mostu Dębnickiego, a już Zwierzyniecki czeka na naprawę, wykopy na Kościuszki i Zwierzynieckiej, a tu... kolejna seria nowych frontów prac.

📢 Kraków dostanie miliony złotych na odwiert geotermalny w Przylasku Ruskieckim. Powstaną krakowskie termy? Według wstępnych informacji po konferencji prasowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Gmina Miejska Kraków otrzyma ponad 12 mln zł z NFOŚiGW na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Przylasku Rusieckim. O szukaniu wód geotermalnych w tym rejonie Krakowa mówi się od dawna. Teraz staje się to bardziej realne. Czy jeśli parametry źródeł okażą się odpowiednie powstaną krakowskie termy? Na razie mówi się o wykorzystaniu złóż jako kolejnego źródła ciepła dla Krakowa, ale szkoda by było, gdyby nie służyły też rekreacji i wypoczynkowi. 📢 Pieczonogi. Dom Pomocy Społecznej ma już 20 lat. Było tu nawet... wesele Mieszkańcy, pracownicy i goście świętowali dwudziestolecie istnienia Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach. Placówka, jedna z dwóch tego typu na terenie powiatu proszowickiego, została założona w listopadzie 2003 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii Radziemice ks. Stanisława Miki.

📢 Skoki narciarskie dzisiaj. Wyniki kwalifikacji Pucharu Świata w Ruce pomyślne dla Polaków, ale bez rewelacji. Są powody do niepokoju? Wyniki kwalifikacji PŚ w skokach narciarskich w Ruce dzisiaj (piątek, 24.11) nie przyniosły większych niespodzianek. Cała piątka Polaków awansowała do sobotniego konkursu indywidualnego, pierwszego w nowym zimowym sezonie. Biało-Czerwoni zajęli jednak dalsze lokaty, najwyżej był Piotr Żyła - dopiero 29.

📢 Najdroższe mieszkania i apartamenty w Krakowie na sprzedaż. Ceny zwalają z nóg Ceny mieszkań w Krakowie zarówno tych na wynajem jak i do kupienia nieustannie rosną. Stolica Małopolski zdecydowanie może "pochwalić" się mieszkaniami, których ceny często są bardzo wysokie. Z pewnością są to mieszkania dedykowane dla tych, dla których cena nie gra roli. Oto najdroższe wille i apartamenty w Krakowie. Zobaczcie sami!

📢 TOP 15 miejsc na listopadowy wypad bez tłumów. Te miejsca w Małopolsce zwiedzisz bez turystów wokół Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w listopadzie. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę. 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym 2023 w Krakowie. Wieje grozą? Sprawdziliśmy, co i ile podrożało w porównaniu do poprzedniego roku Od piątku (24.11) można już robić zakupy na dorocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krakowie. Na stoiskach, zajmujących część płyty Rynku po stronie Wieży Ratuszowej, jak zawsze znajdziemy wszystko, co może wprowadzić do domu świąteczną atmosferę albo stać się prezentem pod choinkę. W ostatnich latach odwiedzający takie kiermasze w różnych miastach Polski łapali się za głowę, widząc, ile kosztuje np. pajda chleba ze smalcem. A jakie są jarmarkowe ceny 2023?

📢 Gdy ruszają promocje, budzą się demony. Najlepsze memy o Black Friday 2023 rozbawią cię do łez! Taka jest największa wyprzedaż w roku 24.11 Black Friday, czyli czarny piątek (24 listopada 2023). To jeden z tych dni w roku, który niektórzy wyczekują z niecierpliwością. To czas największych wyprzedaży w ciągu roku. Oczywiście Black Friday ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, którzy nie do końca wierzą w promocje oferowane przez niektóre sklepy. Z roku na rok internauci coraz częściej zaczynają wyśmiewać promocje i zwyczaje, które rosną wokół tego zjawiska. Coraz więcej jest takich w Krakowie, Warszawie, czy Tarnowie, którzy czekają na otwarcie galerii handlowych w Black Friday czy polują na wyjątkowe okazje w internecie. Przedstawiamy najlepsze MEMY o Black Friday! Zgadzacie się z nimi?

📢 Świąteczne dekoracje z szyszek DIY. Najmodniejsze ozdoby na Boże Narodzenie. Wykorzystaj szyszki do pięknych bożonarodzeniowych dekoracji Własnoręcznie zrobione świąteczne ozdoby z szyszek są teraz na topie. To świetny pomysł na tanie dekoracje zero waste. Bożonarodzeniowe wianki, lampiony czy ozdoby na choinkę z szyszek to świetny pomysł na ekologiczne i klimatyczne udekorowanie mieszkania albo domu. Wystarczy niewiele, żeby stworzyć piękne świąteczne ozdoby za grosze. Podpowiadamy, jak pomysłowo wykorzystać szyszki do bożonarodzeniowych dekoracji DIY.

📢 Sałatki na Boże Narodzenie, które będą ozdobą świątecznego stołu. Wyglądają efektownie i obłędnie smakują [PRZEPISY] Święta Bożego Narodzenie bez sałatki? Nigdy! Co prawda królową od dawien dawna jest sałatka jarzynowa, ale warto też zrobić inne. Takie, które nie tylko obłędnie smakują, ale również efektownie wyglądają? Gotowi na świąteczną ucztę, która ucieszy nie tylko podniebienie, ale również i oko? Zobaczcie TOP 12 przepisów na świąteczne sałatki, które posmakują każdemu!

📢 Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Zobaczcie przepisy na smaczne wypieki na święta Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Szukacie sprawdzonych przepisów na bożonarodzeniowe wypieki? Zobaczcie przepisy na wyjątkowe, efektowne, a przede wszystkim smaczne ciasta naszych Czytelników! Ciasto "poezja", ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem oraz polewą z serka, czy bożonarodzeniowy wieniec z ciasta francuskiego to tylko niektóre propozycje. 📢 Beka z klientów, czyli koszmarni klienci zmorą sprzedawców. To ich najlepsze teksty. Kto w handlu pracował, ten się w cyrku nie śmieje! Na Facebooku powstał profil o nazwie Beka z klientów, który zajmuje się zbieraniem i publikowaniem najbardziej dziwacznych tekstów, które pracujący w handlu usłyszeli od kupujących. Zapnijcie pasy, bo możecie nie wytrzymać ze śmiechu! Zobaczcie najlepsze teksty koszmarnych klientów.

📢 Finalistki Polska Miss Nastolatek 2023 podczas sesji w złocie! Wśród nich reprezentantki Małopolski. Gala finałowa już w ten weekend Gale finałowe wieńczące kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek odbędą się już w ten weekend. W dniach 24-25. listopada 2023 roku najpiękniejsze mieszkanki Polski, które reprezentują wybrane miasta i województwa staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023. Warto zaznaczyć, że w konkursach regionalnych udział wzięło ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tyś.

📢 Piękne siatkarki Tauron Ligi 2023-2024. Zachwycają urodą i wysportowanym ciałem. Zobacz zdjęcia Rozgrywki Tauron Ligi w siatkówce kobiet w sezonie 2023-2024 rozpoczęły się w październiku. Bierze w nich udział 12 zespołów. Zobacz, kogo można oglądać na siatkarskich parkietach - oto piękne siatkarki z polskiej ekstraklasy. Na Instagramie zachwycają urodą, wdziękiem i wysportowanymi ciałami.

📢 Horoskop na andrzejki 2023. Co spotka cię w nadchodzącym roku. To gwiazdy wróżą na andrzejki. Miłość, zawodowy sukces czy porażka Horoskop andrzejkowy 2023. Oto co w nadchodzącym roku zapowiadają gwiazdy dla wszystkich znaków zodiaków. W tym roku gwiazdy okazały się być łaskawe. Miłości, sukcesy zawodowe, wybór dobrej ścieżki życiowej - to czeka większość znaków zodiaków. Nie wszystkie jednak mają zapisane powodzenie, dla nielicznych nadchodzący rok okaże się trudny i wymagający, a niektórzy będą musieli wypić piwo, które nawarzyli w ostatnim roku. 📢 Wyjątkowe ciasta na Boże Narodzenie 2023. TOP 15 efektownych ciast na święta, które zachwycą każdego [PRZEPISY] Wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasto miodowe z masą grysikową, sernik z bezą i rosą, seromakowiec tortowy, sernik orzechowy na herbatnikach, waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową, mokry i ciężki makowiec z jabłkami i wiele, wiele innych ciast, który nie oprze się żaden łasuch! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Które znaki zodiaku mają szanse na romans jeszcze w tym roku? Sprawdź miłosny horoskop na listopad 2023! Niech cię nie zmyli szaruga za oknem. Jesienią i zimą pojawi się gorące uczucie i serce zabije mocniej. Właśnie teraz gwiazdy sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji. Zobacz, które znaki zodiaku mają szanse na miłość jeszcze w tym roku!

📢 Tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Ich cena nie przekracza 200 tysięcy złotych! Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie! 📢 Żyj jak szlachcic! Oto przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 TOP 10 najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców w Krakowie. Takie były trendy w 2023 roku. Prowadzą Hanna i Jan Dla chłopca Jan, a dla dziewczynki Hanna - takie imiona były dotąd najczęściej wybierane w 2023 roku dla nowo narodzonych dzieci w Krakowie. Dodajmy - zresztą tak samo, jak w całym ubiegłym roku, kiedy również pod Wawelem te imiona królowały. Jakie jeszcze są największe hity 2023 wśród imion nadawanych najmłodszym krakowianom? Mamy takie dane, z krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy 10 najpopularniejszych w tym roku imion męskich oraz pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek. Znamy też najrzadziej wybierane w tym roku imiona! 📢 Wójt z 25-letnim stażem i 50-lecie gminy. Jubileusz to okazja do pochwalenia się wielkim rozwojem podkrakowskiej gminy W podkrakowskiej gminie Zielonki odbyła się gala, a na niej trzy jubileusze: 50-lecie powstania gminy Zielonki, 25-lecie piastowania urzędu wójta przez Bogusława Króla oraz 25-lecie istnienia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach. Uroczystości pokazujące rozwój gminy i jej osiągnięcia oraz sposób zarządzania prezentowano tłumnie zebranym gościom i publiczności w hali sportowej Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 235. Córeczka Manueli nie żyje. Streszczenie odcinka [20.11.2023] German w końcu może odetchnąć z ulgą. Dzięki pomocy przyjaciół udaje mu się wrócić do domu. Tymczasem Juliana spędza czas z Susaną. Dlaczego nie świętują ze wszystkimi? Przeczytaj streszczenie 235. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Wronin. Średniowieczne cmentarzysko tuż pod domem. Właściciele o niczym nie wiedzieli Kilkadziesiąt średniowiecznych grobów zostało odkrytych na terenie prywatnej posesji we Wroninie (gmina Koniusza). Cmentarzysko, pochodzące prawdopodobnie z XI wieku, od kilku dni badają archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 📢 Formuła 1. WAGs, czyli żony i dziewczyny najszybszych kierowców świata. Jest wśród nich była dziewczyna Wojciecha Szczęsnego! Formuła 1. To one, żony i dziewczyny, stoją za największymi sukcesami kierowców, którzy rywalizują na torach Formuły 1. Bez ich wsparcia byłoby im niezwykle trudno walczyć z konkurentami w tym jednym z najbardziej niebezpiecznych sportów świata. Wśród tych piękności jest Sandra Dziwiszek, była dziewczyna Wojciecha Szczęsnego, która później zaczęła spotykać się z Nicholasem Latifim, kierowcą Williamsa. Obejrzyjcie w GALERII, jak wyglądają wybranki herosów F1, a przekonacie się, że niektórzy z nich mają bardzo wyrafinowany gust. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 ME siatkarek 2023. Poznaj skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy [ZDJĘCIA] Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozpoczęły się 15 sierpnia. W gronie 32 drużyn jest też oczywiście reprezentacja Polski, która ma walczyć o medale. Na ME rozgrywane w czterech krajach powołanych zostało 14 zawodniczek. Poznaj nasze siatkarki, w galerii zdjęci z Instagrama. 📢 Dwór w Modlnicy zachwyca o każdej porze roku. Otworzył bramy dla turystów i mieszkańców. Miejsce do spacerów i sesji zdjęciowych Klasycystyczny dwór Konopków w Modlnicy pod Krakowem otworzył swoje bramy dla zwiedzających i szukających ciekawych miejsc do spacerów, rekreacji, odpoczynku. Został tu zorganizowany dzień otwarty. Ten odremontowany zabytek, należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem jest udostępniany dla turystów i mieszkańców tutejszej gminy Wielka Wieś.

📢 Zobacz, jak zmieniły się Myślenice. Miasto na zdjęciach sprzed lat i z dziś 23.05.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Zamek Tenczyn z niezwyczajnymi widokami. Bramy okazałej warowni znów otwarte dla turystów. Inauguracja sezonu Trwałe ruiny zamku są coraz piękniejsze - mówią przewodnicy na zamku Tenczyn w Rudnie. W sobotę, 22 kwietnia w tej średniowiecznej warowni zainaugurowano nowy sezon turystyczny. Widok - czy to na ruiny, niezwykłe detale zamkowe, czy widok z zamkowych obiektów na okolicę, a nawet cały region są niezapomniane. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Oto żony i partnerki najlepszych skoczków narciarskich świata. Kibicują, kochają skoki Sezon 2022-2023 w skokach narciarskich nabiera rozpędu. Zawodnicy mogą liczyć na wsparcie pięknych żon i partnerek życiowych. Poznaj WAGs (ang. wives & girlfriends) czołowych zawodników świata, nie tylko Polaków. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów.

